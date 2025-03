Los mejores ejemplos e ideas de vídeos corporativos para inspirar el suyo

A la hora de vender a un cliente potencial, ¿qué es lo que determina su experiencia?

Una buena demostración. Se trata de mostrar cómo tu producto resuelve un problema importante y les hace la vida más fácil. El verdadero reto es mostrar la solución de forma que llame la atención. Para eso se necesitan los vídeos corporativos.

Piénselo: ¿no sería mejor un vídeo de empresa rápido, de dos minutos, que leer largos folletos? Estudios recientes demuestran que los espectadores recuerdan el 95% de lo que ven en un vídeo en comparación con sólo el 10% de lo que leen.

Pero los grandes vídeos necesitan grandes ideas. Por eso vamos a explorar algunos de los mejores ejemplos de vídeos corporativos para inspirar y construir la estrategia de vídeo de tu empresa. Vamos allá

Introducción a los vídeos corporativos

Un vídeo corporativo animado es una forma rápida y divertida de mostrar tu trabajo y ayudar a tus clientes a determinar si eres la persona perfecta para su empresa.

¿Qué son los vídeos corporativos?

Los vídeos corporativos son una forma visual de mostrar tu producto, marca, valores y equipo. También le permiten hablar directamente a su público, convirtiéndose a menudo en una parte clave de la estrategia de marketing de su empresa.

Y lo mejor es que puedes ser creativo

A diferencia de la publicidad tradicional, los vídeos explicativos corporativos se comunican con el público objetivo a través de formatos de vídeo divertidos que ponen de relieve su misión, sus valores, la identidad de su marca y la cultura empresarial positiva que estás construyendo en la organización.

Tanto si se trata de una demostración de producto, un vídeo explicativo o una vídeo de formación la meta es mostrar a sus clientes cómo resuelve sus problemas y por qué deberían elegirle.

Leer más: 15 ejemplos de vídeos de formación: Buenas prácticas para un desarrollo impactante de los empleados

¿Por qué son importantes los vídeos corporativos en 2024?

Ahora que el vídeo está más en auge que nunca, es la forma perfecta de llegar a su público.

Por ejemplo, Dropbox. Su vídeo explicativo sencillo ha dado a conocer su marca y ha atraído a millones de nuevos clientes mostrando cómo su producto resuelve los problemas cotidianos. Esto significa que incluso las pequeñas empresas pueden hacer grandes vídeos corporativos hoy en día, gracias a herramientas de filmación asequibles

¿Qué diferencia a los mejores vídeos corporativos de otras estrategias de marketing? Ayudan a su marca a destacarse de la competencia resaltando las funciones exclusivas de la cultura, el producto o el servicio de su empresa.

**En última instancia, una buena narración y un contenido de vídeo adecuado dan a conocer la marca y aumentan las tasas de conversión

Hablando de contar historias, ClickUp clickUp, una app que lo ofrece todo para el trabajo, domina el formato vídeo para captar la atención de su público y mostrar su marca. Los vídeos de marketing de ClickUp combinan la narración con mensajes estratégicos para crear relevancia. Veamos cómo lo hacen.

Los mejores ejemplos de vídeo corporativo ClickUp es una potente herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a gestionar proyectos, agilizar el trabajo y establecer colaboraciones. Pero han llevado las cosas al siguiente nivel con sus TikToks virales, demostrando que incluso la producción de vídeo corporativo puede ser atractiva y cercana.

Su inteligente uso del humor y las sutiles funciones de los productos mantiene enganchados a los espectadores. Es un gran ejemplo de cómo el contenido de vídeo SAAS puede ser divertido y eficaz.

Así que si estás planeando tu propio proyecto de vídeo o buscando una idea para un vídeo corporativo, sigue el ejemplo de ClickUp: hazlo ameno y divertido, y observa cómo reacciona tu público.

TikToks virales recientes de ClickUp

Aquí tienes algunos de los mejores ejemplos de vídeos corporativos de ClickUp para ayudarte a empezar:

1. ClickUp utiliza el humor para promocionar las funciones de sus productos

En este TikTok viral de ClickUp, el equipo de redes sociales utiliza el humor en el lugar de trabajo para hablar de las Chat de ClickUp función. El vídeo muestra un momento divertido en Dreamforce, en el que ClickUp "se cuela" en una charla de Chili Piper.

@clickUp HR fue demasiado duro en San Francisco Shoutout a @Chili Piper por ser cool sobre nosotros estrellarse su charla en #Dreamforce#hr#tech#workhumorSonido original - ClickUp

Aunque el humor capta la atención, el vídeo se relaciona con las herramientas de colaboración de ClickUp, lo que lo convierte en un ejemplo perfecto de cómo mezclan contenido relatable con Herramientas de marketing de TikTok .

2. ClickUp muestra un clásico fallo de Zoom

Este vídeo viral de ClickUp muestra un clásico fallo de Zoom. El equipo sólo captó la mitad de lo que se dijo por problemas de red y malentendidos, como 'vendimos más unidades' y 'vendimos la empresa' @clickUp

¿Cuál es el peor error de comunicación en una llamada de Zoom que has oído? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert ♬ sonido original - ClickUp El intento correcto de hacer viral este vídeo se debe a su carácter cercano. La mayoría de los espectadores han experimentado llamadas incómodas de Zoom, lo que hace que el contenido conecte instantáneamente con la gente.

3. ClickUp habla de la caótica vida de los gestores de proyectos

Este vídeo viral se burla con humor de los tópicos de la gestión de proyectos. La interacción juega con lo genéricas que pueden ser las descripciones de los puestos de trabajo, y el remate es: "Utilizamos diagramas de Gantt: dos T" @clickUp

Hablan pero no dicen nada #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5 #manager #manager #liderazgo ♬ sonido original - ClickUp Este vídeo triunfó por su enfoque cercano y desenfadado, que conecta con los profesionales que gestionan tareas. Es un buen ejemplo de cómo ClickUp utilizó un contenido de vídeo corporativo cercano para atraer a su público objetivo.

4. ClickUp rompe la jerga empresarial con referencias ingeniosas

Este vídeo aborda con humor el misterio en torno al rol de un 'scrum master' Las bromas de ida y vuelta, llenas de frases vagas pero familiares, exageran lo complejos que pueden sonar los títulos corporativos a la vez que dicen muy poco. @clickUp

El SCRUM MASTER #scrum #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5 ♬ sonido original - ClickUp Este tipo de humor, combinado con palabras de moda en el lugar de trabajo, hace que estos vídeos sean un éxito. ClickUp utiliza ejemplos de vídeos corporativos desenfadados para mostrar la cultura de la empresa y la identidad de la marca, lo que les ayuda a destacar en el espacio de los contenidos de vídeo.

¿Cómo se hicieron virales los TikToks de ClickUp?

Veamos cómo ClickUp utilizó TikTok crecimiento hacks para ayudar a que sus vídeos se vuelvan virales:

Relevancia: Los vídeos de ClickUp a menudo se centran en los problemas cotidianos del lugar de trabajo. Hacen que su contenido de vídeo se relacione instantáneamente con una amplia audiencia

Los vídeos de ClickUp a menudo se centran en los problemas cotidianos del lugar de trabajo. Hacen que su contenido de vídeo se relacione instantáneamente con una amplia audiencia Excelente narración: Cada ejemplo de vídeo corporativo cuenta una historia breve y convincente. Este atractivo estilo de vídeo capta la atención del público al instante

Cada ejemplo de vídeo corporativo cuenta una historia breve y convincente. Este atractivo estilo de vídeo capta la atención del público al instante Marketing visual: ClickUp integra funciones como los gráficos de Gantt en la historia sin ser prepotente. Esto hace que su estrategia de marketing sea más auténtica que forzada

ClickUp integra funciones como los gráficos de Gantt en la historia sin ser prepotente. Esto hace que su estrategia de marketing sea más auténtica que forzada Alta calidad: ClickUp se asegura de que las secuencias de vídeo y la edición sean de alta calidad, haciendo que su contenido sea profesional

Leer más: Estrategias de gestión de proyectos de medios sociales

Otros de los mejores vídeos corporativos

Veamos otros ejemplos de vídeos corporativos creativos que te ayudarán a crear vídeos atractivos y destacados que encantarán a tu público:

1. Vídeos de lanzamiento de productos de Apple

Los vídeos corporativos de Apple irradian sencillez e impacto. Utilizan imágenes nítidas y una narración mínima para mantener la atención del público en el producto.

vía Apple Sus vídeos de demostración de productos tienen un estilo limpio y rápido que destaca la innovación y la experiencia del usuario sin exagerar. Se trata de crear expectación y dejar que el producto hable por sí mismo. Este enfoque demuestra lo eficaz que puede ser un poco de narración cuando se quiere mantener las cosas simples y centradas.

2. Campaña "Just Do It" de Nike

Nike es uno de los grandes nombres cuando se trata de crear un gran vídeo corporativo. Sus vídeos inspiradores de la campaña "Just Do It" se centran en motivar a atletas de todas las profesiones y condiciones sociales.

vía Nike Con una narrativa emotiva, unos efectos visuales impactantes y una potente música de fondo, Nike conecta profundamente con su público, enlazando la historia de su marca con el empoderamiento y la motivación.

3. Los atractivos vídeos de marca de Microsoft

Los vídeos corporativos de Microsoft utilizan ejemplos reales para mostrar cómo sus productos resuelven problemas en la sanidad, la empresa y la educación. Suelen presentar entrevistas con clientes, demostraciones de productos y testimonios para fomentar el reconocimiento de la marca y conectar con nuevos clientes.

vía Microsoft Cada vídeo corporativo es impactante porque combina historias reales con soluciones tecnológicas. Es una forma eficaz de demostrar el valor de la tecnología en la vida humana.

Entonces, ¿cómo puede crear vídeos corporativos y de marketing convincentes para su producto o empresa? Explorémoslo juntos.

¿Cómo crear vídeos corporativos eficaces con ClickUp?

Crear un vídeo corporativo impactante exige creatividad, organización, colaboración y gestión. Por suerte, a software de marketing de vídeo ofrece todo esto .

Para empezar, cuente con ClickUp gestión de proyectos para la producción de vídeo . Desde la lluvia de ideas y la redacción del guión hasta la edición final y la aprobación, ClickUp es la herramienta perfecta para ejecutar su plan de producción de vídeo corporativo.

Veamos cómo.

1. Planificar su vídeo corporativo

El primer paso para crear tu propio vídeo corporativo es conocer a tu público. Por ejemplo, si tu objetivo son los gestores de proyectos, céntrate en cómo resuelves sus problemas específicos.

Una vez que conozca a su público, establezca objetivos claros. ¿El vídeo está pensado para dar a conocer la marca, formar a los empleados o generar clientes potenciales? Esto ayuda a aclarar las cosas a todos los implicados, y las metas pueden definir la meta y el formulario del vídeo.

A partir de ahí, utiliza Metas de ClickUp para realizar un seguimiento del progreso. Con ClickUp Metas, usted puede:

**Seguimiento de múltiples metas en un solo lugar para tener una vista clara del progreso de su producción de vídeo

Objetivos de tareas: Vincular tareas a metas y realizar un seguimiento automático del progreso a medida que avanza

Vincular tareas a metas y realizar un seguimiento automático del progreso a medida que avanza Objetivos numéricos: Divida los objetivos en unidades distintas y rastreables

Divida los objetivos en unidades distintas y rastreables Descripciones: Añade rótulos y descripciones claras para que todo el mundo tenga claro el proceso

Seguimiento del progreso, desglose de metas y adición de distintos rótulos a cada hito

También puede medir fácilmente los KPI (Indicadores Clave de Rendimiento) con ClickUp y dividir grandes proyectos en tareas más pequeñas.

No pierda el rumbo con ClickUp OKRs (Objetivos y resultados clave) mientras se alcanzan las metas semanales. Es la forma perfecta de organizar tu proyecto de vídeo y asegurarte de que no se te escapa nada.

2. Guión y storyboard

Un gran vídeo comienza con un sólido guión narrativo. Tanto si se trata de un vídeo explicativo corporativo como de una demostración de producto, la historia debe conectar con el público y abordar de forma significativa sus retos.

La clave de un guión eficaz es la simplicidad. Mantén tu mensaje claro, conciso y centrado en tus metas.

Una vez que hayas escrito el mensaje y el esqueleto del guión, pasa al storyboard para darle vida visualmente. Correlaciona cada momento, asegúrate de que cada escena tiene un propósito y haz avanzar la historia. Utilice plantillas de guión gráfico para simplificar el proceso.

💡 Consejo profesional: Pon en marcha tu proceso creativo en Pizarras ClickUp . Correlaciona arcos argumentales, visualiza el recorrido de los personajes y colabora con tu equipo en tiempo real. ¿Y lo mejor? Convierte grandes ideas en tareas con un solo clic

Utilice ClickUp Docs para simplificar la escritura de guiones

Después de correlacionar visualmente tu guión, es hora de redactarlo. Documentos de ClickUp le permite escribir el script, dejar comentarios e integrar la retroalimentación.

Transforme sus ideas en documentos organizados con ClickUp Docs y haga las cosas más rápido

Solidifica todo tu gestión de proyectos de marketing necesidades sin esfuerzo. Además, obtendrá acceso a toneladas de funciones tales como:

Escritura sin distracciones: Con el modo Focus, escriba su guión sin distracciones

Con el modo Focus, escriba su guión sin distracciones Páginas anidadas: Utiliza páginas anidadas para estructurar tu guión o storyboard. Añade tablas o imágenes para conseguir un aspecto profesional

Utiliza páginas anidadas para estructurar tu guión o storyboard. Añade tablas o imágenes para conseguir un aspecto profesional Vinculación de tareas: Conecta tus documentos a las tareas, para que todo lo que necesites esté en el mismo sitio: guiones, cronogramas y progreso

Además, puedes agilizar todo este proceso con ClickUp Brain, tu asistente personal de IA.

Utilice ClickUp Brain para automatizar y optimizar

Imagine tener un asistente que lo sabe todo sobre su entorno de trabajo. Así es Cerebro ClickUp . Con Brain, obtendrá:

Respuestas instantáneas: Pida a ClickUp Brain actualizaciones de proyectos, estados de tareas o resúmenes de documentos para obtener respuestas precisas

Pida a ClickUp Brain actualizaciones de proyectos, estados de tareas o resúmenes de documentos para obtener respuestas precisas Informes de progreso: Automatización de resúmenes de proyectos y actualizaciones de progreso, ahorrando tiempo de trabajo manual

Automatización de resúmenes de proyectos y actualizaciones de progreso, ahorrando tiempo de trabajo manual Información basada en IA: Obtenga información precisa y en tiempo real basada en tareas y documentos conectados

Convierte tus ideas en tareas con ClickUp Brain

Las mejores historias surgen de una mezcla perfecta de creatividad y organización. ClickUp le ofrece ambas cosas en un solo lugar.

💡Consejo profesional: Utilice Plantilla de guión gráfico de ClickUp para presentar el progreso plano a plano de tu vídeo con detalles importantes sobre la toma, la duración, los caracteres, el guión y mucho más.

3. Producción y edición

Una vez listos el plan, el guión y el guión gráfico, es hora de pasar a la producción.

Aquí tienes algunos trucos para que la producción de tu vídeo corporativo sea perfecta:

Luz y sonido: Una buena iluminación realza los efectos visuales, mientras que un sonido claro ayuda a mantener la atención. Asegúrate de grabar en un espacio tranquilo y bien iluminado para mejorar la calidad del vídeo

Una buena iluminación realza los efectos visuales, mientras que un sonido claro ayuda a mantener la atención. Asegúrate de grabar en un espacio tranquilo y bien iluminado para mejorar la calidad del vídeo Orientación: Adapta el estilo del vídeo a la plataforma. YouTube prefiere el modo horizontal, mientras que TikTok e Instagram prefieren el modo vertical

Adapta el estilo del vídeo a la plataforma. YouTube prefiere el modo horizontal, mientras que TikTok e Instagram prefieren el modo vertical Fondo: Mantenlo limpio, coherente y acorde con la marca. Utiliza un fondo sencillo o incluye elementos de marca

Mantenlo limpio, coherente y acorde con la marca. Utiliza un fondo sencillo o incluye elementos de marca Coherencia: Utiliza el mismo estilo de vídeo, configuración y ubicación en todos tus vídeos corporativos para cohesionar la marca

Utiliza el mismo estilo de vídeo, configuración y ubicación en todos tus vídeos corporativos para cohesionar la marca Conocimientos técnicos: Comprende las herramientas que utilizas para filmar y editar. Esto aumenta la calidad general y la profesionalidad de tu vídeo

Y, oye, también puedes ahorrar tiempo utilizando el Plantilla de producción de vídeo ClickUp . Proporciona un marco estructurado para mantener sus proyectos organizados.

Plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Esta plantilla ayuda a los equipos a acelerar todo el proceso:

Fijar metas: Definir metas creativas y hacer un seguimiento del progreso

Definir metas creativas y hacer un seguimiento del progreso Fase de preproducción: Organizar tareas como la programación y la asignación de recursos

Organizar tareas como la programación y la asignación de recursos Programación de la producción: Gestionar eficazmente los equipos y los cronogramas

Gestionar eficazmente los equipos y los cronogramas Fase posterior a la producción: Agilizar las tareas de edición y finales

Tanto si se trata de un único vídeo corporativo como de una serie completa, esta plantilla traslada a la perfección el flujo de trabajo desde el concepto hasta la finalización.

Utilizar la herramienta adecuada para gestionar proyectos de vídeo corporativo

La gestión de la producción de vídeo corporativo puede resultar complicada con plazos ajustados, varios miembros del equipo y la necesidad de contenidos de vídeo de alta calidad. Por eso necesita tener a mano las herramientas adecuadas. Así es como ClickUp puede conseguir que todo esté terminado bajo un mismo techo.

Gestión de tareas y cronogramas

Con Paneles de ClickUp si lo desea, puede personalizar vistas, estados y métricas para adaptarlos a su flujo de trabajo. Incluso puede ajustar las fechas límite de cada tarea para mantener a todo el mundo informado.

Supervise el progreso del equipo en tiempo real con los paneles de ClickUp

¿Y qué más? Facilita la producción de vídeo corporativo al ofrecerle una vista completa del progreso de su proyecto. Aquí le explicamos cómo:

Seguimiento de tareas: Controla cuántas tareas se han completado cada semana

Controla cuántas tareas se han completado cada semana Monitoriza el rendimiento: Utiliza gráficos visuales para ver métricas clave como impresiones, compromiso y alcance del vídeo

Utiliza gráficos visuales para ver métricas clave como impresiones, compromiso y alcance del vídeo Vistas personalizadas: Personaliza fácilmente tu panel para ver los plazos, la programación del equipo o las asignaciones del equipo

Personaliza fácilmente tu panel para ver los plazos, la programación del equipo o las asignaciones del equipo Actualizaciones en tiempo real: Obtenga información actualizada y cumpla sus plazos con prontitud

Funciones de colaboración

ClickUp hace que colaboración en equipo sencilla y eficaz. Organice fácilmente las tareas utilizando Jerarquía de ClickUp desde los entornos de trabajo hasta las subtareas, para que todo el mundo conozca su rol.

Herramientas como los comentarios de tareas y las @menciones mantienen el flujo de la comunicación, mientras que el uso compartido de archivos es perfecto gracias a la integración con Google Drive y Dropbox. La guinda la ponen las funciones de Revisión y Aprobación de ClickUp, que agilizan el proceso de revisión de la producción de vídeo.

Hablando de vídeos, la próxima vez que trabajes en proyectos de vídeo para YouTube, utiliza las funciones preintegradas de Plantillas de producción de vídeo para YouTube para mantener el rumbo, desde la fase de preproducción hasta las aprobaciones finales.

Plantilla de producción de vídeos de YouTube de ClickUp

Seguimiento y medición del progreso

Las Metas de ClickUp facilitan la reunión de objetivos, la visualización de su progreso y el cumplimiento del calendario para alcanzar sus objetivos de producción de vídeo corporativo.

Seguimiento del cronograma de tareas con control de tiempo manual en ClickUp

Con Control de tiempo de ClickUp con ClickUp, puede supervisar los cronogramas de las tareas, realizar un seguimiento del tiempo empleado y añadir notas para mayor claridad. Esta función es perfecta para las empresas de producción de vídeo que gestionan tareas para vídeos de marketing o eventos corporativos.

💡Consejo profesional: Para agilizar aún más su flujo de trabajo, utilice la función plantillas de producción de vídeo para garantizar la coherencia en todas sus producciones de vídeo sin empezar de cero.

Transcripción de vídeo y sellado de tiempo

Cuando grabas un vídeo, a menudo quieres dar a tu equipo un sinfín de comentarios. Ahí es donde Clips de ClickUp resulta muy útil.

Captura grabaciones de pantalla con ClickUp Clips basado en IA

Captura con IA grabaciones de pantalla de conversaciones y proporcione a su equipo la información necesaria. He aquí cómo ayuda:

Crea y comparte clips: Graba y comparte clips fácilmente con un solo clic

Graba y comparte clips fácilmente con un solo clic Añade comentarios y opiniones: Deja comentarios en momentos específicos de los clips

Deja comentarios en momentos específicos de los clips Convierte los clips en tareas: Transforma los clips en tareas que tu equipo pueda llevar a cabo

Desbloquea la producción de vídeo con la plataforma todo en uno de ClickUp

ClickUp siempre da vida a las visiones creativas. Es una plataforma de gestión de proyectos todo incluido que integra todo lo que necesita para la producción de vídeo corporativo: **planteamiento de ideas, colaboración con equipos y seguimiento del progreso, todo ello sin tener que saltar de una herramienta a otra

Tanto si se trata de un equipo pequeño como de una empresa de producción de vídeo corporativo a gran escala, ClickUp crece con usted. Además, su diseño intuitivo hace que sea divertido de usar ¿Por qué conformarse con menos cuando ClickUp mantiene todo sincronizado?

Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a para acceder a diferentes plantillas de vídeo, funciones y opciones de personalización y experimente usted mismo la diferencia.