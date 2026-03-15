Las 10 mejores alternativas a Amazon Q en 2026

Amazon Q es una herramienta de IA diseñada para ayudar a los desarrolladores que trabajan en entornos de AWS, facilitándoles tareas como la generación de código y las consultas relacionadas con la nube. Sin embargo, su utilidad puede verse limitada cuando el trabajo de desarrollo se extiende más allá de AWS.

Como señaló un reseñador de G2,

Amazon Q Developer resulta menos útil fuera del ecosistema de AWS y ofrece un valor limitado para proyectos que no utilizan AWS o que se centran principalmente en el front-end.

Amazon Q Developer resulta menos útil fuera del ecosistema de AWS y ofrece un valor limitado para proyectos que no utilizan AWS o que se centran principalmente en el front-end.

Para los equipos que trabajan con múltiples pilas tecnológicas o gestionan flujos de trabajo de desarrollo más amplios, puede que no sea suficiente confiar en una herramienta centrada en AWS.

En esta entrada del blog, exploraremos las principales alternativas a Amazon Q que te ayudarán a gestionar los flujos de trabajo de desarrollo y a utilizar la IA de forma más eficaz en tus proyectos de software. 🏁

🧠 ¿Sabías que...? El término «error informático » 🐞 se popularizó después de que apareciera un insecto real en un laboratorio de informática. En la década de 1940, el equipo de Grace Hopper encontró una polilla atrapada en el Harvard Mark II, lo registró como el «primer caso real de hallazgo de un error» y, desde entonces, el nombre se ha mantenido para referirse a los fallos de software (y hardware).

Las mejores alternativas a Amazon Q de un vistazo

Para ayudarte a evaluar tus opciones más rápidamente, la tabla siguiente compara las principales alternativas a Amazon Q en función de sus funciones principales y precios.

Nombre de la herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Gestión de tareas en tiempo real, planificación de sprints, generación de contenido impulsada por IA con ClickUp Brain, automatización de flujos de trabajo con Automations y AI Super Agents Entorno de trabajo de IA integral para gestionar flujos de trabajo de desarrollo de software, tareas, documentación, colaboración y automatización para startups, equipos medianos y corporaciones Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Microsoft Copilot Asistencia de IA en todas las aplicaciones de Microsoft 365, búsqueda basada en IA en los datos de la organización, GitHub Copilot para la finalización de código en línea y la generación de funciones, la generación de contenido y la creación de aplicaciones dentro de las herramientas de Microsoft Organizaciones que ya utilizan Microsoft 365, GitHub y Azure y desean contar con asistencia de IA integrada en sus herramientas de productividad y desarrollo Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en unos 25 $. 20 $ por usuario al mes Cursor Editor de código basado en IA y construido sobre VS Code, programación conversacional con indicaciones en lenguaje natural, modos de interacción Agente/Manual/Preguntar, selección de modelos con BYOK y agentes en segundo plano para tareas como la creación de ramas y las solicitudes de validación. Desarrolladores que buscan un entorno de programación nativo de IA con una mayor interacción con el código fuente y automatización Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes. Tabnine Autocompletado de código con IA integrado en los IDE, motor de contexto empresarial que se adapta a tu código base y a tus estándares, políticas de codificación basadas en reglas, generación y validación de código basadas en Jira, e implementaciones de seguridad, incluyendo entornos locales y aislados. Sectores regulados que buscan una función de autocompletado de código con IA segura y adaptada a su código base interno y a sus prácticas de desarrollo Los planes de pago empiezan en 39 $ al mes por usuario. IBM Watsonx Code Assistant Generación y transformación de código orientadas a la corporación, compatibilidad para la modernización de COBOL a Java, generación de scripts de automatización de TI para Ansible y Red Hat OpenShift, comprobaciones de similitud de código para evaluar riesgos de licencia y controles de seguridad de nivel corporativo Equipos de corporación que modernizan sistemas heredados y grandes bases de código, especialmente aquellos que utilizan lenguajes heredados o flujos de trabajo de automatización de TI complejos Precios personalizados Moveworks Motor de razonamiento agencial que ejecuta tareas de trabajo de varios pasos, búsqueda de corporación y ejecución de tareas en una sola interfaz, automatización de solicitudes de servicio y gestión de accesos, asistente multilingüe disponible a través de chat, navegadores, intranets y portales de servicio Equipos de corporación que buscan un asistente de IA para automatizar el soporte informático, las solicitudes de servicio de los empleados y los flujos de trabajo internos en todas las aplicaciones empresariales Precios personalizados Kore.ai Agentes de IA y plataforma de automatización de flujos de trabajo, búsqueda empresarial basada en agentes en datos estructurados y no estructurados, generador de agentes de IA con herramientas sin código o con poco código, orquestación de múltiples agentes e integraciones con herramientas de colaboración como Teams y Slack Organizaciones que crean agentes de IA para automatizar los flujos de trabajo de las corporaciones, el acceso al conocimiento y las operaciones de servicios internos Precios personalizados Qodo Plataforma de revisión de código basada en IA con motor de contexto de repositorios, detección y validación automatizadas de errores, aplicación de estándares de codificación mediante reglas de gobernanza, y integración con CI/CD y Git para flujos de trabajo automatizados de revisión de código Equipos de desarrollo que desean revisiones de código automatizadas, detección de incidencias y control de la calidad del código en bases de código de gran tamaño Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 38 $ al mes por usuario. ChatGPT Enterprise Acceso a modelos avanzados de IA para razonamiento, investigación, redacción y programación; creación personalizada de GPT para flujos de trabajo internos; integraciones con herramientas como GitHub, SharePoint y Google Drive; seguridad de nivel de corporación y controles de administración. Corporaciones que buscan un asistente de IA de uso general para tareas de investigación, ayuda con la programación, documentación y productividad Precios personalizados Windsurf Entorno de programación basado en IA con el agente Cascade para tareas de desarrollo paso a paso, Supercomplete para generar bloques de código más grandes, memoria de IA persistente para el contexto del proyecto y búsqueda integrada en la web y en la documentación para asistencia en la programación Desarrolladores que buscan un entorno de programación nativo de IA con agentes que ayuden a generar y perfeccionar el código en todos los proyectos Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Por qué optar por alternativas a Amazon Q?

Aunque Amazon Q ofrece funciones útiles para los desarrolladores que trabajan en el ecosistema de AWS, muchos equipos de desarrollo buscan alternativas que ofrezcan compatibilidad con procesos de ingeniería más amplios o que ofrezcan capacidades de IA más allá de los entornos centrados en AWS.

Estas son algunas de las capacidades que debes tener en cuenta al evaluar las alternativas a Amazon Q:

Compatibilidad con el flujo de trabajo de desarrollo de principio a fin: ayuda a gestionar todo, desde la planificación y el seguimiento de sprints hasta la automatización y el código, en una sola plataforma

Colaboración entre equipos: permite a los gestores de producto y a los desarrolladores trabajar desde el mismo entorno de trabajo con tareas y debates compartidos

Asistencia de IA más allá del desarrollo en la nube : utiliza la IA para generar documentación, resumir debates, responder a preguntas sobre proyectos y ayudar con las tareas de desarrollo en todo el entorno de trabajo

Automatización de flujos de trabajo y agentes inteligentes: Automatiza tareas de desarrollo repetitivas, como la clasificación de errores, el enrutamiento de tareas, las actualizaciones de estado y la coordinación de revisiones.

Integraciones flexibles con herramientas existentes: Crea una conexión entre tu entorno de desarrollo y herramientas como repositorios Git y sistemas de documentación

Conocimiento y contexto del proyecto unificados: te permite acceder a tareas, documentación, conversaciones y actualizaciones del proyecto en un único entorno de trabajo con función de búsqueda para reducir los cambios de contexto

📮 ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados utiliza herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot, que resulta familiar, y sus capacidades versátiles —para generar contenido, analizar datos y mucho más— podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, los costes asociados al cambio de pestaña y al cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se integra directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Duplica tu productividad con ClickUp!

Las mejores alternativas a Amazon Q

Ahora, veamos las mejores alternativas a Amazon Q, junto con sus funciones clave, limitaciones, precios, valoraciones y reseñas.

1. ClickUp (La mejor opción para la gestión unificada del trabajo con contexto basado en IA en todos los flujos de trabajo de desarrollo)

El desarrollo de software rara vez se lleva a cabo en una sola herramienta. Realizas el seguimiento de las tareas en un sistema de gestión de proyectos, redactas la documentación en otro lugar, colaboras en aplicaciones de chat y utilizas herramientas de IA independientes para la asistencia en la programación.

Cambiar constantemente entre estas herramientas puede ralentizar el desarrollo y dificultar la coordinación entre los equipos. ClickUp soluciona este problema al reunir tareas, documentación, colaboración y flujos de trabajo impulsados por IA en un entorno de trabajo de IA convergente para equipos de software.

Veamos cómo la plataforma de desarrollo de software ClickUp ayuda a los equipos a reunir sus flujos de trabajo de desarrollo en un único entorno de trabajo de IA unificado.

Convierte las ideas de productos en tareas de desarrollo que se puedan seguir

Cuando planificas tu próximo lanzamiento, normalmente desglosas los requisitos del producto en tareas listas para los sprints con el fin de asignar el trabajo y realizar el seguimiento de las incidencias a medida que surgen. Con ClickUp Tasks, puedes gestionar todo esto en un solo lugar.

Crea tareas para funciones o mejoras, asígnalas a los desarrolladores adecuados, establece fechas límite y mantén la documentación y las actualizaciones directamente dentro de la tarea.

Planifica sprints, asigna tareas y realiza el seguimiento del progreso en un solo lugar con las tareas de ClickUp, diseñadas para equipos de software modernos.

A medida que avanza el desarrollo, puedes organizar el backlog y realizar un seguimiento de las dependencias mediante más de 15 vistas personalizadas. Cambia entre tableros de sprints, diagramas de Gantt o vistas de carga de trabajo para gestionar las tareas en el formato que mejor se adapte al flujo de trabajo de tu equipo, manteniendo al mismo tiempo cada tarea conectada al ciclo de lanzamiento general.

💡 Consejo profesional: En lugar de buscar detalles de errores en chats y correos electrónicos, utiliza ClickUp Forms para recopilar informes de errores o solicitudes de funciones y convertirlos directamente en tareas de ClickUp. Gracias a la lógica condicional, el formulario formula preguntas de seguimiento en función de cada respuesta, lo que te ayuda a recopilar los detalles exactos que los desarrolladores necesitan para trasladar los problemas al backlog más rápidamente. Recopila informes de errores y solicitudes de funciones al instante y conviértelos en trabajos prácticos con ClickUp Formularios

Obtén respuestas al instante y genera contenido

El trabajo de desarrollo genera un flujo constante de información, desde debates sobre sprints y documentación técnica hasta actualizaciones de tareas y decisiones sobre proyectos. ClickUp Brain, un asistente de IA integrado, te ayuda a recuperar información y generar contenido sin tener que cambiar de herramienta.

Con ClickUp Brain, puedes:

Resumir las actualizaciones de los sprints y las conversaciones sobre tareas para comprender rápidamente el progreso

Haz preguntas en lenguaje natural como «¿Qué obstáculos están afectando a este sprint?» y obtén respuestas al instante a partir de las tareas y las conversaciones.

Redacta fragmentos de código, explica algoritmos complejos y refactoriza mejoras en el código para facilitar las tareas de desarrollo de software

Redacta notas de ingeniería o publica documentación técnica utilizando el contexto del proyecto existente

Obtén sugerencias de código en tiempo real y accede al instante a información sobre el desarrollo con ClickUp Brain

Además, puedes traducir código entre lenguajes de programación con ClickUp Brain, lo que facilita la adaptación de implementaciones existentes a diferentes pilas tecnológicas.

Traduce código entre lenguajes de programación más rápido con ClickUp Brain

Dado que la IA para equipos de software comprende el contexto de tu entorno de trabajo, dedicas menos tiempo a buscar en conversaciones o documentación y más tiempo a centrarte en el trabajo de desarrollo.

💟 Extra: ¿Quieres llevar la productividad de la IA aún más lejos? ClickUp Brain MAX es un complemento de escritorio de IA que elimina la dispersión de la IA al unificar la IA, la búsqueda y la automatización en todas tus herramientas de trabajo. Conecta tu entorno de trabajo de ClickUp, las aplicaciones vinculadas y la búsqueda web para ofrecerte una asistencia de IA verdaderamente contextual. Brain MAX reúne varias funciones potentes en un solo lugar: Cambia entre los principales modelos de IA, como GPT, Claude y Gemini, en función de la tarea

Obtén respuestas contextuales a partir de los datos de tu trabajo, no solo resultados genéricos de la web

Busca en todas tus aplicaciones de trabajo, incluyendo ClickUp, Google Drive, GitHub y Figma

Utiliza la IA basada en voz con Talk-to-Text para dictar ideas, asignar tareas, redactar correos electrónicos o resumir reuniones más rápidamente Plantea preguntas sobre tus proyectos, genera documentación y realiza el trabajo más rápido con ClickUp BrainMAX

Las automatizaciones de ClickUp gestionan flujos de trabajo basados en reglas que se repiten a lo largo de los ciclos de desarrollo. Por ejemplo, cuando se informa de un error, pueden crear automáticamente una tarea, asignarla al compañero de equipo adecuado, aplicar etiquetas y moverla a la cola de clasificación de errores. Cuando una solicitud de validación está lista para su revisión, el sistema puede notificarlo a los revisores y desencadenar el siguiente paso en el flujo de trabajo del sprint.

Mantén los flujos de trabajo de desarrollo en marcha automáticamente mediante desencadenantes de automatizaciones de ClickUp

Los Superagentes de ClickUp van más allá al añadir inteligencia a estos flujos de trabajo. En lugar de limitarse a seguir reglas, estos agentes de IA para la programación pueden supervisar la actividad en todas las tareas y conversaciones para responder a preguntas y coordinar acciones entre proyectos.

Automatiza las actualizaciones del estado de los proyectos con ClickUp Super Agents

Acorta la distancia entre el plan y el código

Detrás de cada nueva función o corrección de errores hay una tarea pendiente de desarrollo. En el flujo de trabajo adecuado, esa tarea puede pasar de la idea a la implementación.

El agente CodeGen de ClickUp actúa como un compañero de equipo de desarrollo de IA capaz de crear código y responder a preguntas de programación utilizando instrucciones en lenguaje natural directamente dentro de tu entorno de trabajo. En lugar de tener que cambiar entre tu herramienta de gestión de proyectos y los asistentes de codificación con IA, puedes delegar las tareas de desarrollo directamente desde ClickUp.

Convierte las ideas de funciones y los informes de errores en código funcional más rápido con ClickUp CodeGen Agents

Por ejemplo, puedes asignar una tarea al agente CodeGen o hacer una mención en un comentario para desencadenar acciones relacionadas con el código. El agente puede ayudar a perfeccionar el código y facilitar el trabajo de desarrollo mientras tu equipo revisa y ultima el resultado.

🏁 Inicio rápido: Puedes utilizar tres desencadenantes sencillos para activar CodeGen: Asigna una tarea a CodeGen como desencadenante para activar el agente y dejar que comience a trabajar en la implementación

@haga una mención a CodeGen en los comentarios de las tareas para pedir ayuda con tareas de codificación o preguntas de programación

Utiliza las automatizaciones para delegar tareas a CodeGen cuando se cumplan determinadas condiciones del flujo de trabajo. Nota: Los agentes de CodeGen no son personas asignadas tradicionales. La asignación de una tarea desencadena la acción del agente, mientras que un compañero de equipo humano sigue siendo responsable de revisar y completar el trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Gestiona conversaciones y colabora: chatea con tu equipo y convierte al instante las reuniones diarias o los hilos de discusión en tareas prácticas con chatea con tu equipo y convierte al instante las reuniones diarias o los hilos de discusión en tareas prácticas con ClickUp Chat

Centraliza la documentación de ingeniería : almacena los PRD, las especificaciones y los POE en un entorno de trabajo con función de búsqueda y manténlos vinculados al trabajo de desarrollo con : almacena los PRD, las especificaciones y los POE en un entorno de trabajo con función de búsqueda y manténlos vinculados al trabajo de desarrollo con ClickUp Docs

Supervisa el rendimiento de los sprints: realiza un seguimiento de la velocidad, las versiones, los sprints y el progreso de las incidencias con información en tiempo real mediante realiza un seguimiento de la velocidad, las versiones, los sprints y el progreso de las incidencias con información en tiempo real mediante los paneles de ClickUp

Captura automáticamente las ideas de las reuniones: graba reuniones diarias y retrospectivas, documenta las decisiones clave y realiza el seguimiento de los próximos pasos con graba reuniones diarias y retrospectivas, documenta las decisiones clave y realiza el seguimiento de los próximos pasos con ClickUp AI Notetaker , impulsado por IA.

Visualiza y planifica flujos de trabajo: Genera ideas en lienzos digitales y conviértelas en tareas prácticas directamente con Genera ideas en lienzos digitales y conviértelas en tareas prácticas directamente con ClickUp Pizarras

Limitaciones de ClickUp

Es posible que los nuevos usuarios necesiten algo de tiempo para familiarizarse con la plataforma

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 160 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4540 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de Capterra dice:

Me gusta la interfaz de usuario; es una plataforma modular. Ayuda a los gestores de producto a organizar sprints y asignar tareas a los miembros del equipo para alcanzar los hitos. También ayuda al seguimiento del progreso del proyecto, las metas y los hitos. Incluye integración con herramientas de CI/CD como GitHub y GitLab.

Me gusta la interfaz de usuario; es una plataforma modular. Ayuda a los gestores de producto a organizar sprints y asignar tareas a los miembros del equipo para alcanzar los hitos. También ayuda al seguimiento del progreso del proyecto, las metas y los hitos. Incluye integración con herramientas de CI/CD como GitHub y GitLab.

🧠 Dato curioso: A pesar del auge de la IA en el desarrollo, el contexto sigue siendo un reto. Alrededor del 65 % de los desarrolladores que utilizan la IA para la refactorización y casi el 60 % de los que la utilizan para probar, escribir o revisar código afirman que sus asistentes de programación basados en IA siguen pasando por alto contexto importante.

a través de Microsoft Copilot

Si ya utilizas Microsoft 365, GitHub, Windows o Azure, Microsoft Copilot funciona directamente dentro de esos entornos. Puedes utilizarlo en Word, Excel, Outlook, Teams y herramientas de desarrollo para resumir conversaciones y analizar datos sin salir de la aplicación.

A través de GitHub Copilot, obtienes transformaciones de código generadas por IA dentro de tu IDE, incluyendo autocompletado en línea y generación de funciones. Esta configuración se adapta bien a los flujos de trabajo de desarrollo basados en GitHub, mientras que las funciones para desarrolladores de Amazon Q están más estrechamente integradas con otros servicios de AWS.

La herramienta opera dentro del marco de seguridad e identidad de Microsoft, como Azure Active Directory y los controles de acceso basados en roles. Para las organizaciones que utilizan la infraestructura de Microsoft, el acceso y la gobernanza de la IA se pueden gestionar a través de los sistemas existentes.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Genera contenido rápidamente convirtiendo ideas en documentos, vídeos, podcasts o encuestas diseñados utilizando indicaciones o el kit de marca de tu empresa

Crea aplicaciones personalizadas en cuestión de minutos para optimizar tareas utilizando tus datos de trabajo, y crea herramientas listas para usar y fáciles de compartir con tu equipo

Conéctate con tus compañeros de forma eficiente utilizando People Agent para localizar a tus compañeros de equipo por rol o habilidades e identificar a los colaboradores clave

Limitaciones de Microsoft Copilot

La integración profunda con el ecosistema de Microsoft es útil, pero también puede resultar restrictiva para los equipos que trabajan en varias plataformas

Las respuestas pueden volverse genéricas en escenarios complejos que impliquen un contexto extenso o un razonamiento por capas.

Precios de Microsoft Copilot

Particulares

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mes

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mes

Microsoft 365 Premium: 19,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (más de 230 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Esto es lo que opinaba un usuario:

Lo que más me gusta de usar Copilot a diario es lo bien que se integra directamente con mi IDE y mi flujo de programación. Las sugerencias en línea son fáciles de aceptar o rechazar, y la interfaz de usuario, en general, resulta natural y discreta. Es como tener un ayudante silencioso a mi lado, listo para echarme una mano cuando lo necesito, sin que tenga que alterar mi flujo de trabajo habitual.

Lo que más me gusta de usar Copilot a diario es lo bien que se integra directamente con mi IDE y mi flujo de programación. Las sugerencias en línea son fáciles de aceptar o rechazar, y la interfaz de usuario, en general, resulta natural y discreta. Es como tener un ayudante silencioso a mi lado, listo para echarme una mano cuando lo necesito, sin que tenga que alterar mi flujo de trabajo habitual.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de planes de desarrollo de software para crear el calendario de tu proyecto

3. Cursor (la mejor opción para el código nativo de IA directamente dentro del entorno de desarrollo)

vía Cursor

Cursor es un editor de código basado en IA y construido sobre Visual Studio Code. Integra la IA directamente en el entorno de desarrollo, lo que te permite escribir y depurar código utilizando entradas en lenguaje natural.

El chat integrado ofrece compatibilidad con conversaciones de varios turnos y acepta entradas de imágenes, lo que puede resultar útil al trabajar con proyectos desconocidos o complejos. En comparación con la posición más amplia de Amazon Q como asistente empresarial, Cursor se centra específicamente en tareas prácticas de programación.

Hay tres modos de interacción. En el modo Agente, la IA puede leer y modificar el código en varios archivos. En el modo Manual, sugiere cambios para que los revises antes de aplicarlos. El modo Pregunta es de solo lectura y está pensado para comprender o explorar el código sin realizar ediciones.

Este modelo de autonomía a nivel de archivo y edición controlada es más detallado que el enfoque general de asistencia en conversaciones de Amazon Q.

Las mejores funciones de Cursor

Haz referencia a un contexto específico utilizando @references para indicar a la IA los archivos exactos o conversaciones anteriores y mantener las respuestas coherentes

Selecciona tu modelo de lenguaje preferido, como GPT-4o, Claude 3 u otros, y utiliza tu propia clave de API (BYOK) para tener un mayor control sobre el uso y la configuración.

Ejecuta agentes en segundo plano para automatizar flujos de trabajo, como la creación de ramas de GitHub y la apertura de solicitudes de validación, con una intervención manual mínima.

Limitaciones del cursor

En ocasiones puede generar sugerencias incorrectas o demasiado categóricas, especialmente cuando se trata de lógica compleja o casos extremos.

Precios de Cursor

Plans individuales:

Hobby: Free

Pro: 20 $ al mes

Pro+: 60 $ al mes

Ultra: 200 $ al mes

Planes empresariales:

Equipos: 40 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cursor

G2: 4,5/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cursor?

Esto es lo que un usuario compartió a partir de su experiencia:

Después de 2 meses utilizando CursorAI a diario, puedo afirmarlo con total seguridad: merece totalmente la pena si lo tratas como la herramienta que es y si sabes lo que estás haciendo. Sin CursorAI: un proyecto MVP lleva una semana. Con CursorAI: el mismo proyecto lleva un día, con un código más limpio y una estructura mejor.

Después de 2 meses utilizando CursorAI a diario, puedo afirmarlo con total seguridad: merece totalmente la pena si lo tratas como la herramienta que es y si sabes lo que estás haciendo. Sin CursorAI: un proyecto MVP lleva una semana. Con CursorAI: el mismo proyecto lleva un día, con un código más limpio y una estructura mejor.

📮 ClickUp Insight: Mientras que el 34 % de los usuarios confía plenamente en los sistemas de IA, un grupo ligeramente mayor (38 %) mantiene un enfoque de «confiar, pero verificar». Una herramienta independiente que no está familiarizada con tu contexto de trabajo suele conllevar un mayor riesgo de generar respuestas inexactas o insatisfactorias. Por eso hemos creado ClickUp Brain, la IA que conecta la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración en todo tu entorno de trabajo e integra herramientas de terceros. Obtén respuestas contextuales sin tener que cambiar constantemente de interfaz y experimenta un aumento de 2 a 3 veces en la eficiencia del trabajo, al igual que nuestros clientes de Seequent.

4. Tabnine (la mejor opción para la finalización de código con IA segura y adaptada a los repositorios de código de las corporaciones)

a través de Tabnine

Tabnine, un asistente de autocompletado de código basado en IA, funciona dentro de tu IDE y sugiere código a medida que escribes. Se centra en el autocompletado en línea en lugar de en una interfaz de chat, lo que te ayuda a escribir código más rápido sin salir de tu entorno de desarrollo.

La plataforma puede adaptarse a la configuración de desarrollo de tu organización a través de su Enterprise Context Engine. En lugar de basarse únicamente en datos de entrenamiento generales, aprende de tu código base interno, arquitectura, marcos de trabajo y estándares de codificación. Esto ayuda a garantizar que las sugerencias se ajusten a las prácticas de desarrollo reales de tu equipo.

También puede implementar la herramienta de múltiples formas, dependiendo de las necesidades de su infraestructura. Puede ejecutarse como un servicio SaaS, en una infraestructura privada o en entornos totalmente aislados. Estas opciones ayudan a las organizaciones a mantener los datos de desarrollo dentro de sistemas controlados, al tiempo que cumplen los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo.

Las mejores funciones de Tabnine

Convierte los estándares y las políticas de codificación en reglas aplicables para orientar las sugerencias de IA y mantener la coherencia en todo tu código.

Implementa y valida los requisitos de Jira automáticamente generando código a partir de los problemas de Jira y verificando que el código se ajusta a los requisitos documentados.

Protege los datos de desarrollo con medidas de seguridad integradas, como el protocolo TLS (Transport Layer Security), el cifrado de extremo a extremo, la retención cero de código y el cumplimiento normativo en el tratamiento de datos.

Limitaciones de Tabnine

La plataforma puede resultar menos fiable al trabajar con marcos de interfaz de usuario de JavaScript, especialmente con Vue.js. En ocasiones, las sugerencias pueden dar lugar a patrones de implementación incorrectos.

Precios de Tabnine

Tabnine Code Assistant: 39 $ al mes por usuario (facturación anual)

Tabnine Agentic Platform: 59 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Tabnine

G2: 4,1/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tabnine?

Aquí tienes la opinión de un usuario:

Tabnine es un asistente de programación increíble para desarrolladores de software. El tiempo que me ha ahorrado en mi carrera es enorme. Ha aumentado mi productividad. Ya no tengo que escribir aburridos modelos de clase. Con solo pulsar el botón Tab, todo mi código se completa. Además, es muy fácil de integrar con los editores de código.

Tabnine es un asistente de programación increíble para desarrolladores de software. El tiempo que me ha ahorrado en mi carrera es enorme. Ha aumentado mi productividad. Ya no tengo que escribir aburridos modelos de clase. Con solo pulsar el botón Tab, todo mi código se completa. Además, es muy fácil de integrar con los editores de código.

📚 Lee también: Cómo desarrollar habilidades para la resolución de problemas y convertirte en un mejor programador

5. IBM Watsonx Assistant (Ideal para la modernización del código de corporaciones y la transformación de sistemas heredados/a)

a través de IBM Watsonx Assistant

IBM Watsonx Code Assistant es una herramienta de IA para el desarrollo de software y la modernización del código. Va más allá de la autocompletación básica de código, ya que utiliza modelos especializados y preentrenados para generar y transformar código en entornos empresariales.

La herramienta ofrece soporte para proyectos de modernización en los que los equipos actualizan o migran sistemas antiguos a tecnologías más recientes. Por ejemplo, puede convertir código heredado, como COBOL, a lenguajes modernos como Java, lo que te permite realizar una transición gradual de aplicaciones críticas sin tener que reconstruirlas desde cero.

La plataforma también ofrece tareas de automatización de TI y te ayuda a mejorar la eficiencia. Puedes describir una tarea operativa en lenguaje natural, y el asistente genera scripts de automatización para plataformas como Ansible y Red Hat OpenShift.

Las mejores funciones de IBM Watsonx Assistant

Escanea el código en busca de similitudes para detectar posibles riesgos de licencia y proporcionar referencias a la fuente original y a la licencia.

Protege el código propietario con prácticas de seguridad estrictas, que incluyen la no utilización de código para el entrenamiento de modelos y la indemnización por propiedad intelectual a través de IBM Granite

Conserva la lógica empresarial crítica durante la modernización para garantizar que las reglas fundamentales y el comportamiento de la aplicación permanezcan intactos

Limitaciones de IBM Watsonx Assistant

Las opciones de personalización son limitadas, lo que puede hacer que la herramienta resulte menos adecuada para proyectos de desarrollo altamente especializados.

Tiene un límite en la cobertura para lenguajes como JavaScript, Python y Rust.

Precios de IBM Watsonx Assistant

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IBM Watsonx Assistant

G2: 4,2/5 (más de 50 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IBM Watsonx Assistant?

Un usuario compartió la siguiente opinión:

Me encanta IBM Watsonx Code Assistant por su impresionante ingeniería, que realmente me llama la atención. La herramienta ayuda significativamente a comprender los códigos heredados/as, especialmente aquellos que están mal documentados, lo cual es una ventaja vital para desarrolladores como yo. También valoro su capacidad para gestionar códigos globales de manera eficiente en mainframes sin consumir demasiados recursos de la CPU. Estas funciones la convierten en un activo valioso para mis proyectos.

Me encanta IBM Watsonx Code Assistant por su impresionante ingeniería, que realmente me llama la atención. La herramienta ayuda significativamente a comprender los códigos heredados/as, especialmente aquellos que están mal documentados, lo cual es una ventaja vital para desarrolladores como yo. También valoro su capacidad para gestionar códigos globales de manera eficiente en mainframes sin consumir demasiados recursos de la CPU. Estas funciones la convierten en un activo valioso para mis proyectos.

🚀 Ventaja de ClickUp: Buscar alternativas a Amazon Q no siempre significa elegir otra herramienta. A veces, el mejor punto de partida es un flujo de trabajo de desarrollo ya preparado. Por ejemplo, la plantilla de desarrollo de software de ClickUp ofrece a tu equipo un sistema estructurado para gestionar todo el ciclo de vida del desarrollo, desde la estrategia y las hojas de ruta de productos hasta la planificación de sprints y el seguimiento de lanzamientos. Consigue una plantilla gratis Empieza a optimizar tu flujo de trabajo de desarrollo con la plantilla de desarrollo de software de ClickUp Incluye procesos predefinidos para la gestión de la cartera de proyectos, el seguimiento de defectos, la investigación de usuarios, los flujos de trabajo de sprints y los escenarios de pruebas de control de calidad, junto con listas de tareas para incidencias de seguridad y solicitudes de soporte.

6. Moveworks (La mejor opción para la automatización de los flujos de trabajo de asistencia al empleado y de servicio con IA empresarial)

vía Moveworks

Moveworks es un asistente de IA corporativo que ayuda a los empleados a encontrar información y completar tareas en el lugar de trabajo a través de diversas aplicaciones corporativas.

Un motor de razonamiento agentico procesa las solicitudes de los empleados dividiéndolas en pasos y ejecutando acciones en los sistemas conectados. Esto permite al asistente completar tareas de varios pasos, como conceder acceso al sistema o resolver solicitudes de servicio.

La herramienta también combina la búsqueda empresarial y la ejecución de tareas en una sola interfaz. Tus empleados pueden recuperar información de bases de conocimiento o sistemas internos y actuar en consecuencia sin tener que cambiar de herramienta. El acceso a través de chat, navegadores, intranets y portales de servicio, junto con la compatibilidad multilingüe, te permite utilizar el asistente desde cualquier lugar en el que trabajes.

Las mejores funciones de Moveworks

Garantice una seguridad y un cumplimiento normativo de nivel corporativo con medidas de protección integradas y normas como ISO 27001, SOC 2, HIPAA, RGPD y FedRAMP.

Implemente agentes de IA personalizables para automatizar flujos de trabajo complejos en aplicaciones empresariales utilizando plantillas predefinidas y MCP

Genera documentación automáticamente utilizando la IA para analizar los tickets de soporte y extraer información útil.

Limitaciones de Moveworks

Las integraciones profundas y la configuración pueden llevar tiempo, especialmente fuera de los entornos principales de ServiceNow

Precios de Moveworks

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Moveworks

G2: 4,6/5 (más de 50 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Moveworks?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Hace poco tuve tiempo de probar Movework AI Copilot y explorar sus funciones. Como desarrollador de IA, me gustó ver cómo Movework automatiza las tareas diarias necesarias relacionadas con el soporte informático y otras funciones de habilitación. Muy bien.

Hace poco tuve tiempo de probar Movework AI Copilot y explorar sus funciones. Como desarrollador de IA, me gustó ver cómo Movework automatiza las tareas diarias necesarias relacionadas con el soporte informático y otras funciones de apoyo. Muy bien.

7. Kore.ai (Ideal para crear agentes de IA y realizar la automatización de flujos de trabajo de corporaciones)

a través de Kore.ai

Con la plataforma de IA empresarial de Kore, puedes crear agentes de IA y flujos de trabajo automatizados para las operaciones empresariales. Puedes implementar estos agentes para acceder a los datos de la empresa y realizar acciones en los sistemas y aplicaciones conectados.

La plataforma ofrece compatibilidad con búsquedas impulsadas por agentes que recuperan respuestas tanto de fuentes de datos empresariales estructuradas como no estructuradas. Puede mostrar información en tiempo real al tiempo que aplica controles de acceso basados en roles, de modo que los usuarios solo vean los datos a los que están autorizados a acceder.

AI Agent Builder ofrece compatibilidad con enfoques sin código y basados en desarrolladores. Puedes crear e implementar agentes, al tiempo que permites que varios agentes colaboren y gestionen flujos de trabajo complejos mediante interacciones coordinadas entre ellos.

Las mejores funciones de Kore.ai

Gestiona los agentes de IA en todos los equipos y entornos de trabajo mediante roles de administrador por niveles, al tiempo que mantienes registros de auditoría para garantizar la transparencia.

Desencadena los agentes de IA con una indicación o utiliza plantillas prediseñadas con acceso a más de 200 plantillas de agentes diseñadas para funciones empresariales

Accede a los agentes de IA a través del chat, la voz o un asistente de IA, e intégralos en herramientas de colaboración como Microsoft Teams, Slack o Copilot.

Limitaciones de Kore.ai / IA

El cambio de idioma dentro de los flujos de trabajo no siempre es fluido y puede requerir que los usuarios vuelvan a establecer el contexto durante las conversaciones

Precios de Kore.ai / IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kore.ai / IA

G2: 4,6/5 (más de 460 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Kore.ai?

Un usuario compartió su experiencia:

Llevo mucho tiempo utilizando Kore.ai. La he utilizado para desarrollar varios chatbots de nivel de corporación para mis clientes mediante la plataforma Kore.ai. Es fácil crear un chatbot con una interfaz de usuario muy impresionante. Gracias a Kore.ai, he aprendido a diseñar el procesamiento del lenguaje natural para chatbots y he mejorado mis habilidades de diseño de chatbots. No hay duda de que Kore.ai es una de las mejores plataformas de chatbots con IA.

Llevo mucho tiempo utilizando Kore.ai. La he utilizado para desarrollar varios chatbots de nivel empresarial para mis clientes mediante la plataforma Kore.ai. Es fácil crear un chatbot con una interfaz de usuario muy impresionante. Gracias a Kore.ai, he aprendido a diseñar el procesamiento del lenguaje natural para chatbots y he mejorado mis habilidades de diseño de chatbots. No hay duda de que Kore.ai es una de las mejores plataformas de chatbots con IA.

🧠 ¿Sabías que...? La primera programadora informática del mundo vivió en el siglo XIX. La matemática británica Ada Lovelace escribió lo que se considera el primer programa informático en 1843, mucho antes de que existieran los ordenadores modernos. Creó un algoritmo para calcular los números de Bernoulli para la Máquina Analítica de Charles Babbage, lo que la convirtió en la primera programadora informática de la historia.

8. Qodo (La mejor opción para revisiones de código automatizadas impulsadas por IA y control de calidad)

vía Qodo

Cuando se trabaja con bases de código complejas, mantener una calidad de código constante desde el principio puede resultar complicado. Qodo es una plataforma de revisión de código basada en IA diseñada para ayudarte a detectar errores y mejorar la fiabilidad del software en todo tu flujo de trabajo de desarrollo.

Un motor de contexto analiza las relaciones entre archivos y repositorios, lo que te permite identificar riesgos que puedan afectar a varios servicios o partes de un sistema. Puedes resolver los problemas de raíz mediante la validación automatizada y las actualizaciones de código verificadas en varios repositorios.

La plataforma también utiliza múltiples agentes de IA especializados para automatizar tareas como la detección de errores, las comprobaciones de cobertura de pruebas, las actualizaciones de la documentación y la generación de registros de cambios.

Mientras que Amazon Q ayuda principalmente a los desarrolladores con sugerencias de código, Qodo se centra en la revisión automatizada del código y en la aplicación de estándares de código a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

Las mejores funciones de Qodo

Aplica las normas de codificación específicas de tu organización incorporando reglas y políticas de gobernanza en las revisiones automatizadas del código

Prioriza las incidencias críticas y los riesgos de seguridad filtrando el ruido de las revisiones que afecta a la estabilidad del sistema

Integra revisiones de código con IA en los flujos de trabajo de Git y CI/CD para validar automáticamente los cambios en GitHub, GitLab y otros procesos de desarrollo.

Limitaciones de Qodo

Las sugerencias de la plataforma pueden, en ocasiones, no dar en el blanco en casos de código muy específico o de nicho.

Precios de Qodo

Desarrollador: Gratis

Teams: 38 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qodo

G2: 4,8/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qodo?

Esto es lo que ha compartido un usuario:

Utilizo Qodo casi a diario como parte esencial de mi rutina de programación. Su fiabilidad y su valor constante lo convierten en una herramienta indispensable en mi IDE. La configuración de Qodo fue increíblemente sencilla. Se integró a la perfección con Visual Studio Code y pude empezar a utilizar sus funciones de inmediato sin necesidad de configuraciones complicadas.

Utilizo Qodo casi a diario como parte esencial de mi rutina de programación. Su fiabilidad y su valor constante lo convierten en una herramienta indispensable en mi IDE. La configuración de Qodo fue increíblemente sencilla. Se integró a la perfección con Visual Studio Code y pude empezar a utilizar sus funciones de inmediato sin necesidad de configuraciones complicadas.

9. ChatGPT Enterprise (La mejor opción para asistencia de IA a nivel corporativo en investigación, redacción, programación y análisis)

a través de ChatGPT Enterprise

ChatGPT Enterprise, la versión empresarial de ChatGPT, te ayuda a utilizar la IA para tareas como la investigación, la redacción, la programación y el análisis de datos.

Ofrece acceso a modelos avanzados de IA capaces de realizar razonamientos complejos y resolver problemas en varios pasos. Puedes resolver consultas detalladas o desglosar problemas técnicos en una sola conversación.

La plataforma también te permite ejecutar agentes desde una única indicación para gestionar tareas complejas. Por ejemplo, puedes delegar el trabajo de programación a Codex y llevar a cabo investigaciones exhaustivas, o gestionar proyectos de varios pasos dentro de un mismo flujo de trabajo.

Las mejores funciones de ChatGPT Enterprise

Crea y implementa GPT personalizados adaptados a tareas específicas y bases de conocimiento internas

Conecta ChatGPT a los datos de tu empresa mediante aplicaciones integradas o integraciones personalizadas con herramientas como Microsoft SharePoint, GitHub, Google Drive y Box

Protege y controla los datos de la empresa con seguridad de nivel corporativo para garantizar que tus datos no se utilicen para el entrenamiento de modelos y que el acceso se gestione mediante controles administrativos.

Limitaciones de ChatGPT Enterprise

Algunas respuestas pueden ser demasiado generales para problemas de código específicos y pueden requerir contexto adicional.

Precios de ChatGPT Enterprise

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT Enterprise

G2: 4,7/5 (más de 1850 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 310 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT Enterprise?

Echa un vistazo a esta reseña de un usuario:

Me gusta que ChatGPT sea fácil y rápido de usar, lo que facilita hacer preguntas relacionadas con la programación, la documentación o los correos electrónicos y obtener respuestas claras al instante. Valoro que me ayude a analizar los problemas paso a paso, mejorando mi productividad sin añadir complejidad a mi flujo de trabajo. También me gusta poder hacer preguntas de seguimiento y afinar las respuestas hasta que se ajusten exactamente a lo que necesito.

Me gusta que ChatGPT sea fácil y rápido de usar, lo que facilita hacer preguntas relacionadas con la programación, la documentación o los correos electrónicos y obtener respuestas claras al instante. Valoro que me ayude a analizar los problemas paso a paso, mejorando mi productividad sin añadir complejidad a mi flujo de trabajo. También me gusta poder hacer preguntas de seguimiento y afinar las respuestas hasta que se ajusten exactamente a lo que necesito.

🧠 Dato curioso: John Backus descubrió su verdadera pasión por la informática y creó Fortran, el primer lenguaje de programación de alto nivel ampliamente utilizado. Su trabajo contribuyó a transformar la programación, pasando de ser complejas instrucciones de máquina a algo que los humanos pudieran realmente escribir y comprender.

10. Windsurf (Ideal para la programación asistida por IA con flujos de trabajo de desarrollo impulsados por agentes)

vía Windsurf

Windsurf es un entorno de programación basado en IA diseñado para proporcionar soporte a los desarrolladores al escribir y gestionar código.

Cascade, su agente de IA, realiza las tareas de desarrollo paso a paso para generar código y perfeccionar las implementaciones a medida que se va creando. Puedes describir lo que quieres crear en lenguaje natural, y el agente itera sobre la solicitud hasta que la tarea es completada.

La función Supercomplete predice la intención del desarrollador y genera bloques de código más grandes, como funciones, basándose en el contexto del proyecto. En lugar de sugerir solo la siguiente línea de código, analiza los patrones del código fuente para ayudar a producir implementaciones más completas.

Además, la memoria persistente de IA permite a la herramienta conservar las reglas del proyecto y las preferencias del desarrollador. Esto ayuda a la IA a seguir los estándares establecidos y a mantener la coherencia con el código base.

Las mejores funciones de Windsurf

Busca en la web y en la documentación para analizar y fragmentar páginas, proporcionando a Cascade un contexto relevante y actualizado para las tareas de código.

Actualiza los esquemas y las interfaces en todo tu código propagando los cambios de tipo y estructura a todos los archivos con una sola sugerencia

Previsualiza tu sitio web directamente en el IDE y realiza selecciones de elementos para enviarlos a Cascade y obtener actualizaciones o mejoras al instante.

Limitaciones de Windsurf

El modelo SWE-1 puede responder con lentitud, lo que requiere tiempos de espera más largos para obtener resultados.

El terminal Cascade puede presentar incidencias que afecten a su fiabilidad al ejecutar comandos

Precios de Windsurf

Free

Pro: 15 $ al mes

Equipos: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Windsurf

G2: 4,2/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Windsurf?

Una nota reciente de un usuario señalaba:

Si ya tienes conocimientos técnicos y entiendes de programación, Windsurf podría ser una plataforma muy útil para depurar y reescribir código. A mí me resultó muy útil para ampliar mis conocimientos de programación, ya que no soy un programador tradicional. Pude mejorar mi código base y sus funciones mucho más rápido que si lo hubiera intentado manualmente.

Si ya tienes conocimientos técnicos y entiendes de programación, Windsurf podría ser una plataforma muy útil para depurar y reescribir código. A mí me resultó muy útil para ampliar mis conocimientos de programación, ya que no soy un programador tradicional. Pude mejorar mi código base y sus funciones mucho más rápido que si lo hubiera intentado manualmente.

🧠 ¿Sabías que...? La IA se está convirtiendo en una compañera diaria para los desarrolladores. Alrededor del 82 % de los desarrolladores utiliza asistentes de programación con IA a diario o semanalmente, y el 59 % utiliza tres o más herramientas en paralelo para apoyar su flujo de trabajo de desarrollo.

Unifica y optimiza todos tus flujos de trabajo de desarrollo de software con ClickUp

Gestionar el trabajo de desarrollo con múltiples herramientas puede ralentizar a los equipos. Aunque muchas alternativas a Amazon Q ayudan con la programación o la automatización, a menudo solo abordan una parte del ciclo de vida del desarrollo.

ClickUp reúne todo en un único entorno de trabajo de IA convergente. Desde la planificación de hojas de ruta y la gestión de tareas de sprint hasta la automatización de flujos de trabajo y la generación de documentación con IA, ClickUp conecta todas las partes de tu proceso de desarrollo de software en un solo lugar.

Con funciones como Tareas de ClickUp, Brain, Automatizaciones, AI Agents y CodeGen, tu equipo puede pasar de la idea a la implementación sin tener que cambiar de herramienta. Dispondrás de una única plataforma que mantiene tu trabajo de desarrollo organizado, automatizado y potenciado por IA.

🚀 ¿Listo para optimizar tu flujo de trabajo de desarrollo? Regístrate gratis en ClickUp y descubre cómo un entorno de trabajo de IA convergente puede ayudar a tu equipo a planificar, crear y lanzar software más rápido.