10 ejemplos de flujos de trabajo y casos de uso en 2024

A menos que te sientes para hacerte un autorretrato pintado a mano con tu perro, estar parado nunca es bueno.

Esto es especialmente cierto cuando se trata de su procesos empresariales y repetitivos flujos de trabajo .

Te costará encontrar historias de éxito detrás de empresas que "siempre hacían las cosas así." Y créeme, nadie echará de menos el tiempo dedicado al trabajo ajetreado que, de otro modo, podría haberse reservado para un cóctel después del trabajo.

Quedarse estancado en sus procesos acaba por amenazar el potencial de crecimiento de una empresa y provoca cuellos de botella o incluso oportunidades perdidas. 🙅🏼‍♀️

Por suerte, ahora contamos con la automatización de los flujos de trabajo para realizar una gran parte del trabajo pesado en este frente

Con la ayuda de aplicaciones de gestión del flujo de trabajo para supervisar actualizaciones, clientes, informes, solicitudes, etc., se pueden automatizar muchas tareas repetitivas cotidianas.

La eliminación de estas tediosas tareas pendientes le permitirá disponer de más tiempo para tareas críticas y aumentar la productividad de todo el equipo. 😍

Las ventajas de una automatización del flujo de trabajo están claros, pero el reto consiste en averiguar cuál es la mejor automatización para agilizar sus procesos y crear el flujo de trabajo optimizado de sus sueños.

¡Pero no está solo en esto! Estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino con 10 ejemplos de flujos de trabajo eficaces y consejos útiles de profesionales del sector que confían en sus procesos.

Allá vamos 🙂🚗

10 Ejemplos de flujos de trabajo para diferentes equipos

Empecemos por lo básico qué es la gestión del flujo de trabajo ?

La gestión del flujo de trabajo es la proceso de asignar el orden de las acciones que debes seguir para alcanzar un objetivo o completar una tarea más amplia. En este proceso empresarial también puede identificar las acciones que se pueden automatizar con la ayuda de un herramienta de gestión del flujo de trabajo .

Esto suavizará o evitará retrasos entre los pasos de su proceso para mantener su flujo de trabajo lo más productivo posible. ¡Así que proactivo! 👏

Estos 10 ejemplos de flujos de trabajo te darán una idea de cómo los diferentes equipos piensan sus procesos, las plataformas utilizadas para optimizar estos procesos empresariales , y cómo crear un flujo de trabajo propio. 💯

1. Gestión del flujo de trabajo de contratación

Cuando encuentras al candidato perfecto, lo quieres en el equipo lo más rápido posible.

Un proceso de contratación racionalizado es esencial para que esta transición sea fluida y organizada. También demuestra al candidato que su empresa se lo toma en serio y que su interés por él es genuino.

Además, un flujo de trabajo fluido es el secreto para garantizar que los candidatos adecuados encuentren sus oportunidades y que ningún candidato se pierda.

Al automatizar el trabajo que hay detrás del proceso de contratación, su equipo de talento puede centrarse en lo que más importa: las habilidades, los valores y la probabilidad de éxito del candidato en el puesto. He aquí un ejemplo de cómo se ve esto en ClickUp . 👉

El responsable de contratación identifica una necesidad y establece los requisitos del puesto El responsable de contratación crea la descripción del puesto adecuada y la envía al equipo de contratación Un miembro del equipo de contratación crea una tarea para el puesto vacante y la añade a una lista en ClickUp organizada por departamento y clasificada por prioridad El miembro del equipo de contratación crea una oferta de empleo con un enlace a un formulario de ClickUp El puesto se publica en el sitio Web de la empresa,redes socialesy bolsas de trabajo Un candidato solicita el empleo a través de uno de estos anuncios y la información del formulario se convierte automáticamente en una tarea que el equipo de contratación debe revisar Si el candidato cumple todos los criterios de los responsables de contratación, se realiza una entrevista inicial En caso contrario, se envía un correo electrónico de rechazo al candidato

Consiga siempre al candidato perfecto con un flujo de trabajo de contratación bien pensado en Pizarras ClickUp Plantilla del plan de acción de contratación de ClickUp puede utilizarse para simplificar y agilizar el proceso de contratación de una empresa. Esta plantilla puede ayudar a los equipos de RR.HH. a crear una estrategia de contratación eficaz para los puestos vacantes de la empresa mediante un plan claro y organizado. Incluye una guía paso a paso que ayuda a los equipos a esbozar el proceso de contratación de principio a fin, incluyendo la publicación de ofertas de empleo, la selección de currículos, la programación de entrevistas y los procedimientos de oferta de empleo.

2. Flujo de trabajo de incorporación de empleados

Atraer a los mejores talentos a su empresa requiere mucha reflexión y esfuerzo, pero conseguir al candidato perfecto es sólo la mitad de la batalla.

El proceso de incorporación es la primera experiencia de un nuevo empleado y marcará la pauta de cómo espera que la empresa le trate en el futuro.

Más que un día de soledad para leer el manual o firmar una pila de papeles, el proceso de incorporación es la primera experiencia de un empleado proceso de incorporación del empleado es una primera impresión fundamental. Considérelo una oportunidad para demostrar la pasión y la capacidad de su empresa para:

Ayudar a los empleados a crecer

Promover un bienestar físico y mental saludable

Ofrecer apoyo

Facilitar una transición fluida a un nuevo equipo

Entablar conversaciones sobre temas importantes

Y mucho más

La incorporación debe ser lo más informativa, atractiva y eficaz posible, lo que requiere un proceso bien planificado análisis del flujo de trabajo para que cada nuevo empleado empiece con buen pie. Antes de enviar la oferta, le mostramos cómo podría ser el proceso previo a la incorporación en ClickUp:

Un candidato presenta una solicitud ClickUpFormulario para un puesto vacante El formulario redirige a una lista de candidatos potenciales en ClickUp para su revisión El formulario se convierte en una tarea con el estado RECIBIDO Una vez finalizado el proceso de entrevista, la tarea del candidato pasa al estado NUEVA CONTRATACIÓN , lo que desencadena la creación de una nueva tarea para que el equipo de incorporación de ClickUp se encargue de ella

Lo crea o no, el proceso de incorporación de un empleado comienza antes de que se le haga una oferta: comienza en el primer contacto. Las aplicaciones de flujo de trabajo son cruciales para realizar un seguimiento de la comunicación, las actualizaciones y los siguientes pasos a lo largo de todo el proceso proceso de incorporación . En ClickUp, los cambios en el estado de una tarea personalizada activan un nuevo conjunto de automatizaciones de tareas para eliminar el trabajo manual del equipo de incorporación.

En el estado CONTRATACIÓN , se rellena un comentario para que el formador de incorporación y el responsable de contratación se pongan en contacto En el estado OFERTA FIRMADA , el nuevo empleado recibe un correo electrónico automático de "Bienvenida" con información para prepararse para su primer día En el estado **EQUIPAMIENTO** , se rellena una lista de comprobación de suministros dentro de la tarea para todos los equipos de trabajo necesarios. Una vez que cada elemento se marca como completo, otra automatización mueve el estado de la tarea a REVISIÓN En el estado REVISIÓN , el instructor de incorporación sabrá que se han completado todos los elementos de acción previos a la incorporación En el estado DIRECTORIO , la tarea del nuevo empleado permanecerá en la Lista de directorios durante el resto de su empleo en ClickUp

Cubra cada paso del proceso de incorporación de su nuevo empleado antes de su primer día con un flujo de trabajo visual creado en Pizarras ClickUp

¿Le gusta lo que ve aquí? Consulte nuestro blog para obtener más información sobre cómo El equipo de Onboarding de ClickUp utiliza ClickUp . 💜 Plantilla de incorporación de empleados de ClickUp es una plantilla prediseñada que puede utilizarse para agilizar el proceso de incorporación de nuevos empleados. Esta plantilla proporciona una guía paso a paso que cubre todos los aspectos del proceso de incorporación, incluidos los trámites de RR.HH., las políticas y los procedimientos de la empresa, los programas de formación, etc.

3. Flujo de trabajo de incorporación de clientes

En proceso de incorporación del cliente es tan importante como el de los empleados.

Un flujo de trabajo de incorporación de clientes entrecortado puede ser lo que se interponga en el camino de sus clientes para sumergirse completamente en su producto, especialmente si requiere herramientas de aprendizaje adicionales para integrarlo completamente entre su equipo.

He aquí cómo Belén Papa analista de Marketing Digital en Flokzu utiliza la automatización del flujo de trabajo para optimizar el flujo de trabajo de incorporación de clientes:

Puede automatizar recordatorios, correos electrónicos e informes en función de su flujo de trabajo. Cuando das de alta a un nuevo cliente, puedes introducir toda su información en tu sistema: país, idioma, empresa, etc. Con Flokzu, además, convertimos esa información en valiosas métricas y estadísticas._ El flujo de trabajo comienza cuando registras al nuevo cliente. Puedes configurar un email automático personalizado donde le das la bienvenida y le invitas a su primera reunión con un Customer Success Manager. Durante esa primera reunión, se establecen objetivos y planes conjuntos para mostrar al cliente cómo sacar el máximo partido del servicio A partir de este momento, el CSM se convierte en un socio en el éxito del cliente y asigna el cliente a un Ejecutivo para continuar el proceso >Con Flokzu, el Ejecutivo puede establecer recordatorios automáticos con fechas de vencimiento para hacer un seguimiento y asegurarse de que se alcanzan todos los objetivos. Una vez que el proceso de onboarding finaliza y el cliente es estable, puede notificar automáticamente al CEO y COO._

Belén Papa analista de Marketing Digital en Flokzu

Ejemplo de flujo de trabajo de incorporación de clientes en Flokzu

Utilice Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp para crear una experiencia de incorporación eficaz y coherente para sus clientes, ayudándoles a empezar a utilizar sus productos o servicios de forma rápida y sencilla. La plantilla permite a las empresas personalizar el proceso de incorporación en función de sus necesidades y requisitos específicos, garantizando que los clientes reciban la información y el apoyo adecuados que necesitan.

4. Flujo de trabajo de solicitud de vacaciones

Incluso si trabajas para una startup de moda con PTO ilimitado y tiempo de vacaciones, necesitarás que la solicitud sea aprobada por un gerente.

Un flujo de trabajo de solicitud de vacaciones eficiente te ayudará a mantenerte en el lado bueno de todos los gerentes (y de Recursos Humanos) al mantener tus solicitudes de vacaciones fuera del chat del equipo o de las ocupadas bandejas de entrada de correo electrónico. Además, un proceso automatizado ayuda a que su solicitud se tramite más rápidamente Para que pueda empezar a hacer sus planes de playa lo antes posible.

He aquí otro flujo de trabajo compartido por Belén Papa en el que muestra cómo implementa el flujo de trabajo de solicitud de vacaciones de sus empleados:

En nuestro proceso de solicitud de vacaciones, se puede ver lo mucho más sencillo que puede ser el flujo de trabajo cuando se automatiza el proceso con un software BPM como Flokzu Los empleados rellenan el formulario público personalizado que se envía automáticamente a RRHH para aceptar o denegar. Puede establecer recordatorios y fechas de vencimiento para asegurarse de que RR.HH. decide rápidamente. _Una vez tomada esta decisión, enviará un correo electrónico notificando al empleado si su solicitud ha sido aceptada o no. Esta opción es muy útil para empresas con cientos de empleados

Belén Papa analista de Marketing Digital en Flokzu

Ejemplo de flujo de trabajo de solicitud de vacaciones en Flokzu Bono: BPM Software

5. Flujo de trabajo de pedidos de venta

Los pedidos de ventas incluyen presupuestos, facturas, estimaciones, devoluciones, información sobre productos y mucho más. Eso es mucho que gestionar. 😳

No importa el tamaño de tu empresa o el sector, tener un flujo de trabajo digital para realizar un seguimiento de todos los pedidos de ventas es un must. Esto no solo te mantiene organizado, reduce el desorden y te ayuda a realizar un seguimiento preciso de tu rentabilidad, sino que también lo hace más rápido.

Renunciar a un proceso digital de pedidos de venta puede provocar retrasos significativos mientras se esperan firmas o aprobaciones, y renunciar a un flujo de trabajo automatizado puede ser igual de turbulento.

Los formularios digitales y las firmas electrónicas completados en el software de gestión de flujos de trabajo pueden activar nuevas tareas o notificaciones cuando se completan, lo que ayuda a los equipos a procesar los pedidos más rápidamente y desde prácticamente cualquier lugar.

He aquí un ejemplo de lo que podría ser un flujo de trabajo de pedidos de ventas:

Un vendedor o cliente crea un pedido utilizando ClickUp Forms El envío del formulario crea automáticamente la tarea correspondiente a ese pedido con toda la información necesaria sobre el cliente y el pedido El gestor del vendedor aprueba el pedido y éste se envía al cliente El cliente aprueba el pedido y se avisa al departamento de contabilidad Contabilidad factura al cliente El cliente recibe el pedido La tarea correspondiente se completa y queda en una Lista organizada para su registro

Related: **Flujos de trabajo CRM

Asegúrese de que ningún pedido o solicitud de cliente se pierda con un proceso detallado creado en los mapas mentales de ClickUp

6. Flujo de trabajo de la campaña de correo electrónico

Frfr, las campañas de correo electrónico son difíciles. 🥵

Pero una campaña de correo electrónico bien ejecutada puede atraer mucha atención e ingresos nuevos a su negocio. Además, también es una forma excelente y más personalizada de interactuar con los suscriptores o clientes a los que quieres llevar más abajo en el embudo.

Así que si aún no te has subido al tren del flujo de trabajo por correo electrónico, es hora de que lo hagas. 🚂

Más allá del lado de la relación con el cliente del marketing por correo electrónico, el flujo de trabajo de tu campaña de correo electrónico debería ayudarte a ahorrar tiempo, gestionar clientes a través de múltiples canales y adaptarse a cada objetivo de campaña.

Digamos que un nuevo usuario acaba de suscribirse a tu blog. Un flujo de trabajo de campaña de correo electrónico de bienvenida te ayudará a conectar con ese nuevo suscriptor, a llevar vuestra relación un poco más allá y a conducirle a contenidos de tu blog que probablemente le encantarán.

He aquí un ejemplo de cómo podría ser ese flujo de trabajo:

Un nuevo suscriptor se une a tu lista de correo electrónico Se le envía un correo electrónico de bienvenida previamente redactado Transcurridos dos días, compruebe si han hecho clic en alguno de los enlaces del mensaje de bienvenida Envía otro correo electrónico con contenido personalizado en función de los enlaces en los que hayan hecho clic

Planifique y piense en todas las posibilidades de su campaña de correo electrónico con las Pizarras en ClickUp

7. Flujo de trabajo de marketing de contenidos

Un flujo de trabajo que llevo muy dentro. 💓

Producir contenidos de alta calidad es crucial para establecer tu marca como líder en tu sector. Atrae a nuevos clientes potenciales, fomenta la confianza de los clientes existentes y ofrece otra oportunidad para promocionar tus productos y servicios.

No es ninguna sorpresa, pero en ClickUp, utilizamos ClickUp para lograr un contenido claro y funcional flujo de trabajo de marketing de contenidos para publicar todo el contenido que podamos de forma regular. Pero hay más de una manera para que los diferentes equipos alcancen sus objetivos de contenido únicos.

He aquí cómo Kashyap Trivedi growth Marketer en Compañero de ventas creó e implementó su contenido flujo de trabajo de marketing :

Utilizamos la gestión de canalizaciones de Salesmate (Kanban) para gestionar el flujo de contenidos de nuestro equipo de marketing. Básicamente, desglosamos todo el recorrido del contenido en una serie de pasos y lo convertimos en una canalización _Una vez que el acuerdo (tarjeta de contenido) se mueve a la siguiente etapa, a las personas pertinentes se les asigna su siguiente tarea utilizando la Automatización de Flujo de Trabajo de Salesmate

Kashyap Trivedi growth Marketer en Compañero de ventas

Ejemplo de flujo de trabajo de marketing de contenidos en Salesmate

Ejemplo de automatización del flujo de trabajo de contenidos en Salesmate

¿Quiere saber más sobre los diferentes flujos de trabajo de marketing de contenidos y ver cómo personalizamos los procesos de nuestro blog en ClickUp?

No busque más este seminario ¡de nuestra conferencia sobre productividad LevelUp! Conozca las mejores prácticas y herramientas que ClickUp ofrece para gestionar las diferentes partes del flujo de trabajo de diseño web como redactores, diseñadores y desarrolladores.

Los equipos de marketing pueden utilizar Plantilla de calendario de contenidos de ClickUp para crear y gestionar su estrategia de marketing de contenidos. Esta plantilla ayuda a los equipos a planificar y organizar la creación, publicación y promoción de contenidos, garantizando que se mantengan en la cima de sus objetivos de marketing de contenidos.

8. Flujo de trabajo de aprobación de diseños

Asegurarse de que cada diseño, copia, marketing y elección de producto es fiel a su marca es un trabajo a tiempo completo que lo abarca todo.

Al igual que cualquier solicitud de RRHH o sugerencia de tentempié en el comedor, todos los diseños deben seguir un proceso de aprobación fijo antes de recibir luz verde. 🚦

Que proceso de diseño puede parecerse a esto:

Se realiza una solicitud de diseño con una idea general y una posible maqueta del diseño previsto Se aprueba el concepto de diseño o la maqueta El diseñador recibe la solicitud y crea una imagen o gráfico basado en el concepto aprobado El gestor revisa el diseño y lo aprueba o lo devuelve con notas específicas para realizar ligeras modificaciones

Conceptualice y siga su proceso de diseño de principio a fin utilizando los Mapas Mentales de ClickUp

9. Flujo de trabajo de lanzamiento de productos

Hay un montón de piezas móviles detrás de cada lanzamiento exitoso de un producto - y tal vez algunas lágrimas en algún momento también.

Es esencial alinear equipos ágiles en todos los procesos, mensajes y objetivos que rodean al producto mucho antes del lanzamiento, y se necesitará algo más que una lista de comprobación detallada para hacer el trabajo.

He aquí cómo Gabrielle Lafontaine directora de Marketing de Productos y Asociaciones de Unito creó e implementa su flujo de trabajo de lanzamiento de productos:

Los lanzamientos de productos son difíciles, así que diseñamos esta plantilla para facilitar la fusión de la planificación (que tiene lugar en Miro) con ClickUp (donde el trabajo realmente se envía y rastrea) Nuestro lanzamiento supuso meses de duro trabajo de investigación, planificación, diseño, construcción y, finalmente, el lanzamiento, lo que significa un montón de.. cross-functional collaboration between product > _los gestores, desarrolladores, diseñadores, equipos de marketing y de cara al cliente Gestionar a todos los miembros de cada departamento y asegurarse de que entregan a tiempo sin que nada se pierda puede suponer un gran esfuerzo. Utilizamos Unito para crear este flujo de trabajo, que nos ayuda a lanzar los productos más grandes y complejos

Gabrielle Lafontaine directora de Marketing de Productos y Asociaciones de Unito

Ejemplo de flujo de trabajo de lanzamiento de productos en Unito

Los equipos de producto pueden utilizar Plantilla de lanzamiento de productos de ClickUp para planificar y ejecutar con éxito el lanzamiento de un producto. Esta plantilla proporciona una guía paso a paso que abarca todos los aspectos del proceso de lanzamiento de un producto, incluidos el estudio de mercado, el desarrollo del producto, las pruebas y la promoción.

10. Flujo de trabajo del proceso de soporte

El éxito del cliente o los flujos de trabajo de soporte son una excelente manera de asegurar que las preguntas de cada cliente son respondidas, y las necesidades son satisfechas de manera oportuna.

Los clientes quieren saber que se les escucha y que su experiencia con su producto o servicio es importante para usted, y un proceso de asistencia fiable es clave para conseguirlo.

Este flujo de trabajo es esencialmente la secuencia de acciones automatizadas que cada agente de atención al cliente realiza para resolver las quejas, preguntas o problemas que pueda tener un cliente. La resolución de incidencias es una de las situaciones más comunes a las que se enfrentan los agentes de atención al cliente a diario, y parte de lo que las hace tan importantes es que estas incidencias a menudo tienen un límite de tiempo.

Esto significa que querrá resolver estos problemas lo antes posible.

En ClickUp, el flujo de trabajo de un proceso de atención al cliente podría tener este aspecto:

Un cliente rellena un formulario de incidencia con su información básica, una descripción detallada de la incidencia y su prioridad Ese formulario se convierte en una tarea en ClickUp y se asigna a un miembro del equipo de éxito del cliente El equipo de éxito del cliente proporcionará una solución o derivará la incidencia a la persona adecuada

Cree visualmente su plan de ataque para cada solicitud y problema del cliente utilizando los Mapas Mentales de ClickUp

Ventajas ***Ejemplos de gráficos RACI* !

Cómo crear un flujo de trabajo para su empresa en ClickUp

TL;DR, hay un ejemplo de flujo de trabajo para literalmente todo. Pero usted no quiere saltar entre el software de flujo de trabajo para llevar a cabo cada proceso.

¿La solución?

Una plataforma de productividad todo en uno que centralice todos sus flujos de trabajo, independientemente del tamaño de su equipo o sector. ALIAS, ClickUp . 🤓

Entre la biblioteca de funciones totalmente personalizables de ClickUp se encuentran Mapas mentales y una pizarra digital para crear flujos de trabajo altamente visuales, atractivos y automatizados para cualquier caso de uso. Todo ello sin tener que abrir otra pestaña. Mapas mentales de ClickUp son perfectos para visualizar el proceso paso a paso de cualquier proyecto o flujo de trabajo.

Mapee y organice ideas con su funcionalidad de arrastrar y soltar. A continuación, arrastra ramas para mostrar las relaciones y dependencias de las tareas, o ajusta la ubicación de los nodos para organizar y reorganizar tu espacio de trabajo.

Diseñe su flujo de trabajo desde cero con los Mapas Mentales de ClickUp en modo en blanco y convierta los nodos en tareas procesables Software de pizarra digital está en auge en estos momentos, pero ¿sabías que ClickUp es una de las pocas plataformas que crea su función de pizarra digital internamente? 🏡 Pizarras de ClickUp proporcionan un lienzo infinito para dibujar flujos de trabajo de cualquier tipo, ¡incluso mapas mentales! Por no mencionar que ClickUp ofrece toneladas de plantillas de flujos de trabajo específicamente para sus pizarras colaborativas para ayudarle a ahorrar tiempo más rápidamente.

Añada formas que se convierten directamente en tareas de ClickUp y se conectan a su flujo de trabajo, luego dibuje conexiones entre ellas para mostrar fácilmente el orden de las tareas.

Dibuje conexiones entre cualquier forma o medio en su Pizarra para construir su flujo de trabajo en ClickUp

No importa el negocio o la industria, ClickUp será su nuevo recurso favorito para todo lo relacionado con procesos y flujos de trabajo.

y ¿hemos mencionado que estas funciones son_? completamente gratis empiece a ahorrar tiempo automatizando y agilizando sus procesos en ClickUp. ♻️