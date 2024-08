10 Hacer alternativas para automatizar flujos de trabajo & Procesos en 2024

Los distintos equipos necesitan

. Pero casi todos los equipos desean tener menos trabajo. La automatización de las tareas y los flujos de trabajo cotidianos puede hacer realidad ese deseo.

Make es una de las herramientas de plataforma de integración como servicio (iPaaS) más populares para automatizar el trabajo en 2024.

La plataforma sin código de Make proporciona potentes herramientas para diseñar, crear y automatizar flujos de trabajo entre apps. Puede conectar y sincronizar datos entre distintas apps y automatizar tareas para ahorrar tiempo, sin necesidad de grandes conocimientos de código.

Sin embargo, algunos usuarios consideran que crear potentes automatizaciones de IA con Make es una tarea difícil. Desearían que tuviera más integraciones prediseñadas con otras apps. Si piensas lo mismo, echa un vistazo a algunas de las alternativas a Make que hemos seleccionado en este artículo.

¿Qué deberías buscar en las alternativas a Make?

¿Quieres reducir tus opciones mientras buscas la mejor alternativa a Make? Aquí tienes algunos factores clave que debes tener en cuenta:

Integraciones : Busca una plataforma que ofrezca un amplio intervalo de integraciones con diversas aplicaciones -especialmente las que forman parte de tu jornada laboral- para agilizar tus flujos de trabajo

: Busca una plataforma que ofrezca un amplio intervalo de integraciones con diversas aplicaciones -especialmente las que forman parte de tu jornada laboral- para agilizar tus flujos de trabajo Capacidades avanzadas de automatización: Busque herramientas que ofrezcan funciones avanzadas de automatización, que le permitan automatizar tareas y procesos complejos sin una gran intervención manual y utilizando instrucciones en un lenguaje sencillo

Busque herramientas que ofrezcan funciones avanzadas de automatización, que le permitan automatizar tareas y procesos complejos sin una gran intervención manual y utilizando instrucciones en un lenguaje sencillo Interfaz sencilla con funciones intuitivas: Opte por plataformas con interfaces fáciles de usar y funciones intuitivas que le faciliten a usted y a su equipo la puesta en marcha y el uso eficiente del software

Opte por plataformas con interfaces fáciles de usar y funciones intuitivas que le faciliten a usted y a su equipo la puesta en marcha y el uso eficiente del software Fácil incorporación y curva de aprendizaje corta: Elija alternativas que ofrezcan procesos de incorporación fluidos y tengan una curva de aprendizaje manejable, asegurándose de que puede adaptarse rápidamente y maximizar las capacidades de la plataforma

Elija alternativas que ofrezcan procesos de incorporación fluidos y tengan una curva de aprendizaje manejable, asegurándose de que puede adaptarse rápidamente y maximizar las capacidades de la plataforma Escalabilidad: Asegúrese de que la plataforma puede escalar con su empresa a medida que crece, y puede acomodar crecientes volúmenes de datos y complejidades de flujo de trabajo

Asegúrese de que la plataforma puede escalar con su empresa a medida que crece, y puede acomodar crecientes volúmenes de datos y complejidades de flujo de trabajo Seguridad y cumplimiento: Busque plataformas que den prioridad a la seguridad de los datos y al cumplimiento de las normativas del sector para proteger su información confidencial

Busque plataformas que den prioridad a la seguridad de los datos y al cumplimiento de las normativas del sector para proteger su información confidencial Soporte al cliente: Busque proveedores que ofrezcan servicios fiables de soporte al cliente, incluida asistencia puntual y recursos para resolver cualquier problema

Las 10 mejores alternativas de Make para usar en 2024

Varias otras plataformas ofrecen funciones similares o incluso mejores que las de Make, incluyendo integraciones y experiencias de usuario.

Estas son las 10 mejores alternativas de Make para la gestión de dependencias y la automatización del flujo de trabajo en 2024:

1. Automatización.io

vía Automatizaciones.io Automations.io es una plataforma sin código que automatiza todo el proceso de conexión entre las aplicaciones de la empresa y las aplicaciones de Internet diseño de flujos de trabajo interactivos .

Puede utilizarlo para optimizar su flujo de trabajo diario . Tanto si desea sincronizar datos entre sus apps, desencadenar acciones basadas en eventos de usuario o supervisar el rendimiento de su automatización, Automations.io puede ayudarle a hacerlo.

Su última versión, Automatización versión 1.4, viene con nuevas integraciones y funciones, como la capacidad de analizar correctamente hojas de cálculo y crear campos personalizados.

Mejores funciones de Automations.io

Utiliza integraciones prediseñadas con aplicaciones populares como Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio y Sage Intacct

Cree secuencias de automatización complejas, como flujos de trabajo de varios pasos, lógica condicional y correlacionar datos

Audite e investigue sus ejecuciones de automatización en tiempo real mediante la función de formación en tiempo real

Automatizaciones.io límites

Caro para pequeñas empresas

La lista de aplicaciones y funciones compatibles es comparativamente menor que la de los competidores más populares

Precios de Automations.io

Equipo : 99 $/mes

: 99 $/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Automatización.io

G2: Valoraciones no disponibles

Valoraciones no disponibles Capterra: No hay suficientes opiniones

2. ZigiOps

vía ZigiOps ZigiOps es una plataforma de integración sin código que permite configurar, modificar y lanzar integraciones en tan sólo unos clics. ZigiOps es popular en el mercado por su interfaz fácil de usar, que permite una automatización perfecta de las transferencias manuales de datos entre sistemas.

ZigiOps es ideal para grandes empresas que utilizan herramientas ITSM (Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información) a diario. El uso de este software les ayudará a crear integraciones sólidas y potentes sin gastar un gran presupuesto y tiempo en código.

Esta herramienta es compatible con más de 30 programas de empresa e incluye plantillas de diagramas de flujo de datos totalmente personalizables, lo que la convierte en una gran opción para las empresas de TI. En general, es la mejor solución para el intercambio de datos de extremo a extremo.

ZigiOps mejores funciones

Integra sistemas sin problemas, sin necesidad de código o scripts adicionales

Transfiera comentarios y adjuntos entre sus sistemas y personalice sus integraciones según sus necesidades

Amplíe sus integraciones a medida que aumenten sus volúmenes de datos y la complejidad de sus flujos de trabajo

Acceda a plantillas predefinidas y personalizables para diversos casos de uso

Límites de ZigiOps

Los nuevos usuarios pueden tardar en acostumbrarse a la interfaz

Precios de ZigiOps

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ZigiOps

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

3. Integrar.io

vía Integrar.io Si está buscando realizar operaciones ETL (extraer, transformar y cargar) fácilmente, Integrate.io puede ayudarle. Esta plataforma de integración basada en la nube proporciona una vía libre de códigos, permitiéndole conectar inmediatamente sus apps favoritas con varias fuentes de datos de su organización.

Cuenta con algunas de las mejores funciones de integración y análisis de datos, como transformaciones de datos, API REST, creación de flujos de trabajo optimizados, seguridad y conformidad de datos, integraciones de Salesforce a Salesforce, etc.

Mejores funciones de Integrate.io

Prepare fácilmente los datos para el análisis en la nube utilizando funciones y expresiones integradas, como filtrado, agregación y unión

Utilice la interfaz gráfica para definir dependencias entre tareas y supervisar el estado y el rendimiento de sus flujos de trabajo

Obtenga acceso a datos únicos de una gran variedad de almacenes de datos, como servicios web, bases de datos y archivos

Limitaciones de Integrate.io

Sólo funciona con archivos de datos basados en la nube

Precios de Integrate.io

Inicial: $1,250/mes

$1,250/mes Profesional: $2,083/mes

$2,083/mes Enterprise: Precios personalizados

Precios personalizados ELT Y CDC Mensual: 199 $/mes Anual: 159 $/mes



Valoraciones y reseñas de Integrate.io

G2: 4.3/5 (190+ opiniones)

4.3/5 (190+ opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

4. Bandeja

vía Bandeja Tray.io es una herramienta iPaaS (plataforma de integración como servicio) multiexperiencia basada en IA que permite acelerar los procesos de integración en cualquier pila de aplicaciones. Gracias a esta plataforma basada en la nube, podrá crear integraciones complejas sin necesidad de codificar secuencias de comandos, lo que le permitirá ahorrar presupuesto, tiempo y recursos humanos.

Tray.io ofrece una gran variedad de software sobre integración de API, procesamiento de datos y creación de integraciones personalizadas, lo que facilita a las organizaciones y a los desarrolladores individuales la automatización de los flujos de trabajo. Además del amplio intervalo de funciones, Tray.io sigue siendo popular en el espacio B2B por su seguridad y conformidad de los datos.

En general, es una de las mejores plataformas de bajo código, lo que le permite crear integraciones y automatizaciones complejas sin pasar meses codificando.

Las mejores funciones de Tray

Cree y configure sus integraciones y automatizaciones mediante una interfaz de arrastrar y soltar

Integre con varias aplicaciones y servicios con los conectores y flujos de trabajo pre-construidos

Gestione sus datos, incluyendo ETL (Extraer, Transformar, Cargar), metadatos y más a través de su completo panel de control

Límites de bandeja

Algunos usuarios encuentran Tray.io complejo de navegar

Puede que ocasionalmente los conectores no estén actualizados

Precios de Tray

Pro: Precios personalizados

Precios personalizados Equipo: Precios personalizados

Precios personalizados Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de la bandeja

G2: 4,5/5 (más de 140 opiniones)

4,5/5 (más de 140 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

5. IFTTT

vía IFTTT IFTTT (If This Then That) es una plataforma de integración que facilita la conexión (a internet) entre numerosas apps, dispositivos y servicios de empresa.

Esta plataforma es compatible con populares apps de empresa, productividad e Inicio inteligente, lo que permite crear diversas diagramas de flujo de trabajo con su interfaz sencilla y sin código. Como una de las mejores plataformas de conexión (a internet) del mercado, IFTTT afirma facilitar la transformación digital de más de 700 corporaciones globales mediante la integración de productos en servicios cohesionados.

A largo plazo, puedes reducir significativamente los costes de desarrollo y mejorar la compatibilidad y el valor de por vida utilizando IFTTT. Si estás en contra del desarrollo interno de integraciones, IFTTT es una de tus mejores opciones.

Las mejores funciones de IFTTT

Personaliza tu automatización con código de filtro, consultas y múltiples acciones

Conexión con más de 800 apps e integración con diversas aplicaciones de redes sociales, herramientas de productividad y dispositivos domésticos inteligentes

Automatice tareas de aplicaciones web como la publicación en redes sociales utilizando la plataforma basada en la nube y acceda a sus flujos de trabajo desde cualquier lugar y en cualquier momento

Límites de IFTTT

Curva de aprendizaje pronunciada para nuevos usuarios

Algunas integraciones pueden no dar los resultados esperados

Precios de IFTTT

Gratuito

Pro: $3.49/mes

$3.49/mes **Pro+:14,99 $/mes

Valoraciones y reseñas de IFTTT

G2.com: 4.6/5 (más de 100 opiniones)

4.6/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

6. Outfunnel

vía Canal de salida Puede tender un puente entre sus equipos de marketing y ventas con Outfunnel, una plataforma de automatización de conexión de datos centrada en las ventas. Permite realizar campañas de marketing por correo electrónico con objetivos concretos integrándose a la perfección con CRM como Pipedrive y Copper, y realiza un seguimiento del comportamiento de los visitantes del sitio web para puntuar los clientes potenciales.

Gracias a su interfaz fácil de usar y a sus análisis avanzados, Outfunnel permite a las empresas dar prioridad a los clientes potenciales de forma eficaz y nutrirlos. El uso de esta plataforma puede tener un impacto positivo en el crecimiento de los ingresos a través de una comunicación personalizada y oportuna.

Outfunnel mejores funciones

Personalice la puntuación de sus clientes potenciales basándose en todos sus datos de ventas y marketing

Crea una sincronización bidireccional entre tu CRM y tus herramientas de marketing

Funciona con una gran variedad de CRM y herramientas de marketing populares, como Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp y ActiveCampaign

Límites de Outfunnel

No es una solución de automatización del flujo de trabajo todo en uno para empresas, ya que sus aplicaciones se limitan al marketing

Precios de Outfunnel

Básico: Desde 29$/mes

Desde 29$/mes Profesional: Desde 99$/mes

Desde 99$/mes Escala: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Outfunnel

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: 4.9/5 (40+ opiniones)

7. LeadsBridge

vía LeadsBridge LeadsBridge es una popular plataforma de integración que permite que los datos se muevan sin problemas a través de diversos sistemas de marketing y software de automatización de la carga de trabajo . Lo mejor de utilizar esta herramienta es su sincronización de la carga de trabajo en tiempo real sin importaciones manuales de CSV.

Esta plataforma también cuenta con integraciones personalizadas y un entorno seguro y conforme a GDPR y CCPA, lo que la hace perfecta para corporaciones.

LeadsBridge también es compatible con integraciones con plataformas populares como Facebook, TikTok, Google y LinkedIn. Si funciones como sincronizar leads en tiempo real, formularios de Google & Youtube Ads, Facebook Lead Ads y LinkedIn Gen Forms suenan atractivas, entonces LeadsBridge sería la plataforma de integración adecuada para su organización.

Las mejores funciones de LeadsBridge

Se integra con un amplio intervalo de apps y servicios y conecta su CRM, software de marketing por correo electrónico y otras herramientas de marketing para agilizar los flujos de trabajo

Cree audiencias personalizadas entre sus CRM y otras herramientas de marketing

Sincronice los datos de sus clientes potenciales en tiempo real. Puede ver quién ha rellenado sus formularios, se ha suscrito a sus boletines o ha interactuado con sus anuncios y actualizar sus registros de CRM en consecuencia

Límites de LeadsBridge

Algunos usuarios creen que la interfaz necesita una actualización para ser más fácil de usar

Precios de LeadsBridge

Gratuito

Starter: Comienza en $29/mes

Comienza en $29/mes Pro: Desde 79 $/mes

Desde 79 $/mes Business: 999 $/mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de LeadsBridge

G2: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

4,5/5 (más de 30 opiniones) Capterra: 4.4/5 (50+ opiniones)

8. Microsoft Power Automatización

vía Microsoft Power Automatización Microsoft Power Automate, anteriormente Microsoft Flow, es una herramienta basada en la nube que permite crear flujos de trabajo personalizados y automatizados para agilizar los procesos de la empresa sin necesidad de una amplia experiencia en desarrollo. Forma parte de Microsoft Power Platform, que incluye otras herramientas como Power Apps (para crear aplicaciones personalizadas) y Power BI (para inteligencia de empresa).

Entre las aplicaciones más populares de MS Power Automate se incluyen:

Eliminar la entrada manual de datos rellenando automáticamente la información en diferentes aplicaciones

Ajuste de flujos de trabajo automáticos para la aprobación de documentos

Recibir alertas y actualizaciones basadas en desencadenantes o condiciones específicas dentro de sus flujos de trabajo

Las mejores funciones de Microsoft Power Automate

Conexión con cientos de apps y servicios mediante conectores predefinidos

Cree y configure sus flujos fácilmente mediante la interfaz gráfica

Proteja sus datos mediante funciones como el cifrado, la autenticación, la autorización y los registros de auditoría

Automatización de flujos de trabajo complejos e inteligentes mediante IA y automatización robótica de procesos (RPA)

Límites de Microsoft Power Automate

Los planes gratuitos y de prueba tienen límites en cuanto al número de acciones que un flujo de trabajo puede realizar al día, lo que podría restringir su aplicación para automatizaciones muy complejas o frecuentes

Precios de Microsoft Power Automate

Power Automate Premium: 15 $/usuario al mes

15 $/usuario al mes Power Automate Process: 150 $/bot al mes

Valoraciones y reseñas de Microsoft Power Automate

G2.com: 4.5/5 (más de 400 opiniones)

4.5/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.4/5 (170+ opiniones)

9. Zapier

vía Zapier Puedes conectar tus aplicaciones de empresa favoritas, como Gmail, Slack y Salesforce, a través de Zapier. Es una de las herramientas más populares y fáciles de usar que automatizan la conexión (a internet) sin necesidad de código ni de recurrir a desarrolladores para crear la integración. Permite a los usuarios crear "Zaps", flujos de trabajo automatizados desencadenados por eventos específicos en distintas apps.

Con Zapier, puede agilizar sus tareas, ahorrar tiempo y aumentar la productividad sin esfuerzo. También hace que estandarización de procesos más fácil. Además, Zapier ofrece una amplia biblioteca de integraciones preconstruidas y opciones personalizables para adaptar los flujos de trabajo a las necesidades individuales, por lo que es una solución versátil para empresas de todos los tamaños.

Las mejores funciones de Zapier

Conéctate con más de 6.000 apps mediante Zapier. Puede integrarse con varias aplicaciones y servicios, como Office 365, Shopify, Mailchimp y Twitter

Crea tus propios flujos de trabajo automatizados personalizados y sin código

Agiliza un intervalo de tareas como el registro de correos electrónicos, el envío de notificaciones y el seguimiento de clientes potenciales

Limitaciones de Zapier

A los principiantes les puede resultar difícil navegar por la interfaz

El plan gratuito tiene límites en cuanto al número de tareas y conexiones mensuales, y los planes premium pueden resultar caros para casos de uso de gran volumen

Precios de Zapier

Gratuito

Starter: Comienza en $29.99/mes

Comienza en $29.99/mes Profesional: Desde 73,50 $/mes

Desde 73,50 $/mes Business: Desde 103,50 $/mes

Desde 103,50 $/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4.5/5 (1200+ opiniones)

4.5/5 (1200+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (2700+ opiniones)

10. Workato

vía Workato Workato permite la transferencia fluida de datos y la automatización de tareas entre sistemas dispares, mejorando la eficiencia y la productividad en las organizaciones empresariales. Correlacionar datos sin problemas entre distintas aplicaciones garantiza la coherencia y precisión de los datos en todo el proceso de automatización.

Con Workato, puede agilizar procesos, sincronizar datos y crear potentes integraciones en todo su ecosistema.

Le ayuda a conectarse con más de 200 aplicaciones, incluidos sistemas basados en la nube y locales.

Las mejores funciones de Workato

Integrar aplicaciones creando flujos de trabajo automatizados, conocidos como "recetas", que constan de varios desencadenantes, acciones y condiciones

Permitir respuestas en tiempo real a los cambios en las aplicaciones conectadas mediante flujos de trabajo desencadenantes de eventos

Crear bots de plataforma personalizados para Slack, Cisco Spark, IBM Workspace y Microsoft Teams

Supervisar la ejecución del flujo de trabajo y solucionar cualquier problema mediante las sólidas funciones de gestión de errores y el registro detallado de Workato

Límites de Workato

Aunque la plataforma ofrece recursos y documentación, puede requerir que los usuarios inviertan tiempo en comprender sus funciones y buenas prácticas

Los planes de precios pueden resultar caros para las pequeñas empresas

Precios de Workato

Un entorno de trabajo: Precios personalizados

Precios personalizados Añade tus recetas: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Workato

G2: 4.7/5 (más de 400 opiniones)

4.7/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.7/5 (50+ opiniones)

Otras herramientas de Automatización

¿Cansado de hacer malabarismos con múltiples herramientas y de lidiar con opciones de automatización limitadas? Las alternativas de la lista anterior ofrecen funciones valiosas, pero ¿y si le ofreciéramos una solución completa que integre a la perfección la automatización y la gestión de proyectos?

Conozca ClickUp.

ClickUp es una plataforma para la gestión eficaz de proyectos que ofrece a individuos y equipos potentes funciones para mejorar la productividad y la colaboración.

Automatiza tus tareas sin esfuerzo Automatización de ClickUp le ayuda a agilizar los flujos de trabajo y a eliminar la carga de trabajo. Elija entre más de 100 secuencias de automatización predefinidas. O personalice su propia automatización para adaptarla a sus necesidades específicas y a sus flujos de trabajo complejos.

Ahorre tiempo y automatice tareas de forma eficaz con la Automatización de ClickUp

Puede automatizar varias tareas de gestión de proyectos, como asignar tareas a los miembros del equipo, comentar en un hilo de discusión cuando se desencadena una acción específica y enviar actualizaciones de Slack a su canal de proyectos cuando cambia el estado del proyecto.

Al eliminar estas tareas mundanas y repetitivas, aunque importantes, ClickUp garantiza que pueda prestar atención a los detalles del proyecto sin perder de vista el panorama general.

Entre otras cosas, la función de Automatización de ClickUp le permite

Ahorrar tiempo en tareas repetitivas y centrarse en lo importante

Crear nuevas tareas e implantar POE claros en todo su equipo sin sudar la gota gorda

Mantener el trabajo en movimiento cambiando automáticamente las personas asignadas y las prioridades o aplicando etiquetas y plantillas a los cambios de estado

Automatice sus herramientas favoritas de ClickUp, como el correo electrónico, el chat y el Calendario

Integración perfecta con Make

Y si desea seguir con Make, puede seguir utilizando ClickUp y sus funciones. Integración de ClickUp con Make le permite maximizar la eficiencia del proyecto mediante la automatización de tareas entre ClickUp y otras aplicaciones esenciales. El creador de automatización visual de Make le permite conectar ClickUp con miles de herramientas y API, mejorando la colaboración y agilizando los flujos de trabajo.

Estos son algunos casos de uso convincentes para la integración de ClickUp y Make

Rellene automáticamente las tareas de ClickUp con datos de CRM o plataformas de marketing . Esto elimina los errores de entrada manual de datos y garantiza que toda la información esté actualizada

. Esto elimina los errores de entrada manual de datos y garantiza que toda la información esté actualizada Sincronice las tareas de ClickUp con aplicaciones de calendario externas como Google Calendar o Outlook Calendar para mantener la programación de su equipo sincronizada en todas las plataformas, evitando conflictos de programación y asegurándose de que todo el mundo está informado sobre los próximos plazos de entrega

como Google Calendar o Outlook Calendar para mantener la programación de su equipo sincronizada en todas las plataformas, evitando conflictos de programación y asegurándose de que todo el mundo está informado sobre los próximos plazos de entrega Generar automáticamente informes en Hojas de cálculo de Google u otras herramientas de visualización de datos basados en criterios específicos dentro de ClickUp, como tareas completadas o Campos personalizados específicos. Esto le permite analizar los datos de su proyecto con mayor facilidad y obtener información valiosa para la toma de decisiones

basados en criterios específicos dentro de ClickUp, como tareas completadas o Campos personalizados específicos. Esto le permite analizar los datos de su proyecto con mayor facilidad y obtener información valiosa para la toma de decisiones Desencadenar recordatorios automáticos por correo electrónico a los miembros del equipo en función de las fechas límite de las tareas o de los cambios de estado en ClickUp. Esto ayuda a garantizar que todo el mundo se mantiene al día y evita que se incumplan los plazos

en función de las fechas límite de las tareas o de los cambios de estado en ClickUp. Esto ayuda a garantizar que todo el mundo se mantiene al día y evita que se incumplan los plazos Desarrollar integraciones personalizadas utilizando la plataforma sin código de Make para conectar ClickUp con sistemas heredados/a o herramientas internas que no son fácilmente compatibles con las integraciones nativas

Automatice sus tareas con una perfecta integración entre ClickUp y Make

En general, ClickUp y Make ofrecen una potente combinación para empresas que buscan:

Agilizar los flujos de trabajo y automatizar las tareas repetitivas

Mejorar la precisión y coherencia de los datos en diferentes plataformas

Mejorar la colaboración y la comunicación dentro de los equipos

Obtener información valiosa de los datos del proyecto para la toma de decisiones informadas

Las mejores funciones de ClickUp

Automatice las tareas rutinarias y los flujos de trabajo mediante más de 100 secuencias de automatización predefinidas, o personalice su propia automatización para adaptarla a sus necesidades específicas

Elija entre varias vistas para realizar el seguimiento de sus proyectos y tareas, como lista, tablero, calendario, (diagrama de) Gantt y Cronograma

Colabore con su equipo y sus clientes mediante las herramientas de colaboración de ClickUp, como el chat, los comentarios, las menciones, el editor de documentos y la pizarra blanca

Intégrese con cientos de apps y servicios mediante ClickUp, como Office 365, Google Workspace, Slack y Zapier. También puede crear sus propias integraciones personalizadas utilizando el conector API

Limitaciones de ClickUp

ClickUp tiene una curva de aprendizaje pronunciada debido a su gran número de funciones y opciones de personalización

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain está disponible en cualquier plan de pago por $5/miembro al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ opiniones)

4.7/5 (9000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4000+ opiniones)

Cómo elegir la plataforma de integración adecuada para las necesidades de su empresa

Datos y gestión del flujo de trabajo son cruciales para las organizaciones de negocios, especialmente si usted es una empresa de tecnología. Una potente herramienta basada en IA que pueda automatizar la integración puede ahorrar a su empresa una cantidad significativa de tiempo, trabajo y presupuesto.

Make es una plataforma de integración muy popular en el mercado, y también muy eficaz. Pero las alternativas a Make que hemos enumerado le ayudarán a elegir algo más adecuado para las necesidades específicas de su empresa.

Si prefiere una herramienta que automatice los flujos de trabajo y le ayude a gestionar proyectos y colaborar con su equipo, ClickUp es la elección perfecta. Registrarse en ClickUp y disfrute de una integración multiplataforma perfecta y de una automatización del flujo de trabajo a toda prueba