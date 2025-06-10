Las 10 mejores alternativas a Sunsama para la gestión del calendario en 2026

Tienes un plan para el día con los miembros de tu equipo, pero está repartido en cinco herramientas diferentes.

Hay una para las tareas, otra para el Calendario y otra para las notas. Y ninguna de ellas se comunica con las demás.

Ese es el problema de depender de una agenda minimalista como Sunsama. Es adecuada para la planificación diaria de proyectos individuales, pero las cosas se complican rápidamente cuando tu trabajo implica múltiples proyectos complejos, horarios recurrentes o colaboración en equipo. Te ves obligado a saltar constantemente de una pestaña a otra, rellenar huecos manualmente y repetir la misma configuración cada mañana.

Si esto te suena familiar, es hora de cambiar. Hemos recopilado alternativas más inteligentes a Sunsama, incluidas aplicaciones gratuitas de gestión de calendarios. Estas alternativas están diseñadas para una planificación centrada y una gestión de tareas más profunda. ¡Además, incluyen calendarios de gestión de proyectos colaborativos y funciones de automatización!

👀 ¿Sabías que...? El mercado de las aplicaciones de planificación digital pronto alcanzará los 3500 millones de dólares, a medida que más profesionales pasan de las agendas físicas a herramientas digitales más inteligentes y flexibles.

¿Por qué optar por alternativas a Sunsama?

Sunsama funciona bien para planes diarios sencillos. Sin embargo, a medida que los proyectos crecen y las prioridades cambian, necesitas algo más que una organización básica; necesitas una herramienta que se adapte.

Es entonces cuando muchos usuarios empiezan a buscar una aplicación de gestión de tareas eficaz.

Esto es lo que Sunsama no cubre, especialmente cuando tu jornada laboral empieza a exigir más flexibilidad, rapidez y estructura:

Una planificación que se adapta cuando cambian las prioridades: Los horarios diarios fijos están bien hasta que se cambia una reunión o una tarea se alarga. Las herramientas con Los horarios diarios fijos están bien hasta que se cambia una reunión o una tarea se alarga. Las herramientas con una gestión del tiempo más inteligente pueden ajustar tu jornada automáticamente y mantener todo bajo control.

Visibilidad en múltiples flujos de trabajo: si tu herramienta de planificación solo muestra en qué estás trabajando tú, es difícil mantenerte en sintonía con el resto de tu equipo o evitar duplicar el trabajo

Flujos de trabajo que no hay que reiniciar cada mañana: Empezar de cero cada día puede parecer intencionado, pero reconstruir tu plan desde cero se vuelve tedioso rápidamente. Empezar de cero cada día puede parecer intencionado, pero reconstruir tu plan desde cero se vuelve tedioso rápidamente. Las herramientas de planificación diaria con vistas de tareas persistentes y proyectos conectados te ahorran mucho tiempo.

IA que complementa (no sustituye) tu estilo de planificación: No necesitas una herramienta que te diga qué hacer. Necesitas una que te ayude a planificar de forma más inteligente, rápida y deliberada, con el grado justo de automatización.

Alternativas a Sunsama de un vistazo

Ya has visto en qué aspectos se queda corto Sunsama. Ahora, veamos herramientas que ofrecen más. Desde la planificación y la programación hasta la colaboración en tiempo real, estas son las mejores alternativas que vale la pena considerar.

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Programación con IA, tareas, documentos, Calendario: todo en uno, asistente de IA, tomador de notas con IA Empresas, equipos o particulares que necesitan una única herramienta para gestionar proyectos , tareas y horarios en un entorno de trabajo conectado Plan gratuito disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones Akiflow Bandeja de entrada universal, gestión del tiempo en el Calendario, registro de tareas, integraciones, cronómetro de concentración Para los usuarios que combinan herramientas como Slack, Gmail y Trello: ayuda a centralizar todo en un único plan diario. Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 34 $ al mes Reclaim Programación inteligente, reprogramación con IA, sincronización de calendarios, sincronización de tareas, protección del tiempo de concentración Equipos y personas que desean automatizar la programación y proteger los bloques de trabajo concentrado Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes. Motion Priorización mediante IA, programación automática, calendario de tareas, reserva de reuniones, gestión del tiempo Profesionales de alto rendimiento que desean que su agenda se cree automáticamente Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 49 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Asana Vistas de proyectos múltiples, alineación de metas, automatización de reglas, elaboración de informes, cronogramas de proyectos Equipos multifuncionales que necesitan un marco para planificar, asignar y realizar el seguimiento del trabajo estructurado Plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 13,49 $ al mes; precios personalizados para corporaciones. Amie Calendario Notas de reuniones con IA, integración de correo electrónico, tareas y Calendario, interfaz de usuario limpia, selector de cuentas personales y de trabajo Usuarios individuales que desean gestionar notas, reuniones y calendarios en una herramienta visualmente sencilla Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 25 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Any.do Planificador de mi día, recordatorios recurrentes, entrada de voz, sincronización del Calendario, tareas basadas en la ubicación Personas que buscan una interfaz limpia y minimalista para gestionar sus tareas diarias y recordatorios Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 7,99 $ al mes. Todoist Adición rápida, tareas periódicas, rótulos y filtros, integración con el Calendario, niveles de prioridad Usuarios individuales que buscan un gestor de tareas ligero que no renuncie a las funciones inteligentes Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 4 $ al mes. Notion Bloques modulares, integraciones con Calendly , relaciones de bases de datos, wikis, documentos y tareas, todo en uno Creadores o equipos que desean tener un control total sobre cómo se construye y organiza su entorno de trabajo Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes; precios personalizados para corporaciones TickTick Seguimiento de hábitos, cronómetro Pomodoro, matriz de Eisenhower, vistas de calendario, sincronización entre múltiples dispositivos Usuarios que quieren gestionar sus tareas pendientes y crear hábitos en la misma app Plan Free disponible; plan anual de pago por 35,99 $.

Las mejores alternativas a Sunsama

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

No todas las aplicaciones de calendario funcionan como tú. Tanto si necesitas la gestión de bloques de tiempo, la programación con IA, el seguimiento de hábitos o un entorno de trabajo conectado, estas alternativas a Sunsama te ofrecen formas más inteligentes de planificar tu día:

1. ClickUp (la mejor herramienta todo en uno para la gestión de proyectos con integración de Calendario)

Prueba ClickUp Calendario ahora Planifica, realiza un seguimiento y prioriza tus tareas en un solo lugar con el calendario de ClickUp

La mayoría de las herramientas de planificación te ayudan a reservar tiempo. ClickUp —la app para todo lo relacionado con el trabajo— te permite generar impulso.

Es más que una simple herramienta de planificación; es una alternativa mejor con un entorno de trabajo completo que reúne todo tu trabajo (tareas, reuniones, Calendario, documentos) en un solo lugar para que no tengas que organizar tu día entre diferentes aplicaciones.

Planifica, programa y pon en marcha tus acciones con el calendario de ClickUp AI (con tecnología de IA)

Con ClickUp, tu calendario está directamente vinculado a tu trabajo y tus conversaciones. Puedes arrastrar tareas a tu agenda para reservar tiempo de concentración, unirte a reuniones con un solo clic directamente desde la barra de herramientas y cambiar entre vistas diarias o semanales, además de ampliar la vista mes a mes. Gestionar el trabajo atrasado o de prioridad también es más fácil, gracias a una única barra lateral que agrupa tus tareas en curso y planificadas.

Visualiza toda tu agenda de un vistazo con el Calendario de ClickUp

¿Necesitas reprogramar algo? Solo tienes que ajustar la hora arrastrando y soltando la tarea o la reunión en el horario que prefieras. Y como tu calendario de ClickUp se sincroniza con Google Calendar, tiene compatibilidad con cambios de zona horaria, ofrece programación basada en IA y se conecta con cada parte de tu flujo de trabajo, no solo estás organizando tu día, sino que estás gestionando proyectos reales con plazos reales.

Añade contexto a cada bloque del calendario vinculando documentos y tareas de ClickUp en la descripción del evento. Invita al tomador de notas con IA de ClickUp a tus reuniones desde el Calendario para que grabe, transcriba y resumir automáticamente los puntos clave sin necesidad de tomar notas manualmente.

Mantén la concentración y avanza más rápido con las tareas de ClickUp

Establece prioridades en las tareas de ClickUp para que tu equipo se centre en lo que más importa

Las tareas de ClickUp se integran directamente en tu Calendario para que puedas planificar, priorizar y actuar sin tener que microgestionar tu día. Puedes asignar horas de inicio y de finalización a las tareas para ver exactamente cómo se organiza tu día, con un código de colores y fácil de visualizar. Los eventos que añadas a tu calendario pueden incluso aparecer en ClickUp como tareas o recordatorios (dependiendo de tu configuración). Así, tu calendario se convierte en un reflejo preciso y en tiempo real de lo que hay que hacer y cuándo.

ClickUp consolida aún más el trabajo creando tareas a partir de tu chat, documentos y acciones pendientes de ClickUp, al tiempo que automatiza las asignaciones, las actualizaciones de estado y los flujos de trabajo recurrentes. Etiqueta las tareas como hitos, incidencias o ideas para facilitar su seguimiento. Convierte los envíos de formularios en tareas y redirígelos a las listas adecuadas. Los paneles de control en tiempo real permiten realizar un seguimiento del progreso, y los estados de tareas personalizados ayudan a adaptar la configuración a tu flujo de trabajo.

Utiliza plantillas de planificación para ir por delante sin tener que empezar desde cero

Consigue una plantilla gratis Planifica eventos y realiza el seguimiento de los plazos fácilmente con la plantilla de planificador de calendario de ClickUp

La plantilla de planificación de calendario de ClickUp te ayuda a organizar tus tareas diarias, eventos, plazos y prioridades en un solo lugar para avanzar más rápido y planificar de forma más inteligente.

Con esta plantilla:

Mantén el control de tus tareas diarias, semanales y mensuales con vistas personalizadas

Realiza un seguimiento de plazos, hitos y dependencias con campos integrados

Visualiza todo el mes con la vista del planificador mensual

Controla el progreso utilizando seis estados de tarea, como «En curso» o «En espera».

Personaliza campos como el lugar, el coste o la prioridad para añadir contexto a los eventos

Organiza y gestiona proyectos utilizando vistas como Resumen, Cronograma y Tablero de progreso

Mantén a las partes interesadas al tanto con actualizaciones en tiempo real y seguimiento del progreso

Gestiona tu calendario mediante indicaciones de lenguaje natural con ClickUp Brain

ClickUp Brain, el asistente de IA nativo, hace mucho más que darte un recordatorio sobre lo que tienes que hacer a continuación. Se encarga de la programación y el seguimiento, y sugiere reprogramar tareas en función de los cambios en las prioridades. Es como tener un asistente personal que sincroniza tus tareas, chats, reuniones y zonas horarias.

Encuentra franjas horarias convenientes para el trabajo concentrado y las reuniones, y gestiona mejor los conflictos de horarios con ClickUp Brain

Brain también puede crear seguimientos y extraer información clave de las notas de las reuniones, adaptar eventos recurrentes basándose en entradas de lenguaje natural y compartir contexto en mensajes de chat antes de las llamadas.

Las mejores funciones de ClickUp

Organiza tu día con las agrupaciones de tareas LineUp, Overdue y Backlog en tu barra lateral

Visualiza tu tiempo con vistas de calendario flexibles y sincronízate automáticamente con Google Calendar

Cambia de zona horaria con un solo clic y reprograma tus citas de forma inteligente con ajustes de arrastrar y soltar

Realiza un seguimiento de los cambios en tiempo real con un feed de actividades que abarca tareas y eventos

Asigna tareas periódicas que se ajustan automáticamente cuando cambian las fechas o las dependencias

Destaca lo que importa con etiquetas personalizadas, filtros y vistas guardadas

Simplifica la planificación con recordatorios, notificaciones y documentos integrados en las tareas

Limitaciones de ClickUp

Puede resultar abrumador para los usuarios que prefieren herramientas minimalistas

Algunas funciones requieren un tiempo de adaptación, especialmente para los usuarios sin conocimientos técnicos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 le encanta el Calendario con IA de ClickUp:

Las nuevas actualizaciones del calendario y los diagramas de Gantt facilitan la planificación. La actualización de marzo de 2025 combinó tareas, documentos, chats y reuniones en una única vista de calendario y añadió la gestión del tiempo basada en IA; los diagramas de Gantt se cargan notablemente más rápido y mantienen el nivel de zoom.

Las nuevas actualizaciones del calendario y los diagramas de Gantt facilitan la planificación. La actualización de marzo de 2025 combinó tareas, documentos, chats y reuniones en una única vista de calendario y añadió la gestión del tiempo basada en IA; los diagramas de Gantt se cargan notablemente más rápido y mantienen el nivel de zoom.

📮ClickUp Insight: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta quiere utilizar la IA para organizar su vida a través de calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y del trabajo administrativo. Para ello, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear o ajustar tareas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ¡ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma! Disfruta de una programación basada en IA, donde las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a franjas horarias libres en tu calendario según los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo repetitivo!

vía Akiflow

Si tus tareas están repartidas entre Slack, Gmail, Trello y una docena de herramientas más, Akiflow las reúne todas. Está diseñado para personas que desean una vista optimizada de su carga de trabajo para el seguimiento de proyectos; sin tener que saltar de una pestaña a otra ni buscar entre las tareas pendientes.

Todo se integra en un único plan diario para que puedas centrarte en lo que es pendiente, no en dónde está. Es una opción sólida para cualquiera que haya superado los métodos manuales o las herramientas básicas de programación de tareas y quiera tener más control sin tener que cambiar constantemente de herramienta.

Las mejores funciones de Akiflow

Utiliza la bandeja de entrada universal para recopilar y gestionar tareas de docenas de herramientas integradas

Configura atajos de teclado para crear, programar o posponer tareas al instante

Bloquea las distracciones con un modo de concentración y un cronómetro integrados

Visualiza las tareas y los eventos del Calendario en paralelo para una planificación diaria más fluida

Limitaciones de Akiflow

Lleva tiempo aprender a usarla si no estás acostumbrado a la gestión de bloques de tiempo o a las integraciones

El precio mensual es un poco elevado para particulares o autónomos

Precios de Akiflow

Versión de prueba gratuita de 7 días

Pro Mensual: 34 $ al mes

Pro Anual: 19 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Akiflow

G2: 5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Akiflow?

Una reseña de Capterra dice:

Lleva un tiempo acostumbrarse a todas las funciones, pero hay un montón de tutoriales. Me ayuda a mejorar mi productividad, ya que es muy fácil crear tareas sobre la marcha (para no olvidarlas más tarde) y hacer el seguimiento del trabajo completado por #etiqueta (es decir, proyectos).

Lleva un tiempo acostumbrarse a todas las funciones, pero hay un montón de tutoriales. Me ayuda a mejorar mi productividad, ya que es muy fácil crear tareas sobre la marcha (para no olvidarlas más tarde) y hacer el seguimiento del trabajo completado por #etiqueta (es decir, proyectos).

3. Reclaim IA (La mejor opción para la gestión del tiempo con asistente de IA)

vía Reclaim IA

Si quieres que tu calendario te ayude y no se limite a mostrar tu caótica agenda, Reclaim puede echarte una mano. Utiliza el seguimiento de tareas mediante IA para programar automáticamente tus tareas, hábitos y reuniones en función de tu disponibilidad en tiempo real y de tus prioridades cambiantes.

La herramienta protege tu tiempo de concentración, preserva los bloques «sin reuniones» e incorpora descansos para que tu día no se convierta en una vorágine incesante. Es una buena opción para cualquiera que busque soluciones de calendario con IA más inteligentes que se adapten a tu forma de trabajar, en lugar de al revés.

Recupera las mejores funciones de la IA

Intégralo con ClickUp, Asana y Todoist para sincronizar las tareas directamente con tu agenda

Crea enlaces de programación que se actualicen automáticamente según tu disponibilidad

Protege el trabajo profundo con reglas de «días sin reuniones» y bloques de tiempo inteligentes

Añade un margen de tiempo entre reuniones para evitar el agotamiento por tenerlas una tras otra

Supera los límites de la IA

La interfaz de usuario puede resultar menos intuitiva para los usuarios que no estén familiarizados con la programación basada en IA.

Algunas funciones pueden tardar un tiempo en configurarse y optimizarse por completo

Precios de Reclaim IA

Lite: Plan Free

Starter: 10 $ al mes por asiento

Business: 15 $ al mes por asiento

Enterprise: 18 $ al mes por asiento (facturación anual)

Recupera las valoraciones y reseñas de Reclaim IA

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Reclaim IA?

Una reseña de G2 dice:

En lugar de perder tiempo en la tediosa organización diaria y semanal del Calendario, ahora solo tengo que hacer unos pocos clics y todo se gestiona automáticamente.

En lugar de perder tiempo en la tediosa organización diaria y semanal del Calendario, ahora solo tengo que hacer unos pocos clics y todo se gestiona automáticamente.

4. Motion (Ideal para la priorización automática de tareas de automatización)

vía Motion

Motion adopta un enfoque diferente a la hora de planificar. A diferencia de muchas otras herramientas de gestión de proyectos, no solo organiza tu agenda, sino que la crea por ti. Su IA prioriza automáticamente las tareas, las inserta en tu Calendario y las ajusta cuando surgen cambios. En lugar de tener que reajustar manualmente tu jornada tras cada nueva reunión o plazo, Motion vuelve a optimizar tu tiempo.

Esto la convierte en una alternativa ideal para personas con calendarios apretados que aún así quieren centrarse en el trabajo adecuado en el momento adecuado.

Las mejores funciones de Motion

Organiza automáticamente tu jornada en bloques de tiempo según los plazos y la urgencia de las tareas

Accede a la gestión de proyectos y tareas personales con tareas periódicas, etiquetas y notas

Incluye enlaces y plantillas inteligentes para reservar reuniones y reducir las idas y venidas

Protege tu tiempo de trabajo profundo bloqueando automáticamente las sesiones de concentración en tu Calendario

Limitaciones de movimiento

Puede tener una dependencia excesiva de la IA, lo que a veces limita el control manual

Es posible que la reprogramación y la priorización de tareas no siempre reflejen la urgencia real

Precios de Motion

Versión de prueba gratuita

Pro IA: 49 $ al mes por usuario (un usuario); 40 % de descuento para entre 3 y 15 usuarios

IA para empresas: 69 $ al mes por usuario (un usuario); 40 % de descuento para entre 3 y 15 usuarios

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Motion?

Una reseña de G2 dice:

Motion resuelve el mayor problema que tenía con la gestión del tiempo, que era que a menudo surgía algo que me impedía trabajar o completar la tarea para la que había reservado tiempo.

Motion resuelve el mayor problema que tenía con la gestión del tiempo, que era que a menudo surgía algo que me impedía trabajar o completar la tarea para la que había reservado tiempo.

📖 Lee también: Las mejores soluciones de software para la gestión de reuniones y agendas

5. Asana (Ideal para la planificación estructurada de tareas en equipos)

vía Asana

Asana está diseñada para equipos que viven y respiran flujos de trabajo estructurados. Vincula las tareas con metas más amplias, mantiene a todo el mundo alineado con las prioridades y ofrece visibilidad a los gestores de proyectos sin necesidad de microgestionar.

Con múltiples formas de visualizar los proyectos (Calendario, lista, Cronograma), es fácil planificar tu día o tu semana y ver cómo las tareas individuales encajan en iniciativas más amplias. Si tu equipo necesita más estructura a la hora de comunicarse y ejecutar el trabajo, Asana combina potentes funciones de planificación con sólidas herramientas de comunicación en equipo para mantener todo sincronizado.

Las mejores funciones de Asana

Cambia entre las vistas Lista, Tablero, Calendario y Cronograma para planificar a tu manera

Establece y realiza el seguimiento de las metas del equipo con herramientas de coordinación integradas y paneles de control del progreso

Usa Asana IA para priorizar tareas, gestionar plazos y detectar cuellos de botella a tiempo

Automatiza los flujos de trabajo repetitivos con reglas y desencadenantes personalizados

Limitaciones de Asana

El conjunto completo de funciones puede resultar abrumador para equipos nuevos o más pequeños

La funcionalidad limitada sin conexión puede afectar a la planificación durante los viajes o los cortes de suministro.

Precios de Asana

Plan Free

Starter: 13,49 $ al mes

Avanzado: 30,49 $ al mes

Enterprise y Enterprise Plus: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 11 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Una reseña de Capterra dice:

Nuestro equipo creativo utiliza Asana para llevar un seguimiento de todas las tareas y calendarios. Es realmente importante para la organización de nuestros proyectos. Algunos usuarios estarían completamente perdidos sin ella.

Nuestro equipo creativo utiliza Asana para llevar un seguimiento de todas las tareas y calendarios. Es realmente importante para la organización de nuestros proyectos. Algunos usuarios estarían completamente perdidos sin ella.

🧠 Dato curioso: El nombre «Asana» proviene de una palabra sánscrita que designa las posturas sentadas en el yoga, y simboliza la concentración, el equilibrio y el flujo en el trabajo en equipo.

6. Amie Calendar (la mejor opción para combinar Calendario y toma de notas en una sola aplicación)

vía Calendario de Amie

Amie Calendar combina la planificación y la toma de notas en una única interfaz bien diseñada. Está pensada para usuarios que buscan algo más que un simple calendario funcional: un entorno de trabajo ágil, ligero y agradable.

Puedes utilizarla para tomar notas en reuniones, programar tareas en lenguaje natural, gestionar correos electrónicos y cambiar entre cuentas personales y de trabajo en cuestión de segundos.

Si tu día está repleto de reuniones y tareas consecutivas, Amie te ofrece un espacio limpio y centrado para planificar y registrar todo en un solo flujo. Además, se integra perfectamente con otras herramientas de reuniones online que ya utilizas.

Las mejores funciones del Calendario Amie

Añade tareas o programa eventos utilizando entradas en lenguaje natural

Genera notas de reuniones automáticamente; sin necesidad de bots ni herramientas adicionales

Sincroniza con herramientas como Todoist, Notion, Google Meet y Spotify

Toma la vista de tareas, eventos y notas de reuniones en paralelo para tener una mejor perspectiva del contexto

Limitaciones del Calendario de Amie

La programación mediante IA aún está en desarrollo y puede carecer de lógica avanzada

No está diseñado para la gestión de proyectos o flujos de trabajo a gran escala

Precios del Calendario Amie

Versión de prueba gratuita de 7 días

Pro: 25 $/usuario/mes

Business: 50 $/usuario/mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas del Calendario Amie

G2: No hay suficientes reseñas

Captera: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amie Calendario?

Una reseña de Reddit dice:

Me gusta mucho Amie. Es preciosa y satisface mis necesidades… La interfaz interactiva en iOS también es muy novedosa, pero es una pena que no haya versión para Android y que no tengan una página web adaptada a los navegadores móviles.

Me gusta mucho Amie. Es preciosa y satisface mis necesidades… La interfaz interactiva en iOS también es muy novedosa, pero es una pena que no haya versión para Android y que no tengan una página web adaptada a los navegadores móviles.

7. Any.do (Ideal para listas de pendientes sencillos y recordatorios)

Any.do es perfecto para cualquiera que quiera estar al día con sus tareas diarias sin las florituras de las aplicaciones sofisticadas. Mantiene las cosas sencillas con listas claras, recordatorios recurrentes y un planificador diario específico. Puedes anotar tareas rápidamente, recibir avisos a lo largo del día e incluso utilizar recordatorios basados en la ubicación para recados o tareas sobre la marcha.

Si buscas una alternativa ligera a las complejas aplicaciones de productividad, Any.do también combina muy bien con plantillas flexibles de listas de tareas.

Las mejores funciones de Any.do

Crea múltiples listas de tareas con la función de reordenar tareas mediante arrastrar y soltar

Configura recordatorios inteligentes basados en la hora, la fecha o la ubicación

Planifica cada día con la vista «Mi día» para concentrarte mejor

Usa los widgets de la pantalla de inicio para gestionar tareas sin abrir la aplicación

Limitaciones de Any.do

Las funciones avanzadas, como los recordatorios de WhatsApp y las etiquetas de color, requieren un plan de pago.

Carece de herramientas de colaboración en equipo para gestionar el trabajo compartido

Precios de Any.do

Personal: Free

Premium: 7,99 $ al mes

Teams: 7,99 $ al mes

Familia: 9,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Any.do

G2: 4,2/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 180 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Any.do?

Una reseña de G2 dice:

Any.do es una plataforma excelente para organizar tareas y ayudarnos a mantenernos al día. Any.do envía recordatorios y nos permite establecer plazos para las tareas. Podemos compartir las listas de tareas pendientes y las tareas con nuestros compañeros de trabajo. Any.do nos permite integrar calendarios como Google Calendar, lo que nos ayuda con los recordatorios, y también podemos consultar todas nuestras tareas en Google Calendar.

Any.do es una plataforma excelente para organizar tareas y ayudarnos a mantenernos al día. Any.do envía recordatorios y nos permite establecer plazos para las tareas. Podemos compartir las listas de tareas pendientes y las tareas con nuestros compañeros de trabajo. Any.do nos permite integrar calendarios como Google Calendar, lo que nos ayuda con los recordatorios, y también podemos consultar todas nuestras tareas en Google Calendar.

8. Todoist (el mejor gestor de tareas minimalista con sincronización del Calendario)

vía Todoist

Todoist destaca por su interfaz limpia y ordenada para la gestión de tareas. Tanto si estás planificando tu semana como si estás anotando ideas rápidas sobre la marcha, Todoist te ofrece simplicidad sin sacrificar potencia.

Las tareas se sincronizan directamente con tu Calendario; gracias a la entrada en lenguaje natural, puedes añadir «Hacer un seguimiento el próximo viernes a las 10 de la mañana» y funciona. Es la opción ideal para cualquiera que valore el minimalismo, la gestión inteligente de tareas y los trucos prácticos de productividad.

Las mejores funciones de Todoist

Asigna niveles de prioridad para destacar lo que es urgente frente a lo que es opcional

Utiliza fechas límite recurrentes para automatizar las tareas periódicas

Agrupa tareas con rótulos y resáltalas mediante filtros personalizados

Limitaciones de Todoist

A los nuevos usuarios les lleva tiempo dominar los filtros y los rótulos

La funcionalidad sin conexión es limitada para determinadas funciones

Precios de Todoist

Plan Free

Pro: 5 $ al mes por usuario

Business: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2500 opiniones)

Lo que dicen los usuarios reales sobre Todoist

Una reseña de G2 dice:

Es un software de tareas sencillo y rápido. Añadir tareas es muy fácil. La curva de aprendizaje también es muy sencilla en comparación con otros programas de tareas. Lo uso todos los días; puedo introducir algo y hacer que me lo recuerde o que aparezca en mi lista de tareas días después.

Es un software de tareas sencillo y rápido. Añadir tareas es muy fácil. La curva de aprendizaje también es muy sencilla en comparación con otros programas de tareas. Lo uso todos los días; puedo introducir algo y obtener un recordatorio o que aparezca en mi lista de tareas días después.

👀 ¿Sabías que... Todoist tiene un sistema de karma integrado que te recompensa con puntos por completar tareas y mantener rachas, lo que convierte la productividad en un juego.

9. Notion (Ideal para combinar documentos, tareas y calendarios)

vía Notion

Notion reúne tus notas, tareas, proyectos y calendarios en un único entorno de trabajo flexible. Puedes crear paneles personalizados que muestren tus prioridades semanales junto con los cronogramas de los proyectos, escribir notas de reuniones junto a tu lista de tareas y gestionar tu agenda en contexto, no de forma aislada.

Tanto si estás haciendo un seguimiento de tus metas, planificando contenido u organizando tu trabajo personal, Notion te ofrece un control total sobre el aspecto y el funcionamiento de tu entorno de trabajo. Es ideal si prefieres crear tus propias plantillas de calendario de contenido en lugar de utilizar sistemas rígidos y predefinidos.

Las mejores funciones de Notion

Visualiza tus proyectos con vistas de calendario enlazadas a la base de datos

Utiliza las funciones de arrastrar y soltar para personalizar bloques como listas de tareas pendientes, registros de reuniones y calendarios editoriales para plantillas

Conecta bases de datos para ver tareas, plazos y notas en un solo lugar

Comparte páginas con tus compañeros de equipo, asigna tareas y comenta directamente en los documentos

Limitaciones de Notion

La creación de configuraciones complejas suele requerir conocimientos avanzados de bases de datos y relaciones

La colaboración en tiempo real puede resultar complicada sin una estructura estricta o unas normas del entorno de trabajo claras

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por asiento

Business: 18 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

Lo que dicen los usuarios reales sobre Notion

Una reseña de G2 dice:

Una de las funciones que más me gusta de Notion es su extraordinaria flexibilidad y versatilidad. Sirve como un entorno de trabajo unificado en el que puedes combinar a la perfección diversos elementos, como texto, imágenes, tablas, bases de datos y contenido multimedia.

Una de las funciones que más me gusta de Notion es su extraordinaria flexibilidad y versatilidad. Sirve como un entorno de trabajo unificado en el que puedes combinar a la perfección diversos elementos, como texto, imágenes, tablas, bases de datos y contenido multimedia.

10. TickTick (La mejor para el seguimiento de hábitos y la productividad)

vía TickTick

Más allá de la gestión de tareas, TickTick es una excelente alternativa para quienes desean mantener la productividad y desarrollar mejores hábitos. Combina una agenda diaria, una vista de Calendario y un registro de hábitos integrado para gestionar tus prioridades y realizar el seguimiento de tu progreso en un solo lugar.

Tanto si estás revisando una lista de tareas pendientes, reservando tiempo para concentrarte o realizando el seguimiento de tus rachas para crear nuevos hábitos, TickTick te ayuda a mantener la constancia. Esta es la opción ideal si buscas una herramienta de planificación que te ayude a rendir al máximo y a crecer.

Las mejores funciones de TickTick

Usa el cronómetro Pomodoro para dividir las tareas en sesiones de trabajo concentradas

Accede a una matriz de Eisenhower integrada para priorizar las tareas urgentes frente a las importantes

Cambia fácilmente entre varias vistas del calendario (Agenda, diaria, semanal, mensual)

Limitaciones de TickTick

Las funciones premium, como las suscripciones al Calendario y los temas, son de pago.

La interfaz puede resultar un poco abrumadora para los usuarios novatos

Precios de TickTick

Plan Free

Premium: 35,99 $ (plan anual)

Valoraciones y reseñas de TickTick

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TickTick?

Una reseña de Capterra dice:

Me gustó la idea de poder utilizar el software como una solución integral para mi calendario, mi lista de tareas pendientes y mucho más. La idea de combinar un calendario para aquellas tareas que tenían una fecha límite y una lista de tareas pendientes para las que no la tenían me pareció muy atractiva.

Me gustó la idea de poder utilizar el software como una solución integral para mi calendario, mi lista de tareas pendientes y mucho más. La idea de combinar un calendario para aquellas tareas que tenían una fecha límite y una lista de tareas pendientes para las que no la tenían me pareció muy atractiva.

Si tu día se reparte entre calendarios, aplicaciones de tareas, herramientas para reuniones y documentos de notas, estás trabajando el doble para mantenerte organizado. Ahí es donde ClickUp cambia las reglas del juego.

En lugar de tener que combinar diferentes herramientas para crear una agenda, dispondrás de un único entorno de trabajo conectado que se adapta a tu forma de planificar, priorizar y ejecutar. Tanto si trabajas por tu cuenta como si diriges un equipo, el software de gestión de proyectos de ClickUp lo reúne todo en un solo lugar para que nada se te escape.

Prueba ClickUp como alternativa gratuita a Sunsama y convierte tu calendario en un motor para lograr un progreso real.