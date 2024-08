Técnicas Ágiles de Priorización: Dominando Scrum & Métodos RICE

Uno de los principios de la agilidad es la simplicidad, que también incluye el "arte de maximizar la cantidad de trabajo no terminado" Una forma eficaz en que los equipos ágiles consiguen esto es mediante la priorización.

A través de lo ágil,

Scrum gestión de proyectos

en el desarrollo ágil, la programación extrema y otros modelos de ingeniería similares, la priorización es un componente fundamental. Veamos qué es, cómo funciona y cómo puedes optimizar tu trabajo con una buena priorización ágil.

Comprender la priorización ágil

La priorización ágil es el proceso de evaluar y clasificar sistemáticamente tareas/funciones/requisitos en función del valor para la empresa, las necesidades del cliente, las dependencias, los riesgos y los comentarios de las partes interesadas.

¿Por qué es importante la priorización ágil?

El establecimiento de prioridades forma la base de lo que

equipos ágiles

trabajo durante cada iteración. Esto ayuda a:

Elegir funciones que ofrezcan el máximo valor al cliente

Construir incrementos que respondan a las necesidades del cliente

Optimizar la asignación de recursos a lo que importa

Mitigar los riesgos del proyecto con la entrega temprana y constante de funciones de alto valor

Adaptarse a los cambios del mercado

¿En qué se diferencia la priorización ágil de los modelos tradicionales de planificación del desarrollo?

Aunque los resultados son los mismos, la metodología ágil es fundamentalmente diferente en su enfoque. He aquí cómo.

### Priorización tradicional

Priorización ágil

| --------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |

| Todas las funciones son imprescindibles, sólo que con diferentes plazos. Sólo un pequeño grupo de funciones son imprescindibles, y el resto se itera continuamente

| Se basa en "cambios" no deseados en los planes predeterminados

| Basado en criterios preestablecidos para encajar en los planes | Basado en procesos dinámicos e iterativos | Centrado en la previsibilidad | Centrado en la previsibilidad | Centrado en la previsibilidad | Centrado en la previsibilidad

| Centrados en la previsibilidad | Centrados en la adaptabilidad |

| Trata la retroalimentación como una interrupción en el camino | Acoge la retroalimentación como una oportunidad para corregir el rumbo |

Diferencias entre la priorización tradicional y la priorización ágil

Más información sobre las diferencias en

Guía para principiantes de ClickUp sobre metodologías ágiles

.

Cuatro niveles de prioridad

En la mayoría de los modelos, los equipos priorizan sus tareas agrupándolas en cuatro niveles.

Críticas/urgentes: Tareas que exigen atención inmediata debido a su importancia y al tiempo que requieren

Alta: tareas importantes pero menos urgentes que las críticas

Medio: Tareas importantes pero que pueden aplazarse si es necesario

Baja: Tareas que son menos urgentes o críticas que otras

Antes de entrar en cómo puede aplicar una técnica ágil de priorización en su equipo, veamos en qué consiste.

Componentes de la priorización ágil

La priorización ágil tiene en cuenta varios componentes para determinar en qué trabaja el equipo.

Necesidades del cliente: Las necesidades y demandas del cliente tal y como se ven en la investigación UX, los comentarios de los usuarios o la observación de tickets/informes de errores

Tendencias del mercado: Evolución del mercado, tendencias, buenas prácticas y vulnerabilidades de seguridad

Valor para la empresa: Ingresos, rentabilidad, satisfacción del cliente y otros valores para la empresa derivados de cada función

Utilidad: Cualquier duda o laguna en la capacidad del cliente para utilizar el producto de forma completa y eficaz

Desventajas: ¿A qué debería renunciar el equipo por elegir una función concreta?

Estadísticas: Los equipos ágiles utilizan un número de técnicas estadísticas como el análisis de Pareto,

análisis coste-beneficio

y el análisis de riesgos. También utilizan en el proceso diversos modelos de eficacia probada.

Modelos de priorización en el desarrollo ágil

A pesar de tener claros los parámetros de decisión, la priorización puede resultar difícil. Por ejemplo, la investigación de UX puede sugerir que los clientes demandan dos cosas por igual: una app para móviles y la personalización. Cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, ¿cómo establecemos prioridades?

Utilizando los distintos modelos ágiles de priorización disponibles. Veamos algunos de ellos.

1. Modelo de priorización de requisitos

El modelo de priorización de requisitos ayuda a evaluar y clasificar las funciones en función de su importancia, valor e impacto en las metas del proyecto.

En este modelo, los equipos suelen clasificar la función en cuestión en una escala de baja, media, alta y urgente en función de su potencial para mover la aguja de las metas del proyecto.

2. Modelo Kano

El modelo Kano prioriza las funciones que tendrán el máximo impacto en la satisfacción del cliente.

Como la mayoría de los demás modelos, Kano se centra estrictamente en el cliente. Ayuda a los equipos a identificar las funciones de mayor satisfacción, a las que luego se puede dar prioridad realizando un análisis de costes y beneficios.

3. Priorización MoSCoW

La priorización MoSCoW clasifica los requisitos en cuatro niveles de prioridad: Must-Have, Should-Have, Could-Have y Won't-Have.

Con este marco, los equipos pueden separar claramente lo que importa de inmediato de lo que puede construirse a largo plazo. También ayuda a

planificación ágil de la capacidad

.

Plantilla de ClickUp para la gestión ágil de proyectos

4. Póquer de prioridades

También conocido como póquer de planificación, el póquer de prioridades es una estrategia de juego en la que cada miembro del equipo utiliza tarjetas para estimar el tiempo/esfuerzo/puntos de historia de cada tarea del backlog del producto.

Al incorporar las estimaciones y aportaciones de todos, el póquer de prioridades es una forma transparente de tomar decisiones en grupo.

5. prueba de los 100 dólares

La prueba de los 100 dólares es similar al póquer de prioridades, con algunas diferencias. A cada miembro del equipo se le da un presupuesto hipotético de 100 dólares, que pueden gastar en funciones basadas en su valor percibido. Es un método de priorización ponderada ideal para ajustes en grupo.

El objetivo principal de la prueba de los 100 dólares es el valor para el cliente, lo que ayuda a los equipos a centrarse en la asignación de recursos limitados en cosas que producen el máximo retorno de la inversión.

6. Clasificación de pilas

La clasificación por pila ordena cada tarea por prioridad, asignando a los elementos esenciales los rangos más altos y a los elementos menos importantes los rangos más bajos. Para cada sprint, el equipo extrae los elementos con rangos altos para su desarrollo.

Cada vez que se añade un nuevo elemento al backlog, el propietario del producto lo compara con las tareas existentes y le asigna un rango, insertándolo en la lista de prioridades.

7. Coste del retraso

El modelo de priorización del coste del retraso se centra en las consecuencias en lugar de en los beneficios.

En el modelo del coste del retraso, los equipos cuantifican el impacto de posponer tareas o funciones. A continuación, priorizan las tareas en función del coste potencial del retraso. Tener en cuenta las consecuencias financieras del retraso ayuda a tomar decisiones informadas sobre priorización y asignación de recursos.

8. Matriz de prioridades

La matriz de prioridades ágiles es una herramienta visual para

Equipos Scrum

para priorizar las tareas por importancia y urgencia. Transmite las prioridades a las partes interesadas y asegura la alineación de la organización, dando a los equipos una imagen clara de las prioridades, ayudándoles a centrarse en completar las tareas de alto valor en primer lugar.

Ahora que ya te sientes cómodo con algunos modelos ágiles de priorización, vamos a explorar algunas técnicas más que puedes aplicar a tu proyecto

planificar sprints

reuniones.

Asigne recursos y planifique sprints de forma eficaz con la vista Carga de trabajo de ClickUp

Técnicas ágiles de priorización

Algunas de las técnicas más populares de planificación de proyectos se han adaptado a la forma ágil de trabajar para producir resultados extraordinarios. Algunas de las más comunes son las siguientes.

La matriz de Eisenhower: los 4 cuadrantes Gestión ágil del tiempo

La matriz Eisenhower divide las tareas en cuatro cuadrantes: Urgente e importante, ni urgente ni importante, no urgente pero importante, y urgente pero no importante.

Este sencillo modelo ayuda a los equipos a aclarar las respuestas a dos preguntas: ¿Es importante que esté terminada? ¿Tiene que estar terminada ya?

RICE: Técnicas Ágiles de Priorización Equilibrada

RICE (Alcance, Impacto, Confianza y Esfuerzo) clasifica las funciones en función de su posible impacto y esfuerzo.

Alcance: ¿A cuántas personas espera llegar en un plazo determinado?

Impacto: ¿Cuántas conversiones/ventas/acciones espera?

Confianza: ¿Hasta qué punto confía en sus estimaciones sobre los dos factores anteriores?

Esfuerzo: ¿Cuánto esfuerzo le costaría completar esta función?

Weighted Shortest Job First [WSJF]

La filosofía ágil considera que las tareas de mayor valor y menor duración deben completarse primero. El trabajo más corto ponderado primero se basa en esa teoría.

WSJF (estimación) = Coste relativo del retraso / duración relativa del trabajo

Matriz de valor frente a complejidad/esfuerzo

El modelo de valor frente a complejidad simplemente compara el valor potencial para la empresa (ingresos, beneficios, captación de clientes, etc.) de una nueva función frente al esfuerzo/complejidad de desarrollarla.

Este modelo también establece las opciones en cuatro cuadrantes, priorizando las de alto valor y bajo esfuerzo para empezar.

Priorización ágil en Scrum

Que hayamos hablado de esto como priorización 'ágil' no significa que no sea aplicable a equipos de desarrollo de software que siguen otros métodos.

Priorización en Scrum

Scrum Ágil

los equipos utilizan

plantillas de priorización

y técnicas regularmente como parte de su trabajo. Los equipos extraen funciones/errores del backlog del producto para trabajar en cada sprint. Las decisiones sobre qué elementos sacar del backlog se toman utilizando un método ágil de priorización.

Utilice la plantilla de matriz de priorización de ClickUp para evaluar las tareas en función de su impacto y nivel de esfuerzo

Aquí, el propietario del producto evalúa los elementos disponibles con cierta preparación del backlog. Utiliza cualquiera de los modelos o técnicas de priorización que se describen a continuación para clasificar las tareas.

Por ejemplo, si utilizan el modelo Kano, buscarán en las historias de usuario las funciones más demandadas. Si utilizan el modelo WSJF, tendrán en cuenta las horas-persona disponibles, de modo que puedan optimizar la gestión del tiempo.

Priorización en el desarrollo ajustado

El desarrollo lean de software considera el valor por encima del volumen, la flexibilidad y la mejora continua. La priorización desempeña un rol clave en el cumplimiento de estos principios.

Ayuda a los equipos a encontrar las tareas más valiosas en lugar de limitarse a aumentar la velocidad. El cambio regular de prioridades ayuda a crear adaptabilidad en el proceso. Los equipos Lean también utilizan las reuniones de revisión para perfeccionar el propio proceso de priorización, entretejiendo la mejora continua en todo.

Si esto le parece mucha teoría, veamos cómo funciona en la práctica.

Priorización ágil: Instancias reales

La priorización es una parte fundamental del desarrollo ágil de software. Ayuda a separar el grano de la paja. Es útil y valiosa en un amplio intervalo de instancias. A continuación analizamos algunos de ellos.

Conseguir un producto mínimo viable (MVP)

Un producto mínimo viable es aquel que tiene las funciones suficientes para resultar atractivo a un usuario inicial, que puede utilizarlo, validar la idea y aportar comentarios significativos.

Pero, ¿cómo saber qué funciones hacen que un producto sea mínimamente viable? Ahí es donde las técnicas de priorización pueden ayudar.

La matriz de priorización de funciones ayuda a determinar qué funciones deben desarrollarse ahora y cuáles más adelante

El WSFJ ayuda a identificar las funciones que aportarán los máximos beneficios en el menor tiempo posible

La matriz de valor frente a complejidad ayuda a identificar las funciones que tendrán el máximo impacto en la menor duración

Creación de un diseño centrado en el usuario en la priorización Agile

Todos los equipos ágiles tienen la intención de crear un diseño centrado en el usuario. Comienzan con la intención de satisfacer las necesidades del cliente. Sin embargo, con el tiempo, cuando se asientan todas las complejidades de la gestión de productos, los presupuestos, los recursos y las exigencias de la competencia se imponen. Como resultado, los equipos pueden distraerse.

La priorización ágil ofrece un marco para que los equipos se mantengan en el camino elegido. Herramientas como los personajes, las historias de usuario y las sesiones de feedback ayudan a volver a centrarse en el cliente. Teams can play priority poker or give story points from their 100-dollar test to user stories they believe will matter the most.

Uso del modelo Kano para la satisfacción del cliente

La satisfacción del cliente siempre se considera un evento posterior a los hechos. Las organizaciones realizan encuestas para conocer los niveles de satisfacción después de haber entregado el producto/servicio. Esto retrasa su capacidad para desarrollar productos ágiles que satisfagan de forma proactiva las necesidades de los usuarios.

La priorización ágil invierte esta tendencia. Empuja a los equipos a centrarse en las tareas que creen que el cliente puede necesitar y desear. El modelo de priorización de Kano es especialmente eficaz para crear un diseño centrado en el usuario centrándose en las funciones que más repercuten en la satisfacción del cliente.

Determinación de la rentabilidad en el desarrollo ágil de productos mediante la priorización

Todo este tiempo hemos estado hablando de crear valor para la empresa con la priorización ágil. Una de las formas en que los equipos miden el valor empresarial es a través del ROI. Al final de cada sprint o trimestre, los equipos pueden preguntar:

¿Qué nuevas funciones han contribuido a la captación de nuevos clientes?

¿Qué funciones se utilizan más y contribuyen a la satisfacción del cliente?

¿Qué funciones diferenciadoras contribuyen a la retención de clientes?

De este modo, podrá cuantificar el retorno de la inversión, aprender de decisiones pasadas y seguir priorizando con eficacia.

Priorización ágil de las funciones de seguridad

Uno de los aspectos críticos de la priorización de funciones a construir es comprender su impacto en la ciberseguridad. Los profesionales certificados en seguridad de sistemas de información (CISSP) identifican y priorizan las funciones relacionadas con la seguridad que requieren más atención.

Se centran en las funciones de seguridad, así como en los aspectos de seguridad de cada función a través del código, la red y las integraciones, para construir una sólida línea de defensa para el cliente.

A lo largo de estos procesos, los equipos ágiles obtienen un número de beneficios y se enfrentan a retos con la priorización. Veamos cuáles.

Beneficios de la priorización ágil

Claridad para aumentar la satisfacción del cliente: La priorización ágil reúne a todo el equipo para tomar decisiones en torno a lo que es importante para el cliente. Esto crea claridad de pensamiento, que conduce a la coherencia de la acción, lo que resulta en una experiencia del cliente sin problemas.

Colaboración: La priorización no es tarea de una sola persona. Los equipos ágiles se reúnen con las partes interesadas de la empresa para tomar decisiones colectivas. Esto refuerza la colaboración y crea propiedad comunitaria.

Centrarse en el retorno de la inversión: Los equipos ágiles utilizan la priorización para calibrar su enfoque hacia el retorno de la inversión, ya sea la validación del cliente, los ingresos o la rentabilidad. Por instancia, un equipo que construye un MVP puede centrarse en funciones mínimas viables.

Cambios adaptables y dinámicos: Cuando los equipos priorizan las funciones a construir para cada sprint, son capaces de responder a las demandas del mercado, las necesidades de los clientes, las incidencias de seguridad o los momentos decisivos.

Retrospectivas: Tomar decisiones informadas utilizando técnicas de priorización ayuda a supervisar el rendimiento. En las retrospectivas, los equipos pueden discutir la intención y los resultados para ajustar el curso de acción futuro. Con el tiempo, pueden crear

plantillas ágiles

para la repetibilidad y la coherencia.

Cree sprints de entre una semana y un mes de duración con el enfoque ágil de ClickUp

Desafíos de la priorización ágil y cómo superarlos

Demasiados cocineros: A menudo, cuando se involucra a todas las partes interesadas, pueden surgir demasiadas opiniones, expectativas poco realistas y debates sin resolver.

Un propietario de producto o Scrum master debe establecer normas claras, facilitar conversaciones productivas y debates sobre plazos para avanzar hacia una decisión.

Confusión en el contexto: Es común que los miembros del equipo entiendan la misma función de manera diferente, haciendo que cada uno la clasifique/priorice a su manera.

Los propietarios de los productos deben invertir tiempo y energía en crear un contexto claro. Redactar historias de usuario detalladas, esbozar criterios de aceptación y aclarar qué significan "debe tener" y "debería tener" son excelentes maneras de conseguirlo.

Equilibrio: En toda priorización, equilibrar los beneficios a corto plazo con los objetivos a largo plazo puede ser un reto.

Las herramientas de gestión de proyectos como ClickUp Metas ayudan a trazar una línea de visión clara de uno a otro, a la vez que realizan un seguimiento del progreso.

Ajuste de metas y seguimiento del progreso en Metas ClickUp

Asignación de recursos: Ser adaptable puede parecer a veces como si estuviéramos trabajando hacia una meta móvil. Esto afecta a la asignación de recursos y a la moral del equipo.

Los jefes de equipo deben comunicarse de forma proactiva para ayudar a los equipos a comprender las ventajas de ser adaptables. Siempre que haga un giro, acompañe al equipo en la toma de decisiones para que vean por qué es importante.

Una vez aclarado esto, a continuación te explicamos cómo puedes aplicar métodos de priorización ágiles y eficaces en tu organización.

Implementación de la priorización ágil

La priorización ágil es fundamentalmente la capacidad de tomar decisiones claras y eficaces sobre lo que no se debe hacer. Esto puede crear temores y arrepentimientos que sólo pueden aliviarse con un proceso sólido.

He aquí un esquema del proceso que puede seguir.

Establezca sus metas

Metas, como su nombre indica, es a dónde pretende llegar con su producto. Comprender esto ayuda a planificar la hoja de ruta correcta con un orden de prioridades. En esta fase, trace también sus límites/limitaciones, como presupuestos, recursos, cronogramas, etc.

Documentos de ClickUp

es una buena manera de documentar esto cualitativamente, en base a lo cual se pueden ajustar objetivos en

Metas de ClickUp

.

Documente cada meta con facilidad usando ClickUp Docs

Identifique a las partes interesadas

Buena

priorización de proyectos

necesita a los responsables adecuados. Identifique e incluya a las partes interesadas en el proceso. Normalmente, las partes interesadas son

El equipo de la empresa, el patrocinador del proyecto o el representante del cliente

Propietario del producto

Encargado de Scrum

Equipos de ingeniería

Y lo que es más importante, los usuarios

Ajuste de backlogs

Para priorizar, necesitas un montón de opciones. Los backlogs de producto y sprint de la metodología ágil/Scrum están diseñados para permitir precisamente esto.

Ajuste de una lista de funciones a considerar en

Herramienta ágil de gestión de proyectos de ClickUp

ayuda a visualizar todas las tareas en un solo lugar. Utiliza la Pizarra de ClickUp para colaborar. Arrastre y suelte funciones en varias fases utilizando la vista Kanban.

Colabora sin esfuerzo con las Pizarras ClickUp

Elija su modelo de priorización

Como ha visto anteriormente, existen docenas de formas de priorizar elementos para su sprint. Elija la que más le convenga. Incorpora a los interesados y asegúrate de que todos entienden el proceso. Organiza un par de sesiones de priorización de prueba para solucionar los problemas iniciales, si los hubiera.

Revisar y corregir

Supervise de cerca los resultados de su priorización. Recoja los comentarios de las partes interesadas y optimícelos continuamente.

¿No sabe por dónde empezar? Ponga en marcha el

/ref/ https://clickup.com/templates/agile-scrum-management-t-48349780 Plantilla de gestión ágil de Scrum ClickUp /%href/

y personalízala como necesites.

Descargar esta plantilla

Priorice y cree productos de éxito con ClickUp

Si usted ve cualquier marco de priorización, se trata más de lo que no se debe construir que de lo que se debe construir. Desde la matriz de Eisenhower hasta el modelo MoSCoW, sólo uno de los muchos niveles trata de actuar ahora.

Sin embargo, los equipos de desarrollo suelen tener problemas con la priorización ágil. La herramienta de gestión de proyectos ClickUp quiere evitar exactamente eso. Las completas funciones de ClickUp para equipos de desarrollo de software le permiten crear el producto adecuado de la forma adecuada en el momento oportuno.

Listas de funciones, tipos de tareas, dependencias, Tablero Kanban, listas de control, etc., están todos diseñados para darle el poder de la información para tomar decisiones.

Priorice lo que importa.

.

Preguntas frecuentes sobre la priorización ágil

1. ¿Cuál es el modelo de priorización en Scrum?

La priorización en Scrum se refiere a la elección o "extracción" de los elementos adecuados del backlog del producto para trabajar durante un sprint. Los modelos más utilizados son la priorización basada en el riesgo, basada en el valor, basada en la oportunidad, y basada en la dependencia.

2. ¿Cuál es el método de priorización en Agile?

La priorización ágil utiliza varios métodos como Kano, MosCoW, póquer de prioridades, coste del retraso, RICE, etc.

3. ¿Qué es la matriz de prioridades en Agile?

La matriz de prioridad en Agile categoriza las tareas en un cuadrante en función de la importancia y la urgencia/esfuerzo implicados.

4. ¿Qué es el modelo de priorización de requisitos?

El modelo de priorización de requisitos ayuda a evaluar y clasificar funciones en función de su importancia, valor e impacto en las metas del proyecto.

5. ¿Cuál es la máxima prioridad en la metodología Agile?

La máxima prioridad en la metodología ágil es "crítico" Si utiliza un modelo de priorización diferente, como MoSCoW, la prioridad más alta sería 'imprescindible'

6. ¿Qué es la priorización de requisitos del sistema?

La priorización de los requisitos del sistema consiste en identificar las funciones más valiosas que debe ofrecer el sistema. Esto ayuda a evitar el desvío del alcance, la priorización de elementos de poco valor, el despilfarro de recursos, etc.

7. ¿Qué se prioriza en Agile?

Los equipos ágiles priorizan qué construir en el siguiente sprint/iteración. Puede tratarse de nuevas funciones, mejoras o correcciones de errores.

8. ¿Cuáles son los 4 niveles de priorización de tareas?

Crítico/urgente, alto, medio y bajo