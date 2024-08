Sunsama Revisión: Lo que hay que saber sobre esta aplicación de productividad

Hacer malabarismos con las tareas de las apps de gestión de proyectos, las libretas, los correos electrónicos y las notas adhesivas puede convertirse rápidamente en un lío: los plazos se incumplen, el rendimiento baja y el equilibrio entre la vida laboral y personal se resiente.

Y a medida que aumenta la presión de tu creciente lista de tareas pendientes, también lo hacen la culpa, el estrés y la ansiedad por las tareas sin hacer. De repente, lo que antes era el trabajo o la empresa de tus sueños empieza a parecer una pesadilla. 💀

¿Y si pudieras?

Reunir tus tareas dispersas en un solo lugar para tener una visión clara de lo que hay que terminar?

Centrarte en planificar tu día y programar prioridades antes de ponerte a trabajar?

¿Dejar de trabajar cuando haya alcanzado su capacidad diaria, en lugar de sobrecargarse con "trabajo ajetreado"?

¿Terminar el día sintiéndote satisfecho de lo que has conseguido?

Entra en Sunsama-a herramienta de gestión de tareas que haga realidad estas posibilidades. Pero la cuestión es: ¿Cumple sus promesas su conjunto de funciones?

Eso es exactamente lo que vamos a responder en este análisis de Sunsama. Analizaremos en profundidad las funciones exclusivas de Sunsama, sus límites, las opiniones de los usuarios y su precio. Y si Sunsama no es la herramienta adecuada para ti, compartiremos una de las mejores soluciones mejores alternativas a Sunsama que pueden satisfacer todas tus necesidades. ✅

¿Qué es Sunsama?

Un año después de su primer trabajo a tiempo completo, Ashutosh Priyadarshy y Travis Meyer necesitaban una forma inteligente e intencionada de gestionar sus horarios de trabajo. Después de cuatro años de crear productos que no dieron resultado, dieron en el clavo con Sunsama en 2018.

Sunsama es una app, aplicación de planificación diaria para profesionales ocupados que necesitan planificar sus semanas y días, priorizar tareas para ajustarse a su capacidad diaria, dedicarse a trabajar en profundidad y reflexionar sobre sus logros y áreas de mejora. 💪

A diferencia de otras herramientas, Sunsama combina estos elementos en un flujo de trabajo fluido que te entusiasma con el trabajo y te ayuda a crear hábitos de trabajo saludables.

Clave Sunsama características

A primera vista, la interfaz minimalista de Sunsama no revela mucho. Entonces, ¿cuáles son las funciones bajo el capó que hacen que este app, aplicación de planificación digital ¿un favorito de los fans? Veámoslo más de cerca.

1. Fijar objetivos semanales por adelantado

Empieza con Sunsama ajustándote metas semanales. Puedes hacerlo para varias semanas por adelantado. Sunsama te indica que planifiques la semana que tienes por delante todos los lunes, pero puedes cambiarlo por cualquier día que te venga mejor.

Si aún no has planificado tu semana, ahora es el momento de anotar esas metas. Y si ya has anotado algunas metas, aprovecha este momento para revisarlas y asegurarte de que vas por buen camino para la semana que tienes por delante.

2. Planifica las tareas del día

vía Sunsama Después de exponer tus metas semanales, esboza las tareas que quieres tener terminadas durante el día. Puedes enlazar las tareas clave con tus objetivos semanales. Esto te ayudará a programar y priorizar las tareas de forma eficaz para que alcances esos objetivos. 🎯

Con todos tus planes establecidos, puedes ponerte manos a la obra, sabiendo exactamente en qué debes centrarte para que tu día y tu semana sean un éxito.

3. Centraliza las tareas en varios canales de trabajo

Sunsama hace planificación diaria una brisa permitiéndote conectarte con tus apps de trabajo favoritas. Esto incluye Google Calendar, Gmail, Outlook Calendar, ClickUp, Notion, Asana, GitHub, Todoist y Slack.

Además de añadir tareas manualmente, puedes arrastrar y soltar tareas de estas apps en Sunsama. Esto le da una mejor visión general de lo que hay que hacer y asegura que ninguna tarea importante se desliza a través de las grietas. 🕵️‍♂️

Y cuando marcas las tareas como completadas, se actualizan todas las herramientas conectadas. Esto mantiene tus listas de tareas actualizadas en Sunsama o en cualquier otra aplicación que utilices.

4. Programa y prioriza las tareas del día

vía Sunsama

Después de crear una lista de pendientes puede optar por finalizar su flujo de trabajo de planificación diaria programando tareas. ¿Cómo? Simplemente bloquéelas en su calendario.

A diferencia de otras aplicaciones de planificación, Sunsama le permite centrarse en la programación de sus prioridades. El tiempo estimado para todas sus tareas no debe exceder su capacidad diaria (por ejemplo, 6 horas). Si superas este límite, Sunsama te avisa. 🚨

Esto te obliga a replantearte tus tareas, elegir tus prioridades para el día y trasladar el resto de tareas a una fecha posterior.

5. Gestión de tareas y seguimiento del progreso

Vía Sunsama

Al crear una tarea en Sunsama, puede:

Asignar una fecha de inicio y de finalización

Dividirla en subtareas

Añadir notas y comentarios

Adjuntar archivos a los comentarios

Configúrelo para que se repita diaria, semanal o mensualmente

Sus tareas se presentan en la vista Kanban diario, donde cada columna representa cada día de la semana. La barra de progreso en la parte superior de cada columna se llena a medida que marca las tareas.

También puede cambiar a la vista Calendario para visualizar su programación por días, tres días, días de la semana, toda la semana o un mes. Esto te ayuda a planificar rápidamente varios días y semanas a la vez. 🗓️

6. Categorizar tareas en canales y contextos

Cada tarea en Sunsama puede agruparse bajo un canal, y múltiples canales pueden agruparse en contextos.

Por ejemplo, usted puede tener categorías de trabajo, personal, o Side Hustle. Y tu contexto de trabajo puede tener canales como proyectos de marketing, reuniones de partes interesadas y revisiones de la empresa.

Esta configuración es útil para mostrar sólo las tareas específicas del contexto y del canal en sus vistas Kanban Diario y Calendario.

7. Guarde las tareas no programadas y sin importancia

vía Sunsama

¿Tienes algunas tareas que no estás listo para programar? No te preocupes, Sunsama te permite almacenarlas en una lista de tareas pendientes. Así mantendrás ordenada tu lista diaria de tareas pendientes. 📋

¿Y qué pasa con esas tareas que vas dejando para el día siguiente? Si esto ocurre durante cuatro días consecutivos, Sunsama asume que no son importantes y las archiva. Pero no te preocupes; siempre puedes volver a mover las tareas archivadas a tu lista diaria o a tus tareas pendientes.

Si el plazo de cuatro días no es el ideal, puedes ajustarlo a tus necesidades o desactivar la función de archivado automático para mantener todas las tareas a la vista.

8. Convierte correos electrónicos en tareas sin salir de tu bandeja de entrada

Sí, has leído bien. Sunsama proporciona dos direcciones de correo electrónico únicas: una para añadir correos electrónicos como tareas a su lista diaria de pendientes y otra para colocarlos en su lista de pendientes.

Lo único que tienes que hacer es guardar estas direcciones en tu app de correo electrónico. Luego, cuando quieras convertir un correo electrónico en una tarea, sólo tienes que reenviarlo a la dirección correspondiente. ¡Muy fácil! 🤩

9. Utiliza el modo Enfoque y el cronómetro para trabajar a fondo

Tener todas las tareas delante puede resultar abrumador. El modo Enfoque de Sunsama te permite desconectar de estas distracciones y concentrarte en una tarea cada vez.

Este modo incorpora un cronómetro para el seguimiento de tus sesiones de trabajo y de las pequeñas pausas que te tomes entre ellas. Si utilizas la técnica Pomodoro para terminar tu trabajo, esta función puede convertirse en tu mejor aliada.

10. Realiza revisiones diarias y semanales

Después de completar las tareas diarias de un día de trabajo, puedes activar el ritual de cierre diario. Esto resume tu día, un buen punto de referencia para reflexionar sobre tus logros, las lecciones aprendidas y las mejoras para mañana. ✍️

Además de las revisiones diarias, obtienes un informe resumen semanal. En él puedes ver en qué has invertido más tiempo y si has alcanzado tus objetivos semanales.

11. Personaliza tus rutinas diarias y semanales

Puedes activar manualmente tus rutinas de planificación diaria, revisión diaria, planificación semanal y revisión semanal. También puedes ajustarlas para que se activen automáticamente en el día y la hora que más te convengan.

Otras opciones de personalización le permiten incluir el trabajo del fin de semana en sus revisiones e integrar su proceso de revisión semanal en su plan semanal.

12. Invita a tu equipo a colaborar en las tareas

Incorpora a tu equipo a Sunsama enviándoles un enlace de invitación por correo electrónico. Una vez que se unan, podrás asignar tareas, fijar fechas límite y añadir notas (y comentarios) sobre las tareas para comentar aclaraciones y actualizaciones.

Gracias a la integración de Sunsama en Slack, los miembros del equipo pueden compartir fácilmente sus planes diarios y semanales y sus reflexiones sobre las tareas completadas en los canales de Slack correspondientes. De este modo, todo el mundo está al corriente y se fomenta la colaboración en equipo.

Precios de Sunsama

Sunsama tiene un precio único que desbloquea todas las funciones. Puedes elegir pagar una suscripción mensual u obtener un descuento con una suscripción anual:

Suscripción mensual: $20/mes

$20/mes Suscripción anual: 192 $/año

Pros de Usar Sunsama

Además de sus funciones clave, Sunsama le ofrece algunas ventajas adicionales para mejorar sus flujos de trabajo de planificación diaria.

Experiencia de incorporación fluida

Como primer usuario, Sunsama te guía a través de un flujo de conexión (a internet) para conectar con tus apps de trabajo y planificar tu día. Cuando haya terminado, se le llevará a su entorno de trabajo, donde podrá comenzar las tareas del día. 🛠️

Interfaz fácil de usar

El diseño minimalista e intuitivo de Sunsama facilita la navegación, incluso para los principiantes. El entorno de trabajo se divide en tres paneles: tareas no programadas en integraciones de terceros, tareas programadas en una vista Kanban (o Calendario) y tu lista de canales y contextos. Y si te gusta trabajar en modo oscuro, Sunsama te lo pone fácil.

Teclado Atajos

No hay necesidad de hacer múltiples clics con el ratón para hacer las cosas en Sunsama, sólo tiene que utilizar atajos de teclado. Por ejemplo, pulse "P" para activar su flujo de trabajo de planificación diaria, "A" para añadir una nueva tarea, "F" para entrar en el modo Enfoque y la "barra espaciadora" para activar o desactivar el cronómetro de tareas. ⏰

Compatibilidad multiplataforma

Sunsama es una aplicación basada en web con apps de escritorio para Windows, Mac y Linux, y apps móviles para iOS y Android. La app de escritorio tiene las mismas funciones que la app web, lo que es excelente si quieres trabajar sin distracciones de tu navegador web. Sin embargo, al igual que la app, no puedes utilizarla sin conexión (a internet).

**Soporte al cliente con capacidad de respuesta##

Sunsama cuenta con una biblioteca de recursos bien documentada que te enseña a navegar por tu espacio de trabajo y a utilizar sus funciones. Si tienes algún problema, puedes ponerte en contacto con el equipo de soporte por correo electrónico o chatear en directo a través de la aplicación. Muchos usuarios afirman que el equipo de soporte es servicial y responde con rapidez.

Puntos de Dolor Comunes Sunsama Cara de Usuario

Como la mayoría de las herramientas, Sunsama tiene sus defectos. Echemos un vistazo a algunas desventajas para darle una visión completa y ayudarle a decidir si es la herramienta adecuada para usted.

Sin plan gratuito/a y planes de pago caros

Sunsama no tiene un plan gratuito, sólo una prueba gratuita de 14 días. Esto puede ser un gran inconveniente si tienes un presupuesto limitado. E incluso si quieres pasar a un plan de pago, la suscripción es cara: los costes pueden aumentar rápidamente si tienes un equipo. 💸

Integraciones nativas Limitadas

Aunque Sunsama cuenta con sólidas integraciones con algunas de las aplicaciones de trabajo más populares, sigue siendo limitada. No se integra con iCal, Confluence y Google Drive. Tampoco hay integración con Zapier ni acceso a su API para crear flujos de trabajo personalizados.

No es compatible con proyectos complejos

La interfaz y las funciones de Sunsama están optimizadas para la planificación diaria con el fin de impulsar la productividad personal. Así que, si necesitas funciones avanzadas de gestión de tareas y colaboración en equipo, Sunsama no es para ti; hay herramientas dedicadas a la gestión de proyectos que te irán mejor.

La aplicación móvil carece de funciones básicas

A diferencia de sus aplicaciones web y de escritorio, la app móvil de Sunsama funciona sin conexión. Sin embargo, sólo tiene funciones básicas. Así que, aunque es genial para añadir y reorganizar tareas sobre la marcha, no puedes llevar a cabo tus rutinas de planificación diarias y semanales.

Reseñas de Sunsama en Reddit

Para terminar este análisis de Sunsama, nos hemos metido en Reddit para conocer las experiencias de otros usuarios de Sunsama. Y tenemos el té. 🍵

Muchos usuarios coinciden en que la interfaz, las integraciones y los flujos de trabajo de planificación diaria de Sunsama son los mejores.

Un usuario dijo las integraciones de Sunsama con Asana, Trello, Jira, GitHub, etc, hacen que sea mucho más fácil de usar. Sin embargo, para mí el mayor diferenciador fue el plan diario. Sunsama fomentó la planificación diaria con una vista diaria dedicada que me ayudó a priorizar y programar mis tareas para el día. El modo Focus también fue una gran función añadida, al igual que los análisis/revisiones semanales y la interfaz de usuario relajante"

Otros no quedaron satisfechos con el elevado precio de Sunsama y la limitada función de su app, que no permite bloquear el tiempo.

Así se expresaba otro usuario en su opinión sobre Sunsama: yo también soy fan de Sunsama, pero su etiqueta de precio es demasiado cara para mí. I'm also massively app based as I like to time-block on the go"

Alternativas Herramientas de productividad para usar en lugar de Sunsama

Si estás buscando una alternativa a Sunsama con un plan gratuito/a y funciones de gestión de tareas más robustas, ClickUp podría ser la opción perfecta para ti. Echemos un vistazo a algunas de las funciones clave de ClickUp.

1. Gestione sus proyectos personales y de equipo sin complicaciones

Establezca fácil y rápidamente las fechas de inicio y vencimiento dentro de una tarea o utilice ajustes condicionales para que las fechas se repitan o cree una nueva tarea después de completarla Funciones de gestión de tareas de ClickUp facilitan la planificación y la ejecución. Empiece a planificar sus proyectos:

Creación de tareas dentro de ClickUp

Conversión de notas de reuniones en tareas con ClickUp AI

Añadir tareas desde apps web con la extensión de ClickUp para Chrome

Con más de 15 campos personalizados, puede capturar detalles granulares de tareas como personas asignadas, prioridades, plazos, barras de progreso, rótulos y casillas de selección. También puede configurar estados personalizados (como Pendiente, En progreso y Terminada) para realizar un seguimiento de los flujos de tareas en un proceso.

Cada miembro del equipo puede ver la lista de tareas asignadas en su página "Mis tareas". Y si están dispuestos a compartir actualizaciones de tareas o pedir aclaraciones, pueden hacerlo en los comentarios de la tarea. 🧑‍💻

2. Cambiar a la vista Calendario para las tareas timeboxing

Gestione y organice proyectos, y programe tareas a través de la flexible vista Calendario para mantener sincronizados a los equipos

ClickUp tiene más de 10 vistas de tareas, incluyendo Lista, Kanban, Gantt y Calendario. ¿Quiere planificar su día o su semana? Sólo tiene que ir a la vista Vista del Calendario y deslice sus tareas en el Calendario.

Si tienes eventos organizados en Google Calendar, conéctalo a ClickUp para tenerlo todo en el mismo sitio y evitar conflictos.

¿Recuerdas la página "Mis tareas"?

También tiene una vista de Calendario. Esto permite a cada miembro del equipo bloquear sus tareas asignadas en el tiempo. Es como tener una agenda personal, separada de todas las tareas del equipo, muy útil para mejorar la concentración y la coordinación aumentar la productividad .

3. Ajuste de metas y seguimiento visual de su progreso

Establezca metas cuantificables para tareas y proyectos con progresión automática para alcanzar de forma más eficaz los objetivos con cronogramas definidos y objetivos cuantificables

Si tienes grandes metas personales o de empresa que alcanzar, te encantará Metas de ClickUp función. Puede crear varias metas, asignarlas a un jefe de equipo, añadir plazos y dividirlas en pequeños hitos.

También puedes enlazar tareas a tus metas. Esto ayuda a todos a comprender cómo encaja su trabajo en el conjunto. También te permite medir el progreso hacia tus metas y te recuerda que debes celebrar las pequeñas victorias. 🙌

4. Utiliza plantillas para poner en marcha tus planes de proyecto

Visualice y organice las tareas de forma eficaz con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

La biblioteca de plantillas de ClickUp cuenta con más de 1.000 plantillas personalizables para casos de uso personal y profesional. Esto hace que sea fácil encontrar la plantilla perfecta para dar el pistoletazo de salida a cualquier proyecto.

Por ejemplo, puede:

Programar tareas de trabajo y hacer un seguimiento de los hábitos diarios con la plantillaPlantilla de planificación diaria Planifica tus semanas con notas adhesivas en pizarras utilizando la plantillaPlantilla de planificación semanal Organiza los proyectos y las operaciones diarias de tu equipo con la plantillaPlantilla de gestión de tareas

5. Integrar con el resto de su pila de tecnología

Navega por las apps e integraciones disponibles en ClickUp para tener el trabajo terminado en una plataforma centralizada Conecta tus apps favoritas con ClickUp, convirtiéndola en una plataforma todo en uno. Sus integraciones nativas incluyen Slack, GitHub, Google Drive, HubSpot, Dropbox, Zoom, Figma, YouTube y Calendly, entre otras. Además, con ClickUp API y Zapier, puedes crear conexiones (a internet) y automatizaciones personalizadas.

6. Accede a las funciones de ClickUp con un plan gratuito/a o un plan de pago asequible

Lo mejor de ClickUp es que puedes acceder a funciones clave en su plan gratuito. Y cuando este plan se te quede pequeño, sus planes de pago empiezan a un precio asequible:

Free Forever (gratis para siempre)

(gratis para siempre) Ilimitado: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por entorno de trabajo

Streamline Simple y Complejo Flujos de trabajo Con ClickUp

Sunsama puede cambiar las reglas del juego para cualquiera que desee aumentar su productividad sin caer víctima del agotamiento. Sin embargo, su elevado precio, sus limitadas integraciones y sus funciones básicas de gestión de tareas pueden no ser suficientes para todo el mundo.

Si ese es tu caso, ClickUp puede ser la mejor opción.

Las completas funciones de ClickUp le permiten gestionar sus tareas personales bajo el paraguas más amplio de los complejos proyectos de equipo. Y no necesita gastar ni un céntimo para empezar. Suscríbase al plan gratuito de ClickUp ¡hoy mismo para mejorar tu productividad personal y la de tu equipo! ✨