Cómo crear un vídeo de demostración de producto eficaz que convierta

Más del 84 % de los encuestados en una encuesta de Wyzowl afirmaron que se convencieron de comprar un producto o servicio tras ver el vídeo de una marca.

Ya sea una demostración de producto, un vídeo explicativo o un vídeo tutorial del producto, lo importante es que el vídeo ayuda a que el comprador pase del «quizás» al «sí». Ese es el increíble poder del marketing con vídeos.

Sin embargo, los vídeos de demostración de productos no dan en el blanco. Son demasiado largos, se centran directamente en detalles técnicos o no logran mantener el interés de los espectadores.

Esta guía te muestra los pasos, las buenas prácticas, las herramientas y los ejemplos para crear vídeos de demostración de productos que conquisten a los clientes.

¿Qué es un vídeo de demostración de un producto?

Un vídeo de demostración de producto es un vídeo breve que explica cómo funciona tu producto o servicio. Muestra las funciones del producto en situaciones reales y por qué lo necesitas.

Estos vídeos captan la atención del espectador cuando está viendo su presentación de ventas, probando su app, aplicación, o navegando por su sitio web. Los equipos de ventas y marketing de productos los utilizan a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Los vídeos de demostración más exitosos presentan las ventajas del producto de una forma atractiva. Incluyen una explicación y elementos visuales fáciles de entender. Si se hacen bien, los vídeos de demostración impulsan el conocimiento de la marca y las ventas.

Ahora debes estar pensando: ¿cuál es la diferencia entre un vídeo de demostración, un vídeo explicativo y un vídeo tutorial? ¿No tienen todos el mismo propósito en el marketing de vídeo?

La siguiente tabla muestra las diferencias entre ellos 👇

Tipo de vídeo Meta principal Dónde se utiliza Área de interés Vídeo de demostración Muestra cómo el producto resuelve un problema específico. Páginas de ventas, páginas de productos, evaluación inicial Flujos de trabajo reales, funciones clave vinculadas a los resultados. Vídeo explicativo Explique qué es el producto y por qué existe. Página de inicio, anuncios, parte superior del embudo El problema, la idea y la propuesta de valor Vídeo tutorial Enseña a los usuarios cómo completar una tarea. Incorporación, documentos de ayuda, soporte técnico Instrucciones paso a paso para una acción específica.

La plantilla de producción de vídeos de ClickUp te ayuda a optimizar el proceso de creación de vídeos. He aquí por qué te encantará esta plantilla: Planifica la preproducción, el rodaje y la posproducción en un flujo de trabajo estructurado.

Visualiza tu proceso de producción de vídeo con más de 14 vistas personalizadas.

Crea 9 estados personalizados diferentes para realizar el seguimiento del progreso de cada paso en el proceso de producción del vídeo.

Visualiza tu proceso de producción de vídeo con más de 14 vistas personalizadas.

Crea 9 estados personalizados diferentes para realizar el seguimiento del progreso de cada paso en el proceso de producción del vídeo.

Por qué los vídeos de demostración de productos son esenciales para las conversiones

Estas son las razones clave por las que los vídeos de demostración de productos son eficaces para aumentar la participación de los clientes e impulsar las tasas de conversión.

Experiencia orientada al comprador

Más del 75 % de los compradores B2B prefieren una experiencia de venta sin un representante. Esto significa que su equipo tiene un límite de tiempo para interactuar personalmente con los clientes potenciales.

Los vídeos de demostración de productos se convierten aquí en un canal fundamental para la formación de los clientes. Tus clientes potenciales no tienen que esperar a que les llame un comercial. Pueden ver cómo funciona el producto y explorar sus funciones a su propio ritmo.

Cuando se da a los clientes más poder sobre el proceso de venta, es más probable que sientan que han elegido comprar su producto en lugar de que se lo hayan vendido.

Propiedad psicológica

Un vídeo de producto bien terminado ayuda al cliente a imaginarse utilizando el producto. Le ofrece una imagen de su producto ideal, uno que resuelve sus puntos débiles o le permite alcanzar una meta.

Muestra cómo el producto influye en sus vidas y les permite rendir mejor en su trabajo. Cuando el cliente potencial ya cree en la eficacia del producto, será más fácil para tu equipo de ventas cerrar la venta.

👀 ¿Sabías que...? Las investigaciones demuestran que las personas desarrollan un mayor apego cuando pueden imaginarse interactuando con un producto. Se denomina «propiedad psicológica». Los vídeos de demostración son desencadenantes de este efecto al ofrecer a los clientes potenciales un asiento en primera fila para ver el flujo de trabajo, lo que les hace sentir como usuarios incluso antes de registrarse.

Involucra a múltiples partes interesadas

Las ventas B2B son un proceso complejo. El número medio de partes interesadas que contribuyen a una decisión de compra es del 11,4 %. Eso supone un aumento del 68 % en comparación con 2016.

Los vídeos de demostración de productos se pueden compartir fácilmente entre equipos. Los responsables de la toma de decisiones, las personas influyentes y los usuarios finales pueden ver el valor del producto sin tener que repetir la misma demostración en directo.

Mejora las tasas de conversión y acorta los ciclos de compra.

Incluso antes de la llamada de ventas, el comprador comprende cómo encaja su producto en sus flujos de trabajo.

Ya no es necesario explicar el funcionamiento básico. En su lugar, puede centrar la conversación en los retos específicos del comprador.

Cuando los clientes potenciales entran en el proceso de venta, ya ven el producto como una solución sólida para sus necesidades. Esto conduce a decisiones más rápidas y a mayores tasas de cierre.

El 45 % de los participantes en nuestra encuesta afirman que mantienen abiertas durante semanas las pestañas relacionadas con investigaciones relacionadas con el trabajo. Para otro 23 %, estas pestañas tan preciadas incluyen hilos de chat con IA repletos de contexto. Básicamente, la gran mayoría está externalizando la memoria y el contexto a frágiles pestañas del navegador.

Pasos para crear un vídeo de demostración de un producto

¿Cómo se crea un vídeo de demostración de un producto que convierta? 👇

Paso 1. Define tu meta y tu público

El proceso de creación de tu vídeo de demostración del producto comenzaría respondiendo a las siguientes preguntas:

¿A quién va dirigido este vídeo y en qué les ayudará a continuación en lo pendiente?

Se puede dividir en tres categorías: demostraciones destinadas a clientes potenciales, usuarios de versión de prueba y clientes nuevos. Cada grupo se encuentra en una fase diferente en cuanto a sus intenciones y necesita un tipo de claridad diferente. Una buena demostración responde a una pregunta que el espectador ya se ha planteado. Puede ser:

El espectador Su pregunta principal La demostración debe responder Cliente potencial ¿Merece la pena invertir mi tiempo y mi dinero? ¿Este producto resuelve mi problema mejor que otras alternativas? Usuario de prueba ¿Puedo obtener rápidamente algún valor de esto? ¿Puedo completar una tarea significativa sin fricciones? Incorporación de clientes personalizada ¿Cómo se utiliza correctamente? ¿Cuál es la forma correcta de realizar el trabajo con este producto en el día a día?

📌 Buena práctica: Crea varias demostraciones breves, cada una de ellas adaptada a una fase específica del recorrido del usuario.

Paso 2: Escribe el guion de tu vídeo

Un guion de demostración sólido destaca los aspectos más singulares y útiles de tu producto y cuenta una historia atractiva.

Si es la primera vez que crea un vídeo de demostración, tenga en cuenta tres cosas: que sea sencillo, con conversación y centrado en las ventajas.

Aquí tienes un marco repetible que puedes utilizar en tu proceso de creación de vídeos:

Gancho → Punto débil → Solución → Descripción del producto → Llamada a la acción

💥 Ejemplo: Escribamos un guion para un vídeo de habilitación de ventas. Es para una herramienta de automatización de marketing.

Gancho: Lanzar campañas no debería significar hacer malabarismos con cinco herramientas, hojas de cálculo interminables y seguimientos manuales.

Problema: Los equipos tienen dificultades para realizar el seguimiento de los clientes potenciales en todos los canales, personalizar las campañas a gran escala y demostrar el retorno de la inversión. Los traspasos al equipo de ventas se interrumpen y se pierden oportunidades.

Solución: Nuestra plataforma de automatización de marketing lo reúne todo: campañas, datos de clientes potenciales e información sobre el rendimiento.

Presentación del producto: el vídeo muestra un flujo de trabajo de gran impacto. Podría ser:

Creación de una campaña multicanal

Segmentación automática de clientes potenciales en función de su comportamiento

Desencadenantes de seguimientos personalizados

Seguimiento del compromiso y las conversiones en un único panel de control

Llamada a la acción: Descubre cómo puedes automatizar tu próxima campaña en cuestión de minutos. Empieza una versión de prueba gratis o reserva una demostración.

Puedes utilizar ClickUp Brain para crear guiones para vídeos de demostración de productos. Indicación: «Escribe un guion atractivo y un punto débil para la demostración de un producto de automatización de marketing». Brain entiende el contexto y puede producir rápidamente textos claros y orientados a los beneficios. Una vez que tengas el primer borrador, pide a Brain que adapte el guion al tono de tu marca. Utiliza ClickUp Brain para escribir guiones de demostración de productos que tengan en cuenta el contexto. Si tienes especificaciones de productos o comentarios almacenados en los documentos de ClickUp o en las tareas de ClickUp, BrainGPT puede extraer información de esas fuentes. Indicación: «Utiliza nuestra última hoja de ruta de productos y el documento con los comentarios de los clientes para escribir la sección de instrucciones de este guion de demostración». 📌 Buena práctica: Guarda el guion final en ClickUp Docs. Los revisores pueden comentar, sugerir modificaciones o vincular tareas a secciones específicas del guion.

Hemos recopilado para ti la lista de los mejores guionistas de IA. 👇

👀 ¿Sabías que... En las redes sociales, los espectadores deciden si seguir viendo un contenido en tan solo 1 o 2 segundos. Las investigaciones sobre la atención digital y el procesamiento de la primera impresión muestran que las personas formulan juicios subconscientes casi al instante, por lo que los primeros momentos de un vídeo son más importantes que nunca.

Paso 3: Elige el formato adecuado

El formato adecuado del vídeo de demostración hace que tu producto sea más fácil de entender en menos tiempo. Pero, ¿cómo se consigue eso? 👇

Tipo de producto El mejor formato de demostración Por qué funciona SaaS o producto de software Grabación de pantalla Muestra flujos de trabajo reales y genera confianza al demostrar que el producto realmente funciona. Producto físico Vídeo de acción real Permite a los espectadores ver la configuración, el uso y el contexto real. Sistema abstracto o complejo Animación Explica la lógica, los flujos o los conceptos que son difíciles de mostrar en pantalla. El producto necesita contexto + pruebas Híbrido (animación + pantalla o acción real) Primero establece el contexto y luego muestra el producto en acción.

Así es como suele verse esta decisión en los vídeos de demostración del mundo real.

💥 Ejemplo: Demostración en pantalla de SaaS frente a presentación física del producto.

Demostración de pantalla SaaS: si estás haciendo una demostración de una plataforma de automatización de marketing, lo mejor es una demostración grabada en pantalla.

Los espectadores quieren ver cómo se crean las campañas, cómo se activan los desencadenantes y cómo se realiza el seguimiento de los resultados, dentro de la interfaz real.

Presentación de productos físicos: si vas a hacer una demostración de un producto físico, como un dispositivo o un componente de hardware, un vídeo con imágenes reales es más eficaz.

Los espectadores necesitan ver cómo se maneja, se configura y se utiliza en un entorno real. Esto genera confianza y responde a preguntas prácticas que una grabación de pantalla quizá no pueda resolver.

Paso 4: Graba tu demostración

Una vez terminado todo el trabajo previo, es el momento de grabar tu demostración.

Puedes elegir un creador de vídeos de demostración de productos independiente o utilizar ClickUp Clips para ello.

Esta función te permite grabar la pantalla y tu voz al mismo tiempo para crear tutoriales y narraciones. Elige entre capturar la pantalla completa, una ventana específica o solo la pestaña actual del navegador. (¡Más adelante te daremos más detalles al respecto!)

Mira este vídeo para saber cómo usar Clips. 👇

⭐ Consejos adicionales que debes recordar al grabar tu vídeo de demostración de producto: Habla con claridad y a un ritmo constante.

Utiliza un entorno tranquilo y evita los ruidos de fondo.

Mueva el cursor lentamente y con intención.

Haz una breve pausa entre cada paso para que los espectadores puedan procesar lo que está sucediendo.

Paso 5: Edición para generar interés

La grabación captura el contenido. La edición determina si la gente realmente lo ve.

Tu meta es reducir la carga cognitiva del espectador. Céntrate en los elementos esenciales. Para empezar, añade subtítulos para los espectadores que puedan ver el vídeo sin sonido. Destaca las acciones clave para guiar la mirada del espectador. Utiliza zooms sutiles para llamar la atención sobre los momentos clave.

La edición también es donde controlas el ritmo. Recorta las pausas, elimina los pasos innecesarios y elimina todo lo que no haga avanzar la historia.

Las herramientas de edición de vídeo agilizan este proceso y lo hacen más repetible. Te ayudan a añadir subtítulos, llamadas y efectos de enfoque.

📚 Más información: El mejor software de gestión de proyectos para la producción de vídeos

👀 ¿Sabías que... Ver vídeos sin sonido puede aumentar la carga cognitiva? Esto se debe a que los espectadores deben depender más de los subtítulos y de la atención visual para seguir el contenido. Esto subraya por qué los subtítulos oportunos y el énfasis visual (como los resaltados y los Zooms) pueden facilitar el seguimiento de tu demostración.

Paso 6: Añade la marca y la llamada a la acción (CTA)

La mayoría de las herramientas modernas de edición de vídeo facilitan la creación de una marca.

Sube los recursos de tu marca, incluidos logotipos, fuentes y paletas de colores. Estos recursos se pueden aplicar a subtítulos, tercios inferiores, resaltados y pantallas finales sin necesidad de rediseñar todo desde cero.

Algunas herramientas también ofrecen plantillas para fijar los colores y la tipografía. Esto garantiza que todos los vídeos de demostración de productos tengan un aspecto acorde con la marca, incluso cuando diferentes miembros del equipo realizan la edición o crean vídeos.

Para las llamadas a la acción, dispone de pantallas o diapositivas finales personalizadas. Puede añadir un fondo con su marca, una breve línea de texto y un botón o texto de llamada a la acción claro, y luego reutilizar ese final en varios vídeos de demostración.

👀 ¿Sabías que...? Los estudios demuestran que el 55 % de las primeras impresiones se basan en elementos visuales, mientras que el 38 % proviene de lo que se oye y solo el 7 % de las palabras utilizadas. Por eso, los elementos visuales potentes y bien identificados con la marca en los vídeos pueden amplificar significativamente su impacto.

Paso 7: Distribuye tu vídeo de demostración

Tu demostración debe aparecer donde se toman las decisiones.

Puedes publicar tu vídeo de demostración del producto en plataformas de redes sociales, como Instagram, YouTube, Facebook o TikTok.

Inclúyalos también en la página de inicio de su sitio web, en campañas de correo electrónico y en la incorporación a la aplicación. La distribución ayuda a maximizar su alcance.

Por ejemplo, podrías:

Añade una breve demostración en la parte superior de tu página de inicio.

Usa versiones recortadas en las redes sociales para atraer a los espectadores a la demostración completa.

Incluye la demostración en los correos electrónicos de seguimiento de la versión de prueba para responder por adelantado a las preguntas más habituales.

Incorpóralo en los flujos de incorporación para ayudar a los usuarios a obtener valor más rápidamente.

Ejemplos de vídeos de demostración de productos que funcionan

Poniendo en práctica lo aprendido, veamos algunos ejemplos de vídeos de demostración de productos que están funcionando muy bien. También compartiremos por qué destacan.

1. ClickUp 4. 0

🥇 Por qué funciona: La demostración sigue el flujo natural del trabajo: planificación, colaboración, ejecución y revisión. Esto facilita a los espectadores visualizar cómo se utiliza el producto.

La demostración del producto ClickUp 4.0 posiciona a 4.0 como un espacio de trabajo de IA convergente creado para reunir todas las partes del trabajo. Comienza con un problema que todo el mundo reconoce: el trabajo disperso en demasiadas herramientas.

A partir de ahí, el vídeo sigue un flujo sencillo. Muestra el caos de las aplicaciones desconectadas. A continuación, presenta 4.0 como un entorno de trabajo convergente.

Podrá ver cómo funciones avanzadas como Ambient Agents, Planner y Teams Hub reducen la fricción en los flujos de trabajo.

2. Duolingo

Las acciones hablan más que las palabras. Esto es igualmente relevante en los vídeos de demostración.

Este ejemplo de vídeo de demostración de Duolingo no tiene voz en off. Sin embargo, las imágenes te mantienen pegado a la pantalla, ya que son fáciles de entender. Y solo dura 30 segundos.

🥇 Por qué funciona: El vídeo de demostración muestra las funciones de la app. Además, atrae a un público amplio al mostrar varios idiomas.

3. Calificación de IA de Grammarly

El vídeo de demostración del producto de Grammarly muestra sus nuevas funciones de redacción académica basadas en IA. Como está dirigido a estudiantes, la historia cuenta cómo un estudiante intenta terminar un ensayo de historia del arte antes de un viaje por carretera.

Las funciones principales, como el evaluador con IA, el buscador de citas, el verificador de plagio y la compatibilidad para la corrección, se muestran dentro del flujo de trabajo del estudiante.

🥇 Por qué funciona: El guion del vídeo de demostración es un excelente ejemplo de narración a través del contexto. El vídeo sitúa todo en un escenario de la vida real. Esto hace que la herramienta se perciba menos como un software y más como un compañero para el éxito de los estudiantes.

Errores comunes que se deben evitar en los vídeos de demostración de productos

Antes de pulsar el botón de enviar, debes conocer los errores comunes que debes evitar al crear vídeos de demostración de productos.

1. Detallar todas las funciones del software

No trate la demostración del producto como una sesión de formación. Eso puede venir después, si el cliente potencial se convierte en un cliente de pago.

Hasta entonces, asegúrate de que la demostración del producto cubra los puntos más críticos a los que se enfrenta el público. Tócalos, golpéalos con fuerza.

Pero, por muy tentador que resulte, no es necesario entrar en cada uno de los pasos de configuración o integración, etc.

✅ Solución: Céntrate en lo que tu producto puede hacer, los retos que resuelve, los resultados, los efectos y lo que los usuarios van a conseguir con el producto.

2. Convertirlo en un monólogo

¿Alguna vez te has encontrado con un vídeo de demostración que parece como si alguien estuviera leyendo en voz alta la documentación? Es probable que te dé sueño.

Cuando las demostraciones se convierten en monólogos, los espectadores tienen dificultades para mantener el interés. ¿Por qué? Porque no hay contexto, ni ritmo, ni sensación de progreso.

✅ Solución: Estructura tu demostración como si fuera una conversación. Utiliza segmentos cortos, señales visuales y narraciones basadas en escenarios. Guía a los espectadores a través del por qué algo es importante, en lugar de limitarte a explicar qué está sucediendo.

3. Empezar por la interfaz en lugar del problema

Al abrir una demostración haciendo clic en los menús, se da por sentado que el espectador ya está interesado. La mayoría no lo está, todavía.

Si no se basa la demostración en un problema real, la interfaz de usuario resulta abstracta y fácil de olvidar.

✅ Solución: Empieza por el punto débil. Establece el contexto antes de comenzar la grabación de pantalla y, a continuación, presenta el producto como la solución. Dale a los espectadores una razón para prestar atención a cada interacción que siga.

4. Terminar sin un siguiente paso claro

Muchas demostraciones simplemente se desvanecen después de mostrar la última función. Eso es una oportunidad perdida. Si no se guía a los espectadores sobre qué hacer a continuación, a menudo no hacen nada.

✅ Solución: termina con una llamada a la acción clara y única. Ya sea para iniciar una versión de prueba, explorar una función o reservar una llamada con el equipo de ventas, haz que el siguiente paso sea obvio y sin complicaciones.

Tanto si quieres crear vídeos de demostración tradicionales como vídeos interactivos, aquí tienes las herramientas que te ayudarán a empezar.

1. ClickUp

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que reúne herramientas y flujos de trabajo en una plataforma unificada.

Debes saber que no se trata de una herramienta tradicional de creación de vídeos para demostraciones de productos. La plataforma de gestión de proyectos de marketing de ClickUp está diseñada para organizar, coordinar y ampliar el trabajo de marketing en vídeo. Así es como funciona:

ClickUp Clips para grabar tus vídeos de demostración de productos.

Deja comentarios con marca de tiempo en un Clip para que los comentarios permanezcan vinculados al momento exacto del vídeo.

Puedes grabar vídeos de tu pantalla y cámara web directamente en el entorno de trabajo de ClickUp utilizando Clips.

Tanto si estás grabando vídeos explicativos de productos, explicando un proceso complejo o aportando nuevas ideas, utiliza Clips para comunicárselo a tu equipo.

Todos tus clips, ya sean grabaciones de pantalla o fragmentos de voz, se almacenan en un hub de clips centralizado.

Puedes incrustar clips directamente en tareas, documentos o comentarios. De este modo, los vídeos de demostración estarán cerca de otros elementos de tu contenido de vídeo, como guiones, comentarios y aprobaciones.

Cuando habilitas la IA, cada Clip se transcribe automáticamente. Esto significa que obtienes una transcripción del vídeo. Esto supone un gran ahorro de tiempo cuando revisas el material y necesitas saltar a partes específicas haciendo clic en la transcripción. No es necesario volver a ver el vídeo.

Trabaja con una IA que entiende tu trabajo.

ClickUp BrainGPT actúa como una IA contextual que entiende tu entorno de trabajo, no solo tus indicaciones. Extrae información de tareas, documentos, comentarios, estados y dependencias para dar respuestas que reflejan lo que realmente está sucediendo.

En lugar de comprobar manualmente las actualizaciones, haz preguntas directas a ClickUp BrainGPT y obtén resúmenes claros con los obstáculos detectados automáticamente.

Por ejemplo, un gestor de crecimiento podría preguntar: «¿Qué está ralentizando el progreso en el entorno de trabajo de la campaña del tercer trimestre?»

ClickUp Brain analiza el entorno de trabajo y responde con un desglose claro:

Tareas sin asignar

Faltan aprobaciones

Retrasos en la revisión de contenidos

Trabajo bloqueado por solicitudes de activos pendientes

Y ahora viene lo mejor. Enterprise Search te permite encontrar información en todo el entorno de trabajo y las herramientas conectadas utilizando un lenguaje sencillo y natural. En lugar de saltar entre documentos, tareas, comentarios, archivos e integraciones, puedes realizar una sola búsqueda y obtener respuestas de todos los lugares donde se encuentra tu trabajo.

📌 Ejemplo: ¿Necesitas el último guion aprobado, el texto final de la llamada a la acción o los comentarios de una revisión anterior? Enterprise Search muestra el contexto adecuado al instante. Dedicas menos tiempo a buscar y más tiempo a enviar.

BrainGPT también te permite alternar entre diferentes modelos de IA.

Prueba BrainGPT para realizar una investigación más profunda.

Por ejemplo:

ChatGPT para perfeccionar guiones de demostración, simplificar explicaciones o refinar textos de llamadas a la acción.

Gemini para tareas que requieren mucha investigación, como resumir el contexto del mercado o extraer información de documentos más largos.

Claude para narrativas estructuradas y razonamientos más largos, como esbozar flujos de incorporación o arcos narrativos de demostración.

Si ya estás lidiando con demasiadas aplicaciones de IA (lo que se conoce como «expansión de la IA»), este vídeo te ayudará a gestionarlo antes de que se te vaya de las manos.

Las mejores funciones de ClickUp

Convierte las conversaciones dispersas en acciones con ClickUp Chat : Discute guiones, comentarios y aprobaciones directamente junto con las tareas para que las decisiones no se pierdan en herramientas externas. Discute guiones, comentarios y aprobaciones directamente junto con las tareas para que las decisiones no se pierdan en herramientas externas.

Convierte tus ideas en texto al instante con Talk to Text : dicta guiones de demostración, notas o comentarios y convierte el habla en contenido escrito sin interrumpir tu flujo creativo. dicta guiones de demostración, notas o comentarios y convierte el habla en contenido escrito sin interrumpir tu flujo creativo.

Obtenga visibilidad en tiempo real con los paneles de ClickUp : realice el seguimiento del progreso de la demostración, los plazos, el estado de las revisiones y los cuellos de botella en un solo lugar para que nada se le escape. realice el seguimiento del progreso de la demostración, los plazos, el estado de las revisiones y los cuellos de botella en un solo lugar para que nada se le escape.

Automatiza las tareas rutinarias con ClickUp AI : deja que ClickUp AI genere descripciones de tareas, priorice el trabajo y muestre los siguientes pasos en función del contexto dentro de tu entorno de trabajo. deja que ClickUp AI genere descripciones de tareas, priorice el trabajo y muestre los siguientes pasos en función del contexto dentro de tu entorno de trabajo.

Planifica visualmente con ClickUp Whiteboards : crea guiones gráficos, flujos de demostración e ideas para campañas de forma colaborativa antes de comenzar la producción. crea guiones gráficos, flujos de demostración e ideas para campañas de forma colaborativa antes de comenzar la producción.

Mantén el trabajo en marcha con ClickUp Automatizaciones : asigna revisores, actualiza estados y desencadena seguimientos de forma automática para que tu canal de vídeos funcione sin necesidad de transferencias manuales. asigna revisores, actualiza estados y desencadena seguimientos de forma automática para que tu canal de vídeos funcione sin necesidad de transferencias manuales.

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para un nuevo usuario.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 600 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp AI?

Un usuario de ClickUp también comparte su experiencia en G2:

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la función de conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel corporativo, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. […] Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con más claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o pensando en nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la función de conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel corporativo, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. […] Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con más claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o pensando en nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

Mientras que las automatizaciones se encargan de acciones predecibles y basadas en reglas, ClickUp Super Agents aporta inteligencia adaptativa a tu flujo de trabajo. Entienden el contexto, detectan patrones y responden de forma dinámica, sin que tengas que definir todas las reglas posibles por adelantado. Por ejemplo, si un editor no cumple con el plazo de entrega de un vídeo de demostración de un producto, un agente de Ambient Answers puede reordenar automáticamente las tareas con dependencia, notificarlo al gestor del proyecto y resumir lo que queda pendiente. Puede utilizar los agentes de IA para: Detecta posibles obstáculos de forma temprana supervisando las dependencias de las tareas, el trabajo atrasado y las revisiones estancadas.

Genera resúmenes rápidos de todos los vídeos de demostración o formación que estén en curso, incluyendo el estado y los siguientes pasos.

Asigna las tareas de forma dinámica en función de la carga de trabajo, la disponibilidad o las habilidades, para que el trabajo llegue a la persona adecuada en el momento adecuado.

Genera resúmenes rápidos de todos los vídeos de demostración o formación que estén en curso, incluyendo el estado y los siguientes pasos.

Asigna las tareas de forma dinámica en función de la carga de trabajo, la disponibilidad o las habilidades, para que el trabajo llegue a la persona adecuada en el momento adecuado.

2. Synthesia

vía Synthesia

Synthesia es una plataforma de vídeo con IA que te permite crear vídeos profesionales sin cámaras, estudios ni ediciones complejas.

El asistente de vídeo con IA que convierte texto en vídeos utilizando avatares, voces en off y plantillas con IA. Es útil cuando se crean demostraciones de productos, materiales de formación y comunicaciones internas.

Utiliza el generador de vídeos con IA para el contenido con guion y la grabadora de pantalla con IA para las tutoriales. También puedes combinarlos con explicaciones guiadas por avatares.

Funciones principales de Synthesia

Gestiona la coherencia de la marca con kits de marca usados de forma compartida, control de versiones y colaboración en directo.

Localiza vídeos a gran escala mediante doblaje con IA, traducción, reproducción multilingüe y subtítulos.

Publica y realiza el seguimiento del rendimiento a través de páginas de vídeo públicas o protegidas por SSO con análisis integrados.

Limitaciones de Synthesia

Sincronizar la voz y la pronunciación fallan cuando se manejan acrónimos, nombres o jerga especializada, y requieren intervención manual.

Precios de Synthesia

Free

Starter : 29 $ al mes

Creador : 89 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Synthesia

G2: 4,7/5 (más de 2400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Synthesia?

Según un usuario de G2:

Me gusta que la plataforma sea fácil de usar: ofrece muchas funciones que proporcionan resultados de alta calidad sin mucho esfuerzo. Es fácil de entender sin necesidad de ver un tutorial. Me encanta poder importar vídeos personalizados de otros sitios como Canva con solo unos clics.

Me gusta que la plataforma sea fácil de usar: ofrece muchas funciones que proporcionan resultados de alta calidad sin mucho esfuerzo. Es fácil de entender sin necesidad de ver un tutorial. Me encanta poder importar vídeos personalizados de otros sitios como Canva con solo unos clics.

👀 ¿Sabías que...? La mayoría de las personas ven los vídeos con el sonido desactivado. Los subtítulos también ayudan a mejorar la accesibilidad. El espectador puede leer tu voz en off, en lugar de escucharla.

3. Loom

vía Loom

Loom facilita la creación de vídeos de demostración de productos rápidos y claros sin necesidad de una compleja configuración de producción. Graba tu pantalla y tu cámara web al mismo tiempo, lo que facilita guiar a los usuarios a través de tu producto y añadir un toque humano.

Con grabación con un solo clic y uso compartido instantáneo, Loom funciona bien para demostraciones de ventas, tutoriales de funciones y vídeos personalizados.

Las funciones de IA de Loom te ayudan a avanzar más rápido después de la grabación, ya que generan automáticamente títulos, resúmenes y capítulos para tus vídeos. Escanea, realiza el uso compartido y reutiliza tus vídeos de demostración de productos sin perder tiempo en la edición manual o la documentación.

Funciones principales de Loom

Graba demostraciones con una resolución de hasta 4K para obtener demostraciones de alta calidad.

Grabación con un solo clic a través de Chrome, el escritorio o aplicaciones móviles.

Añade comentarios con marca de tiempo para recibir comentarios y colaborar en la página del vídeo.

Limitaciones de Loom

El plan Starter gratuito limita a los usuarios a clips cortos (normalmente hasta unos 5 minutos por vídeo y un número limitado de vídeos guardados).

Precios de Loom

Principiante: Gratis

Empresa: 15 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Negocios + IA: 20 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Loom

G2: 4,7/5 (más de 2200 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Loom?

Según un crítico de G2:

Loom es un software que nos ayuda a grabar la pantalla de nuestro móvil y, tras la grabación, genera un enlace automático que se puede usar para compartir el vídeo por correo electrónico o WhatsApp con todos nuestros empleados, de manera que puedan acceder al vídeo sin necesidad de descargarlo. Este software nos facilita mucho el proceso de detallar el vídeo.

Loom es un software que nos ayuda a grabar la pantalla de nuestro móvil y, tras la grabación, genera un enlace automático que se puede usar para compartir el vídeo por correo electrónico o WhatsApp con todos nuestros empleados, de manera que puedan acceder al vídeo sin necesidad de descargarlo. Este software nos facilita mucho el proceso de detallar el vídeo.

4. Trupeer

vía Trupeer

Trupeer es una plataforma basada en IA que convierte grabaciones de pantalla sin editar en vídeos de productos pulidos y documentación paso a paso.

Empieza con una simple captura de pantalla. A continuación, utiliza la IA para generar guiones profesionales, voces en off, subtítulos y efectos visuales. Puedes producir tutoriales, demostraciones, guías de incorporación y contenido para bases de conocimientos sin necesidad de herramientas complejas ni conocimientos de edición.

La IA de Trupeer también crea documentación estructurada a partir de las mismas grabaciones. Convierte el vídeo y el texto en guías de POE del producto, lo que agiliza el uso compartido de conocimientos.

Funciones principales de Trupeer

Kits de marca personalizados para mantener la coherencia en los logotipos, los colores y el estilo visual en todos los vídeos.

Añade avatares con IA para personalizar la narración y la presentación de los vídeos.

Localiza el contenido con traducciones y subtítulos multilingües en más de 30 idiomas.

Limitaciones de Trupeer

El editor de vídeo integrado no permite a los usuarios añadir música de fondo al vídeo paso a paso.

Precios de Trupeer

Free

Pro: 49 $ al mes

Escala: 249 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Trupeer

G2: 4,8/5 (43 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trupeer?

Un usuario de G2 dice:

Trupeer ha sido mi salvación a la hora de crear vídeos de demostración de alta calidad en poco tiempo. Me encanta cómo toma una grabación natural y la convierte en algo realmente profesional limpiándola, realizando la edición a la perfección e incluso generando documentación junto con el vídeo.

Trupeer ha sido mi salvación a la hora de crear vídeos de demostración de alta calidad en poco tiempo. Me encanta cómo toma una grabación natural y la convierte en algo realmente profesional limpiándola, realizando la edición a la perfección e incluso generando documentación junto con el vídeo.

Convierte los vídeos de demostración de productos en un motor de conversión

Los vídeos de demostración de productos más eficaces ayudan a los espectadores a ver los puntos fuertes del producto en el momento adecuado.

Cuando los vídeos de demostración se crean con una meta clara, un guion conciso, el formato adecuado y un plan de distribución, hacen todo el trabajo por ti.

Estos vídeos educan a los clientes potenciales, activan a los usuarios de la versión de prueba y acortan el ciclo de ventas.

Pero la ejecución es tan importante como la estrategia.

Con ClickUp, puedes planificar guiones de demostración en Docs, gestionar las fases de producción en Tasks, grabar tutoriales con Clips, colaborar en contexto y utilizar la IA para resumir el progreso, detectar obstáculos y mantener el trabajo en marcha.

Regístrate gratis en ClickUp para empezar a grabar tus vídeos de demostración de productos.

Preguntas frecuentes

Un buen vídeo de demostración de un producto incluye: – Un problema o punto débil claro con el que se identifique tu público objetivo. – Una breve explicación de cómo tu producto resuelve ese problema. – Un flujo de trabajo real mostrado dentro del producto. – El resultado o resultado que los usuarios pueden esperar. – Una llamada a la acción clara.

La duración ideal del vídeo de demostración depende del objetivo. Por ejemplo, los vídeos de demostración para el equipo de ventas o concienciación tienen un intervalo de duración entre 1 y 3 minutos. Los vídeos de demostración de funciones tienen un intervalo de duración entre 2 y 5 minutos. Los vídeos de demostración para la incorporación o la formación son más largos, entre 5 y 10 minutos. Los vídeos más cortos funcionan mejor al principio del embudo. Los vídeos de demostración más largos son eficaces una vez que los usuarios ya se han interesado por el producto.

Un vídeo explicativo se centra en qué es el producto y por qué existe. Presenta el problema y la idea detrás de la solución, a menudo utilizando animación o narración. Un vídeo de demostración de producto atractivo muestra cómo funciona el producto en un escenario real. Se centra en los flujos de trabajo, las funciones y los resultados reales del producto.

Depende de lo que quieras conseguir. Si solo quieres grabar tu pantalla, un creador de vídeos de demostración de productos como Look te servirá. Pero si quieres una gestión de proyectos basada en IA y una IA contextual, ClickUp es una mejor opción. Puedes crear guiones para las demostraciones con ClickUp Brain y grabar tutoriales con ClickUp Clips. ClickUp también te permite revisar, comentar y colaborar en un único entorno de trabajo.

Las métricas clave que hay que seguir son: – Tiempo de visualización y tasa de finalización – Tasa de clics en la llamada a la acción – Inicios de prueba o solicitudes de demostración después de la visualización – Puntos de abandono en el vídeo – Reducción de las ventas o de las preguntas de soporte