Las 10 mejores alternativas a Assista IA en 2026

La automatización del flujo de trabajo mediante IA se ha convertido en algo habitual en los lugares de trabajo modernos, y casi 9 de cada 10 organizaciones utilizan ahora algún tipo de IA en sus operaciones. Si eres gestor de proyectos o jefe de equipo y utilizas Assista AI, probablemente hayas experimentado cómo los agentes de IA pueden gestionar tareas repetitivas en tus aplicaciones.

Pero a medida que su equipo crece y la complejidad de los proyectos aumenta, es posible que esté explorando otras opciones que ofrecen diferentes funciones, precios o capacidades de integración.

Tanto si busca funciones especializadas de gestión de proyectos como un enfoque diferente de la automatización, hemos elaborado esta lista de alternativas a Assista AI para ayudarle a encontrar la opción más adecuada.

Empecemos. 💪🏼

Las mejores alternativas a Assista IA de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica general de las mejores alternativas a Assista IA y lo que cada una de ellas ofrece. 👇

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Gestión de proyectos y automatización impulsadas por IA para equipos multifuncionales, empresas en expansión y operaciones empresariales. ClickUp Brain para resúmenes de proyectos en tiempo real y seguimiento de decisiones, BrainGPT con múltiples modelos de IA, incluidos ChatGPT, Claude y Gemini, Talk to Text para capturar ideas rápidamente, AI Agents para supervisión y elaboración de informes automatizados, Automatizaciones para una ejecución coherente. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Zapier Automatización sin código y conectividad de aplicaciones con tecnología de IA para equipos operativos, profesionales del marketing y empresas en crecimiento. Agentes de IA que automatizan flujos de trabajo de varios pasos, automatizaciones activadas por chatbots, rutas condicionales, herramientas de formato de datos y encadenamiento de flujos de trabajo en más de 7000 aplicaciones. Gratis; desde 29,99 $ al mes. Hacer Creación visual de flujos de trabajo y diseño de automatización avanzada para equipos técnicos y organizaciones con procesos intensivos. Generador de escenarios de arrastrar y soltar, lógica de ramificación con enrutadores, integraciones de IA en múltiples modelos, almacenes de datos para lógica persistente y controles de ejecución granulares. Gratis; desde 10,59 $ al mes. n8n Automatización autohospedada y fácil de usar para equipos de ingeniería y organizaciones centradas en la seguridad. Flujos de trabajo visuales con extensibilidad de código, agentes de IA basados en LangChain, generación de flujos de trabajo en lenguaje natural, controles de gestión de errores y control de versiones basado en Git. Prueba gratuita; precios personalizados. Avoma Análisis de conversaciones sobre ingresos para equipos de ventas, éxito de clientes y comercialización. Transcripción de reuniones con IA con Smart Chapters, detección de marcos como MEDDIC, actualizaciones de campos CRM, seguimiento de menciones de la competencia e información de coaching. Versión de prueba gratuita; desde 29 $ al mes por grabadora. Google Gemini Asistencia multimodal con IA para trabajadores del conocimiento, investigadores y usuarios de Google Workspace. Razonamiento multimodal entre texto, imágenes y vídeo, Deep Research para el análisis web autónomo, procesamiento de contexto largo, Gems personalizadas e integración nativa con los entornos de trabajo. Gratis; desde 19,99 $ al mes. Claude Razonamiento ampliado y análisis detallado para estrategas, desarrolladores y equipos dedicados a la investigación. Ventanas de contexto grandes para documentos complejos, ejecución sostenida de tareas, proyectos con conocimiento persistente, herramientas de análisis de datos y resultados basados en artefactos. Gratis; desde 20 $ al mes. ChatGPT Asistencia versátil de IA en tareas de redacción, análisis, codificación y flujos de trabajo creativos para individuos y equipos. Gestión de entradas multimodales, modelos de razonamiento avanzados, GPT personalizados para tareas especializadas, personalización basada en la memoria y análisis de datos e imagen integrados. Gratis; desde 20 $ al mes. HubSpot Automatización unificada de CRM con agentes de IA para equipos de marketing, ventas y atención al cliente en empresas en crecimiento. Agentes Breeze IA para contenido, prospección y soporte, asistencia Copilot compatible con CRM, automatización del enriquecimiento de datos e inteligencia de campañas. Gratis; desde 15 $ al mes por usuario. Zendesk Automatización del servicio de atención al cliente basada en IA para equipos de soporte y corporaciones orientadas al servicio. Agentes de IA autónomos para la resolución de tickets, clasificación basada en el sentimiento, resúmenes y sugerencias de Copilot, y automatizaciones avanzadas de enrutamiento. Versión de prueba gratuita; desde 25 $ al mes por usuario.

📮 Información de ClickUp: Aunque el 35 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para tareas básicas, muchas personas siguen considerando que las funciones avanzadas, como la automatización (12 %) y la optimización (10 %), están fuera de su alcance. La mayoría de los equipos se sienten estancados en el «nivel inicial de IA» porque sus aplicaciones solo gestionan tareas superficiales. Una herramienta genera copias, otra sugiere asignaciones de tareas, una tercera resume notas, pero ninguna de ellas realiza un uso compartido de contexto ni trabaja en conjunto. Cuando la IA opera en ámbitos aislados como este, produce resultados, pero no efectos. Por eso es importante contar con flujos de trabajo unificados. ClickUp Brain cambia eso al aprovechar tus tareas, contenido y contexto de procesos, ayudándote a ejecutar automatizaciones avanzadas y flujos de trabajo agenticos sin esfuerzo, a través de una inteligencia integrada inteligente. Es una IA que entiende tu trabajo, no solo tus indicaciones.

¿Por qué optar por alternativas a Assista IA?

Assista IA se utiliza para la automatización del flujo de trabajo, pero algunos equipos buscan una mayor profundidad en la planificación, la elaboración de informes y la ejecución interfuncional a medida que crecen. Esto es lo que les lleva a explorar otras opciones:

Límite de profundidad más allá de la automatización: fuerte en el papel de desencadenante de acciones entre herramientas, pero más débil en la toma de decisiones estratégicas, la previsión o el razonamiento avanzado de IA.

Conocimiento del contexto a nivel superficial: Las automatizaciones se ejecutan según reglas y eventos, no según un conocimiento profundo del trabajo en curso, las prioridades o el impacto empresarial.

Personalización limitada para flujos de trabajo complejos: los flujos de trabajo de agentes de IA condicionales y de varios pasos pueden resultar rígidos cuando los equipos necesitan una lógica más matizada. los flujos de trabajo de agentes de IA condicionales y de varios pasos pueden resultar rígidos cuando los equipos necesitan una lógica más matizada.

Retos de escalabilidad para equipos más grandes: el rendimiento, la gobernanza y la visibilidad pueden resultar más difíciles a medida que aumenta el volumen del flujo de trabajo y el número de usuarios.

Modelo que prioriza la integración y, en segundo lugar, el entorno de trabajo: funciona en todas las aplicaciones, pero carece de un funciona en todas las aplicaciones, pero carece de un entorno de trabajo unificado donde las tareas, los documentos y las conversaciones informen a las acciones de la IA.

Las mejores alternativas a Assista IA

Estas son nuestras opciones para las mejores alternativas a Assista IA. 📝

1. ClickUp (ideal para equipos que necesitan una gestión de proyectos basada en inteligencia artificial)

Genere resúmenes de proyectos basados en IA a partir de datos de tareas en tiempo real con ClickUp Brain.

ClickUp reúne la planificación, la ejecución y la inteligencia en un único entorno de trabajo de IA convergente, para que tu trabajo permanezca conectado en lugar de disperso entre diferentes herramientas. Tu documentación, tareas, proyectos y flujos de trabajo conviven en un mismo entorno de trabajo, lo que elimina la dispersión del trabajo y mantiene intacto el contexto a medida que el trabajo evoluciona.

Convierta los datos del proyecto en una dirección clara

ClickUp Brain te ayuda a comprender los proyectos activos sin tener que revisar tareas ni buscar actualizaciones. Lee la actividad de las tareas, los comentarios, las dependencias y los cronogramas para obtener información que refleje el progreso real.

Supongamos que está llevando a cabo el lanzamiento de un producto en el que participan los departamentos de ingeniería, marketing y soporte. Le pide a ClickUp Brain que revise el proyecto de lanzamiento antes de su sincronización semanal. Este destaca las funciones completadas, las aprobaciones estancadas y las dependencias que amenazan la fecha de lanzamiento.

Entras en la reunión listo para decidir los siguientes pasos en lugar de pedir información sobre el estado de los proyectos.

📌 Prueba esta indicación: Revisa este proyecto de lanzamiento y resuma el progreso, los riesgos y las acciones necesarias antes del próximo hito.

Alinee las decisiones entre los equipos

Reduzca la falta de coordinación entre varios equipos y cronogramas con ClickUp Brain

Supongamos que dirige un equipo de plataforma y que los departamentos de producto, seguridad y operaciones han participado en la decisión de lanzamiento durante dos semanas. El debate se desarrolla a través de múltiples tareas y comentarios.

Antes de la revisión del comité directivo, solicite a ClickUp Brain que haga un seguimiento de la decisión. Este resume la propuesta original, recoge las objeciones planteadas, toma nota de los compromisos acordados y presenta la dirección final. ¡Así de fácil!

📌 Prueba esta indicación: Revisa las tareas y comentarios relacionados con esta implementación. Resumir el proceso de decisión, las ventajas clave e inconvenientes y el resultado final.

Mantenga el ritmo del trabajo gracias a la automatización integrada

Una vez que comprenda qué aspectos requieren atención, la coherencia se convierte en el siguiente reto. ClickUp Automatización le ayuda a mantener el impulso gestionando automáticamente los pasos repetitivos del proyecto.

Impulsa la ejecución coherente de los proyectos con las reglas de automatización de ClickUp.

Por ejemplo, supongamos que su agencia gestiona proyectos de incorporación de clientes. Usted ajusta una automatización de la gestión de proyectos para asignar tareas a los equipos de diseño e implementación una vez que una tarea del contrato pasa a la fase de ejecución.

Otra automatización actualiza el estado del proyecto y notifica a las partes interesadas cuando los entregables clave llegan a la fase de revisión. Sus flujos de trabajo siguen siendo predecibles y su equipo se centra en la entrega en lugar de en la coordinación manual.

Descubra cómo la IA le ayuda a realizar la automatización de tareas viendo este vídeo:

Amplíe la supervisión mediante agentes de IA.

A medida que aumenta el número de proyectos, la supervisión manual deja de funcionar. ClickUp Agents le ayuda a gestionar esa escala supervisando su entorno de trabajo de ClickUp y actuando según las condiciones definidas.

Supervise proyectos y detecte problemas automáticamente con ClickUp Agents.

Puedes probar estos agentes predefinidos para gestionar las necesidades habituales de los entornos de trabajo:

Live Answers Agent: responde a preguntas utilizando el contexto real del entorno de trabajo a partir de tareas, documentos, comentarios y actividad del proyecto.

Live Intelligence Agent: Revisa el trabajo en curso y destaca información relevante, como riesgos, retrasos o patrones inusuales en los proyectos.

Agente de elaboración de informes automatizados: Genera resúmenes periódicos, como actualizaciones de proyectos, informes de estado o instantáneas semanales del progreso, utilizando datos en tiempo real.

Agente de creación de tareas: crea tareas automáticamente cuando se dan condiciones específicas, como envíos de formularios, actualizaciones o desencadenantes externos.

Agente de notificación y seguimiento: supervisa las tareas vencidas, los estados estancados o las actualizaciones y alertas que faltan, y avisa a los propietarios correspondientes.

También puede crear sus propios agentes de IA. ClickUp le permite definir sus propias reglas, desencadenantes y metas, para que los agentes actúen de acuerdo con los flujos de trabajo únicos de su equipo.

Vea este vídeo para saber cómo hacerlo:

Superagentes: cuando la supervisión se convierte en propiedad

Los agentes predefinidos se encargan de la visibilidad. Los superagentes se encargan de la responsabilidad.

Los Super Agents son compañeros de equipo de IA personalizados, diseñados en torno a roles específicos de su flujo de trabajo. Se configuran como «usuarios» de IA dentro de su entorno de trabajo y se les puede asignar trabajo, hacer menciones de ellos en tareas o utilizarlos como desencadenantes de eventos.

En lugar de reaccionar a condiciones individuales, los superagentes operan con contexto, memoria e intención.

Acelera los flujos de trabajo con Super Agents en ClickUp.

Ejemplos que se ajustan a la transición del navegador al flujo de trabajo:

Un superagente que se encarga de mantener actualizado el contexto de las cuentas o los proyectos a medida que se acumulan investigaciones, decisiones y actualizaciones.

Un superagente que prepara resúmenes listos para el liderazgo antes de las revisiones, extrayendo señales de tareas, documentos y debates.

Un superagente que supervisa un flujo de trabajo específico de principio a fin y solo escala los problemas cuando se necesita el criterio humano.

Se trata del cambio de la automatización a la delegación.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

El plan Free impone límites al uso de la IA.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario satisfecho lo expresó así:

ClickUp me parece increíblemente valioso, ya que consolida funciones en una única plataforma, lo que garantiza que todo el trabajo y la comunicación se reúnan en un solo lugar, proporcionándome un contexto completo. Esta integración me simplifica la gestión de proyectos, mejorando la eficiencia y la claridad. Me gusta especialmente la función Brain AI, ya que funciona como un agente de IA que ejecuta mis comandos, realizando tareas de forma eficaz en mi nombre. Este aspecto de automatización es muy útil porque agiliza mi flujo de trabajo y reduce el esfuerzo manual. Además, la configuración inicial de ClickUp fue muy fácil de navegar, lo que hizo que la transición desde otras herramientas fuera perfecta. También aprecio que ClickUp se integre con otras herramientas que utilizo, como Slack, Open AI y GitHub, creando un entorno de trabajo cohesionado. En general, por estas razones, recomendaría encarecidamente ClickUp a otras personas.

🔍 ¿Sabías que...? Una de las primeras demostraciones de la IA generativa fue el uso de GAN para crear rostros falsos de famosos. El sitio web thispersondoesnotexist.com produce rostros humanos fotorrealistas que son 100 % sintéticos. Esto se hizo viral porque la gente se dio cuenta de lo convincentes que se habían vuelto los modelos generativos.

2. Zapier (la mejor para conectar aplicaciones sin código)

a través de Zapier.

Zapier conecta más de 7000 aplicaciones a través de flujos de trabajo automatizados llamados Zaps, que transfieren la información donde se necesita sin requerir conocimientos técnicos. Más allá de la simple automatización entre aplicaciones, Zapier incluye varios tipos de agentes de IA que operan de forma autónoma en toda su infraestructura tecnológica. Estos agentes se encargan de secuencias que antes requerían supervisión humana, como la prospección, el enriquecimiento de datos y los seguimientos.

También puede crear chatbots que se integren en su sitio web y sean desencadenantes de flujos de trabajo basados en el contexto de la conversación. La plataforma incluye acceso a modelos como ChatGPT y Gemini, por lo que se ahorra la molestia de gestionar claves de API independientes.

Las mejores funciones de Zapier

Dirija los flujos de trabajo por diferentes vías utilizando Paths , enviando los clientes potenciales de mayor valor a su equipo de ventas, mientras que las consultas rutinarias se dirigen a seguimientos automatizados.

Cree formularios personalizados e interfaces de recopilación de datos que sean desencadenantes de automatizaciones específicas basadas en las respuestas de los usuarios.

Añada botones en los que se puede hacer clic a las tablas que inician flujos de trabajo bajo demanda, convirtiendo su base de datos en un panel de control interactivo.

Formatee y transforme datos entre aplicaciones utilizando herramientas integradas para fechas, monedas, manipulación de texto y cálculos matemáticos.

Conecta varios Zaps entre sí mediante Transfer para crear cadenas de automatización complejas en las que un flujo de trabajo se alimenta directamente de otro.

Límites de Zapier

Las tareas se acumulan rápidamente en flujos de trabajo de gran volumen que procesan cientos o miles de operaciones al día.

El generador visual se vuelve difícil de navegar cuando las automatizaciones del flujo de trabajo de IA implican una lógica de ramificación extensa o condiciones profundamente anidadas.

Precios de Zapier

Free

Profesional: 29,99 $ al mes.

Equipo: 103,50 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1705 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3025 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Un usuario de Reddit dice:

Me encanta la flexibilidad. Sí, puedes mover datos entre dos aplicaciones con un complemento existente. Con un zap puedo mover esos datos, hacerlo de manera que otras personas puedan actualizarlos fácilmente si algo cambia, enviar un correo electrónico para alertar a un usuario de que ha ocurrido algo y registrar la transacción en una hoja de cálculo para su posterior auditoría. En otras palabras, no estoy limitado a la funcionalidad [sic] que el creador del complemento pensó que podría necesitar.

🔍 ¿Sabías que...? En 2016, un sistema de IA escribió el guion de un cortometraje titulado Sunspring. La película resultante era extraña, inconexa y curiosamente poética, y rápidamente se hizo viral. Demostró cómo la IA podía contribuir a la narración de historias de formas impredecibles.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Zapier

3. Make (la mejor para crear flujos de trabajo visuales)

a través de Make

Make coloca toda su automatización en un lienzo donde puede ver todo de una sola vez: cada módulo, cada conexión, cada transformación de datos. Solo tiene que arrastrar los módulos a un entorno de trabajo visual y conectarlos exactamente como los necesite. Este enfoque funciona especialmente bien cuando se crean flujos de trabajo que se dividen en ramas paralelas, incluyen lógica condicional o transforman datos a través de múltiples pasos.

La plataforma no te limita a plantillas de flujo de trabajo. Elige entre más de 200 integraciones de IA (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) y conéctalas según lo requiera tu caso de uso específico. El módulo Router de Make divide la ejecución en múltiples ramas que se ejecutan según las condiciones que definas, lo que resulta útil cuando diferentes tipos de datos necesitan diferentes rutas de procesamiento.

Aprovecha las mejores funciones

Compile información en almacenes de datos que persisten a lo largo de las ejecuciones de escenarios para realizar consultas o actualizar registros sin realizar conexiones a bases de datos externas.

Programe escenarios para que se ejecuten a intervalos específicos utilizando expresiones cron, ejecutando flujos de trabajo cada hora, cada día o según horarios personalizados.

Clona escenarios existentes para crear versiones de prueba en las que puedas experimentar con cambios antes de que afecten a los flujos de trabajo en vivo.

Procese listas y matrices utilizando módulos iteradores que recorren los elementos en bucle, o módulos agregadores que combinan varias entradas.

Reanude los escenarios fallidos desde el módulo exacto en el que se detuvo la ejecución, en lugar de reiniciar todo desde el principio.

Establezca límites

Los mensajes de error a veces carecen de detalles suficientes para identificar rápidamente qué ha fallado y dónde.

Las funciones avanzadas y las funciones de seguridad de la corporación siguen estando restringidas a las suscripciones de pago de nivel superior.

Establezca los precios

Free

Básico: 10,59 $ al mes.

Ventaja: 18,32 $ al mes.

Teams: 34,12 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Haga valoraciones y reseñas

G2: 4,6/5 (más de 265 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 405 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Make?

Un crítico de G2 comparte:

Make ofrece una plataforma flexible y potente para crear automatizaciones e integrar herramientas en toda nuestra pila. Su generador visual hace que la lógica compleja sea fácil de seguir, y la amplia gama de integraciones de aplicaciones nos permite escalar los flujos de trabajo rápidamente sin un desarrollo pesado.

📖 Lea también: Crear alternativas para la automatización de flujos de trabajo y procesos

🧠 Dato curioso: La gente utiliza la IA para mezclar imágenes de diferentes animales. Crean criaturas imaginarias llamadas GANimals (como una mezcla entre un tigre y un conejo). Así es como se ve un GANimal: a través de AGU

4. n8n (la mejor para la automatización autohospedada)

a través de n8n

n8n le ofrece la infraestructura necesaria para combinar la creación visual de flujos de trabajo con la opción de escribir JavaScript o Python cuando los nodos predefinidos no se ajustan a sus necesidades específicas. Ejecute todo en sus propios servidores (Docker, Kubernetes, bare metal) o utilice la nube de n8n. En cualquier caso, usted controla dónde se almacenan los datos y cómo se procesan.

La integración de LangChain es el núcleo de las capacidades de IA de n8n. Puede crear sistemas multiagente que incluyan memoria de conversación, almacenes vectoriales para la búsqueda semántica y el uso de herramientas que permiten a los agentes LLM interactuar con servicios externos. El AI Workflow Builder genera flujos de trabajo completos a partir de descripciones en lenguaje natural. Además, el MCP Server Trigger permite a los sistemas de IA externos invocar directamente sus flujos de trabajo n8n.

Las mejores funciones de n8n

Configure intentos automáticos de reintento cuando los nodos fallen, estableciendo cuántas veces se debe reintentar y cuánto tiempo se debe esperar entre intentos.

Cree flujos de trabajo dedicados para errores utilizando nodos de desencadenantes de errores que se activan cuando cualquier flujo de trabajo encuentra fallos.

Permita que nodos específicos continúen ejecutándose incluso cuando fallan y evite que errores aislados detengan flujos de trabajo completos.

Exponer los flujos de trabajo como puntos finales webhook públicos o de autenticación que reciben solicitudes HTTP y devuelven respuestas personalizadas.

Realice un seguimiento de los cambios en el flujo de trabajo mediante la integración con Git, implementando actualizaciones de forma sistemática en entornos de ensayo y producción.

Limitaciones de n8n

El autoalojamiento introduce gastos generales de gestión de la infraestructura, como la supervisión, la aplicación de parches de seguridad y la garantía del tiempo de actividad, en comparación con las alternativas a n8n.

La documentación a veces va por detrás de las nuevas funciones lanzadas o no es lo suficientemente detallada para escenarios de implementación avanzados.

Precios de n8n

Prueba gratuita

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de n8n

G2: 4,8/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre n8n?

Un usuario de G2 dice:

Esta herramienta es fácil de usar y muy potente. Me gusta mucho que te permita probar todo el flujo o solo un nodo individual, según tus necesidades. Además, incluye muchos ejemplos prácticos y fáciles de seguir, lo que hace que empezar a utilizarla sea mucho más sencillo. No es necesario saber escribir código, pero si sabes, mejor.

🧠 Dato curioso: En 1951, Christopher Strachey creó un programa que generaba cartas de amor en el Ferranti Mark I. El ordenador rellenaba plantillas con palabras y frases románticas, produciendo resultados sorprendentemente encantadores. Es uno de los primeros ejemplos de creatividad generativa en informática.

5. Avoma (la mejor para analizar conversaciones sobre ingresos)

a través de Avoma

Avoma graba las reuniones con los clientes en diferentes plataformas de vídeo y extrae información que, de otro modo, se perdería en notas olvidadas. La alternativa a Assista IA transcribe las conversaciones con identificación de los interlocutores, organiza el contenido en capítulos inteligentes y le permite saltar directamente a temas específicos.

Además, Avoma conecta la inteligencia de las reuniones con sus operaciones de ingresos. Detecta si su equipo sigue marcos como MEDDIC o SPICED durante las conversaciones y, a continuación, actualiza automáticamente los campos correspondientes del CRM. La herramienta también muestra las menciones de la competencia, realiza un seguimiento de los ratios de tiempo de conversación, identifica patrones de gestión de objeciones y destaca oportunidades de coaching basadas en los criterios de la tarjeta de puntuación que usted defina.

Las mejores funciones de Avoma

Cree listas de reproducción con fragmentos de llamadas que muestren cómo sus mejores empleados gestionan objeciones específicas o cierran acuerdos.

Supervise las conversaciones utilizando Smart Trackers que identifican temas a través de la comprensión contextual en lugar de la coincidencia exacta de palabras clave.

Reciba notificaciones inmediatas por Slack o correo electrónico cuando aparezcan palabras clave específicas, como nombres de competidores o señales de riesgo, en las llamadas.

Aplica etiquetas personalizadas durante las llamadas en directo o después de ellas para organizar las conversaciones por fase del acuerdo, línea de productos o tipo de objeción.

Limitaciones de Avoma

La plataforma se centra principalmente en las conversaciones con clientes externos, en lugar de en reuniones internas del equipo o sesiones de planificación colaborativa.

Las opciones de integración siguen siendo más limitadas en comparación con las plataformas de automatización de uso general que realizan conexiones con cientos de aplicaciones.

Precios de Avoma

14 días de versión de prueba gratuita

Inicio: 29 $ al mes por grabadora

Organización: 39 $ al mes por grabadora

Enterprise: 39 $ al mes por grabadora (facturado anualmente)

Valoraciones y opiniones sobre Avoma

G2: 4,6/5 (más de 1350 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Avoma?

Una nota de G2 señala:

Utilizo Avoma para grabar y revisar llamadas de ventas, y funciona a la perfección con una gran fiabilidad; no he tenido ningún fallo ni error de transcripción. Aprecio mucho la función Ask Avoma, ya que me ahorra mucho tiempo al ayudarme a comprobar detalles específicos de las conversaciones. Reduce la fricción al consultar el contexto histórico y mantenerlo con precisión, lo que me facilita encontrar detalles de los acuerdos que, de otro modo, serían difíciles de encontrar. Avoma también ha resuelto por completo mi problema con la toma de notas, lo que me ha ayudado a cerrar las brechas del proceso y mejorar mis habilidades.

🔍 ¿Sabías que...? El 95 % de los profesionales utiliza ahora la IA en el trabajo o en casa, y el 76 % paga de su propio bolsillo las herramientas de IA. La mayoría de los encuestados afirma haber experimentado un aumento sostenido de la productividad, lo que sugiere que el uso de la IA en el mundo real es algo habitual y no experimental.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Avoma

6. Google Gemini (la mejor para tareas de IA multimodal)

a través de Google Gemini (imagen personalizada)

Gemini, de Google, entiende los diferentes tipos de información (texto, imágenes, audio, vídeo) como capacidades conectadas entre sí, en lugar de separadas. El modelo se ha creado desde cero para procesar entradas multimodales simultáneamente y comprender cómo se relacionan entre sí.

Esto se refleja en la forma en que Gemini se integra en el entorno de trabajo de Google. Pídele que analice una grabación de vídeo de tres horas y extraiga datos específicos. Extrae contexto de tu historial de Gmail para redactar respuestas personalizadas. Crea eventos en el calendario basados en información dispersa en documentos y correos electrónicos. Además, Deep Research ayuda a navegar por cientos de sitios web de forma autónoma para recopilar informes completos. La ventana de contexto de 1 millón de tokens procesa libros de texto completos, densos artículos de investigación y bases de código exhaustivas que otros modelos no pueden acomodar.

Las mejores funciones de Google Gemini

Cargue varios documentos simultáneamente y pida a Gemini que cruce datos entre archivos PDF, imágenes y hojas de cálculo.

Busque en sus archivos de Google Drive haciendo preguntas y recuperando información relevante sin necesidad de abrir manualmente los documentos.

Crea Gems personalizadas que recuerden tus preferencias en cuanto a tono, formato y enfoque en futuras conversaciones.

Mantenga conversaciones de voz naturales a través de Gemini Live , que siguen funcionando incluso cuando la pantalla del teléfono se bloquea.

Limitaciones de Google Gemini

Algunas funciones de IA siguen estando restringidas por región.

La calidad de la interacción por voz varía en función del modelo de voz y la combinación de idiomas específicos que realice la selección.

Precios de Google Gemini

Free

Google IA Pro: 19,99 $ al mes.

Google IA Ultra: 249,99 $ al mes.

Nota: Es posible que los primeros meses tengan un precio reducido.

Valoraciones y reseñas de Google Gemini

G2: 4,4/5 (más de 275 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Gemini?

Según una reseña de Capterra:

Lo que más me impresionó fue su herramienta de generación de imágenes/gráficos Nano Banana, una herramienta increíble que creó buenos gráficos que estoy utilizando para mi trabajo. En general, Gemini es intuitivo y fácil de usar, y ha mejorado mucho desde su lanzamiento. Ya no es necesario redactar largas indicaciones para obtener los resultados esperados. También lo utilicé para escribir artículos de blog y pies de foto en publicaciones de redes sociales, y la respuesta inicial de Gemini a mi primera indicación solía ser exactamente lo que necesitaba (no tengo que modificar mucho los resultados ni pedir que se parafrasee o corrija el texto).

🧠 Dato curioso: Un programa llamado Racter generó poesía en la década de 1960 y finalmente se publicó un libro completo. La escritura era extraña, a veces sin sentido, pero innegablemente creativa. Muchos lectores asumieron que era el trabajo de un excéntrico poeta humano.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Google Gemini IA que puede probar ahora mismo.

7. Claude (ideal para tareas de razonamiento avanzado)

a través de Claude

Claude se encarga de tareas complejas que requieren una concentración sostenida y matices. Creado a partir de los principios de la IA constitucional, el modelo mantiene el contexto en conversaciones prolongadas, comprende instrucciones sutiles y produce resultados que rara vez necesitan una supervisión exhaustiva. La ventana de contexto de 200 000 tokens le permite trabajar con bases de código completas o documentos extensos sin perder el hilo.

Incluye un funcionamiento autónomo de hasta 30 horas en tareas complejas, como la gestión de múltiples bases de código, la depuración de problemas y la implementación de funciones sin intervención constante. Claude Code lleva esta capacidad a la línea de comandos, donde se delegan las tareas de codificación directamente desde el terminal. Los artefactos representan aplicaciones interactivas, visualizaciones de datos y documentos a medida que se perfeccionan a través de la conversación.

Las mejores funciones de Claude

Organice las conversaciones en Proyectos , donde puede añadir archivos de conocimiento personalizados a los que Claude hace referencia en todos los chats de ese espacio.

Busque simultáneamente en todas sus conversaciones y proyectos para encontrar debates o información específicos de chats anteriores.

Utilice la herramienta Análisis para cargar conjuntos de datos y pedirle a Claude que realice análisis estadísticos, cree visualizaciones o identifique tendencias.

Acceda automáticamente a la búsqueda web cuando haga preguntas que requieran información actualizada y reciba respuestas con citas claras de las fuentes y indicaciones de Claude IA.

Limitaciones de Claude

Los usuarios de la versión gratuita se encuentran con límites de mensajes que interrumpen las sesiones de trabajo prolongadas, especialmente durante tareas complejas que requieren muchas iteraciones.

Las directrices de seguridad rechazan ocasionalmente solicitudes benignas, aunque la frecuencia ha disminuido significativamente con el lanzamiento de los modelos.

Precios de Claude

Free

Pro: 20 $ al mes

Máximo: A partir de 100 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Claude

G2: 4,4/5 (más de 65 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Claude?

Según una reseña de G2:

Claude tiene una gran capacidad para mantener el contexto y comprender los requisitos empresariales más sutiles. Claude me ayuda a estructurar entregables y simulaciones complejos, analizar grandes volúmenes de texto o datos y redactar comunicaciones precisas con los clientes sin perder la intención estratégica. La herramienta destaca especialmente por ayudarme a detectar detalles críticos que podría pasar por alto cuando estoy agotado, como cuando depuramos ese problema de Google Apps Script en el que un simple error de mayúsculas en «Index.html» provocaba fallos de implementación. El enfoque directo de Claude se ajusta exactamente a lo que necesito: un pensamiento claro, sin florituras ni validaciones innecesarias.

🔍 ¿Sabías que...? La educación y la preparación de la fuerza laboral para la IA también se están expandiendo. Cada vez más países están incorporando la IA y la informática en los planes de estudios de primaria y secundaria, y los títulos en informática han crecido en lugares como Estados Unidos, pero siguen existiendo diferencias en el acceso y la preparación en muchas regiones.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Claude IA para optimizar sus flujos de trabajo

8. ChatGPT (la mejor para asistencia versátil con IA)

a través de ChatGPT

ChatGPT abarca desde preguntas sencillas hasta tareas de razonamiento complejo, generación de código, creación de imágenes y conversaciones de voz que parecen increíblemente humanas. Maneja entradas multimodales: conversaciones de voz con entonación realista, análisis de imágenes y vídeos, y cambio fluido entre tipos de tareas en medio de una conversación.

Los modelos de la serie o añaden un razonamiento ampliado que resuelve los problemas paso a paso antes de responder, lo que resulta útil para las matemáticas, la planificación estratégica y los retos de codificación complejos. Los GPT personalizados le permiten crear versiones especializadas adaptadas a flujos de trabajo específicos sin necesidad de escribir código. Busca en la web, analiza los archivos cargados y ejecuta código Python dentro del mismo hilo de conversación.

Las mejores funciones de ChatGPT

Entrene la memoria de ChatGPT contándole datos sobre usted, su trabajo o sus preferencias que se mantendrán en todas las conversaciones futuras.

Revise y gestione lo que ChatGPT recuerda sobre usted en Ajustes , eliminando recuerdos específicos o borrando todo de una vez.

Activa el modo Chat temporal cuando necesites conversaciones que no se guarden en el historial ni afecten a la memoria.

Programa tareas periódicas que ChatGPT realiza automáticamente, como enviar resúmenes semanales o recordatorios mensuales en momentos específicos.

Genere imágenes directamente en las conversaciones con DALL-E y, a continuación, repita el proceso con las indicaciones de imágenes de IA de seguimiento.

Limitaciones de ChatGPT

Las funciones de memoria a veces muestran información irrelevante de conversaciones anteriores, lo que requiere una gestión manual.

Los modelos y funciones premium, como Advanced Voice y los límites de uso más altos, requieren suscripciones a ChatGPT Plus o Team.

Precios de ChatGPT

Free

Go: 5 $ al mes

Además: 20 $ al mes

Ventaja: 200 $ al mes

Empresas: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 1125 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 260 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

En G2, un usuario escribió:

Lo que más me gusta de ChatGPT es que funciona como todo un equipo de soporte integrado en una sola herramienta. Es mi redactor, editor, estratega, investigador y compañero de ideas, disponible siempre que lo necesito. Puedo aportar ideas complejas, notas sin procesar o borradores a medio terminar, y me ayuda a convertirlos en un trabajo claro, estructurado y profesional que realmente puedo utilizar con clientes, socios y organizaciones.

🧠 Dato curioso: En 2018, un retrato generado por GAN llamado Edmond de Belamy se vendió en Christie's por 432 500 dólares. La obra se imprimió en lienzo y se firmó con la fórmula matemática del algoritmo. Su venta desató debates sobre la autoría, la creatividad y el rol de la IA en el arte.

9. HubSpot (la mejor para la automatización unificada de CRM)

a través de HubSpot

HubSpot se ha labrado su reputación al hacer accesibles las herramientas de marketing, ventas y atención al cliente sin la complejidad del software de corporación. Breeze integra capacidades de IA en toda la plataforma del cliente, en lugar de tratarlas como complementos independientes. Copilot actúa como un compañero de IA conversacional que responde a preguntas sobre sus datos de CRM y genera contenido basado en el contexto empresarial. Sus herramientas de agente de IA automatizan flujos de trabajo completos para la creación de contenido, la gestión de redes sociales, la prospección y el soporte al cliente de principio a fin.

Breeze Intelligence enriquece automáticamente los registros de contactos y empresas extrayendo información de más de 200 millones de perfiles de compradores que se actualizan cada 30 días. Content Remix transforma vídeos individuales en Clips, archivos de audio, entradas de blog y contenido social. Además, Prospecting Agent investiga clientes potenciales, identifica señales de compra y elabora comunicaciones personalizadas por correo electrónico utilizando la voz de su marca y la información de CRM.

Las mejores funciones de HubSpot

Personalice el contenido del sitio web utilizando reglas inteligentes que muestran diferentes titulares, llamadas a la acción o imágenes en función de la ubicación del visitante, el tipo de dispositivo o la fase del ciclo de vida.

Analice su rendimiento pasado, los datos demográficos de su audiencia y las buenas prácticas del sector para crear contenido acorde con su marca con Social Media Agent .

Muestre precios dinámicos a los visitantes de diferentes países, mostrando automáticamente la moneda y las ofertas regionales correctas sin tener que crear manualmente páginas separadas.

Cree entradas de blog, páginas de destino y casos prácticos utilizando Content Agent para hacer referencia al contexto de su empresa, los archivos cargados y el contenido de mayor rendimiento.

Rellene previamente los campos de los formularios para los visitantes que regresan utilizando los datos que HubSpot ya conoce sobre ellos, lo que reduce la longitud de los formularios y las fricciones en el envío.

Limites de HubSpot

Breeze Intelligence funciona con un sistema basado en créditos que añade costes recurrentes además del precio de la suscripción básica.

Las opciones de personalización de los agentes siguen siendo algo limitadas en comparación con la creación de automatizaciones totalmente personalizadas en generadores de flujos de trabajo de IA dedicados.

Precios de HubSpot

Free

Starter: 15 $ al mes por usuario

Profesional: 1450 $

Corporación: Desde 4700 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,4/5 (más de 34 360 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4410 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot?

De una reseña de G2:

Una novedad que me gusta mucho de HubSpot Marketing Hub son las recomendaciones de contenido y campañas basadas en IA. Analiza el comportamiento de la audiencia y sugiere el mejor contenido, los mejores asuntos y el mejor momento para enviar cada campaña. Esto hace que sea mucho más fácil optimizar el rendimiento sin tener que hacer conjeturas. […] Otra función que aprecio es la mejora en la elaboración de informes de atribución multitoque. Muestra claramente qué canales, anuncios y puntos de contacto contribuyeron más a la conversión de un cliente potencial, lo que nos ayuda a tomar decisiones presupuestarias más inteligentes.

🔍 ¿Sabías que...? Los inviernos de la IA en los años 70 y 80 casi acabaron con el campo. La financiación desapareció después de que los primeros investigadores hicieran promesas audaces que nunca se materializaron. Estos reveses ralentizaron el progreso, pero también obligaron a la comunidad a replantearse las ideas fundamentales.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a HubSpot para equipos de marketing y atención al cliente

10. Zendesk (la mejor para la automatización del servicio de atención al cliente)

a través de Zendesk

Zendesk combina agentes de IA autónomos para la automatización con herramientas Copilot que ayudan a los agentes humanos a resolver problemas complejos más rápidamente. Los agentes de IA trabajan en todos los canales de mensajería para resolver los problemas de los clientes de forma independiente, utilizando una IA agencial que razona a través de los problemas y se adapta a diferentes escenarios en lugar de seguir guiones rígidos.

Intelligent Triage clasifica automáticamente las solicitudes entrantes por intención, detecta el idioma, evalúa el sentimiento y envía los tickets al miembro del equipo adecuado al instante. Copilot proporciona resúmenes de conversaciones, sugiere macros relevantes y muestra recomendaciones de acción directamente en los flujos de trabajo de los agentes. Los agentes de IA para la gestión de proyectos pueden ampliar notas breves en respuestas completas y con el tono adecuado utilizando IA que mantiene la coherencia de la voz de la marca.

Las mejores funciones de Zendesk

Implemente agentes de IA en cualquier canal de mensajería para resolver los problemas de los clientes de forma independiente con IA agencial.

Acceda a resúmenes de conversaciones, respuestas sugeridas y recomendaciones de acciones relevantes con Copilot.

Cree automatizaciones basadas en el tiempo que se ejecuten cada hora en todos los tickets abiertos, para escalar los problemas sin resolver o cerrar los tickets resueltos después de un número determinado de días.

Configure las condiciones utilizando la lógica «Cumplir TODAS» o «Cumplir CUALQUIERA», creando reglas de enrutamiento complejas que gestionan múltiples escenarios dentro de un único desencadenante.

Limitaciones de Zendesk

Algunas funciones de IA, como Content Cues , siguen siendo exclusivas de los planes Enterprise, lo que limita el acceso a los equipos más pequeños.

La configuración inicial y la formación para los ejemplos de agentes de IA pueden requerir una inversión de tiempo considerable por parte de los administradores antes de ver el valor.

Precios de Zendesk

Prueba gratuita

Equipo de soporte: 25 $ al mes por usuario.

Equipo Suite: 69 $ al mes por usuario.

Suite profesional: 149 $ al mes por usuario

Suite Enterprise: 219 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Zendesk

G2: 4,3/5 (más de 6970 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 4045 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zendesk?

Según una reseña de G2 sobre esta alternativa a Assista IA:

Fue bastante fácil de configurar y me gustó que pudiera crear algunos artículos iniciales de la base de conocimientos a partir del rastreo de IA sobre el sector en el que trabajo. La interfaz para gestionar los tickets es sólida y también fácil de configurar. Añadir el agente de chat a mi sitio web fue fácil. La integración del correo electrónico con el sistema de tickets también fue bastante fácil. Las capacidades del sistema de soporte eran sólidas.

🧠 Dato curioso: Una red neuronal de Google aprendió a reconocer gatos en 2012 viendo millones de vídeos sin etiquetar de YouTube. Nadie le dijo al modelo qué era un gato; descubrió el patrón por sí mismo. Este experimento demostró el poder del aprendizaje profundo y el descubrimiento no supervisado.

Ponga a trabajar a los agentes de IA con ClickUp

Assista AI funciona bien para la automatización básica. Conecta herramientas, activa acciones y gestiona flujos de trabajo repetitivos. Para muchos equipos, es un buen punto de partida.

La fricción aparece a medida que el trabajo se vuelve más complejo y el contexto se extiende a través de las herramientas.

ClickUp destaca aquí porque combina automatización, agentes de IA y ejecución de proyectos en el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo. Las tareas, los documentos, los cronogramas, los paneles y las conversaciones permanecen conectados, por lo que la IA funciona a partir de un contexto en tiempo real en lugar de desencadenantes desconectados.

ClickUp Brain convierte el trabajo en curso en resúmenes claros, riesgos y próximos pasos, mientras que Automations y Agents se encargan del seguimiento, la elaboración de informes y la supervisión sin necesidad de coordinación manual. Si estás comparando alternativas a Assista AI y quieres algo que vaya más allá de la simple automatización, ¡regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅