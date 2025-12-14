Cómo convertirse en creador de contenido generado por el usuario: guía completa para empezar

No necesitas millones de seguidores para ganar dinero creando contenido. Solo necesitas un teléfono, una buena idea y un sistema que evite que la parte empresarial te abrume.

Esa es la verdadera belleza de ser creador de contenido generado por el usuario. No persigues acuerdos con marcas, los creas. Las marcas te pagan por contenido que parece real. No lo publicas. No necesitas ser famoso. Solo necesitas ser bueno.

Pero, aunque los vídeos puedan parecer fáciles de hacer, dirigir una empresa de UGC no lo es. Instrucciones dispersas, plazos incumplidos, pagos perdidos... Es fácil que se pasen cosas por alto cuando todo tu flujo de trabajo se distribuye entre diez aplicaciones diferentes.

En esta guía, aprenderás exactamente cómo empezar como creador de contenido generado por el usuario, qué buscan las marcas y cómo gestionar todo, desde las propuestas hasta los pagos, sin caos alguno.

¿Qué es un creador de contenido generado por el usuario?

Un creador de UGC produce vídeos, fotos y reseñas de aspecto auténtico que las marcas compran para su marketing. UGC son las siglas de «user-generated content» (contenido generado por el usuario), es decir, contenido creado por personas reales en lugar de por las propias marcas. Las marcas utilizan este contenido en sus canales sociales y en anuncios pagados porque parece genuino y cercano, a diferencia de los anuncios comerciales pulidos.

Y lo mejor de todo: no necesitas tener muchos seguidores. Las marcas te pagan por el contenido en sí, no por publicarlo para tu propia audiencia. Valoran tu creatividad y tu habilidad para crear contenido que parece provenir de un cliente real, no de un estudio profesional.

Los tipos más comunes de UGC incluyen:

Reseñas de productos en las que compartes tu opinión sincera sobre elementos que has utilizado.

Vídeos de unboxing que capturan tus primeras impresiones y reacciones al abrir algo nuevo.

Tutoriales y demostraciones que muestran un producto en acción con contenido rápido sobre cómo utilizarlo.

Vídeos sobre estilo de vida en los que aparezcas utilizando un producto de forma natural en tu vida cotidiana.

🐣 Dato curioso: Muchos creadores de contenido generado por el usuario graban con la cámara frontal porque el contacto visual resulta más personal y los espectadores se inclinan inconscientemente hacia delante.

Creadores de contenido generado por el usuario frente a influencers

Es fácil confundirlos, pero los trabajos son bastante diferentes. ¿Cuál es la diferencia clave? Lo que pagan las marcas.

A los influencers se les paga por su audiencia y su alcance. Publican contenido patrocinado en sus propios canales para que lo vean sus seguidores. A los creadores de contenido generado por el usuario se les paga por los activos creativos que producen, que entregan a la marca para que los utilice como desee.

Por este motivo, muchos creadores de contenido generado por el usuario tienen pocos seguidores o ninguno. El número de seguidores no importa, ya que las marcas no compran influencia, sino contenido que parezca auténtico. Algunas personas hacen ambas cosas, pero los modelos de negocio son fundamentalmente diferentes.

Factor Creador de contenido generado por el usuario Influencer Lo que pagan las marcas El contenido en sí mismo Alcance y compromiso de la audiencia Número de seguidores necesario No es obligatorio. Normalmente esencial Dónde aparece el contenido Canales y anuncios de la marca Canales propios del creador Valor principal Recursos de aspecto auténtico Prueba social y exposición

Por qué los creadores de contenido generado por el usuario son importantes para los equipos de marketing

El público confía más en las personas que en los anuncios, y los equipos de marketing lo saben. El 65 % de los compradores se basa en valoraciones, reseñas, fotos o vídeos de otros consumidores antes de comprar.

Por eso los creadores de contenido generado por el usuario son tan poderosos. Su autenticidad genera confianza e impulsa el rendimiento. También ayudan a los equipos a mantener el contenido actualizado sin el coste que supone una gran producción de estudio. En lugar de contratar equipos de producción completos, los especialistas en marketing pueden trabajar con varios creadores para probar rápidamente diferentes mensajes y estilos visuales.

El problema: el caos del UGC

Pero gestionar UGC a gran escala se complica rápidamente. Los resúmenes desaparecen en los hilos de correo electrónico. El contenido se encuentra en diez carpetas diferentes. Los comentarios se ocultan en las aplicaciones de chat. Los plazos se incumplen porque nadie sabe qué hay que entregar y cuándo.

Eso es lo que se conoce como dispersión contextual: tiempo perdido buscando información en herramientas inconexas en lugar de crear.

La solución: centralízalo todo.

Reúne todo en un solo lugar como un entorno de trabajo convergente con IA.

📄 Almacena todos los resúmenes de los creadores en documentos para que todos trabajen con el mismo manual✅ Realiza el seguimiento de la relación con cada creador como una tarea con resultados y plazos claros🏷️ Utiliza campos personalizados para etiquetar el contenido por campaña, plataforma o creador.

De repente, gestionar veinte creadores en cinco campañas parece algo estructurado, en lugar de caótico.

Estas son las ventajas clave que los creadores de contenido generado por el usuario aportan a los equipos de marketing:

Mayor confianza , ya que el público tiene una mayor conexión con personas reales que con mensajes de marca pulidos.

Producción rentable que elimina los costosos estudios, actores y equipos.

Contenido escalable de múltiples creadores que ofrecen una amplia variedad de recursos a la vez.

Mejor rendimiento publicitario, ya que los anuncios de estilo UGC se integran mejor en las redes sociales y suelen superar a los creativos tradicionales.

Cómo convertirse en creador de contenido generado por el usuario en 6 pasos

¿Listo para dar el salto? No necesitas un título universitario ni un equipo caro. Solo un enfoque estratégico, creatividad y esfuerzo constante. Estos pasos te guiarán tanto si empiezas desde cero como si vienes de otro campo creativo.

Paso 1: Elige tu nicho de contenido generado por el usuario (UGC)

Elegir un nicho es importante porque las marcas quieren trabajar con creadores que comprendan realmente sus productos y su público. Cuando te centras en un área específica, desarrollas una experiencia que se refleja en tu contenido, lo que te convierte en un socio más atractivo para las marcas de ese espacio. Tu contenido resulta más auténtico y las ideas surgen con mayor facilidad.

Entre los nichos populares de UGC se incluyen:

Cuidado de la piel y belleza, tecnología y gadgets, alimentación y bebidas, fitness y bienestar, hogar y estilo de vida, productos para padres y bebés, moda y accesorios, y productos para mascotas.

Para encontrar tu nicho, empieza por lo que ya sabes y te gusta. Piensa en productos que utilizas a diario y sobre los que podrías hablar durante horas. Tu experiencia personal y tu pasión hacen que tu contenido sea creíble y atractivo.

Hazte estas preguntas:

Interés personal: ¿Me gusta realmente esta categoría de productos?

Demanda del mercado: ¿Las marcas de este espacio utilizan activamente el contenido generado por los usuarios?

Autenticidad: ¿Puedo hablar con credibilidad y confianza sobre estos productos?

Una vez que hayas elegido tu nicho, crea documentos sencillos para realizar el seguimiento de las marcas potenciales en ese espacio.

Colaboración fluida en ClickUp: gestiona proyectos, chatea con tu equipo y guarda las notas de las reuniones, todo en un solo lugar.

Haz una lista de las empresas a las que ya compras, las marcas que admiras y los competidores que te llaman la atención. Añade columnas para la información de contacto, el estado de la propuesta y notas. Esta lista se convertirá en tu lista de objetivos cuando empieces a contactar con ellos.

Paso 2: Crea contenido de muestra auténtico.

No necesitas un acuerdo con una marca para empezar a crear tu portafolio. El contenido de muestra es tu oportunidad para demostrar tus habilidades utilizando productos que ya tienes. Céntrate en crear una variedad de formatos de vídeo para mostrar a las marcas tu versatilidad y creatividad.

La autenticidad por encima del acabado: las marcas quieren contenido que parezca real, así que no te preocupes por que sea perfecto. Graba con luz natural con tu smartphone, no necesitas una cámara cara.

Sé breve y conciso: la mayoría de los vídeos de contenido generado por los usuarios duran menos de 60 segundos. Céntrate en crear un gancho potente en los primeros tres segundos para captar la atención.

Muestra diferentes estilos: crea una mezcla de reseñas con entrevistas, demostraciones de productos, material adicional sobre estilos de vida estéticos y clips de unboxing.

🐣 Dato curioso: Los creadores suelen improvisar microganchos (un suspiro, un grito ahogado, un susurro) porque estos llaman la atención más rápido que las frases pulidas.

A medida que te vayan surgiendo ideas a lo largo del día, anótalas inmediatamente. Utiliza una función de texto a voz para registrar rápidamente conceptos de vídeo mientras estás fuera de casa. «Idea para un unboxing: rutina matutina con café y una taza nueva». Más tarde, cuando estés listo para grabar, todas tus ideas estarán esperando en un solo lugar, en lugar de dispersas en diferentes aplicaciones de notas.

Los conocimientos basados en IA obtienen análisis y recomendaciones prácticas para tus campañas de marketing con ClickUp Brain.

Guarda todos tus planes creativos en documentos: listas de tomas, puntos de discusión, borradores de guiones. Vincula cada documento a la tarea correspondiente para que, cuando estés listo para grabar esa reseña sobre cuidado de la piel, tengas todo lo que necesitas a mano. Se acabó buscar entre archivos o intentar recordar dónde guardaste ese gancho perfecto.

Paso 3: Crea una cartera de contenido generado por el usuario (UGC)

Tu portafolio es tu currículum digital, lo que enviarás a las marcas para mostrarles lo que puedes hacer. Debe ser una muestra limpia y profesional de tu mejor contenido, que facilite al director de marca decir «sí» a trabajar contigo. Alójalo en un sitio web sencillo, una página de Notion o incluso una carpeta bien organizada de Google Drive.

Incluye una breve biografía en la que te presentes y describas tu especialidad. Añade tu información de contacto y enlaces a perfiles relevantes en redes sociales. A medida que crees contenido con marcas, mantén tu cartera actualizada sustituyendo muestras antiguas por tus trabajos recientes más destacados.

Aquí tienes un consejo profesional: crea una tarea llamada «Actualizar portafolio» que se repita mensualmente.

La creación de tareas impulsada por IA en ClickUp convierte instantáneamente los comentarios de los clientes en tareas prácticas para tu equipo.

Configúralo como recordatorio para revisar tu último trabajo e intercambiar muestras nuevas. Tu portafolio se mantendrá actualizado sin que tengas que acordarte de actualizarlo manualmente.

Paso 4: Configura tu kit de herramientas de UGC

Contar con las herramientas adecuadas te facilitará mucho la vida como creador, ya que te ayudarán a optimizar tanto la creación de contenido como la parte empresarial.

Para crear contenido, no necesitas mucho:

Un smartphone con una buena cámara, iluminación sencilla, como un anillo de luz o la luz natural de una ventana, un trípode o un soporte para el teléfono para mantener las tomas estables y una aplicación de edición básica, como CapCut o InShot.

La gestión del aspecto empresarial es lo que suele resultar más complicado para los creadores. Tienes correos electrónicos de marcas en Gmail, contratos en Google Drive, facturas en una hoja de cálculo, plazos en el calendario de tu teléfono y briefings creativos dispersos por todas partes. Así es como se pierden oportunidades y se incumplen los plazos.

En su lugar, gestiona toda tu empresa de UGC desde una plataforma centralizada.

Transforma tu flujo de trabajo y pasa de herramientas dispersas y la elaboración de informes manuales a una productividad automatizada y unificada con ClickUp.

Así es como lo utilizan los creadores de éxito:

Realiza un seguimiento de cada acuerdo con una marca como si fuera una tarea. Crea una tarea en el momento en que consigas un trabajo. Añade todos los detalles: entregables, fecha límite, importe del pago, rondas de revisión incluidas. Adjunta el contrato y el resumen de la marca directamente a la tarea. Todo lo que necesitas para ese proyecto se encuentra en un solo lugar.

Guarda guiones y directrices en Docs. Escribe los guiones de tus vídeos, guarda las directrices de voz de la marca y conserva las plantillas de contratos en ClickUp Docs enlazadas a tus tareas. Cuando una marca te envíe un resumen por correo electrónico, cópialo en un documento y enlázalo a la tarea. Ahora podrás buscarlo y estará conectado a tu flujo de trabajo, en lugar de quedar enterrado en tu bandeja de entrada.

Vea todos sus plazos de entrega de un solo vistazo. Utilice la vista del Calendario para visualizar todos sus compromisos. Compruebe que tiene tres vídeos que entregar el próximo martes y que no puede aceptar otro trabajo urgente. Esto evita el exceso de compromisos, una de las formas más rápidas de agotarse como creador.

Supera el bloqueo creativo con la IA. ¿No sabes cómo empezar una reseña de un producto? Pide a ClickUp Brain que te sugiera ideas para un vídeo sobre suplementos para el fitness. ¿Necesitas redactar un correo electrónico de presentación para una marca de productos para el cuidado de la piel? Deja que Brain escriba un primer borrador que puedas personalizar. Es como tener un compañero creativo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

📮 Información: El 37 % de los creadores utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas. Con una plataforma integrada, obtienes asistencia para la redacción basada en IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

Paso 5: Encuentre trabajos de UGC y preséntese a las marcas

Hay dos formas principales de encontrar oportunidades remuneradas de UGC: solicitar puestos de trabajo en plataformas especializadas o presentar tu propuesta directamente a las marcas.

Plataformas como Billo, Trend. io e Insense conectan a los creadores con marcas que buscan activamente contenido. También puedes encontrar trabajos en mercados freelance como Upwork y Fiverr.

Presentar tu propuesta directamente a las marcas puede ser muy eficaz. Busca al contacto adecuado, normalmente un responsable de redes sociales o de marketing, en LinkedIn o en la página web de la empresa. Envíales un correo electrónico breve y personalizado explicando por qué eres ideal para su marca e incluyendo un enlace a tu cartera.

Haz que tu divulgación sea más eficaz con:

Introducción personalizada: Demuestra que has terminado la investigación y que entiendes su marca.

Enlace al portafolio: Facilita que puedan ver tu trabajo.

Propuesta de valor: Explica brevemente qué puedes aportar a sus esfuerzos de marketing.

Llamada a la acción clara: Pide un siguiente paso específico, como chatear brevemente sobre sus necesidades de contenido.

🐣 Dato curioso: los consumidores confían mucho más en las recomendaciones de personas que conocen y «personas como ellos» que en los anuncios de las marcas.

Aquí es donde la organización se vuelve fundamental. No puedes limitarte a enviar cincuenta correos electrónicos en frío y esperar lo mejor sin hacer un seguimiento. Olvidarás a quién contactaste, cuándo hacer un seguimiento o incluso qué les dijiste.

Crea una lista llamada «Divulgación de marca». Cada marca con la que contactes se convierte en una tarea. Añade campos personalizados para «Nombre de contacto», «Fecha de envío del correo electrónico», «Fecha de seguimiento» y «Estado» (En espera de respuesta, Interesado, No interesado, Reservado). Configura una automatización que mueva una tarea al estado «Seguimiento necesario» siete días después de marcarla como «En espera de respuesta».

El panel de control de éxito de clientes realiza un seguimiento del nivel de compromiso y asistencia de los clientes para una gestión proactiva de las relaciones.

Este sistema evita que des una imagen poco profesional por presentar accidentalmente la misma marca dos veces u olvidarte de hacer un seguimiento con alguien que mostró interés. Convierte la divulgación dispersa en un proceso rastreable.

Paso 6: Establece tus tarifas de UGC

Determinar cuánto cobrar puede ser complicado, pero no subestimes tu trabajo. Tus tarifas dependen de tu experiencia, el tipo de contenido que creas y cómo la marca planea utilizarlo. Como principiante, puedes empezar con entre 100 y 250 dólares por un solo vídeo. A medida que construyas tu portafolio y ganes experiencia, podrás aumentar tus tarifas de forma significativa.

Ten siempre a mano una lista de tarifas para enviar a los clientes potenciales, pero mantente abierto a la negociación, especialmente al principio. Y lo más importante: utiliza siempre un contrato claro en el que se especifiquen los resultados esperados, los cronogramas, los derechos de uso y las condiciones de pago.

Guarda tu plantilla de tarifario en un documento. Cuando una marca te pregunte por los precios, podrás duplicarla rápidamente, personalizarla para su proyecto y realizar su uso compartido. Guarda también tu plantilla de contrato allí. Tener todo esto listo te hará parecer profesional y agilizará el proceso de contratación.

Utiliza los campos personalizados con IA de ClickUp para capturar y registrar detalles importantes.

Realiza un seguimiento del estado de los pagos mediante un flujo de trabajo de estado personalizado: «Factura enviada» → «Pago pendiente» → «Pagado». Añade un campo personalizado para «Importe de la factura» para poder ver rápidamente cuántos ingresos obtienes cada mes. Cuando decidas si subir tus tarifas, tendrás datos reales que consultar en lugar de tener que hacer conjeturas.

Factores clave que influyen en tus precios:

Factor Impacto en la tarifa Vídeo frente a fotografía Los vídeos casi siempre tienen tarifas más altas que los conjuntos de fotos. Derechos de uso El contenido para anuncios pagados cuesta más que las publicaciones orgánicas en redes sociales. Exclusividad Si una marca quiere que realices el trabajo en exclusiva para ella, cobra una prima. Revisiones La tarifa base debe incluir una o dos rondas; las adicionales tendrán un coste extra. Plazo de entrega Los trabajos urgentes que requieren dejar todo necesitan una tarifa por urgencia.

Consejos para tener éxito como creador de contenido generado por el usuario (UGC)

Crear contenido de calidad es el primer paso, pero desarrollar una carrera sostenible como creador de contenido generado por el usuario es mucho más que grabar vídeos. El éxito a largo plazo se consigue estableciendo relaciones sólidas, manteniéndose al día de las últimas tendencias y gestionando tu trabajo creativo como si fuera una empresa real.

Conecta con otros creadores de contenido generado por el usuario.

La comunidad UGC es increíblemente colaborativa. Piensa en los demás creadores como compañeros, no como competencia. Establecer relaciones con tus compañeros puede dar lugar a recomendaciones laborales, consejos valiosos y apoyo emocional cuando tengas un mes flojo.

Únete a comunidades de creadores en plataformas como Discord, Facebook o X (antes Twitter). Participa de forma sincera compartiendo consejos, celebrando los éxitos de los demás y haciendo preguntas interesantes. Te sorprenderá la frecuencia con la que otros creadores te pasarán acuerdos con marcas porque están demasiado ocupados o no son adecuados para ellos.

Cuando conozcas a otros creadores que trabajen en nichos complementarios, añádelos a un documento titulado «Red de creadores». Anota su especialidad, información de contacto y cualquier marca con la que trabajen habitualmente.

Cuando una marca se ponga en contacto contigo para solicitarte contenido en un nicho que no es tu fuerte, puedes recomendar a alguien de tu red, y ellos harán lo mismo por ti.

Mantente al día de los formatos más populares.

Las redes sociales cambian rápidamente y las marcas quieren trabajar con creadores que entiendan lo que está de actualidad. Dedique un poco de tiempo cada día a navegar por TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts para ver qué es tendencia. Preste atención a los sonidos populares, los estilos de edición y los formatos de vídeo.

No es necesario que copies las tendencias al pie de la letra. Los mejores creadores las adaptan a su propio nicho y estilo. Mantenerte al día hace que tu contenido sea más valioso y demuestra a las marcas que sabes cómo crear vídeos que funcionarán bien en sus plataformas objetivo.

Cuando detectes una tendencia que pueda funcionar para tu nicho, aprovéchala inmediatamente.

Crea una tarea llamada «Ideas de formatos de tendencia» y utiliza herramientas de IA para ayudarte a adaptarla. «¿Cómo podría aplicar la tendencia «prepárate conmigo» a las reseñas de productos tecnológicos?».

Estrategia de Instagram generada por IA ClickUp Brain elabora planes de redes sociales y pilares de contenido personalizados para tu marca.

Las herramientas de IA pueden sugerirte ángulos que quizá no se te habían ocurrido, convirtiendo una tendencia genérica en algo único y personal.

Crea sistemas para gestionar tu flujo de trabajo de UGC.

A medida que empieces a conseguir más acuerdos con marcas, mantenerte organizado se convertirá en algo imprescindible. Hacer malabarismos con múltiples proyectos, plazos y solicitudes de revisión puede llevarte rápidamente al agotamiento y a incumplir tus compromisos. Contar con un sistema sólido marca la diferencia.

Así es como se ve el flujo de trabajo completo de un creador de contenido generado por el usuario en ClickUp:

La marca se pone en contacto contigo o consigues un trabajo → Crea una tarea con todos los detalles del proyecto, adjunta el briefing y el contrato, y establece la fecha límite.

Hora de crear → Abre la tarea, revisa el resumen en el documento adjunto, comprueba tu lista de tomas y graba el contenido.

Envía tu solicitud para su aprobación → Sube tu vídeo a la tarea utilizando Clips, notifica a la marca mediante un comentario y cambia el estado a «En espera de aprobación».

Revisiones solicitadas → La marca comenta directamente en la tarea con sus comentarios, tú realizas la edición y vuelves a enviarla sin perder el hilo.

Aprobado → Pasa al estado «Factura enviada», realiza el seguimiento del pago y márcalo como completado cuando se haya pagado.

Todo lo relacionado con ese proyecto, desde la propuesta inicial hasta el pago final, se encuentra en una sola tarea con un historial completo. Sin búsquedas. Sin olvidos. Sin estrés.

Gestiona todo, desde las propuestas hasta los pagos, en un solo lugar y convierte tu actividad secundaria como creador en una empresa sostenible.

Convierte tu actividad secundaria de UGC en una empresa real.

Esta es la verdad sobre cómo convertirse en un creador de contenido generado por el usuario (UGC) de éxito: la creación de contenido se vuelve más fácil con la práctica. La filmación mejora. La edición se convierte en algo natural. Encontrar tu voz es algo que ocurre de forma natural.

¿Qué diferencia a los creadores que se queman al cabo de tres meses de los que construyen empresas sostenibles? Los sistemas.

Los creadores exitosos realizan un seguimiento de sus propuestas, conocen sus números y nunca incumplen los plazos, ya que todo se encuentra en un solo lugar, en lugar de disperso en aplicaciones que se olvidan de consultar. No es necesario ser organizado por naturaleza. Solo necesitas un entorno de trabajo que te mantenga organizado automáticamente.

Empieza a tratar tu trabajo como creador como la empresa que es. Crea tus sistemas ahora, mientras las cosas son manejables. Cuando estés haciendo malabarismos con diez acuerdos con marcas con plazos que se solapan, ya será demasiado tarde: te habrás ahogado.

Empieza a utilizar una plataforma de gestión de proyectos y crea una empresa de creadores que crezca sin caos.

Preguntas frecuentes sobre cómo convertirse en creador de contenido generado por el usuario (UGC)

Por supuesto. Muchos creadores de éxito se especializan en contenido «sin rostro», como demostraciones de productos solo con las manos, material de archivo estético o vídeos con voz en off. Las marcas valoran la calidad y la autenticidad del contenido, no el hecho de ver tu rostro.

A la mayoría de los creadores se les paga por entrega mediante transferencia bancaria, PayPal o directamente a través de la plataforma de contenido generado por el usuario que los conectó con la marca. El pago suele realizarse después de que el contenido sea aprobado y entregado.

A los creadores de contenido generado por el usuario se les paga por el contenido en sí, que las marcas utilizan en sus propios canales. A los influencers se les paga por el acceso a su audiencia. No necesitas tener muchos seguidores para ser un creador de contenido generado por el usuario: el número de seguidores no importa.

Sí, es un gran trabajo secundario porque es flexible. Tú controlas tu horario, trabajas desde cualquier lugar y aceptas tantos proyectos como quieras. Muchos creadores empiezan a tiempo parcial y van ampliando su negocio a medida que consiguen más acuerdos con marcas.