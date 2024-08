Preguntas de descubrimiento de clientes para comprender plenamente su mercado y el potencial de sus productos

Supongamos que quieres plantar un árbol. No lo harías en el primer terreno que encuentras, ¿verdad?

Lo primero que harías sería investigar: buscar un suelo fértil y bien drenado y una ubicación que garantice una luz solar óptima. Sólo así conseguirás que tus esfuerzos den fruto. 🍎

Del mismo modo, no crearías un producto sin investigar las necesidades del cliente al que va dirigido. Los ejercicios de descubrimiento de clientes o productos son esenciales si quiere que su producto dé frutos, es decir, que aporte valor a los clientes potenciales y alcance el intento correcto desde el punto de vista financiero y de mercado.

Como gestor de productos, la forma en que aborde sus entrevistas de descubrimiento de clientes puede orientarle hacia las decisiones empresariales correctas. Debe formular las preguntas adecuadas para extraer información lo bastante crucial como para dar forma a su producto.

En este artículo, compartiremos nuestras preguntas imprescindibles para ayudar a crear nuevos productos o modificar soluciones existentes. También encontrará consejos y herramientas que le ayudarán a que su proceso de descubrimiento sea eficaz y eficiente.

¿Qué son las preguntas de descubrimiento del cliente?

Las preguntas de descubrimiento del cliente son preguntas que usted formula clientes o clientes para descubrir y comprender sus necesidades, en particular las que aún no han sido satisfechas. Cada necesidad no satisfecha se denomina punto doloroso.

Los puntos de dolor ayudan a los equipos de producto a verificar sus suposiciones sobre el mercado, estimar el perfil de los primeros adoptantes del producto y centrarse a la hora de desarrollar algo que sea útil y bien recibido. 💗

Descubrimiento del cliente: Concepto y proceso

El descubrimiento de clientes es el proceso de conocer a sus clientes objetivo para poder construir un producto que les sirva mejor, impulse el compromiso y se venda bien.

Normalmente, el proceso comienza con la creación de un persona usuaria un grupo demográfico específico y sus necesidades funcionales y psicológicas. A continuación, se utilizan preguntas de descubrimiento para recopilar información de compradores reales y perfeccionar el personaje sobre la marcha. En la mayoría de los casos, los datos se comparten con los equipos de desarrolladores que trabajan en el producto.

El proceso de descubrimiento no termina con la lanzamiento del producto sin embargo, las necesidades de los clientes cambian con el tiempo. Hay que utilizar herramientas de análisis para recopilar información en tiempo real del comportamiento de los clientes y adaptar el producto en consecuencia para fidelizar a sus clientes .

Consejo: Utilice plantillas ClickUp gratuitas para simplificar sus procesos de descubrimiento de clientes o productos. En estrategia de producto a plantillas personales de usuario en el sitio web de la empresa, encontrará más de 1.000 documentos preestructurados con funciones integradas de gestión de datos para agilizar el seguimiento de sus flujos de trabajo.

Por ejemplo, puede utilizar la plantilla Plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp para recoger y organizar las respuestas de estudios de mercado y encuestas en un solo lugar.

Utilice la plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp para obtener información sobre los puntos débiles y las demandas de los clientes

Relación entre el cliente y el descubrimiento de productos

El descubrimiento de clientes y productos son conceptos estrechamente relacionados, pero tienen objetivos distintos.

Mientras que el objetivo del descubrimiento de clientes es comprender las necesidades insatisfechas de su grupo demográfico objetivo, el descubrimiento de productos consiste en identificar el producto que satisface esas necesidades. También se centra en el cómo, es decir, en los métodos que debe utilizar para desarrollar o modificar el producto y mantener su pertinencia.

Métodos habituales de descubrimiento de clientes

Puede obtener conocimiento del cliente de muchas maneras:

Directamente de los clientes : Mantener un registro de los problemas de los clientes mediante:

Realizando entrevistas en directo con los clientes y grupos de discusión Distribución formularios de opinión en línea para llegar a un público más amplio Aprovechar la escucha social para supervisar los debates en línea sobre su producto

: Mantener un registro de los problemas de los clientes mediante: A través del descubrimiento interno : Pida información a los equipos de ventas y a los representantes de soporte al cliente que interactúan con ellos a diario

: Pida información a los equipos de ventas y a los representantes de soporte al cliente que interactúan con ellos a diario A través del análisis de productos : Muchosherramientas de gestión de productos incluyen funciones como grabaciones de sesiones y mapas de calor para ayudarle a visualizarrecorridos del clienteseguimiento de patrones de uso y detección de áreas problemáticas

: Muchosherramientas de gestión de productos incluyen funciones como grabaciones de sesiones y mapas de calor para ayudarle a visualizarrecorridos del clienteseguimiento de patrones de uso y detección de áreas problemáticas Por ejemploanalizar a los competidores y tendencias del sector: Averigua qué están haciendo tus principales competidores y líderes del sector y por qué. Esfuércese por ofrecer el mismo valor (o más) e idee formas de aprovechar sus puntos débiles

Preguntas de descubrimiento de clientes expertos que debe formular

En las cuatro secciones siguientes, le sugeriremos algunas preguntas recomendadas por expertos que puede hacer a los clientes potenciales (en persona o en línea) para comprender mejor sus puntos débiles. Puede modificar las preguntas para adaptarlas a su producto o grupo demográfico específico.

1. Preguntas relacionadas con los puntos débiles, roles y tareas cotidianas del cliente

Haga estas preguntas abiertas para observar cómo su producto puede ser útil para el cliente:

¿Cuál es su trabajo actual y sus tareas esenciales?: La respuesta a esta pregunta crítica guiará la concepción ydesarrollo de su producto. Revela el contexto en el que se utilizará más a menudo el producto

La respuesta a esta pregunta crítica guiará la concepción ydesarrollo de su producto. Revela el contexto en el que se utilizará más a menudo el producto **Los problemas actuales del cliente muestran dónde se quedan cortos los productos existentes. Lo ideal sería que su producto resolviera estos problemas concretos

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta cuando intenta hacer su trabajo?: Aunque es similar a la anterior, esta pregunta puede revelar problemas que no son evidentes a primera vista, lo que le ayudará a crear soluciones completas

2. Preguntas relacionadas con las soluciones existentes

Para conocer los productos con los que compite, pregunte lo siguiente:

¿Qué herramientas utiliza actualmente para resolver problemas específicos de su trabajo? Con esta pregunta, podrá identificar a sus mayores competidores. Tu meta es complementar las herramientas existentes o superarlas proporcionando una solución más óptima

Con esta pregunta, podrá identificar a sus mayores competidores. Tu meta es complementar las herramientas existentes o superarlas proporcionando una solución más óptima ¿Qué es lo que no le gusta de las soluciones que ha probado?:_ La respuesta a esta pregunta le permitirá identificar los defectos de sus competidores. Sabrá a qué errores debe prestar atención y a qué nuevas funciones oportunistas debe prestar atención cuandodiseñar su producto Consejo: ¿Cómo se construye un producto superior? Utilice la Plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp para realizar un seguimiento de los productos, funciones y precios de sus competidores.

3. Preguntas relacionadas con la perspectiva del usuario de su producto

Una vez que su producto esté listo para la (versión de) prueba, utilice las siguientes preguntas para recabar la opinión inicial:

¿Cómo de fácil es utilizar este producto?:_ La intuitividad y la accesibilidad son los primeros criterios que juzgarán los usuarios. Si su producto no es fácil de usar, más usuarios se desanimarán a explorarlo, independientemente del número o la calidad de sus funciones

La intuitividad y la accesibilidad son los primeros criterios que juzgarán los usuarios. Si su producto no es fácil de usar, más usuarios se desanimarán a explorarlo, independientemente del número o la calidad de sus funciones ¿Hay alguna función nueva que preferiría que tuviera este producto? Esta pregunta revela cualquier función que pueda haber echado en falta u otras adicionales que debería incluir

Esta pregunta revela cualquier función que pueda haber echado en falta u otras adicionales que debería incluir Si pudiera cambiar algo de este producto, ¿qué cambiaría?: Pregunte qué funciones desean modificar los clientes o un segmento concreto de clientes, y anote el motivo del inconveniente

4. Preguntas para obtener otras perspectivas valiosas

Aproveche las siguientes para obtener comentarios más detallados sobre su producto:

¿Cuántas probabilidades hay de que recomiende este producto a un compañero de trabajo o a un amigo?:_ Esta pregunta le permite cuantificar los niveles de satisfacción de un usuario

Esta pregunta le permite cuantificar los niveles de satisfacción de un usuario ¿Probó alguna solución alternativa antes de este producto?: Comprenda qué diferencia a su producto de los demás y qué hizo que el usuario se decantara por él. También revela los criterios de un usuario medio para evaluar los productos de ese sector

Comprenda qué diferencia a su producto de los demás y qué hizo que el usuario se decantara por él. También revela los criterios de un usuario medio para evaluar los productos de ese sector ¿Hay alguna función que no utilices?:_ Aunque tu producto debe ser completo, también debe ser sencillo. Si una función no aporta valor, debes revisarla o eliminarla. Pero ten cuidado. A veces, la causa del problema no es la función en sí, sino su adopción. En ese caso, basta con ofrecer más ayuda a los nuevos usuarios del producto

Aunque tu producto debe ser completo, también debe ser sencillo. Si una función no aporta valor, debes revisarla o eliminarla. Pero ten cuidado. A veces, la causa del problema no es la función en sí, sino su adopción. En ese caso, basta con ofrecer más ayuda a los nuevos usuarios del producto ¿Hay algo que podría hacerle dejar de utilizar el producto? Esta pregunta es valiosa porque señala las señales de alarma a las que hay que prestar atención. Le permite detectar y abordar posibles problemas antes de que se produzcan

Cuándo realizar entrevistas de descubrimiento del cliente

Lo ideal es plantear las preguntas de descubrimiento del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo del producto. Puesto que el mercado es dinámico y muchas variables imprevistas pueden afectar a las preferencias de los clientes, es crucial evaluar sus opiniones continuamente y iniciar los esfuerzos de mejora del producto .

En la fase previa al lanzamiento, formule hipótesis sobre las necesidades de sus clientes objetivo: las preguntas de la entrevista de descubrimiento de clientes que hemos comentado antes sirven para comprobar sus hipótesis.

Una vez que sepas en qué centrarte a la hora de diseñar tu producto, pasa al prototipado. Solicite de nuevo la opinión de los clientes cuando cree una primera versión del producto. Este proceso le permite comprender si el producto resuelve sus problemas, además de tener un aspecto y un tacto adecuados.

Después del lanzamiento, el objetivo de estas preguntas es proporcionar directrices para optimizar el producto y el intento correcto del cliente . Puede:

Ajustar las funciones y la experiencia del usuario

Abordar los puntos débiles que haya podido pasar por alto

Abordar los problemas de uso que hayan surgido entretanto

El descubrimiento adecuado del cliente también facilitará su proceso de segmentación . Podrá comprender los segmentos de usuarios lucrativos para aplicar una estrategia de precios personalizada o proporcionar experiencias más personalizadas.

Si diseña y optimiza su producto pensando en los clientes, garantizará un ajuste continuo producto-mercado y la satisfacción del cliente. Además, sentará las bases para una gestión eficaz de los clientes comercialización de productos y haz que corra la voz. 🗣️

Herramientas para descubrir a los clientes

Puede hacer que la recopilación y el análisis de los datos de los clientes sean más eficaces con las herramientas adecuadas, como:

Herramientas de comunicación y videoconferencia

Estas herramientas le permiten ponerse en contacto con los clientes, programar entrevistas y llevarlas a cabo. Aunque se prefieren las conversaciones en persona para las entrevistas con los clientes, no siempre son posibles, por lo que la videoconferencia es la siguiente mejor opción. 📹

Encuestas, formularios y cuestionarios

Si necesita recopilar grandes volúmenes de datos de clientes, puede hacerlo en línea a través de herramientas de encuestas y cuestionarios o distribuir sus hojas de cuestionarios en eventos del sector.

Herramientas de escucha en redes sociales

Las herramientas de escucha de medios sociales le permiten supervisar los canales de medios sociales en busca de menciones a su producto o empresa, medir la percepción pública y responder rápidamente a cualquier elogio o preocupación.

Bonus: Utilice ClickUp's plantillas para redes sociales para agilizar sus campañas en línea. A los equipos de marketing de las marcas con gran presencia en los medios sociales les encantará ClickUp Plantilla de flujo de trabajo de estrategia en redes sociales para programar contenidos y analizar métricas de rendimiento.

Utilice la plantilla personalizable de flujo de trabajo de estrategia en redes sociales de ClickUp para planificar y llevar a cabo tareas importantes relacionadas con las redes sociales

Herramientas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) Software CRM sirve como hub donde almacenar y gestionar todos los datos de los clientes que haya recopilado, incluidos:

Información de contacto

Historial de compras

Comentarios de los usuarios

Reclamaciones

Herramientas de gestión de proyectos y productos

El descubrimiento del cliente es un esfuerzo complejo y colectivo. Coordine todas las tareas implicadas en los equipos de producto y marketing utilizando software de gestión de proyectos . Este tipo de herramientas ayudan a agilizar el flujo de trabajo de descubrimiento, a cumplir los plazos y a realizar un seguimiento del progreso.

ClickUp: Una herramienta para sustituirlas a todas

Utilice ClickUp para planificar sus ejercicios de descubrimiento de clientes y organizar todo el conocimiento en un solo lugar

En lugar de alternar entre todas estas apps y herramientas, ¿por qué no utilizar ClickUp ? Es una solución de trabajo gratuita, versátil, tanto para gestores de proyectos como de productos ClickUp puede ayudar en la gestión de productos y el descubrimiento de clientes durante todo el ciclo de vida del producto, desde la fase inicial de ideación hasta después del lanzamiento. 🌸

Utilice Tareas de ClickUp para planificar y coordinar el trabajo de los departamentos de investigación y marketing. ClickUp también ofrece varias herramientas de comunicación integradas, como la herramienta Vista de chatear y @menciones para fomentar una comprensión clara de los flujos de trabajo en equipo.

Puede elegir entre 15+ vistas para personalizar su entorno de trabajo. Por ejemplo, utilice el botón Vista Tablero para planificar sus esfuerzos de descubrimiento a través de las fases del producto o utilice la función Vista del Calendario para programar entrevistas 1-1 con los clientes.

Con Formularios ClickUp con ClickUp Forms, puede crear encuestas personalizadas y distribuirlas por todos los canales en unos pocos clics. Si no quiere empezar desde cero, utilice una de las numerosas herramientas de ClickUp plantillas de cuestionarios para empezar. ClickUp puede convertir automáticamente las respuestas en tareas: monitorícelas en la pantalla Vista Tabla y mantenga pestañas sobre las funciones más demandadas o los problemas más comunes de los usuarios.

Con los Formularios ClickUp, puede crear las encuestas perfectas para recoger las opiniones de los clientes sobre el producto

ClickUp CRM para mantenerse alineado con las metas de satisfacción del cliente Suite CRM de ClickUp le ayuda a gestionar la información de los clientes, los flujos de ventas y los pedidos, y a mantener relaciones más sólidas con los clientes.

Para empezar, puede organizar todos los datos de sus clientes y estrategias de producto con Documentos de ClickUp . Cree y perfeccione personas de clientes rápidamente gracias a la plataforma de Asistente de IA -ClickUp Brain. Aproveche las indicaciones ya preparadas para pedir a la herramienta que genere:

Personas usuarias ideales

Estudios de investigación

Historias de usuarios

Preguntas sobre el descubrimiento de productos

Resúmenes de contenido

¡También puedes hacer una lluvia de ideas con la herramienta y generar ideas de optimización de productos! 💡

ClickUp AI puede ahorrarle tiempo y esfuerzo generando, en su lugar, perfiles de clientes, requisitos de productos y otros documentos

¿Necesita visualizar el recorrido del usuario con su equipo? Pizarras ClickUp le permiten correlacionar los recorridos de los clientes en un lienzo fácil de usar que se puede arrastrar y soltar. Utilice esta función con los responsables de su equipo para identificar cuellos de botella y planificar mejoras de forma proactiva.

Cree atractivos mapas del recorrido del cliente y planifique los siguientes pasos con sus compañeros de equipo mediante las Pizarras ClickUp

También puede ajustar las metas de lanzamiento de productos y hacer un seguimiento personalizado de las mismas Panel de ClickUp -utilice más de 50 tarjetas para ver todas las métricas de clientes y productos de un vistazo.

Cree su panel de ClickUp ideal y siga el progreso, el rendimiento y los análisis de los clientes de un vistazo

Lo mejor de ClickUp es que se integra con más de 1.000 herramientas, incluidos proveedores de correo electrónico y software de reuniones, lo que garantiza el acceso a todas sus apps desde un único lugar.

Lo que debe y no debe hacer para descubrir a sus clientes

Siga estos consejos para sacar el máximo partido a sus esfuerzos de captación de clientes.

HACER: Preparar y documentar todo

Tenga una meta clara en mente cuando se ponga en contacto con los clientes para aprender todo lo posible sobre ellos. Elabora la lista de preguntas con cuidado y cíñete a ella para no hacerles perder el tiempo. ⌚

Durante la conversación, anota todas las observaciones pertinentes. Organice los conocimientos meticulosamente para poder acceder a ellos con facilidad más adelante.

PENDIENTE: Que sea una conversación amistosa

Sea amable cuando entreviste a los clientes en persona. Sonría y rompa la tensión inicial con una pequeña charla. Aunque vaya con una intención concreta, la conversación no puede parecer un interrogatorio para el cliente. De este modo, el cliente potencial estará más dispuesto a abrirse y ofrecer información valiosa. 🤝

NO Tener miedo al rechazo

Oír comentarios negativos sobre tu idea de producto duele, pero escucha atentamente los problemas del cliente cuando se queje.

Piénsalo de este modo: si tus suposiciones eran erróneas, es mejor enterarte de las noticias en las primeras fases, cuando aún no has invertido una cantidad significativa de tiempo, dinero y esfuerzo en el desarrollo del producto, y campañas de marketing .

NO Revelar demasiado durante la conversación

No reveles demasiado la intención de la entrevista. Por ejemplo: nuestros jefes de producto utilizarán tus respuestas para desarrollar una nueva app

Un exceso de información puede hacer que el cliente se sienta agobiado e incómodo, y que se niegue a compartir sus pensamientos sinceros.

Descubrimiento rápido de clientes y productos con ClickUp

El descubrimiento de clientes es un paso crucial en la creación y optimización de productos. Cuando su toma de decisiones está respaldada por la evidencia, su producto y su empresa tienen más probabilidades de prosperar. 🌟

Con herramientas como ClickUp, el descubrimiento de clientes no sólo puede ser fructífero, sino también racionalizado. Obtenga la solución gratuita hoy mismo y empiece a obtener información sobre sus clientes en un abrir y cerrar de ojos.