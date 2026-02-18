Las 9 mejores alternativas a Zencoder IA para [año]

Ya conoce esa sensación agridulce: la IA le ayuda a escribir código más rápido, pero luego tiene que pasar la siguiente hora limpiando las partes que «casi están bien».

Por eso, elegir una alternativa a Zencoder IA tiene más que ver con lo que ocurre después del primer borrador: comentarios sobre las solicitudes de validación (PR), correcciones y si tu equipo sigue confiando en el resultado.

Esa compensación es importante porque la adopción de la IA ya es algo habitual. En la encuesta a desarrolladores de Stack Overflow de 2025, el 84 % de los encuestados afirma que utiliza o tiene previsto utilizar herramientas de IA en su proceso de desarrollo.

Así que la verdadera pregunta es qué tipo de ayuda necesitas: ¿un agente de codificación de IA que pueda trabajar con varios archivos o un asistente de codificación de IA que ofrezca sugerencias de código sensibles al contexto dentro de tu editor en varios lenguajes de programación?

Esta guía analiza las mejores alternativas a Zencoder IA, sus funciones clave y dónde encajan realmente en los flujos de trabajo reales de desarrollo de software.

Las 9 mejores alternativas a Zencoder IA de un vistazo

Aquí tienes un resumen rápido de las principales alternativas a Zencoder IA para que puedas encontrar la herramienta adecuada para tu flujo de trabajo antes de sumergirte en las reseñas detalladas.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Ejecuta flujos de trabajo de desarrollo de software en un único entorno de trabajo de IA convergente. Asistencia de IA en todo el contexto de trabajo, documentos y especificaciones en un solo lugar, automatización del flujo de trabajo, seguimiento de la entrega de software. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. GitHub Copilot Sugerencias de código sensibles al contexto dentro de VS Code y otros IDE populares. Sugerencias de código en el editor, chat de ayuda, compatibilidad con múltiples lenguajes de programación, asistencia para la revisión de código. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 19 $ al mes por usuario. Amazon Q Developer Asistencia de codificación con IA nativa de AWS en IDE y CLI. Compatibilidad con IDE + CLI, solicitudes de codificación por agentes, sugerencias compatibles con AWS, mejora de la productividad de los desarrolladores en tareas repetitivas. Nivel gratuito disponible; planes de pago a partir de 19 $ al mes por usuario. Tabnine Codificación de IA segura para equipos de corporación con necesidades de privacidad del código. Compatibilidad con IDE, generación de código, controles empresariales, opciones autohospedadas. Planes de pago a partir de 59 $ al mes por usuario. Cursor Profundo conocimiento del código base y edición de múltiples archivos con un asistente de codificación con IA. Edición de múltiples archivos, flujos de trabajo de agentes, opciones de modelos, sugerencias contextuales en un IDE de IA. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 40 $ al mes por usuario. Replit IA Cree y implemente aplicaciones rápidamente con un agente de codificación de IA en el navegador. Creación de aplicaciones basadas en agentes, IDE para navegador, implementación desde el mismo lugar, prototipado rápido. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 25 $ al mes por usuario. Windsurf Un agente de codificación de IA dentro de un IDE agentivo para el trabajo con múltiples archivos. Agente en cascada, cambios en múltiples archivos, uso basado en créditos, experiencia IDE de escritorio. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 15 $ al mes por usuario. Codacy Revisiones de código automatizadas que protegen la calidad del código en las solicitudes de validación. Escaneo de relaciones públicas, controles de calidad, comprobaciones de seguridad, cobertura multilingüe. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 21 $ al mes por desarrollador. Deepcode IA (Snyk) Revisión de código basada en IA centrada en la codificación segura y la detección de vulnerabilidades. Análisis centrado en la seguridad, compatibilidad con varios idiomas, ayuda para establecer prioridades, análisis del flujo de datos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 25 $ al mes por desarrollador.

¿Por qué optar por alternativas a Zencoder IA?

Empiezas a buscar una alternativa a Zencoder IA cuando la herramienta deja de ajustarse a tu forma de trabajar. Quizás te guste la velocidad de la codificación con IA, pero sigues perdiendo tiempo en la revisión del código, corrigiendo sugerencias que no se ajustan a tu intención.

O bien, necesitas sugerencias contextuales que se adapten a tu estilo de codificación y a las convenciones de tu repositorio, no fragmentos de código genéricos que parecen correctos pero que fallan en casos extremos.

El coste también es importante. A medida que el uso se extiende por todo el equipo, los planes de pago pueden encarecerse rápidamente, por lo que un plan gratuito fiable resulta útil mientras se prueban los flujos de trabajo. Para otros equipos, el mayor problema es el control: la privacidad de los datos, la privacidad del código, las medidas de seguridad y, en algunos casos, una configuración autohospedada para repositorios confidenciales.

Lo más importante es que busques una asistencia de IA que mejore tu proceso de desarrollo en lugar de crear trabajo de limpieza. La herramienta adecuada te ayuda a corregir errores más rápidamente, mantener la calidad del código, reducir las tareas repetitivas y mantener la confianza al combinar código nuevo.

Las 9 mejores alternativas a Zencoder IA que puedes utilizar

Elegir la alternativa adecuada a Zencoder AI depende de cómo trabajes a diario. Algunas herramientas se centran en escribir código nuevo dentro de tu entorno de desarrollo integrado (IDE). Otras actúan más como un agente de codificación de IA que puede actualizar varios archivos o ofrecer compatibilidad con revisiones de código automatizadas.

Aquí está nuestra selección de las mejores alternativas a Zencoder IA que puedes utilizar.

1. ClickUp (ideal para un entorno de trabajo unificado en el que gestionar proyectos de software y automatizar flujos de trabajo)

Prueba ClickUp gratis. Mantén a tu equipo alineado con un entorno de trabajo que admite codificación con IA, revisión de código y entrega de software de extremo a extremo con ClickUp.

Si tu principal problema es que «la IA no es lo suficientemente inteligente», probablemente empezarás con un asistente de codificación. Si tu problema es que «el equipo no puede trabajar con fluidez porque el contexto está dividido entre demasiadas herramientas», necesitas una solución diferente. Ahí es donde ClickUp encaja como una alternativa práctica a Zencoder AI.

En lugar de tratar la IA como una capa separada, ClickUp funciona como un entorno de trabajo de IA convergente que mantiene las tareas, los debates y el seguimiento de las entregas conectados en un solo lugar.

ClickUp reduce la dispersión del trabajo (trabajo repartido entre demasiadas aplicaciones) y la dispersión de la IA (demasiadas herramientas de IA aisladas con contexto parcial), para que tu equipo dedique menos tiempo a buscar la última decisión y más tiempo a enviar.

Así es como se hace:

Obtenga asistencia de codificación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente en su entorno de trabajo.

ClickUp Codegen lleva el desarrollo de software basado en IA directamente a tu flujo de trabajo. Es como tener un compañero de equipo desarrollador de IA dentro de ClickUp que entiende el lenguaje natural. También lee y aprende del contexto completo de la tarea para escribir código de alta calidad, corregir errores e incluso generar solicitudes de validación listas para la producción sin salir de tu entorno de trabajo.

Automatice el traspaso de las sugerencias de IA a solicitudes de validación reales en todo el flujo de trabajo de su equipo con ClickUp Codegen.

Con Codegen, puedes:

Convierte rápidamente descripciones en lenguaje sencillo en código funcional.

Delega la creación de funciones, la corrección de incidencias y las preguntas sobre código simplemente asignando una tarea o etiquetando @codegen .

Acorta los ciclos de desarrollo, reduce el esfuerzo manual y evita tener que cambiar entre docenas de herramientas.

Convierte el contexto de desarrollo disperso en pasos claros a seguir con ClickUp Brain.

Descubre en sencillos pasos cómo puedes alinear tu contexto de desarrollo disperso para obtener mejores resultados con ClickUp Brain.

Cuando los requisitos se encuentran en un lugar, las notas de implementación en otro y las decisiones en el chat, es habitual enviar código «correcto» que aún así no cumple con el objetivo. ClickUp Brain está diseñado para ese momento.

Como IA sensible al contexto, se integra en tu entorno de trabajo y te ayuda a convertir el conocimiento de tus tareas, documentos y chats de ClickUp en algo sobre lo que puedes actuar, sin tener que copiar detalles entre herramientas.

A continuación se indican algunas formas prácticas en las que los desarrolladores y los jefes de ingeniería pueden utilizar ClickUp Brain:

Resuma los largos hilos de tareas en un breve resumen de «qué ha cambiado, por qué ha cambiado y qué está bloqueado» para las reuniones diarias y las actualizaciones asíncronas.

Convierte criterios de aceptación dispersos y casos extremos en una lista de control clara que puedas validar durante las revisiones de solicitudes de validación.

Redacta notas técnicas a partir del contexto de la tarea existente, para que la generación de documentación siga el ritmo de los envíos.

Mantén un uso seguro de la IA para los lanzamientos del equipo con los controles de seguridad y privacidad declarados de ClickUp, que incluyen el cumplimiento de SOC 2, la ausencia de formación de terceros sobre tus datos y la ausencia de retención de datos de terceros.

Utilice el soporte para modelos múltiples bajo un único conjunto de permisos y controles, para que los equipos no terminen difundiendo información confidencial a través de herramientas de IA independientes.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Super Agents para mantener la coherencia en el seguimiento de la ingeniería. Crea agentes de IA personalizables que puedan realizar diversas tareas con ClickUp Super Agents. Los Super Agents son compañeros de equipo de ClickUp impulsados por IA, diseñados para ejecutar flujos de trabajo de varios pasos utilizando el contexto de tu entorno de trabajo de ClickUp. A continuación se muestran algunos casos de uso de ClickUp Super Agent que se correlacionan bien con la entrega de software: Agente de «seguimiento de ingeniería» que convierte una tarea en un resumen con decisiones, riesgos, casos extremos y criterios de aceptación, y luego lo publica en la tarea y en un canal del equipo.

Agente de «preparación de relaciones públicas» que redacta el contexto del revisor, incluyendo lo que ha cambiado y lo que hay que verificar, para que las revisiones de las solicitudes de validación comiencen con un contexto compartido.

Agente «ayudante de clasificación» que analiza las nuevas incidencias desde su recepción y sugiere los siguientes pasos, los propietarios y los detalles que faltan antes de que el trabajo llegue al sprint.

Cree agentes con el generador de lenguaje natural del área de IA en ClickUp y controle dónde pueden operar limitando el acceso a los espacios y documentos adecuados.

Mantén las especificaciones y los fragmentos de código fáciles de encontrar con ClickUp Documentos.

Captura las decisiones técnicas, mantén las especificaciones buscables y almacena fragmentos de código donde tu equipo pueda encontrarlos con ClickUp Docs.

Una vez que la IA te ayuda a escribir código más rápido, el riesgo real pasa a ser perder el rastro de las decisiones. Las especificaciones se desvían, los fundamentos se pierden y los fragmentos de código acaban dispersos entre comentarios y chats.

ClickUp Docs mantiene los documentos directamente vinculados a la ejecución, de modo que los revisores comprenden la intención antes de debatir la implementación.

Con ClickUp Docs, los equipos pueden:

Crea especificaciones técnicas dinámicas con páginas anidadas para notas de arquitectura, casos extremos y detalles de API.

Colabora en tiempo real con comentarios y opiniones en línea, y luego convierte las secciones del documento en tareas que se pueden seguir.

Almacena fragmentos de código legibles utilizando bloques de código con formato en múltiples lenguajes de programación.

Utilice el hub de documentos como biblioteca central para todos los documentos de ingeniería, lo que facilita encontrar las especificaciones, decisiones o referencias adecuadas durante la revisión del código.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain MAX te ayuda a mantener los flujos de trabajo de desarrollo de software conectados al contexto original, de modo que las actualizaciones no se pierdan entre las herramientas y la revisión de código se mantenga basada en el «porqué». Convierte las actualizaciones de tareas en resúmenes de ingeniería listos para revisar con ClickUp Brain MAX. Registra el progreso más rápido con Talk to Text : Después de una reunión o una sincronización rápida de desarrollo, dicta una actualización clara como «estado, bloqueo, siguiente paso, propietario, fecha límite». Talk to Text lo transcribe en una actualización de tarea estructurada, para que mantengas el impulso sin tener que escribir manualmente notas largas. Después de una reunión o una sincronización rápida de desarrollo, dicta una actualización clara como «estado, bloqueo, siguiente paso, propietario, fecha límite». Talk to Text lo transcribe en una actualización de tarea estructurada, para que mantengas el impulso sin tener que escribir manualmente notas largas.

Aclara tu flujo de trabajo: haz preguntas a ClickUp Brain MAX como «¿Qué tareas están en riesgo en este sprint y por qué?» o «Resumir las incidencias abiertas y quién es el responsable de la siguiente acción». Obtendrás una visión clara sin tener que revisar todas las listas.

Encuentre el origen de una decisión con ClickUp Enterprise AI Search : cuando alguien pregunte «¿Por qué estamos cambiando esto?», utilice Enterprise Search para extraer las especificaciones originales, el hilo de comentarios o el documento que dio lugar al trabajo, de modo que se eviten conjeturas y las revisiones sean más rápidas. cuando alguien pregunte «¿Por qué estamos cambiando esto?», utilice Enterprise Search para extraer las especificaciones originales, el hilo de comentarios o el documento que dio lugar al trabajo, de modo que se eviten conjeturas y las revisiones sean más rápidas.

Elige el modelo de IA adecuado para el trabajo: cambia de modelo y elige entre ChatGPT, Gemini o Claude en función de las necesidades de salida. Utiliza uno para resúmenes de estado concisos, otro para análisis más profundos y otro para reescribir las notas de los revisores.

Automatiza las tareas repetitivas de tu proceso de desarrollo con ClickUp Automations.

Cambia cualquier campo personalizado de persona asignada o personas a un grupo dinámico como todos los observadores, los creadores de tareas o cualquier otra persona con ClickUp Automatizaciones.

ClickUp Automations soluciona esto mediante automatizaciones que automatizan tareas a partir de desencadenantes y acciones, con condiciones opcionales para un mayor control.

A continuación, le mostramos cómo su equipo puede utilizar las automatizaciones de ClickUp para optimizar sus flujos de trabajo de desarrollo de software:

Asigna tareas automáticamente utilizando personas asignadas dinámicas (creador de la tarea, observadores o la persona que fue el desencadenante de la automatización), para que el enrutamiento siga siendo preciso a medida que cambian los equipos.

Añada precisión con condiciones para que las automatizaciones solo se ejecuten cuando sea necesario, como «solo para incidencias», «solo cuando la prioridad sea P0» o «solo cuando cambie un campo».

Configura campos personalizados automáticamente cuando se crea una tarea o se cambia de fase, para que la elaboración de informes y los traspasos sean coherentes en todos los proyectos.

Comience con las automatizaciones o plantillas sugeridas y, a continuación, adapte las reglas a su flujo de sprints o a los pasos de la lista de control de lanzamientos.

Planifica y realiza el seguimiento de la entrega de software con ClickUp para equipos de software.

Si lo único que mejora es la velocidad de generación de código, seguirá encontrando retrasos en los mismos puntos: prioridades poco claras, dependencias que faltan y traspasos lentos entre el backlog, las incidencias y los lanzamientos. ClickUp for Software Teams se centra en reunir esos flujos de trabajo en un solo lugar para que pueda gestionar la entrega, no solo las tareas.

Así es como proporciona una forma estructurada de gestionar todo el ciclo de vida de la ingeniería:

Ejecuta sprints, backlogs, incidencias y hojas de ruta en un solo sistema para que el trabajo de entrega no se disperse entre diferentes herramientas.

Reduce el seguimiento manual de incidencias y los traspasos manteniendo la coherencia de los flujos de trabajo a lo largo del ciclo de sprint.

Mejora la visibilidad de la carga de trabajo y las dependencias para que el trabajo «bloqueado» sea evidente antes de que se convierta en una sorpresa al final del ciclo.

Utiliza estructuras orientadas al lanzamiento, como listas de control de puesta en marcha y trenes de lanzamiento, para mantener la coherencia en los pasos de lanzamiento en todo el equipo.

Las mejores funciones de ClickUp

Precios de ClickUp:

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 11 030 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4530 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un desarrollador de software en G2 dijo:

Como ingeniero de software, lo que más aprecio de ClickUp es su plataforma integral que reúne la gestión de tareas, la documentación y la comunicación de forma fluida. La capacidad de personalizar los flujos de trabajo, junto con las sólidas automatizaciones e integraciones, me permite mantenerme organizado, minimizar los cambios de contexto y garantizar que todo el equipo de desarrollo esté en sintonía. Herramientas como ClickUp Docs y las vistas de tareas orientadas a Agile simplifican tanto la planificación como el seguimiento del progreso. En definitiva, ClickUp me ayuda a ahorrar tiempo y mejora mi productividad.

Como ingeniero de software, lo que más aprecio de ClickUp es su plataforma integral que reúne la gestión de tareas, la documentación y la comunicación de forma fluida. La capacidad de personalizar los flujos de trabajo, junto con las sólidas automatizaciones e integraciones, me permite mantenerme organizado, minimizar los cambios de contexto y garantizar que todo el equipo de desarrollo esté en sintonía. Herramientas como ClickUp Docs y las vistas de tareas orientadas a Agile simplifican tanto la planificación como el seguimiento del progreso. En definitiva, ClickUp me ayuda a ahorrar tiempo y mejora mi productividad.

📮ClickUp Insight: El 33 % de nuestros encuestados señala el desarrollo de habilidades como uno de los casos de uso de la IA que más les interesa. Por ejemplo, los trabajadores sin conocimientos técnicos pueden querer aprender a crear fragmentos de código para una página web utilizando una herramienta de IA. En estos casos, cuanto más contexto tenga la IA sobre tu trabajo, mejores serán sus respuestas. Como aplicación integral para el trabajo, la IA de ClickUp destaca en este aspecto. Sabe en qué proyecto estás trabajando y puede recomendarte pasos específicos o incluso realizar tareas como crear fragmentos de código fácilmente.

2. GitHub Copilot (ideal para sugerencias de código sensibles al contexto dentro de VS Code y otros IDE populares)

A través de GitHub Copilot

Si quieres una alternativa a Zencoder IA que pueda funcionar en segundo plano mientras trabajas, Copilot está diseñado para ese bucle «en el editor». Escribes el código en VS Code (u otro IDE compatible) y Copilot te sugiere completaciones y fragmentos de código sobre la marcha. Esto te ayuda cuando avanzas rápidamente en tareas repetitivas o intentas mantener el impulso durante una codificación compleja.

Resulta más útil cuando tu trabajo abarca varios archivos. GitHub ofrece formas de proporcionar a Copilot más contexto del repositorio (incluidas instrucciones a nivel del repositorio), lo que le permite ofrecer sugerencias más contextuales en lugar de un autocompletado genérico.

Y si la revisión de código es lo que más tiempo le lleva, puede solicitar la revisión de código de Copilot en las solicitudes de validación para detectar problemas y sugerir soluciones que puede aplicar directamente. Esto resulta especialmente útil para los equipos que intentan proteger la calidad del código a medida que la codificación con IA se convierte en algo habitual.

Las mejores funciones de GitHub Copilot

Recibe sugerencias de código contextuales en VS Code y otros IDE populares mientras escribes código.

Genera fragmentos de código y código nuevo para patrones comunes en múltiples lenguajes de programación.

Obtenga asistencia de IA basada en chat para la depuración, las explicaciones y la planificación de cambios en varios archivos.

Sugiere correcciones y mejoras con la revisión de código de GitHub Copilot para reforzar la calidad del código durante las revisiones de solicitudes de validación.

Adáptese a su estilo de codificación utilizando el contexto del código circundante y las señales del repositorio para obtener sugerencias de código más relevantes.

Limitaciones de GitHub Copilot

Genera sugerencias fiables que aún deben revisarse en casos extremos, problemas de seguridad y estándares de código, especialmente en códigos complejos.

No capta la intención más profunda en grandes bases de código existentes sin suficiente contexto, lo que puede dar lugar a idas y venidas adicionales durante la revisión del código.

Depende de planes de pago para un uso más amplio y funciones avanzadas que los equipos empresariales suelen necesitar.

Precios de GitHub Copilot

Free

Copilot Pro: 10 $ al mes

Copilot Pro+ : 39 $ al mes.

Business: 19 $ al mes por usuario.

Enterprise: 39 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (más de 220 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 30 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GitHub Copilot?

Un revisor de G2 comparte:

«GitHub Copilot ha demostrado ser una herramienta increíble para las actividades de codificación diarias. La implementación es bastante sencilla y no requiere una configuración complicada. La integración del entorno de desarrollo es muy fluida y rápida».

«GitHub Copilot ha demostrado ser una herramienta increíble para las actividades de codificación diarias. La implementación es bastante sencilla y no requiere una configuración complicada. La integración del entorno de desarrollo es muy fluida y rápida».

🤔 ¿Sabías que: GitHub descubrió que Copilot ayuda a los desarrolladores a mantenerse «en el flujo» (alrededor del 73 %) y reduce el esfuerzo mental en tareas repetitivas en casi un 87 %?

3. Amazon Q Developer (la mejor opción para la asistencia de codificación de IA nativa de AWS en IDE y CLI)

A través de Amazon Q Developer

Amazon Q Developer es la alternativa más adecuada a Zencoder IA cuando tu proceso de desarrollo está estrechamente vinculado a AWS.

Úsalo para generar y actualizar código, buscar problemas de seguridad y ayudar con la optimización y la refactorización.

También proporciona sugerencias en línea, chat y análisis de vulnerabilidades en los IDE más comunes, además de compatibilidad de terminal para autocompletar CLI y chatear cuando estás trabajando en los pasos de configuración y despliegue en la nube.

Las mejores funciones de Amazon Q Developer

Ofrece complementos IDE y compatibilidad con CLI para que puedas utilizar el mismo asistente de codificación con IA en tu editor y terminal.

Admite solicitudes de codificación por agentes para trabajos de codificación complejos que abarcan la planificación y la ejecución.

Ayuda a automatizar tareas repetitivas como la redacción de plantillas, la resolución de problemas y las soluciones rápidas para acelerar el proceso de desarrollo.

Proporcione controles de seguridad y privacidad, como el seguimiento de referencias y la supresión de sugerencias de código público, para una codificación segura.

Soporte para límites de transformación de código y actualizaciones para escenarios Java y .NET cuando necesite una modernización guiada.

Limitaciones para desarrolladores de Amazon Q

Ofrece respuestas genéricas sobre arquitecturas específicas de dominio, por lo que es posible que aún necesites una validación manual durante la revisión del código.

Lleva tiempo configurarlo para equipos que no están familiarizados con las credenciales de AWS y los flujos de trabajo de Identity Center.

Se nota más lento en bases de código grandes, especialmente cuando se necesita un conocimiento profundo de toda la base de código.

Precios para desarrolladores de Amazon Q

Nivel gratuito

Nivel Pro: 19 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de los desarrolladores de Amazon Q

G2: 4,6/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon Q Developer?

La opinión de un revisor de G2 dice lo siguiente:

«Lo que más me gusta es cómo me ayuda a escribir y depurar código más rápido. Las sugerencias de la IA suelen ser precisas y me ahorran mucho tiempo, especialmente cuando trabajo en tareas repetitivas».

«Lo que más me gusta es cómo me ayuda a escribir y depurar código más rápido. Las sugerencias de la IA suelen ser precisas y me ahorran mucho tiempo, especialmente cuando trabajo en tareas repetitivas».

4. Tabnine (la mejor opción para la codificación segura con IA en equipos de corporaciones que necesitan controles de privacidad del código)

A través de Tabnine

Tabnine es una buena opción cuando se desea asistencia de codificación con IA, pero también se necesitan controles estrictos para la privacidad y el cumplimiento del código. Se puede implementar en entornos en la nube, locales o aislados, lo que es importante para los equipos de corporación que manejan repositorios confidenciales o datos regulados.

La propia documentación de privacidad de Tabnine establece una política de no entrenamiento y no retención, independientemente del modelo que se utilice. En la práctica, eso hace que Tabnine sea más fácil de evaluar para los equipos que necesitan asistencia de IA en múltiples lenguajes de programación, pero que desean una gobernanza más clara y barreras de protección de la privacidad de los datos.

Las mejores funciones de Tabnine

Tiene compatibilidad con múltiples lenguajes de programación y trabaja con los principales IDE para la codificación diaria de IA.

Ofrece opciones de implementación autohospedadas para equipos con requisitos de privacidad de código más estrictos.

Aplica contexto a nivel de organización para mejorar las sugerencias de código sensibles al contexto y reducir las sugerencias de código irrelevantes.

Ayuda con la generación y refactorización de código dentro de tu editor, para que dediques menos tiempo a tareas repetitivas.

Cubra un amplio intervalo de lenguajes de programación para equipos que trabajan con pilas mixtas.

Limitaciones de Tabnine

Requiere una revisión minuciosa para codificaciones complejas, especialmente cuando se realiza el trabajo con grandes bases de código existentes.

Resulta menos consistente hasta que ajustas los ajustes para que se adapten a tu estilo de codificación y a las convenciones de tu equipo.

Lleva tiempo evaluarlos en los flujos de trabajo de producción, ya que las sugerencias de IA pueden variar según el contexto del proyecto.

Precios de Tabnine

La plataforma Tabnine Agentic: 59 $ al mes por usuario (suscripción anual).

Valoraciones y reseñas de Tabnine

G2: 4,1/5 (más de 45 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tabnine?

Directamente de una reseña de G2:

«Trabajo como desarrollador y utilizo Tabnine para varios aspectos que me parecen realmente valiosos. La función de reducción de plantillas es ideal para automatizar la generación de estructuras de código repetitivas, como marcos de pruebas unitarias y configuraciones API estándar».

«Trabajo como desarrollador y utilizo Tabnine para varios aspectos que me parecen realmente valiosos. La función de reducción de plantillas es ideal para automatizar la generación de estructuras de código repetitivas, como marcos de pruebas unitarias y configuraciones API estándar».

5. Cursor (ideal para comprender en profundidad el código base y realizar la edición de varios archivos con un asistente de codificación con IA)

A través de Cursor

Cursor está diseñado para situaciones en las que los cambios en el código abarcan varios archivos. Los modos de agente de Cursor están diseñados para explorar tu base de código, realizar la edición en varios archivos, ejecutar comandos y corregir errores para completar una solicitud.

Esto resulta útil no solo para generar código, sino también para refactorizar código o coordinar actualizaciones en una base de código existente.

Cursor también ofrece compatibilidad con un flujo de trabajo de «agentes múltiples», en el que diferentes agentes pueden trabajar en diferentes áreas del código base de forma paralela. Es una buena opción cuando se desea dividir el trabajo: un agente añade pruebas mientras otro se encarga de una pequeña refactorización, y luego se revisa el resultado combinado.

Las mejores funciones de Cursor

Realiza la edición y aplica cambios en varios archivos con solicitudes de agentes para actualizaciones más grandes.

Proporcione sugerencias de código sensibles al contexto mediante la finalización de pestañas y flujos de trabajo nativos del IDE.

Tiene compatibilidad con múltiples modelos de IA, incluidas opciones que se adaptan a diferentes estilos y tareas de codificación.

Genera código nuevo y fragmentos de código sin salir de tu editor para realizar el trabajo.

Ofrece agentes en segundo plano en planes de pago para trabajos de codificación complejos y de mayor duración.

Limitaciones del cursor

Requiere una revisión cuidadosa del código, ya que las sugerencias pueden ser demasiado complejas o no reflejar la intención en casos extremos.

Requiere muchos recursos cuando se ejecutan flujos de trabajo de agentes en proyectos más pesados.

Alcanza rápidamente los límites de uso a menos que se pase a planes de pago.

Precios de Cursor

Afición: Free

Teams: 40 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cursor

G2: 4,5/5 (más de 25 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cursor?

Una reseña positiva en G2 afirma lo siguiente:

«Cursor mejora significativamente la productividad de los desarrolladores al integrar estrechamente la IA directamente en el editor de código. Funciones como las sugerencias de código sensibles al contexto, la generación de código en línea y la posibilidad de hacer preguntas sobre la base de código existente agilizan considerablemente la depuración y el desarrollo».

«Cursor mejora significativamente la productividad de los desarrolladores al integrar estrechamente la IA directamente en el editor de código. Funciones como las sugerencias de código sensibles al contexto, la generación de código en línea y la posibilidad de hacer preguntas sobre la base de código existente agilizan considerablemente la depuración y el desarrollo».

6. Replit IA (la mejor opción para crear e implementar aplicaciones rápidamente con un agente de codificación de IA en el navegador)

A través de Replit IA

Replit IA está diseñado para un ciclo de compilación ajustado en el navegador: indicación, generación, ejecución, iteración y uso compartido. Replit Agent puede configurar y crear aplicaciones desde cero utilizando lenguaje cotidiano, en el que tú describes lo que quieres y el agente crea una aplicación que funciona.

Esto hace que Replit sea útil cuando tu meta es la velocidad y un ciclo de retroalimentación rápido. Puedes utilizarlo para crear proyectos, generar fragmentos de código y construir un prototipo funcional sin perder tiempo configurando un entorno local.

Es especialmente útil cuando quieres probar una idea, crear una herramienta interna o validar rápidamente la experiencia de usuario antes de invertir más tiempo en ingeniería.

Las mejores funciones de Replit IA

Genera aplicaciones funcionales a partir de indicaciones en lenguaje natural con Replit Agent.

Cree y ejecute código en el navegador sin necesidad de configuración local, lo que resulta útil para el desarrollo rápido de software.

Implemente y realice el uso compartido de aplicaciones directamente desde la plataforma, para que los prototipos no se queden estancados como demostraciones.

Utiliza créditos de uso y accede a los últimos modelos en planes de pago para compilaciones más pesadas impulsadas por IA.

Colabora con controles de equipo como el acceso basado en roles en los planes Teams y Enterprise.

Limitaciones de Replit IA

Consume créditos rápidamente en compilaciones más grandes, por lo que los costes pueden parecer menos predecibles en tareas largas y complejas.

Requiere una revisión minuciosa, ya que el agente puede repetir errores y aún así necesitar una corrección manual.

Parece menos adecuado para bases de código existentes a gran escala, donde es más importante comprender en profundidad la base de código que la velocidad.

Precios de Replit IA

Starter: Gratis, gratuito/a

Replit Core: 25 $ al mes por usuario.

Equipos: 40 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Replit IA

G2: 4,5/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Replit IA?

Un usuario de Capterra comparte:

Es bastante fácil empezar. Con lo que estoy haciendo entre Replit y AWS, me costaría fácilmente miles y miles de dólares pagar a desarrolladores profesionales para que crearan mi app, aplicación. Para la mayoría de las personas que probablemente estén creando algo sencillo, esta es una herramienta increíble.

Es bastante fácil empezar. Con lo que estoy haciendo entre Replit y AWS, me costaría fácilmente miles y miles de dólares pagar a desarrolladores profesionales para que crearan mi app. Para la mayoría de las personas que probablemente estén creando algo sencillo, esta es una herramienta increíble.

7. Windsurf (el mejor agente de codificación de IA capaz de gestionar múltiples archivos dentro de un IDE agentivo).

A través de Windsurf

Windsurf se centra en Cascade, un asistente agente diseñado para funcionar tanto en modo Código como en modo Chat con integración de herramientas de llamada y linter. La idea es que puedas solicitar un cambio de varios pasos, dejar que el agente realice las ediciones y luego inspeccionar el progreso en puntos de control en lugar de aceptar una única finalización.

Una clave del argumento de venta de Windsurf es el manejo del contexto. Windsurf incluye «Fast Context», un subagente especializado que recupera el código relevante de tu base de código mucho más rápido que la búsqueda tradicional con agentes. Esto ayuda al agente a mantenerse al día en grandes repositorios.

Si tu equipo no quiere cambiar por completo a un nuevo IDE, Windsurf también ofrece complementos para múltiples editores e IDE. Esto facilita probar la asistencia de IA al estilo Windsurf con un cambio menor en tu flujo de trabajo, especialmente si tu principal necesidad es la edición de múltiples archivos y un mejor contexto de repositorio durante tareas complejas.

Las mejores funciones de Windsurf

Realice tareas complejas con el agente de codificación Cascade, incluidas ediciones en varios archivos.

Utilice el editor Windsurf para disfrutar de una experiencia IDE con agentes en Mac, Windows y Linux.

Accede a modelos premium y modos de contexto superior en planes de pago para una generación de código más pesada impulsada por IA.

Realice un seguimiento y gestione los créditos de forma inmediata con controles de uso claros y recargas de créditos opcionales.

Pasa del uso individual a los Teams con facturación centralizada y controles de administración para administradores.

Limitaciones de Windsurf

Requiere una revisión minuciosa del código, ya que los resultados del agente pueden introducir errores potenciales en casos extremos.

Si lo utilizas para el trabajo diario de codificación con IA, alcanzarás rápidamente los límites de uso del plan Free.

Requiere cierto ajuste si tu equipo prefiere seguir utilizando VS Code en lugar de cambiar a un nuevo editor.

Precios de Windsurf

Free

Pro: 15 $ al mes por usuario.

Teams: 30 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Windsurf

G2 : 4,2/5 (más de 25 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Windsurf?

Un revisor de G2 dijo:

La función de asistencia de IA es lo mejor de Windsurf y realmente supera a cualquier otra herramienta IDE de IA que haya utilizado hasta ahora. Es lo suficientemente inteligente como para comprender tu código base, la estructura de carpetas y tus intenciones, e incluso te guiará en la resolución de problemas, etc. Solo tienes que abrirla, seleccionar el modelo que desees y ya estás listo para empezar.

La función de asistencia de IA es lo mejor de Windsurf y realmente supera a cualquier otra herramienta IDE de IA que haya utilizado hasta ahora. Es lo suficientemente inteligente como para comprender tu código base, la estructura de carpetas y tus intenciones, e incluso te guiará en la resolución de problemas, etc. Solo tienes que abrirlo, realizar la selección del modelo que desees y ya estás listo para empezar.

8. Codacy (ideal para revisiones de código automatizadas que protegen la calidad del código en las solicitudes de validación)

A través de Codacy

Codacy es la alternativa a Zencoder para equipos que desean que las comprobaciones de calidad y seguridad del código se mantengan constantes a medida que aumenta el volumen de solicitudes de validación, incluso cuando la generación de código de IA aumenta la producción. La plataforma de Codacy se basa en el análisis estático automatizado y la aplicación de patrones de código, por lo que el código se evalúa antes de llegar a la producción.

Codacy Guardrails puede escanear código generado por IA y escrito por humanos de forma local a través de una extensión IDE. También puede detectar fallos de seguridad y calidad y aplicar correcciones automáticas antes de que se imprima el código. En cuanto a las solicitudes de validación (PR), Codacy proporciona visibilidad de las solicitudes de validación y métricas de calidad del código por cada PR, para que puedas supervisar la calidad del trabajo en curso, no solo después de la fusión.

Las mejores funciones de Codacy

Aplica el escaneo de solicitudes de validación y las compuertas de fusión para proteger la calidad del código antes de que se implementen los cambios.

Adopte comentarios de solicitudes de validación basados en IA y sensibles al contexto para acelerar los ciclos de revisión.

Cubre análisis de seguridad como SAST, secretos y comprobaciones de dependencias junto con señales de revisión de código.

Tiene compatibilidad con múltiples lenguajes de programación, con análisis en docenas de lenguajes y marcos de trabajo.

Proporciona barreras de protección IDE para el código generado por IA, de modo que los problemas se detecten mientras se escribe el código.

Limitaciones de Codacy

Lleva tiempo ajustar las reglas y los umbrales para que los equipos no se vean inundados de alertas de bajo valor.

Resulta menos útil si tus repositorios no utilizan flujos de trabajo de solicitudes de validación de forma sistemática.

Precios de Codacy

Desarrollador: Free

Equipo: 21 $ al mes por usuario

Business: precios personalizados.

Auditoría: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Codacy

G2: 4,6/5 (más de 25 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Codacy?

Un revisor de G2 dijo:

«Llevo utilizando Codacy desde hace aproximadamente un año y puedo decir que, hasta ahora, ha sido una experiencia increíble. Se ha cumplido el objetivo de incorporar Codacy como herramienta de análisis de la calidad y la seguridad del código».

«Llevo utilizando Codacy aproximadamente un año y puedo decir que hasta ahora ha sido una experiencia increíble. Se ha cumplido el objetivo de incorporar Codacy como herramienta de análisis de la calidad y la seguridad del código».

9. DeepCode AI (la mejor para la revisión de código basada en IA que detecta problemas de seguridad y mejora la calidad del código).

A través de Synk

DeepCode AI está diseñado para realizar revisiones que priorizan la seguridad, en lugar de ofrecer ayuda general para la codificación. Esto es importante cuando la codificación con IA aumenta la cantidad de código nuevo que entra en las solicitudes de incorporación de cambios.

Puede utilizar DeepCode IA a través del análisis de código de Snyk para detectar problemas de seguridad antes, priorizar lo que realmente importa y reducir el ruido con un análisis consciente del flujo de datos en lugar de limitarse a la comparación de patrones.

Si su mayor riesgo es enviar vulnerabilidades porque el ancho de banda de revisión no puede seguir el ritmo, DeepCode IA es una sólida alternativa a Zencoder IA en la categoría de «revisiones de código automatizadas», especialmente para equipos de corporaciones que desean integrar la cobertura de AppSec (seguridad de aplicaciones) en los flujos de trabajo de los desarrolladores.

Las mejores funciones de DeepCode IA

Analiza el código con una IA centrada en la seguridad y entrenada para detectar vulnerabilidades, no para generar conversaciones generales.

Utiliza más de 19 lenguajes de programación y una comprensión del flujo de datos a gran escala para reducir los resultados ruidosos.

Prioriza las correcciones con puntuaciones basadas en el riesgo y contexto de accesibilidad, para que los equipos se centren primero en lo que realmente importa.

Proteja la privacidad de los datos manteniendo los datos de los clientes fuera de la formación, utilizando proyectos de código abierto con licencias permisivas y correcciones verificadas.

Ayuda a los equipos a crear y gestionar reglas personalizadas más rápidamente con DeepCode IA Search para obtener estándares de codificación coherentes.

Limitaciones de DeepCode IA

Con el tiempo, genera falsos positivos en algunos repositorios, por lo que sigue siendo necesaria la validación humana durante la revisión del código.

Requiere ajustar las reglas y los umbrales para que se adapten a su proceso de desarrollo y evitar la fatiga por alertas.

Precios de DeepCode IA

Free

Equipo: A partir de 25 $ al mes por desarrollador colaborador.

Ignite: 1260 $ al año por desarrollador colaborador.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DeepCode IA

G2: 4,5/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DeepCode IA?

De una reseña de G2:

«El producto de Snyk cuenta con una interfaz gráfica de usuario muy intuitiva, lo que facilita la identificación y resolución de vulnerabilidades. La plataforma permite organizar a los desarrolladores en organizaciones, lo que resulta útil para garantizar que solo equipos de desarrollo específicos puedan ver las vulnerabilidades relacionadas con sus propios productos».

«El producto de Snyk cuenta con una interfaz gráfica de usuario muy intuitiva, lo que facilita la identificación y resolución de vulnerabilidades. La plataforma permite organizar a los desarrolladores en organizaciones, lo que resulta útil para garantizar que solo equipos de desarrollo específicos puedan ver las vulnerabilidades relacionadas con sus propios productos».

Si todavía estás comparando opciones más allá de las principales alternativas a Zencoder IA, estas herramientas pueden cubrir las carencias habituales cuando la IA empieza a escribir más código del que tu equipo puede revisar cómodamente. Son útiles cuando se quieren barreras de protección más estrictas y menos sorpresas en las revisiones de las solicitudes de validación:

SonarQube (Sonar AI Code Assurance) : una herramienta útil cuando se desean controles de calidad más estrictos para el código generado por IA, de modo que se puedan detectar los problemas de forma temprana y mantener la calidad del código constante a medida que la codificación con IA se convierte en algo habitual.

Semgrep Assistant : una herramienta útil cuando tu prioridad es la codificación segura y la orientación práctica para la corrección, con recomendaciones de IA que te ayudan a clasificar los resultados y solucionar los problemas más rápidamente.

CodeRabbit : un complemento práctico cuando el ancho de banda de revisión es limitado y se necesita un revisor de IA que comente las relaciones públicas y ayude a reducir el tiempo dedicado a comentarios de revisión repetitivos.

Sourcegraph Cody o Amp : vale la pena echarles un vistazo cuando necesites un contexto de código más sólido y ayuda al estilo de un agente para navegar por repositorios grandes y comprender los cambios en todo el código.

