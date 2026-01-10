Cómo crear una comunidad con un alto nivel de participación: el manual completo

Inicias sesión en tu espacio comunitario y observas lo mismo que has visto toda la semana: publicaciones con vistas, pero casi sin respuestas.

A continuación, un miembro comparte una pregunta reflexiva sobre un reto real. En cuestión de horas, el hilo se llena. Personas de las que no has sabido nada en meses empiezan a ofrecer consejos, compartir experiencias y etiquetar a otras personas que podrían ayudar.

Este cambio se produjo porque alguien se sintió lo suficientemente cómodo como para expresarse, haciendo que los demás se sintieran conectados.

Estudie cómo una participación significativa, y no solo la difusión de información, es lo que fortalece la confianza, la lealtad y la participación a largo plazo en los grupos. Las comunidades prosperan cuando las personas se sienten escuchadas, valoradas y conectadas con algo a lo que quieren contribuir.

Considere esta entrada del blog como un manual oficial de participación comunitaria que amplía su producto y su marca. 📑

¿Qué es un manual de participación comunitaria?

Un manual de participación comunitaria es una guía práctica y completa que muestra a su equipo exactamente cómo diseñar, ejecutar y ampliar sus programas comunitarios para alcanzar resultados empresariales específicos.

Define los perfiles de los miembros objetivo, el propósito de la comunidad y el recorrido de participación desde el primer contacto hasta la promoción. Este manual operativo compartido describe los rituales, las campañas, los flujos de trabajo, los roles y las métricas que utilizará para mantener a los miembros activos y alineados con su estrategia de producto.

🧠 Dato curioso: El concepto de comunidad se remonta a miles de años atrás. Los antiguos gremios de la Europa medieval fueron las primeras formas de comunidades profesionales, en las que los artesanos compartían conocimientos, se apoyaban mutuamente y regulaban la calidad.

Por qué las marcas necesitan un manual

La claridad en las metas, los mensajes y la forma en que se presenta su equipo construye una comunidad sólida. Necesita un manual para:

Crea experiencias predecibles: asegúrate de que todos los nuevos miembros reciban la misma bienvenida y el mismo camino hacia el valor.

Proteja la reputación de la marca: ajuste normas de tono y escalamiento para que los errores no se conviertan en crisis.

Priorice los recursos escasos: centre el tiempo del personal en programas de gran impacto, no en apagar incendios.

Amplíe los programas repetibles: convierta un seminario web con un intento correcto en una serie trimestral.

Mida lo que importa: relacione la actividad de la comunidad con la adopción del producto, la retención y los ingresos.

Cierre el ciclo de retroalimentación: capture las señales de los miembros y diríjalas rápidamente a los departamentos de producto, marketing y atención al cliente.

📮 ClickUp Insight: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de terminar su trabajo. ClickUp converge todo su flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Gestión de Proyectos por Correo Electrónico, ClickUp Chat, ClickUp Documentos y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Diga adiós al «trabajo sobre el trabajo» y recupere su tiempo de productividad. 💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Guía paso a paso para la participación de la comunidad

Sigue esta hoja de ruta para planificar mejor el trabajo de participación de la comunidad, activar a los miembros más rápidamente y realizar el seguimiento del impacto a medida que creces. 👇

Paso n.º 1: Define el propósito y el éxito de la comunidad

Empieza por tener claro por qué existe tu comunidad y cómo apoya a tu producto y empresa. Fija tu propósito en un público específico, una promesa de valor fundamental y un resultado empresarial medible.

Algunos ejemplos de una declaración de propósito clara:

Un hogar para los PMM que utilizan nuestra plataforma para compartir guías de lanzamiento y apoyarse mutuamente, de modo que puedan lanzar sus productos más rápido y permanecer con nosotros durante más tiempo.

Una comunidad de creadores en la que los fundadores de startups intercambian experiencias del mundo real, dan su opinión sobre nuevas funciones y ayudan a dar forma a nuestra hoja de ruta.

Un hub de éxito para los clientes donde los administradores se ayudan mutuamente a resolver problemas de implementación y promueven las buenas prácticas para mejorar la retención.

A continuación, define qué es el intento correcto en dos niveles:

A nivel comunitario: Miembros activos, colaboradores habituales, defensores, participación en programas.

Nivel empresarial: Activación, adopción de funciones, retención, expansión, referencias.

🚀 Ventaja de ClickUp: planifique su objetivo y su plan en un lienzo visual con ClickUp Whiteboards: Notas adhesivas para capturar para quién es la comunidad, qué problemas está resolviendo, qué comportamientos son más importantes y riesgos como la baja participación.

Conectores para mostrar cómo los comportamientos que deseas impulsan los resultados que necesitas.

Cuadros de texto para etiquetar cada métrica con un objetivo y un plazo (por ejemplo, 10 % de publicaciones en la semana 1). A continuación, puede convertirlos en para etiquetar cada métrica con un objetivo y un plazo (por ejemplo, 10 % de publicaciones en la semana 1). A continuación, puede convertirlos en tareas de ClickUp , para que su estrategia pase directamente a la ejecución. Correlaciona las experiencias, los hitos y los puntos de contacto de los miembros directamente en las pizarras de ClickUp.

Paso n.º 2: Identifica los perfiles de los miembros con prioridad en tu comunidad

Antes de intentar «impulsar la participación», aclare con quién está interactuando realmente. Trate a los miembros de la comunidad con el mismo rigor que a los de los productos o el marketing, pero basándose en los comportamientos de la comunidad.

Crea un «Documento de perfiles de la comunidad» dentro de ClickUp Docs con secciones como Perfil, Motivaciones, Comportamientos, Programas y Riesgos. En él, puedes almacenar la información esencial de cada perfil:

Quiénes son: rol, antigüedad, tamaño de la empresa, casos de uso principales.

Qué les motiva: Reconocimiento, respuestas, conexión con sus compañeros, influencia.

Qué les bloquea: el tiempo, la confianza para publicar, el conocimiento del producto, las limitaciones.

Cómo se mide el éxito en la comunidad (por ejemplo, obtiene tres soluciones revisadas por pares al mes, realiza el uso compartido de marcos de trabajo y gana visibilidad).

Comience con 2-3 perfiles principales, como por ejemplo:

Incorporación de propietarios (CS/Ops) que necesitan respuestas rápidas y plantillas de implementación.

Usuarios avanzados o creadores que buscan visibilidad, acceso anticipado e influencia en la hoja de ruta.

Ejecutivos ocupados que publican con poca frecuencia, pero que buscan un alto nivel de valor y pruebas de impacto.

Si necesita ayuda para redactarlos, recurra a ClickUp Brain. El asistente con IA le ayuda a:

Redacta tu primera versión de cada persona utilizando información real sobre el entorno de trabajo.

Resumir comportamientos y comentarios para basar los perfiles en datos.

Sugerir ideas personalizadas para la participación en los contenidos y señales de éxito medibles. y señales de éxito medibles.

Compara perfiles uno al lado del otro para detectar lagunas, solapamientos y oportunidades únicas.

Convierta los perfiles en listas de control prácticas para contenidos, eventos o programas comunitarios.

Utiliza ClickUp Brain para crear una plantilla de persona coherente que tu equipo pueda reutilizar.

🧠 Dato curioso: En la Inglaterra del siglo XVII, las cafeterías actuaban como espacios de reunión igualitarios donde personas de diversos orígenes sociales se reunían para debatir sobre política, filosofía y actualidad. Estas «universidades del penique» contribuyeron a impulsar la circulación de ideas, la impresión de noticias e incluso sentaron algunas de las bases de los mercados financieros británicos.

Paso n.º 3: Traza un mapa del embudo de participación de tu comunidad

Trate el crecimiento de su comunidad como un viaje impulsado por el producto, en el que los miembros pasan por diferentes fases. Deberá definir explícitamente qué significa cada fase en su contexto y qué comportamientos hacen que las personas avancen.

Aquí tienes un sencillo embudo:

Concienciación: los miembros descubren la comunidad a través del correo electrónico, indicaciones en el producto, incorporación o canales sociales. Activación: los nuevos miembros se unen y realizan una primera acción significativa, como publicar una presentación o asistir a un evento. Contribución: los participantes activos comienzan a aportar valor respondiendo a sus compañeros, mediante el uso compartido de plantillas u organizando sesiones. Promoción: los principales colaboradores elevan el nivel de la comunidad compartiendo historias de éxito, recomendando a otras personas, creando contenido de forma conjunta o uniéndose a grupos asesores.

Para cada fase del recorrido de tu comunidad, decide dos cosas:

Qué lleva a alguien a esa fase: Podría ser una acción específica que realicen, como unirse a la comunidad, publicar una presentación o asistir a su primer evento.

Desencadenantes de la participación: cosas que les impulsan a avanzar en el proceso. Pueden ser acciones personalizadas, como enviar un mensaje directo de bienvenida y etiquetarlos en el hilo de presentación, lo que fomenta la primera interacción.

🚀 Ventaja de ClickUp: Da vida a tu embudo de participación con los mapas mentales de ClickUp. Cree un mapa mental con los nodos principales, como la concienciación, la activación, la contribución y la promoción. Bajo cada nodo, ramifique: Canales (donde descubren o interactúan)

Comportamientos clave (lo que hacen)

Desencadenantes/Programas (lo que haces para impulsarlos) Convierte las ramas del mapa en tareas directamente desde los mapas mentales de ClickUp.

Paso n.º 4: Crea un calendario de programación comunitaria de 90 días

Una vez que el embudo esté claro, diseña un calendario de programación de 90 días que apoye intencionalmente a tus personajes y las diversas fases del embudo.

Combina diferentes tipos de eventos para mantener la comunidad activa y variada, como por ejemplo:

Sesiones de preguntas y respuestas (AMA): chatear en directo con fundadores, expertos en productos o invitados.

Presentaciones/demostraciones de productos: Sesiones periódicas en las que se muestran nuevas funciones o casos de uso.

Desafíos o concursos: Actividades impulsadas por los miembros (por ejemplo, los mejores proyectos de hackatones y desafíos de escritura).

Boletines informativos o resúmenes de blogs: actualizaciones seleccionadas que destacan los debates, recursos o anuncios más importantes.

Grupos de compañeros: Pequeñas reuniones (específicas del sector o basadas en roles) para establecer contactos y ofrecer soporte.

Utiliza una plantilla de plan de contenido para establecer la cadencia de tus publicaciones y garantizar la coherencia:

Semanalmente: Hilo de bienvenida/presentaciones o una publicación táctica. Mensual: AMA, sesión de análisis en profundidad, destacado de colaboradores o hilo de comentarios. Trimestral: Gran iniciativa temática (por ejemplo, «Mes del manual», «Laboratorio de lanzamiento»).

Arrastra y suelta tareas y programa para equilibrar la carga de trabajo a lo largo de las semanas en la vista de calendario de ClickUp.

La vista de calendario de ClickUp te ayuda a convertir este plan en un programa visual. Créalo dentro de tu lista «Programas comunitarios» y, a continuación, correlaciona cada actividad: hilos de bienvenida semanales, AMA mensuales, demostraciones de productos, reuniones de grupos de compañeros y retos trimestrales como tareas individuales con fechas fijas.

La plataforma los muestra automáticamente en el Calendario, y puedes arrastrar y soltar eventos para reprogramarlos sin romper tu ritmo. Establece tareas periódicas, como presentaciones semanales o boletines mensuales, como tareas periódicas de ClickUp para automatizarlas.

💡 Consejo profesional: Clasifique cada evento con los campos personalizados y los campos de IA de ClickUp con detalles como «Persona objetivo», «Fase del embudo» y «Canal». Captura esos detalles críticos y hazlos fácilmente visibles a través de los Campos personalizados.

Paso n.º 5: Elabora tus directrices de moderación y participación

Establezca reglas claras de participación y protocolos para los moderadores. Abarque tres áreas principales:

1. Tono y voz

Cómo «habla» tu marca en la comunidad frente al marketing (por ejemplo, más sincera, menos pulida).

Qué hacer y qué no hacer, incluyendo lo que se recomienda (empatía, claridad, especificidad) y lo que no (sarcasmo, desdén, exceso de jerga).

2. Reglas de escalamiento

¿Qué se remite al servicio de soporte, al departamento jurídico, al de relaciones públicas o al de productos?

¿Con qué rapidez deben responder los moderadores a problemas delicados?

Regla de los tres strikes (educar, advertencia, eliminar)

3. Expectativas del rol

¿Quién es responsable de las aprobaciones, las intervenciones, responder a las preguntas sobre los productos y cerrar los bucles?

Expectativas de tiempo (por ejemplo, revisión diaria, hilos con prioridad en un plazo de 2 horas y plan de cobertura durante el fin de semana).

Crea un documento de ClickUp con las «Directrices de moderación y participación de la comunidad», con secciones sobre el tono, la matriz de escalamiento, las expectativas de cada rol y muestras de respuestas. ClickUp Brain puede generar plantillas de respuestas preaprobadas que se ajusten a tus directrices de tono.

Pide a ClickUp Brain dentro de ClickUp Documentos que cree plantillas para tus directrices de tono con respuestas para diferentes escenarios .

Incluso puede solicitar variaciones de respuestas para situaciones comunes en la comunidad (confusión sobre las funciones, frustración leve, elogios exagerados, hilos fuera de tema) para que los moderadores mantengan la coherencia sin parecer robóticos. ​

Nota: ClickUp Brain también puede ayudarte a generar las indicaciones adecuadas.

📌 Ejemplos de indicaciones: Crea una sección para nuestra guía de moderación de la comunidad en la que se describa el tono y la voz de la marca, utilizando un lenguaje amable, profesional y accesible.

Cree una matriz de escalamiento para los problemas de la comunidad, que incluya escenarios de gravedad baja, media y alta, y quién debe ser notificado en cada nivel.

Proporcione tres respuestas alternativas a un miembro que pregunte sobre una función del producto que no entiende, manteniendo nuestras pautas de tono.

Paso n.º 6: Pon en marcha flujos de trabajo de participación

Una vez sentadas las bases, ahora puede crear flujos de trabajo repetibles que muevan a las personas a través de su embudo de participación.

Flujos de trabajo clave que se deben implementar:

Campaña de bienvenida: Envía una serie de mensajes (o correos electrónicos) de bienvenida a los nuevos miembros durante sus primeras semanas, presentándoles los recursos disponibles y explicándoles cómo empezar.

Ciclos semanales de participación: publica cada semana una indicación o una pregunta divertida (por ejemplo, «¿Qué consejo le darías a los nuevos miembros?») y haz un resumen de las respuestas.

Indicaciones para la contribución de contenido: invite a los miembros a enviar entradas de blog, historias de éxito o tutoriales; cree tareas para que su equipo revise y publique los mejores.

Flujos de trabajo de creadores/embajadores: identifica a los usuarios más activos y configura flujos de trabajo para reconocerlos. Por ejemplo, envía tareas a los gerentes para que realicen menciones de los embajadores en los boletines informativos o los asignen como anfitriones de eventos.

Ahora, en lugar de perseguir manualmente cada punto de contacto de participación, puede dejar que ClickUp Automations haga el trabajo pesado. Puede crear flujos de trabajo personalizados utilizando desencadenantes (por ejemplo, creación de tareas o subtareas, cambios de estado, llegada de fechas límite o llegada de fechas de inicio), condiciones y acciones (por ejemplo, asignación mediante IA, añadir un comentario, enviar un mensaje de canal o un mensaje directo).

Activa la automatización que necesites o personaliza las reglas mediante IA en función de tus flujos de trabajo.

Por ejemplo, configura una automatización para que, cuando un miembro se una (o rellene un formulario), se cree una tarea de bienvenida y se asigne a un moderador. Emplea automatizaciones recurrentes para programar publicaciones semanales de debate. Y cambia las tareas a diferentes estados en función de los desencadenantes (por ejemplo, Invitado, Introducción publicada, Se ha unido al evento, Invitado a Creator Track).

🔍 ¿Sabías que...? Las primeras comunidades en línea comenzaron a surgir en la década de 1970 con sistemas como PLATO y el Sistema de Tablón de Anuncios Computarizado (CBBS). En la década de 1980, el BBS y otros servicios comerciales permitieron el uso compartido de códigos, consejos e ideas, sentando las bases para las comunidades modernas de Internet que conocemos hoy en día.

Paso n.º 7: Recopila comentarios y opiniones de la comunidad

La comunidad es un motor de retroalimentación en vivo, y su trabajo consiste en capturar, estructurar y canalizar esa señal. Utilice múltiples superficies de retroalimentación, tales como:

Encuestas y votaciones rápidas en los canales de la comunidad para probar temas, intereses o satisfacción.

Encuestas para obtener información más detallada sobre la incorporación, la facilidad de uso del producto o la satisfacción con el programa.

Preguntas al estilo NPS para realizar el seguimiento de la opinión a lo largo del tiempo.

Hilos de participación específicos como «¿Qué es lo que más te ha frustrado esta semana?» o «¿Cuál es la función que más te gustaría que tuviera X?».

Aprovecha los formularios de ClickUp para recopilar comentarios estructurados y convertir las respuestas en información útil.

Personaliza tus formularios de ClickUp con diversos tipos de preguntas para recopilar comentarios significativos y convertirlos en pasos prácticos .

A continuación te explicamos cómo puedes utilizarlo de forma práctica:

Cree encuestas o opciones múltiples o campos desplegables para evaluar el interés o la satisfacción de los miembros. preguntas para encuestas de satisfacción del cliente utilizandopara evaluar el interés o la satisfacción de los miembros.

Cree encuestas detalladas con campos de texto, valoración, número y formularios largos para comprender la experiencia de incorporación, la usabilidad del producto o los comentarios sobre los programas de la comunidad.

Añada un campo de valoración o de número para recopilar datos NPS o de opinión.

Utilice campos de texto largo para comentarios abiertos (por ejemplo, ¿qué funciones le gustaría que existieran?).

Configura automatizaciones para que respuestas específicas (por ejemplo, puntuaciones bajas en sentiment, informes de errores, solicitudes de funciones) asignen automáticamente tareas al miembro adecuado del equipo de producto, CS o comunidad.

Paso n.º 8: Mide el éxito de la participación

Vaya más allá de métricas vanidosas como el «total de miembros» y céntrese en indicadores vinculados al comportamiento real y al impacto empresarial. Estas son algunas métricas de participación en la comunidad que importan:

Alcance y activación: porcentaje de nuevos clientes que se unen a la comunidad o que publican o comentan en los primeros 7-14 días.

Profundidad de la participación: Recuento semanal/mensual de cuentas activas y publicaciones, comentarios, mensajes directos y reacciones por miembro activo.

Contribución y promoción: número de colaboradores únicos, volumen de contenido generado por los miembros, referencias, testimonios y actividades de marketing conjunto.

Resultados empresariales: correlación entre la participación en la comunidad y la adopción, retención o expansión del producto para segmentos específicos.

Elige unos cuantos indicadores principales para tus primeros 90 días y revísalos con regularidad.

Realice el seguimiento de estos KPI de marketing en los paneles de control de ClickUp. Configure un panel de «Salud y participación de la comunidad» utilizando estas tarjetas personalizables:

Tarjeta de lista de tareas para enumerar tareas como publicaciones de nuevos miembros, comentarios o referencias.

Tarjeta de cálculo para calcular métricas como el porcentaje de nuevos clientes que se unen a la comunidad, el NPS medio o las tasas de conversión.

Tarjeta de resumen ejecutivo de IA para generar un resumen de alto nivel sobre la salud y la participación de la comunidad.

Obtenga esos resúmenes más rápido con los resúmenes de IA en los paneles de ClickUp.

🧠 Dato curioso: En la antigua Roma, las collegia (pequeños grupos sociales) proporcionaban a sus miembros soporte, redes de contactos y ayuda mutua, funcionando esencialmente como programas prototípicos de participación comunitaria.

Paso n.º 9: amplíe su comunidad con IA

A medida que tu comunidad crece, la participación manual se vuelve imposible de mantener. Ahí es donde ClickUp Brain te ayuda a automatizar el trabajo repetitivo, generar contenido y extraer información de todo tu entorno de trabajo de ClickUp.

Además, como se encuentra en su entorno de trabajo, es sensible al contexto y comprende sus proyectos, segmentos de miembros y conversaciones anteriores. De esta manera, obtiene respuestas específicas para la actividad y las necesidades reales de su comunidad.

Veamos las tareas que puedes optimizar con ClickUp.

Indicaciones semanales para la participación

Pide a ClickUp Brain que genere nuevas indicaciones semanales de participación basadas en la actividad de la comunidad .

Indica a ClickUp Brain que:

Genere ideas nuevas para debates, encuestas y valores añadidos basándose en lo que comentan los miembros.

Redacta indicaciones semanales o fragmentos de contenido directamente en Tareas o Documentos.

Resúmenes de las sesiones de AMA

Aprovecha los campos de ClickUp AI para crear información coherente sobre las tareas, eliminar el trabajo repetitivo y aumentar la eficiencia .

Convierta las conversaciones sin procesar de AMA en información útil recurriendo a ClickUp Brain para:

Incluye transcripciones de eventos, notas de reuniones o resúmenes de chats en ClickUp y resúmelos automáticamente en conclusiones claras.

Utiliza ClickUp AI Fields para capturar de forma sistemática los aspectos más destacados, los temas y las preguntas de los miembros en un formato estructurado. en un formato estructurado.

Transformar los conocimientos en acciones de seguimiento para los equipos de producto o de soporte.

Etiquetado automático de conversaciones

Pide a ClickUp Brain que revise las publicaciones de la comunidad y etiquete automáticamente cada una por persona, tema, urgencia y tipo .

ClickUp Brain puede:

Utilice los campos de IA para clasificar los comentarios , las solicitudes de funciones, los elogios y los problemas.

Agrupa las señales de la comunidad por persona, tema o urgencia.

Aplica la categorización masiva a hilos o envíos de gran volumen.

Moderación y análisis de opiniones

Utiliza ClickUp Brain para identificar la intención detrás de cada mensaje

Utiliza ClickUp Brain para:

Realice un seguimiento de los cambios generales de opinión en torno a los lanzamientos , los cambios de precios, las actualizaciones de incorporación y otros eventos.

Detecta los puntos débiles antes de que se conviertan en factores de abandono.

Priorice las intervenciones en los casos en que la frustración de los miembros sea mayor.

Utiliza la detección de sentimientos o palabras clave para señalar comentarios o tareas preocupantes.

10 tácticas probadas para la participación de la comunidad

Utiliza estos trucos como medidas listas para aplicar en tu plan de 90 días. Combina dos o tres a la vez con propietarios claros y métricas de éxito para obtener experiencias de cliente integrales. 📊

Realiza una selección de bienvenida: saluda a los nuevos miembros, muestra documentos de inicio rápido y ofrece una sesión de introducción individualizada. Organiza eventos en directo de tamaño pequeño: Realiza sesiones de preguntas y respuestas (AMA) o demostraciones de entre 30 y 45 minutos con llamadas a la acción claras. Publica indicaciones semanales: publica una publicación recurrente que invite a respuestas sencillas (respuestas de una línea). Crea grupos temáticos: Organiza pequeños grupos basados en roles o sectores que se reúnan una vez al mes. Miembros destacados: Publica casos prácticos de miembros y menciones en redes sociales para amplificar el número de defensores. Ofrezca horarios de oficina interfuncionales: rote a los anfitriones de producto, éxito y marketing para captar señales. Programas piloto de acceso restringido: invite a los miembros activos a betas privadas y recopile comentarios estructurados. Ofrezca valor añadido: convierta las aportaciones de los miembros (encuestas, sondeos, preguntas) en resultados con visibilidad, como informes de análisis y reconocimiento. Establece retos de participación: lleva a cabo misiones con plazos determinados, como «primera configuración del flujo de trabajo» o «éxito de la automatización». Cree un motor de celebración: celebre públicamente los hitos (lanzamientos de funciones, aniversarios, primeros intentos correctos).

🔍 ¿Sabías que...? El «efecto de mera exposición » sugiere que cuanto más ven e interactúan los miembros con tu comunidad, más les gusta y confían en ella, incluso si las interacciones son pequeñas.

Gestionar una comunidad próspera significa hacer malabarismos con las conversaciones, el contenido, los eventos, los conocimientos y la coordinación del equipo.

Aquí tienes algunas herramientas que te ayudarán a fomentar la participación, mantener el control de las operaciones y mejorar la capacitación personalizada de los clientes.

1. ClickUp (ideal para centralizar comentarios, contenido y campañas en un solo lugar)

Crea tareas de ClickUp directamente desde ClickUp Chat para que no se pierda ninguna queja de la comunidad.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente. Le ofrece un entorno de trabajo convergente para gestionar conversaciones, eventos, campañas, contenidos y análisis.

Así es como te ayuda a mejorar tu comunidad de marca, sin necesidad de herramientas adicionales.

Mantén las conversaciones conectadas al trabajo con ClickUp Chat.

Consigue un espacio unificado para conversaciones, tareas, proyectos y documentos dentro de ClickUp Chat. Admite mensajería en tiempo real (dentro de canales o mensajes directos), conversaciones encadenadas, adjuntos, emojis y @menciones.

La aplicación de mensajería todo en uno convierte las ideas o comentarios en tareas estructuradas de forma inmediata. Por ejemplo, si un miembro de la comunidad señala un error en el chat, puedes crear una tarea con un simple clic (con las personas asignadas, la fecha límite y los niveles de prioridad). Además, puedes crear publicaciones para actualizaciones de toda la comunidad.

Garantiza la visibilidad entre equipos mediante ClickUp SyncUps.

Integrado en Chat, ClickUp SyncUps te permite iniciar una videollamada rápida desde cualquier canal o mensaje directo en cuestión de segundos.

Reúna a miembros de diferentes departamentos para resolver obstáculos con ClickUp SyncUps.

Puede grabarlas y acceder a las grabaciones (con transcripciones y resúmenes generados por IA) en el hub de clips. Esto garantiza que las actualizaciones, decisiones y debates tengan visibilidad para todos los equipos relevantes, incluso si no pudieron asistir en directo.

Automatice las tareas de participación a través de los Superagentes.

Los superagentes de ClickUp ayudan a automatizar las tareas de participación actuando de forma autónoma en función de los desencadenantes, las instrucciones y los datos a los que pueden acceder en su entorno de trabajo.

Los Super Agents de ClickUp son tus compañeros de equipo digitales y se encargan de los flujos de trabajo de principio a fin. Este Vibe Check Bot mantiene las conversaciones en nuestros canales internos durante los periodos de baja actividad.

Puede diseñar agentes personalizados para dar la bienvenida a los nuevos miembros tan pronto como se unan, supervisar palabras clave y desencadenar acciones, resumir hilos muy activos para los moderadores o incluso convertir los comentarios de la comunidad en tareas.

También hay agentes de piloto automático, como Ambient Answers, para automatizar la participación rutinaria, como actualizaciones, preguntas frecuentes y comunicación continua. Ejemplos de agentes que puede implementar:

Agente de informes diarios: publica actualizaciones diarias sobre el progreso de su equipo o moderadores.

Equipo StandUp Agent: resume en qué ha estado trabajando cada uno en un momento determinado.

Agente de respuestas: supervisa las preguntas en los canales y responde al instante utilizando los conocimientos de las tareas, los documentos y los chats.

Combinados, los Superagentes y los Agentes Autopilot trabajan juntos para automatizar todas esas tareas repetitivas, de modo que usted pueda centrarse en aportar valor.

Las mejores funciones de ClickUp

Mantén a tu equipo alineado con los calendarios: visualiza los próximos eventos de un vistazo y mantén la sincronización entre herramientas con visualiza los próximos eventos de un vistazo y mantén la sincronización entre herramientas con Calendar Glance y las integraciones de Google/Outlook.

Conecta tus herramientas comunitarias favoritas: Reúne Slack, HubSpot, Zapier, Typeform y muchas más a través de Reúne Slack, HubSpot, Zapier, Typeform y muchas más a través de las integraciones de ClickUp para un flujo de datos sin interrupciones.

Divida el trabajo en pasos manejables: realice el seguimiento de cada evento, campaña o tarea periódica con realice el seguimiento de cada evento, campaña o tarea periódica con las listas de control de ClickUp y convierta los elementos de la lista de control en subtareas cuando requieran propiedad o una acción más profunda.

Encuentre respuestas al instante en todo su entorno de trabajo: aproveche aproveche ClickUp Enterprise Search para localizar tareas, documentos, mensajes y archivos, además de contenido almacenado en herramientas como Google Drive o GitHub.

Limitaciones de ClickUp

Al principio puede resultar abrumador debido al amplio intervalo de funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo resume todo:

Me encanta tener todo al alcance de la mano: tareas, documentos, paneles personalizados, enlaces a proyectos o debates, búsquedas y una IA que funciona bien... En resumen, es un entorno que te hace productivo y, sobre todo, permite que los equipos grandes estén siempre alineados en todos los proyectos. La posibilidad de crear grupos cerrados/privados también permite a los clientes unirse a canales de debate operativos sin tener que utilizar software de mensajería externo. Solo necesito tener abierta una ventana de ClickUp para poder trabajar. ¡GENIAL!

Me encanta tener todo al alcance de la mano: tareas, documentos, paneles personalizados, enlaces a proyectos o debates, búsquedas y una IA que funciona bien... En resumen, es un entorno que te hace productivo y, sobre todo, permite que los equipos grandes estén siempre alineados en todos los proyectos. La posibilidad de crear grupos cerrados/privados también permite a los clientes unirse a canales de debate operativos sin tener que utilizar software de mensajería externo. Solo necesito tener abierta una ventana de ClickUp para poder trabajar. ¡GENIAL!

🚀 Ventaja de ClickUp: Captura información, organiza conocimientos y convierte al instante la participación en ejecución con ClickUp BrainGPT como tu compañero de escritorio y navegador. Así es como le da a su estrategia comunitaria una ventaja real: Busca en ClickUp , Gmail, Google Drive, GitHub, SharePoint y la web desde un solo lugar con Enterprise Search .

Obtenga resúmenes generados por IA de páginas web, hilos, correos electrónicos de clientes y documentos para estar al tanto de lo que le interesa a su comunidad.

Convierte la voz en texto procesable sin usar las manos con Talk to Text en ClickUp BrainGPT . Te permite capturar rápidamente ideas y comentarios de la comunidad y convertirlos en tareas o documentación. . Te permite capturar rápidamente ideas y comentarios de la comunidad y convertirlos en tareas o documentación.

Adapta tu IA al trabajo cambiando entre modelos como ClickUp Brain, ChatGPT, Claude y Gemini. Además, guarda las indicaciones reutilizables para que tu equipo ejecute los manuales de forma coherente.

2. Slack (ideal para la comunicación rápida entre equipos y la colaboración entre herramientas)

a través de Slack

Slack es un sistema operativo de mensajería y trabajo para equipos basado en IA que reúne a personas, aplicaciones y datos. Organiza las conversaciones en canales y mensajes directos, centraliza la información de los proyectos y se integra con aplicaciones a través de una interfaz con numerosas funciones.

Con Slack Connect, los socios externos, embajadores y defensores clave de la comunidad pueden unirse al mismo entorno de trabajo, lo que hace que la creación conjunta, las aprobaciones y los anuncios sean más interactivos.

Las mejores funciones de Slack

Utiliza Reuniones rápidas para participar en conversaciones de audio/vídeo con el fin de intercambiar ideas y crear contenido de forma conjunta.

Comparte actualizaciones de forma asíncrona utilizando vídeos o grabaciones de pantalla con Clips .

Haz preguntas a Slack IA para recuperar conversaciones, archivos o decisiones anteriores.

Límites de Slack

Es difícil gestionar y buscar entre grandes volúmenes de mensajes, especialmente en equipos grandes.

El generador de flujos de trabajo se vuelve complejo y restrictivo para la automatización avanzada.

Precios de Slack

Free

Pro: 4,38 $ al mes por usuario.

Empresa: 9 $ al mes por usuario

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 37 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me gusta mucho cómo puedo organizar los entornos de trabajo o canales en Slack, lo que me permite identificar exactamente lo que quiero controlar y recopilar toda la información correspondiente allí. […] A veces, Slack se vuelve un poco confuso o desastroso cuando se trata de gestionar grandes grupos de trabajo con muchos empleados.

Me gusta mucho cómo puedo organizar los entornos de trabajo o canales en Slack, lo que me permite identificar exactamente lo que quiero controlar y recopilar toda la información correspondiente allí. […] A veces, Slack se vuelve un poco confuso o desastroso cuando se trata de gestionar grandes grupos de trabajo con muchos empleados.

3. Circle (ideal para crear comunidades de miembros de marca con cursos y eventos)

a través de Circle

Circle te ofrece un espacio dedicado donde tu comunidad puede aprender, establecer conexiones y participar activamente, en lugar de limitarse a consumir actualizaciones. A diferencia de las herramientas que dan prioridad al chat, fomenta una participación más profunda a través de espacios estructurados, eventos, cursos y experiencias personalizadas para los miembros que se sienten parte de tu marca.

Está diseñado para creadores, entrenadores y empresas dirigidas por la comunidad que desean fomentar la colaboración en el lugar de trabajo, el sentido de pertenencia y la transformación continua. Sus agentes de IA están entrenados con el conocimiento de su comunidad, lo que agiliza la incorporación y el soporte. Puede utilizarlo para recopilar comentarios, organizar sesiones con expertos o guiar a los miembros a través de hitos.

Las mejores funciones de Circle

Crea experiencias y programas de aprendizaje por goteo directamente dentro de tu comunidad con Cursos .

Fomenta el sentido de pertenencia a través de feeds personalizados que muestran lo que es importante para cada miembro.

Gestiona las suscripciones y las ventas adicionales con Pagos y opciones de pago con marca propia.

Envía mensajes masivos por correo electrónico y ejecuta procesos de fidelización automatizados con Email Hub.

Límites del círculo

Carece de facturación grupal y paquetes de membresía basados en equipos para comunidades B2B.

No es posible reutilizar los archivos multimedia subidos en diferentes publicaciones y cursos (afecta al almacenamiento).

Precios por círculo

Prueba gratuita

Profesional: 89 $ al mes (facturado anualmente)

Empresa: 199 $ al mes (facturado anualmente)

Corporación: 419 $ al mes (facturado anualmente)

Más aplicación de marca: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Circle

G2: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Circle?

Un usuario compartió su experiencia:

Disponer de un hub único para todos los productos, con todo en un solo lugar, es una herramienta estupenda para que la comunidad complemente los cursos. La interfaz de eventos es realmente excelente en cuanto a diseño y funcionalidad, con todos los recordatorios y su personalización. La experiencia de pago no es personalizable. No hay función de vista previa en los cursos y estos tienen poca personalización en cuanto al acceso a las secciones y lecciones.

Disponer de un hub único para todos los productos, con todo en un solo lugar, es una herramienta estupenda para que la comunidad complemente los cursos. La interfaz de eventos es realmente excelente en cuanto a diseño y funcionalidad, con todos los recordatorios y su personalización. La experiencia de pago no es personalizable. No hay función de vista previa en los cursos y estos tienen poca personalización en cuanto al acceso a las secciones y lecciones.

🔍 ¿Sabías que...? A finales de la década de 1990, los grupos de Usenet conectaban a millones de usuarios de todo el mundo a través de miles de foros de debate llamados grupos de noticias. Originalmente dominante en la década de 1980 y principios de la de 1990, el alcance de Usenet se disparó después de que los proveedores y servicios comerciales de Internet, como AOL, comenzaran a ofrecer acceso integrado en 1993, lo que convirtió a las comunidades en línea en verdaderamente globales.

4. Mighty Networks (ideal para lanzar comunidades monetizadas con experiencias de aprendizaje)

a través de Mighty Networks

Mighty Networks te ayuda a crear una comunidad próspera en la que las relaciones, el aprendizaje y el crecimiento de los ingresos van de la mano. Convierte a los miembros en superfans a través de interacciones continuas, experiencias en directo y progresos significativos.

Los miembros se emparejan, se celebran y se guían a través de presentaciones inteligentes, feeds personalizados y automatizaciones que recompensan la participación. Incluso puede gamificar la participación utilizando Puntos y reconocimiento, Insignias y Rachas.

Las mejores funciones de Mighty Networks

Empareja a los miembros de forma más inteligente con People Explorer para descubrir miembros con intereses similares.

Aumente la visibilidad y el sentido de pertenencia con perfiles personalizables y indicaciones para romper el hielo .

Lanza programas de transformación utilizando Cursos que incluyen sesiones en directo, desbloqueos por goteo, cuestionarios y modelos de cohortes.

Monetiza el valor de la comunidad con suscripciones, pagos únicos, paquetes, códigos promocionales y más de 135 monedas.

Límites de Mighty Networks

No hay opción para tener una vista de la plataforma desde la perspectiva de un miembro para probar la experiencia.

El acceso a los análisis está restringido a los anfitriones de red, lo que dificulta el uso compartido de la información con los anfitriones de espacio.

Precios de Mighty Networks

Prueba gratuita de 14 días.

Plan de cursos: 95 $ al mes

Plan Business: 215 $ al mes

Plan de crecimiento: 425 $ al mes

Mighty Pro: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mighty Networks

G2: 4,6/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mighty Networks?

Esta es la opinión de un usuario:

Al principio, Mighty Networks era GENIAL para crear una comunidad similar a «Facebook» y mucho más. La configuración permitía que más personas se involucraran en el contenido general y participaran entre sí. Cambiaron su estructura, haciendo que los miembros y el contenido fueran específicos para cada sala o espacio, lo que limitó instantáneamente mi participación general y mi capacidad para comercializar y animar a los usuarios a pasar a espacios de pago.

Al principio, Mighty Networks era GENIAL para crear una comunidad similar a «Facebook» y mucho más. La configuración permitía que más personas se involucraran en el contenido general y participaran entre sí. Cambiaron su estructura, haciendo que los miembros y el contenido fueran específicos para cada sala o espacio, lo que limitó instantáneamente mi participación general y mi capacidad para comercializar y animar a los usuarios a pasar a espacios de pago.

5. Discourse (ideal para debates estructurados y extensos, y comunidades de conocimiento escalables)

a través de Discourse

Si la participación basada en el debate es fundamental para su estrategia comunitaria, Discourse le ofrece la infraestructura necesaria para recopilar todas las ideas, preguntas y opiniones que necesita. Está diseñado para conversaciones largas que se convierten en conocimientos duraderos, algo que a las comunidades dinámicas a menudo les cuesta organizar.

A medida que los miembros hacen preguntas, comparten comentarios sobre los productos o aportan ideas para el manual, todo queda estructurado y se puede buscar, de modo que la información nunca se pierde en el historial del chat. Además de los foros estructurados, Discourse también admite el chat en tiempo real. También puede personalizar la experiencia de los miembros mediante la barra lateral personalizada y los ajustes de las preferencias del usuario.

Las mejores funciones de Discourse

Habilita la carga justo a tiempo para mantener las discusiones continuas sin interrupciones en las páginas.

Utilice traducciones basadas en IA para interactuar con comunidades multilingües en más de 49 idiomas.

Fortalece la gobernanza de la comunidad con el Sistema de confianza , que desbloquea permisos a medida que los miembros contribuyen más.

Mejora la visibilidad utilizando la función Resumir temas para destacar las conclusiones clave en hilos muy activos.

Limitaciones del discurso

Crea contenido duplicado, lo que dificulta identificar las respuestas más recientes o validadas.

Los complementos integrados tienen un límite, por lo que es posible que las funciones avanzadas requieran una instalación o configuración adicional.

Precios de Discourse

Prueba gratuita

Starter: 20 $ al mes

Pro: 100 $ al mes

Empresa: 500 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Discourse

G2: 4/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Discourse?

Directamente de una reseña de G2:

Lo mejor de Discourse es la función Canales, donde los miembros del equipo del proyecto pueden colaborar. En los canales, los usuarios pueden crear nuevas publicaciones, responder a las publicaciones de otros y subir adjuntos. Algunas funciones están duplicadas y resultan confusas. Por ejemplo, al hacer clic en «DMS» y seleccionar un canal de grupo, es lo mismo que seleccionar directamente el canal de grupo.

Lo mejor de Discourse es la función Canales, donde los miembros del equipo del proyecto pueden colaborar. En los canales, los usuarios pueden crear nuevas publicaciones, responder a las publicaciones de otros y subir adjuntos. Algunas funciones están duplicadas y resultan confusas. Por ejemplo, al hacer clic en «DMS» y seleccionar un canal de grupo, es lo mismo que seleccionar directamente el canal de grupo.

🧠 Dato curioso: El movimiento Lyceum del siglo XIX en Estados Unidos creó comunidades basadas en conferencias en las que los ciudadanos se reunían para aprender, debatir y discutir temas de ciencia, filosofía y política.

Recursos y plantillas para la participación comunitaria

Cuando se crea o se desarrolla una comunidad, contar con plantillas ClickUp bien estructuradas y guías fiables ahorra tiempo y garantiza la coherencia.

Estas son algunas de nuestras opciones favoritas que te ayudarán a planificar, ejecutar y ampliar tus programas comunitarios sin necesidad de reinventar la rueda. 🛞

1. Plantilla del plan estratégico de participación comunitaria de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Lanza programas como AMA, grupos de compañeros y calendarios de contenido con la plantilla del plan estratégico de participación comunitaria de ClickUp.

La plantilla del plan estratégico de participación comunitaria de ClickUp le ofrece una forma estructurada de definir sus metas, alinear los equipos internos y garantizar que cada iniciativa respalde directamente las necesidades de la comunidad. Organice cada esfuerzo de participación en una hoja de ruta agrupada por departamento, tema o persona para visualizar lo que está en curso y quién es responsable de cada cosa.

La plantilla incluye Campos personalizados integrados como Duración (días), Impacto, Progreso, Facilidad de implementación, Miembros del equipo, Departamento y Responsable del proyecto. Además, dispone de múltiples vistas visuales que le ayudarán a comprender cómo evolucionan las tareas de participación a lo largo del trimestre.

2. Plantilla de plan de acción de ClickUp para la participación de la comunidad

Obtenga una plantilla gratuita Prioriza las tareas para que los líderes puedan evaluar y elegir qué iniciativas activar primero utilizando la plantilla del plan de acción de ClickUp para la participación de la comunidad.

La plantilla del plan de acción de ClickUp para la participación de la comunidad describe su público, define los métodos de comunicación y programa actividades que mantienen una participación inclusiva, coherente y con un propósito.

Puede establecer métricas de éxito concretas, evaluar el esfuerzo frente al impacto y mantener todas las tareas alineadas con lo que más importa. Le da indicaciones para planificar componentes críticos como: segmentación del público objetivo, métodos/canales de divulgación, calendario y frecuencia de las comunicaciones, mecanismos de retroalimentación y procedimientos (de elaboración de) informes o mantenimiento de registros.

🔍 ¿Sabías que...? El movimiento de casas de acogida de finales del siglo XIX, como la Hull House de Jane Addams en Chicago, creó hubs comunitarios para que los inmigrantes tuvieran acceso a la educación, la atención sanitaria y las oportunidades de participación cívica.

3. Plantilla del plan de comunicación para la participación de la comunidad de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantenga una comunicación constante o amplíe la participación de forma fluida con la plantilla del plan de comunicación para la participación de la comunidad de ClickUp.

La plantilla del plan de comunicación para la participación de la comunidad de ClickUp le ayuda a identificar y organizar a las partes interesadas clave y los segmentos de la comunidad. Defina una estrategia de comunicación que resuene en su público y planifique la frecuencia, los canales y el contenido de su divulgación.

Los estados personalizados, como Borrador, Programado, Enviado, Seguimiento, y los campos (para datos de la audiencia, canales preferidos, nivel de participación, etc.) te ayudan a personalizar los mensajes y realizar un seguimiento del progreso.

4. Plantilla de POE para asuntos comunitarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Consigue una forma fiable y escalable de colaborar en iniciativas comunitarias con la plantilla POE de asuntos comunitarios de ClickUp.

La plantilla POE de asuntos comunitarios de ClickUp está diseñada para iniciativas dirigidas a la comunidad. Podrás planificarlo todo, desde las asociaciones y la divulgación en el barrio hasta los programas dirigidos al público y la comunicación con las partes interesadas. Tu equipo podrá documentar los procedimientos, definir los roles y centralizar las directrices, los pasos, las responsabilidades y las acciones de seguimiento.

Te ofrece secciones personalizadas de POE para definir el propósito, el alcance, los procedimientos, las expectativas y los resultados medibles. Además, con las asignaciones de tareas, las fechas límite, el seguimiento del estado y los Campos personalizados, puedes crear un flujo de trabajo en cuestión de segundos.

🔍 ¿Sabías que...? Los seres humanos estamos programados para sentirnos parte de un grupo social. Abraham Maslow situó la «pertenencia» justo en el centro de su jerarquía de necesidades. Las comunidades satisfacen este impulso humano fundamental.

Errores comunes que hay que evitar

Los errores en la creación de comunidades suelen ser repetibles y solucionables. Veamos algunos:

Error Solución Construir sin un propósito claro Cree un objetivo de una sola frase y dos KPI (por ejemplo, retención y adopción de funciones). Correlacione cada programa con esos KPI. Tratar a la comunidad únicamente como un canal de marketing Asigna al menos un propietario a tiempo completo o a tiempo parcial, y ajusta un plan equilibrado para eventos, asistencia y comentarios sobre los productos. Ignorar a los usuarios pasivos y a los que solo observan Lanza programas de activación que no requieran mucho esfuerzo (encuestas, microdesafíos) y haz un seguimiento de la conversión de los que solo miran a los que publican. Sin moderación ni escalamiento documentados Publica un breve manual para moderadores con ejemplos, roles y un proceso de escalamiento en tres pasos. No cerrar el ciclo de retroalimentación Convierta los comentarios en tareas de seguimiento para el producto/CS y publique actualizaciones de estado para los miembros mensualmente.

Paso n.º 1: Recurre a ClickUp

Un buen manual de participación comunitaria es la columna vertebral de cualquier comunidad que impulse la adopción y la retención de productos. Sin un plan claro, incluso las comunidades más activas pueden sentirse dispersas, con comentarios, eventos y conversaciones aislados entre sí.

De esta manera, estará a solo un paso de perder información valiosa, retrasar acciones y desmotivar a los miembros.

ClickUp da un giro a esa experiencia. Con ClickUp Docs, tus estrategias, directrices y recursos están centralizados. ClickUp Automatizaciones se encarga de las tareas repetitivas y ClickUp Brain añade información basada en la IA, lo que te ayuda a crear indicaciones de participación más inteligentes. Los paneles ofrecen una vista en tiempo real del estado de la comunidad, mientras que los formularios y las tareas garantizan que todas las señales de los miembros sean procesables.

Regístrate en ClickUp de forma gratuita y empieza a crear una comunidad que crezca con cada interacción. ✅