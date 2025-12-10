Gráfico de burnup frente a gráfico de burndown: ¿cuál es la diferencia?

Durante la reunión diaria, alguien preguntó si el sprint iba según lo previsto. Abriste un gráfico, asintiste con confianza y leíste el gráfico. A mitad del almuerzo, te das cuenta de que quizá acabas de mentir a todo el mundo. Sí, eso nos pasa a los mejores.

La confusión entre el gráfico de burnup y el gráfico de burndown ha descarrilado más revisiones de sprints de lo que nadie admite abiertamente. Son similares: líneas que se mueven (en pocas palabras, por supuesto). Pero cuentan historias muy diferentes sobre si estás ganando o hundiéndote lentamente.

Vamos a aclarar esa confusión de una vez por todas. Como bonus, también te mostraremos cómo ClickUp hace que el seguimiento de ambos sea más llevadero. 🤩

¿Qué es un gráfico de agotamiento?

vía ResearchGate

Un gráfico de agotamiento es un rastreador visual que muestra cuánto trabajo queda en un sprint o proyecto a lo largo del tiempo. La línea comienza alta y, en el mejor de los casos, desciende hasta cero en la fecha límite.

Por ejemplo, su equipo comienza un sprint de dos semanas.

El primer día, el gráfico muestra que quedan 80 puntos; al quinto día, has completado 35 puntos, por lo que la línea baja a 45. Y al décimo día, te quedan 15 puntos. Si todo va bien, esa línea llega a cero el día 14 y todos lo celebran.

🔍 ¿Sabías que...? El nombre «Scrum» proviene en realidad de un artículo publicado en 1986 en Harvard Business Review en el que se comparaba a los equipos innovadores con una melé de rugby: compactos, coordinados y moviéndose como una sola unidad.

Cómo funciona un gráfico de agotamiento

El eje vertical muestra la cantidad de trabajo restante, medida en puntos de historia ágiles, horas o tareas, y el eje horizontal muestra el tiempo, desglosado por días o semanas.

A medida que su equipo completa el trabajo, la línea se desplaza hacia abajo. La mayoría de los gráficos de burndown incluyen una línea de trayectoria ideal que representa el ritmo perfecto. Si su línea real se sitúa por encima de esta línea ideal, significa que va retrasado, y si está por debajo, significa que va adelantado.

📮 Información de ClickUp: El 45 % de los trabajadores ha pensado en utilizar la automatización, pero aún no ha dado el paso. Factores como el límite de tiempo, la incertidumbre sobre las mejores herramientas y la abrumadora cantidad de opciones pueden impedir que las personas den el primer paso hacia la automatización. ⚒️ Con sus agentes de IA fáciles de crear y sus comandos basados en lenguaje natural, ClickUp facilita el inicio en la automatización. Desde la asignación automática de tareas hasta los resúmenes de proyectos generados por IA, puedes desbloquear una potente automatización e incluso crear agentes de IA personalizados en cuestión de minutos, sin necesidad de pasar por una curva de aprendizaje. 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % utilizando los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que le permitió transformar horas de trabajo manual en información en tiempo real.

Ventajas de los gráficos de burndown

He aquí por qué los equipos siguen recurriendo a estos gráficos de gestión de proyectos ágiles:

Cualquiera puede echar un vistazo al gráfico y comprender de inmediato si el equipo terminará a tiempo.

La pendiente descendente crea una urgencia natural y mantiene a todos centrados en completar las tareas pendientes.

Son fáciles de configurar y requieren una explicación mínima para los nuevos miembros del equipo o las partes interesadas.

El efecto visual de la cuenta atrás motiva a los equipos a mantener el impulso a lo largo del sprint.

Las actualizaciones diarias se realizan en segundos, lo que las convierte en una herramienta de bajo mantenimiento para equipos que trabajan a un ritmo rápido.

Limitaciones de los gráficos de consumo

Los gráficos de burndown tienen puntos ciegos que pueden confundir a tu equipo:

Cuando el alcance cambia a mitad del sprint, la línea vuelve a subir, lo que da la impresión de que tu equipo ha perdido progreso cuando en realidad se ha añadido trabajo.

No hay forma de distinguir entre «vamos retrasados» y «alguien ha añadido más trabajo al backlog».

El trabajo completado se vuelve invisible una vez terminado, por lo que se pierde la visibilidad de lo que el equipo ha logrado realmente.

No tienen en cuenta la complejidad del trabajo; cerrar cinco tareas pequeñas es lo mismo que cerrar una función enorme.

Si la velocidad del equipo cambia durante el sprint, el gráfico no refleja si se trata de un problema de capacidad o de estimación del trabajo.

🔍 ¿Sabías que...? Nuestro cerebro depende en gran medida de las señales visuales. Cuando el progreso se muestra visualmente (gráficos, tableros, rastreadores), se activan los mismos sistemas de recompensa enlazados al progreso en los juegos, incluso si la carga de trabajo general no ha cambiado. Por eso, los gráficos de burnup y burndown «parecen» motivadores.

¿Qué es un gráfico de burnup?

vía ResearchGate

Un gráfico de burnup es una herramienta visual que muestra tanto el trabajo completado como el alcance total a lo largo del tiempo. Dos líneas se mueven hacia arriba: una realiza el seguimiento del trabajo realizado y la otra realiza el seguimiento de la carga de trabajo total.

Tomemos el mismo ejemplo de sprint. El primer día comienza con la línea de trabajo completada en cero y la línea de alcance total en 80. Para el quinto día, la línea de trabajo completada sube a 35, mientras que la línea de alcance se mantiene en 80.

Luego, en el séptimo día, una parte interesada añade 20 puntos de trabajo urgente. La línea de alcance salta a 100, pero la línea de trabajo completado sigue subiendo de forma constante hasta 50. Todo el mundo puede ver exactamente lo que ha pasado: el equipo avanza a la misma velocidad, pero alguien acaba de mover la línea de meta.

🚀 Ventaja de ClickUp: Los equipos pierden tiempo cuando no saben qué es lo que requiere atención en el sprint. ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en la plataforma, muestra las pocas tareas que ralentizan el progreso para que el equipo se centre en las soluciones adecuadas en lugar de revisar todo el tablero. Como está integrado en tu entorno de trabajo, conoce tus documentos, tareas, progreso del proyecto y trabajo mejor que tú. Pide a ClickUp Brain que te proporcione actualizaciones del entorno de trabajo sobre posibles obstáculos y tareas atrasadas .

📌 Ejemplos de indicaciones: Muéstrame las tres tareas que actualmente ponen en riesgo nuestro sprint y las metodologías ágiles que desbloquearán el progreso más rápidamente.

Dame un resumen rápido de los posibles retrasos en este sprint y cómo afectan a nuestro progreso general.

Identifique los obstáculos que nos impiden mantenernos alineados con el alcance total del proyecto y sugiera cómo ajustar los planes.

Ventajas de los gráficos de burnup

Aquí es donde los gráficos de burn-up tienen la ventaja:

Realiza un seguimiento del trabajo completado por separado del alcance, por lo que los cambios se ven inmediatamente como un desplazamiento hacia arriba en la línea superior.

El trabajo completado permanece visible como una línea ascendente, lo que es mejor para la moral del equipo y celebra el progreso general.

Las partes interesadas pueden visualizar el progreso y los cambios en los requisitos en una sola vista, lo que hace que las revisiones de sprints sean más transparentes.

Puede realizar el seguimiento de las tendencias de velocidad a lo largo del tiempo observando la pendiente de la línea de trabajo completada.

Separan el rendimiento del equipo de la gestión del alcance, lo que facilita la identificación de las razones que provocan los retrasos.

🔍 ¿Sabías que...? Los seres humanos percibimos el progreso en una «curva en S». El inicio del trabajo se percibe como lento, la mitad del proyecto se percibe como rápido y el final se percibe de nuevo como lento. Los gráficos de burnup suelen revelar este patrón natural con mayor claridad que los gráficos de burndown.

Limitaciones de los gráficos de burnup

El uso de gráficos de burnup tiene sus desventajas:

Las dos líneas ascendentes confunden a las personas que no están familiarizadas con el formato.

Se requiere una explicación más detallada antes de que los equipos y las partes interesadas del proyecto puedan interpretarlos con confianza.

En el caso de los sprints con un alcance estable, la complejidad añadida no aporta mucho valor, ya que la línea superior se mantiene plana.

Las comprobaciones rápidas del estado llevan más tiempo porque hay que explicar la diferencia entre las líneas.

Parece menos urgente porque ambas líneas suben; no hay una cuenta atrás dramática hasta cero.

Gráfico de burnup frente a gráfico de burndown: diferencias clave

Los gestores de proyectos suelen confundir los gráficos de burnup y burndown porque son similares, pero cada uno responde a una pregunta diferente a medida que el trabajo avanza a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Aquí tienes un desglose claro y sencillo que te ayudará a elegir el más adecuado para tu flujo de trabajo. 👀

Función Gráfico de burnup Gráfico de agotamiento Qué muestra Línea completada para el trabajo que se aproxima al alcance total. Trabajo restante que se reduce hasta llegar a cero. Propósito Muestre el progreso y el alcance en una sola vista. Muestre la rapidez con la que el equipo está reduciendo el trabajo. Visibilidad del alcance Muestra claramente los cambios de alcance con una línea de alcance separada. Oculta los cambios de alcance, lo que puede hacer que las tendencias sean engañosas. Información sobre el progreso Ayuda a los equipos a ver si se están acercando a la finalización, incluso si los requisitos cambian. Ayuda a los equipos a evaluar si están en camino de terminar dentro del cronograma del sprint. Estructura visual Dos líneas: una para el trabajo completado y otra para el alcance total. Una línea: trabajo restante a lo largo del tiempo. Más adecuado para El trabajo donde los requisitos puedan evolucionar Sprints de alcance fijo con cargas de trabajo predecibles Fortaleza Representación clara de la desviación del alcance y el progreso total. Una forma sencilla y fácil de realizar un seguimiento diario de la tasa de consumo.

¿Cuál es mejor para los sprints?

Un gráfico de burndown funciona mejor para proyectos de alcance fijo en los que la carga de trabajo está claramente definida desde el principio.

Es sencillo, conciso y se adapta bien a la planificación de sprints sin abrumar al equipo con datos adicionales. Dado que la meta de un sprint es completar una cantidad fija de trabajo en un plazo breve, ver cómo la carga de trabajo restante se reduce hasta cero ayuda a todos a mantenerse alineados y a adaptarse rápidamente si el progreso se ralentiza.

🔍 ¿Sabías que...? En 1995, cuando se introdujo oficialmente Scrum, la duración media de un sprint era de 1 a 4 semanas. La duración máxima era de un mes. Hoy en día, la mayoría de los equipos utilizan sprints de 2 semanas porque los ciclos más cortos aumentan la dopamina gracias a los bucles de retroalimentación más rápidos.

¿Cuál es mejor para proyectos con un alcance cambiante?

Un gráfico de burnup funciona mejor cuando los requisitos cambian constantemente, ya que muestra el trabajo completado y el alcance total en líneas separadas. Ofrece a los líderes una vista transparente del progreso del trabajo en todo el proyecto.

Cuando los equipos consultan una hoja de ruta del proyecto más amplia, el gráfico de burnup ofrece una imagen más clara de cómo se compara el progreso con el objetivo en evolución. Hace que los cambios en el alcance sean visibles de inmediato y mantiene las conversaciones basadas en hechos en lugar de suposiciones.

🔍 ¿Sabías que...? Los trabajadores se motivan gracias al «impulso psicológico », es decir, la sensación de que el progreso continúa de forma constante. Incluso los pequeños avances crean impulso, por lo que el seguimiento de la velocidad y el trabajo acumulado ayuda a los equipos a superar sprints complejos.

Por qué muchos equipos ágiles utilizan ambos

El uso de ambos gráficos proporciona a los equipos una vista más completa y precisa del progreso. El gráfico de agotamiento destaca la velocidad a corto plazo, mientras que el gráfico de consumo muestra el movimiento a largo plazo hacia la meta y cualquier posibilidad de cambio en el alcance.

Esta combinación refuerza el seguimiento de los proyectos, ya que los equipos pueden detectar los problemas de forma temprana, comprender el «porqué» de los cambios y comunicar el estado con confianza a las partes interesadas.

Una vez que comprenda cómo se realiza el seguimiento del progreso, el siguiente reto es mantener esa información con visibilidad en todo su entorno de trabajo, y ahí es donde entra en juego ClickUp.

Una vez que comprenda cómo se realiza el seguimiento del progreso, el siguiente reto es mantener esa información con visibilidad en todo su entorno de trabajo, y ahí es donde entra en juego ClickUp.

🚀 Ventaja de ClickUp: Cuando tu trabajo se extiende por aplicaciones, documentos, tickets, chats e investigaciones, encontrar respuestas se vuelve lento y fragmentado. ClickUp BrainGPT, un compañero de escritorio con IA, unifica la búsqueda y el razonamiento en: TODAS tus aplicaciones de trabajo

Tu entorno de trabajo de ClickUp

Aplicaciones conectadas

Múltiples LLM (ChatGPT, Claude y Gemini)

Búsqueda en la web Pregunte a ClickUp Talk to Text en Brain MAX para encontrar las respuestas en su entorno de trabajo . Y cuando se mueve rápido, la función Talk to Text de ClickUp Brain MAX le ayuda a trabajar cuatro veces más rápido. Solo tiene que dictar información valiosa o requisitos, y la herramienta los formateará por usted, listos para añadirlos a una tarea.

Así es como ayuda a eliminar la expansión descontrolada de la IA:

Cuándo utilizar cada gráfico (escenarios del mundo real)

Los equipos suelen alternar entre gráficos de burnup y gráficos de burndown ágiles en función del tipo de trabajo, el nivel de incertidumbre y la necesidad de supervisar de cerca el progreso.

A continuación se presentan situaciones prácticas que muestran cuándo es más adecuado utilizar cada gráfico. 📈

Escenario 1: un sprint de dos semanas en el que el backlog está bloqueado

Tu equipo comienza un sprint de dos semanas con un conjunto fijo de tareas y sin cambios previstos a mitad del sprint. Quieres una vista diaria sencilla que muestre si estás reduciendo el trabajo al ritmo adecuado.

Un gráfico de burndown se adapta a esto porque la línea de trabajo restante muestra si el equipo va adelantado o retrasado. Esto funciona bien en un flujo de trabajo ágil de scrum, donde el enfoque es la entrega predecible.

Escenario 2: una función del producto que sigue evolucionando durante el desarrollo

Está creando una nueva función orientada al usuario y las partes interesadas siguen solicitando pequeñas mejoras después de cada demostración. El alcance crece ligeramente cada pocos días y el equipo necesita claridad sobre si el progreso es real o solo parece lento porque el objetivo sigue cambiando.

En este caso, el gráfico de burnup es más adecuado, ya que muestra el trabajo completado y el alcance total como líneas separadas. Esto resulta útil cuando se mantiene una estructura de desglose del trabajo detallada que sigue cambiando.

🔍 ¿Sabías que...? Las personas suelen sobreestimar el tiempo que les llevará realizar tareas difíciles (lo que se denomina «sesgo de impacto»), lo que les lleva a procrastinar. Pero una vez que empiezan, suelen completar las tareas más rápido de lo previsto. Esta es una de las razones por las que dividir el trabajo complejo en partes más pequeñas aumenta la capacidad de seguimiento.

Escenario 3: un proyecto de un trimestre de duración con múltiples aprobaciones y dependencias

Tu equipo está preparando un lanzamiento dirigido a los clientes que implica ingeniería, diseño, marketing y asuntos legales. Cada grupo sigue su propio cronograma, y las aprobaciones pueden retrasar ciertas tareas.

Dado que el cronograma general no es fijo, un gráfico de burnup ofrece a los responsables una vista honesta del progreso y de cómo los cambios afectan al alcance. De esta forma, puede explicar por qué se modifican los plazos, especialmente cuando el cronograma del proyecto cambia debido a dependencias entre equipos.

🧠 Dato curioso: las personas se sienten más motivadas cuando ven un progreso visible, incluso si se trata de pequeños logros. Esto se denomina «efecto gradiente de metas». Tu cerebro acelera el esfuerzo a medida que te acercas a la finalización (¡por eso funcionan los gráficos de burndown!).

Cómo crear un gráfico de burnup/burndown con ClickUp

ClickUp actúa como un entorno de trabajo de IA convergente, lo que significa que tus tareas, documentos, actualizaciones, datos de sprints, elaboración de informes y asistencia de IA se encuentran en un solo sistema, lo que elimina la proliferación de herramientas.

A continuación, te mostramos más detalladamente cómo te ayuda esta herramienta ágil. 👇

Comience la configuración de su sprint

Obtenga una plantilla gratuita Establezca una base de sprint coherente, realice el seguimiento de múltiples tareas y vea lo que está terminado frente a lo que está en curso con la plantilla de gráfico de agotamiento de ClickUp.

La plantilla de gráfico de agotamiento de ClickUp le ofrece un punto de partida sólido. Defina cada KPI como una tarea de ClickUp. A continuación, añada campos personalizados de ClickUp como Valor objetivo, Valor real, Progreso e incluso Periodo anterior o Variación. De esta forma, capturará el número y el contexto que lo rodea: cómo se compara con su meta, si la tendencia es al alza o a la baja y qué equipo es el responsable.

La plantilla ofrece estados personalizados de ClickUp, como En curso, En riesgo, Completada y No iniciada, para definir el estado de cada KPI.

Supongamos que está ejecutando un sprint de 12 días para una actualización de pagos. Carga el «Sprint 14», introduce sus 60 puntos de historia estimados y correlaciona todo con estados significativos. Llega el segundo día, su ingeniero de backend envía una historia de 5 puntos, el control de calidad cierra una tarea de 3 puntos y la línea de trabajo restante desciende inmediatamente.

Escuche a Dayana Mileva, directora de cuentas de Pontica Solutions:

Con ClickUp, dimos un paso más allá y creamos paneles donde nuestros clientes pueden acceder y supervisar el rendimiento, la ocupación y los proyectos en tiempo real. Esto permite a los clientes sentirse conectados con sus equipos, especialmente teniendo en cuenta su ubicación en diferentes países y, a veces, incluso en diferentes continentes.

Con ClickUp, dimos un paso más allá y creamos paneles donde nuestros clientes pueden acceder y supervisar el rendimiento, la ocupación y los proyectos en tiempo real. Esto permite a los clientes sentirse conectados con sus equipos, especialmente teniendo en cuenta que se encuentran en diferentes países y, a veces, incluso en diferentes continentes.

Cree su sala de control de sprints real

Integrado en la plataforma (¡e integrado con las plantillas de ClickUp!), ClickUp Dashboards le permite crear hubs personalizados que visualizan la información de todos los equipos o departamentos. Puede utilizar gráficos de barras, gráficos de líneas, indicadores o mosaicos numéricos en función de la historia: rendimiento de ventas, alcance de marketing, eficiencia operativa, métricas de servicio al cliente o KPI relacionados con los empleados.

Acceda a imágenes en tiempo real que reflejan los datos de las fuentes de datos elegidas con los paneles personalizados de ClickUp.

Los paneles funcionan mejor cuando se centran en los dos gráficos que guían las decisiones del sprint: el gráfico de agotamiento para el ritmo y el gráfico de consumo para el alcance.

Supongamos que crea un «Panel de control del sprint 22». Añade una tarjeta de burndown del sprint a la izquierda y una tarjeta de burnup del sprint a la derecha. Esa combinación facilita la detección de la verdadera razón de los retrasos.

Utiliza la tarjeta Sprint Burndown en los paneles de ClickUp para ver claramente la velocidad a la que avanza el trabajo.

Cuando se encuentra a mitad del sprint, su panel muestra:

La línea ideal del gráfico de consumo prevé que 27 puntos estén completados.

La línea real se sitúa en 18.

El gráfico de burnup muestra que la línea de alcance salta de 54 a 66 porque Producto añadió tres tareas de pulido de incorporación.

Esos dos gráficos, uno al lado del otro, cuentan una historia muy diferente de los problemas de velocidad. El equipo no redujo la velocidad; el sprint cambió. Eso le da un paso claro: eliminar una historia no esencial y trasladar las nuevas tareas de pulido al Sprint 23 en lugar de forzar un ritmo poco realista.

Controle su ritmo en tiempo real

Profundiza en los detalles de tu trabajo con las tarjetas de burndown de Sprint en el panel de ClickUp.

Las tarjetas de sprint burndown se actualizan cada vez que alguien mueve una tarea. Si la línea ideal espera 12 tareas completadas en el segundo día y su línea real solo muestra 6, compruebe su tablero y encontrará tres tareas atascadas en revisión.

Un pequeño empujón durante el resumen StandUp les ayuda a ponerse en marcha de nuevo.

💡 Consejo profesional: configura un panel de KPI con tarjetas de IA que recopilan datos de múltiples fuentes de datos. A medida que se actualizan los datos, ClickUp Brain destaca las tendencias y anomalías (por ejemplo, una caída repentina en la velocidad del sprint o un aumento en el número de defectos). De esta forma, evitas tener que revisar manualmente los números sin procesar.

Configure las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp para crear reuniones rápidas sobre las últimas actualizaciones.

Combina esto con Talk-to-Text. Dicta tus actualizaciones, utiliza un desencadenante para que la tarjeta de IA recalcula las métricas y actualice los gráficos: burndown, burnup, alcance frente a velocidad, etc. Tendrás un panel actualizado antes de la próxima puesta al día o revisión de liderazgo.

Mantenga el alcance abierto

Los gráficos de burnup son importantes cuando el sprint se niega a quedarse quieto.

Detecta los cambios en el alcance antes de que descarrilen tu sprint con las tarjetas de burnup de sprint en los paneles de ClickUp.

La tarjeta de burnup de sprint separa el trabajo completado del alcance total, por lo que los cambios se muestran al instante. Supongamos que el equipo de control de calidad añade cuatro escenarios de accesibilidad por valor de 10 puntos. La línea de alcance se eleva, la línea de progreso se mantiene estable y usted sabe inmediatamente que está apuntando a un objetivo en movimiento.

Vea este vídeo para aprender a crear un panel de control de gestión de proyectos:

Eleva el listón con ClickUp

Los gráficos de sprint hacen que el trabajo resulte más claro cuando los equipos se mueven rápidamente y gestionan metas cambiantes.

Los gráficos de burndown mantienen a todos centrados en el ritmo actual, mientras que los gráficos de burnup te ayudan a comprender cómo evoluciona el alcance. La elección correcta depende del nivel de cambio en torno a tu proyecto, pero ambos gráficos aportan más confianza a tu equipo y menos sorpresas.

ClickUp te ofrece ambas vistas sin esfuerzo adicional, ya que cada tarea ya contiene los datos que necesitan tus gráficos. Puedes realizar el seguimiento del progreso, detectar cambios en el alcance de forma temprana y ejecutar sprints con menos desvíos. Los paneles, las tarjetas de sprint y ClickUp Brain convierten tu entorno de trabajo en una sala de control que se actualiza en tiempo real a medida que tu equipo avanza en una tarea. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅