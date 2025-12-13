Las 11 mejores alternativas y competidores de Sendible en [año] (gratis y de pago)

Tu productividad en la gestión de redes sociales mejora cuando no tienes que publicar entradas en redes sociales ni gestionar calendarios manualmente en hojas de cálculo.

Por eso se han popularizado herramientas como Sendible. Ayuda a los equipos a programar publicaciones, colaborar en el contenido y gestionar varias cuentas sociales desde un único panel.

Sin embargo, no es adecuada para todo el mundo. Muchos usuarios de G2 informan de problemas con la gestión de las publicaciones pagadas en redes sociales y la falta de ajustes de superadministrador.

Entonces, ¿cuáles son tus opciones si estás listo para explorar alternativas a Sendible?

Veamos las mejores herramientas que vale la pena probar.

Las mejores alternativas a Sendible de un vistazo

Aquí tienes un resumen de las principales alternativas a Sendible y una comparación entre ellas.

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp IA integrada, funciones de gestión de tareas, más de 15 vistas personalizadas para visualizar las cargas de trabajo, automatización sencilla y flujos de trabajo agenticos. Entorno de trabajo todo en uno para equipos sociales que desean planificar, realizar la creación de contenido, colaborar y realizar la elaboración de informes en un solo lugar. Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones. Hootsuite OwlyGPT para asistencia con IA, Pizarra para planificación visual, Heatmaps para información sobre el compromiso. Equipos grandes que gestionan operaciones multicanal en redes sociales. Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 99 $ al mes. Buffer Programador sencillo, bandeja de entrada de interacción, generador de subtítulos con IA, creador de páginas de destino. Creadores independientes y equipos pequeños que desean una programación ilimitada de publicaciones y análisis sencillos. Free Forever; planes de pago a 6 $ al mes. Sprout Social Programación SmartQ, publicación masiva, supervisión de marcas e integraciones CRM. Equipos que necesitan análisis y monitorización de redes sociales a nivel de corporación. Versión de prueba gratuita disponible; precios a partir de 249 $ al mes. Zoho Social IA contextual, panel de control con IA para obtener información, agentes de IA sin código, Calendario con IA. Empresas que ya forman parte del ecosistema Zoho Free Forever; precios a partir de 10 $ al mes. Agorapulse Bandeja de entrada unificada, escucha social, reglas de moderación automatizadas, informe de la competencia. Agencias que necesitan comparativas con la competencia y bandeja de entrada social. IA contextual, panel de control con IA para obtener información, agentes de IA sin código, Calendario con IA. Más tarde Calendario visual, etiquetas de publicaciones para grupos de rendimiento, descubrimiento de influencers, organización de medios. Marcas que dan prioridad a lo visual y planifican contenido para Instagram, Pinterest y TikTok. Versión de prueba gratuita disponible; precios a partir de 25 $ al mes. Loomly Bandeja de entrada social unificada, escucha avanzada, análisis detallados y flujos de trabajo de aprobación. Equipos que desean flujos de trabajo basados en el calendario Precios personalizados CoSchedule Tareas codificadas por colores, editor Mia, Headline Studio, plantillas de tareas. Equipos de marketing que desean un calendario centralizado para blogs, boletines informativos y publicaciones en redes sociales. Calendario gratis disponible; precios a partir de 29 $ al mes. SocialBee Categorías de contenido, reciclaje automático, copiloto de redes sociales para la generación de estrategias. Empresas que dependen de la programación basada en categorías Prueba gratuita con planes de pago a partir de 29 $ al mes. ContentStudio Calendario de contenido multiformato, herramientas de contenido con IA, automatización RSS, búsqueda en medios, seguimiento de enlaces. Equipos que desean descubrir contenido multicanal y publicar con tecnología de IA. Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Sendible?

Lanzada en 2009 por Gavin Hammar, Sendible es una herramienta de gestión de redes sociales diseñada para agencias y marcas. Tiene conexión con las principales redes sociales y proporciona un calendario de contenidos para la gestión de campañas.

Esto es lo que debes buscar en una alternativa a Sendible:

Calendario con tecnología de IA: elige una plataforma que no solo programe publicaciones, sino que también utilice IA para organizar automáticamente tu flujo de trabajo de contenido. Te sugiere los momentos óptimos para publicar, destaca las lagunas, resuelve los conflictos de programación en las redes sociales y mantiene tu plan de marketing alineado en un calendario unificado.

Integración perfecta de aplicaciones: ofrece soporte para chat, vídeo, documentos, tareas y calendarios en una interfaz fácil de navegar.

Búsqueda unificada y acceso al conocimiento: la la herramienta de IA para redes sociales te permite realizar búsquedas en todas las aplicaciones y fuentes de datos conectadas.

Flujos de trabajo y vistas personalizables : te permiten configurar estados, tableros, cronogramas y automatizaciones que se adaptan al modo de trabajo de tu equipo.

Herramientas de colaboración en tiempo real: admite chatear, edición compartida, paneles compartidos y análisis de redes sociales en directo para mantener a todos alineados.

Informes avanzados: te ofrece análisis multicanal, elaboración de informes basada en IA y opciones de exportación para realizar el seguimiento del rendimiento de las redes sociales de la forma que prefieras.

Sólidos controles de aprobación y cumplimiento: proporciona aprobaciones en varias capas, historial de versiones y registros de actividad para que tu contenido sea preciso y coherente con la marca.

IA contextual: IA contextual que comprende tus publicaciones, resúmenes y chats, y genera textos y respuestas acordes con la marca a partir de tus entornos de trabajo.

🧠 Dato curioso: los equipos que apuestan por la IA ya están viendo los beneficios. Más de una cuarta parte de los profesionales del marketing afirman que su contenido generado por IA tiene un rendimiento mejor que el contenido creado únicamente por humanos.

⚡ Archivo de plantillas: plantillas gratuitas para redes sociales que te ayudarán a aumentar tu productividad.

Las mejores alternativas a Sendible

1. ClickUp (la mejor para la gestión de proyectos en redes sociales)

Disfruta del primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que unifica todos tus flujos de trabajo en un solo lugar.

Gestionar las redes sociales con varias herramientas desconectadas entre sí puede dificultar la visión global de todo.

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, reúne múltiples herramientas, documentos, conversaciones y flujos de trabajo en una plataforma unificada. Todo, desde calendarios de contenido y recursos creativos hasta debates en equipo y análisis, se encuentra en un solo lugar.

Veamos cómo el software de gestión de proyectos de marketing ClickUp te facilita la vida.

Acelera la creación de contenido con ClickUp Brain y documentos.

Accede al soporte contextual con IA directamente desde tus documentos a través de ClickUp.

ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, te ayuda a automatizar la creación de contenido para redes sociales y a generar información basada en tu trabajo real. En lugar de actuar como un chatbot independiente, funciona con todo el contexto de lo que tus equipos están planificando y produciendo.

Si te preguntas cómo utilizar la IA para el marketing, este vídeo te da pistas sobre cómo empezar y qué hacer.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar la IA en el marketing de contenido para lograr el máximo impacto:

Acelera la creación de contenido: convierte ideas para publicaciones, resúmenes o notas en pies de foto, hashtags o guiones listos para usar directamente en tu entorno de trabajo.

Generación de activos creativos: genera imágenes directamente en tu entorno de trabajo, lo que agiliza la creación de maquetas, borradores de conceptos o imágenes provisionales durante la planificación.

Reutilización inteligente: convierte un único contenido en múltiples tonos o formatos sin tener que reescribirlo todo manualmente.

Resumir los largos ciclos de retroalimentación: condensa los largos hilos de comentarios, las notas de revisión y los debates sobre estrategias en breves resúmenes para comprender rápidamente qué ha cambiado.

Análisis del mercado y la competencia: sube encuestas, comentarios en redes sociales o reseñas, y deja que ClickUp Brain identifique tendencias, patrones, opiniones y conocimientos prácticos que puedas utilizar para tu estrategia de contenido.

Guarda tus ideas para publicaciones y borradores de contenido en ClickUp Docs y edítalos conjuntamente con tus compañeros de equipo en tiempo real, para no tener que cambiar a Documentos de Google solo por las funciones de colaboración en equipo.

💡 Consejo profesional: ClickUp Docs te ofrece control sobre los permisos. Por ejemplo, utiliza «Solo lectura» para los lectores, «Comentar» para los revisores y reserva los permisos «Editar» o «Edición completa» para tus colaboradores de confianza.

Planifica y asigna tu flujo de trabajo en redes sociales con las tareas de ClickUp.

ClickUp Tasks parte de ahí y te permite planificar con precisión el flujo de trabajo de tu contenido en redes sociales. Puedes crear tareas para revisar pies de foto, diseñar gráficos, grabar vídeos o buscar imágenes de archivo.

Utiliza las funciones AI Assign, AI Prioritize y AI Cards de ClickUp AI para automatizar la gestión de tareas y obtener información en tiempo real al instante.

Deja que las automatizaciones y los agentes de IA se encarguen del trabajo rutinario.

ClickUp Automatizaciones, IA Agents y Brain se encargan de las tareas repetitivas.

Esto significa asignar tareas cuando un borrador está listo, actualizar los estados cuando se aprueban los diseños, mover las publicaciones a las carpetas adecuadas o notificar a las partes interesadas cuando algo necesita revisión.

Automatiza las tareas repetitivas del flujo de trabajo en redes sociales con ClickUp Automatizaciones.

Los agentes de IA van un paso más allá. En lugar de acumular docenas de reglas, simplemente puedes indicarle a un agente el resultado que deseas. Di «revisa este pie de foto», «envía esto al departamento de diseño», «asigna esto al responsable de redes sociales», «actualiza el estado cuando las revisiones estén terminadas» y deja que se encargue de la lógica de forma autónoma. Los agentes interpretan el contexto a partir de tareas, comentarios, formularios, activos o resúmenes para decidir qué ocurre a continuación.

Da instrucciones sencillas con Brain y este creará flujos de trabajo inteligentes.

El calendario con tecnología de IA de ClickUp te ayuda a mantener el control programando automáticamente las tareas de contenido y las reuniones de redes sociales en los momentos adecuados. Puedes arrastrar y soltar tareas en fechas específicas, sincronizar todo con tus calendarios externos y ver el plan para la semana o el mes.

Después de cada reunión, obtienes transcripciones con función de búsqueda y resúmenes generados por IA que recogen las decisiones y los siguientes pasos en cuestión de segundos.

Ajusta y optimiza las operaciones con los paneles de ClickUp.

Los paneles de ClickUp te ofrecen una vista centralizada y en tiempo real de tus flujos de trabajo en redes sociales. Realiza un seguimiento del volumen de tareas y las tendencias de estado, junto con los cuellos de botella y las tareas vencidas.

Realiza un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento y el progreso de los proyectos con los paneles de ClickUp.

Plantillas prediseñadas

ClickUp ofrece más de 1000 plantillas listas para usar con tu información.

Por ejemplo, la plantilla de redes sociales de ClickUp te ofrece un marco para planificar y programar publicaciones en redes sociales en un solo lugar. Puedes organizar las publicaciones por plataforma, campaña o estado (borrador, programada, publicada), gestionar las fechas límite y mantener tu calendario de contenido visual despejado.

Obtenga una plantilla gratis Organiza ideas de contenido y optimiza la colaboración con la plantilla de redes sociales de ClickUp.

Si quieres crear una estrategia eficaz para las redes sociales y programar publicaciones con antelación, prueba la plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Haga una lluvia de ideas de forma visual con su equipo: organice ideas, flujos de campañas y planes de contenido en tiempo real con organice ideas, flujos de campañas y planes de contenido en tiempo real con ClickUp Whiteboards

Captura automáticamente todas las reuniones: utiliza utiliza ClickUp AI Notetaker para grabar las llamadas de los clientes, generar resúmenes y extraer elementos de acción.

Colabora al instante sin salir de tu entorno de trabajo: aprovecha aprovecha ClickUp Chat para debatir nuevas ideas, compartir archivos, etiquetar a compañeros de equipo y mantener todas las conversaciones vinculadas directamente a tus tareas y planes de contenido.

Ve tu trabajo tal y como lo concibes: cambia entre Lista, Tablero, Calendario, Cronograma o Tabla con cambia entre Lista, Tablero, Calendario, Cronograma o Tabla con las vistas personalizadas de ClickUp para ver el progreso en el formato que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

Conecta todas tus herramientas de marketing en un solo lugar: sincroniza tus datos de marketing en más de 1000 aplicaciones con sincroniza tus datos de marketing en más de 1000 aplicaciones con ClickUp Integrations para unificar tu trabajo, tus activos y tus conversaciones.

Limitaciones de ClickUp

ClickUp puede resultar abrumador para los usuarios novatos debido al amplio intervalo de funciones disponibles.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

ClickUp ayuda a todo nuestro equipo de contenido y marketing a mantenerse organizado en un solo lugar. Me gusta que podamos gestionar todo, desde tareas y plazos hasta documentos, comentarios y opiniones, sin tener que cambiar de herramienta. Los paneles de control ofrecen una visión general clara del progreso del proyecto, y la posibilidad de personalizar las vistas (Lista, Tablero, Calendario) facilita el trabajo según las preferencias de cada miembro del equipo. Las integraciones con Slack y Google Drive también ahorran mucho tiempo.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacerle una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al cambio de contexto y al uso del interruptor se acumulan con el tiempo. Sin embargo, con ClickUp BrainGPT no es así. Se encuentra en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

2. Hootsuite (la mejor para gestionar grandes operaciones multicanal en redes sociales)

a través de Hootsuite

Hootsuite es una plataforma de gestión de redes sociales todo en uno que te ayuda a planear contenido, supervisar la actividad y analizar el rendimiento.

Cuando gestionas múltiples partes interesadas, tener todo en un solo lugar, incluyendo la programación de redes sociales, la elaboración de informes, la escucha y la colaboración, supone un gran ahorro de tiempo.

Los paneles predefinidos de la plataforma te ayudan a presentar fácilmente tus conclusiones a los ejecutivos. Obtienes integraciones entre canales de pago y orgánicos, así como flujos de aprobación para mantener las campañas en marcha.

Hootsuite te ofrece un asistente de IA: OwlyGPT. El asistente de IA para redes sociales está entrenado con millones de publicaciones de gran rendimiento y las buenas prácticas de la plataforma, lo que te ayuda a escribir pies de foto acordes con la marca, generar ideas para publicaciones e incluso reutilizar contenido existente.

También sugiere hashtags, mejora el tono y adapta tu texto a diferentes redes. Integrada directamente en el compositor de Hootsuite, la IA se convierte en una parte más de tu flujo de trabajo de programación.

Las mejores funciones de Hootsuite

Accede a las plantillas de Canva directamente desde la ventana del Compositor para diseñar publicaciones rápidamente.

Programa hasta 350 publicaciones a la vez con el programador masivo de redes sociales.

Supervisa los KPI de marketing de contenido , como las vistas, la interacción, los clics y los informes detallados de anuncios o mensajes.

Limitaciones de Hootsuite

La aplicación móvil puede parecer demasiado simple, ya que carece de herramientas de flujo de trabajo de aprobación u otras capacidades esenciales.

Precios de Hootsuite

Prueba gratuita de 30 días.

Estándar: 149 $ al mes por usuario.

Avanzado: 399 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Hootsuite

G2: 4,3/5 (más de 6600 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hootsuite?

Un usuario de G2 dice:

Gestiono las cuentas sociales de una empresa fintech SaaS. Hay algo en tener todo en un solo lugar que me encanta. No necesito iniciar sesión en LinkedIn, luego en Twitter y luego en Facebook por separado a lo largo del día. Todo está ahí, esperándome en estas secuencias personalizadas.

📚 Más información: Las mejores alternativas a Hootsuite para mejorar tu estrategia en redes sociales

La ventaja de ClickUp: BrainGPT es tu compañero de escritorio con tecnología de IA que hace que la gestión de las redes sociales sea fluida y eficiente. Con una profunda integración entre tus calendarios de contenido, herramientas de análisis y plataformas de mensajería, reúne todas tus tareas de redes sociales en un espacio de trabajo unificado. Puedes utilizar la función de conversión de voz a texto para generar ideas para publicaciones, redactar pies de foto o programar contenido sin necesidad de usar las manos, mientras que varios modelos de IA líderes te ayudan a generar textos atractivos, analizar métricas de rendimiento y sugerir los mejores momentos para publicar.

3. Buffer (ideal para creadores y pequeñas empresas)

a través de Buffer

Diseñado para pequeñas empresas y creadores independientes, Buffer facilita la planificación y programación de contenido en varias cuentas. La plataforma te permite almacenar ideas para publicaciones en redes sociales en cualquier momento, a través de una aplicación móvil accesible y fácil de usar.

También puedes crear tu propia página de destino personalizada en cuestión de minutos, como un minisitio web con tu marca. Te permite destacar enlaces, productos u ofertas y dirigir a tus seguidores a donde quieras.

Las mejores funciones de Buffer

Añade fotos y vídeos directamente desde Google Drive, Dropbox, Canva y otras fuentes.

Utiliza la IA de Buffer para generar ideas, mejorar borradores y obtener sugerencias de contenido.

Colabora fácilmente y en tiempo real debatiendo ideas, perfeccionando publicaciones y dejando comentarios directamente en la plataforma.

Límites de Buffer

La plataforma no ofrece funciones avanzadas de escucha social, como el análisis de opiniones o la detección predictiva de tendencias.

Precios de Buffer

Free Forever

Essentials: 6 $ al mes

Equipo: 12 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Buffer

G2: 4,3/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Buffer?

Un usuario de Capterra dice:

¡Buffer hace que gestionar las cuentas de redes sociales de mi empresa sea sencillo y estructurado! Su plataforma es sencilla y muy fácil de usar. La empresa también tiene un excelente servicio de atención al cliente, da una sensación de honestidad y autenticidad, ¡y ofrece un fantástico podcast sobre redes sociales!

📚 Más información: Las 15 mejores alternativas a Buffer para la gestión de redes sociales

👀 ¿Sabías que...? La primera plataforma oficial de redes sociales se remonta a 1997. Andrew Weinreich lanzó Six Degrees, un sitio que permitía a los usuarios crear perfiles y establecer conexiones con amigos mucho antes de que existieran las plataformas actuales.

4. Sprout Social (la mejor para análisis a nivel de corporación y escucha social)

a través de Sprout Social

Sprout Social es una herramienta de IA para redes sociales que reúne todo tu contenido, mensajes e información en un sencillo panel.

Todos los mensajes, comentarios y menciones de la marca de todas las plataformas de redes sociales conectadas fluyen hacia una «bandeja de entrada inteligente». Puedes responder al instante desde la bandeja de entrada o asignar tareas a los miembros de tu equipo que deban realizar un seguimiento.

La herramienta proporciona análisis completos y la elaboración de informes detallados. Realiza el seguimiento del compromiso, las impresiones, los datos demográficos de la audiencia y el rendimiento de las publicaciones en todos los canales y, a continuación, exporta esta información en formato de informes en PDF o CSV para realizar el uso compartido con tus clientes o con la alta dirección.

Con funciones integradas de escucha social y seguimiento de palabras clave o hashtags, esta alternativa a Sendible puede ayudarte a identificar tendencias emergentes y descubrir oportunidades para fortalecer la reputación de tu marca.

Las mejores funciones de Sprout Social

Aumenta el tráfico de tu sitio web o páginas de destino utilizando SproutLink como solución de enlace en la biografía.

Realiza el seguimiento y gestiona las reseñas de las principales plataformas, como Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile y Yelp, en un solo lugar.

Configura notificaciones push móviles personalizadas para cualquier tipo de mensaje en cualquier perfil o red para mantenerte informado mientras te desplazas.

Limitaciones de Sprout Social

Algunas menciones de usuarios indican que las funciones de análisis y elaboración de informes carecen de mayor personalización y flexibilidad.

Precios de Sprout Social

Prueba gratuita de 30 días.

Estándar: 199 $ al mes por usuario.

Profesional: 299 $ al mes por usuario

Avanzado: 399 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sprout Social

G2: 4,4/5 (más de 5700 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sprout Social?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Sprout Social es su facilidad de uso y su fiabilidad. Utilizo la plataforma todos los días, durante todo el día, y me facilita enormemente la programación de contenidos, la elaboración de informes y la comparación de clientes. Su equipo de soporte al cliente y gestión de cuentas es excepcional.

⚡ Archivo de plantillas: plantillas gratuitas para la redacción de contenidos que agilizan la creación de contenidos.

5. Zoho Social (la mejor para los usuarios de Zoho)

a través de Zoho Social

La plataforma de gestión de redes sociales Zoho Social optimiza todo tu flujo de trabajo. Crea un calendario de contenido claro, programa y pon en cola varias publicaciones de forma inteligente (incluso utilizando franjas horarias en las que tu público está más activo) y previsualiza y publica en varias redes sociales.

La función SmartQ predice los momentos óptimos para publicar utilizando datos sobre la interacción de la audiencia, lo que te permite publicar cuando tus seguidores están más activos. Con funciones como roles personalizados, permisos y vistas previas de publicaciones en tiempo real, tú y tu equipo podéis colaborar sin problemas y gestionar varias marcas sin confusión.

Si ya utilizas otros productos de Zoho, como CRM, herramientas de tickets de soporte o herramientas de diseño, Zoho Social se integra perfectamente con ellos. Esto te permite enlazar las interacciones sociales con los clientes potenciales o los tickets de soporte, manteniendo todo tu flujo de trabajo conectado.

Las mejores funciones de Zoho Social

Utiliza el asistente Zia IA para redactar rápidamente respuestas y pies de foto introduciendo una indicación directamente en el compositor.

Crea tu cola de publicaciones con contenido seleccionado extraído de fuentes RSS y la extensión del navegador zShare.

Accede a una transmisión en directo y en tiempo real de comentarios, menciones y mensajes en una pestaña dedicada para responder de inmediato.

Limitaciones de Zoho Social

La plataforma no permite enlazar varias páginas bajo la misma cuenta en Zoho Social.

Precios de Zoho Social

Free Forever

Estándar: 10,15 $ al mes.

Profesional: 27,07 $ al mes.

Premium: 42,85 $ al mes.

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Social

G2: 4,6/5 (más de 2800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Social?

Un usuario de Capterra dice:

Llevo un tiempo utilizando Zoho Social para gestionar varios canales de mi marca y, sinceramente, es una de las herramientas más prácticas con las que he trabajado. La interfaz es limpia, la programación es sencilla y me encanta cómo recomienda los mejores momentos para publicar en función de las tendencias de interacción.

⭐ Bonificación: La gestión de las redes sociales puede volverse caótica rápidamente. Necesitas ClickUp BrainGPT como tu copiloto de IA. La IA de escritorio te ayuda a planificar, crear y ejecutar campañas sociales sin esfuerzo. Con Brain MAX, puedes: Busca al instante en todos tus activos sociales : encuentra imágenes, publicaciones anteriores, pies de foto, borradores de campañas y análisis de ClickUp, Google Drive u otras plataformas conectadas con : encuentra imágenes, publicaciones anteriores, pies de foto, borradores de campañas y análisis de ClickUp, Google Drive u otras plataformas conectadas con Enterprise Search.

Crea y programa contenido sin necesidad de usar las manos : ¿Se te ocurre una idea genial para una publicación entre reuniones? Utiliza : ¿Se te ocurre una idea genial para una publicación entre reuniones? Utiliza Talk to Text para capturar la idea y trabajar en mejorarla más tarde.

Acceso a múltiples modelos de IA: utiliza ChatGPT, Claude o DeepSeek dentro de Brain MAX para generar contenido, crear campañas y obtener información mientras comprende tu marca y tus proyectos en curso.

Elimine la dispersión de la IA al gestionar campañas: Brain MAX centraliza todo su trabajo de IA en un único entorno de trabajo inteligente, para que no tenga que cambiar de herramienta, perder el contexto o volver a crear indicaciones. Si ya estás lidiando con la proliferación de la IA, aquí tienes algunas formas inteligentes de solucionarlo antes de que la situación se complique.

6. Agorapulse (la mejor para bandeja de entrada social y evaluación comparativa de la competencia)

a través de Agorapulse

Agorapulse es la opción preferida por los equipos que necesitan funciones de colaboración más potentes.

La herramienta proporciona una bandeja de entrada social unificada, donde se recopilan todos los mensajes, comentarios, menciones, mensajes privados y hilos de comentarios en una sola vista, lo que facilita mucho la gestión de la comunidad y el manejo de las respuestas.

Puedes configurar reglas para filtrar los mensajes entrantes, asignarlos automáticamente a los miembros del equipo, eliminar el spam o los comentarios irrelevantes y gestionar fácilmente los seguimientos.

El «Informe de la competencia» te permite añadir páginas de Facebook o perfiles de Instagram de otras marcas. A continuación, puedes comparar los datos: número de seguidores, número de publicaciones en un periodo de tiempo, interacción total e interacción media por publicación. Esto te ayudará a identificar oportunidades para mejorar tu propia estrategia en redes sociales.

Las mejores funciones de Agorapulse

Conecta Agorapulse con HubSpot o Salesforce para enlazar la interacción en redes sociales con los clientes potenciales y la actividad de los clientes.

Realiza un seguimiento de los visitantes, las transacciones y los ingresos generados por el contenido social (es decir, más allá de los «me gusta» y los comentarios) con el panel de control del ROI.

Obtén análisis e informes detallados, incluyendo el seguimiento del alcance, la interacción, el crecimiento de seguidores y los cambios mensuales.

Limitaciones de Agorapulse

No ofrece la posibilidad de gestionar todos tus comentarios, menciones y mensajes en un solo lugar.

Precios de Agorapulse

Prueba gratuita de 30 días.

Estándar: 99 $ al mes por usuario

Profesional: 149 $ al mes por usuario

Avanzado: 199 $ al mes por usuario

Personalizado: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Agorapulse

G2: 4,5/5 (más de 960 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 710 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Agorapulse?

Un usuario de G2 dice:

Las funciones de elaboración de informes son absolutamente revolucionarias y mi parte favorita de Agorapulse. Puedo personalizar los informes para realizar análisis semanales y mensuales y consolidar métricas en todas las plataformas, lo que facilita la presentación de datos claros a la dirección.

🧠 Dato curioso: los vídeos cortos y las campañas de influencers están generando el mayor retorno de la inversión en 2025, y solo el contenido breve aporta un 21 %.

7. Later (la mejor para marcas visuales y planificación centrada en Instagram)

vía Later

Si tu marca depende de plataformas de redes sociales como Instagram, TikTok o Pinterest, Later es tu herramienta de redes sociales ideal.

La plataforma ofrece un calendario de contenido visual que te permite arrastrar y soltar imágenes o vídeos en las franjas horarias programadas. Las etiquetas de publicación en Later te ayudan a comprender el rendimiento de las redes sociales a un nivel más amplio. En lugar de analizar las publicaciones una por una, puedes agruparlas por campaña, producto, formato o estrategia y ver los resultados en todos los canales y períodos de tiempo.

Si gestionas y diriges campañas de influencers, Later se encarga del proceso por ti.

Desde descubrir creadores hasta revisar su trabajo y recopilar su contenido, puedes realizar el seguimiento de todo sin necesidad de utilizar hojas de cálculo ni cambiar de una aplicación a otra.

Las mejores funciones de Later

Utiliza Later EdgeAI para crear una estrategia de influencers basada en información detallada. Analiza miles de millones de señales de creadores, comercio y cultura para recomendar los creadores adecuados y predecir el rendimiento.

Encuentre contenido generado por los usuarios buscando etiquetas, menciones y hashtags, y acceda a fotos de archivo de Unsplash.

Mantén tus archivos multimedia organizados agrupándolos y clasificándolos para poder encontrar rápidamente el recurso adecuado.

Limitaciones posteriores

La publicación automatizada de la plataforma no tiene compatibilidad con las publicaciones en carrusel ni las historias de Instagram.

Precios de Later

Prueba gratuita de 14 días.

Starter : 25 $ al mes

Crecimiento : 50 $ al mes

Escala: 110 $ al mes

Valoraciones y reseñas posteriores

G2: 4,5/5 (más de 340 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 390 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Later?

Un usuario de Reddit dice:

Recomendaría Later si gestionas una sola cuenta, publicas muchos carruseles y vídeos, y quieres etiquetar a personas en tus publicaciones. Su función «Link in Bio» funciona bien para dirigir a las personas a productos o páginas específicos.

8. Loomly (ideal para equipos que desean un flujo de trabajo basado en el Calendario con colaboración integrada)

a través de Loom

Loomly simplifica la planificación de las redes sociales, desde la ideación hasta la publicación. Te ofrece un calendario visual, una biblioteca de contenidos y un flujo de trabajo unificado en todos los canales para gestionar tu presencia en las redes sociales.

Para equipos o agencias, Loomly admite múltiples usuarios, revisiones de clientes/partes interesadas, comentarios privados frente a públicos, historial de versiones y flujos de aprobación.

Para acelerar la creación de contenido, dispones de un editor de vídeo y plantillas de publicaciones reutilizables. Incluso puedes extraer imágenes de Canva, Unsplash o Google Drive a través de integraciones y remezclarlas directamente dentro de la plataforma.

En combinación con funciones como flujos de trabajo colaborativos, recordatorios automáticos, consejos para optimizar publicaciones y análisis claros, gestiona tu proceso de publicación de principio a fin.

Las mejores funciones de Loomly

Configura flujos de trabajo de redes sociales en varias capas para garantizar que cada publicación sea revisada por las personas adecuadas antes de su publicación.

Gestiona todos tus activos en un solo lugar almacenando imágenes, vídeos y archivos en una biblioteca centralizada.

Recibe notificaciones instantáneas en Slack o Microsoft Teams para estar al día de las aprobaciones y los cambios en la programación.

Limitaciones de Loomly

Loomly puede resultar un poco limitada en términos de flujos de trabajo o colaboración cuando se gestionan muchas cuentas.

Precios de Loom

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Loomly

G2: 4,6/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Loomly?

Un usuario de G2 dice:

Llevo utilizando Loomly desde sus inicios (¡2022!) y tengo varios clientes que utilizan Loomly para planificar sus redes sociales. Lo uso a diario, y tener las publicaciones programadas para no tener que preocuparme por publicarlas manualmente es una bendición. Implementar este software en mi empresa ha sido sencillo, y a todos mis clientes les gusta utilizarlo porque les ahorra el intercambio de correos electrónicos.

9. CoSchedule (ideal para equipos de marketing que desean un calendario unificado)

a través de CoSchedule

CoSchedule es un calendario editorial diseñado para equipos de marketing que desean gestionar conjuntamente las redes sociales y otros canales de publicación. Para empezar, puedes crear un calendario maestro que combine artículos de blog, publicaciones en redes sociales, boletines informativos y otros contenidos.

Además de la planificación de contenidos, ofrece funciones de gestión de proyectos en redes sociales para centralizar las tareas. Asigna tareas a los miembros del equipo (por ejemplo, redacción, edición, publicación en redes sociales), establece plazos y realiza un seguimiento del progreso para no incumplir los plazos.

La función ReQueue vuelve a publicar automáticamente tus publicaciones con mejor rendimiento en las redes sociales para mantener la coherencia y maximizar el alcance. Esta alternativa a Sendible cuenta con un paquete de marketing que ofrece paneles de información, herramientas de IA social, bandeja de entrada social y mucho más.

Las mejores funciones de CoSchedule

Utiliza el editor Mia para generar imágenes, ideas y mensajes para redes sociales.

Transforma tus métricas en orientación estratégica con un analista basado en IA que ofrece recomendaciones prácticas para acelerar el crecimiento.

Codifica por colores las tareas de tu calendario para identificar rápidamente los elementos de alta prioridad y los plazos de entrega.

Limitaciones de CoSchedule

Las funciones de etiquetado en múltiples plataformas de redes sociales pueden resultar un poco difíciles.

Precios de CoSchedule

Calendario gratis

Calendario Social: 29 $ al mes por usuario.

Calendario de agencia: 69 $ al mes por usuario.

Calendario de contenido: precios personalizados.

Paquete de marketing: precios personalizados.

Valoraciones y opiniones sobre CoSchedule

G2: 4,3/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CoSchedule?

Una reseña de Capterra dice:

CoSchedule es una herramienta fantástica para blogueros independientes y equipos. Puedes planificar tu contenido, programarlo e incluso programarlo con varios meses o incluso un año de antelación. Básicamente, lo configuras y te olvidas. Además, es muy fácil de usar y funciona directamente en tu panel de control de WordPress.

10. SocialBee (la mejor para publicaciones basadas en categorías)

a través de SocialBee

SocialBee se centra en hacer que las publicaciones en redes sociales sean eficientes y organizadas, especialmente cuando se trata de contenido recurrente y actualizaciones frecuentes.

Te permite clasificar el contenido en categorías como enlaces a blogs, casos prácticos, promociones y publicaciones atemporales, y reciclar automáticamente tus publicaciones.

El copiloto de redes sociales de SocialBee va más allá al crear una estrategia adaptada a tu sector y tus productos. Te hace unas cuantas preguntas sencillas y, a continuación, te recomienda los mejores canales sociales para ti y te sugiere categorías de contenido.

Las mejores funciones de SocialBee

Realiza la edición de tus publicaciones para diferentes redes sociales en un solo lugar y deja que la IA las ajuste automáticamente.

Crea colecciones de hashtags a partir de tu contenido para mantener tus publicaciones organizadas y con objetivos específicos.

Programa publicaciones urgentes para que se publiquen a horas exactas y se ajusten perfectamente a tus planes de lanzamiento.

Limitaciones de SocialBee

SocialBee carece de control posterior a la publicación, lo que dificulta la edición del formato o las etiquetas una vez que la publicación está activa.

Precios de SocialBee

Prueba gratuita de 14 días.

Bootstrap: 29 $ al mes por usuario.

Accelerate: 49 $ al mes por usuario

Pro: 99 $ al mes (3 usuarios)

Valoraciones y opiniones sobre SocialBee

G2: 4,8/5 (más de 470 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SocialBee?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta poder publicar en varias redes sociales a la vez y hacerlas personalizadas. Es lo suficientemente sencillo como para que alguien como yo, que no es un experto en tecnología, pueda utilizarlo y entenderlo sin tener que ver un montón de vídeos de formación.

✅ Verificación de datos: el 63 % de los profesionales del marketing ya utilizan la IA generativa en sus campañas, y otro 27 % planifica adoptarla en los próximos seis meses.

11. ContentStudio (ideal para el descubrimiento de contenido multicanal y la publicación basada en IA)

a través de ContentStudio

ContentStudio es un calendario de contenido interactivo multicanal que te ayuda a visualizar tu estrategia de redes sociales en un solo lugar. Puedes planificar todo un mes de publicaciones y cambiar entre las vistas de calendario, lista o cuadrícula según las preferencias de trabajo de tu equipo.

También te ofrece cinco opciones de publicación flexibles: te permite publicar al instante, programar para más tarde, guardar borradores, utilizar categorías de contenido o mover elementos a una cola social. Desde allí, puedes realizar el seguimiento del rendimiento de cada publicación a través de análisis a nivel de plataforma que muestran el alcance y la interacción.

Para acelerar la creación, dispones de plantillas de redes sociales ya preparadas para pies de foto de Instagram, tuits y citas inspiradoras. El asistente de IA de ContentStudio te ayuda a convertir tus ideas en imágenes y contenidos de texto llamativos con el mínimo esfuerzo.

Las mejores funciones de ContentStudio

Publica automáticamente contenido de tus blogs favoritos mediante la conexión de sus fuentes RSS a tus canales sociales.

Importa imágenes directamente desde Flickr, Pixabay, Imgur o Giphy para acelerar el proceso de creación de publicaciones.

Supervisa los enlaces compartidos en tus perfiles sociales para perfeccionar tus campañas con datos de rendimiento más claros.

Limitaciones de ContentStudio

La plataforma carece de más capacidades de escucha social que podrían ayudarte a comprender a tu público.

Precios de ContentStudio

Prueba gratuita de 14 días.

Estándar: 29 $ al mes por usuario

Avanzado: 69 $ al mes (2 usuarios)

Agency Unlimited: 139 $ al mes (usuarios ilimitados)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ContentStudio

G2: 4,6/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 670 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ContentStudio?

Una reseña de Capterra dice:

En general, estoy más que satisfecho con ContentStudio. Ha facilitado mucho el uso compartido en las redes sociales y, lo que es más importante, tener el contenido adecuado para compartir en las redes sociales. Consigo una gran interacción con las publicaciones que mi asistente virtual y yo compartimos desde las pestañas de descubrimiento de ContentStudio y ahora, con la app, puedo compartir actualizaciones rápidas y cosas de última hora con mis seguidores en las redes sociales.

📚 Más información: Las mejores herramientas de gestión de campañas que puedes probar

⚠️ Precaución: Aunque se ha hablado mucho de que la IA aumenta la eficiencia y la producción de contenidos, la realidad es más compleja, tal y como se recoge en el informe State of AI in Marketing Report de Co-Schedule. El 40 % de los profesionales del marketing siguen citando la preocupación por la privacidad de los datos como el mayor obstáculo para la adopción de la IA, lo que refleja el creciente escrutinio sobre cómo las herramientas recopilan, almacenan y utilizan los datos de los clientes. Otro 38 % tiene dificultades debido a la falta de conocimientos técnicos, lo que dificulta la implementación o la gestión de soluciones de IA sin formación o soporte adicionales. Y un tercio de los profesionales del marketing señalan el alto coste de la implementación como una de las principales razones por las que retrasan su adopción. Más allá de estas preocupaciones principales, los equipos también se enfrentan a problemas como problemas de integración de sistemas, un retorno de la inversión poco claro y resistencia interna, todo lo cual puede interrumpir o ralentizar las iniciativas impulsadas por la IA.

Simplifica la gestión de las redes sociales con ClickUp.

«Cuando se trata de gestionar las redes sociales , ninguna otra herramienta es tan sólida como ClickUp. Si quieres saber todo lo que está pasando en cualquier momento, ninguna otra herramienta te ofrece el mismo nivel de información».

— Sarah Lively, directora de redes sociales de Cartoon Network

Las alternativas a Sendible que hemos presentado en este blog se aplican a diferentes tipos de casos de uso.

ClickUp destaca por ofrecer a los equipos de marketing un espacio centralizado para ideas, calendarios de contenido, paneles de control, aprobaciones y asistencia con IA. Todo tu flujo de trabajo se ejecuta desde un centro unificado.

Regístrate en ClickUp de forma gratuita y pruébalo.

Preguntas frecuentes

Algunos usuarios buscan alternativas a Sendible porque necesitan funciones de análisis y elaboración de informes más avanzadas. Las funciones de análisis de la plataforma no son lo suficientemente profundas como para realizar un seguimiento detallado del rendimiento o una optimización estratégica. El precio es otra razón por la que los usuarios exploran otras opciones. El plan para creadores comienza en 29 $ al mes y llega hasta los 638 $ al mes para equipos empresariales. Si eres un creador independiente o una pequeña empresa, el precio puede resultar elevado. Considera la posibilidad de explorar otras alternativas a Sendible que ofrezcan funciones similares a un precio asequible.

Si buscas la mejor alternativa gratuita a Sendible, ClickUp es una de las opciones más sólidas. Te ofrece un entorno de trabajo convergente impulsado por IA contextual, que te ayuda a gestionar cada parte de tu flujo de trabajo de contenido en un solo lugar. Puedes planificar campañas, trazar calendarios de contenido, crear contenido, generar imágenes, gestionar tareas, colaborar con tu equipo y realizar el seguimiento del rendimiento en una sola plataforma. Dado que ClickUp Brain se adapta a tu flujo de trabajo y mantiene todo conectado, no es necesario cambiar entre diferentes aplicaciones o múltiples modelos de IA.

Hootsuite puede ser mejor que Sendible en ciertos casos, pero la elección depende de tus necesidades. Hootsuite es conocido por sus potentes análisis, su amplia gama de integraciones y sus sólidas funciones de colaboración en equipo. Esto lo convierte en una buena opción para equipos o marcas más grandes que dependen de la elaboración de informes detallados y de la interacción en múltiples plataformas. Por otro lado, Sendible es más sencillo de usar y funciona bien para la programación diaria y la gestión de clientes. Muchas marcas de tamaño pequeño y mediano y autónomos prefieren Sendible porque ofrece funciones esenciales sin una complejidad innecesaria.

Si diriges una agencia y buscas una alternativa eficaz a Sendible, ClickUp y Agorapulse son opciones adecuadas. ClickUp va más allá de la gestión de redes sociales. Puedes organizar campañas, almacenar activos y automatizar tareas sin cambiar de herramienta. Además, su IA contextual también ayuda a acelerar el flujo de trabajo de creación de contenido. Por su parte, Agorapulse ofrece una bandeja de entrada social unificada para mensajes y comentarios, flujos de trabajo de aprobación y funciones de elaboración de informes listos para el cliente. Esto lo hace ideal para agencias de marketing en redes sociales que buscan una solución especializada para gestionar múltiples redes.

Sí, puedes gestionar Instagram con la mayoría de las alternativas a Sendible, y algunas también tienen compatibilidad con TikTok. Sin embargo, la API de TikTok es más limitada, por lo que funciones como la programación o la publicación directa pueden variar en función de la herramienta que elijas.