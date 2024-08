las 10 mejores herramientas para priorizar el trabajo en 2024

No hay tiempo suficiente en la jornada laboral para terminar todas y cada una de las tareas diarias, por no hablar de los proyectos en curso con múltiples pasos y obstáculos. Por eso es tan importante aprender a priorizar el trabajo. Por suerte, no hace falta ser un experto en productividad Existen multitud de herramientas que simplifican el proceso.

En este artículo, exploraremos las mejores herramientas de priorización del trabajo disponibles en la actualidad. Cada una tiene sus pros, sus contras y sus funciones únicas. Vamos a encontrar las mejores herramientas de priorización para su equipo, así que puedas tener las cosas terminadas en el orden más óptimo posible.

¿Qué debe buscar en una herramienta de priorización?

Cada equipo tendrá necesidades diferentes en lo que respecta a las herramientas de priorización, pero éstas son algunas de las características comunes imprescindibles que merece la pena tener en cuenta a la hora de confeccionar su propia lista.

Las mejores herramientas de priorización ayudan a los equipos:

Elaborar una lista maestra de todas las actividades planificadas o solicitudes de actualización de productos

Identificar las tareas urgentes y de máxima prioridad, y dejar las de baja prioridad para otro día

Recopilar datos y perspectivas de los clientes para tomar decisiones informadas

Encontrar y utilizar sus propiostrucos de productividad* Ver si tienen tiempo suficiente para enviar una actualización del producto en función de los recursos

Racionalizar elproceso de toma de decisiones priorizando tareas

Tomar decisiones estratégicas sobreasignación de recursos y gestión de la carga de trabajo* Eliminar los prejuicios personales en favor de las métricas del mundo real

Céntrese en las actualizaciones de gran impacto, las tareas urgentes y los logros rápidos

Racionalice el proceso conplantillas de gestión de tareas* Planificar visualmente de la forma que más les convenga, ya sea mediante tableros Kanban o diagramas de Gantt

Utilizar técnicas estandarizadas de priorización o crear su propia matriz de prioridades

Encontrar una forma de organizar las tareas que se adapte a sus preferencias metodología de gestión de proyectos -como Agile o Scrum

Vea de un vistazo lo que debe suceder a continuación para evitar bloqueos y cumplir los plazos de reunión

Conseguir que el trabajo importante se termine rápidamente y de la forma más eficaz

Utiliza esta lista cuando analices posibles herramientas. Averigüe qué necesita su equipo y qué es menos importante y, a continuación, utilice esta guía para encontrar la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades mejor herramienta de productividad o proceso de priorización de la carga de trabajo para usted.

Las 10 mejores herramientas de software de priorización

El derecho priorización de proyectos puede ayudarte a centrar tu atención en las tareas más importantes y de mayor valor, para que puedas trabajar mejor cada día. Encontrar la mejor herramienta para su equipo no siempre es fácil, pero hemos marcado como favoritos algunos que le ayudarán a tomar una decisión.

Explore nuestra lista de las mejores herramientas de software de priorización de productos y tareas disponibles en la actualidad. Conozca sus funciones, ventajas e inconvenientes, precios y valoraciones.

decida en qué va a trabajar a continuación con la plantilla de matriz de prioridades de ClickUp

ClickUp es una plataforma que puede ayudar a reemplazar varias de sus herramientas de equipo, dándole un lugar central para organizar, comunicar y trabajar. Es ideal para equipos que trabajan en colaboración, valoran la productividad y quieren obtener mejores resultados centrándose en lo que importa.

La flexibilidad de las funciones de gestión de proyectos de ClickUp le permite organizar y optimizar sus tareas más importantes de la forma más adecuada para su equipo. Más información en cómo priorizar tareas en el trabajo y aproveche nuestras plantillas para agilizar el proceso.

Utiliza las plantillas Plantilla de matriz de prioridades de ClickUp o Plantilla de la matriz de esfuerzo de impacto para planificar visualmente en qué trabajar a continuación, u organice sus tareas con nuestra Plantilla de tareas pendientes . También puedes crear tu propio sistema y utilizar nuestras sencillas banderas para ayudarte a priorizar en qué trabajar a continuación.

Las mejores funciones de ClickUp

Ajuste la prioridad de las tareas con nuestro sencillo sistema de banderas

Ordenar listas de tareas por prioridad, nivel de importancia y fechas límite para ayudarle a establecer prioridades

Vea dónde se encuentran los obstáculos con la ayuda de las dependencias

Cree sus propios filtros para ayudarle a trabajar mejor

Potentes funciones de gestión de tareas para colaborar, organizar y ejecutar a tiempo

Votado recientemente#1 software de gestión de proyectos en 2023 por G2

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios encuentran el software abrumador al principio, por lo que se necesita un tiempo para utilizarlo en todo su potencial

La app para móviles tiene algunos límites, pero esto está cambiando con la llegada deClickUp 3.0 Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 6.600 opiniones)

4,7/5 (más de 6.600 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,600+ opiniones)

2. PlanProducto

vía PlanProducto ProductPlan ayuda a los equipos a obtener una mejor vista de su estrategia de producto . Esta herramienta informática está diseñada para ayudar a los usuarios a crear hojas de ruta de productos para tareas individuales, iniciativas de equipo y proyectos de empresa.

ProductPlan mejores funciones

Ajuste valores y utilícelos para priorizar tareas rápidamente

Sincronice los datos de sus herramientas más utilizadas

Vea lo que está ocurriendo con un sencillo diseño de tabla

Integre con herramientas que ya utiliza, como GitHub o Jira

Límites de ProductPlan

Algunas funciones de edición están restringidas únicamente al creador de la hoja, lo que puede resultar complicado para algunos equipos

Algunos usuarios desearían que fuera más fácil compartir la panorámica con los miembros del equipo y los jefes de equipo

Precios de ProductPlan

Básico: $39 por editor por mes

$39 por editor por mes Profesional: $69 por editor por mes

$69 por editor por mes Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ProductPlan

G2: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

4,4/5 (más de 140 opiniones) Capterra: 4.4/5 (50+ opiniones)

3. Scoro

vía ScoroScoro es una herramienta de software de gestión del trabajo todo en uno diseñada para ayudar a agencias y consultorías a racionalizar su trabajo. Esta herramienta de priorización de tareas ayuda a los usuarios a hacer un seguimiento de su tiempo, ver si se está utilizando de forma óptima y gestionar los proyectos de la manera más productiva.

Scoro mejores funciones

Adopte un enfoque holístico de la gestión del tiempo con los diagramas de Gantt

Colabore en tareas y proyectos y vea lo que está sucediendo

Seguimiento y análisis de la rentabilidad y optimización de cronogramas y actividades

Automatice las tareas repetidas y utiliceplantillas de priorización para proyectos y tareas

Limitaciones de Scoro

Algunos usuarios afirman que para utilizar el programa de la mejor manera posible se necesita formación

Cambiar la prioridad o el orden de las tareas del mismo día puede llevar mucho tiempo

Precios de Scoro

Esencial: 28 $ por usuario y mes

28 $ por usuario y mes Estándar: $42 por usuario por mes

$42 por usuario por mes Profesional: $71 por usuario al mes

$71 por usuario al mes Ultimate: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Scoro

G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

4,5/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

4. Reveall

vía Reveall Reveall está diseñado con descubrimiento de productos en mente. Se ha creado para equipos que desean trabajar de forma más holística en la estrategia de productos y la información al cliente para ofrecer un producto y una experiencia mejores.

Mejores funciones de Reveall

Un útil sistema de puntuación ayuda a los usuarios a identificar las tareas y mejoras más valiosas

Dar prioridad a las sugerencias y actualizaciones de productos de una manera más eficaz

Seguimiento de los resultados junto con sus metas de producto relacionadas

Integraciones disponibles con su pila de herramientas de software existente

Límites de Reveall

Algunos usuarios desearían que el diseño de la herramienta fuera más moderno y actual

La (elaboración de) informes para clientes o jefes de equipo de una manera visualmente impactante puede ser un reto

Precios de Reveall

Para principiantes: $24 por usuario por mes

$24 por usuario por mes Business: 49 $ por usuario al mes

49 $ por usuario al mes Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Reveall

G2: 3.5/5 (1 opinión)

3.5/5 (1 opinión) Capterra: 4.7/5 (5+ opiniones)

5. Tabla de productos

vía Tablero de productos Productboard se diseñó pensando en los equipos de producto con visión de futuro. Esta herramienta ayuda a los equipos a identificar lo que es importante para los clientes y, a continuación, a priorizar lo que se debe crear a continuación. Las funciones de información y priorización facilitan esta tarea.

Las mejores funciones de Productboard

Organiza la lista de tareas pendientes de las funciones de tu producto de una forma ágil

Personaliza las fórmulas de priorización para dar más peso a lo que te importa

Vea las puntuaciones y priorice las tareas en función de las opiniones de los clientes

Seguimiento de todos sus proyectos y ver su estado en un solo lugar

Límites de Productboard

El número de opciones y personalizaciones puede resultar abrumador para algunas personas

Algunos usuarios desearían que fuera más fácil hacer presentaciones o compartir datos de forma visual

Precios de Productboard

Esenciales: $ 25 por usuario al mes

$ 25 por usuario al mes Pro: $90 por usuario al mes

$90 por usuario al mes Escala: Contactar para precios

Contactar para precios Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Productboard

G2: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

4,3/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Check out these Productboard competitors !

6. airfocus

vía airfocus Airfocus es un plataforma de gestión de productos diseñada para ayudar a los equipos a trabajar en lo que más importa. Las herramientas de priorización de productos como Airfocus ayudan en el proceso de toma de decisiones. Su modelo de priorización incluye funciones que tienen en cuenta los comentarios de los clientes, la estrategia y la priorización eficaz de las tareas.

airfocus mejores funciones

Organice su hoja de ruta y flujo de trabajo en torno a las tareas más importantes

Utilice marcos de priorización integrados o personalizados para trabajar de forma más eficaz

Identifique las tareas que le hacen perder tiempo y las oportunidades ocultas en su cartera de productos pendientes

Organice sesiones de "póquer de prioridades" para priorizar tareas y puntuarlas de forma colaborativa

límites de airfocus

Algunos usuarios afirman que desearían que hubiera más opciones de presentación

La curva de aprendizaje puede ser bastante pronunciada para los nuevos usuarios

precios de airfocus

Esencial: 23 $ por usuario y mes

23 $ por usuario y mes Avanzado: $83 por usuario al mes

$83 por usuario al mes Profesional: Contactar para precios

Contactar para precios Enterprise: Contactar para precios

airfocus valoraciones y comentarios

G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

4,4/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

7. ¡Aha!

vía ¡Ajá!¡Ajá! es una herramienta de priorización creada pensando en los equipos de desarrollo de productos. Sus funciones facilitan a los usuarios la creación de hojas de ruta de productos, el crowdsourcing de ideas y la gestión y optimización de la entrega de actualizaciones de productos.

¡#### Las mejores funciones de Aha!

Creación de hojas de ruta de productos muy visuales

Puntuación y priorización de funciones de proceso basadas en sus propias puntuaciones de valor del producto

Cree un lugar para ver y utilizar las perspectivas de los clientes en su beneficio

Agilice la entrega con Tableros de flujo de trabajo que conectan los equipos de producto e ingeniería

Límites de ¡Ajá!

Algunos clientes expresan el deseo de másautomatización del flujo de trabajo funciones

La naturaleza flexible del producto puede resultar abrumadora al principio

¡#### Precios de Aha!

Aha! desglosa sus precios por producto. Puedes suscribirte a las áreas de la plataforma que tu equipo esté interesado en utilizar.

**A partir de $ 59 por usuario por mes

Ideas: Desde $39 por usuario al mes

Desde $39 por usuario al mes Aha! Create: Plan gratuito disponible con planes de pago a partir de 10 $ por usuario al mes

Plan gratuito disponible con planes de pago a partir de 10 $ por usuario al mes Desarrollar: A partir de 9 $ por usuario y mes

¡#### Valoraciones y reseñas de Aha!

G2: 4.3/5 (más de 200 opiniones)

4.3/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.7/5 (400+ opiniones)

8. Craft.io

vía Craft.io Craft.io es una plataforma de gestión de productos todo en uno que ayuda a los equipos a crear productos más sólidos, gracias a decisiones de desarrollo de productos basadas en pruebas. Las funciones de priorización de la plataforma facilitan a los equipos la planificación de ciclos de lanzamiento de productos más eficaces, de modo que se gestionan todas las tareas en un tablero al estilo de una lista de tareas pendientes.

Las mejores funciones de Craft.io

Utilice fácilmente el tipo de priorización que prefiera - incluyendo MoSCoW, WSJF, RICE, y más

Utilice el creador de fórmulas para crear su propio sistema de priorización de productos

Dé peso a las áreas de excelencia no estándar con puntuaciones de priorización específicas para cada equipo

Planifique ciclos de productos basados en su priorización de lo que importa

Límites de Craft.io

Algunos usuarios afirman que la interfaz de usuario puede resultar abrumadora en ocasiones

La plataforma está muy orientada a los equipos de gestión de productos, lo que puede no adaptarse a las necesidades de otros usuarios

Precios de Craft.io

Esencial: $49 por usuario por mes

$49 por usuario por mes **Profesional:$109 por usuario al mes

Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Craft.io

G2: 4.5/5 (40+ opiniones)

4.5/5 (40+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (30+ opiniones)

9. Google Keep

vía Google KeepGoogle Keep es la versión del gigante del software de una app para tomar notas. Aunque no tiene tantas funciones como otras herramientas de priorización del mercado, Google Keep puede ser una gran alternativa gratuita si tu equipo busca algo muy ligero y fácil de usar.

Las mejores funciones de Google Keep

Escribe y comparte notas con el resto de tu equipo en un solo lugar

Prioriza tareas y acciones anclándolas a Google Keep

Establece recordatorios basados en el tiempo para mantenerte al día

Se integra perfectamente con el resto de productos de Google

Límites de Google Keep

Carece de las herramientas tradicionales de priorización de productos, por lo que algunos usuarios podrían encontrarla falta de funciones

La puntuación y la priorización se basan en tus propias ideas personales, en lugar de en un sofisticado sistema de puntuación

Precios de Google Keep

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (100+ opiniones)

10. Equipos Evernote

vía Equipos EvernoteEquipos Evernote es la versión para equipos de la app para tomar notas, diseñada para la colaboración. Los usuarios pueden escribir y compartir notas, trabajar en colaboración y almacenar los conocimientos del equipo en una sola ubicación. Aunque está pensada principalmente para tomar notas y compartir conocimientos, puede utilizarse como un sistema ligero de priorización o como una herramienta de trabajo en equipo herramienta de planificación de proyectos .

Evernote Teams mejores funciones

Colabora más fácilmente en tiempo real o de forma asíncrona con notas compartidas

Utiliza plantillas para crear tu propia matriz de priorización

Comparte tu proceso de priorización con las partes interesadas fuera de la app

Crea tu propia wiki de empresa que te aconseje sobre cómo priorizar tareas y actualizaciones

Limitaciones de Evernote Teams

No está construida estrictamente como una herramienta de priorización, por lo que cualquier herramientas de gestión de proyectos están limitadas

Algunos usuarios desearían que hubiera más opciones de personalización

Precios de Evernote Teams

A partir de 14,99 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas de Evernote Teams

G2: 4.3/5 (70+ opiniones)

4.3/5 (70+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (8,000+ opiniones)

Céntrate en lo que importa con la ayuda de herramientas de priorización

Tanto si desea apoyarse en un método de priorización estandarizado como crear el suyo propio, estas herramientas de software le ayudarán a hacerlo. Utilice esta guía para encontrar las mejores herramientas de priorización para su equipo, de modo que pueda priorizar el trabajo de la forma más eficaz.

Si su equipo está listo para invertir en un sistema de gestión de proyectos o tareas que vaya más allá de ayudarle a priorizar, pruebe ClickUp . Nuestra función de Prioridades de Tareas le facilita saber en qué debe trabajar a continuación y forma parte de nuestro sistema integral de productividad y gestión de proyectos.