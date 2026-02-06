10 plantillas gratuitas de estrategia de medios de pago

La mayoría de las campañas de medios de pago fracasan incluso antes de que se publique el primer anuncio, no por una mala creatividad o segmentación, sino porque el proceso de planificación es un caos de hojas de cálculo dispersas, aprobaciones olvidadas y números presupuestarios que nadie encuentra.

Los equipos de marketing se ven obligados a hacer más con menos. Gartner informa de que los presupuestos se han reducido al 7,7 % de los ingresos de las empresas, y el 73 % de los profesionales del marketing afirman que la presión está aumentando.

Los equipos de marketing se ven obligados a hacer más con menos. Gartner informa de que los presupuestos se han reducido al 7,7 % de los ingresos de las empresas, y el 73 % de los profesionales del marketing afirman que la presión está aumentando.

Esta guía le muestra 10 plantillas gratuitas de estrategias de medios de pago que convierten la caótica planificación de campañas en un sistema repetible, además de un marco paso a paso para crear un plan que realmente se ejecute.

Plantillas de estrategia de medios de pago de un vistazo

Plantilla Enlace para descargar Ideal para Mejores funciones Formato visual Plantilla de gestión de campañas y promociones de ClickUp Obtenga plantillas gratis Equipos de marketing que planifican y gestionan campañas multicanal. Calendario de campaña, campos personalizados para presupuesto y canal, dependencias, flujos de trabajo de aprobación. Entorno de trabajo integral para campañas Plantilla de resumen de campaña de ClickUp Obtenga plantillas gratis Equipos que se alinean en cuanto a objetivos, mensajes y destinatarios antes de la ejecución. Secciones de resumen estructuradas, documentos colaborativos, aprobaciones, tareas enlazadas y activos. Resumen de la campaña Plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp Obtenga plantillas gratis Equipos que gestionan campañas multifásicas, desde la planificación hasta la elaboración de informes. Múltiples vistas (lista, Tablero, Calendario, Gantt), automatizaciones, elaboración de informes de paneles, almacenamiento de archivos adjuntos. Flujo de trabajo de campaña multifásico Plantilla publicitaria de ClickUp Obtenga plantillas gratuitas Equipos creativos que producen, realizan el seguimiento y aprueban grandes volúmenes de variaciones publicitarias. Campos personalizados para formatos y versiones de anuncios, herramientas de revisión, seguimiento de versiones, almacenamiento de archivos adjuntos. Sistema de producción y aprobación de anuncios Plantilla de esquema de campaña de ClickUp Obtenga plantillas gratis Estrategas que correlacionan la estructura general de la campaña antes de su ejecución. Mapeo jerárquico (campaña → fases → tácticas), vista de cronograma, secciones de notas. Esquema de la campaña Plantilla de campaña en redes sociales de ClickUp Obtenga plantillas gratis Equipos sociales que coordinan campañas sociales de pago y orgánicas. Planificación con vista de calendario, campos personalizados para los objetivos publicitarios, integraciones con herramientas de planificación, vista unificada de pago y orgánico. Planificador de campañas sociales Plantilla de calendario publicitario de ClickUp Obtenga plantillas gratis Los planificadores de medios programan las campañas publicitarias y correlacionan la sincronización entre canales. Vistas de Gantt + Calendario, campos personalizados para canales y presupuestos, dependencias para la aprobación creativa, fuente única de información. Sistema de programación de anuncios Plantilla de informe de campaña PPC de ClickUp Obtenga plantillas gratuitas Gerentes y agencias de PPC que elaboran informes de campaña claros y prácticos. Secciones de elaboración de informes predefinidas, widgets para paneles de control, documentación con información detallada, seguimiento de elementos pendientes. Plantilla de elaboración de informes PPC Plantilla de lista de medios de ClickUp Obtenga plantillas gratis Los compradores de medios realizan el seguimiento de los contactos, las ubicaciones y las oportunidades de colaboración. Campos personalizados para datos de contacto y tarifas, vistas Lista/Tabla, seguimiento de seguimiento, gestión de compras directas. Base de datos de contactos de medios Plantilla de medios de pago de HubSpot Descarga esta plantilla Equipos que necesitan una hoja de cálculo sencilla para planear canales, presupuestos y KPI. Columnas con formato predefinido, campos personalizables, acceso sin conexión, fácil configuración. Plantilla de planificación en hoja de cálculo

¿Qué es una plantilla de estrategia de medios de pago?

Una plantilla de estrategia de medios de pago es un plan predefinido que puede reutilizar en todas sus campañas. Le ayuda a documentar los objetivos, la segmentación, la combinación de canales, los presupuestos, los requisitos creativos, los cronogramas y los KPI en un formato coherente.

Las hojas de cálculo pueden funcionar para campañas sencillas de una sola persona. Una vez que se añaden múltiples propietarios, aprobaciones, versiones de activos y plazos, se necesita un flujo de trabajo que conecte la planificación con la ejecución.

📘 Más información: Las mejores herramientas de planificación de medios

¿Por qué utilizar una plantilla de plan de medios de pago?

Probablemente, la información de su campaña esté dispersa por todas partes: los presupuestos en una hoja de cálculo, los activos creativos en Dropbox, las aprobaciones en Slack y la estrategia real en un documento de Google repartido entre demasiadas herramientas.

Este tipo de proliferación de herramientas obliga a las personas a buscar presupuestos, enlaces, aprobaciones y creatividades «definitivas» en Slack, el correo electrónico, documentos y unidades de almacenamiento. El resultado es un lanzamiento más lento, más trabajo de reelaboración y constantes consultas sobre el estado del proyecto.

Este tipo de proliferación de herramientas obliga a las personas a buscar presupuestos, enlaces, aprobaciones y creatividades «definitivas» en Slack, el correo electrónico, documentos y unidades de almacenamiento. El resultado es un lanzamiento más lento, más trabajo de reelaboración y constantes consultas sobre el estado del proyecto.

El uso de una plantilla de plan de medios de pago resuelve este problema al crear una única fuente de información veraz. Pone orden en el caos y le proporciona un marco escalable para cada campaña. Esto es lo que realmente significa para su equipo:

Lanzamientos de campañas más rápidos: Acaba con el bloqueo de la página en blanco. Una plantilla te ofrece una estructura probada para que puedas ponerte manos a la obra con la planificación.

Visibilidad completa del presupuesto: vea exactamente dónde se asigna su gasto publicitario entre los distintos canales y campañas antes de realizar la confirmación de un solo dólar.

Alineación entre equipos sin esfuerzo: mantén a tu equipo creativo, a los compradores de medios y a las partes interesadas en sintonía sin necesidad de interminables reuniones de estado.

Informes coherentes y significativos: incorpore las métricas importantes desde el principio, para no tener que apresurarse a recopilar datos a final de mes.

Un proceso escalable: realice una campaña o 20 con el mismo marco organizado, asegurándose de que no se pierda nada a medida que crece.

La mayoría de los equipos no necesitan mejores anuncios. Necesitan un mejor sistema para gestionar los anuncios que ya tienen. Una plantilla proporciona ese sistema.

📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Descubre ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

10 plantillas gratuitas de estrategia de medios de pago

No todos los equipos necesitan el mismo nivel de detalle. Algunas plantillas están diseñadas para aprobaciones y alineación, otras para el seguimiento de la producción o la elaboración de informes. Empieza con la que se ajuste a la forma en que tu equipo lleva a cabo las campañas.

1. Plantilla de gestión de campañas y promociones de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Optimice la planificación y ejecución del marketing de principio a fin con la plantilla de gestión de campañas y promociones de ClickUp.

¿Cansado de hacer malabarismos con campañas promocionales en múltiples herramientas y documentos? La plantilla de gestión de campañas y promociones de ClickUp proporciona un entorno de trabajo completo para planificar y realizar el seguimiento de todas las actividades promocionales en campañas de pago, orgánicas e híbridas. Ayuda a los equipos a mantener los presupuestos, los activos, las aprobaciones y los cronogramas alineados en un solo lugar para que las campañas se lancen sin problemas y sin que falte ninguna pieza.

Qué incluye esta plantilla:

2. Plantilla de resumen de campaña de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea cada paso del flujo de trabajo de tu campaña en este resumen con plantillas en ClickUp Docs.

Una estrategia clara evita costosas repeticiones. La plantilla de resumen de campaña de ClickUp ayuda a los equipos a alinearse en cuanto a los objetivos de la campaña, la audiencia y los mensajes antes de que comience la ejecución creativa o mediática. Garantiza que todas las partes interesadas compartan la misma dirección desde el principio.

Qué incluye esta plantilla:

Cubre sistemáticamente las metas de la campaña , los perfiles de los destinatarios, los mensajes clave y el contexto competitivo para que no se pase por alto ningún elemento estratégico.

Realiza la edición de los resúmenes de forma colaborativa con cursores en tiempo real y completa con cursores en tiempo real y completa el historial de versiones de ClickUp en ClickUp Docs para ver qué ha cambiado.

Incluya las aprobaciones directamente en el documento con los flujos de trabajo de aprobación para evitar que el resumen se pierda en un interminable hilo de correos electrónicos.

Tareas enlazadas, activos y otros recursos directamente en el resumen para obtener un contexto completo.

💡 Consejo profesional: con ClickUp Enterprise Search, puede obtener las últimas notas sobre presupuestos, aprobaciones, enlaces creativos y tareas de campaña con una sola búsqueda, en lugar de tener que buscar en diferentes pestañas. Busca en todo tu entorno de trabajo y accede a todos tus archivos.

3. Plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Organice las fases de la campaña, los canales, los resultados y los presupuestos en un solo flujo de trabajo con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp.

¿Tu plan de medios es solo un documento estático que queda obsoleto en el momento en que lo guardas? Esta plantilla integral de gestión de campañas de marketing de ClickUp conecta tu estrategia con la ejecución, convirtiendo tu plan en un flujo de trabajo dinámico. Es ideal para equipos de marketing que gestionan varias campañas simultáneas y necesitan una visibilidad completa de todo el ciclo de vida, desde la ideación hasta el análisis posterior a la campaña.

Qué incluye esta plantilla:

💡 Consejo profesional: los superagentes de ClickUp pueden ir más allá supervisando el ritmo, las aprobaciones atrasadas o los creativos que faltan, y avisando automáticamente a los propietarios o escalando los obstáculos antes de que se retrasen las fechas de lanzamiento. Acelera los flujos de trabajo con Super Agents en ClickUp.

4. Plantilla publicitaria de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Evita empezar desde cero al crear tus anuncios publicitarios con la plantilla de publicidad de ClickUp.

El número de anuncios que puede probar está limitado por la rapidez con la que puede producirlos y aprobarlos. Cuando se gestionan docenas de variaciones de anuncios, es fácil perder la pista de qué versión es cuál. Esta plantilla de publicidad de ClickUp elimina ese cuello de botella al centrarse en la creación de anuncios individuales, realizando el seguimiento de cada recurso creativo, variación de copia y estado de aprobación de cada unidad publicitaria.

Está diseñado para equipos creativos y compradores de medios que necesitan gestionar un gran volumen de variaciones publicitarias en múltiples plataformas.

Qué incluye esta plantilla:

Mantén todos los anuncios organizados con Campos personalizados. Crea campos para el formato del anuncio, la plataforma, la versión del texto y el estado creativo.

Optimice los comentarios con las funciones de revisión y anotación de ClickUp. Asigne comentarios directamente en imágenes, vídeos y archivos PDF para proporcionar comentarios claros y contextuales.

Almacena todos tus archivos de diseño directamente en las tareas en las que se está realizando el trabajo con el almacenamiento de archivos adjuntos, incluyendo imágenes y vídeos.

Elimine la confusión de «¿qué versión publicamos?» con el seguimiento de versiones. Sepa exactamente qué variante publicitaria se aprobó y cuándo se publicó.

📘 Más información: Plantillas gratuitas de informes de marketing digital para obtener información basada en datos

5. Plantilla de esquema de campaña de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Un «plan maestro» de alto nivel para trazar canales, fases e hitos antes de elaborar planes detallados.

Antes de perderte en la maraña de conjuntos de anuncios individuales y listas de palabras clave, necesitas una vista general. Esta sencilla plantilla de esquema de campaña de ClickUp te ayuda a trazar la estructura de tu campaña antes de sumergirte en la ejecución detallada. Es el «bosquejo en una servilleta» que se convierte en el plan real, perfecto para estrategas y planificadores que presentan una campaña internamente o a un cliente.

Úsalas para esbozar rápidamente la arquitectura de tu campaña, incluyendo canales, fases e hitos clave.

Qué incluye esta plantilla:

Organice su plan de forma lógica con una jerarquía sencilla para Campaña → Fases → Tácticas.

Visualiza todo el flujo de la campaña y observa cómo cambian las diferentes fases a lo largo del tiempo con la vista de cronograma de ClickUp.

Documenta los parámetros generales de la audiencia, las restricciones presupuestarias y los criterios de éxito en un solo lugar con las secciones las restricciones presupuestarias y los criterios de éxito en un solo lugar con las secciones de ClickUp Notes

Pase de una idea aproximada a un plan estructurado en cuestión de minutos con Quick Start, sentando las bases para una construcción más detallada.

6. Plantilla de campaña en redes sociales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utilice la plantilla de campaña en redes sociales de ClickUp cuando «solo publicar» no sea suficiente.

Las redes sociales orgánicas y de pago no deberían existir en universos separados. Esta plantilla de campaña de redes sociales de ClickUp está diseñada para ejecutar campañas coordinadas en redes sociales y mantener tus publicaciones promocionadas, contenido patrocinado y anuncios de pago en una única vista unificada. Está diseñada para gestores de redes sociales y especialistas en redes sociales de pago que ejecutan campañas en Meta, LinkedIn, TikTok y X.

Las redes sociales de pago evolucionan rápidamente, y esta plantilla te ayuda a mantenerte al día centralizando todo tu flujo de trabajo.

Qué incluye esta plantilla:

Planifica tu calendario de contenidos con ClickUp Calendar View, una vista visual del calendario optimizada para la sincronización de las redes sociales.

Realice un seguimiento de los detalles específicos de la plataforma , como el objetivo del anuncio (notoriedad, tráfico, conversiones) y el segmento de audiencia con Campos personalizados.

Conéctese con sus herramientas de programación social favoritas a través de integraciones para crear un flujo de trabajo de publicación sin interrupciones.

Trate toda su presencia en las redes sociales como un esfuerzo coordinado con una vista unificada, alineando las estrategias de pago y orgánicas.

📘 Más información: Cómo crear estrategias de marketing ganadoras para startups

7. Plantilla de calendario publicitario de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Una única fuente de información veraz sobre las fechas de emisión de los anuncios, la sincronización de los canales y el presupuesto por emisión, mostrada en vistas de calendario y vista Gantt.

Tu calendario publicitario debe ser la única fuente de información fiable, no una captura de pantalla de Google Ads que enviaste a alguien por Slack la semana pasada. Esta plantilla de ClickUp centrada en la programación te ofrece un control minucioso sobre las fechas de publicación de los anuncios y la sincronización de los canales. Está diseñada para planificadores y compradores de medios que necesitan saber exactamente qué se está publicando, dónde y cuándo, sin tener que buscar en múltiples interfaces de usuario de plataformas publicitarias.

Deja de preguntarte «¿qué se está ejecutando y cuándo?» y obtén una respuesta clara en un solo lugar.

Qué incluye esta plantilla:

Visualice sus campañas publicitarias en toda su combinación de medios con las vistas Gantt y del Calendario para detectar lagunas o solapamientos.

Realice un seguimiento de los detalles esenciales , como el canal, la ubicación, el presupuesto por campaña y el estado, con Campos personalizados.

Asegúrate de que la creatividad esté aprobada antes de completar la tarea de programación con dependencias, lo que evitará errores costosos.

Proporcione a todo su equipo un lugar donde poder ver el calendario publicitario definitivo como única fuente de información veraz.

8. Plantilla de informe de campaña PPC de ClickUp

Obtenga plantillas gratis No pierda de vista el éxito de sus campañas de marketing con la plantilla de plan de informes de campañas PPC de ClickUp.

Un buen informe no solo muestra números, sino que también indica qué pasos seguir a continuación. Esta plantilla de informe de campaña PPC de ClickUp le ayuda a documentar el rendimiento de las campañas PPC con claridad, convirtiendo los datos brutos de la plataforma en una historia que las partes interesadas puedan comprender. Es perfecta para los gestores y agencias de PPC que necesitan entregar informes claros y coherentes a los clientes o a los equipos internos.

Deja de entregar montones de datos y empieza a proporcionar información útil.

Qué incluye esta plantilla:

Cubre sistemáticamente el resumen de la campaña, las métricas clave (clics, conversiones, CPA, ROAS) y tus recomendaciones con secciones predefinidas.

Crea informes dinámicos en tiempo real extrayendo visualizaciones de datos en vivo de tus proyectos a los paneles de ClickUp.

Vaya más allá de los números con Insight Space. Documente lo que ha funcionado, lo que no y lo que tiene planificado probar a continuación.

Transforme los datos de rendimiento en pasos claros y documentados que impulsen el éxito de futuras campañas con resultados prácticos.

9. Plantilla de lista de medios de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Guarda todos tus contactos, referencias y propuestas de medios en un solo lugar con la plantilla de lista de medios de ClickUp.

La compra programática es muy eficaz, pero las relaciones directas siguen siendo las que garantizan las mejores ubicaciones. Esta plantilla de lista de medios de ClickUp te ayuda a gestionarlas. Se trata de un sistema de gestión de contactos y ubicaciones para realizar el seguimiento de los medios de comunicación, las redes publicitarias, los editores y los socios influyentes. Los compradores de medios y los gestores de asociaciones pueden utilizarlo para organizar de forma sistemática las oportunidades de divulgación y ubicación.

Mantenga organizados sus contactos de compra de medios y sus opciones de colocación directa, en lugar de tenerlos enterrados en una hoja de cálculo.

Qué incluye esta plantilla:

Almacene información esencial , como datos de contacto, detalles de tarifas, tamaño del público y estado de las relaciones, con los Campos personalizados.

Filtra y ordena fácilmente tus contactos con tus contactos con las vistas Lista y Tabla de ClickUp para encontrar la ubicación perfecta para cualquier campaña.

Gestiona tus secuencias de divulgación con el seguimiento basado en tareas, para no perder nunca el hilo de una conversación o un seguimiento.

Mantén todas tus relaciones de posicionamiento premium y los detalles de los patrocinios en un solo lugar organizado con la gestión de compras directas.

10. Plantilla de medios de pago de HubSpot

Descarga esta plantilla Una hoja de cálculo descargable para la planificación de medios de pago que permite realizar el seguimiento de los canales, los presupuestos, la segmentación y las métricas de rendimiento.

Para los equipos que prefieren archivos estáticos o necesitan una opción de inicio rápido sin adoptar un nuevo software, esta plantilla de medios de pago basada en hojas de cálculo de HubSpot es una opción sólida. Está disponible como archivo descargable de Excel o Hojas de cálculo de Google y proporciona un marco básico para la planificación.

Qué incluye esta plantilla:

Realice el seguimiento de los canales, el presupuesto, la segmentación y las métricas de rendimiento con columnas con formato predefinido.

Adáptese a las necesidades específicas de su campaña con una personalización sencilla y una estructura simple.

Trabaje sin conexión a internet con el acceso sin conexión, que se adapta a los flujos de trabajo existentes.

Cómo crear un plan de medios de pago

Tener una plantilla es un buen comienzo, pero es inútil si no se cuenta con un proceso estratégico sólido para completarla. Demasiados profesionales del marketing se lanzan directamente a las tácticas sin una base sólida. Siga estos pasos para crear un plan de medios de pago que realmente impulse los resultados. 🛠️

Defina los objetivos de su campaña: comience por definir qué es el éxito para usted. ¿Su objetivo es aumentar la notoriedad, el tráfico del sitio web, la generación de clientes potenciales o las ventas directas? Sus objetivos determinarán todo lo que venga después, desde la combinación de canales hasta los KPI. comience por definir qué es el éxito para usted. ¿Su objetivo es aumentar la notoriedad, el tráfico del sitio web, la generación de clientes potenciales o las ventas directas? Sus objetivos determinarán todo lo que venga después, desde la combinación de canales hasta los KPI. Identifica tu público objetivo: sé específico sobre a quién intentas llegar. Los datos demográficos son un punto de partida, pero el verdadero poder proviene del uso de señales de intención y datos de comportamiento para definir tus segmentos de audiencia. sé específico sobre a quién intentas llegar. Los datos demográficos son un punto de partida, pero el verdadero poder proviene del uso de señales de intención y datos de comportamiento para definir tus segmentos de audiencia. Seleccione sus canales y ubicaciones: Adapte sus canales a sus objetivos. Los anuncios de búsqueda son ideales para captar conversiones basadas en la intención, mientras que las redes sociales son mejores para crear conciencia y reorientar. La programática puede ofrecer escala, pero requiere una gestión cuidadosa. Asigna tu presupuesto: distribuye tu inversión publicitaria en función del rendimiento histórico de los canales y las metas actuales de tu campaña. Reserva siempre una parte de tu presupuesto para probar nuevos canales o creatividades; no inviertas todo tu dinero en «lo que funcionó la última vez». distribuye tu inversión publicitaria en función del rendimiento histórico de los canales y las metas actuales de tu campaña. Reserva siempre una parte de tu presupuesto para probar nuevos canales o creatividades; no inviertas todo tu dinero en «lo que funcionó la última vez». Planifica tus necesidades creativas: haz una lista de todos los recursos que necesitarás, desglosados por canal y formato. Las campañas de medios de pago a menudo se estancan porque los creativos no están listos a tiempo. haz una lista de todos los recursos que necesitarás, desglosados por canal y formato. Las campañas de medios de pago a menudo se estancan porque los creativos no están listos a tiempo. Cree su cronograma: trabaje hacia atrás a partir de la fecha de lanzamiento deseada. Asegúrese de incluir los plazos para la producción creativa, los plazos de aprobación de las partes interesadas y cualquier plazo de entrega específico de la plataforma para la revisión de anuncios. Establece tus KPI y la frecuencia de la elaboración de informes: define exactamente qué vas a medir y con qué frecuencia vas a informar al respecto. Las revisiones semanales son ideales para detectar problemas antes de que agoten tu presupuesto. define exactamente qué vas a medir y con qué frecuencia vas a informar al respecto. Las revisiones semanales son ideales para detectar problemas antes de que agoten tu presupuesto. Configura el seguimiento y las convenciones de nomenclatura: define las reglas UTM, la nomenclatura de las campañas y cómo etiquetarás los creativos y las audiencias. Una estructura limpia ahora evita la elaboración de informes desordenados más adelante. Defina su plan de pruebas: decida qué va a probar (oferta, gancho, creatividad, página de destino, público) y establezca límites para saber cuándo pausar, iterar o escalar. Un plan sin lógica de prueba se convierte en «lanzar y esperar». Documenta todo en un solo lugar: utiliza una plantilla, como las anteriores, para mantener conectados tu estrategia, los detalles de ejecución y la elaboración de informes. Un plan de medios de pago solo es bueno si eres capaz de ejecutarlo, por lo que es importante contar con la plantilla adecuada.

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

🎥 A medida que el marketing se vuelve cada vez más complejo y basado en datos, las herramientas de IA están transformando la forma en que los equipos planifican, ejecutan y optimizan las campañas. Vea este vídeo para descubrir formas prácticas en las que la IA puede mejorar sus flujos de trabajo de marketing, desde la planificación de campañas hasta el análisis del rendimiento.

Deje de planificar de forma aislada y empiece a ganar con una estrategia unificada.

Una plantilla de estrategia de medios de pago no solo sirve para organizar tus datos, sino que sustituye la planificación dispersa por un sistema repetible y escalable. Las mejores plantillas conectan tu estrategia directamente con la ejecución, reuniendo el presupuesto, la creatividad, la programación y la elaboración de informes en una única vista unificada, en lugar de dispersarlos en herramientas inconexas.

Tanto si está llevando a cabo una sola campaña como si gestiona una combinación completa de medios, las plantillas eliminan el problema de «empezar desde cero» y le permiten centrarse en lo que realmente importa: la estrategia. Los medios de pago ya son lo suficientemente complejos como para añadirles la fragmentación del trabajo entre múltiples herramientas desconectadas que no se comunican entre sí y el caos en el flujo de trabajo. La plantilla adecuada le proporciona la visibilidad, la coherencia y la velocidad que necesita para triunfar. A medida que el panorama se vuelve más competitivo, los equipos que se sitúan en cabeza no solo son mejores comprando anuncios, sino que también gestionan mejor todo el proceso.

Cree su próxima campaña de medios de pago con un sistema que conecta la estrategia con la ejecución. Empiece gratis con ClickUp y compruebe cómo un entorno de trabajo unificado cambia la forma de trabajar de su equipo.

Preguntas frecuentes

Para las campañas B2B, te interesará personalizar los campos de audiencia de tu plantilla para la segmentación basada en cuentas, añadir hitos para adaptarse a un ciclo de ventas más largo e incluir métricas de calidad de los clientes potenciales, como MQL y SQL. También es útil disponer de secciones para las ofertas de contenido y las secuencias de nurturing que respaldarán tus campañas de pago.

Una plantilla de plan de medios se centra en el «dónde y cuándo» de sus anuncios: canales, ubicaciones y horarios. Una plantilla de estrategia de medios de pago es más amplia y abarca el «por qué y quién», ya que incluye objetivos, segmentación de la audiencia, asignación de presupuesto y requisitos creativos, además del plan de medios.

Las hojas de cálculo están bien para campañas sencillas y puntuales, pero se vuelven ineficaces rápidamente cuando hay varios colaboradores o programas en curso. Las plantillas de gestión de proyectos conectan su planificación con la ejecución, realizan la automatización de las actualizaciones de estado y mantienen su creatividad, programación e informes en un entorno de trabajo centralizado.

Como mínimo, debe realizar el seguimiento de las impresiones, los clics, la tasa de clics (CTR), las conversiones, el coste por adquisición (CPA) y el retorno de la inversión publicitaria (ROAS). Las plantillas más avanzadas también le ayudarán a realizar el seguimiento del ritmo del presupuesto, el rendimiento creativo por variante y la contribución de cada canal a su canal de ventas o ingresos. /