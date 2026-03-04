Herramientas de IA que sustituyen a equipos completos

La IA ahora se encarga del trabajo que antes requería departamentos enteros, y las herramientas creadas para ello son cada vez más eficaces.

El 40 % de las aplicaciones de corporación integrarán agentes de IA específicos para cada tarea a finales de este año, frente a menos del 5 % actual.

Para los equipos más pequeños, ese cambio tiene más peso. La pila adecuada puede asumir flujos de trabajo completos en lugar de tareas aisladas, lo que cambia lo que un equipo reducido puede ofrecer de forma realista.

Este blog trata sobre las herramientas de IA que sustituyen a equipos enteros. Exploramos por qué vale la pena tenerlas en cuenta y qué hay que tener en cuenta antes de comprometerse con ellas.

Antes de profundizar en el tema, es útil comprender cómo utilizar las herramientas de IA de forma eficaz para que puedas evaluar cada opción en función de las necesidades reales de tu flujo de trabajo.

Esto es lo más importante. 🤖

Autonomía: ¿La herramienta puede completar las tareas por sí sola o alguien tiene que intervenir?

Adaptación al flujo de trabajo: ¿Se integra en tus procesos actuales o tienes que reconstruir todo a su alrededor?

Profundidad de la capacidad: ¿Puede gestionar un trabajo o un departamento completo de forma fiable, o solo cubre pequeñas partes del proceso?

Fiabilidad a gran escala: ¿Resiste cuando todo el equipo depende de ella, y no solo una persona?

Compatibilidad con la integración: ¿Se conecta a tus herramientas existentes sin necesidad de realizar configuraciones adicionales para cada conexión?

Precios predecibles: ¿los costes son claros y estables, o las tarifas basadas en el uso generan facturas inesperadas a medida que crece su negocio?

Seguridad y cumplimiento normativo: ¿Cumple con los requisitos de su equipo en materia de privacidad de datos y gobernanza empresarial?

Aquí tienes un resumen de todas las herramientas que se tratan en esta guía. 📊

Herramienta Mejores funciones Lo mejor para Precios* ClickUp Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones. Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones Free Forever; precios personalizados para corporaciones. GitHub Copilot Sugerencias de código en tiempo real, ediciones de múltiples archivos, comandos de barra inclinada, contexto sensible al entorno de trabajo. Desarrolladores individuales, pequeñas empresas, corporaciones Gratis; planes de pago desde 10 $/usuario/mes. Qodo Generación automatizada de pruebas, revisiones de relaciones públicas, análisis multirepositorio, seguridad de la corporación. Desarrolladores, empresas medianas, corporaciones Gratis; planes de pago desde 38 $/usuario/mes. Claude Ventanas de contexto grandes, código agencial, integraciones MCP, proyectos y artefactos. Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas Gratis; planes de pago desde 20 $ al mes. Replit Generación de aplicaciones full-stack, codificación vibe, edición multijugador, implementación integrada. Desarrolladores individuales, pequeñas empresas Gratis; planes de pago desde 25 $ al mes. Builder. io Figma-to-código, edición visual de CMS, pruebas A/B, control de componentes personalizados. Equipos de producto e ingeniería, corporaciones Gratis; planes de pago desde 30 $/usuario/mes. Jasper Controles de voz de marca, canales de contenido, entorno de trabajo Canvas, flujos de trabajo de marketing predefinidos. Equipos de marketing, empresas medianas, corporaciones Planes de pago desde 69 $/asiento/mes. Notion IA Búsqueda en todo el entorno de trabajo, automatización de bases de datos, notas de reuniones con IA, generación de documentos. Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas Gratis; planes de pago desde 12 $/miembro/mes. Midjourney Generación de texto a imagen, consistencia de estilo, mezcla de imágenes, expansión del lienzo. Diseñadores, especialistas en marketing, equipos creativos Planes de pago desde 10 $ al mes. Canva IA Magic Design, Magic Write, Magic Media, eliminación de fondos, compatibilidad multilingüe. Profesionales del marketing, creadores, no diseñadores Gratis; planes de pago desde 12,99 $/usuario/mes. Otter IA Transcripción automática, rótulos de hablantes, resúmenes de IA, OtterPilot, chat de IA. Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas Gratis; planes de pago desde 16,99 $/usuario/mes. Fireflies IA Transcripción de reuniones, inteligencia conversacional, más de 200 integraciones, resúmenes de IA. Equipos de ventas, empresas medianas, corporaciones Gratis; planes de pago desde 18 $/usuario/mes. Zapier Zaps de varios pasos, copiloto de IA, lógica condicional, tablas e interfaces. Pequeñas empresas, medianas corporaciones, grandes corporaciones Gratis; planes de pago desde 29,99 $ al mes. HubSpot Automatización del correo electrónico, generación de contenido con IA, personalización de CRM, elaboración de informes de atribución. Equipos de marketing, empresas medianas, corporaciones Gratis; planes de pago desde 15 $/usuario/mes. Descript Edición de vídeo basada en texto, Studio Sound, eliminación de palabras de relleno, generación automática de Clips. Creadores de contenido, equipos de marketing Gratis; planes de pago desde 24 $/persona/mes. Voiceflow Creador visual de agentes, base de conocimientos, compatibilidad con múltiples LLM, análisis de conversaciones. Equipos de producto y soporte, desarrolladores Gratis; planes de pago desde 60 $ al mes. Uizard Prototipos de texto a interfaz de usuario, escaneo de wireframes, temas de IA, mapas de calor predictivos. Diseñadores, equipos de producto, startups Gratis; planes de pago desde 19 $/usuario/mes. Paradoja Olivia IA: reclutador, programación de entrevistas, solicitud móvil, contratación multilingüe. Equipos de RR. HH., grandes corporaciones Precios personalizados Lindy Agentes autónomos de IA, enjambres de agentes, automatizaciones de lenguaje natural, gestión de bandejas de entrada. Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas Planes de pago desde 49,99 $ al mes. Gong Inteligencia de conversación, seguimiento del estado de las operaciones, previsión de ingresos, formación para el equipo de ventas. Equipos de ventas, empresas medianas, corporaciones Precios personalizados

Evaluemos cómo estas herramientas eliminan la coordinación manual y la ejecución repetitiva.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (la mejor para sustituir operaciones fragmentadas, gestión de proyectos y colaboración)

Prueba ClickUp Super Agents gratis. Crea compañeros de equipo de IA personalizados, también conocidos como «superagentes» de ClickUp, utilizando instrucciones en lenguaje natural en ClickUp.

La mayoría de las herramientas de IA prometen sustituir a los equipos, pero funcionan de forma aislada. No pueden ver los cronogramas de tus proyectos ni conectarse con la forma en que tu organización realiza realmente el trabajo. Esta desconexión crea fricciones en lugar de resolverlas.

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp aborda directamente esta brecha. Como plataforma impulsada por IA, integra la inteligencia en cada parte de su flujo de trabajo, desde la creación de tareas hasta la automatización de la gestión de proyectos.

Veamos cómo eliminan la capa de coordinación manual que a menudo requiere equipos operativos completos.

Convierte los datos de proyectos de todo tu entorno de trabajo en información útil.

ClickUp Brain es una red neuronal que conecta todo tu entorno de trabajo en ClickUp. Como tu asistente de IA, captura la información almacenada en tus documentos, notas de reuniones, tareas, conversaciones, etc. de ClickUp, para proporcionar a los equipos el contexto que necesitan para ejecutar el trabajo más rápidamente.

Desde extraer elementos de acción de los resúmenes de reuniones hasta interpretar las tendencias de la carga de trabajo, ayuda a automatizar la elaboración de informes, detectar obstáculos, generar actualizaciones de proyectos y responder preguntas en tiempo real sobre el trabajo en curso.

Resuelve los problemas más rápidamente con la información sobre tareas basada en IA utilizando ClickUp Brain.

Además, tendrás acceso a múltiples modelos de IA premium, incluidos ChatGPT, Claude y Gemini, sin necesidad de cambiar de herramienta, para que puedas seleccionar el modelo adecuado para cada caso de uso.

Accede a múltiples modelos de IA desde una interfaz unificada con ClickUp.

Además, con ClickUp Brain MAX, podrás llevar la IA sensible al contexto directamente a tu escritorio. Como tu superaplicación de IA, unifica el contexto no solo desde ClickUp, sino también desde tus aplicaciones conectadas a ClickUp, como Figma, Google Drive y GitHub, para ofrecerte respuestas al alcance de la mano. También puedes utilizar su función Talk to Text para transcribir tu voz: redactar mensajes, programar reuniones, crear tareas y dictar textos completos, ¡cuatro veces más rápido que escribirlos a mano!

Así es como funciona el trabajo:

Implemente compañeros de equipo autónomos de IA con conocimiento completo del entorno de trabajo.

Con ClickUp Super Agents, obtienes asistentes autónomos que ejecutan lógica de varios pasos basada en tus prioridades y contexto. A diferencia de los bots de tareas básicos, estos agentes operan con un contexto completo del entorno de trabajo y pueden manejar flujos de trabajo sofisticados de IA de forma independiente.

Implementa compañeros de equipo autónomos de IA con ClickUp Super Agents.

Aportan más de 500 capacidades distintas a su equipo, desde la clasificación de solicitudes hasta la redacción de documentos y la coordinación de proyectos, funcionando de forma continua y procesando el trabajo incluso fuera del horario laboral.

Puede hacer una mención a los superagentes en los comentarios de las tareas, asignarles directamente los entregables o configurarlos para que funcionen de forma autónoma. Supervisan el trabajo entrante, señalan los problemas antes de que se conviertan en críticos y convierten las discusiones de las reuniones en tareas asignadas con plazos de entrega.

La forma en que se estructuran y se implementan los superagentes determina el grado de autonomía en la ejecución de tareas que tu equipo puede alcanzar, y cada acción que realizan se registra en un registro de auditoría.

🚨 Nota importante: La política de IA de ClickUp impide que los proveedores accedan a tus datos con fines de formación o retención de modelos. La plataforma mantiene las certificaciones de cumplimiento de GDPR, ISO 42001, HIPAA y SOC 2.

Proporcione a cada equipo su propio desarrollador disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con Codegen.

La adquisición de Codegen por parte de ClickUp lleva las capacidades de codificación autónoma directamente a tu entorno de trabajo. Codegen es un agente de codificación de IA que permite a cualquier persona de tu empresa funcionar como desarrollador, eliminando los retrasos sin aumentar la plantilla.

Automatiza el traspaso de las sugerencias de IA a las solicitudes de validación reales en el flujo de trabajo de tu equipo con ClickUp Codegen.

Elimine el trabajo repetitivo con automatizaciones inteligentes.

El motor de automatización de ClickUp se encarga de las tareas periódicas que ralentizan a los equipos. En lugar de ejecutar manualmente los mismos pasos cada vez, se configuran reglas que se desencadenan automáticamente en función de eventos específicos.

Con más de 100 plantillas predefinidas que cubren situaciones habituales, como la asignación de tareas, las notificaciones de plazos y el progreso del estado, la mayoría de los flujos de trabajo se pueden automatizar sin tener que empezar desde cero.

Desencadena automáticamente las acciones adecuadas y ejecuta las operaciones sin problemas con ClickUp Automatizaciones.

Para los flujos de trabajo que requieren una lógica personalizada, el generador de automatización sin código le permite diseñar secuencias de acciones desencadenadas sin necesidad de conocimientos técnicos. También se admiten patrones de asignación dinámicos, que dirigen el trabajo a quien haya iniciado el evento o a cualquiera que supervise la tarea, lo que se adapta de forma natural a los equipos con responsabilidades cambiantes.

Así es como puedes realizar la automatización de los flujos de trabajo en solo 5 minutos y ahorrar más de 5 horas cada semana ✨

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Las amplias opciones de personalización pueden abrumar a los nuevos usuarios durante la configuración inicial.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de usuario en G2 dice:

Sinceramente, ClickUp se ha convertido en el centro de comandos de toda mi vida: trabajo, proyectos, recordatorios, tareas de cumplimiento normativo, contratación, todo. Ya ni siquiera lo considero un «software de tareas». Es más bien como mi cerebro externo.

Sinceramente, ClickUp se ha convertido en el centro de comandos de toda mi vida: trabajo, proyectos, recordatorios, tareas de cumplimiento normativo, contratación, todo. Ya ni siquiera lo considero un «software de tareas». Es más bien como mi cerebro externo.

💡Consejo profesional: los equipos que deseen reducir los gastos generales manuales pueden explorar el aprovechamiento de la IA en la gestión de proyectos para sacar el máximo partido a estas capacidades.

📮 ClickUp Insight: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectarse con 6 personas de media para terminar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto con 6 conexiones principales a diario para recopilar información esencial, acordar prioridades y hacer avanzar los proyectos. La lucha es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros de visibilidad erosionan la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp, con Connected Search y AI Knowledge Manager, aborda este problema poniendo el contexto al alcance de la mano al instante.

2. GitHub Copilot (la mejor para la finalización de código basada en IA)

vía GitHub

¿Quieres un asistente de codificación de IA que funcione dentro de tu entorno de desarrollo en lugar de junto a él? GitHub Copilot es lo que necesitas. Su principal ventaja es el reconocimiento de código en tiempo real. Lee el archivo actual y el contexto del proyecto circundante para ofrecer sugerencias relevantes sin alejar a los desarrolladores del editor.

Copilot Chat y las capacidades de estilo agente amplían esto más allá del autocompletado. Se pueden aplicar cambios en varios archivos, se pueden generar pruebas y se pueden manejar tareas de codificación más autónomas de principio a fin. Es como tener un programador de IA a tu lado en tiempo real.

Las mejores funciones de GitHub Copilot

Completa líneas y funciones más rápido con sugerencias de texto fantasma en tiempo real que aparecen mientras escribes.

Explique el código, depure problemas o actíveles desencadenantes de refactorizaciones haciendo preguntas dentro de su IDE utilizando lenguaje natural.

Aplica cambios coherentes en toda la base de código mediante la edición de varios archivos a la vez con Copilot Edits.

Resuelve incidencias y genera documentos al instante mediante comandos de barra inclinada como /fix, /explain y /doc.

Aprovecha el contexto del proyecto completo con la conciencia del entorno de trabajo para que las sugerencias sigan siendo relevantes para toda la base de código.

Limitaciones de GitHub Copilot

Las sugerencias pueden ser inconsistentes o inexactas y pueden requerir una revisión manual.

El coste de la suscripción puede suponer una barrera para los estudiantes y los desarrolladores independientes.

Precios de GitHub Copilot

Free

Pro: 10 $/usuario/mes

Pro+: 39 $/usuario/mes

Empresa: 19 $/usuario/mes

Corporación: 39 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 30 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GitHub Copilot?

Un usuario de G2 dice:

GitHub Copilot me parece increíblemente fácil de usar y me encanta cómo se integra a la perfección con muchos de mis editores, como Visual Studio Code e IntelliJ... La herramienta me ayuda a comprender los enunciados de los problemas sin siquiera escribir el código, a generar código, a analizar diferentes soluciones para elegir la mejor e incluso a revisar las solicitudes de validación con solo seleccionar Copilot como revisor. También proporciona un cuadro de chat en mi editor, lo que me permite enviar cambios de código, realizar la confirmación del código y crear solicitudes de validación o ramas de características con facilidad.

GitHub Copilot me parece increíblemente fácil de usar y me encanta cómo se integra a la perfección con muchos de mis editores, como Visual Studio Code e IntelliJ... La herramienta me ayuda a comprender los enunciados de los problemas sin siquiera escribir el código, a generar código, a analizar diferentes soluciones para elegir la mejor e incluso a revisar las solicitudes de validación con solo seleccionar Copilot como revisor. También proporciona un cuadro de chat en mi editor, lo que me permite enviar cambios de código, realizar la confirmación del código y crear solicitudes de validación o ramas de características con facilidad.

3. Qodo (la mejor para pruebas y refactorización automatizadas de código)

vía Qodo IA

Qodo (antes CodiumAI) es una plataforma de integridad de código de IA centrada en mejorar la calidad del software mediante la revisión automatizada y la generación de pruebas. En lugar de quedarse al margen del proceso de desarrollo, integra agentes de IA directamente en los IDE, los flujos de trabajo de Git y las herramientas CLI, de modo que todo se desarrolla dentro de los entornos que ya utilizan los desarrolladores.

La plataforma está diseñada para bases de código complejas y con múltiples repositorios. Utiliza análisis sensibles al contexto para detectar errores, resaltar riesgos y aplicar estándares de codificación, lo que refuerza los bucles de retroalimentación a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.

Las mejores funciones de Qodo IA

Revisa las solicitudes de validación de forma inteligente para detectar problemas de lógica, errores y riesgos de seguridad o arquitectura antes de combinarlas.

Genere sugerencias de código sensibles al contexto a partir de la comprensión a nivel de código base en múltiples archivos y dependencias.

Produce pruebas unitarias y de integración automáticamente, cubriendo casos extremos y rutas de código no probadas que la revisión manual a menudo pasa por alto.

Analiza grandes bases de código con múltiples repositorios para detectar riesgos, duplicaciones y el impacto posterior de los cambios propuestos.

Configura políticas de seguridad, comprobaciones de cumplimiento y opciones de implementación para adaptarlas a las necesidades de tu entorno.

Limitaciones de Qodo IA

Las sugerencias pueden ser inconsistentes y, en ocasiones, las alucinaciones afectan a la precisión de las pruebas y las revisiones.

Precios de Qodo IA

Desarrollador: Gratis

Equipos: 38 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qodo IA

G2: 4,8/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qodo IA?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me gusta que pueda tomar archivos, líneas de código o un proyecto completo como contexto cuando le das una indicación. A veces esto es útil si necesitas una respuesta específica o una respuesta amplia. Lo uso básicamente todos los días del trabajo y es fácil de usar. Se integra fácilmente en Visual Studio Code.

Me gusta que pueda tomar archivos, líneas de código o un proyecto completo como contexto cuando le das una indicación. A veces esto es útil si necesitas una respuesta específica o una respuesta amplia. Lo uso básicamente todos los días del trabajo y es fácil de usar. Se integra fácilmente en Visual Studio Code.

👀 ¿Sabías que... Qodo cambió de nombre en 2024 para enfatizar la «calidad» y el «código» como elementos fundamentales de todas sus herramientas. El nombre refleja su convicción de que la calidad debe impulsar cada línea de código, cada prueba y cada revisión del proceso de desarrollo.

4. Claude (ideal para razonamientos extensos y respuestas contextuales)

vía Anthropic

Claude es un asistente de IA generativa y una familia de grandes modelos de lenguaje desarrollados por Anthropic, basados en un enfoque de IA constitucional centrado en la seguridad. La resumición de documentos, la redacción de contenidos, el análisis de archivos y la resolución de problemas en conversaciones se encuentran entre sus casos de uso más comunes.

Hay tres niveles de modelos que cubren diferentes necesidades: Opus se encarga del razonamiento avanzado, Sonnet equilibra el rendimiento diario y Haiku se encarga de las tareas más rápidas y ligeras. Los tres tienen compatibilidad con la codificación en varios idiomas, la interpretación de imágenes y el trabajo con contextos largos y con gran cantidad de documentos.

Las mejores funciones de Claude

Realice tareas de desarrollo de forma autónoma utilizando un asistente de codificación agentico que recopila contexto y ejecuta pruebas.

Procesa y refactoriza bases de código complejas y con múltiples archivos en una sola pasada utilizando ventanas de contexto grandes.

Conéctese a herramientas y fuentes de datos a través de integraciones del Protocolo de contexto de modelos (MCP) con plataformas como GitHub y bases de datos externas.

Organiza chats, revisa resultados y trabaja con documentos estructurados, código y visualizaciones utilizando Proyectos y Artefactos.

Analiza imágenes, gráficos y archivos mientras utilizas la memoria, estilos de escritura personalizables y compatibilidad con tareas paralelas.

Limitaciones de Claude

Los límites de uso, las restricciones de carácter y la caducidad del chat pueden interrumpir los flujos de trabajo más largos.

Precios de Claude

Free

Pro: 20 $ al mes

Máximo: 100 $/usuario/mes

Estándar: 25 $/asiento/mes

Premium: 125 $/asiento/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Claude

G2: 4,4/5 (más de 90 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Claude?

Un usuario comparte:

Claude es muy bueno entendiendo el contexto y respondiendo de forma clara, estructurada y reflexiva. Las respuestas parecen naturales y están bien explicadas, especialmente en temas complejos, documentación y conversaciones largas. Es especialmente útil para escribir, resumir contenido, revisar documentos y generar ideas. El tono es profesional pero fácil de entender, lo que hace que sea cómodo de usar a diario.

Claude es muy bueno entendiendo el contexto y respondiendo de forma clara, estructurada y reflexiva. Las respuestas parecen naturales y están bien explicadas, especialmente en temas complejos, documentación y conversaciones largas. Es especialmente útil para escribir, resumir contenido, revisar documentos y generar ideas. El tono es profesional pero fácil de entender, lo que hace que sea cómodo de usar a diario.

🔍 ¿Sabías que...? Anthropic bautizó a Claude en honor a Claude Shannon, el genio salvaje que inventó la teoría de la información, hacía malabares mientras pensaba en bits/bytes y construía máquinas locas como una trompeta lanzallamas. ¡Querían una IA que fuera tan divertidamente brillante y curiosamente humana como el propio Shannon!

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Claude IA

5. Replit (la mejor para la codificación colaborativa basada en navegador)

vía Replit

Si hay una aplicación que se ha convertido en sinónimo de vibe coding, esa es Replit. ¿Cuál es la filosofía de diseño de la plataforma? Describe lo que quieres y la IA lo crea o perfecciona en respuesta.

Ofrece un entorno de desarrollo basado en navegador en el que se crean, prueban e implementan aplicaciones desde un único entorno de trabajo sin necesidad de configuración local. El agente autónomo Replit Agent se sitúa en el centro de la experiencia, aceptando indicaciones en lenguaje natural y encargándose de todo, desde la generación de código hasta la implementación de una aplicación funcional.

El ciclo completo de desarrollo permanece dentro del mismo IDE basado en la nube, por lo que no es necesario cambiar de herramienta en ninguna fase.

Las mejores funciones de Replit

Genera aplicaciones full-stack a partir de indicaciones en lenguaje natural utilizando el agente autónomo Replit Agent.

Convierte capturas de pantalla o maquetas en aplicaciones funcionales, con configuración completa de interfaz de usuario, backend y base de datos.

Aplica cambios de código coordinados en varios archivos aprovechando el conocimiento del contexto del proyecto.

Implemente aplicaciones al instante a través del alojamiento y la infraestructura integrados sin necesidad de configuración externa.

Trabaja junto a tus compañeros de equipo en tiempo real utilizando la edición multijugador dentro del mismo entorno de desarrollo.

Limitaciones de Replit

Los problemas de rendimiento y el comportamiento poco fiable pueden surgir con proyectos o conjuntos de datos más grandes.

Precios de Replit

Starter: Gratis

Replit Core: 20 $ al mes.

Replit Pro: 100 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Replit

G2: 4,5/5 (más de 290 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Replit?

En Capterra, un usuario comenta:

En general, es un producto excelente. Supone un verdadero cambio revolucionario para los profesionales sin conocimientos de código, ya que les permite crear lo que buscan. Es un gran atajo para pasar a desarrolladores profesionales, crear herramientas internas (donde no importa necesariamente que todo funcione a la perfección) y, si quieres adentrarte en el mundo del desarrollo de software para clientes, etc., es un comienzo fantástico y lo hace mucho más fácil de usar y completo que otras soluciones que hay en el mercado.

En general, es un producto excelente. Supone un verdadero cambio revolucionario para los profesionales sin conocimientos de código, ya que les permite crear lo que buscan. Es un gran atajo para pasar a desarrolladores profesionales, crear herramientas internas (donde no importa necesariamente que todo funcione a la perfección) y, si quieres adentrarte en el mundo del desarrollo de software para clientes, etc., es un comienzo fantástico y lo hace mucho más fácil de usar y completo que otras soluciones que hay en el mercado.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Replit para el desarrollo en la nube

6. Builder. io (la mejor para el desarrollo visual con un CMS sin interfaz)

Builder. io es una plataforma frontend basada en IA que permite a los equipos diseñar, crear prototipos y enviar interfaces de usuario de producción directamente sobre sus aplicaciones existentes. Funciona con bases de código y sistemas de diseño actuales, por lo que se pueden realizar cambios visuales sin tocar el código subyacente.

Los equipos que crean aplicaciones sin código y herramientas de bajo código encontrarán este enfoque práctico, ya que ofrece compatibilidad para crear prototipos con datos reales y enviar actualizaciones sin una gran intervención de ingeniería.

Las mejores funciones de Builder.io

Transforma los diseños de Figma en código responsivo utilizando Visual Copilot, impulsado por IA.

Edita páginas visualmente mediante un CMS de arrastrar y soltar que funciona directamente con tu código base existente.

Registra componentes personalizados para que los desarrolladores mantengan el control mientras los usuarios sin conocimientos técnicos crean páginas de forma independiente.

Genera secciones, páginas y contenido dentro de la plataforma utilizando sencillas indicaciones de IA.

Optimice el rendimiento y la experiencia del usuario mediante pruebas A/B integradas y herramientas de personalización.

Limitaciones de Builder.io

La documentación obsoleta y poco clara dificulta la configuración y la resolución de problemas más de lo que debería.

Precios de Builder.io

Free

Pro: 30 $/usuario/mes

Equipo: 50 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Builder.io

G2: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Builder.io?

Este es el comentario de un usuario:

Builder permite a nuestros ingenieros y organizaciones empresariales avanzar más rápido. Pudimos migrar a Builder y empezar a construir en solo 20 días. La capacidad de nuestra empresa para trabajar sin ingenieros ha sido inestimable. Las pruebas A/B han demostrado ser un cambio revolucionario. Nos permiten ofrecer el contenido y los productos que más interesan a nuestros clientes y reducir las conjeturas dentro de nuestros equipos.

Builder permite a nuestros ingenieros y organizaciones empresariales avanzar más rápido. Pudimos migrar a Builder y empezar a construir en solo 20 días. La capacidad de nuestra empresa para trabajar sin ingenieros ha sido inestimable. Las pruebas A/B han demostrado ser un cambio revolucionario. Nos permiten ofrecer el contenido y los productos que más interesan a nuestros clientes y reducir las conjeturas dentro de nuestros equipos.

7. Jasper (la mejor para contenido de marketing impulsado por IA)

vía Jasper

Mantener una voz de marca coherente en todas las publicaciones es fundamental para el marketing de contenidos impulsado por IA. Y eso es lo que Jasper te ayuda a conseguir. Los equipos entrenan esta plataforma de IA con su tono y sus conocimientos sobre la empresa, y esas directrices se aplican a todo tipo de contenidos.

Úsala para producir entradas de blog, textos publicitarios y recursos de marketing mediante plantillas, asistentes de IA y flujos de trabajo estructurados. Como herramienta de creación de contenido de IA para equipos de marketing, también cubre la ideación basada en chat, la generación visual, la compatibilidad multilingüe y las plantillas predefinidas para tareas de marketing comunes.

Las mejores funciones de Jasper

Automatice los flujos de trabajo de marketing de principio a fin conectando los agentes de IA directamente a los canales de contenido.

Conserve la voz de la marca y la alineación con la audiencia en todos los resultados mediante los controles de conocimiento de Jasper IQ.

Redacta, revisa y colabora en el contenido dentro del entorno de trabajo de Canvas utilizando un editor basado en IA.

Genere campañas, blogs y otros activos más rápidamente con aplicaciones de marketing y plantillas de flujo de trabajo prediseñadas.

Limitaciones de Jasper

Opciones básicas asequibles con límites.

Precios de Jasper

Versión de prueba gratuita

Pro: 69 $/asiento/mes

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1200 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jasper?

Directamente de una reseña de usuario en G2:

Jasper es una herramienta sencilla y revolucionaria que nos ha ayudado a optimizar nuestro proceso de creación de contenidos. Siempre nos proporciona borradores iniciales que se ajustan perfectamente a nuestro Tono de voz, lo que nos ahorra tiempo y esfuerzo. Es como tener un compañero de equipo adicional que realmente entiende tu marca. Además, fue muy fácil de implementar e integrar en nuestro conjunto de herramientas. Los miembros de mi equipo y yo empezamos a utilizarlo casi a diario desde el momento en que lo pusimos en marcha.

Jasper es una herramienta sencilla y revolucionaria que nos ha ayudado a optimizar nuestro proceso de creación de contenidos. Siempre nos proporciona borradores iniciales que se ajustan perfectamente a nuestro Tono de voz, lo que nos ahorra tiempo y esfuerzo. Es como tener un compañero de equipo adicional que realmente entiende tu marca. Además, fue muy fácil de implementar e integrar en nuestro conjunto de herramientas. Los miembros de mi equipo y yo empezamos a utilizarlo casi a diario desde el momento en que lo pusimos en marcha.

🧠 Dato curioso: Jasper se lanzó como Jarvis.ai, un claro homenaje de Iron Man a J. A. R. V. I. S. Tras su explosión de popularidad, Disney emitió una orden de cese y desistimiento, y poco después se produjo el cambio de marca a Jasper.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Jasper IA

8. Notion AI (la mejor para documentación y bases de conocimiento asistidas por IA)

vía Notion

Notion AI es un asistente de IA integrado directamente en el entorno de trabajo de Notion. Ayuda a los usuarios a escribir, realizar edición y organizar información sin tener que cambiar a herramientas externas, aprovechando el contexto real del entorno de trabajo para ofrecer respuestas relevantes y gestionar tareas rutinarias de forma automática.

La gestión del conocimiento, la redacción de documentos y la búsqueda entre aplicaciones se realizan dentro de un entorno conectado. La automatización de bases de datos rellena propiedades y extrae elementos de acción sin necesidad de introducirlos manualmente, mientras que funciones como las notas de reuniones con IA y la búsqueda empresarial amplían su utilidad más allá de la simple asistencia en la redacción.

Las mejores funciones de Notion IA

Busca en Notion, Slack, Google Drive y otras aplicaciones conectadas para encontrar respuestas en un solo lugar.

Chatea con un asistente de IA que entiende el contexto de tu entorno de trabajo y los documentos de tu empresa.

Genere automáticamente notas de reuniones, resúmenes, elementos pendientes y seguimientos.

Escribe, realiza edición, traduce y aplica formato a documentos directamente en el editor de Notion.

Crea bases de datos, plantillas y flujos de trabajo estructurados a partir de sencillas indicaciones.

Limitaciones de Notion IA

La interfaz compleja y la orientación limitada para la incorporación crean una curva de aprendizaje notable para los nuevos usuarios.

Precios de Notion IA

Free

Además: 12 $/miembro/mes

Empresa: 24 $/miembro/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion IA

G2: 4,6/5 (más de 10 000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion IA?

Una reseña de un usuario concluye:

Me gusta mucho Notion IA porque puede tomar todo lo que hay en Notion, no solo lo que yo he añadido, sino todo lo que hay en la empresa, y darme una respuesta. Es realmente útil porque me ayuda a encontrar respuestas mucho más rápido que si tuviera que revisar todo yo mismo. También es útil poder poner rótulos y tener esas etiquetas en todo Notion.

Me gusta mucho Notion IA porque puede tomar todo lo que hay en Notion, no solo lo que yo he añadido, sino todo lo que hay en la empresa, y darme una respuesta. Es realmente útil porque me ayuda a encontrar respuestas mucho más rápido que si tuviera que revisar todo yo mismo. También es útil poder poner rótulos y tener esas etiquetas en todo Notion.

9. Midjourney (la mejor para la generación de imágenes de IA de alta calidad)

vía Midjourney

Midjourney es una herramienta de IA generativa de imágenes que produce imágenes artísticas y fotorrealistas a partir de indicaciones en lenguaje natural. Desarrollada por un laboratorio de investigación independiente, se centra en la generación de imágenes estilizadas de alta calidad para el diseño, el marketing y el trabajo creativo.

La herramienta de IA funciona principalmente a través de un bot de Discord junto con una interfaz web para gestionar los elementos visuales. Se basa en una suscripción y se utiliza ampliamente para el arte conceptual, los elementos visuales de productos y la experimentación creativa.

Las mejores funciones de Midjourney

Produce imágenes muy detalladas, artísticas o fotorrealistas a partir de simples descripciones de texto.

Conserva caracteres o estilos visuales coherentes en múltiples escenas dentro del mismo proyecto.

Combina varias imágenes de referencia para generar resultados únicos y estilizados.

Amplíe las composiciones hacia afuera utilizando herramientas de Zoom y panorámica que expanden el lienzo más allá del marco original.

Ajusta las relaciones de aspecto y la intensidad estilística para obtener un control más preciso sobre la imagen final.

Limitaciones de Midjourney

Para lograr detalles artísticos específicos o resultados consistentes se requiere una indicación precisa y múltiples iteraciones.

Los detalles finos y las escenas complejas pueden producir resultados distorsionados o poco realistas.

Precios de Midjourney

Básico: 10 $ al mes

Estándar: 30 $ al mes

Pro: 60 $ al mes

Mega: 120 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Midjourney

G2: 4,4/5 (más de 90 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Midjourney?

Aquí tienes una reseña positiva de un usuario:

Midjourney produce constantemente imágenes de alta resolución visualmente impresionantes que a menudo superan las expectativas en términos de detalle y calidad. Su capacidad para interpretar las indicaciones de forma creativa la convierte en una herramienta fantástica para el arte conceptual, los mood boards y los diseños experimentales.

Midjourney produce constantemente imágenes de alta resolución visualmente impresionantes que a menudo superan las expectativas en términos de detalle y calidad. Su capacidad para interpretar las indicaciones de forma creativa la convierte en una herramienta fantástica para el arte conceptual, los mood boards y los diseños experimentales.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Midjourney

10. Canva AI (la mejor para el diseño visual rápido asistido por IA)

vía Canva

Canva AI es un conjunto de herramientas de IA generativa integradas directamente en la plataforma Canva. Los profesionales del marketing y los creadores la utilizan para producir contenido profesional rápidamente, incluso sin experiencia previa en diseño, pasando de la idea al diseño final en una única interfaz.

Un asistente conversacional impulsa la experiencia, generando diseños, redactando textos y aplicando estilos de marca automáticamente. En lugar de depender de herramientas independientes para cada función creativa, todo se realiza en un solo lugar.

Las mejores funciones de Canva IA

Genera presentaciones, publicaciones y vídeos completos a partir de indicaciones de texto con Magic Design.

Amplíe o reescriba el texto directamente dentro de los proyectos con el asistente de IA Magic Write.

Produce imágenes y vídeos cortos a partir de descripciones de texto con Magic Media.

Elimina, sustituye o añade elementos a las fotos con Magic Edit y Magic Eraser sin necesidad de software externo.

Traduce el texto del diseño a más de 100 idiomas directamente dentro de cualquier proyecto.

Limitaciones de la IA de Canva

La profundidad de las funciones es inferior en comparación con herramientas de diseño más avanzadas, lo que limita el trabajo de diseño complejo.

La versión gratuita restringe el acceso a funciones clave.

Precios de Canva IA

Free

Pro: 12,99 $ al mes por usuario.

Equipos: 14,99 $/mes/usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva IA

G2: 4,7/5 (más de 6800 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 13 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canva IA?

Los usuarios aprecian la facilidad de uso de Canva:

Canva es la mejor aplicación. Ofrece edición de fotos instantánea y un montón de plantillas ya preparadas. Ahora mismo, las herramientas de IA son lo mejor para mí: con su ayuda, puedo editar fotos, retocarlas y cambiar partes de una imagen. También tiene un borrador mágico. Para los vídeos, ofrece subtítulos que se generan automáticamente y también mejora la voz.

Canva es la mejor aplicación. Ofrece edición de fotos instantánea y un montón de plantillas ya preparadas. Ahora mismo, las herramientas de IA son lo mejor para mí: con su ayuda, puedo editar fotos, retocarlas y cambiar partes de una imagen. También tiene un borrador mágico. Para los vídeos, ofrece subtítulos que se generan automáticamente y también mejora la voz.

📑 Lea también: Las mejores alternativas a Canva

11. Otter AI (la mejor para la transcripción de reuniones con IA)

vía Otter

¿Necesita un asistente de reuniones de IA que capture las conversaciones y las convierta en notas estructuradas y útiles? Otter. ai es una buena opción. En lugar de escribir manualmente las actas o reproducir las grabaciones, los equipos obtienen transcripciones, resúmenes y elementos generados automáticamente en tiempo real.

Un asistente de IA se une a las llamadas, identifica a los interlocutores y destaca los puntos clave sin necesidad de intervención manual. La herramienta se integra con calendarios, plataformas de colaboración y CRM, por lo que la información de las reuniones fluye sin problemas a las herramientas conectadas.

Las mejores funciones de Otter IA

Graba y transcribe automáticamente las reuniones de Zoom, Google Meet y Microsoft Teams con OtterPilot.

Produce transcripciones en directo, etiquetadas por los ponentes y con rótulos de tiempo, para facilitar su consulta después de cada sesión.

Extraiga información o redacte seguimientos a partir del contenido de las reuniones mediante consultas directas a Otter IA Chat.

Mejora la precisión con el tiempo creando un vocabulario personalizado y organizando transcripciones con carpetas compartidas y comentarios.

Limitaciones de Otter IA

Dificultades para diferenciar a los interlocutores cuando varias personas hablan al mismo tiempo.

La precisión de la transcripción disminuye en entornos ruidosos o con acentos fuertes.

Precios de Otter IA

Free

Pro: 16,99 $/usuario/mes

Empresa: 24 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter IA

G2: 4,4/5 (más de 450 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter IA?

Un usuario opina:

Otter. ai es muy fácil de usar y hace un gran trabajo capturando con precisión las conversaciones de las reuniones en tiempo real. Me ahorra tiempo al generar automáticamente notas claras, resúmenes y puntos de acción, lo que resulta especialmente útil para las reuniones diarias y las reuniones de revisión.

Otter. ai es muy fácil de usar y hace un gran trabajo capturando con precisión las conversaciones de las reuniones en tiempo real. Me ahorra tiempo al generar automáticamente notas claras, resúmenes y puntos de acción, lo que resulta especialmente útil para las reuniones diarias y las reuniones de revisión.

📮ClickUp Insight: Descubrimos que el 27 % de los encuestados utiliza blocs de notas digitales para las reuniones, mientras que solo el 12 % utiliza tomadores de notas de IA. Esta diferencia es sorprendente, ya que el 64 % de los encuestados tiene dificultades para definir los siguientes pasos en casi la mitad de sus reuniones. ¡ClickUp AI Notetaker transforma el seguimiento de las reuniones! Captura automáticamente todos los detalles importantes, identifica claramente los elementos a realizar y asigna tareas al instante a los miembros del equipo, eliminando esos frustrantes seguimientos del tipo «¿Qué decidimos?». 💫 Resultados reales: ¡Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una reducción del 50 % en las conversaciones y reuniones innecesarias!

12. Fireflies IA (la mejor para notas de reuniones automatizadas y conocimientos)

Fireflies. ai es un asistente de reuniones basado en IA que captura, organiza y analiza conversaciones de forma automática. Se une a reuniones en Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, y luego convierte las grabaciones en resúmenes estructurados con puntos clave y elementos pendientes.

La herramienta crea una base de conocimientos con capacidad de búsqueda a partir de tus conversaciones a lo largo del tiempo. Momentos específicos, decisiones pasadas y temas recurrentes se pueden recuperar sin necesidad de reproducir grabaciones completas.

Las mejores funciones de Fireflies IA

Encuentre exactamente lo que se dijo utilizando una búsqueda por palabras clave basada en IA con resultados marcados con la hora en todas las reuniones anteriores.

Descubre patrones útiles mediante el seguimiento de métricas de inteligencia de conversación, como el tiempo de habla de los interlocutores y las tendencias de opinión.

Sincroniza automáticamente notas y registros de llamadas en más de 200 integraciones de aplicaciones, incluyendo CRM y herramientas de gestión de proyectos.

Proporcione resúmenes detallados con elementos a tomar y conclusiones clave inmediatamente después de que finalice cada conversación.

Limitaciones de Fireflies IA

Los resúmenes de IA pueden ser inconsistentes, a veces duplicando contenido y consumiendo créditos adicionales.

Precios de Fireflies IA

Free

Pro: 18 $/asiento/mes

Empresa: 29 $/asiento/mes

Corporación: 39 $/asiento/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Fireflies IA

G2: 4,7/5 (más de 700 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies IA?

Una reseña de usuario en G2 elogia la herramienta:

Yo utilizo Fireflies.ai para capturar automáticamente las notas de las reuniones y las tareas pendientes, lo que me resulta muy útil. También me gustan las funciones y los botones de fácil acceso, que hacen que el software sea muy intuitivo. Funciona bien con Google Meets, Zoom, Slack y Documentos de Google, todas ellas herramientas que utilizo a diario. La configuración inicial fue muy intuitiva y fácil de integrar.

Yo utilizo Fireflies.ai para capturar automáticamente las notas de las reuniones y las tareas pendientes, lo que me resulta muy útil. También me gustan las funciones y los botones de fácil acceso, que hacen que el software sea muy intuitivo. Funciona bien con Google Meets, Zoom, Slack y Documentos de Google, todas ellas herramientas que utilizo a diario. La configuración inicial fue muy intuitiva y fácil de integrar.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Fireflies IA

vía Zapier

Si necesitas una plataforma de automatización sin código que conecte miles de aplicaciones y elimine el trabajo manual repetitivo de las operaciones diarias, prueba Zapier. Úsala para crear flujos de trabajo automatizados llamados Zaps que actúan como desencadenantes en todas las aplicaciones sin necesidad de escribir código.

La lógica es sencilla: un desencadenante en una aplicación activa una acción en otra. El envío de un nuevo formulario puede crear un contacto CRM, activar una notificación de Slack y actualizar una hoja de cálculo simultáneamente. Los equipos que quieran profundizar en la automatización de flujos de trabajo con IA encontrarán en la gama de integraciones de Zapier un buen punto de partida.

Las mejores funciones de Zapier

Elimine la entrada manual de datos conectando miles de aplicaciones y manteniendo sus herramientas sincronizadas automáticamente.

Cree y solucione problemas de automatización más rápidamente con AI Copilot, que acepta indicaciones en lenguaje natural para generar y perfeccionar flujos de trabajo.

El desencadenante es un solo evento, que permite crear Zaps de varios pasos en lugar de depender de una simple automatización uno a uno.

Ejecute diferentes acciones basadas en filtros o condiciones específicas mediante la superposición de lógica condicional con Paths.

Almacena y gestiona datos utilizando tablas e interfaces para crear herramientas internas ligeras sin salir de la plataforma.

Limitaciones de Zapier

La depuración y la resolución de problemas en flujos de trabajo más grandes pueden ser complejas y llevar mucho tiempo.

Los usuarios sin experiencia previa en automatización se enfrentan a una curva de aprendizaje notable.

Precios de Zapier

Free

Profesional: 29,99 $ al mes.

Equipo: 103,50 $ al mes.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1700 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Zapier me ha ahorrado cientos de horas al automatizar tareas tediosas, lo que me ha permitido centrarme en el trabajo creativo. Me encanta su enfoque modular, que me permite crear automatizaciones bastante complejas. Mi ejemplo favorito es el uso de una hoja de cálculo como desencadenante de correos electrónicos de recordatorio de eventos a través de Gmail. Con solo añadir unos pocos elementos a una hoja de cálculo, se generan y envían automáticamente correos electrónicos personalizados, lo que por sí solo me ha ahorrado innumerables horas.

Zapier me ha ahorrado cientos de horas al automatizar tareas tediosas, lo que me ha permitido centrarme en el trabajo creativo. Me encanta su enfoque modular, que me permite crear automatizaciones bastante complejas. Mi ejemplo favorito es el uso de una hoja de cálculo como desencadenante de correos electrónicos de recordatorio de eventos a través de Gmail. Con solo añadir unos pocos elementos a una hoja de cálculo, se generan y envían automáticamente correos electrónicos personalizados, lo que por sí solo me ha ahorrado innumerables horas.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Zapier

14. HubSpot (la mejor para la automatización del marketing basada en IA)

vía HubSpot

La plataforma de marketing basada en IA de HubSpot Marketing Hub está diseñada para ayudar a los equipos a atraer visitantes, convertir clientes potenciales e impulsar los ingresos a través de estrategias entrantes. El marketing por correo electrónico, las redes sociales, el SEO, los anuncios y los datos de CRM se encuentran en un solo sistema, por lo que todo, desde el seguimiento de las campañas hasta la elaboración de informes de rendimiento, se realiza en el mismo entorno de trabajo.

La creación de contenido, el seguimiento de anuncios y la captura de clientes potenciales a través de formularios, chats y páginas de destino se gestionan de forma nativa. Las funciones de IA personalizan las experiencias del sitio web a gran escala, mientras que la elaboración de informes de atribución integrados vincula la actividad de marketing directamente con los resultados del canal de ventas y los ingresos.

Las mejores funciones de HubSpot

Automatice campañas de correo electrónico, puntuación de clientes potenciales y secuencias de captación en múltiples canales desde un único generador de flujos de trabajo.

Genera blogs, correos electrónicos y contenido social utilizando herramientas de IA integradas sin cambiar de plataforma.

Incorpore datos nativos de CRM a las campañas para personalizar los mensajes basándose en interacciones reales con los clientes.

Captura y califica clientes potenciales a través de páginas de destino, formularios y chatbots que se alimentan directamente en el canal.

Mide lo que funciona con paneles de análisis e informes de atribución multitoque vinculados a los ingresos.

Limitaciones de HubSpot

El precio puede resultar elevado para las empresas emergentes o los usuarios individuales que necesitan múltiples complementos.

La plataforma tiene una curva de aprendizaje pronunciada.

Precios de HubSpot

Free

Starter: 15 $/asiento/mes

Profesional: 890 $ al mes

Corporación: 3600 $ al mes

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,4/5 (más de 14 400 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 6200 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot?

Una reseña de un usuario dice:

Lo que más me gusta de HubSpot Marketing Hub es que todo está centralizado en una sola plataforma. Facilita mucho la gestión de campañas, la automatización de flujos de trabajo, el seguimiento del rendimiento y la alineación de los esfuerzos de marketing con el equipo de ventas, todo ello sin tener que cambiar de herramienta. Los informes y análisis son especialmente útiles porque ofrecen una visión clara de lo que funciona y de lo que se puede optimizar.

Lo que más me gusta de HubSpot Marketing Hub es que todo está centralizado en una sola plataforma. Facilita mucho la gestión de campañas, la automatización de flujos de trabajo, el seguimiento del rendimiento y la alineación de los esfuerzos de marketing con el equipo de ventas, todo ello sin tener que cambiar de herramienta. Los informes y análisis son especialmente útiles porque ofrecen una visión clara de lo que funciona y de lo que se puede optimizar.

15. Descript (la mejor para la edición de audio y vídeo con IA)

vía Descript

Piensa en Descript como una plataforma impulsada por IA que te permite editar vídeo y audio como si fuera un documento de texto. Las grabaciones se transcriben automáticamente a una interfaz de estilo documento, por lo que los cambios realizados en la transcripción se aplican directamente al cronograma del audio o vídeo sin necesidad de tocar un editor tradicional.

La grabación, la transcripción, la edición y la publicación se realizan dentro de un mismo entorno de trabajo. El asistente de IA de la plataforma, Underlord, se encarga de tareas de producción que requieren mucho tiempo, como la eliminación de ruido, la limpieza de palabras de relleno y las correcciones de voz mediante clonación de IA.

Las mejores funciones de Descript

Realiza la edición de los cronogramas de vídeos y podcasts reescribiendo o eliminando palabras directamente en la transcripción.

Limpia el audio al instante con Studio Sound para eliminar el ruido de fondo y el eco de cualquier grabación.

Elimine automáticamente las palabras de relleno y las pausas largas para producir contenido profesional.

Extraiga automáticamente clips cortos de grabaciones largas, con formato para TikTok, Instagram y YouTube Shorts.

Limitaciones de Descript

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.

El rendimiento lento y los bloqueos ocasionales pueden interrumpir los flujos de trabajo, especialmente en proyectos más pesados.

Precios de Descript

Free

Aficionado: 24 $/persona/mes

Creador: 35 $/persona/mes

Empresa: 65 $/persona/mes

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 800 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 170 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Un usuario opina:

Los agentes de edición de vídeo con IA en herramientas como Descript han sido realmente un salvavidas. Eliminan automáticamente las palabras de relleno y las pausas incómodas, haciendo que el montaje final suene pulido sin necesidad de pasar horas trabajando en el cronograma.

Los agentes de edición de vídeo con IA en herramientas como Descript han sido realmente un salvavidas. Eliminan automáticamente las palabras de relleno y las pausas incómodas, haciendo que el montaje final suene pulido sin necesidad de pasar horas trabajando en el cronograma.

16. Voiceflow (la mejor para el diseño de IA de conversación)

vía Voiceflow

Voiceflow es una plataforma colaborativa sin código y con poco código para diseñar, crear prototipos e implementar agentes conversacionales impulsados por IA. Los equipos de producto y soporte la utilizan para crear chatbots y asistentes de voz sin un gran esfuerzo de ingeniería.

El lienzo visual permite a los equipos diseñar flujos de conversación, conectar API y gestionar la lógica sin necesidad de escribir código complejo. Puede crear herramientas de agentes de IA para experiencias de cara al cliente, con soporte para bases de conocimiento, implementación multicanal y acceso basado en roles, de modo que los equipos puedan crear y gestionar agentes desde un único entorno de trabajo.

Las mejores funciones de Voiceflow

Cree agentes de IA de forma visual con una interfaz de arrastrar y soltar y bajo código para una rápida creación de prototipos y colaboración.

Cree respuestas contextuales utilizando una base de conocimientos que incorpora documentos y preguntas frecuentes.

Cambie entre varios proveedores de LLM para optimizar el rendimiento y el coste.

Prueba y supervisa las conversaciones con herramientas de prototipado y análisis integradas para el control de calidad.

Limitaciones de Voiceflow

Lagunas en la documentación y ausencia de herramientas integradas de transcripción de voz.

La configuración de la integración puede resultar compleja para los nuevos usuarios.

Precios de Voiceflow

Free

Pro: 60 $ al mes

Empresa: 150 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Voiceflow

G2: 4,6/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Voiceflow?

Un usuario opina:

¡Lo que más me gusta de Voiceflow es lo increíblemente intuitivo y flexible que es! El generador de flujos visuales hace que sea muy fácil diseñar experiencias de conversación complejas sin sentirse abrumado. Me encanta poder crear rápidamente prototipos, probar e implementar asistentes de voz y chat, todo en un solo lugar.

¡Lo que más me gusta de Voiceflow es lo increíblemente intuitivo y flexible que es! El generador de flujos visuales hace que sea muy fácil diseñar experiencias de conversación complejas sin sentirse abrumado. Me encanta poder crear rápidamente prototipos, probar e implementar asistentes de voz y chat, todo en un solo lugar.

17. Uizard (la mejor para el diseño de UI/UX basado en IA)

vía Uizard

Uizard es una herramienta de prototipado basada en la web y alimentada por IA que ayuda a los usuarios a crear wireframes, maquetas y prototipos para aplicaciones y sitios web sin necesidad de tener experiencia formal en diseño. La idea central es sencilla: convertir indicaciones de texto o bocetos dibujados a mano en diseños de interfaz editables para que los equipos puedan visualizar ideas sin tener que esperar a un diseñador.

Autodesigner se encarga de la generación de texto a interfaz de usuario, mientras que Wireframe Scanner convierte bocetos dibujados a mano en diseños digitales. Un editor de arrastrar y soltar, componentes predefinidos y colaboración en tiempo real permiten a los equipos perfeccionar y realizar el uso compartido de prototipos interactivos sin salir del entorno de trabajo.

Las mejores funciones de Uizard

Genere prototipos de interfaz de usuario editables y multipantalla a partir de simples indicaciones de texto.

Convierte capturas de pantalla o bocetos dibujados a mano en diseños digitales editables.

Crea y aplica temas con un asistente de diseño de IA que ajusta los colores, las fuentes y los estilos.

Utiliza mapas de calor predictivos para estimar la atención de los usuarios y optimizar los diseños.

Limitaciones de Uizard

Los diseños generados por IA a menudo necesitan un refinamiento manual antes de estar listos para la producción.

Algunos usuarios consideran que carece de la profundidad de las herramientas de diseño más avanzadas.

Precios de Uizard

Free

Pro: 19 $/usuario/mes

Empresa: 39 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Uizard

G2: 4,5/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 190 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Uizard?

Un usuario opina:

Uizard es una app muy fácil de usar que permite a los usuarios crear diseños digitales de forma intuitiva. Las amplias funciones de Uizard cubren una gran variedad de necesidades de diseño y ofrecen una experiencia de usuario fluida. La interfaz intuitiva permite a los usuarios crear diseños de alta calidad de forma rápida y eficiente sin necesidad de tener amplios conocimientos técnicos.

Uizard es una aplicación muy fácil de usar que permite a los usuarios crear diseños digitales de forma intuitiva. Las amplias funciones de Uizard cubren una gran variedad de necesidades de diseño y ofrecen una experiencia de usuario fluida. La interfaz intuitiva permite a los usuarios crear diseños de alta calidad de forma rápida y eficiente sin necesidad de tener amplios conocimientos técnicos.

18. Paradox (la mejor para la automatización de la contratación basada en IA)

vía Paradox

Automatice campañas de reclutamiento de gran volumen, como la selección, la programación y la comunicación con los candidatos, con la plataforma de IA conversacional de Paradox. Olivia, la asistente de IA de la plataforma, se encarga de las comunicaciones relacionadas con la contratación, para que los reclutadores puedan centrarse en el trabajo que requiere el criterio humano.

Las grandes corporaciones lo utilizan tanto para la contratación por horas como para la contratación profesional. Tiene compatibilidad con los principales sistemas ATS, admite la comunicación multilingüe y mantiene la experiencia del candidato en movimiento sin necesidad de que los solicitantes descarguen nada ni creen cuentas.

Los equipos que estén buscando cómo crear un agente de IA para los flujos de trabajo de contratación encontrarán en Olivia, de Paradox, un buen punto de referencia de lo que los agentes conversacionales autónomos pueden gestionar a escala de corporación.

Las mejores funciones de Paradox

Automatice el reclutamiento de gran volumen con Olivia, un asistente de IA conversacional que selecciona a los candidatos y los impulsa a avanzar las 24 horas del día.

Programa entrevistas al instante permitiendo a los candidatos elegir las franjas horarias disponibles, lo que elimina las idas y venidas del reclutador.

Recopila comentarios de los candidatos a través de encuestas integradas para identificar los puntos de abandono y mejorar la experiencia de contratación.

Limitaciones de la paradoja

Las tareas de contratación complejas pueden tardar más de lo esperado en completarse.

Las respuestas de IA no siempre gestionan con precisión todas las preguntas de los candidatos.

Precios paradójicos

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Paradox

G2: 4,7/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Paradox?

Un usuario op ina:

La gestión de los candidatos a través del embudo de contratación es fácil y clara. Además, es fácil comunicarse por texto con los candidatos, y todas las interacciones se registran para su posterior revisión y perfeccionamiento de la conversación. La elaboración de informes y los análisis también han sido excelentes. Cuando empezamos, teníamos una necesidad urgente de poner en marcha la plataforma. El equipo de implementación y soporte de Paradox ha sido excepcional, muy receptivo y servicial.

La gestión de los candidatos a través del embudo de contratación es fácil y clara. Además, es fácil comunicarse por texto con los candidatos, y todas las interacciones se registran para su posterior revisión y perfeccionamiento de la conversación. La elaboración de informes y análisis también ha sido excelente. Cuando empezamos, teníamos una necesidad urgente de poner en marcha la plataforma. El equipo de implementación y soporte de Paradox ha sido excepcional, muy receptivo y servicial.

19. Lindy (la mejor para asistentes ejecutivos y flujos de trabajo de IA)

vía Lindy

¿Quién no querría tener un asistente de trabajo basado en IA que gestionara las bandejas de entrada, las reuniones, los calendarios y las tareas rutinarias? Lindy hace todo eso y mucho más a través de agentes autónomos. Se centra en las tareas administrativas cotidianas, como la programación, la redacción de correos electrónicos y el resumen de reuniones, para que los profesionales puedan dedicar menos tiempo a la coordinación.

Con instrucciones en lenguaje natural, puede conectar herramientas comunes del lugar de trabajo para automatizar los flujos de trabajo. Gestiona de forma proactiva las comunicaciones, prepara notas de reuniones y realiza un seguimiento de las tareas, al tiempo que aprende las preferencias y el estilo de redacción del usuario con el tiempo. Los equipos que evalúan herramientas para flujos de trabajo agenticos encontrarán que el modelo de enjambre de agentes es muy adecuado para tareas administrativas de gran volumen que abarcan múltiples sistemas.

Para equipos con requisitos de datos estrictos, Lindy cumple con SOC 2 Tipo II, HIPAA y GDPR, con cifrado AES-256 y una confirmación clara de nunca vender ni utilizar sus datos para entrenar modelos.

Las mejores funciones de Lindy

Automatice tareas complejas con agentes de IA que comprenden el contexto y actúan sin necesidad de instrucciones paso a paso.

Ejecute flujos de trabajo paralelos utilizando enjambres de agentes para gestionar grandes volúmenes de tareas a la vez.

Crea automatizaciones con lenguaje natural y realiza conexiones con miles de integraciones de aplicaciones empresariales.

Gestiona correos electrónicos, reuniones y agendas con asistentes de IA integrados.

Cree flujos de trabajo de varios pasos utilizando un editor visual diseñado para usuarios sin conocimientos técnicos.

Limitaciones de Lindy

Crear una automatización sencilla es rápido, pero cuando empiezas a añadir múltiples condiciones, ramas e integraciones con diferentes API, se necesita planificación y algo de ensayo y error para conseguir la lógica adecuada.

Precios de Lindy

Pro: 49,99 $ al mes.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lindy

G2: 4,9/5 (más de 150 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lindy?

Aquí tienes una reseña de G2:

Llevo un tiempo utilizando Lindy IA y lo que más me gusta es el tiempo que me ahorra. Se encarga de las tareas repetitivas y de la programación con una precisión sorprendente, lo que realmente me ha ayudado a reducir mi carga mental. Lo que más destaca es lo natural y fácil que resulta interactuar con ella, no parece robótica ni torpe. Es como tener un asistente fiable que simplemente termina las cosas en silencio en segundo plano.

Llevo un tiempo utilizando Lindy IA y lo que más me gusta es el tiempo que me ahorra. Se encarga de las tareas repetitivas y de la programación con una precisión sorprendente, lo que realmente me ha ayudado a reducir mi carga mental. Lo que más destaca es lo natural y fácil que resulta interactuar con ella, no parece robótica ni torpe. Es como tener un asistente fiable que simplemente termina las cosas en silencio en segundo plano.

20. Gong (la mejor para inteligencia de ingresos e información sobre el equipo de ventas)

vía Gong

Gong es una plataforma de inteligencia de ingresos que captura cómo la IA en el lugar de trabajo puede convertir las conversaciones cotidianas con los clientes en información estructurada sobre el proceso de ventas. Los equipos de ventas la utilizan para mejorar el rendimiento, realizar el seguimiento del estado de las operaciones y obtener una mayor visibilidad sobre la actividad del proceso de ventas.

A lo largo del ciclo de ventas, la plataforma captura datos de interacción y los procesa mediante modelos de IA entrenados en señales de ingresos. El resultado es una imagen más clara de la situación de los acuerdos, los riesgos que requieren atención y el contenido de seguimiento que se debe generar. Los equipos pueden formar a los representantes y realizar previsiones de ingresos utilizando datos de conversaciones reales en lugar de estimaciones.

Las mejores funciones de Gong

Graba, transcribe y analiza las llamadas y reuniones con los clientes gracias a la inteligencia de conversación.

Detecta señales de compra, objeciones y opiniones mediante un análisis semántico profundo.

Realiza el seguimiento del estado de las operaciones y realiza la previsión de los ingresos utilizando datos de cientos de señales de interacción.

Entrene a los equipos de ventas con información de IA, tarjetas de puntuación automatizadas y bibliotecas de llamadas de alto rendimiento.

Conéctese con los principales CRM y utilice la IA para responder a preguntas relacionadas con las transacciones en todas las conversaciones.

Limitaciones de Gong

Las funciones de IA pueden, en ocasiones, ofrecer información inexacta.

Las sugerencias de seguimiento por correo electrónico y las traducciones a veces carecen del contexto necesario para ser útiles de inmediato.

Precios de Gong

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gong

G2: 4,7/5 (más de 6000 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gong?

Una reseña de un usuario lo resume así:

Gong me parece muy fácil de usar, lo cual es muy importante para mí. Me encanta cómo se integra bien con todos nuestros sistemas a través de la extensión Gong Everywhere. La grabación de llamadas con toma de notas mediante IA y el seguimiento automatizado son muy sencillos. Estas funciones me ahorran tiempo en las tareas administrativas de mi día a día, lo que me permite centrarme más en vender y hablar con los clientes.

Gong me parece muy fácil de usar, lo cual es muy importante para mí. Me encanta cómo se integra bien con todos nuestros sistemas a través de la extensión Gong Everywhere. La grabación de llamadas con toma de notas mediante IA y la automatización del seguimiento son muy sencillos. Estas funciones me ahorran tiempo en las tareas administrativas de mi día a día, lo que me permite centrarme más en vender y hablar con los clientes.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Gong

Crea un equipo inteligente y escalable respaldado por IA con ClickUp.

Reemplazar un equipo no significa eliminar el elemento humano, sino eliminar los flujos repetitivos que impiden que sus mejores empleados realicen su mejor trabajo.

Al unificar tu pila tecnológica dentro de ClickUp, reduces la expansión de la IA, uno de los mayores obstáculos ocultos para la productividad en las empresas en crecimiento. Los proyectos, documentos, chats, automatizaciones y agentes de IA se consolidan en un único entorno de trabajo para mantener la ejecución alineada con el contexto.

¿Listo para potenciar a tu equipo con IA? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅