Los mejores marcos de priorización para tomar mejores decisiones

La diferencia entre la gente de éxito y la gente de intento correcto es que la gente de éxito dice no a casi todo.

Warren Buffet, inversor y filántropo estadounidense

Tanto si dices que no a casi todo como si no, hay una cosa que te hará tener éxito: Elegir deliberadamente lo que haces.

En otras palabras, dar prioridad al trabajo que haces es la base del intento correcto.

Esta máxima es especialmente cierta en el desarrollo de productos. En esta entrada del blog analizamos por qué, cuándo y cómo utilizar el marco de priorización para crear productos de software de éxito.

Entendiendo los marcos de priorización de productos

La priorización de productos es un enfoque estructurado que los equipos de ingeniería utilizan para tomar decisiones sobre qué funciones crear, cuándo y por qué.

En un escenario típico de desarrollo de productos, hay docenas de errores, mejoras y funciones que requieren la atención del equipo. La priorización de productos ayuda a los equipos a centrar su atención en el trabajo que importa.

Ejemplo: Supongamos que está creando una app para móviles para que los usuarios jueguen al Solitario, un juego de cartas. Puede que los usuarios pidan un botón para deshacer. Los anunciantes podrían pedir una forma de añadir vídeos entre partidas.

Puede que el rendimiento de tu app te exija dividir algunas funciones en unidades más pequeñas. El equipo de producto puede tener su propio conjunto de nuevas funciones de juego. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo se establecen las prioridades?

Los buenos equipos de desarrollo utilizan un número de métodos de eficacia probada técnicas ágiles de priorización para tomar decisiones. Estos marcos se construyen:

La colaboración : El marco proporciona a todos una base común para la toma de decisiones, evitando desacuerdos innecesarios

: El marco proporciona a todos una base común para la toma de decisiones, evitando desacuerdos innecesarios Coherencia : Cuando se utiliza el mismo enfoque para priorización de funciones en cada sprint, los equipos tienen coherencia y previsibilidad a largo plazo

: Cuando se utiliza el mismo enfoque para priorización de funciones en cada sprint, los equipos tienen coherencia y previsibilidad a largo plazo Claridad : Cuando todo el equipo sabe por qué se toma una decisión, existe una alineación estratégica con la hoja de ruta del producto

: Cuando todo el equipo sabe por qué se toma una decisión, existe una alineación estratégica con la hoja de ruta del producto Rapidez : Las decisiones pueden tomarse más rápidamente con marcos de trabajo, minimizando las reuniones y otras idas y venidas

: Las decisiones pueden tomarse más rápidamente con marcos de trabajo, minimizando las reuniones y otras idas y venidas **Trazabilidad: Los marcos también sirven como registro de decisiones anteriores, lo que puede ayudar a los nuevos miembros del equipo a incorporarse rápidamente

Todo eso está muy bien, pero ¿qué son exactamente esos frameworks? 🤔

Averigüémoslo.

Marcos populares de priorización de productos

No existe un marco de priorización de productos que sea el mejor para todos. De hecho, en función de la situación, los recursos y las decisiones que haya que tomar, existen varios marcos que utilizan los equipos de desarrollo de productos. He aquí algunos marcos clave de priorización de la gestión de productos que pueden ayudarle en su camino.

1. Método MoSCoW

MoSCoW (abreviatura de must-have, should-have, could-have y won't-have) es un marco de priorización sencillo y fácil de usar. Como su nombre indica, ayuda a los equipos a clasificar las funciones en:

Obligatorias : Funciones que no son negociables y que son fundamentales para satisfacer las necesidades del usuario

: Funciones que no son negociables y que son fundamentales para satisfacer las necesidades del usuario **Debería tener: Necesarias pero no tan urgentes como las funciones imprescindibles

**Podría tener Funciones imprescindibles de las que el usuario puede prescindir

**No tendrá No son tan importantes como para que el equipo las tenga en cuenta

Se trata de un método estupendo si las necesidades del usuario están claras y son la consideración primordial a la hora de tomar decisiones. El método de desarrollo dinámico de sistemas (DSDM), marco ágil de entrega de proyectos, favorece el MoSCoW como marco de priorización.

Ventajas y desventajas Sencillo y fácil de usar Las decisiones pueden ser arbitrarias sin datos sobre las necesidades de los usuarios El MoSCoW es el marco de priorización preferido Claro y centrado en el cliente Es fácil sobrestimar el número de funciones imprescindibles Adecuado también para equipos no técnicos Dentro de cada categoría, es imposible establecer más prioridades

ventajas e inconvenientes del método MoSCoW

2. Modelo de puntuación RICE

RICE son las siglas en inglés de alcance, impacto, confianza y esfuerzo. El Priorización RICE asigna valores a cada uno de estos parámetros y calcula una puntuación combinada en función de la cual se priorizan las funciones.

Alcance se refiere al número de personas/usuarios que se verán afectados por la función (en un plazo de tiempo determinado)

se refiere al número de personas/usuarios que se verán afectados por la función (en un plazo de tiempo determinado) Impacto se refiere a la medida en que los usuarios se verán afectados, a menudo en una escala de 0,25 a 3 (donde 3 representa un impacto masivo)

se refiere a la medida en que los usuarios se verán afectados, a menudo en una escala de 0,25 a 3 (donde 3 representa un impacto masivo) Confianza se refiere al nivel de certeza de las estimaciones de alcance e impacto, normalmente representado en forma de porcentaje

se refiere al nivel de certeza de las estimaciones de alcance e impacto, normalmente representado en forma de porcentaje Esfuerzo es la cantidad de trabajo que requiere la función, normalmente estimada en meses-persona

Una vez que se dispone de estos números, se calcula la puntuación RICE mediante la siguiente fórmula.

Puntuación RICE = (Alcance × Impacto × Confianza) / Esfuerzo

La puntuación RICE representa el valor potencial para la empresa de la función en relación con el esfuerzo/los recursos de desarrollo. Se da prioridad a las funciones con puntuaciones RICE más altas.

Ventajas y desventajas Considera múltiples factores a la hora de tomar decisiones Puede ser complejo de calcular, sobre todo si hay muchas funciones El valor de confianza compensa cualquier incertidumbre en la estimación Estimar el alcance, el impacto, el esfuerzo, etc. puede ser difícil, creando puntuaciones arbitrarias El valor de confianza compensa cualquier incertidumbre en la estimación Representa el valor en función del esfuerzo (también ayuda a medir el rendimiento de la inversión)

ventajas e inconvenientes del modelo de puntuación RICE

3. Modelo Kano

Al igual que MoSCoW tiene en cuenta las necesidades del usuario, el modelo Kano prioriza las funciones en función de la satisfacción del cliente. Creado por el experto en gestión de calidad Noriaki Kano, este modelo clasifica las funciones en:

Básicas : Sin estas funciones, el cliente no estará satisfecho

: Sin estas funciones, el cliente no estará satisfecho Necesidades : Estas funciones mejoran la satisfacción del cliente

: Estas funciones mejoran la satisfacción del cliente Delegantes: Van más allá para satisfacer al cliente

A veces, operaciones de productos los equipos también podrían utilizar otras dos categorías, como "calidad indiferente", es decir, funciones que ni satisfacen ni insatisfacen a los clientes, y "calidad inversa", es decir, funciones que podrían crear insatisfacción cuando se implementan.

Ventajas y desventajas El proceso de priorización y recopilación de datos CSAT puede llevar mucho tiempo Las opiniones de los clientes se recogen mediante el cuestionario Kano de usuarios reales Conecta la experiencia del usuario (UX) con la calidad del producto Se centra sólo en la satisfacción del cliente sin tener en cuenta el esfuerzo o los recursos Se centra sólo en la satisfacción del cliente sin tener en cuenta el esfuerzo o los recursos Se centra sólo en la satisfacción del cliente sin tener en cuenta el esfuerzo o los recursos Se centra sólo en la satisfacción del cliente sin tener en cuenta el esfuerzo o los recursos

pros y contras del modelo Kano

4. Cuadrante valor frente a esfuerzo

El cuadrante valor frente a esfuerzo es una versión más sencilla del modelo de puntuación RICE. Compara el valor derivado de una función, como ingresos, beneficios, captación de clientes, ahorro de costes, etc., con el esfuerzo que supone desarrollar dicha función, incluidos riesgos, dependencias y complejidad.

En función de la puntuación de valor frente a esfuerzo, las funciones se distribuyen en cuatro cuadrantes, como la matriz de Eisenhower. Se da prioridad al desarrollo de las funciones que producen la mayor puntuación de valor frente a esfuerzo.

Ventajas y desventajas El valor y el esfuerzo pueden definirse en términos generales, lo que da lugar a estimaciones arbitrarias Ayuda a asignar recursos y esfuerzos limitados a los aspectos de mayor valor El "valor de negocio" a menudo puede desviar la atención de la experiencia del cliente Fácil de usar para los equipos de negocio e ingeniería Fácil de usar para equipos de Business y técnicos Como el esfuerzo o el valor alto y bajo es subjetivo, pueden surgir desacuerdos, retrasando las decisiones La deuda tecnológica y las características de rendimiento pueden ser difíciles de evaluar La deuda técnica y las funciones de rendimiento pueden perder prioridad por la incapacidad de estimar el valor La deuda técnica y las funciones de rendimiento pueden perder prioridad por la incapacidad de estimar el valor

Pros y contras del cuadrante valor frente a esfuerzo

Plantilla de matriz de prioridades ClickUp

Si desea una versión más sencilla de este modelo, pruebe el modelo Plantilla de matriz de prioridades de ClickUp . En este método, se clasifican las funciones en función de dos dimensiones: prioridad e importancia. Se colocan visualmente en una matriz de 2×2 y luego se trabaja con ellas una por una.

5. Puntuación ICE

ICE, como habrá adivinado, es similar al modelo de puntuación RICE, con pequeñas diferencias. ICE significa impacto, confianza y facilidad.

Impacto : Efecto potencial o valor para la empresa de la función

: Efecto potencial o valor para la empresa de la función **Confianza Certeza sobre el impacto y la facilidad estimados

**Facilidad Facilidad con la que se puede desarrollar esta función, teniendo en cuenta los riesgos, los recursos y la complejidad

puntuación ICE = impacto x confianza x facilidad

Las funciones con puntuaciones ICE más altas tienen prioridad sobre las que tienen números más bajos.

Ventajas y desventajas Más sencillo de calcular y utilizar que el RICE El impacto y la facilidad son subjetivos, lo que da lugar a puntuaciones arbitrarias El impacto y la facilidad son subjetivos, lo que da lugar a puntuaciones arbitrarias La puntuación de confianza ayuda a compensar las imprecisiones en la estimación Conecta el valor de la empresa con el esfuerzo/facilidad de desarrollo Lo que se defina como impacto puede afectar de forma desproporcionada a las decisiones de priorización No se centra en las necesidades del cliente directamente

Pros y contras de la puntuación Ice

6. Puntuación de oportunidades

Inspirado en el libro de Anthony Ulwick "Outcome-driven innovation", el modelo de puntuación de oportunidades clasifica las funciones en escalas de satisfacción e importancia. La clasificación real la terminan los clientes. Para ello, los equipos hacen dos preguntas a los clientes:

¿Qué importancia tiene una función o la funcionalidad que ofrece?

¿Hasta qué punto está satisfecho el cliente con las soluciones actuales para conseguir el mismo resultado?

Esto ayuda a identificar las funciones más importantes pero con las que el cliente está menos satisfecho. A éstas se les dará prioridad.

Ventajas y desventajas Centrado en el cliente, lo que aumenta las posibilidades de crear valor para la empresa Las encuestas para cada función de la hoja de ruta del producto pueden resultar tediosas para el equipo de desarrollo y el cliente Correlación en un sencillo gráfico de 2×2 para el análisis visual

ventajas e inconvenientes de la puntuación de oportunidades

7. Correlacionar historias

El story mapping es un marco de priorización que se construye en torno al recorrido del usuario por el producto.

En pocas palabras, los equipos de gestión de productos crean columnas para cada hito significativo en el recorrido del usuario.

Por ejemplo, si estás construyendo el juego del Solitario, tus columnas podrían incluir el inicio de sesión, el diseño de las tarjetas, los ajustes, el apilamiento de tarjetas, las animaciones para completar la partida, etc.

En cada una de estas columnas, los equipos enumeran las funciones y las priorizan en función de su importancia en la experiencia general del usuario.

El mayor uso del story mapping es identificar las funciones en el producto mínimo viable (MVP). Sin embargo, cuando el producto es lo bastante sencillo, este marco también puede utilizarse más allá de la fase del MVP.

Ventajas y desventajas Centrado en el recorrido del usuario, asegurando la máxima cobertura Cuando el recorrido del usuario se vuelve polifacético y complejo, este método puede perder su simplicidad Fácil de usar y visual - fácil de trazar la línea (literalmente) en torno a lo que va a hacer y no va a hacer Enteramente centrado en lo interno, no tiene en cuenta el valor de la empresa o los recursos Permite a los equipos de priorización de las necesidades de los usuarios, lo que garantiza la máxima cobertura

pros y contras del story mapping

8. Coste del retraso

Todos los marcos anteriores se centran en los beneficios de la función, como el valor para la empresa o el aumento de la satisfacción del cliente. La priorización del coste del retraso da la vuelta a esta situación.

Cuando se utiliza el modelo del coste del retraso, se da prioridad a las funciones en función de las consecuencias de no crearlas, es decir, ¿qué ocurrirá si el cliente no dispone hoy de esta función? ¿O cuántos nuevos usuarios se perderán si no tenemos algunas funciones básicas?

Tener en cuenta el coste económico y de oportunidad de no hacer el trabajo motiva a los equipos a terminar primero lo más importante.

Ventajas y desventajas El coste de no hacer algo mantiene a los equipos alerta sobre la oportunidad que están perdiendo Los valores monetarios asignados a las funciones pueden ser arbitrarios, lo que hace que todo el proceso sea contraproducente El coste de no hacer algo mantiene a los equipos alerta sobre la oportunidad que están perdiendo Centrarse en el coste del retraso puede llevar a sentimientos negativos sobre por qué el equipo está construyendo el producto Centrarse en el coste del retraso puede llevar a sentimientos negativos sobre por qué el equipo está construyendo el producto El coste de no hacer algo mantiene a los equipos al tanto de la oportunidad que están perdiendo Hace que el equipo se centre en la eficacia, la velocidad y el valor del proceso El coste del retraso puede provocar sentimientos negativos sobre por qué el equipo está construyendo el producto

pros y contras del coste del retraso

La lista anterior no es más que algunas de las más populares herramientas de priorización disponibles actualmente para los equipos de ingenieros. En función de su producto, cliente y necesidades, puede elegir el marco que más le convenga.

Por ejemplo, los equipos utilizan el modelo de prueba de 100 dólares o de compra de una función cuando tienen prioridades contrapuestas . En cada uno de estos casos, los equipos toman decisiones de prioridad en función de en qué gastarían sus presupuestos (100 $).

Si es nuevo en la priorización de productos, puede empezar con un sencillo Matriz de Eisenhower . Hay docenas de plantillas de priorización entre las que elegir.

Independientemente del marco que utilice, hay algunos factores clave que debe tener en cuenta. Veámoslos a continuación.

Elegir el marco de priorización adecuado

No existe un marco de priorización único y universalmente perfecto. Cuando se necesita simplicidad, el modelo MoSCoW funciona mejor. Cuando se dispone de recursos limitados, el modelo valor frente a esfuerzo es más adecuado. Y cuando la calidad del producto es primordial, el modelo de Kano ayuda.

Por tanto, elegir el marco de priorización adecuado depende de un número de factores, como los siguientes.

Metas

¿Cuáles son las metas de su empresa? ¿Cuáles son sus metas de producto? Si estás en una fase muy temprana, tu meta principal podría ser lanzar un MVP dentro de un plazo.

Para ello, el marco de correlacionar historias de usuario podría ser la opción más adecuada.

Recursos

Si usted es una organización pequeña con recursos de desarrollo limitados, su meta podría ser construir funciones que creen el máximo impacto con el mínimo de recursos. Su marco de priorización debe adaptarse a eso.

En estos casos, el modelo RICE o la matriz de valor frente a esfuerzo son los más adecuados.

Madurez del equipo

La mejor forma de priorizar es en colaboración. Sin embargo, no siempre contamos con equipos con la madurez necesaria para tomar decisiones clave.

Por ejemplo, un equipo de jóvenes desarrolladores puede no ser capaz de ver la línea que separa el esfuerzo del valor para la empresa.

En estos casos, los jefes de producto suelen tomar decisiones en nombre del equipo. Entonces, los marcos de priorización como RICE o valor frente a esfuerzo son útiles para proporcionar al equipo la justificación de las decisiones.

Datos disponibles

La mayoría de los marcos cuantitativos, como RICE o ICE, se basan en la solidez de los datos.

Por ejemplo, hay que poder calcular con razonable certeza cuál puede ser el alcance o el impacto de una función concreta.

Cuando no se dispone de esos datos, la decisión puede volverse arbitraria y las opiniones pueden dispararse.

Si no se dispone de los datos, métodos colaborativos como MoSCoW o el story mapping serían una mejor opción.

Estrategia de producto

Toda organización tiene una estrategia de gestión de productos . Un producto puede querer ofrecer un puñado de funciones de forma atractiva. Otro puede querer ser la app del todo, repleta de funciones. Y otro puede basarse en lo que esperan los clientes. Una buena priorización debe estar en consonancia con la estrategia del producto.

Una vez elegida la estrategia de priorización, es hora de ponerla en práctica con eficacia.

Implementación de la priorización de productos en situaciones reales

Un marco de priorización es simplemente una herramienta que le guía en la toma de decisiones. Su intento correcto depende de cómo utilice la herramienta de forma coherente y eficaz. Para ello, necesita implementarlo en su organización a fondo con una herramienta de gestión de proyectos como ClickUp para equipos de productos . He aquí cómo.

Identificar y categorizar las tareas

Una buena priorización requiere un gran backlog. Antes de hacer nada, asegúrese de que dispone de una lista sólida de las funciones que debe crear su equipo.

Crear backlog

Dé a cada elemento del backlog un nombre diferenciado y añada una descripción clara del mismo. Estos plantillas de gestión de tareas ofrecen un buen punto de partida.

La mejor manera de hacerlo es utilizar una herramienta de gestión de tareas como ClickUp . Cree una tarea para cada elemento del backlog, añada una descripción, cree campos personalizados y mantenga un registro claro de todas las ideas.

una cartera de tareas dinámica con ClickUp Tasks_

Ver tareas

Ahora puede ver todas sus tareas en un solo lugar, lo que simplifica la toma de decisiones sobre cada una de ellas. Las vistas Lista, Calendario y Tablero de ClickUp son fantásticas para esto. Le ayudan a visualizar sus tareas, permitiéndole arrastrar y soltar funciones en sus compartimentos de prioridad.

Categorizar tareas

Ahora, categorice las tareas si su marco de priorización lo necesita.

Por ejemplo, si elige el modelo de correlacionar historias, deberá clasificar las tareas en función de cada hito del recorrido del usuario. Plantilla de matriz de prioridades de acción de ClickUp ofrece una forma sencilla de clasificar las tareas en función de su esfuerzo e impacto. Esta plantilla simplifica las decisiones de priorización y ofrece claridad sobre los siguientes pasos.

Asignar prioridades y propietarios

Una vez sentadas las bases, es hora de priorizar las tareas en las categorías que hayas elegido.

Priorizar

Reúnanse en equipo, vean todas las tareas que tienen entre manos y muévanlas a los cubos de prioridad adecuados. Utiliza Prioridades de tareas de ClickUp para ajustar los niveles de prioridad fuera de la caja.

priorización de tareas en ClickUp_

Además, también puede crear Campos personalizados para niveles de prioridad personalizados.

Por ejemplo, puede crear un campo personalizado para la priorización MoSCoW y tener opciones para imprescindible, debería-tener, podría-tener y no-tendría.

Para una aproximación visual a este proceso, pruebe Plantilla de matriz de priorización de ClickUp . Esta plantilla personalizable para principiantes le permite arrastrar y soltar funciones en una matriz de 2×2 para establecer prioridades. ¿Y qué más? También puedes mantener tu fondo de ideas en la misma pizarra.

Asignar propiedad

A partir de los debates, asigna la responsabilidad de las tareas a los miembros del equipo.

Revisar y ajustar las prioridades

Cada sprint es un ejercicio de priorización. Lo que no era tan crítico en el sprint anterior puede convertirse pronto en importante. Por lo tanto, los propietarios del producto deben adaptarse para revisar y ajustar las prioridades de vez en cuando.

ClickUp lo hace más fácil. Paneles de ClickUp ofrecen una vista en tiempo real del progreso de cada tarea, lo que le permite revisar y ajustar las prioridades según sea necesario.

Por ejemplo, si observa que una función está tardando más de lo previsto, puede recalcular rápidamente la puntuación RICE y volver a establecer prioridades.

(elaboración de) informes sobre los Cuadros de Mando de ClickUp_

Con Automatizaciones ClickUp también puede agilizar los procesos para compatibilizarlos mejor con la priorización y la entrega. Por ejemplo, si una función está tardando demasiado, se puede notificar al propietario del producto para que cambie las prioridades. Si algo depende de una tarea incompleta, se puede notificar a los desarrolladores para que realicen ajustes. O si la puntuación de la satisfacción del cliente con una función específica está bajando, puede subir automáticamente en la lista de prioridades.

Con todos los marcos de trabajo, herramientas y buenas prácticas que has dominado cómo priorizar tu trabajo . Ahora bien, ¿cómo saber si es eficaz? Aquí tienes algunas ideas.

Medición del intento correcto de priorización de productos

Para muchos equipos, priorización de proyectos es un ejercicio subjetivo. La respuesta a qué construir a continuación suele ser una suposición. Incluso con marcos de trabajo probados, la toma de decisiones es arbitraria.

La única forma de evitarlo es revisar el intento correcto del ejercicio de priorización en sí. He aquí cómo.

Comparar con las metas

Un factor clave que hay que tener en cuenta a la hora de priorizar las funciones de un producto es la meta de la empresa. Mida el intento correcto de su marco de priorización preguntándose si ha alcanzado dichas metas.

Por ejemplo, si la meta de la empresa es mejorar la satisfacción del cliente y ha utilizado el modelo de Kano, mida el aumento de las puntuaciones CSAT después de desplegar la función.

Medir el valor

Muchos modelos de priorización, como RICE, ICE, valor frente a esfuerzo, etc., se basan en el impacto de la función en la empresa. Por lo tanto, la mejor forma de medir la eficacia de la priorización es hacer un seguimiento de si el valor se ha materializado realmente.

Por ejemplo, si esperaba que las inscripciones de nuevos usuarios aumentaran tras la última versión con mejoras de rendimiento, utilice un widget en el panel de ClickUp para hacer un seguimiento desde la fecha de lanzamiento de la función.

Seguimiento de la precisión de los datos

Si utiliza un modelo que incorpora los esfuerzos en las decisiones de priorización, también puede resultarle útil realizar un seguimiento de la eficacia.

Por ejemplo, compare el tiempo estimado con el tiempo real empleado para asegurarse de que los datos que ha utilizado para la priorización son lo más precisos posible.

Rendimiento del equipo

Una de las cosas que no se suele medir es el rendimiento y la satisfacción del equipo. ¿Se siente el equipo sobrecargado con el marco de priorización? ¿Lleva demasiado tiempo? ¿Es el marco de priorización adecuado para los recursos disponibles?

Para medir la eficacia del establecimiento de prioridades, también es útil tener en cuenta al equipo. Realice breves encuestas para saber cómo influye el establecimiento de prioridades gestión de la carga de trabajo . Adáptese en consecuencia.

Priorice el intento correcto con ClickUp

La creación de un gran software depende de un número de factores: la orientación al cliente, la excelencia técnica, la disponibilidad de recursos, una estrategia bien definida, el mercado y muchos más. Para equilibrar estas piezas móviles y crear las funciones que tengan el máximo impacto, necesita dos cosas: El marco de priorización adecuado y una potente herramienta para aplicarlo.

En esta entrada del blog, ha aprendido algunos de los marcos de priorización más populares utilizados por los equipos de alto rendimiento. Para ser eficaz gestión de prioridades integre su marco de trabajo en el plan de su proyecto con la plataforma de gestión de proyectos todo en uno de ClickUp.

Utilice ClickUp para documentar, visualizar, categorizar y priorizar su backlog para un desarrollo eficaz del producto. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo .