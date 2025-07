Las 8 mejores alternativas a n8n para la automatización de flujos de trabajo en 2025

Me encantan las diversas funciones que ofrece Workato para optimizar las integraciones de software. También me encanta la interfaz de usuario de Workato y la experiencia general del usuario. Me encanta lo fácil que es de usar y la velocidad y calidad del soporte al cliente. Admiro el gran número de conexiones (a internet) que ofrece a diversas aplicaciones. Aparte de todo esto, me encanta Workato porque es la mejor plataforma iPaaS.