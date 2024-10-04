Cómo realizar una auditoría de contenido: pasos esenciales, herramientas y plantillas

Como cualquier profesional del marketing sabe, el contenido de alta calidad es la clave para el crecimiento orgánico. Sin embargo, no basta con crear contenido, también hay que asegurarse de que este contribuya a alcanzar las metas de la organización.

Una auditoría de contenido le ayuda a identificar qué partes de su contenido funcionan bien y cuáles necesitan mejorar.

Exploremos este concepto un poco más para comprender qué es una auditoría de contenido, por qué es importante para su empresa y cómo puede crear un proceso detallado en torno a ella.

¿Qué es una auditoría de contenido?

Una auditoría de contenido web es una revisión exhaustiva de todo el contenido de un sitio web para evaluar su relevancia, coherencia y eficacia en la consecución de las metas empresariales. Una auditoría de contenido implica:

Catalogación de cada pieza de contenido

Evaluación del contenido basada en criterios de auditoría específicos.

Mejorarla para optimizar el rendimiento general.

Las auditorías de contenido periódicas garantizan que la creación de contenido se ajuste a los objetivos de sus canales de marketing y que los equipos mantengan el contenido actualizado.

Las 5 ventajas principales de una auditoría de contenido web

Realizar una auditoría de contenido de forma estratégica mejora la eficacia de su presencia en línea. Estas son las cinco ventajas principales de realizar auditorías de contenido periódicas:

Mejora de la calidad del contenido : las auditorías de contenido periódicas ayudan a mantener unos estándares elevados, ya que garantizan que todo el contenido sea preciso, esté actualizado y sea relevante para su público.

Mejora del rendimiento SEO : las auditorías de contenido mejoran la visibilidad en los motores de búsqueda al identificar y actualizar el contenido obsoleto.

Mayor compromiso de la audiencia : las auditorías de contenido le permiten perfeccionar el contenido para satisfacer mejor los intereses y necesidades de su audiencia.

Estrategia de contenido optimizada : las auditorías de contenido revelan las lagunas y redundancias de su estrategia de contenido. Esto permite una planificación y asignación de recursos más eficaz.

Decisiones basadas en datos: las auditorías de contenido proporcionan información valiosa sobre qué tipos de contenido funcionan mejor. Esto le servirá de guía para sus futuras estrategias de creación de contenido y marketing.

Cuándo realizar una auditoría de contenido

Realizar una auditoría de contenido a intervalos estratégicos mejora la eficacia de su plan de contenido. Estos son algunos momentos ideales para considerar la realización de una auditoría de contenido:

Anualmente : una auditoría de contenido anual ayuda a garantizar que su contenido siga estando alineado con las metas de su empresa en constante evolución y con la dinámica del mercado.

Después de un cambio de marca : tras el cambio de marca, es fundamental alinear todo el contenido con la nueva identidad, voz y mensajes de la marca para mantener la coherencia.

Antes de una campaña de marketing importante : antes de lanzar campañas importantes, una auditoría de contenido optimiza el contenido existente para garantizar que tenga compatibilidad y amplifique sus próximas iniciativas.

Cuando amplíe su oferta : si su empresa va a introducir nuevos productos o servicios, una auditoría de contenidos le ayudará a identificar las lagunas de contenido relacionadas con estas nuevas ofertas, garantizando que su contenido respalde los esfuerzos de ventas y marketing.

Tras actualizaciones importantes de SEO o algoritmos: cuando los motores de búsqueda actualizan sus algoritmos, revisar su contenido para garantizar el cumplimiento de las normas de SEO evita caídas en los rankings de búsqueda y en el tráfico.

💡 Consejo profesional: Aumente el impacto de sus auditorías de contenido complementándolas con un plan de gestión de marketing de contenidos.

Cómo realizar una auditoría de contenido

A continuación se describen los pasos básicos para realizar una auditoría de contenido satisfactoria, pero asegúrese de adaptar cuidadosamente la plantilla y el proceso de auditoría de contenido a los requisitos de su empresa.

Paso 1: Establezca metas para su auditoría de contenido

Piense en los objetivos que desea alcanzar con su inventario de contenido: esto le ayudará a planificar mejor su auditoría de contenido.

Si su meta es ampliar sus operaciones de contenido, la auditoría de contenido debe identificar las áreas en las que la automatización acelera la producción de contenido sin sacrificar la calidad. También puede evaluar en qué medida su contenido actual está aprovechando el SEO y las redes sociales para maximizar el alcance.

De este modo, la meta de su auditoría de contenido sería evaluar la eficiencia de los flujos de trabajo de contenido y la eficacia de su contenido a la hora de atraer a audiencias a gran escala.

Establecimiento de metas con ClickUp

Una vez que haya decidido las metas de su auditoría de contenido, organícelas utilizando ClickUp Goals.

Esto le permitirá establecer fácilmente sus objetivos de auditoría de contenido, dividirlos en metas más pequeñas, realizar un seguimiento de su progreso y asignar a los miembros del equipo diversas tareas relacionadas con cada meta. ClickUp facilita enormemente la gestión de objetivos complejos y el seguimiento de las actualizaciones de las acciones pendientes.

Trabaje con cronogramas claros y metas medibles con ClickUp Metas.

Paso 2: Haga un inventario de su contenido

Una vez que haya establecido las metas, el siguiente paso en la auditoría de contenido es catalogar todo el contenido existente. Esto implica crear una base de datos de contenido completa con cada elemento de contenido que aloja su sitio web, incluidas las entradas de blog, las páginas del sitio web, los archivos multimedia y cualquier contenido que se pueda descargar, como archivos PDF y libros blancos.

Por ejemplo, puede compilar una lista que incluya cada entrada del blog con su título de página, categorizada por tema.

Del mismo modo, organice las páginas de destino por fases del embudo, detallando sus elementos SEO on-page, como las metadescripciones y las etiquetas de encabezado.

En el caso de los archivos multimedia, clasifíquelos por tipo y evalúe las métricas de interacción junto con cualquier factor SEO asociado a la página.

Cree su catálogo de contenido con la vista Tabla de ClickUp.

Organice sus datos de contenido en tablas adaptables con múltiples tipos de campos en la vista Tabla de ClickUp. Vincule tareas y documentos, añada adjuntos y cree campos personalizados para registrar datos como la categoría, el autor, el tráfico, etc. Con una organización sencilla mediante arrastrar y soltar y opciones para ordenar y filtrar, consolidar sus datos de auditoría resulta mucho más fácil en ClickUp.

A continuación, le mostramos cómo catalogar de forma eficiente y manejable sus activos de contenido en ClickUp:

Utilice herramientas automatizadas para rastrear su sitio web y generar una lista de URL automáticamente.

Compruebe manualmente los datos de la auditoría de contenido para garantizar su precisión y detectar cualquier contenido que las herramientas de automatización puedan pasar por alto.

Convierta esta información en tareas de ClickUp con una simple carga de CSV y aplique la vista Tabla. Clasifique el contenido por tipo, autor, fecha de creación y métricas de rendimiento, como visitas a la página o tasas de interacción.

Identifique y actualice o elimine el contenido duplicado y obsoleto para mejorar el SEO de las páginas y la experiencia del usuario.

Paso 3: Analizar el rendimiento del contenido

El siguiente paso es utilizar la analítica web para evaluar el rendimiento de su contenido.

Este análisis ayuda a identificar qué contenido resuena en su público y cuál no, lo que permite tomar decisiones informadas sobre la optimización o eliminación de contenido.

En ClickUp, comprendemos lo importante que es crear contenido que funcione, ¡a gran escala! Jeremy Galante, responsable de SEO en ClickUp, comparte cómo analizar el rendimiento de su contenido y qué hacer a continuación. a. Comprobación del posicionamiento en SERP El primer paso es comprobar si su contenido (artículos de blog, en este caso) aparece en los resultados de búsqueda de Google para las palabras clave objetivo. Si es así, pase a las mejoras de rendimiento.

Si un blog no se posiciona como se esperaba después de un cierto período de tiempo (por ejemplo, 90 días) o no está indexado, márquelo para su optimización . En ClickUp, un flujo de trabajo automatizado recoge todos esos artículos para su optimización.

Optimizar el contenido puede implicar actualizaciones o reescrituras significativas, o incluso eliminar por completo ciertas partes. Esta decisión depende de la importancia del tema, el potencial del artículo y su evaluación de las posibilidades de éxito. b. Mejoras en el rendimiento Una vez identificados los candidatos para la optimización, esto es lo que queda pendiente: Optimice el contenido en función de la métrica que desee mejorar. Por ejemplo, si hay margen para aumentar el tráfico, realice el trabajo para mejorar el posicionamiento en los buscadores, es decir, mejoras de SEO.

Si existe potencial para aumentar las conversiones, invierta tiempo en actividades de optimización de la tasa de conversión (CRO), incluyendo un mejor posicionamiento de su producto.

Analice cada elemento en función de tres métricas: tráfico, conversiones y calidad de las conversiones.

Aquí tienes un consejo de experto de Jeremy sobre cómo abordar la optimización de contenido:

No es necesario que un artículo tenga un mal rendimiento para optimizarlo. Por ejemplo, un artículo que ocupa la tercera o cuarta posición puede estar generando tráfico y conversiones, pero la ventaja de subirlo a la primera o segunda posición suele ser mucho mayor en comparación con un artículo que todavía está luchando por aparecer en la primera página.

💡 Consejo profesional: al igual que el equipo de ClickUp, también puedes configurar flujos de trabajo automáticos con ClickUp Automations para crear tareas de optimización para el contenido de bajo rendimiento.

Uso de los paneles de ClickUp para analizar los datos de la auditoría de contenido

Aproveche los paneles de ClickUp para obtener información basada en datos que le permita optimizar su estrategia de contenido.

Los paneles de ClickUp ofrecen una potente forma de visualizar y analizar las métricas de rendimiento del contenido. Estos paneles le permiten crear vistas personalizadas de sus datos y supervisar el rendimiento de su contenido a través de diversas métricas.

Adáptelos para resaltar los datos clave relevantes para su auditoría de contenido, como las tendencias de tráfico, las tasas de interacción y las estadísticas de conversión.

Esto facilita la detección de tendencias, la identificación de lo que funciona y la determinación de las áreas que necesitan un impulso o una revisión. Con los paneles de control de ClickUp:

Visualice las métricas clave del contenido en tiempo real.

Realice el seguimiento de los cambios en el compromiso y el rendimiento SEO.

Alinee su estrategia de contenido con los conocimientos sobre el comportamiento de la audiencia.

Optimice la elaboración de informes con la agregación y visualización automatizadas de datos.

💡Consejo profesional: ¡Utilice la vista «Embed» de ClickUp para reunir datos de varias hojas y herramientas en un solo panel!

Paso 4: Detecte las deficiencias y aproveche las oportunidades

Incorpore técnicas de detección de tendencias para identificar temas emergentes y áreas de interés. Esto garantiza que su contenido no solo cubra las lagunas actuales, sino que también se anticipe a las tendencias futuras, posicionando a su marca como líder intelectual en su sector.

Además, utilice herramientas de análisis de la competencia para ver qué están haciendo bien y qué es lo que usted podría estar pasando por alto.

Por ejemplo, si le faltan guías prácticas sobre temas populares y sabe que todos los sitios web de la competencia las tienen, esa es una laguna que debe llenar. Sin duda, podría aumentar el compromiso y la autoridad.

Mejora tu estrategia de contenido con la plantilla de análisis de deficiencias de ClickUp

Descargar esta plantilla Identifique y aborde las deficiencias de contenido de manera eficiente utilizando la plantilla de análisis de deficiencias de ClickUp.

La plantilla de análisis de deficiencias de ClickUp transforma la abrumadora tarea de identificar las deficiencias de contenido en un proceso estructurado y manejable. Le ayuda a detectar dónde necesita reforzar su estrategia y alinea a su equipo en el camino hacia la mejora. Esta plantilla le ayuda a:

Visualice las deficiencias de rendimiento con respecto a sus metas de contenido mediante una hoja de cálculo de auditoría de contenido completa.

Priorice las actualizaciones de contenido y los nuevos temas en función de las necesidades identificadas.

Alinee estratégicamente sus esfuerzos de desarrollo de contenido con las demandas de la audiencia.

Paso 5: Redacte su plan de acción

Una vez que todo esté terminado, arremánguese y trace un camino claro a seguir. Comience por esbozar pasos específicos para actualizar el contenido obsoleto, aumentar el recuento de palabras, eliminar redundancias o crear contenido nuevo.

A continuación, le indicamos cómo abordar cada área:

Actualizaciones : utilice herramientas de auditoría de contenidos para identificar los contenidos clave que funcionan bien, pero que podrían necesitar una renovación. Quizás haya nuevos datos o enlaces internos que incluir, o tal vez la estructura o la meta descripción podrían modificarse para mejorar el SEO. Haga una lista de los cambios necesarios y establezca plazos para mantener sus actualizaciones al día.

Eliminaciones : elimine el desorden. Si cierto contenido no aporta valor ni tráfico, es hora de deshacerse de él. Esto ayudará a mejorar la calidad general de su sitio y a mejorar la experiencia del usuario.

Nuevo contenido: genere ideas que se ajusten a los intereses y las intenciones de búsqueda de su público. Utilice las lagunas que haya identificado para orientar sus temas. genere ideas que se ajusten a los intereses y las intenciones de búsqueda de su público. Utilice las lagunas que haya identificado para orientar sus temas. Planifique el calendario de contenidos , asigne escritores y diseñadores, y establezca plazos.

Para llevar a cabo una auditoría de contenido exhaustiva se necesitan herramientas avanzadas que permitan analizar páginas web, recopilar datos sobre el rendimiento del contenido y descubrir oportunidades de SEO. A continuación, le presentamos algunas herramientas esenciales para optimizar su proceso de auditoría de contenido:

1. Google Analytics

a través del Soporte de Google

Es una herramienta imprescindible para cualquier especialista en marketing de contenidos. Google Analytics es una herramienta gratuita que analiza todo su sitio web y proporciona información sobre el tráfico, el comportamiento de los usuarios, las páginas mejor posicionadas y las métricas de interacción.

Úsela para identificar sus páginas de destino con mejor rendimiento, comprender de dónde proviene su tráfico orgánico y ver cómo interactúan los usuarios con su contenido.

2. Ahrefs

a través de Ahrefs

Ahrefs, una potente herramienta para respaldar su estrategia de marketing de contenidos, le permite investigar el tráfico web de sus competidores.

Permite a los usuarios ver qué les funciona, realizar el seguimiento de sus páginas más visitadas y saber cuántos backlinks tienen.

También es ideal para encontrar lagunas de contenido y oportunidades de palabras clave.

3. Screaming Frog SEO Spider

a través de Screamingfrog

Esta herramienta es excelente para rastrear su sitio web e imitar la vista que tienen los motores de búsqueda sobre él. Ayuda a identificar problemas de SEO, como enlaces rotos, contenido duplicado y metadatos faltantes, que son cruciales para mantener un sitio web saludable.

Además, la incorporación de herramientas de IA para la investigación de palabras clave optimiza aún más su estrategia al descubrir palabras clave valiosas que generan más tráfico y mejoran la relevancia del contenido.

4. ClickUp

ClickUp for Marketing Teams es una plataforma de gestión de proyectos versátil y una herramienta muy potente para los equipos de contenido. Destaca en la creación, el análisis y la gestión de contenido, y ayuda a optimizar todo el ciclo de vida del contenido, desde la lluvia de ideas y la redacción de artículos hasta la publicación y el análisis posterior a la publicación.

La plataforma ofrece compatibilidad con varios tipos de contenido, lo que permite una colaboración fluida entre escritores, editores y especialistas en marketing.

ClickUp también ofrece múltiples plantillas (por ejemplo, plantillas para la redacción de contenidos o plantillas para estrategias de marketing de contenidos ) para optimizar la planificación y ejecución de sus esfuerzos de contenido.

Veamos algunas de las funciones más destacadas de ClickUp, además de las que hemos destacado anteriormente.

Cree contenido completo con ClickUp Docs

Optimice la creación de contenido y la colaboración con ClickUp Docs

ClickUp Docs agiliza el proceso de creación de contenido, facilitando la redacción, la edición y la colaboración, todo en un solo lugar. Ya sea que esté creando entradas de blog, informes detallados o wikis internos, ClickUp Docs se adapta a sus necesidades con amplias opciones de formato y funciones de colaboración en tiempo real.

Integre perfectamente sus documentos con tareas y flujos de trabajo, asegurándose de que su contenido pase sin problemas desde la concepción hasta la publicación.

Con ClickUp Documenti:

Colabora en tiempo real, etiquetando a los miembros del equipo para obtener comentarios.

Convierta secciones de sus documentos en tareas rastreables.

Mantenga el control de versiones para realizar el seguimiento de las ediciones y actualizaciones.

Realiza el uso compartido de documentos de forma segura con diferentes niveles de acceso para los miembros del equipo o socios externos.

Acelere la creación de contenido y el análisis de auditorías con ClickUp Brain.

Mejora el análisis de contenido con las capacidades de IA de ClickUp Brain.

ClickUp Brain es tu potente herramienta de IA, que mejora la forma en que gestionas la creación y las auditorías de contenido. Esta herramienta no solo te ayuda a escribir, sino que conecta todo el conocimiento de tu empresa (tareas, documentos y comunicaciones) en una red inteligente.

Con ClickUp Brain:

Realice consultas de documentos y tareas para encontrar información al instante con AI Knowledge Manager.

Automatice las tareas de gestión de proyectos de contenido con AI Project Manager.

Redacte y perfeccione el contenido con AI Writer for Work.

Realice un seguimiento y analice el rendimiento y las actualizaciones del contenido en todas las plataformas.

Esboza, planifica y ejecuta tu plan de contenido con ClickUp Pizarras.

Convierta sus sesiones de brainstorming en estrategias viables con ClickUp Pizarras.

Las pizarras de ClickUp transforman las sesiones de brainstorming de su equipo en estrategias viables, todo ello dentro de un espacio virtual dinámico y colaborativo. Dibuje, tome notas y conecte visualmente las ideas con tareas y proyectos reales, asegurándose de que ninguna idea se quede atrás.

Con ClickUp Pizarras:

Esboza temas de contenido y establece conexiones con campañas de marketing.

Organice los resultados de las sesiones de brainstorming en hojas de ruta estructuradas de marketing de contenido.

Mejora los debates con archivos multimedia, como imágenes y enlaces enlazados.

Visualice sus ideas con ClickUp Mindmaps

Organice y visualice ideas complejas con los mapas mentales de ClickUp.

Los mapas mentales de ClickUp ofrecen una forma dinámica de organizar y desarrollar visualmente sus ideas, dividiendo los conceptos complejos en segmentos manejables.

Estos mapas mentales le ayudarán a establecer conexiones entre conceptos, planificar proyectos detallados y transformar ideas abstractas en tareas viables.

Con los mapas mentales de ClickUp:

Convierta secciones de sus mapas mentales en tareas prácticas de ClickUp.

Personalice sus mapas mentales con colores y estilos para una mejor visualización.

Cambie entre el modo en blanco para una lluvia de ideas libre y el modo tareas para una planificación estructurada.

Optimice el ciclo de vida de su contenido con la plantilla de gestión de contenido de ClickUp.

Descargar esta plantilla Gestión y realice el seguimiento del contenido en múltiples canales con la plantilla de gestión de contenido de ClickUp.

La plantilla de gestión de contenidos de ClickUp es una herramienta eficaz diseñada para optimizar todas las fases de su estrategia de contenidos. Es perfecta para gestionar contenidos en diversos canales, como blogs, redes sociales, sitios web y marketing por correo electrónico.

Garantiza que todas las partes interesadas estén en sintonía al proporcionar un flujo de trabajo estructurado para las solicitudes, la creación, la programación y la entrega de contenidos.

Con la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp:

Planifique y realice el seguimiento de cada pieza de contenido, desde su concepción hasta su publicación.

Colabora sin problemas con los miembros del equipo, asegurándote de que todos conozcan sus tareas y plazos.

Utilice vistas personalizadas, como diagramas de Gantt para la gestión del cronograma y vistas Tablero para el progreso de las tareas.

Mida el rendimiento del contenido directamente en ClickUp para perfeccionar y optimizar su estrategia.

Gestione sus tareas de programación con la plantilla de calendario editorial de ClickUp.

Descargar esta plantilla Mantenga su contenido al día con la plantilla de calendario editorial de ClickUp.

La plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp está diseñada para respaldar su estrategia de contenidos organizando todos sus esfuerzos de contenido digital en un solo lugar.

Esta plantilla es ideal para equipos que buscan mantener un flujo de comunicación constante y activo a través de múltiples canales. Simplifica las complejas tareas de planificación, programación y ejecución de contenidos, garantizando que cada pieza se elabore, revise y publique a tiempo.

Con la plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp:

Programe y realice el seguimiento de todas las actividades relacionadas con el contenido desde una plataforma unificada.

Optimice su proceso editorial con vistas y estados personalizables.

Utilice potentes funciones de gestión de proyectos SEO para mantener su flujo de trabajo de contenido organizado y eficiente.

También puede confiar en la plantilla del plan de marketing de contenidos de ClickUp como herramienta estratégica para esbozar y ejecutar de forma sistemática iniciativas de marketing de contenidos.

Simplifique las auditorías de contenido con ClickUp

Realizar una auditoría de contenido es esencial para perfeccionar su estrategia digital. Garantiza que su contenido se ajuste a las metas de su empresa y atraiga eficazmente a su público.

También le ayudará a eliminar los activos que no rinden de sus canales online y a realizar el trabajo solo con los que tienen un alto rendimiento.

Las auditorías de contenido periódicas mejoran la calidad y el rendimiento de su contenido y ayudan a identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Las auditorías de contenido oportunas también pueden ayudar a mantener su contenido dinámico y alineado con las necesidades de su público.

¡Comience hoy mismo su auditoría de contenido y vea cómo se disparan sus métricas de interacción!

Las herramientas y plantillas fáciles de usar de ClickUp son ideales para estructurar sus flujos de trabajo de auditoría de contenido y lograr un proceso de auditoría eficiente y de alta productividad. Regístrese en ClickUp gratis para obtener más información.