Pilares de contenido para redes sociales: cómo crear los tuyos

Aunque la demanda de contenido se ha duplicado en los últimos dos años, no todo el contenido da la talla. De hecho, publicar de manera aleatoria es el enemigo del éxito en las redes sociales.

Este artículo te guía en la creación de un marco de pilares de contenido que realmente funcione: desde la elección de tus temas centrales y su correlacionamiento con las plataformas adecuadas, hasta la medición del rendimiento a nivel de pilares en lugar de obsesionarte con las publicaciones individuales.

¿Qué son los pilares de contenido en redes sociales?

Hemos hablado con docenas de equipos de redes sociales que describen el mismo pánico de los lunes por la mañana: quedarse mirando un calendario de contenido vacío con una semana de publicaciones por crear. Esto conduce a una estrategia de contenido reactiva y caótica, en la que las publicaciones son aleatorias, inconexas y no logran generar un impulso real. Esta lucha constante desperdicia energía creativa, dejando una presencia en redes sociales que se percibe como inconsistente y olvidable.

Los pilares de contenido en redes sociales son el antídoto contra este caos. Son los tres a cinco temas fundamentales que guían cada pieza de contenido que creas. No los consideres como publicaciones individuales, sino como las categorías temáticas estratégicas en las que se enmarcan tus publicaciones.

Este marco garantiza que tu contenido se centre siempre en lo que le importa a tu público, sin dejar de ser fiel a la experiencia y los mensajes de tu marca.

👀 ¿Sabías que... Según el informe de tendencias de CoSchedule, los profesionales del marketing organizados tienen un 674 % más de probabilidades de declarar haber tenido éxito que sus compañeros.

En lugar de lanzar contenido al azar y esperar que algo dé resultado, puedes crear un marco de contenido bien definido.

💡 Consejo profesional: Centraliza tu estrategia y elimina las conjeturas con ClickUp Docs. Puedes crear un documento dinámico que defina cada pilar y, a continuación, enlazarlo directamente a tus tareas de contenido, asegurándote de que cada publicación esté vinculada de forma específica a tus metas generales.

Plantilla destacada Crear una matriz de contenido puede ser una excelente forma de organizar y hacer un seguimiento del contenido que creas. La plantilla de pizarra «Matriz de contenido» de ClickUp te facilita la planificación y organización de tus pilares de contenido, y te permite identificar fácilmente qué funciona y qué no. Consigue una plantilla gratuita Visualiza tu contenido planificado para lograr el equilibrio adecuado con la plantilla de pizarra «Matriz de contenido» de ClickUp

Por qué los pilares de contenido son importantes para tu estrategia en redes sociales

Cuando tu estrategia de contenido está fragmentada, los costes ocultos se acumulan rápidamente. Los equipos dedican horas cada semana solo a buscar contenido antiguo y a recrear recursos que ya existen en algún lugar.

La dispersión del trabajo —actividades fragmentadas entre herramientas y sistemas desconectados que no se comunican entre sí— conduce a la duplicación de esfuerzos, a una voz de marca que cambia según el viento y a la incapacidad de demostrar el valor de tu marketing en redes sociales.

Los pilares de contenido armonizan todo tu flujo de trabajo, desde la ideación hasta el análisis del rendimiento. Proporcionan la estructura necesaria para mantener la coherencia de la marca y, finalmente, medir el retorno de la inversión (ROI) de tu contenido.

Estas son algunas de las ventajas de desarrollar tu estrategia de redes sociales en torno a pilares de contenido definidos:

Mensajes coherentes en todas las plataformas

La falta de coherencia en el tono de la marca es una realidad. Cuando tres miembros diferentes del equipo publican en tres plataformas distintas sin unas directrices comunes, tu público tiene la sensación de estar ante tres marcas diferentes.

Esta falta de coherencia hace que sea casi imposible crear una comunidad de seguidores fieles que reconozcan tu marca, independientemente de dónde te encuentren.

Alinear tu estrategia de redes sociales en todos los canales es más fácil cuando cuentas con pilares de contenido bien definidos.

La plantilla de redes sociales de ClickUp te ayuda a gestionar tu presencia en las redes sociales desde un solo lugar. Consigue una plantilla gratuita Mantén la coherencia en todos los canales de redes sociales con la plantilla de redes sociales de ClickUp Por qué te gustará: Planifica qué contenido crear para cada plataforma de redes sociales utilizando la Vista de fases de contenido

Clasifica y añade atributos para gestionar tu contenido en redes sociales y visualiza fácilmente el progreso de cada publicación mediante campos personalizados.

Crea tareas con distintos estados personalizados, como «Cancelada», «Completada», «Pendiente de aprobación», «Pendiente de revisión» y «En curso», para realizar un seguimiento del progreso de cada tarea.

Planifica cuándo y dónde publicar contenido con la Vista del calendario de contenido

💡 Consejo profesional: Etiqueta cada tarea de contenido con su pilar correspondiente utilizando los Campos personalizados de ClickUp para lograr coherencia entre plataformas. Esto te permite ver de un vistazo si tu combinación de contenidos está equilibrada en todos los canales. Puedes detectar al instante si tu TikTok contiene solo contenido de promoción mientras que a tu LinkedIn le faltan publicaciones educativas, y luego ajustar tu estrategia para garantizar una voz de marca unificada en todas partes. Utiliza los campos personalizados con IA de ClickUp para recopilar y registrar detalles clave

Planificación y creación de contenido optimizadas

Encontrarse ante un calendario de contenido en blanco es una forma aterradora e improductiva de empezar la semana, pero un flujo de trabajo sólido para la creación de contenido puede solucionarlo.

Cuando tu equipo no tiene temas definidos, las sesiones de brainstorming pierden su objetivo, lo que da lugar a publicaciones de última hora y de baja calidad, y acaba provocando agotamiento. Esta presión constante por inventar nuevas ideas desde cero supone un enorme desgaste de creatividad y recursos.

Los pilares proporcionan a tu equipo unos límites definidos, lo que hace que la generación de ideas de contenido sea más rápida y específica.

💡 Consejo profesional: Acaba con el pánico de «¿qué publicamos?» planificando tu contenido con la vista de calendario de ClickUp. Podrás visualizar la distribución de tus pilares para todo el mes, crear contenido por lotes para cada tema y convertir la planificación en un sencillo ejercicio de arrastrar y soltar.

Mejor colaboración y coordinación del equipo

«¿Es esta la versión definitiva?», «¿Dónde están las directrices de marca para esto?». Cuando el flujo de trabajo de contenido es inconexo, los traspasos entre redactores, diseñadores y gestores de redes sociales se ven plagados de interminables idas y venidas y plazos incumplidos.

Esta fricción ralentiza todo el ciclo de producción y genera frustración en todo el equipo.

Crea transiciones fluidas diseñando tu flujo de trabajo en torno a tus pilares. Cuando todos tienen un uso compartido del lenguaje, la colaboración del equipo se vuelve muy sencilla.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, puede extraer automáticamente las directrices de los pilares de tus documentos y encontrar publicaciones de gran rendimiento del pasado, proporcionando a cada miembro del equipo el contexto que necesita justo donde trabaja. Pero eso no es todo. Brain también puede generar ideas de contenido contigo y redactar borradores de publicaciones. ✨ Usa ClickUp Brain para generar ideas sobre la estrategia de contenido, ideas para publicaciones e incluso redactar artículos completos.

📮ClickUp Insight: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectar con 6 personas de media para realizar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto a diario con 6 contactos clave para recabar información esencial, acordar prioridades y hacer avanzar los proyectos. La dificultad es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros de visibilidad merman la productividad del equipo, ya que los trabajadores se ven interrumpidos cada dos minutos mientras realizan trabajos que requieren concentración. Una plataforma centralizada como ClickUp, con Búsqueda conectada y AI Knowledge Manager, aborda este reto poniendo el contexto al alcance de tu mano al instante.

Seguimiento y optimización del rendimiento más sencillos

¿Llevas un seguimiento de los «me gusta» y los comentarios, pero no tienes ni idea de por qué algunas publicaciones tienen éxito y otras fracasan? Sin un marco estratégico, tus análisis no son más que un mar de números que no ofrecen una visión real de lo que conecta con tu público.

Esto hace que sea imposible tomar decisiones fundamentadas, lo que te obliga a adivinar qué podría funcionar a continuación.

Los pilares de contenido facilitan la creación de un marco para un análisis de rendimiento significativo.

💡 Consejo profesional: Crea vistas personalizadas que muestren métricas de rendimiento a nivel de pilar con los paneles de ClickUp. Al convertir los datos de tu entorno de trabajo en gráficos visuales, podrás responder por fin a preguntas clave como: «¿Nuestro pilar “Educativo” genera más clics en el sitio web que nuestro pilar “Entre bastidores”?», y utilizar esa información para una verdadera optimización del contenido. Utiliza el panel de marketing de ClickUp para consultar las métricas de rendimiento en tiempo real.

Tipos habituales de pilares de contenido en redes sociales

Sabes que necesitas pilares, pero no tienes ni idea de cuáles deberían ser. Aquí es donde la mayoría de los equipos se atascan, y esa parálisis les lleva de vuelta a publicar de forma aleatoria. No lo compliques demasiado: empieza con categorías de contenido probadas y adáptalas a tu marca.

Estos tipos de pilares comunes son un punto de partida, no una fórmula rígida. Úsalos como inspiración para crear una combinación de contenidos que satisfaga a tu público y cumpla tus metas empresariales.

Contenido educativo

Este pilar se centra en ser útil. Incluye guías prácticas, tutoriales, consejos rápidos, respuestas a preguntas frecuentes y análisis del sector.

Esto le da a tu marca una posición de experto de confianza y resulta especialmente eficaz para empresas B2B o cualquier marca con un producto que requiera un proceso de aprendizaje.

El contenido educativo supera sistemáticamente al de promoción en LinkedIn, ya que las publicaciones con instrucciones generan tres veces más interacción que los anuncios de productos.

Contenido inspirador

Crea una conexión emocional con tu público a través de la narración de historias de marca. Este pilar incluye historias de éxito de clientes, citas motivadoras, contenido inspirador y publicaciones que destaquen la misión y los valores de tu marca.

Una advertencia: utiliza este pilar para inspirar, no solo para crear publicaciones vacías que solo sirvan para «sentirse bien».

Contenido de promoción

Aquí es donde hablas de tus productos y servicios. El contenido de promoción incluye destacados de productos, anuncios de lanzamientos, ofertas especiales y noticias de la empresa. Aunque es necesario, este pilar debe utilizarse con moderación; una buena regla general es mantenerlo por debajo del 20 % de tu mezcla total de contenido.

Contenido sobre la comunidad y la interacción

Convierte a tus seguidores de espectadores pasivos en participantes activos. Este pilar, centrado en la participación de la comunidad, está diseñado para fomentar la interacción con la audiencia e incluye contenido generado por los usuarios (UGC), encuestas, sesiones de preguntas y respuestas, concursos y casos de éxito de clientes.

Son muy eficaces para generar prueba social y forjar relaciones sólidas con tus seguidores más fieles.

Contenido entre bastidores

Humaniza tu marca mostrando a las personas y los procesos que hacen que todo sea posible. Este pilar ofrece una visión de la cultura de tu empresa, destaca a los miembros del equipo o revela cómo se fabrican tus productos.

Esto genera autenticidad y transparencia, lo que ayuda a las marcas modernas a destacar.

📚 Lee también: Tu guía para la gestión de proyectos en redes sociales

Cómo crear pilares de contenido para las redes sociales

Crear pilares de contenido es un proceso práctico y paso a paso que cualquier equipo puede seguir. Recuerda que no se trata de un ejercicio puntual: tus pilares deben ser partes vivas y dinámicas de tu estrategia que evolucionen junto con tu público y tu empresa.

Paso 1: Define tu público y tus metas

No puedes crear contenido que conecte con tu público si no sabes a quién te diriges ni qué intentas conseguir. Tus pilares deben situarse en la intersección entre los intereses de tu público y tus objetivos empresariales.

Por ejemplo, si tu público valora la sostenibilidad y tu meta es aumentar el conocimiento del producto, un pilar centrado en «prácticas sostenibles en nuestro sector» podría salvar esa brecha de manera eficaz.

Paso 2: Analiza tu contenido actual

Antes de crear nuevos pilares, analiza lo que ya has creado. ¿Qué temas han surgido de forma natural? ¿Qué publicaciones han tenido mejor rendimiento? ¿Dónde hay lagunas en tu contenido? Analizar tu trabajo anterior te evita tener que empezar desde cero y, a menudo, revela patrones sorprendentes sobre lo que le gusta a tu público.

Paso 3: Elige entre 3 y 5 temas principales

El número ideal de pilares oscila entre tres y cinco. Menos de tres puede hacer que tu contenido resulte repetitivo, mientras que más de cinco puede diluir tu enfoque y dificultar su gestión. Cada pilar debe ser lo suficientemente amplio como para generar docenas de ideas para publicaciones, pero lo suficientemente específico como para diferenciarse de los demás.

Aquí tienes una prueba rápida para cada posible pilar: ¿puedes pensar en al menos diez ideas diferentes para publicaciones que encajen en este tema? Si te cuesta, es posible que tu pilar sea demasiado limitado.

💡 Consejo profesional: Reúne a tu equipo y haced una lluvia de ideas para crear pilares de contenido y sus ideas relacionadas. Esto es fácil de hacer con las pizarras de ClickUp, que funcionan con IA y no solo facilitan el uso compartido de ideas, sino que también las convierten en tareas con un solo clic. Genera ideas de contenido y ponlas en práctica con las pizarras de ClickUp Puedes crear mapas mentales, añadir capturas de pantalla inspiradoras de otras marcas y diseñar de forma colaborativa tu estructura de contenido antes de desarrollarla en tu entorno de trabajo. 🛠️ Descubre cómo Dragonfruit Media aprovechó las pizarras de ClickUp para transformar su planificación de contenido 👇

Paso 4: Correlaciona los pilares con los formatos de contenido y con los canales

No todos los pilares funcionarán igual de bien en todas las plataformas de redes sociales. Por ejemplo, tu contenido educativo en profundidad podría ser perfecto para un carrusel de LinkedIn, pero probablemente no funcionaría como un vídeo de 15 segundos en TikTok.

Del mismo modo, un vídeo divertido sobre el «detrás de las cámaras» puede tener mucho éxito en las historias de Instagram, pero resultar fuera de lugar en un blog corporativo.

Evita esta falta de coherencia creando una matriz sencilla que correlacione cada pilar con sus canales y formatos sociales ideales.

💡 Consejo profesional: Puedes crear esto en un formato tipo hoja de cálculo con la vista Tabla de ClickUp. Crea columnas para «Pilar», «Canal» y «Formato» para que tu plan de distribución de contenido sea claro, práctico y fácil de seguir para todo el equipo. Visualiza tu plan de contenido en vistas Tabla prediseñadas y actualizadas automáticamente en ClickUp

Paso 5: Crea tu calendario de contenido

Una vez definidos y correlacionados tus pilares, es el momento de crear tu calendario de contenidos. El objetivo es garantizar una combinación de contenidos equilibrada y variada a lo largo del tiempo. Esto te ayudará a evitar descuidos como concentrar todas tus publicaciones de promoción en una sola semana o descuidar un pilar durante todo un mes.

Ya has visto cómo herramientas como la vista de calendario de ClickUp te ayudan a visualizar la distribución de tus pilares y a reequilibrar fácilmente tu calendario. Puedes arrastrar y soltar tareas de contenido a nuevas fechas para garantizar una combinación equilibrada.

💡 Consejo profesional: Configura las automatizaciones de ClickUp para poner esto en práctica. Por ejemplo, crea una automatización que avise al responsable de contenido si no se ha programado un pilar específico para la semana siguiente, lo que te permitirá detectar las lagunas antes de que se produzcan.

Más información sobre cómo los equipos de marketing utilizan las automatizaciones de ClickUp:

🦸🏻‍♀️ Crea un equipo de superagentes de ClickUp para que te ayuden en cada paso del camino. Estos son tus compañeros de equipo de IA, que trabajan con todo el contexto de tu trabajo y las aplicaciones conectadas, y están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Analizador de lagunas de contenido : identifica oportunidades de contenido que se están pasando por alto comparando tu sitio web con la cobertura de la competencia y la demanda de palabras clave.

Analista de investigación de palabras clave — Genera grupos de palabras clave y prioriza los temas en función de la intención de búsqueda, la dificultad y las oportunidades.

Detector de tendencias sociales : supervisa las plataformas sociales para identificar temas y conversaciones emergentes que interesan a tu público.

Planificador de calendario de contenido : crea calendarios editoriales con temas recomendados, fechas de publicación y canales de distribución

Redactor de entradas de blog — Crea borradores estructurados de entradas de blog a partir de un resumen del tema o de palabras clave

Redactor de voz de marca — Crea contenido de marketing en distintos formatos manteniendo un tono y un mensaje coherentes con la marca

Especialista en reutilización de contenidos — Transforma un único recurso de contenido en múltiples formatos para diferentes canales

Agente de gestión de contenidos : revisa el contenido existente y destaca los elementos que necesitan optimización o actualización.

Agente de análisis de marketing: recopila datos sobre el rendimiento de marketing para realizar el seguimiento del impacto del contenido e identificar oportunidades de mejora. ¡Encuentra a tu próximo compañero de equipo de IA en la biblioteca completa de agentes de IA para marketing de ClickUp!

Ejemplos de pilares de contenido de marcas reales

Observar cómo las marcas consolidadas estructuran su contenido en redes sociales puede facilitar mucho la comprensión del concepto de pilares de contenido. A continuación, te mostramos cómo marcas conocidas utilizan los pilares de contenido para impulsar su estrategia en redes sociales. Fíjate en cómo sus pilares se adaptan a su público específico y a la identidad de su marca.

Duolingo: La aplicación de aprendizaje de idiomas ha construido una de las presencias en redes sociales más reconocibles en TikTok e Instagram al centrar su contenido en el humor y la participación de la comunidad . Sus pilares son una lección magistral sobre cómo combinar entretenimiento, información sobre el producto y comentarios sobre la cultura pop. La icónica mascota, un búho, genera contenido viral y digno de meme que refuerza sutilmente la propuesta de valor fundamental del aprendizaje de idiomas.

Glossier: Esta marca de belleza organiza su contenido en torno a cuatro pilares: educación, entretenimiento, comunidad y promoción. Su gran énfasis en el contenido generado por los usuarios —al compartir fotos y experiencias de clientes reales— ha convertido a la comunidad en su pilar más destacado.

HubSpot: Como plataforma de marketing y ventas B2B, HubSpot se basa en gran medida en pilares de contenido educativo , como consejos de marketing, plantillas, seminarios web y guías prácticas para profesionales del marketing y equipos empresariales. También incorpora contenido promocional a través de la formación sobre productos y contenido entre bastidores que muestra la cultura de la empresa y las iniciativas del equipo. Este enfoque posiciona a HubSpot, en primer lugar, como un educador de confianza del sector y, en segundo lugar, como un proveedor de productos.

Gymshark: La marca de ropa deportiva combina contenido comunitario y de interacción (contenido de entrenamiento generado por los usuarios y colaboraciones con influencers), contenido inspirador (experiencias y retos de fitness, como el «66-Day Challenge») y contenido de promoción sobre el lanzamiento de nuevos productos. Al amplificar activamente el contenido de los creadores y los clientes, Gymshark convierte a su audiencia en una fuente constante de narraciones auténticas sobre la marca.

Una vez que hayas establecido tu marco de pilares de contenido, la selección de las herramientas adecuadas de gestión de redes sociales se vuelve crucial para ejecutar tu estrategia de manera eficiente. Este vídeo explora diversas plataformas que pueden ayudar a las agencias a optimizar sus flujos de trabajo de pilares de contenido en múltiples clientes y canales.

Cómo medir el rendimiento de los pilares de contenido de contenido

El análisis a nivel de pilares distingue la gestión táctica de las redes sociales del marketing de contenidos estratégico. Te permite ver qué temas están generando realmente resultados para la empresa, para que puedas apostar por lo que funciona y descartar lo que no.

En lugar de perderte en métricas de vanidad, céntrate en hacer el seguimiento de estos indicadores clave de rendimiento para cada uno de tus pilares de contenido:

Métricas Lo que revela Tasa de interacción por pilar ¿Qué temas y asuntos conectan más profundamente con tu público? Volumen de contenido por pilar Tanto si mantienes una combinación de contenidos sana y equilibrada a lo largo del tiempo Tasa de conversión por pilar ¿Qué temas son más eficaces para generar resultados comerciales tangibles, como clientes potenciales o ventas?

Revisar estos datos mensualmente o trimestralmente te aportará mucho más valor estratégico que obsesionarte con las fluctuaciones diarias. Puedes dejar de hacer conjeturas y empezar a tomar decisiones basadas en datos sobre tu estrategia de contenido.

La plantilla de gestión de contenidos de ClickUp ayuda a establecer un sistema fiable y eficaz para planificar, organizar y realizar el seguimiento del contenido. Consigue una plantilla gratuita Organiza y gestiona todo tu contenido desde un solo lugar con la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp Las funciones integradas, como los estados y campos personalizados, te permiten clasificar y supervisar el progreso de cada pieza de contenido, desde la ideación hasta la publicación.

Crea y ejecuta tu estrategia de contenido con ClickUp

Los pilares de contenido son la solución al enfoque disperso, inconsistente y reactivo que afecta a tantos equipos de redes sociales. Proporcionan un marco estratégico que aporta orden y propósito a tu contenido, guiando todo el proceso, desde la ideación y la creación hasta la colaboración y la medición.

Sin embargo, los pilares solo funcionan si tu equipo los aplica de forma coherente.

El último obstáculo suele ser la dispersión de herramientas. Las definiciones de tus pilares están en un documento, tu calendario en otra aplicación, tus tareas en otro lugar y tus análisis en otra plataforma más. Esta dispersión de contextos —cuando los equipos pierden horas buscando información en aplicaciones inconexas y repitiendo actualizaciones en múltiples plataformas— acaba con la productividad. Reúne todo en el entorno de trabajo convergente con IA de ClickUp.

¿Estás listo para organizar toda tu estrategia de pilares de contenido en un solo lugar, desde la planificación general en Docs hasta las tareas detalladas en tu Calendario y los datos de rendimiento en los paneles? Empieza hoy mismo de forma gratuita con ClickUp. ✨

Preguntas frecuentes

La mayoría de las marcas obtienen buenos resultados con entre tres y cinco pilares. Empieza con tres temas sólidos y plantéate ampliarlos a cinco una vez que tu proceso de creación de contenido funcione a la perfección.

El marco es el mismo, pero los temas pilares variarán. Por ejemplo, una empresa de software B2B podría tener pilares como «Trucos de productividad» y «Guías de integración», mientras que una marca de moda B2C podría utilizar «El look del día» y «Tejidos sostenibles».

Piensa en tus pilares como las recetas de tu libro de cocina y en tu calendario de contenido como tu plan semanal de comidas. Los pilares orientan lo que puedes crear, mientras que el calendario determina cuándo lo usarás para impulsar la participación de la audiencia.