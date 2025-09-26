Las 11 mejores herramientas de software de base de conocimientos para 2026

¿Cuál es la forma más rápida de frenar el progreso? Obligar a los equipos a volver a buscar respuestas que ya existen.

ClickUp descubrió que 1 de cada 5 profesionales dedica más de 3 horas al día solo a buscar archivos, mensajes o contexto adicional sobre sus tareas. ¡Eso supone casi el 40 % de una semana laboral completa desperdiciada en algo que solo debería llevar unos segundos!

A medida que las organizaciones crecen, el conocimiento no documentado se convierte en una carga silenciosa para la productividad, que consume tiempo, duplica el trabajo y merma la coherencia.

Una base de conocimientos sólida ya no es opcional; es infraestructura operativa.

En esta entrada del blog, analizaremos las herramientas de software de base de conocimientos más eficaces, diseñadas para centralizar la información, eliminar la redundancia y apoyar a los equipos de soporte que piensan antes de preguntar. 🧰

Los mejores programas de base de conocimientos de un vistazo

Comparemos las mejores opciones de software de base de conocimientos.

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios* ClickUp Tamaño del equipo: Ideal para equipos de cualquier tamaño que busquen reducir Centraliza el conocimiento de la empresa junto con los proyectos y accede a él mediante IA contextual Ideal para equipos de cualquier tamaño que busquen reducir la dispersión del trabajo ClickUp Brain y Brain MAX, ClickUp Docs, Enterprise AI Search, AI Knowledge Manager, Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Guru Mostrar información verificada directamente en los flujos de trabajo del navegadorTamaño del equipo: Ideal para equipos de corporación que necesitan gobernanza Tarjetas de extensión de Chrome, recordatorios de verificación, análisis, integración con ChatGPT Gratis; los planes de pago empiezan en 25 $ al mes Slab Documentos internos colaborativos con edición mejorada por IATamaño del equipo: Ideal para equipos multifuncionales de todos los tamaños Corrección automática con IA, Predict & Ask, permisos granulares, búsqueda avanzada Gratis; los planes de pago empiezan en 8 $ al mes Helpjuice Creación de portales de conocimiento pulidos orientados al clienteTamaño del equipo: Ideal para equipos de soporte de todos los tamaños con necesidades de branding Diseño de portal personalizado, análisis, soporte multilingüe, integración con Slack/Zendesk Prueba gratuita; los planes de pago empiezan en 249 $ al mes Nuclino Visualización de conexiones entre páginas wiki y temasTamaño del equipo: Ideal para equipos de cualquier tamaño que utilicen mapas mentales y documentos Vista gráfica, edición simultánea, estructura de arrastrar y soltar Gratis; los planes de pago empiezan en 8 $ al mes Bloomfire Descubrir contenidos mediante IA y crear itinerarios de aprendizaje Tamaño del equipo: Ideal para equipos de formación y desarrollo de tamaño mediano a grande Recomendaciones de IA, hilos de preguntas y respuestas, indexación de contenido, análisis de uso Precios personalizados Document360 Estructuración de contenidos en categorías anidadas con controlTamaño del equipo: Ideal para equipos de tecnología y cumplimiento normativo de tamaño mediano a grande Control de versiones, editor Markdown/WYSIWYG, acceso granular, filtros de búsqueda Precios personalizados ProProfs Knowledge Base Implementación rápida con plantillas listas para usar Tamaño del equipo: Ideal para equipos de soporte pequeños Más de 40 plantillas, función de arrastrar y soltar, compatibilidad multilingüe, flujos de trabajo con IA Gratis para un autor; los planes de pago empiezan en 79 $ al mes Tettra Respuestas fáciles de encontrar dentro de los flujos de chat de Slack Tamaño del equipo: Ideal para empresas de cualquier tamaño que dan prioridad a Slack Búsqueda con IA, análisis de contenido, hilos de preguntas Prueba gratuita; los planes de pago empiezan en 5 $/usuario/mes (mínimo 10). HelpCrunch Una combinación de servicio de asistencia y contenido de conocimientoTamaño del equipo: Ideal para equipos de soporte pequeños Chat y base de conocimientos unificados, ajustes de SEO, artículos públicos/privados, modo de vista previa Prueba gratuita; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes por usuario BookStack Control total con documentación autohospedada Tamaño del equipo: Ideal para equipos pequeños que se preocupan por la privacidad Estructura de estantes/libros, soporte para diagramas, opciones de exportación, permisos granulares Free

¿Qué debes buscar en un software de base de conocimientos?

Una buena herramienta de base de conocimientos interna debe parecer una extensión del pensamiento de tu equipo: organizada, rápida y diseñada para adaptarse al cambio.

Estas son algunas de las funciones esenciales que debe tener tu herramienta de base de conocimientos:

Precisión de búsqueda: muestra el contenido adecuado utilizando el contexto y la estructura, no solo las coincidencias de palabras clave

Control de acceso: te permite gestionar quién ve qué, sin crear cuellos de botella en los permisos

Redacción estructurada: proporciona a los redactores las herramientas necesarias para crear contenido coherente y por niveles que se mantiene claro a medida que se amplía.

Ampliación con IA: Destaca las entradas relevantes Destaca las entradas relevantes utilizando la IA para eliminar los silos basándose en señales de uso e intención, no en etiquetas aleatorias

Modelo de acceso unificado: tiene compatibilidad con documentación interna y bases de conocimientos externas desde un solo lugar

Análisis de contenido: muestra qué documentos funcionan, cuáles no y dónde hay actualizaciones pendientes.

Claridad de la interfaz: Facilita la navegación por todo el sistema, incluso para quienes lo utilizan por primera vez

🔍 ¿Sabías que...? Casi la mitad de los empleados afirma que la organización digital de su empresa es un desastre, y el 30 % de los trabajadores de la Generación Z ha pensado en dejar el trabajo por este motivo. Las estructuras de carpetas deficientes, los nombres de archivos confusos y los documentos dispersos son enemigos de la productividad.

El mejor software de base de conocimientos

Aquí tienes nuestra selección del software de base de conocimientos más adecuado para tu flujo de trabajo de gestión de información y documentos. ⚒️

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para equipos que necesitan un entorno de trabajo unificado para proyectos y para el uso compartido de conocimientos)

Una gestión eficaz del conocimiento empieza con ClickUp Centraliza los documentos de procesos con la gestión del conocimiento de ClickUp

Tú creas la documentación y haces el uso compartido del enlace. Luego, alguien te envía un mensaje pidiéndote información que ya has incluido en la documentación. Multiplica eso por cada equipo, proyecto y pregunta repetida, y las lagunas empiezan a hacerse evidentes.

El problema no es que a tu equipo le falte información. Es que nadie sabe dónde encontrarla, ni siquiera si está actualizada.

Nuestra investigación muestra que más de la mitad de los empleados (57 %) pierden tiempo buscando en documentos internos o en la base de conocimientos de la empresa para encontrar información relacionada con el trabajo. ¿Y cuando no la encuentran? Uno de cada seis recurre a soluciones personales: rebuscar entre antiguos correos electrónicos, notas o capturas de pantalla solo para reconstruir la información.

ClickUp resuelve este problema desde la raíz, ya que es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo.

La primera es ClickUp Knowledge Management, que te permite centralizar documentos de procesos, políticas, directrices del equipo y actualizaciones continuas dentro de tu entorno de trabajo, con la posibilidad de buscarlos tanto por palabras clave como mediante comandos de IA en lenguaje natural.

Tu conocimiento siempre permanece vinculado a tus tareas de ClickUp y a los canales de chat de ClickUp, en lugar de quedar enterrado en hilos de correo electrónico separados que nadie quiere revisar. Por ejemplo, tu equipo jurídico podría crear una guía de revisión de contratos y adjuntarla a cada tarea de recepción de acuerdos con proveedores. Cualquiera que revise los contratos puede abrir el documento desde la tarea, seguir la lista de control y completar el trabajo sin necesidad de aclaraciones.

Documentación fluida y con control de versiones de versiones

Todo se construye sobre la base de ClickUp Documentos.

Se trata de documentos colaborativos y flexibles totalmente integrados con tus tableros de proyectos y listas de tareas. Puedes enlazarlos a vistas de proyectos, mantenerlos anclados para acceder fácilmente a ellos en el hub de documentos de ClickUp y utilizar formato avanzado, comandos de barra inclinada y comentarios en tiempo real para colaborar de forma eficaz.

Y gracias al historial de versiones, los permisos y la posibilidad de publicar o realizar el uso compartido externamente, Docs funciona igual de bien para la planificación interna que para las revisiones externas o la coordinación con las partes interesadas.

Asistencia basada en IA

A medida que tu documentación crece, ClickUp Brain ayuda a tu equipo a acceder a la información correcta sin perder tiempo y energía en búsquedas manuales.

Utiliza ClickUp Brain para encontrar respuestas relevantes en tu entorno de trabajo de ClickUp

Imagina que tu responsable de RR. HH. necesita la política actualizada sobre permisos parentales. En lugar de revisar carpetas antiguas, le pide a ClickUp Brain que la busque y la encuentre, y obtiene al instante la sección más reciente del documento. La respuesta aparece en contexto, dentro del entorno de trabajo, sin demora. ¡Y Brain incluso cita sus fuentes para que puedas verificar las respuestas resumidas y precisas!

También puedes utilizar la IA para crear documentación desde cero mucho más rápido, pidiendo a su IA Writer que genere wikis, POE, guías prácticas y otros tipos de contenido.

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de responder a las mismas preguntas en el chat del equipo? Activa el Agente de respuestas automáticas de ClickUp en tus canales de chat. Este agente detecta las publicaciones con preguntas, busca en tus documentos, tareas y chats, y responde automáticamente con la información adecuada, lo que te permite dedicarte a trabajos más importantes. Responde a preguntas repetitivas en los canales de chat de ClickUp, realiza la automatización de informes diarios y semanales, clasifica y asigna mensajes, añade recordatorios y mucho más con ClickUp Autopilot Agents

Búsqueda en el entorno de trabajo

Realiza búsquedas instantáneas en tu entorno de trabajo de ClickUp con la búsqueda con IA para empresas de ClickUp

Si quieres buscar no solo en tu entorno de trabajo de ClickUp, sino también en aplicaciones externas conectadas, como Google Drive, GitHub y otras, prueba la búsqueda con IA para empresas de ClickUp, que analiza todo: documentos, tareas, comentarios y respuestas de IA.

Por ejemplo, tu especialista en incorporación escribe «configuración de equipos informáticos». ClickUp muestra el POE de Docs, abre las tareas del servicio de asistencia relacionadas con el aprovisionamiento y una conversación anterior sobre el acceso remoto, de modo que pueden ver el panorama completo en un solo lugar.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres buscar en tu entorno de trabajo, en las aplicaciones conectadas y en la web al mismo tiempo? Prueba ClickUp Brain MAX, tu asistente de IA para el escritorio, que lo hace posible. Brain MAX actúa como una barra de búsqueda unificada, permitiéndote realizar consultas en lenguaje natural o por voz (utilizando Talk to Text ).

Consigue una plantilla gratuita Crea al instante un sistema de documentación conectado con la plantilla de base de conocimientos de ClickUp

Para ayudarte a ponerte en marcha rápidamente, la plantilla de base de conocimientos de ClickUp incluye páginas ya preparadas para políticas de equipo, flujos de incorporación y directorios internos. Un equipo de soporte puede completarla con pasos de escalado, guías de productos y respuestas predefinidas. Cada documento se puede organizar por categoría y enlazado al flujo de trabajo de tickets para que los agentes siempre sepan dónde buscar.

Las mejores funciones de ClickUp

Conecta herramientas externas: Importa los documentos de tu equipo desde herramientas de terceros como Notion o Confluence sin perder el formato, la estructura ni el contexto.

Colabora sin problemas: etiqueta a tus compañeros de equipo en líneas específicas de documentos con la función etiqueta a tus compañeros de equipo en líneas específicas de documentos con la función «Asignar comentarios» de ClickUp para que los comentarios y las ediciones se mantengan centrados

Gestiona la comunicación interna: Utiliza Utiliza ClickUp Chat para comentar documentos, compartir novedades y mantener las conversaciones relacionadas con el trabajo

Dibuja flujos de trabajo visuales: correlaciona procesos, genera ideas o diagrama sistemas junto a tu documentación con correlaciona procesos, genera ideas o diagrama sistemas junto a tu documentación con ClickUp Pizarras

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada debido a su amplia gama de funciones y opciones de personalización personalizadas

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una opinión de primera mano sobre ClickUp como herramienta de software de gestión del conocimiento (extraída de una reseña de G2 ):

ClickUp es la plataforma más completa y, a la vez, más flexible que he encontrado para gestionar listas de tareas y colaborar. Ofrece muchísimas formas de crear listas y hacer un seguimiento de los proyectos. Ha proporcionado a mi equipo una forma sencilla de mantenerse al día con todo el trabajo de nuestros clientes, comunicarse entre nosotros sobre tareas específicas y almacenar todos nuestros conocimientos y recursos compartidos. Apenas hemos arañado la superficie de lo que puede hacer, y sin embargo nos ha ayudado muchísimo a mantenernos organizados y a sacar todo adelante.

ClickUp es la plataforma más completa y, a la vez, más flexible que he encontrado para gestionar listas de tareas y colaborar. Ofrece muchísimas formas de crear listas y hacer un seguimiento de los proyectos. Ha proporcionado a mi equipo una forma sencilla de mantenerse al día con todo el trabajo de nuestros clientes, comunicarse entre nosotros sobre tareas específicas y almacenar todos nuestros conocimientos y recursos compartidos. Apenas hemos arañado la superficie de lo que puede hacer, y sin embargo nos ha ayudado muchísimo a mantenernos organizados y a terminar todo.

📮ClickUp Insight: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectarse con 6 personas de media para terminar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto a diario con 6 contactos clave para recabar información esencial, acordar prioridades y hacer avanzar los proyectos. El problema es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los vacíos de visibilidad merman la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp, con Connected Search y AI Knowledge Manager, aborda este problema poniendo el contexto al alcance de tu mano al instante.

2. Guru (Ideal para la verificación de conocimientos en tiempo real)

vía Guru

Tu equipo se merece un conocimiento que se adapte a su flujo de trabajo en lugar de interrumpirlo. La extensión para el navegador de Guru reconoce URL específicas y muestra de forma proactiva tarjetas de conocimiento relevantes justo cuando se necesitan.

El software de búsqueda de la corporación asigna verificadores a cada tarjeta, quienes reciben recordatorios automáticos para revisar la exactitud del contenido a intervalos fijos. Los equipos internos pueden señalar la información obsoleta y dejar comentarios directamente en las tarjetas de conocimiento, creando un enfoque colaborativo para el mantenimiento del contenido.

Las mejores funciones de Guru

Recupera información con funciones de búsqueda robustas, tolerantes a errores tipográficos, por facetas y en lenguaje natural.

Analiza el uso del contenido, el rendimiento y la participación de los usuarios para optimizar tu estrategia de conocimiento

Conecta el software de base de conocimientos de forma segura a ChatGPT para recuperar información gracias a la IA

Limitaciones de Guru

Su sistema de verificación de tarjetas requiere la participación constante de verificadores designados

La funcionalidad de la extensión del navegador está limitada únicamente a Chrome, Opera y Microsoft Edge.

Precios de Guru

Free

Todo en uno: 25 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Guru

G2: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Guru?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Guru hace que sea muy fácil acceder a información fiable sin interrumpir tu flujo de trabajo. La extensión del navegador es clave, ya que muestra las respuestas directamente dentro de herramientas como Gmail y Zendesk… Mantener las cosas organizadas requiere esfuerzo. Si no controlas la propiedad de cada tarjeta y la verificación, la cosa se puede complicar rápidamente. También hay una pequeña curva de aprendizaje a la hora de conseguir que el equipo lo adopte por completo; tienes que integrar Guru en tu flujo diario o la gente volverá a caer en viejos hábitos como enviar mensajes en Slack.

Guru hace que sea muy fácil acceder a información fiable sin interrumpir tu flujo de trabajo. La extensión del navegador es clave, ya que muestra las respuestas directamente dentro de herramientas como Gmail y Zendesk… Mantener las cosas organizadas requiere esfuerzo. Si no controlas la propiedad de cada tarjeta y la verificación, la cosa se puede complicar rápidamente. También hay una pequeña curva de aprendizaje a la hora de conseguir que el equipo lo adopte por completo; tienes que integrar Guru en tu flujo diario o la gente volverá a caer en viejos hábitos como enviar mensajes en Slack.

📖 Lee también: Cómo utilizar agentes basados en el conocimiento en la IA

3. Slab (La mejor opción para la edición colaborativa moderna)

vía Slab

Slab combina un potente editor con funciones de búsqueda rápida y ofrece plantillas personalizables para estandarizar los formatos de documentación. Esto te ayuda a crear contenido coherente más rápidamente en todos los equipos.

Los usuarios pueden dar y recibir comentarios a través de comentarios y reacciones con emojis en las publicaciones, mientras que los administradores obtienen información sobre el contenido de tendencia y las métricas de interacción. También puedes organizar archivos y carpetas utilizando temas y colecciones que crean jerarquías lógicas de información.

Las mejores funciones de Slab

Controla el acceso a la información confidencial con permisos detallados y controles de acceso basados en roles

Supervisa el contenido de tendencia y los patrones de interacción a través de paneles de análisis

Aprovecha herramientas de IA basadas en IA como AI Autofix (para la corrección de errores), AI Predict (para sugerencias inteligentes) y AI Ask (para obtener respuestas instantáneas de tu base de conocimientos).

Limitaciones de Slab

Un ecosistema de integración limitado en comparación con el software de bases de conocimiento orientado a corporaciones

Las opciones de formato avanzadas son limitadas en comparación con los editores de documentos completos

Precios de Slab

Free

Startup: 8 $ al mes por usuario

Empresa: 15 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slab

G2: 4,6/5 (más de 285 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 35 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slab?

Una reseña de G2 lo describe así:

Lo que más me gusta de Slab es lo fácil que hace el intercambio de conocimientos y la colaboración. Su interfaz limpia y su potente función de búsqueda permiten a los equipos encontrar y aportar contenido rápidamente… Una cosa que no me gusta de Slab es que puede resultar un poco abrumador para los nuevos usuarios, especialmente si el equipo tiene mucho contenido ya existente. Acostumbrarse a la estructura y el diseño puede llevar algo de tiempo, y puede requerir cierta organización inicial para que todo sea fácil de navegar. Pero una vez que le coges el truco, ¡todo va mucho mejor!

Lo que más me gusta de Slab es lo fácil que hace el intercambio de conocimientos y la colaboración. Su interfaz limpia y su potente función de búsqueda permiten a los equipos encontrar y aportar contenido rápidamente… Una cosa que no me gusta de Slab es que puede resultar un poco abrumador para los nuevos usuarios, especialmente si el equipo tiene mucho contenido ya existente. Acostumbrarse a la estructura y el diseño puede llevar algo de tiempo, y puede requerir cierta organización inicial para que todo sea fácil de navegar. Pero una vez que le coges el truco, ¡todo va mucho mejor!

🔍 ¿Sabías que...? El 91 % de los profesionales de datos afirma que los datos de mala calidad perjudican el rendimiento empresarial, pero solo el 23 % dice que su empresa realmente da prioridad a la calidad de los datos. Se trata de una gran discrepancia. Una mejor gestión de documentos y herramientas de colaboración más inteligentes pueden ayudar a cerrar esta brecha al mantener la información precisa, fácil de buscar y actualizada.

4. Helpjuice (Ideal para portales de clientes personalizados con marca propia)

vía Helpjuice

Las bases de conocimientos orientadas al cliente necesitan una presentación pulida y potentes opciones de personalización. Helpjuice destaca en la creación de portales de conocimiento de marca que integran a la perfección elementos de identidad visual. Incluso ofrece análisis avanzados que muestran el rendimiento de los artículos, los patrones de comportamiento de los usuarios y métricas de eficacia del contenido.

Publica contenido en más de 300 idiomas e intégralo con herramientas como Slack, Zendesk y Salesforce para optimizar tu flujo de trabajo. Incluso puedes personalizar completamente tu portal con los colores, las fuentes, los diseños y el CSS y HTML personalizados de tu empresa.

Las mejores funciones de Helpjuice

Captura clientes potenciales a través de formularios de contacto integrados y llamadas a la acción estratégicas

Filtra los resultados de búsqueda utilizando taxonomías avanzadas y categorías de contenido

Analiza los patrones de comportamiento de los usuarios mediante métricas de rendimiento detalladas para mejorar la satisfacción del cliente

Limitaciones de Helpjuice

Herramientas de colaboración interna limitadas para la creación de contenido en equipo

La velocidad de carga de las páginas puede reducirse en las bases de conocimientos con mucho contenido

Precios de Helpjuice

Versión de prueba gratuita

Base de conocimientos: 249 $ al mes

IA-Knowledge Base : 449 $ al mes

Base de conocimientos con IA ilimitada: 799 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Helpjuice

G2: 4,6/5 (más de 255 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 95 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Helpjuice?

Un breve comentario de un usuario real:

Helpjuice ofrece un conjunto de funciones útiles para empresas de cualquier tamaño que busquen un software de base de conocimientos. Desde búsqueda con IA integrada, traducción y soporte multilingüe, hasta un sinfín de opciones de personalización… El principal inconveniente que encontré fue que no había suficientes plantillas iniciales diversas y únicas, especialmente aquellas con elementos web más dinámicos. Sin embargo, Helpjuice te permite personalizar el CSS hasta el más mínimo detalle para conseguir exactamente los efectos deseados.

Helpjuice ofrece un conjunto de funciones útiles para empresas de cualquier tamaño que busquen un software de base de conocimientos. Desde búsqueda con IA integrada, traducción y soporte multilingüe, hasta un sinfín de opciones de personalización… El principal inconveniente que encontré fue que no había suficientes plantillas iniciales diversas y únicas, especialmente aquellas con elementos web más dinámicos. Sin embargo, Helpjuice te permite personalizar el CSS hasta el más mínimo detalle para conseguir exactamente los efectos deseados.

5. Nuclino (La mejor para correlacionar conocimientos de forma visual)

vía Nuclino

Las conexiones entre la información son más importantes que los artículos aislados. Nuclino ayuda a crear estructuras wiki con representaciones gráficas visuales que muestran las relaciones entre los conocimientos. La plataforma combina la edición wiki habitual con una organización al estilo de los mapas mentales, lo que ayuda a los equipos a comprender cómo se conectan los diferentes datos.

Crea páginas anidadas («elementos») organizadas en colecciones, con compatibilidad para contenido enriquecido como tablas, bloques de código, medios incrustados y enlaces fáciles mediante @menciones. Varios usuarios pueden editar simultáneamente, con guardado automático, historial de versiones y comentarios.

Las mejores funciones de Nuclino

Vincula documentos relacionados sin esfuerzo mediante enlaces internos rápidos, conectando el conocimiento en todo tu entorno de trabajo

Visualiza tu base de conocimientos con las intuitivas vistas de gráfico, vista Tablero y vista Lista para explorar

Gestiona tareas y proyectos directamente desde los documentos utilizando tableros Kanban, listas de tareas pendientes y asignaciones de tareas

Limitaciones de Nuclino

No hay flujos de trabajo de aprobación integrados para los procesos de revisión de contenidos

Las funciones de elaboración de informes y análisis necesitan mejoras significativas según las reseñas sobre software de bases de conocimientos

Precios de Nuclino

Free

Starter: 8 $ al mes por usuario

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Nuclino

G2: 4,7/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nuclino?

Según un usuario de G2:

Es muy intuitivo y muy fácil enlazar páginas entre sí y crear grupos, y hay varias interfaces excelentes para navegar sin problemas entre grupos y páginas. Crear páginas y añadir encabezados, enlaces, viñetas, etc., es muy sencillo. Cuando creas una colección, se genera una página que no se puede editar, que solo contiene enlaces y los nombres de todas las páginas del grupo, lo cual no queda muy bien como página. Sería mejor si se tratara de una página que se pudiera editar para que funcionara como página de inicio de esa colección.

Es muy intuitivo y muy fácil enlazar páginas entre sí y crear grupos, y hay varias interfaces excelentes para navegar sin problemas entre grupos y páginas. Crear páginas y añadir encabezados, enlaces, viñetas, etc., es muy sencillo. Cuando creas una colección, se genera una página que no se puede editar, que solo contiene enlaces y los nombres de todas las páginas del grupo, lo cual no queda muy bien como página. Sería mejor si se tratara de una página que se pudiera editar para que funcionara como página de inicio de esa colección.

6. Bloomfire (Ideal para el descubrimiento de conocimientos impulsado por IA)

vía Bloomfire

Bloomfire utiliza algoritmos de aprendizaje automático para mostrar contenido relevante en función del comportamiento de los usuarios y las necesidades contextuales. El sistema de gestión del conocimiento crea entornos de aprendizaje social en los que los equipos pueden plantear preguntas y recibir respuestas de expertos en la materia de toda la organización.

El etiquetado automático de contenidos reduce el trabajo de categorización manual y mejora la visibilidad de los contenidos. Las rutas de aprendizaje guían a los usuarios a través de temas complejos en secuencias estructuradas, transformando la información dispersa en experiencias educativas coherentes.

Las mejores funciones de Bloomfire

Descubre contenido relevante gracias a algoritmos de recomendación basados en IA

Crea itinerarios de aprendizaje guiados para navegar por temas complejos

Crea y gestiona artículos con indexación automática de contenidos, transcripción en tiempo real y funciones para generar resúmenes y puntos clave.

Limitaciones de Bloomfire

La configuración inicial de la plataforma requiere una inversión de tiempo considerable

Es posible que las funciones de aprendizaje social no encajen con todas las culturas corporativas

Precios de Bloomfire

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Bloomfire

G2: 4,6/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 250 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bloomfire?

Una reseña de Capterra tenía un uso compartido de lo siguiente sobre este software de base de conocimientos:

Transcribe vídeos, ofrece búsqueda de texto completo, permite crear diferentes grupos y realiza análisis de usuarios para que sepamos si la herramienta nos está dando lo que pagamos por ella… Me gustaría poder editar documentos en la herramienta. Pero, por ahora, hemos encontrado pocos inconvenientes…

Transcribe vídeos, ofrece búsqueda de texto completo, permite crear diferentes grupos y realiza análisis de usuarios para que sepamos si la herramienta nos está dando lo que pagamos por ella… Me gustaría poder realizar la edición de documentos en la herramienta. Pero, por ahora, hemos encontrado pocos inconvenientes…

🧠 Dato curioso: WYSIWYG (se pronuncia wiz-ee-wig) significa «lo que ves es lo que obtienes», ¡y es exactamente eso! En lugar de editar código HTML sin formato o Markdown, un editor WYSIWYG te permite crear y dar formato al contenido tal y como lo harías en un documento de Word. Lo que ves mientras editas —fuentes, colores y diseños— es exactamente cómo se verá una vez publicado.

7. Document360 (Ideal para la organización jerárquica de contenidos)

vía Document360

Document360 destaca por crear arquitecturas de contenido jerárquicas mediante categorías, subcategorías y estructuras de artículos anidadas. Puedes reordenar u ocultar categorías y controlar el acceso de los usuarios en cada nivel, lo que garantiza que el contenido relevante sea fácil de encontrar y esté debidamente asegurado.

Su función de control de versiones realiza un seguimiento automático de los cambios en los documentos, al tiempo que conserva registros históricos para fines de cumplimiento normativo. El software de colaboración en documentos también cuenta con funciones de búsqueda, incluidas opciones de filtrado que permiten acotar los resultados por tipo de contenido, categoría o fecha de publicación.

Las mejores funciones de Document360

Bases de conocimientos con IA diferenciadas para distintos tipos de público y niveles de acceso

Aprovecha las ventajas de un editor intuitivo Markdown/WYSIWYG con formato avanzado, bloques de código, incrustación de archivos multimedia, tablas y guardado automático.

Obtén soporte para la personalización de la marca, los dominios, los ajustes de SEO y las integraciones con Slack, Zendesk, Microsoft Teams, Google Analytics y herramientas de chatbot.

Limitaciones de Document360

Las funciones de personalización avanzadas requieren conocimientos técnicos

Opciones de personalización con límites para organizaciones que requieren una identidad visual única

Precios de Document360

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Document360

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Document360?

Escucha lo que dice este crítico de G2:

Document360 tiene una interfaz de usuario atractiva, es fácil de entender y aprender a navegar y gestionar... La exportación de documentación desde Doc360 para utilizarla en otro software, hacer referencias cruzadas o editarla en otro lugar dejaba mucho que desear, especialmente al utilizar el exportador masivo, que principalmente generaba los archivos en formato HTML. El editor, en ocasiones, tiende a fallar al realizar la edición de un documento grande, pero, por lo demás, no tengo ninguna queja.

Document360 tiene una interfaz de usuario atractiva, es fácil de entender y aprender a navegar y gestionar... La exportación de documentación desde Doc360 para utilizarla en otro software, hacer referencias cruzadas o editarla en otro lugar dejaba mucho que desear, especialmente al utilizar el exportador masivo, que principalmente generaba los archivos en formato HTML. El editor, en ocasiones, tiende a fallar al realizar la edición de un documento grande, pero, por lo demás, no tengo ninguna queja.

8. ProProfs Knowledge Base (Ideal para una implementación rápida)

vía ProProfs Knowledge Base

El tiempo de puesta en marcha es importante cuando los equipos necesitan que las bases de conocimientos en línea estén operativas de inmediato. ProProfs Knowledge Base simplifica esta configuración con más de 40 plantillas de base de conocimientos prediseñadas y personalizables, y un intuitivo creador de páginas de inicio de arrastrar y soltar.

La importación de contenido es muy sencilla: importa documentos de Word, PDF, presentaciones de PowerPoint o archivos HTML conservando el formato, y luego perféctalos con el editor WYSIWYG o las mejoras de IA para realizar la creación de contenido más rápido.

Las mejores funciones de ProProfs Knowledge Base

Programa la publicación y las actualizaciones de contenido mediante flujos de trabajo de automatización con IA

Compatibilidad con varios idiomas para una base de clientes internacional

Publica y distribuye contenido en forma de bases de conocimientos públicas o internas, preguntas frecuentes, centros de ayuda, manuales y documentación

Limitaciones de ProProfs Knowledge Base

El ecosistema de integración es más reducido que el de las herramientas especializadas en gestión del conocimiento

Las funciones de colaboración son fundamentales para los equipos que necesitan flujos de trabajo de aprobación complejos

Precios de ProProfs Knowledge Base

Gratis (Un autor, hasta 25 páginas)

Lo esencial: 79 $ al mes por autor

Empresas: 99 $ al mes por autor

Enterprise: Desde 199,99 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de ProProfs Knowledge Base

G2: 4,6/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProProfs Knowledge Base?

Mira lo que dice esta reseña de G2:

ProProfs sustituye a una herramienta heredada que requiere la creación y la implementación de contenidos antes de que los cambios sean visibles para los clientes… La base de conocimientos de ProProfs podría beneficiarse de controles adicionales sobre las notificaciones. Actualmente, solo el propietario de la cuenta recibe notificaciones sobre los documentos pendientes de publicación. Lo ideal sería que estas notificaciones se reenviaran a varios editores en función de su experiencia en la materia.

ProProfs sustituye a una herramienta heredada que requiere la creación y la implementación de contenidos antes de que los cambios sean visibles para los clientes… La base de conocimientos de ProProfs podría beneficiarse de controles adicionales sobre las notificaciones. Actualmente, solo el propietario de la cuenta recibe notificaciones sobre los documentos pendientes de publicación. Lo ideal sería que esta notificación se reenviara a varios editores en función de su experiencia en la materia.

💡 Consejo profesional: Crea y aplica una convención de nomenclatura estandarizada para todos los documentos. Incluye formatos de fecha, códigos de proyecto y tipos de documento (por ejemplo, «20XX_Q2_ProyectoX_Requisitos_Borrador.docx»). Combina esto con un etiquetado de metadatos coherente, como departamento, categoría o fase del documento, para mejorar la capacidad de búsqueda y la clasificación, especialmente en repositorios de gran tamaño.

9. Tettra (la mejor opción para la gestión del conocimiento integrada en Slack)

vía Tettra

Tettra transforma los entornos de trabajo de Slack en repositorios de conocimiento organizados donde la información permanece accesible dentro de los flujos de trabajo existentes.

Esta herramienta de IA para la gestión del conocimiento captura automáticamente conversaciones valiosas, convirtiendo las discusiones de Slack en documentación permanente y consultable. Las solicitudes de conocimiento permiten a los miembros del equipo hacer preguntas directamente en los canales, lo que desencadena la creación de documentos cuando se proporcionan las respuestas.

Las mejores funciones de Tettra

Mide la frecuencia de uso del conocimiento mediante el seguimiento analítico basado en Slack

Intégralo a la perfección con Slack y Microsoft Teams para responder a preguntas al chatear y notificar a los equipos sobre páginas nuevas o actualizadas

Busca en tu base de conocimientos con la búsqueda semántica y las etiquetas basadas en IA, que ofrecen resultados relevantes

Limitaciones de Tettra

Su función principal tiene una gran dependencia del ecosistema de integración de Slack

Las opciones de formato de contenido son limitadas en comparación con las plataformas wiki especializadas

Precios de Tettra

Versión de prueba gratuita

Básico: 5 $ al mes por usuario (mínimo 10 usuarios)

Escalabilidad: 10 $ al mes por usuario (mínimo 10 usuarios)

Professional: 7200 $/año (incluye los primeros 50 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Tettra

G2: 4,7/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tettra?

Directamente de una reseña de G2:

Tettra es ideal para organizar y buscar en nuestra base de conocimientos. Ayuda a los miembros del equipo a explorar fácilmente nuestros procesos y procedimientos a medida que se incorporan… Me encanta la mejora continua de las funciones. Espero que en el futuro se integre algo como Guidemaker para facilitar aún más la creación de artículos de la base de conocimientos

Tettra es ideal para organizar y buscar en nuestra base de conocimientos. Ayuda a los miembros del equipo a explorar fácilmente nuestros procesos y procedimientos a medida que se incorporan… Me encanta la mejora continua de las funciones. Espero que en el futuro se integre algo como Guidemaker para facilitar aún más la creación de artículos de la base de conocimientos

💡 Consejo profesional: Configura las automatizaciones de ClickUp para la aprobación de documentos, el control de versiones, las actualizaciones de estado y las notificaciones. Por ejemplo, crea automatizaciones personalizadas que asignen automáticamente un revisor cuando se envíe un documento para su aprobación o que avisen a los miembros del equipo cuando se publique una versión final. Esto reduce los seguimientos manuales y acelera los ciclos de contenido de toda tu base de conocimientos.

10. HelpCrunch (La mejor opción para una experiencia de cliente unificada)

vía HelpCrunch

El soporte al cliente y la gestión del conocimiento suelen funcionar en sistemas separados, lo que genera fricciones. HelpCrunch combina la funcionalidad de un servicio de asistencia con las funciones de una base de conocimientos, lo que permite flujos de trabajo unificados para la experiencia del cliente.

Los agentes de soporte pueden crear artículos de conocimiento directamente a partir de conversaciones resueltas con los clientes, capturando soluciones mientras resuelven los problemas. La plataforma redirige a los clientes automáticamente al contenido de autoservicio relevante antes de que creen tickets de soporte.

Las mejores funciones de HelpCrunch

Mantén una imagen de marca unificada en todos los canales de soporte y las interfaces de la base de conocimientos

Optimiza los artículos para SEO y redes sociales con ajustes específicos para metadatos y uso compartido, garantizando que tu contenido sea fácil de encontrar y compartir.

Previsualiza y gestiona la publicación de artículos con opciones de borrador, vista previa y publicación, asegurándote de que solo se publique el contenido que esté listo.

Limitaciones de HelpCrunch

La funcionalidad de la base de conocimientos es secundaria respecto a las funciones de soporte al cliente

Faltan capacidades avanzadas de gestión del conocimiento para satisfacer las necesidades organizativas complejas

Precios de HelpCrunch

Prueba gratuita

Básico: 15 $ al mes por usuario

Pro: 25 $ al mes por usuario

Ilimitado: 620 $ al mes

Valoraciones y reseñas de HelpCrunch

G2: 4,7/5 (más de 230 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 190 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HelpCrunch?

Así es como una reseña de G2 describía este software de base de conocimientos:

HelpCrunch nos ayudó a organizar toda la comunicación con nuestros clientes en un solo lugar: el chat en vivo, el correo electrónico y la base de conocimientos funcionan a la perfección juntos. La integración con nuestro CRM fue fluida y rápida. También valoro mucho la flexibilidad del sistema: pudimos adaptarlo perfectamente a nuestro flujo de trabajo interno…

HelpCrunch nos ayudó a organizar toda la comunicación con nuestros clientes en un solo lugar: el chat en vivo, el correo electrónico y la base de conocimientos funcionan a la perfección juntos. La integración con nuestro CRM fue fluida y rápida. También valoro mucho la flexibilidad del sistema: pudimos adaptarlo perfectamente a nuestro flujo de trabajo interno…

11. BookStack (la mejor opción para un control autohospedado)

vía BookStack

BookStack ofrece la flexibilidad del código abierto a través de opciones de implementación autohospedadas, lo que elimina la preocupación por la dependencia de un proveedor. Eso significa que tu equipo tiene control total sobre dónde se almacenan tus datos y cómo se gestionan, sin condiciones. Además, puedes personalizar la interfaz, las funciones y los temas para que se adapten exactamente a tus necesidades.

Lo que realmente lo distingue es su sencillo formato de libro, capítulos y páginas. En lugar de abrumar a los usuarios con carpetas y menús, la herramienta da la sensación de estar hojeando un libro de texto digital bien organizado.

Las mejores funciones de BookStack

Controla los permisos de los usuarios a niveles detallados para cumplir con los requisitos de seguridad

Exporta el contenido de la base de conocimientos en múltiples formatos para realizar copias de seguridad y migraciones

Visualiza y mejora la documentación con diagramas integrados. Integración con draw.io, lo que te permite crear e incrustar diagramas directamente en tus páginas

Limitaciones de BookStack

Soporte basado en la comunidad frente a las opciones de soporte al cliente de las plataformas comerciales

La optimización de la experiencia móvil es deficiente en comparación con las alternativas de plataformas modernas

Precios de BookStack

Free

Valoraciones y reseñas de BookStack

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BookStack?

Una reseña de Capterra lo describe así:

Fácil de actualizar y mantener gracias a las actualizaciones periódicas del desarrollador; sin embargo, el producto está limitado conceptualmente por el deseo de los desarrolladores de conservar la estructura Estantes > Libros > Capítulos > Páginas, en lugar de abstraerla en un conjunto predeterminado que se pudiera personalizar.

Fácil de actualizar y mantener gracias a las actualizaciones periódicas del desarrollador; sin embargo, el producto está limitado conceptualmente por el deseo de los desarrolladores de conservar la estructura Estantes > Libros > Capítulos > Páginas, en lugar de abstraerla en un conjunto predeterminado que se pudiera personalizar.

Simplifica el uso compartido de conocimientos con ClickUp

Todo equipo en crecimiento llega a un punto en el que la documentación empieza a descuidarse. Se pierden archivos, los detalles de los procesos se quedan en la cabeza de alguien y la gente sigue haciendo las mismas preguntas. Una plataforma sólida de base de conocimientos de autoservicio ofrece a tu equipo un lugar donde encontrar documentación sobre el software, realizar el uso compartido de actualizaciones, llevar a cabo operaciones de soporte al cliente y trabajar con confianza.

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