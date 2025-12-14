Cómo redactar un informe de pruebas de usabilidad

Una mala experiencia de usuario no solo molesta a los usuarios, sino que también le cuesta dinero. Registros perdidos. Flujos de trabajo interrumpidos. Clientes confundidos que nunca vuelven. Pero la mayoría de los equipos no necesitan más comentarios. Necesitan más claridad sobre lo que no funciona, por qué y cómo solucionarlo, ahora mismo.

Eso es exactamente lo que ofrece un informe de pruebas de usabilidad.

De hecho, el estudio de Forrester para 2025 muestra que los equipos que utilizan plataformas de pruebas de usabilidad obtienen un retorno de la inversión del 415 % en solo tres años. ¿Por qué? Porque dejan de hacer conjeturas y empiezan a crear de forma más inteligente.

Con la configuración adecuada, su informe de usabilidad no solo documenta los problemas. Impulsa las decisiones. Se conecta con la hoja de ruta de su producto. Y dentro de ClickUp, se convierte en parte del mismo flujo de trabajo que su equipo ya utiliza para lanzar funciones más rápidamente.

⭐️ Plantilla destacada La plantilla de pruebas de usabilidad de ClickUp permite a los equipos recopilar, organizar y analizar los resultados de las pruebas de usabilidad en un solo lugar. Esto ayuda a los equipos de producto y UX a identificar los puntos débiles, priorizar las mejoras y ofrecer experiencias de usuario que realmente funcionan, lo que se traduce en una mayor satisfacción y decisiones de producto más inteligentes. Obtenga una plantilla gratuita. Optimice las pruebas de usabilidad y convierta los conocimientos en acciones con la plantilla de pruebas de usabilidad de ClickUp.

¿Qué es un informe de pruebas de usabilidad?

Un informe de pruebas de usabilidad convierte los comentarios sin procesar de los usuarios en una hoja de ruta para mejorar la experiencia de usuario de su producto. Resume horas de observación en conclusiones y elementos claros, para que su equipo sepa qué falla, por qué es importante y cómo solucionarlo.

Este informe es esencial para cualquier persona involucrada en la creación del producto, desde equipos de UX y gestores de producto hasta desarrolladores y partes interesadas.

De hecho, el 71 % de las grandes empresas consideran ahora las pruebas de usabilidad como uno de sus principales métodos de investigación. En lugar de hacerles ver horas de grabaciones de sesiones, el informe les proporciona las conclusiones clave necesarias para abordar los problemas de usabilidad y solucionar los puntos débiles de los usuarios.

Convierte una búsqueda de 10 minutos para encontrar un botón en un hallazgo claro:

«Los usuarios no pudieron completar la tarea porque la llamada a la acción principal no tenía visibilidad en la interfaz de usuario».

👀 ¿Sabías que...? El Instituto Baymard descubrió que el 69,82 % de los carritos de compra online se abandonan, a menudo debido a problemas de usabilidad más que al precio.

Qué incluir en un informe de pruebas de usabilidad

Un buen ejemplo de informe de pruebas de usabilidad tiene una estructura clara y coherente. Cada sección está diseñada para responder a preguntas específicas de los diferentes miembros del equipo. Es posible que los ejecutivos solo necesiten un resumen general, mientras que los diseñadores querrán profundizar en los resultados y recomendaciones específicos.

💡 Consejo profesional: utilice las vistas personalizadas de ClickUp, como la vista Tablero, lista o Calendario, para organizar y visualizar sus hallazgos. Por ejemplo, la vista Tablero le permite arrastrar y soltar los problemas de usabilidad según su gravedad, mientras que la vista Calendario le ayuda a programar seguimientos y fechas de implementación.

Veamos los componentes básicos que puede añadirles: 📚

Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo es una panorámica de una página de todo el estudio. Está diseñado para las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones que están muy ocupados y necesitan comprender rápidamente los resultados más importantes. Debe escribir esta sección al final, después de haber terminado todo el análisis.

Su resumen debe cubrir de forma concisa:

Conclusiones clave: Los tres o cinco problemas de usabilidad más críticos que haya detectado.

Evaluación general: un veredicto rápido y claro sobre la experiencia de usuario del producto, como «Los usuarios pueden completar las tareas básicas, pero tienen dificultades con las funciones avanzadas».

Recomendaciones principales: las medidas de máxima prioridad que su equipo debe tomar para mejorar el producto.

Metas y objetivos

Esta sección marca la fase explicando para qué se diseñó la prueba de usabilidad. Es importante distinguir entre metas y objetivos.

Las metas son resultados generales: por ejemplo, una meta podría ser «Comprender cómo navegan los nuevos usuarios por el flujo de incorporación».

Los objetivos son metas específicas y cuantificables: un objetivo para esa meta podría ser «el 80 % de los nuevos usuarios crearán con éxito su primer proyecto en tres minutos».

Exprese claramente las preguntas de investigación que quería responder, los criterios de éxito que utilizó para medir el rendimiento y el alcance de la prueba: lo que se incluyó y lo que se omitió intencionadamente.

🧠 Dato curioso: Las investigaciones demuestran que las personas formulan una primera impresión de un sitio web en 50 milisegundos, literalmente más rápido que un parpadeo. Por eso es importante un informe de usabilidad: le muestra lo que piensan los usuarios al instante, antes de que se vayan sin decir nada.

Metodología

Aquí detallará exactamente cómo realizó la prueba. Esta sección genera confianza y credibilidad al demostrar que su proceso de investigación fue sólido. Proporciona a su equipo el contexto que necesita para comprender y evaluar sus hallazgos.

Asegúrese de describir lo siguiente:

Tipo de prueba: ¿Fue moderada o no moderada? ¿Remota o presencial? Según el estudio «2025 State of UX» de Userlytics, ¿Fue moderada o no moderada? ¿Remota o presencial? Según el estudio «2025 State of UX» de Userlytics, el 41 % de las organizaciones realizan ahora pruebas de usuarios remotas con frecuencia. Cada método tiene sus propias ventajas, y explicar su elección añade contexto.

Tareas asignadas: Enumere los escenarios de tareas específicos que pidió a los participantes que completaran. Una buena tarea es realista y no lleva al usuario a la respuesta.

Herramientas utilizadas: haga una mención al software que utilizó para la creación de prototipos, la grabación de sesiones y las encuestas.

Estructura de la sesión: explique el formato de cada sesión, incluyendo su duración y cómo la ha facilitado.

Perfiles de los participantes

Describa a las personas que participaron en su prueba y por qué las eligió. Esto ayudará a su equipo a comprender cómo se relacionan los resultados con su público objetivo. Por ejemplo, los comentarios de los usuarios expertos serán muy diferentes de los de los usuarios novatos.

Céntrese en los patrones y características relevantes sin revelar ninguna información de identificación personal.

Datos demográficos: incluya detalles relevantes para su producto, como el rol del participante, el sector o su nivel de conocimientos tecnológicos.

Criterios de selección: Explique cómo seleccionó a los participantes para asegurarse de que se ajustaran a Explique cómo seleccionó a los participantes para asegurarse de que se ajustaran a los perfiles de usuario con objetivos.

Tamaño de la muestra: indique con cuántas personas realizó las pruebas y explique brevemente por qué ese número era adecuado para las metas de su investigación.

Resultados y conclusiones de las pruebas

Esta es la parte central de su informe. Aquí, guiará al lector a través de lo que observó exactamente durante las sesiones de prueba. La clave es presentar sus conclusiones de una manera estructurada y fácil de entender.

Para cada hallazgo, incluya:

Desglose tarea por tarea: detalle lo que ocurrió cuando los usuarios intentaron cada escenario.

Comportamientos observados: Anote cualquier patrón en la forma en que los usuarios navegaron por la interfaz de usuario o dónde dudaron.

Citas de los usuarios: utilice citas directas de los participantes para dar vida a su experiencia y añadir un contexto impactante.

Evidencia visual: añada capturas de pantalla, imágenes o vídeos cortos para resaltar los puntos débiles específicos.

Elimine la necesidad de utilizar varias herramientas de vídeo y dé vida a sus conclusiones capturando pruebas con ClickUp Clips. Grabe su pantalla y el audio durante una sesión, y la grabación se guardará automáticamente en su hub de clips. Desde allí, puede organizar, buscar y compartir clips directamente en su entorno de trabajo, manteniendo todas sus pruebas en un solo lugar.

Recomendaciones y elementos a tomar

Aquí es donde traduce sus hallazgos en pasos concretos y aplicables para el equipo de producto. Cada recomendación debe ser una sugerencia clara y específica de mejora que esté directamente relacionada con un hallazgo concreto. Las recomendaciones vagas como «mejorar la experiencia del usuario» no son útiles.

Una buena recomendación es:

Priorizado: Clasifique sus recomendaciones en función de su impacto potencial y del esfuerzo necesario para implementarlas.

Asignado: Sugiera qué equipo o persona debe encargarse de cada elemento.

Plazo determinado: Proporcione un cronograma sugerido, como «próximo sprint» o «tercer trimestre», para crear un sentido de urgencia.

Evite que los datos valiosos se pierdan en la proliferación de contextos (cuando los equipos pierden horas buscando información en aplicaciones y plataformas desconectadas) convirtiendo cada recomendación en una tarea rastreable con las tareas de ClickUp. Una tarea es un elemento individual y procesable que se puede asignar a un miembro del equipo, al que se le puede asignar una fecha límite y cuyo seguimiento se puede realizar a través de su flujo de trabajo. Esto conecta su investigación directamente con la hoja de ruta de su producto y garantiza que su investigación conduzca a un cambio real.

Optimice el análisis con ClickUp BrainGPT, Talk to Text y ClickUp AI Agents. La investigación sobre la experiencia de usuario se ve afectada cuando la información se dispersa entre pestañas, unidades y archivos de notas. ClickUp BrainGPT le ayuda a mantener toda la conexión al reunir el contexto de las tareas, los documentos, los clips y los comentarios en un solo lugar. Incluso puede activar la función «Talk to Text» (Hablar a texto) durante una sesión en directo y capturar sus observaciones en forma de notas claras y estructuradas, sin dejar de estar totalmente presente con el usuario. Cuando empiezan a surgir patrones, los agentes de ClickUp pueden hacerse cargo del trabajo operativo. Pueden agrupar los hallazgos relacionados, sacar a la luz problemas de usabilidad recurrentes o señalar los puntos en los que varios participantes han tenido dificultades. En lugar de hacer malabarismos con las herramientas o reescribir notas, su equipo obtiene una imagen más clara de los problemas de UX más importantes, y más rápidamente. El entorno de trabajo con IA de ClickUp conecta los datos de usabilidad directamente con tareas útiles para mejorar los productos más rápido.

Cómo analizar los resultados de sus pruebas de usabilidad

El punto más común de fracaso en cualquier proyecto de investigación no es la prueba, sino la transferencia. Ha descubierto problemas reales, recopilado datos y redactado un informe sólido... pero, a menos que esos conocimientos se conviertan en acciones, nada cambiará.

Ahí es donde ClickUp cierra el círculo.

Desde los resultados brutos hasta las tareas totalmente rastreables, el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp ofrece a su equipo un sistema para conectar los conocimientos de los usuarios con las mejoras del producto, sin dispersión de contexto, herramientas desconectadas o comentarios olvidados.

A continuación le mostramos cómo pasar de la información al análisis de su informe de usabilidad:

Redacte los siguientes pasos de forma clara y práctica.

Sus recomendaciones deben ser específicas, asignables y con objetivos determinados. Reemplace frases vagas como «optimizar la incorporación» por acciones con objetivos específicos:

«Mueva la llamada a la acción por encima del pliegue en la pantalla de incorporación».

«Mueva la llamada a la acción por encima del pliegue en la pantalla de incorporación».

A continuación, utilice ClickUp Docs para almacenar su informe completo. Puede vincular tareas, incrustar vídeos e incluso realizar menciones directas dentro del documento para que las personas adecuadas vean la información correcta rápidamente.

Convierta al instante los datos destacados en su documento de ClickUp en tareas rastreables con propietarios y fechas límite.

💡 Consejo profesional: Resalte una sección en su documento y conviértala instantáneamente en una tarea. Ahora tiene una acción con un propietario, una fecha límite y un contexto enlazado, sin necesidad de copiar y pegar ni enviar correos electrónicos de seguimiento.

💡 Consejo profesional: Resalte una sección en su documento y conviértala instantáneamente en una tarea. Ahora tiene un elemento con un propietario, una fecha límite y un contexto enlazado, sin necesidad de copiar y pegar ni enviar correos electrónicos de seguimiento.

Organice los problemas de usabilidad por categoría.

No presente sus conclusiones como una lista larga y desestructurada de problemas, sino que agrupe las cuestiones relacionadas en categorías para ayudar a su equipo a tener una visión más global. Cuando observe que varios usuarios tienen dificultades para encontrar diferentes elementos, esto indica un problema sistémico de navegación, y no solo unos pocos puntos débiles aislados.

Las categorías comunes de problemas de usabilidad incluyen:

Navegación y arquitectura de la información: los usuarios no podían encontrar lo que buscaban o se sentían perdidos.

Comprensión y claridad: los rótulos, los iconos o las instrucciones eran confusos o engañosos.

Interacción y flujo de trabajo: los botones, formularios o procesos de varios pasos no funcionaban como se esperaba.

Diseño visual y diseño: la jerarquía visual, los espacios o el estilo causaban confusión.

Utilice los campos personalizados de ClickUp para etiquetar cada hallazgo por gravedad, tipo de usuario, tipo de problema o función afectada.

También puede utilizar una casilla de selección para marcar los elementos que desea revisar. Con hasta 500 opciones para los menús desplegables, puede crear un sistema detallado que le ofrezca una vista general clara de sus conclusiones.

💡 Consejo profesional: esté siempre atento a las «soluciones alternativas». En el momento en que un usuario inventa una ruta que usted nunca diseñó, su producto está acumulando deuda de UX.

Priorice los problemas según su gravedad.

No todos los problemas de usabilidad son iguales. Algunos son obstáculos críticos que impiden a los usuarios completar una tarea, mientras que otros son molestias menores. Priorizar los problemas en función de su gravedad ayuda a su equipo a centrarse primero en solucionar los problemas más importantes.

A continuación, le ofrecemos un sencillo marco que puede utilizar para realizar la valoración de la gravedad de cada problema:

Nivel de gravedad Descripción Cronograma de acciones Crítico Impide por completo la realización de la tarea; no existe ninguna solución alternativa. Solucione el problema de inmediato. Principal Provoca una frustración o dificultad significativas, pero es posible encontrar una solución alternativa. Abordar en el próximo sprint. Menor Un problema notable que no impide completar la tarea. Añadir al backlog del producto Cosmética Un pequeño problema estético o una preferencia del usuario. Solución opcional

Haga que el progreso sea visible para todos y mantenga a su equipo alineado con las prioridades. Utilice las prioridades de tareas de ClickUp (Urgente, Alta, Normal, Baja) y los estados personalizados (Para revisar, En curso, Listo para desarrollo, etc.) para alinear a los equipos en torno a lo que es urgente y lo que puede esperar.

Con ClickUp Automations, los problemas críticos de usabilidad nunca pasan desapercibidos. Las tareas se pueden asignar automáticamente o los estados se pueden actualizar en el momento en que se informa de un problema, sin necesidad de realizar un seguimiento manual. Además, al enlazar las tareas y funciones relacionadas con el producto a través de ClickUp Relaciones y Dependencias, su equipo siempre sabe qué hay que arreglar primero antes de seguir adelante con otras mejoras.

Con ClickUp Automations, los problemas críticos de usabilidad nunca pasan desapercibidos. Las tareas se pueden asignar automáticamente o los estados se pueden actualizar en el momento en que se informa de un problema, sin necesidad de realizar un seguimiento manual. Además, al enlazar las tareas y funciones relacionadas con el producto a través de ClickUp Relaciones y Dependencias, su equipo siempre sabe qué hay que arreglar primero antes de seguir adelante con otras mejoras.

📮 ClickUp Insight: ¿Cree que su lista de tareas pendientes funciona? Piénselo de nuevo. Nuestra encuesta muestra que el 76 % de los profesionales utilizan su propio sistema de priorización para la gestión de tareas. Sin embargo, investigaciones recientes confirman que el 65 % de los trabajadores tienden a centrarse en tareas fáciles en lugar de en tareas de alto valor sin una priorización eficaz. Las prioridades de tareas de ClickUp transforman la forma en que visualizas y abordas proyectos complejos, resaltando fácilmente las tareas críticas. Con los flujos de trabajo impulsados por IA y los indicadores de prioridad personalizados de ClickUp, siempre sabrás qué abordar primero.

Compare datos cualitativos y cuantitativos

Para comprender completamente la experiencia del usuario, es necesario analizar tanto los datos cualitativos como los cuantitativos. Ambos se complementan para ofrecer una visión completa.

Los datos cuantitativos se refieren a números: le indican qué sucedió. Algunos ejemplos son las tasas de finalización de tareas, las tasas de error y el tiempo dedicado a la tarea.

Los datos cualitativos se basan en observaciones: le indican por qué ocurrió algo. Algunos ejemplos son citas de usuarios, patrones de comportamiento y comentarios en voz alta.

Por ejemplo, los datos cuantitativos podrían mostrar que el 70 % de los usuarios abandonaron el proceso de pago. Los datos cualitativos de los comentarios de los usuarios, como citas directas, revelarían que fue porque «no pudieron encontrar dónde introducir el código de descuento».

Utilice los paneles de ClickUp para visualizar bien estos resultados:

¿Qué problemas están pendientes, en fase de diseño o listas para su lanzamiento?

¿Cuántas recomendaciones se incluyeron en el sprint?

¿Qué sigue estancado en el limbo de los trabajos pendientes?

Visualice el progreso de sus tareas y hallazgos con los paneles de control de ClickUp.

Nunca más tendrá que adivinar si la investigación está impulsando el cambio.

Dato curioso: la ley de Jakob dice que los usuarios esperan que su interfaz funcione como todo lo demás que han utilizado. Rompa ese modelo mental y la confusión aumentará al instante.

Utilice la IA para convertir los conocimientos en acciones (más rápidamente).

Ya tiene lo más difícil pendiente: llevar a cabo las sesiones, recopilar comentarios y detectar patrones. Ahora es el momento de convertir esos datos sin procesar en algo útil.

Deje que ClickUp Brain se encargue a partir de aquí.

Su asistente de investigación con IA integrado puede ayudarle a:

Resuma las notas de la sesión en conclusiones claras y estructuradas.

Redacte borradores iniciales para cada dato clave o problema de usabilidad.

Sugiera tareas de seguimiento basadas en los puntos débiles comunes de los usuarios.

Traduzca los comentarios cualitativos en recomendaciones prácticas que su equipo pueda realmente desarrollar.

Vea al instante el progreso clave, las prioridades y los siguientes pasos para las tareas de su equipo con ClickUp Brain.

Solo tienes que hacer una mención a Brain en tus documentos o tareas de ClickUp, decirle lo que necesitas y ver cómo convierte observaciones desordenadas en resultados pulidos, más rápido de lo que tardas en decir «exportar esto a una presentación de diapositivas».

Se acabó el estancamiento entre el análisis y la ejecución. Se acabó la pérdida de decisiones en documentos, correos electrónicos o hilos de chat.

Con ClickUp Brain, tus conocimientos sobre usabilidad pasarán de «Qué interesante...» a «Vamos a solucionarlo» en cuestión de minutos.

¿Ha detectado un obstáculo durante una sesión? Señálelo al instante, no espere al análisis posterior a la prueba. Con ClickUp Clips, registre lo que ha visto. Con ClickUp Chat, coméntelo. Y con un solo clic, convierta ese momento en una tarea que se pueda realizar el seguimiento. Incluso puede asignar una tarea directamente desde un mensaje de chat. → «¿Parece que los usuarios se están saltando el paso tres?» → Haga clic con el botón derecho → Crear tarea → Asignar a diseño → Añadir fecha límite. Se acabó eso de «algún día deberíamos arreglar esto». Ahora está en el tablero. Reúna conversaciones y tareas en ClickUp Chat.

Plantilla de informe de pruebas de usabilidad

El uso de una plantilla es una de las mejores formas de estandarizar su proceso de elaboración de informes. Una buena plantilla garantiza la coherencia en todas sus pruebas de usabilidad, lo que facilita a las partes interesadas encontrar la información rápidamente. Sabrán exactamente dónde buscar el resumen, los resultados y las recomendaciones en cada ocasión.

La plantilla de informe de pruebas de usabilidad de ClickUp es esencial para garantizar que sus conclusiones sean claras, prácticas y coherentes en todos sus proyectos. Al utilizar una plantilla estandarizada, facilita a las partes interesadas la localización rápida de información clave, como resúmenes, conclusiones y recomendaciones, cada vez que revisan un informe.

Obtenga esta plantilla Una plantilla de informe de pruebas de usabilidad le ayuda a estandarizar su proceso de elaboración de informes.

Funciones principales:

Secciones predefinidas para todos los componentes básicos (objetivos, metodología, conclusiones, recomendaciones, etc.).

Orientación clara sobre el formato para presentar los resultados y las ideas.

Campos personalizables para adaptar la plantilla a diferentes productos o tipos de pruebas.

Diseño fácil de seguir que ahorra tiempo y reduce el trabajo repetitivo.

Diseñado para mejorar la claridad y la coherencia para todas las partes interesadas.

💡 Consejo profesional: controle quién puede ver o editar sus informes de pruebas de usabilidad en ClickUp configurando permisos a nivel de documento, lista o carpeta. También puede compartir enlaces públicos con partes interesadas externas, lo que facilita la colaboración entre equipos.

Buenas prácticas para redactar informes de pruebas de usabilidad

Crear un informe que la gente realmente lea y ponga en práctica es una habilidad. No se trata solo de documentar lo que ha sucedido, sino de comunicar tus conclusiones de una manera persuasiva y memorable. Sigue estas buenas prácticas para maximizar el impacto de tu informe. 🙌

Comience con los datos: a sus partes interesadas les importa más lo que ha aprendido, no cómo lo ha aprendido. Coloque el resumen ejecutivo y las conclusiones clave al principio.

Utilice elementos visuales de forma estratégica: una captura de pantalla bien elegida con una anotación o un breve vídeo suele ser más eficaz que un párrafo de texto.

Escribe para tu público: adapta el nivel de detalle a los diferentes lectores. Los ejecutivos necesitan un resumen de alto nivel, mientras que los diseñadores y los ingenieros necesitan detalles minuciosos.

Sea objetivo y constructivo: presente sus conclusiones sin culpar a nadie. Céntrese en la experiencia del usuario con el producto, no en los errores del equipo.

Haga recomendaciones específicas: Las recomendaciones prácticas son clave. «Añadir un indicador de progreso al flujo de pago» es mucho más útil que «Mejorar el flujo de pago».

Hágalo fácil de leer: utilice encabezados claros, viñetas y tablas para dividir el texto. Esto permite a los lectores leer rápidamente el documento y encontrar la información que necesitan.

Los principios de una documentación clara y centrada en el usuario se aplican a muchos tipos de comunicación sobre productos.

Vea este vídeo para descubrir cómo las buenas prácticas similares ayudan a crear notas de lanzamiento que impulsan la participación de los usuarios y comunican claramente las actualizaciones del producto.

Acelere su proceso de redacción y mejore la calidad de su informe utilizando ClickUp Brain. Úselo para resumir notas de sesiones largas o para ayudarle a redactar los resultados iniciales. Simplemente @mencione a Brain en un comentario o documento y pídale que le ayude a perfeccionar su redacción o a generar ideas, reduciendo el tiempo entre la prueba y la elaboración de informes.

Reflexiones finales: aproveche al máximo cada dato

Las pruebas de usabilidad no son solo otra casilla de selección en el ciclo de desarrollo de su producto, sino su mejor oportunidad para crear algo que realmente guste a los usuarios. Pero incluso la investigación más inteligente no sirve de nada si se queda en un documento aislado acumulando polvo digital.

El valor real reside en lo que ocurre después de las pruebas.

Cuando los resultados se comparten, se debaten y se convierten en acciones, su producto evoluciona. Los problemas de experiencia de usuario desaparecen, la satisfacción aumenta y su equipo pasa de adivinar a saber.

Así que tómese en serio sus conocimientos. Hágalos claros. Hágalos aplicables. Y lo más importante: asegúrese de que se vean.

Gestione todo su flujo de trabajo de usabilidad en un solo lugar con ClickUp y convierta cada dato en una mejora real del producto. Empiece hoy mismo gratis.

Preguntas frecuentes

Antes de realizar las pruebas, se crea un plan de pruebas de usuario en el que se describen las metas, la metodología y los criterios de participación. Tras las pruebas, se elabora un informe de pruebas de usabilidad para documentar los resultados, el análisis y las recomendaciones.

La mejor manera es utilizar un entorno de trabajo centralizado en el que todos puedan acceder al informe, dejar comentarios y ver las acciones enlazadas. Compartir un informe en ClickUp Docs permite mantener toda la comunicación y las tareas relacionadas conectadas en un solo lugar.

Sí, crear una plantilla es una forma estupenda de garantizar la coherencia y ahorrar tiempo. Con las plantillas de ClickUp Docs, puede crear una estructura de informe estándar una sola vez y luego duplicarla para cada nuevo ciclo de investigación. /