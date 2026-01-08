Las 11 mejores alternativas a Upbase para la productividad personal y en equipo (2025)

Un usuario de G2 resumió así su experiencia con Upbase:

Lo que más me gusta de Upbase es que es lo suficientemente sencillo como para trabajar para el autónomo. Además, Upbase no impone un enfoque específico. Es flexible, por lo que puedes utilizarlo de la forma que mejor se adapte a tus necesidades.

Esa facilidad de uso es una de las principales razones por las que Upbase funciona tan bien para los emprendedores individuales. Cuando gestionas tu propio trabajo, no quieres una herramienta que complique demasiado las cosas. Upbase se adapta fácilmente a tu flujo de trabajo personal.

Sin embargo, a medida que tu trabajo evoluciona, es posible que la flexibilidad por sí sola no sea suficiente. Si gestionas varios proyectos y clientes o coordinas un equipo en crecimiento, es posible que necesites un seguimiento del progreso y una automatización del flujo de trabajo más sólidos.

Ahí es donde entran en juego las alternativas a Upbase. En este artículo, exploramos herramientas que se basan en los puntos fuertes de Upbase y, al mismo tiempo, ofrecen más escalabilidad para tu forma de trabajo actual.

11 alternativas a Upbase de un vistazo

Para ayudarte a comparar rápidamente tus opciones, aquí tienes una vista general de las mejores alternativas a Upbase de un solo vistazo.

Nombre de la herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Planificación unificada de proyectos, más de 15 vistas de tareas, asistencia basada en IA con ClickUp Brain, control de tiempo nativo, gestión de la carga de trabajo, programación de calendarios, documentos, panel, automatización y plantillas. Personas y equipos que buscan gestionar proyectos complejos y ampliar el trabajo sin necesidad de utilizar múltiples herramientas. Free Forever; precios personalizados disponibles para corporaciones. Trello Tableros Kanban con tarjetas y listas, automatización Butler para reglas y flujos de trabajo, IA de Trello para la lluvia de ideas y la creación de elementos de acción, captura de tarjetas desde el correo electrónico y Slack, duplicación de tarjetas y plantillas listas para usar. Personas y equipos pequeños que desean una forma sencilla y visual de gestionar proyectos y realizar un seguimiento del progreso. plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 6 $ al mes por usuario. Monday.com Tableros y flujos de trabajo altamente personalizables, múltiples vistas que incluyen Kanban, vista Gantt, cronograma, calendario y carga de trabajo, paneles en tiempo real, control de tiempo integrado, WorkDocs, WorkForms y más de 200 integraciones de app. Equipos pequeños y medianos que necesitan flujos de trabajo flexibles, visibilidad de la carga de trabajo y seguimiento de proyectos en tiempo real en todos los departamentos. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes por asiento. Wrike Flujos de trabajo y estados personalizados, automatización a nivel de espacio, pizarra de Wrike para lluvias de ideas, formularios de solicitud dinámicos, inteligencia de trabajo basada en IA, planos de proyectos y controles de acceso basados en roles. Equipos pequeños que gestionan proyectos complejos que requieren un fuerte control, estandarización y escalabilidad. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10 $ al mes por usuario. Asana Gestión de tareas y subtareas, vistas de lista, tablero, calendario y línea de tiempo, carteras para visibilidad entre proyectos, seguimiento de metas, resúmenes y detección de riesgos basados en IA, plantillas de flujo de trabajo y gestión de procesos escalable. Equipos multifuncionales de tamaño mediano a grande que desean una ejecución estructurada con visibilidad de las metas y resultados. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 13,49 $ al mes por usuario. Akiflow Programación de tareas en el calendario, plan en lenguaje natural, modo de concentración y bloqueo de tiempo, asistente de IA para la detección de conflictos, captura rápida de tareas a través de la barra de comando y uso compartido de la disponibilidad. Fundadores y operadores individuales que desean que las tareas estén estrechamente alineadas con su calendario y disponibilidad diaria. Los planes de pago comienzan en 34 $ al mes por usuario. Basecamp Espacios de proyecto centralizados para tareas pendientes, mensajes, archivos y calendarios, gráficos Hill para visualizar el progreso, para chatear Campfire y Pings para la comunicación, registros automáticos, referencias de elementos y control de tiempo integrado para la facturación. Equipos pequeños que desean una colaboración sencilla y centralizada con un contexto de proyecto claro y una configuración mínima. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 15 $ al mes por usuario. Jira Tableros Scrum y Kanban, seguimiento de problemas y errores con trazabilidad completa, hojas de ruta avanzadas para la planificación de carteras y capacidad, (elaboración de) informes y paneles de control de rendimiento, controles de seguridad granulares e integraciones profundas con herramientas de desarrollo. Grandes equipos ágiles y de software que gestionan proyectos complejos, incidencias y flujos de trabajo a gran escala. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7,91 $ al mes por usuario. Zoho Proyecto Planificación de proyectos basada en hitos, dependencias de tareas, control de tiempo integrado con integraciones de facturación, gráficos de carga de trabajo, automatización del flujo de trabajo con planos, seguimiento de problemas con SLA y colaboración en contexto. Equipos pequeños que ya utilizan aplicaciones de Zoho y desean una ejecución de proyectos y una facturación estrechamente integradas. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 3,90 $ al mes por usuario. Notion Bases de datos personalizadas para tareas y proyectos, cronograma y vistas de múltiples proyectos, paneles para el seguimiento del progreso, autocompletado con IA para la automatización, permisos granulares, flujos de trabajo de sprints y PRD conectados dentro de las tareas. Equipos pequeños y de tamaño medio que desean una gestión de proyectos flexible combinada con la gestión de documentación y conocimientos. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes por usuario. Todoist Introducción de tareas en lenguaje natural, tareas periódicas flexibles, recordatorios a través de Quick Add, vista Today para centrarse en las tareas diarias, seguimiento de la productividad Karma y uso compartido de proyectos públicos o privados. Personas y equipos pequeños que desean una gestión de tareas sencilla y crear hábitos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 2,93 $ al mes por usuario.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Por qué optar por alternativas a Upbase?

Upbase es un software de gestión de tareas diseñado para ayudar a las pequeñas empresas y equipos a mantenerse organizados. Puedes gestionar tareas, proyectos y documentación básica en una interfaz limpia sin la complejidad del software de corporación.

Sin embargo, a medida que tu equipo crezca y el trabajo se vuelva más colaborativo y acelerado, es posible que Upbase te resulte con límite.

Esto es lo que debes buscar en una alternativa a Upbase:

Control de tiempo y gestión de la carga de trabajo: incluye seguimiento del tiempo y registro del esfuerzo nativos para que puedas equilibrar las cargas de trabajo y mejorar la previsibilidad de la entrega sin herramientas adicionales.

Colaboración en equipo en tiempo real : con compatibilidad para chat, edición de archivos, panel y análisis, para que te mantengas alineado e informado.

(Elaboración de) informes y análisis avanzados: ofrece información integrada, informes personalizables y métricas visuales que te ayudan a comprender el rendimiento del equipo y el estado del proyecto sin necesidad de exportar datos a herramientas externas.

Calendario y programación integrados: proporciona un calendario unificado que reúne tareas, plazos, reuniones e hitos.

Automatización inteligente y conocimientos de IA: incorpora asistentes inteligentes que automatizan las tareas rutinarias y proporcionan respuestas contextuales.

Búsqueda unificada y acceso al conocimiento: ofrece contenido buscable en todas las aplicaciones y fuentes de datos para ayudarte a encontrar lo que necesitas sin tener que buscar en múltiples herramientas.

Permisos y gobernanza basados en roles: te permite establecer controles de acceso granulares en espacios, proyectos y datos para mantener la seguridad y el cumplimiento normativo a medida que tu organización crece.

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia con un límite en su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como app, aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo tenga visibilidad y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

Las mejores alternativas a Upbase

Exploremos cada alternativa a Upbase en detalle, incluyendo las mejores funciones, límites, precios y opiniones reales de los usuarios.

ClickUp (la mejor opción para unificar la productividad personal y los flujos de trabajo en equipo)

El trabajo actual está fragmentado y se distribuye entre demasiadas herramientas. Este cambio constante hace perder tiempo y facilita que se pierda de vista lo que realmente importa.

ClickUp resuelve esto con un entorno de trabajo de IA convergente, que reúne tus proyectos, tareas, calendario y conocimientos del equipo. Con sugerencias basadas en IA y automatización del flujo de trabajo, puedes priorizar el trabajo y colaborar sin fricciones.

Descubra cómo el software de gestión de proyectos ClickUp le ayuda a reducir la dispersión del trabajo y a dedicar menos tiempo a cambiar de herramienta y más tiempo a realizar el trabajo terminado.

Planificación y configuración unificadas de proyectos.

Utiliza tareas de ClickUp para organizar el trabajo, asignar propiedad y realizar un seguimiento del progreso en un único lugar estructurado.

Tarea de ClickUp te ofrece un espacio conectado para planear y poner en marcha múltiples proyectos, desde iniciativas individuales hasta actividades del equipo.

Puedes crear tareas y subtareas, establecer propietarios y asignar fechas límite, todo desde un solo lugar. Los proyectos pueden incluir fases e hitos que te ayudan a comenzar el trabajo con claridad y determinación.

Descubre cómo ClickUp optimiza la gestión de proyectos, desde el plan hasta la ejecución.

Una vez que la estructura de tu proyecto esté lista, podrás elegir entre más de 15 vistas personalizadas que se adapten mejor a cómo deseas realizar el seguimiento del progreso.

Estas vistas facilitan el cambio entre la ejecución detallada de tareas y la planificación general del proyecto sin salir de ClickUp.

Visualiza los proyectos con claridad gracias a las múltiples vistas que se adaptan al flujo de trabajo de tu equipo.

Calendario con tecnología de IA para una programación más inteligente y una mayor comprensión.

El calendario con tecnología de IA de ClickUp programa automáticamente las tareas con prioridad y bloquea el tiempo de concentración en función de tus plazos y tu carga de trabajo. Cuando los planes cambian, puede ajustar tu agenda para que las reuniones y el trabajo se mantengan equilibrados sin necesidad de reprogramarlos manualmente.

Integra Outlook o Google Calendar con tu calendario de ClickUp para que todas tus reuniones y tareas aparezcan en una única vista combinada.

Obtén una vista unificada de tareas, plazos y reuniones con el calendario ClickUp AI.

Obtendrá transcripciones generadas por IA para todas sus reuniones y podrá generar elementos de acción y convertirlos en tareas al instante. Esto convierte su calendario en una herramienta de plan que le ayuda a capturar el trabajo a medida que se produce y a mejorar la productividad.

Control de tiempo que establece la conexión entre el esfuerzo y los resultados.

ClickUp Control de Tiempo te permite supervisar y registrar el tiempo en el momento exacto en que se realiza el trabajo. Puedes realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas o registrar las horas después de la tarea, manteniendo el esfuerzo directamente vinculado al trabajo realizado.

Realiza un seguimiento del esfuerzo directamente en las tareas con ClickUp Control de Tiempo para saber en qué se invierten las horas de trabajo.

Los datos de tiempo se recopilan en hojas de horas y (elaboración de) informes, lo que facilita comprender cómo consumen tiempo los proyectos y dónde se extienden las cargas de trabajo. Al comparar las estimaciones planificadas con el esfuerzo real, obtienes una visibilidad más clara de los riesgos de entrega y la capacidad del equipo.

🎯 Truco rápido: si tu trabajo ocurre en varios dispositivos o herramientas, ClickUp te permite seguir controlando el tiempo de forma sencilla. Controla el tiempo desde tu escritorio, móvil o navegador con la extensión gratuita para Chrome, o conecta herramientas como Toggl o Clockify para sincronizar el tiempo automáticamente. También puedes marcar las entradas como facturables, de modo que las horas listas para facturar estén siempre con visibilidad sin necesidad de realizar conciliaciones adicionales.

ClickUp Brain: tu asistente de trabajo con tecnología de IA.

ClickUp Brain actúa como un asistente en el entorno de trabajo que te ayuda a entender el trabajo en curso sin tener que buscar entre tareas, comentarios o documentos. Te muestra la información que necesitas en el momento en que la necesitas.

Utiliza ClickUp Brain para generar resúmenes e información directamente a partir de tus tareas y documentos.

En lugar de escribir manualmente actualizaciones de estado o seguimientos, puedes confiar en Clickup Brain para convertir entradas sin procesar, como notas, archivos y conversaciones, en contenido útil. Esto mantiene la ejecución diaria en marcha y reduce el esfuerzo dedicado al trabajo administrativo.

💟 Bonificación: a medida que los proyectos crecen, necesitas formas más rápidas de comprender el progreso y convertir las conversaciones en acciones. ClickUp BrainGPT, una aplicación de escritorio, amplía las capacidades de Brain para dar soporte a la gestión de proyectos a gran escala. Amplía ClickUp BrainGPT a todo tu entorno de trabajo para buscar herramientas con conexión, utilizar la entrada de voz y hacer trabajo con modelos avanzados de IA en un solo lugar. Puede: Convierte las discusiones en acciones: convierte las transcripciones de las reuniones, los comentarios y las actualizaciones en tareas estructuradas con propietarios y fechas límite.

Planifica con contexto: genera planes de proyecto, hitos y desgloses de tareas basados en el trabajo existente y los datos históricos.

Reduce las actualizaciones manuales: redacta automáticamente informes de estado y resúmenes de progreso sin tener que pedir información al equipo.

Trabajo desde una sola capa de IA: utiliza modelos avanzados como ChatGPT, Claude y Gemini sin cambiar de herramienta ni perder el contexto del proyecto.

Automatiza los flujos de trabajo y reduce el esfuerzo manual.

ClickUp Automatización te libera del trabajo repetitivo. En lugar de actualizar manualmente las tareas o estar pendiente de las actualizaciones, puedes establecer reglas que asignen trabajo, cambien estados, envíen alertas o avancen tareas tan pronto como se cumplan las condiciones. Esto mantiene los proyectos en marcha incluso cuando nadie los supervisa de cerca.

Con ClickUp AI Agents, la automatización va un paso más allá. Estos agentes pueden actuar en función del contexto de tu entorno de trabajo para sugerir los siguientes pasos, resumir las actualizaciones y ayudar a gestionar el flujo de tareas en todos los proyectos.

Automatiza las tareas repetitivas y ahorra tiempo con los agentes de ClickUp AI.

Planifica tu día con plantillas ya preparadas.

Cuando tu trabajo sigue patrones familiares, empezar con una estructura probada puede ahorrarte tiempo y reducir la fatiga de tomar decisiones. Las plantillas gratuitas de ClickUp te ofrecen un marco sencillo que puedes adaptar a tu rutina diaria.

Por ejemplo, la plantilla ClickUp Daily Planner te ayuda a organizar las tareas diarias y los bloques de tiempo en un solo lugar. Puedes planificar tu día y utilizar la vista de calendario para ver claramente los plazos y los horarios. De esta manera, tu plan diario sigue siendo realista y viable.

Obtenga una plantilla gratis. Planifica y estructura tu día con la plantilla de planificador diario de ClickUp para convertir las prioridades en tareas claras y viables.

Las mejores funciones de ClickUp

Visibilidad del proyecto: Obtén una vista en tiempo real del progreso, las prioridades y las cargas de trabajo a través de Obtén una vista en tiempo real del progreso, las prioridades y las cargas de trabajo a través de los paneles personalizables de ClickUp.

Documentación colaborativa: crea y comparte POEEs, declaraciones de trabajo y otra documentación con crea y comparte POEEs, declaraciones de trabajo y otra documentación con ClickUp Docs , enlazando los documentos relevantes directamente a las tareas para contextualizarlos.

Colaboración visual: Genera ideas, correlaciona flujos de trabajo y convierte conceptos en acciones con Genera ideas, correlaciona flujos de trabajo y convierte conceptos en acciones con ClickUp Pizarra.

Comunicación contextual: mantén las conversaciones con conexión (a internet) a las tareas y los proyectos con mantén las conversaciones con conexión (a internet) a las tareas y los proyectos con ClickUp Chat.

Admisión estructurada: captura solicitudes, comentarios o requisitos y conviértelos en trabajo procesable con captura solicitudes, comentarios o requisitos y conviértelos en trabajo procesable con ClickUp Forms.

Límites de ClickUp

El amplio intervalo de funciones de la plataforma puede resultar un poco difícil para los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones).

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Aprecio mucho la amplia gama de funciones que ofrece ClickUp, que me ayuda a gestionar tareas a corto plazo a lo largo de la semana y proyectos más complejos que duran meses. Valoro poder realizar un seguimiento fácil de las tareas de las que soy responsable y su urgencia, lo que simplifica mi flujo de trabajo diario.

Aprecio mucho la amplia gama de funciones que ofrece ClickUp, que me ayuda a gestionar tareas a corto plazo a lo largo de la semana y proyectos más complejos que duran meses. Valoro poder realizar un seguimiento fácil de las tareas de las que soy responsable y su urgencia, lo que simplifica mi flujo de trabajo diario.

2. Trello (la mejor opción para el seguimiento visual de proyectos al estilo Kanban con automatización sencilla)

a través de Trello.

Si quieres gestionar proyectos sencillos con claridad, Trello te ofrece un sistema fácil de usar. Se basa en una estructura Kanban que utiliza tableros, listas y tarjetas, lo que facilita la organización de las tareas y permite ver el progreso de un vistazo.

Butler, la herramienta de automatización integrada de Trello, elimina el trabajo repetitivo de la gestión de tus tableros. Puede mover automáticamente tarjetas entre listas, asignar tareas a compañeros de equipo, actualizar fechas de vencimiento e incluso actuar como desencadenante de flujos de trabajo complejos de varios pasos basados en las reglas que establezcas.

Trello IA te ayuda a comunicarte con claridad y a trabajar de forma más eficiente con tus tarjetas. Puedes utilizarlo para generar ideas basadas en tus temas e identificar elementos que añadir directamente a tus tarjetas.

Las mejores funciones de Trello

Convierte los correos electrónicos y los mensajes de Slack en trabajo procesable capturando las conversaciones como tarjetas de Trello.

Realiza un seguimiento del trabajo sin problemas utilizando la duplicación de tarjetas para ver las tareas de diferentes tableros en un solo lugar.

Lanza múltiples proyectos más rápido con plantillas prediseñadas creadas para estandarizar los tableros y los flujos de trabajo comunes del equipo.

Límites de Trello

A medida que los proyectos crecen, navegar por los tableros y encontrar detalles puede resultar complicado.

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario.

Premium: 12,50 $ al mes por usuario.

Corporación: 17,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y opiniones sobre Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta que Trello me permita separar el trabajo en diferentes secciones y subsecciones, lo que me facilita organizar los proyectos por tema o tarea. Esta separación me ayuda mucho a ordenar las cosas y evitar que mi trabajo se desorganice. También me parece útil la opción de etiquetado por color, ya que me permite clasificar las tareas según su importancia o necesidades de especialización.

Me gusta que Trello me permita separar el trabajo en diferentes secciones y subsecciones, lo que me facilita organizar los proyectos por tema o tarea. Esta separación me ayuda mucho a ordenar las cosas y evitar que mi trabajo se desorganice. También me parece útil la opción de etiquetado por color, ya que me permite clasificar las tareas según su importancia o necesidades de especialización.

3. Monday.com (la mejor opción para flujos de trabajo personalizables con visibilidad de la carga de trabajo y el tiempo en todos los equipos).

a través de Monday.com.

Monday. com es un sistema de gestión del trabajo flexible que ayuda a los equipos a planear y realizar un seguimiento de los proyectos de manera eficiente. Sus tableros y flujos de trabajo altamente personalizables te permiten estructurar el trabajo para adaptarlo a las necesidades de tu equipo.

Tienes varias formas de ver tu trabajo, incluyendo las vistas Kanban, Cronograma, Gantt, Calendario y Carga de trabajo. Con paneles personalizables, puedes realizar un seguimiento de cada proyecto en tiempo real. Los gráficos, los números y los indicadores de carga de trabajo resaltan el progreso y las métricas clave.

Las funciones de control de tiempo y gestión de la carga de trabajo proporcionan visibilidad sobre la duración de las tareas y ayudan a equilibrar el trabajo entre los miembros de tu equipo. Al mismo tiempo, las vistas de planificación de recursos y seguimiento de proyectos te facilitan la definición de hitos y la gestión eficiente de las dependencias.

Las mejores funciones de Monday.com

Colabora con WorkDocs creando y gestionando materiales de referencia directamente en Monday.com.

Recopila información de clientes, socios o compañeros de equipo con WorkForms, y las respuestas se añadirán automáticamente a los tableros.

Conecta tus herramientas con integraciones en más de 200 apps, como Slack, Google Drive, Teams, Zoom y Salesforce.

Límites de Monday.com

La plataforma no cuenta con compatibilidad para múltiples niveles de subelementos para desgloses detallados de proyectos.

Precios de Monday.com

Free

Estándar: 14 $ al mes por asiento.

Pro: 24 $ al mes por asiento.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 14 700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Una reseña de Capterra dice:

Lo que más me gustó de monday.com es su interfaz visualmente atractiva y sus flujos de trabajo personalizables. La función de arrastrar y soltar hace que la gestión de proyectos sea intuitiva, y las opciones de integración con apps, como Slack, Google Drive y Zoom, son excelentes.

Lo que más me gustó de monday.com es su interfaz visualmente atractiva y sus flujos de trabajo personalizables. La función de arrastrar y soltar hace que la gestión de proyectos sea intuitiva, y las opciones de integración con aplicaciones como Slack, Google Drive y Zoom son excelentes.

👀 Dato curioso: ClickUp superó los 3600 millones de tareas creadas, de las cuales 1000 millones se añadieron en solo un año 🚀.

4. Wrike (la mejor opción para gestionar proyectos complejos con controles y automatización de nivel empresarial)

a través de Wrike.

Con Wrike, puedes personalizar los flujos de trabajo, los estados y los tipos de elementos para que se adapten a la terminología y al estilo de trabajo de tu equipo.

La automatización a nivel de espacio refuerza aún más esta idea, ya que permite aplicar reglas y acciones a nivel de equipo o departamento. Esto ayuda a estandarizar los procesos, al tiempo que sigue ofreciendo compatibilidad con diferentes formas de trabajo en toda la organización.

Cuando necesites planificar y generar ideas, utiliza Wrike Pizarra para hacer uso compartido de ellas con tu equipo. Las ideas creadas en la pizarra se pueden enlazadas directamente a los plans del proyecto, lo que facilita pasar de la discusión a la ejecución sin perder el contexto.

La plataforma también optimiza la forma en que el trabajo entra en el sistema. Los formularios de solicitud dinámicos estandarizan la información introducida por los usuarios internos y externos y establecen la conexión directa entre las solicitudes y los flujos de trabajo correctos. Al garantizar que los detalles se recopilan desde el principio, se evitan seguimientos innecesarios y se empieza a trabajar con un contexto más claro.

Las mejores funciones de Wrike

Utiliza la inteligencia laboral basada en IA para generar contenido de tareas y resumir las discusiones del proyecto directamente en Wrike.

Reutiliza los planos de los proyectos para crear rápidamente tareas periódicas o proyectos completos con flujo de trabajo estandarizado.

Protege los entornos de trabajo y controla el acceso mediante permisos basados en rol y autenticación de dos factores para proteger el trabajo confidencial.

Límites de Wrike

La plataforma no ofrece recordatorios ni notificaciones para las próximas tareas, lo que facilita que se pasen los plazos sin un seguimiento adicional.

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario.

Empresa: 25 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4470 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Una reseña de Reddit dice:

He utilizado un montón de sistemas de gestión de proyectos y me gusta mucho Wrike. No solo porque soy gestor de proyectos, sino porque los 30 miembros de mi equipo lo han aprendido fácilmente y lo utilizan a diario. El hecho de que hayamos adoptado al 100 % un software facilita mucho mi trabajo como gestor de proyectos.

He utilizado un montón de sistemas de gestión de proyectos y me gusta mucho Wrike. No solo porque soy gestor de proyectos, sino porque los 30 miembros de mi equipo lo han aprendido fácilmente y lo utilizan a diario. El hecho de que hayamos adoptado al 100 % un software facilita mucho mi trabajo como gestor de proyectos.

5. Asana (la mejor para la ejecución de proyectos interfuncionales vinculados a metas y resultados)

a través de Asana.

Asana es un software de gestión de proyectos y trabajo que te ayuda a planear y gestionar el trabajo de varios equipos en un entorno de trabajo compartido.

Para la ejecución diaria, puedes crear tareas con propietarios y fechas de vencimiento claros. Divide el trabajo en subtareas y sigue el progreso utilizando vistas de lista, tablero, calendario o cronograma.

A medida que el trabajo se amplía, las carteras te ofrecen un único lugar desde el que supervisar múltiples proyectos. Obtienes una visibilidad clara del progreso sin tener que saltar entre espacios de proyecto. Las metas conectan este trabajo con las prioridades de la empresa y muestran cómo la ejecución impulsa resultados reales.

Asana AI añade una capa de inteligencia a tus flujos de trabajo. Trabajando directamente con los datos de tu proyecto, resume el estado del mismo e identifica los obstáculos y riesgos para ayudarte a tomar decisiones con confianza.

Las mejores funciones de Asana

Estandariza los flujos de trabajo de tu equipo con más de 80 plantillas listas para usar para proyectos y tareas comunes.

Gestiona procesos a gran escala creando y actualizando paquetes para múltiples proyectos en un solo lugar.

Céntrate en el trabajo importante con una bandeja de entrada que te ofrece actualizaciones relevantes y reduce las distracciones.

Límites de Asana

Hay un límite en los vínculos automáticos entre tareas y proyectos relacionados, lo que dificulta ver las conexiones.

Precios de Asana

Personal: Gratis

Starter: 13,49 $ al mes por usuario.

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Asana

G2: 4,4/5 (más de 12 800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta usar Asana porque me permite volcar todos mis pensamientos e ideas en un solo lugar y luego organizarlos en un plan claro. Facilita el trabajo con los miembros del equipo, desde el uso compartido de tareas hasta colaborar a través de comentarios en la línea de tiempo de cada uno. También me gusta la flexibilidad de las notificaciones, ya sea por correo electrónico o directamente en la app.

Me encanta usar Asana porque me permite volcar todos mis pensamientos e ideas en un solo lugar y luego organizarlos en un plan claro. Facilita el trabajo con los miembros del equipo, desde el uso compartido de tareas hasta colaborar a través de comentarios en el cronograma de cada uno. También me gusta la flexibilidad de las notificaciones, ya sea por correo electrónico o directamente en la aplicación.

6. Akiflow (ideal para el plan de calendarios basado en tareas, con un enfoque diario profundo y bloqueo de tiempo)

a través de Akiflow.

En Akiflow, es fácil transformar tus tareas en eventos de calendario procesables, para que el plan se ajuste a tus horas disponibles reales.

Con la planificación en lenguaje natural, puedes crear y programar tareas utilizando texto sencillo como «mañana a las 10:00 durante 1 hora». El modo de concentración y las franjas horarias te permiten organizar tareas similares en bloques específicos sin interrumpir tu trabajo.

Aki, el asistente de IA, te ayuda a trabajar de forma más eficiente detectando conflictos de programación y sugiriendo ajustes. Mantiene tu día equilibrado para que puedas centrarte en el trabajo que realmente impulsa el resultado.

Las mejores funciones de Akiflow

Organiza las tareas con proyectos y etiquetas para estructurarlas, filtrar las vistas y centrarte en el trabajo más importante.

Captura y gestiona tareas rápidamente desde cualquier lugar utilizando la barra de comando y los atajos de teclado, y reduce los cambios de contexto.

Usa compartido tu disponibilidad a través de un enlace de reserva para que otros puedan programar reuniones sin esfuerzo.

Límites de Akiflow

La función de chatear de Aki a veces puede malinterpretar las instrucciones y provocar que las tareas no se ejecuten según lo previsto.

Precios de Akiflow

7 días de (versión de) prueba gratuita

Pro Mensual: 34 $/mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Akiflow

G2: 4,8/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Akiflow?

Una reseña de Capterra dice:

Empecé a usar Akiflow para tener una única fuente de información para mis diversas apps, aplicación. Necesitaba un lugar donde se reunieran todas las tareas, que me ofreciera una panorámica de lo que aún estaba pendiente. Akiflow tiene una interfaz de usuario elegante y me gusta que destaque las tareas (en lugar de la vista de calendario kanban). También me gusta la integración con WhatsApp, que facilita la adición de nuevas tareas. La herramienta de IA trabaja relativamente bien.

Empecé a usar Akiflow para tener una única fuente de información para mis diversas apps. Necesitaba un lugar donde se reunieran todas las tareas, que me ofreciera una visión general de lo que aún estaba pendiente. Akiflow tiene una interfaz de usuario elegante y me gusta que destaque las tareas (en lugar de la vista de calendario kanban). También me gusta la integración con WhatsApp, que facilita la adición de nuevas tareas. La herramienta de IA funciona relativamente bien.

🌟 Bonificación: Los Super Agents de ClickUp ayudan a los equipos pequeños a sentirse mucho más grandes de lo que son, ya que se encargan discretamente de las tareas cotidianas de los proyectos, el chat y los documentos. Estos agentes ambientales, con autoaprendizaje y contextuales pueden hacerse cargo de gran parte del trabajo repetitivo que tienes que realizar cada día. Por ejemplo, un Super Agent puede clasificar las solicitudes entrantes de los clientes, convertir los mensajes en tareas, actualizar los estados y enviar recordatorios amables a los propietarios antes de que se les pase algo. Puede redactar respuestas rápidas a los clientes, convertir las reuniones en elementos claros y hacer uso compartido de sencillas actualizaciones sobre el progreso con tu equipo. Entre bastidores, los Super Agents mantienen las listas de control ordenadas, rellenan los detalles y marcan los obstáculos para que tus empleados puedan centrarse en el trabajo significativo y de gran impacto. Acelera los flujos de trabajo con Super Agents en ClickUp.

7. Basecamp (la mejor opción para la comunicación centralizada del equipo con una gestión de proyectos mínima)

a través de Basecamp.

Basecamp es una plataforma de gestión de proyectos y colaboración que reúne las tareas y la comunicación en un solo lugar.

Todo relacionado con un proyecto, incluidas las tareas pendientes, los mensajes, los archivos y los calendarios, se encuentra en un espacio centralizado. Los miembros de tu equipo pueden ver el contexto completo de un vistazo, lo que reduce la confusión.

El gráfico de colina ofrece una perspectiva única del progreso. En lugar de un porcentaje de finalización genérico, una curva en forma de colina representa el ciclo de vida de una tarea.

Mantenerse en conexión con su equipo también es sencillo. Dispone de Campfire Group Chat para debates en grupo y Pings para enviar mensajes privados.

Las mejores funciones de Basecamp

Automatiza las actualizaciones de estado con registros que sirven como indicación para que tu equipo comparta el progreso de forma periódica.

Enlaza mensajes, tareas pendientes, tarjetas, eventos, documentos o archivos para crear automáticamente referencias y establecer la conexión de elementos relacionados.

Realiza un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas pendientes y los documentos para medir el esfuerzo del proyecto y facilitar una facturación precisa.

Límites de Basecamp

La ausencia de funciones más novedosas, como la IA y los gráficos interactivos, hace que la herramienta esté menos actualizada.

Precios de Basecamp

Free

Basecamp Plus: 15 $ al mes por usuario.

Basecamp Pro Ilimitado: 349 $ al mes.

Valoraciones y opiniones sobre Basecamp

G2: 4,1/5 (más de 5400 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Una reseña de G2 dice:

Basecamp simplifica la gestión de proyectos y, al mismo tiempo, me ofrece la profundidad que necesito para mantener el control sobre flujos de trabajo complejos. La plataforma es intuitiva, pero lo suficientemente potente como para manejar el rigor técnico de mis proyectos.

Basecamp simplifica la gestión de proyectos y, al mismo tiempo, me ofrece la profundidad que necesito para mantener el control sobre flujos de trabajo complejos. La plataforma es intuitiva, pero lo suficientemente potente como para manejar el rigor técnico de mis proyectos.

8. Jira (la mejor opción para el desarrollo ágil de software con seguimiento avanzado de problemas y elaboración de informes)

a través de Jira.

Jira, de Atlassian, es una app de gestión de proyectos ágil que se centra en flujos de trabajo centrados en los desarrolladores para equipos de software e ingeniería. Creada originalmente para el seguimiento de errores, ahora da compatibilidad a equipos ágiles a través de Jira Software, Service Management, Work Management y Align.

Con sus tableros Scrum y Kanban, puedes supervisar el progreso e identificar rápidamente los obstáculos. La gestión de incidencias te ayuda a realizar un seguimiento de las tareas, historias, incidencias y epopeyas con prioridades, estados, fechas de límite y adjuntos. También mantiene un historial completo de todas las actualizaciones para una trazabilidad total.

Para equipos más grandes, Jira ofrece gestión de carteras y recursos a través de Advanced Roadmaps. Puedes planear cronogramas y la capacidad del equipo, y asegurarte de que las cargas de trabajo tengan una distribución uniforme.

Las mejores funciones de Jira

Realiza un seguimiento del rendimiento del equipo y del estado del proyecto con gráficos de burndown, gráficos de velocidad, gráficos de control y paneles personalizables.

Controla el acceso con ajustes de seguridad detallados para gestionar quién puede tener vista, edición o gestión de los elementos del proyecto.

Integra herramientas conectando Jira a miles de apps, como Confluence, GitHub, Bitbucket y Microsoft Teams.

Límites de Jira

Las notificaciones de Jira pueden ser abrumadoras y requieren una gestión frecuente para evitar el desorden en la bandeja de entrada.

Precios de Jira

Free

Estándar: 7,91 $ al mes por usuario.

Premium: 14,54 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 7200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Una reseña de Capterra dice:

Llevo 4 años utilizándolo y la experiencia ha sido inmersiva. Es lo primero que utilizo al comenzar mi jornada de trabajo. Realizo un seguimiento de las tareas pendientes y empiezo a trabajar con los elementos de mayor prioridad. Es más sencillo de usar a lo largo de un período y permite comprobar fácilmente las ramas en GitHub utilizando los comandos especificados en la interfaz de usuario de Jira.

Llevo 4 años utilizándolo y la experiencia ha sido inmersiva. Es lo primero que utilizo al comenzar mi jornada de trabajo. Realizo un seguimiento de las tareas y empiezo a trabajar con los elementos de mayor prioridad. Es más sencillo de usar a lo largo de un periodo y permite comprobar fácilmente las ramas en GitHub utilizando los comandos especificados en la interfaz de usuario de Jira.

9. Zoho Projects (la mejor opción para la ejecución de proyectos y la facturación dentro del ecosistema Zoho).

a través de Zoho Proyectos

Si tu equipo ya utiliza herramientas de Zoho, Zoho Projects es una solución de gestión de proyectos que amplía tu configuración actual.

La plataforma te ayuda a planificar y ejecutar proyectos con una estructura de tareas clara basada en hitos, tareas y subtareas. Además, las dependencias entre tareas garantizan que el trabajo siga la secuencia correcta y te proporcionan una visibilidad clara del progreso.

A medida que se ejecutan las tareas, el control de tiempo integrado te permite registrar y aprobar las horas mediante cronómetros y hojas de horas. Estas entradas se pueden convertir en facturas utilizando las integraciones de Zoho Books o Zoho Invoice, lo que te ayuda a conectar la ejecución del proyecto con la facturación.

Las mejores funciones de Zoho Proyectos

Supervisa la capacidad del equipo y redistribuye el trabajo utilizando gráficos de carga de trabajo que ayudan a evitar la sobrecarga y los cuellos de botella.

Automatiza la ejecución de tareas y los traspasos con plantillas y reglas del flujo de trabajo que asignan propietarios, actualizan campos y activan notificaciones.

Comunícate y colabora en contexto a través del chat integrado y las actualizaciones de tareas por correo electrónico.

Límites de Zoho Projects

La elaboración de informes de la plataforma no siempre es precisa y puede causar problemas a la hora de presentar los datos a las partes interesadas.

Precios de Zoho Proyectos

Free

Premium: 3,90 $ al mes por usuario.

Corporación: 7,80 $ al mes por usuario.

Ultimate: 10 $ al mes por usuario.

Zoho Proyectos Plus: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Projects

G2: 4,3/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 840 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Projects?

Una reseña de Reddit dice:

Llevo usando Zoho Projects desde hace aproximadamente un año y, en general, es una buena herramienta para la gestión de tareas y proyectos. La integración con otras aplicaciones de Zoho es perfecta, lo cual es una gran ventaja si ya formas parte del ecosistema de Zoho.

Llevo usando Zoho Projects desde hace aproximadamente un año y, en general, es una buena herramienta para la gestión de tareas y proyectos. La integración con otras aplicaciones de Zoho es perfecta, lo cual es una gran ventaja si ya estás en el ecosistema de Zoho.

10. Notion (la mejor opción para una gestión de proyectos flexible combinada con documentación y centros de conocimiento)

a través de Notion.

Notion es una herramienta de gestión de proyectos que ofrece compatibilidad tanto con la planificación estructurada como con la ejecución flexible.

En lugar de formatos de tareas fijos, Notion te permite crear bases de datos personalizadas con tus propios campos (prioridad, estado, persona asignada, plazos, etiquetas). La misma base de datos se puede ver de múltiples vistas para una planificación detallada de las tareas y una supervisión de alto nivel del proyecto.

Los paneles de control recopilan datos de múltiples fuentes y los convierten en gráficos visuales, lo que proporciona a los equipos una vista clara del progreso.

Para reducir el esfuerzo manual, Notion también ofrece compatibilidad con la automatización mediante el autocompletado con IA. Funciona con la información de tu entorno de trabajo para asignar etiquetas o categorías y extraer puntos importantes, como métricas, resultados clave o elementos de acción, de las descripciones.

Las mejores funciones de Notion

Establece permisos granulares con reglas de acceso a nivel de página que otorgan acceso automáticamente en función de la persona asignada o del propietario.

Ejecuta sprints automatizados utilizando flujos de trabajo integrados para gestionar los backlogs y realizar un seguimiento de las incidencias en un solo lugar.

Mantén la conexión (a internet) de los PRD almacenando los requisitos y la información relacionada con el proyecto directamente en cada página de tareas.

Límites de Notion

Las funciones de gestión de proyectos podrían ser más potentes y permitir a los usuarios crear y fechar listas de pendientes sin depender de una base de datos.

Precios de Notion

Free

Más: 12 $ al mes por usuario.

Empresa: 24 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados.

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2: 4,6/5 (más de 8900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Una reseña de G2 dice:

Utilizo Notion para mis estudios, para tomar notas y gestionar mi flujo de trabajo con una lista pendiente. Me gusta poder tenerlo todo perfectamente organizado, como en un cuaderno, lo que me permite acceder fácilmente a todo lo que necesito de forma clara y ordenada. Me ayuda a reducir el estrés al tener las cosas en orden, de modo que puedo ver fácilmente lo que me queda por hacer y qué es lo siguiente que debo hacer.

Utilizo Notion para mis estudios, para tomar notas y gestionar mi flujo de trabajo con una lista pendiente. Me gusta poder tenerlo todo perfectamente organizado, como en un cuaderno, lo que me permite acceder fácilmente a todo lo que necesito de forma clara y ordenada. Me ayuda a reducir el estrés al tener las cosas en orden, de modo que puedo ver fácilmente lo que me queda por hacer y qué es lo siguiente que debo hacer.

11. Todoist (la mejor opción para la gestión ligera de tareas y la creación de hábitos con una fricción mínima)

a través de Todoist.

Todoist ofrece la posibilidad de introducir tareas en lenguaje natural, lo que te permite añadir tareas simplemente escribiendo texto sin formato. Solo tienes que escribir «Enviar informe mañana a las 5 p. m. #Trabajo p1» y Todoist establecerá automáticamente la fecha límite y la prioridad por ti.

El trabajo recurrente se gestiona con un alto nivel de flexibilidad. Puedes crear horarios flexibles, como tareas que se repiten todos los días laborables, cada tercer viernes o en intervalos personalizados. Esto lo hace especialmente eficaz para gestionar rutinas y trabajo operativo continuo.

Además, la plataforma fomenta la constancia a través de su función Karma integrada. Al realizar seguimiento de las tareas completadas y las tendencias de productividad a lo largo del tiempo, Karma te ofrece información sobre tu progreso y te ayuda a mantener hábitos constantes.

Las mejores funciones de Todoist

Establece recordatorios rápidamente escribiéndolos en «Añadir rápidamente», para que nunca te pierdas una tarea urgente.

Céntrate en el día de hoy con la vista Hoy para completar lo que tienes pendiente y alcanzar el #TodoistZero al final del día.

Gestiona el acceso a los proyectos creando proyectos públicos en equipo para un uso compartido fácil o proyectos privados para trabajo confidencial.

Límites de Todoist

Se podría mejorar la compatibilidad con tareas periódicas, y el complemento de Outlook debería incluir secciones y funciones de asignación.

Precios de Todoist

Principiante: Gratis, gratuito/a

Pro: 7 $ al mes por usuario.

Empresa: 10 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Todoist

G2: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Todoist?

Una reseña de Capterra dice:

Empezar a utilizarlo fue muy sencillo. Solo tuve que descargarlo y empecé a añadir tareas inmediatamente. Sin configuraciones complicadas ni nada por el estilo. El diseño es limpio, lo que me gusta. No está recargado, por lo que puedo ver lo pendiente sin distraerme. Puedo consultar mis tareas en mi teléfono y en mi ordenador portátil, lo que es muy práctico.

Empezar a utilizarlo fue muy sencillo. Solo tuve que descargarlo y empecé a añadir tareas inmediatamente. Sin configuraciones complicadas ni nada por el estilo. El diseño es limpio, lo que me gusta. No está recargado, por lo que puedo ver lo que tengo pendiente sin distraerme. Puedo consultar mis tareas en el teléfono y en el portátil, lo que es muy práctico.

Aumente la capacidad de su equipo sin gastos generales adoptando estos agentes de IA para empresas. 👇

Toma el control de tu trabajo y reduce el caos con ClickUp.

Upbase funciona bien para un simple plan, pero puede empezar a resultar restrictivo cuando tu trabajo se vuelve más dinámico. ClickUp está diseñado para esa siguiente fase. Adopta un enfoque unificado para mantener el trabajo organizado y reducir el cambio constante entre app, aplicación.

Con ClickUp, el progreso es visible en múltiples vistas y los plazos se mantienen claros gracias al calendario impulsado por IA. El conocimiento y la ejecución permanecen enlazados, mientras que las indicaciones y resúmenes inteligentes ayudan a los equipos a centrarse en lo que más importa.

Si quieres un sistema único que crezca con tu flujo de trabajo y no a su alrededor, ClickUp es una potente alternativa a Upbase.

Empieza a usar ClickUp gratis, gratuito/a y mantén todo tu trabajo en marcha en un solo lugar.