Cómo automatizar las descripciones de productos utilizando IA

Usted conoce la importancia de las descripciones de productos. Son más que un resumen de lo que vende.

Una descripción de producto bien redactada puede aumentar la tasa de conversión de tu tienda y el valor percibido de tus productos.

Sin embargo, redactarlas es más fácil de decir que de hacer, sobre todo cuando se gestionan las ventas, el crecimiento, las consultas de los clientes, las actualizaciones de inventario y todas las demás tareas que mantienen tu tienda en funcionamiento cada día.

La IA te ayuda a crear descripciones de productos en cuestión de segundos. A continuación, puedes perfeccionarlas, optimizarlas para SEO y mucho más.

Sigue leyendo para aprender a realizar la automatización de las descripciones de productos con IA.

⭐ Plantilla destacada ¿Le cuesta escribir descripciones de productos para cada SKU y darles formato en Amazon, Shopify, Instagram y todos los demás mercados? Utiliza la plantilla de documento de resumen de productos de ClickUp para centralizar toda la información sobre tus productos en un solo lugar. Organiza las especificaciones de los productos, los comentarios, los planes de lanzamiento y mucho más en un solo lugar. Obtenga una plantilla gratuita Organiza las especificaciones más importantes de los productos en un documento coherente utilizando la plantilla de documento de resumen de productos de ClickUp.

Por qué es importante la automatización de las descripciones de productos

A tu lado creativo le encanta escribir descripciones de productos.

Sin embargo, al lanzar o ampliar tu tienda online, la creatividad por sí sola no bastará para mantener el ritmo. La automatización te ayuda a mantener la calidad y a avanzar más rápido.

He aquí por qué es importante:

Ahorrarás horas cada semana que, de otro modo, dedicarías a escribir, realizar edición y reescribir descripciones para cada nuevo SKU y variación.

Mantienes una voz de marca coherente en todo tu catálogo, incluso si varias personas contribuyen a tu contenido.

Lanzará productos más rápido , ya que las descripciones dejarán de ser un obstáculo durante la comercialización o la planificación de campañas.

Mejora el SEO con textos ricos en palabras clave y asistidos por IA que se ajustan a las buenas prácticas en todas las páginas de productos.

Eliminas los errores humanos y las conjeturas : no hay detalles que se pierdan, ni errores de copiar y pegar, ni formatos inconsistentes gracias al uso de : no hay detalles que se pierdan, ni errores de copiar y pegar, ni formatos inconsistentes gracias al uso de la IA generativa en el comercio electrónico.

Puede adaptar el contenido a todos los canales generando descripciones específicas para Shopify, Amazon, Instagram o mercados en cuestión de minutos con solo unas pocas indicaciones.

Así liberará tiempo para dedicarlo a trabajos de mayor impacto, como el marketing, las operaciones, la coordinación con proveedores y la interacción con los clientes.

👀 ¿Sabías que... Según BuiltWith, hay más de 26 millones de tiendas de comercio electrónico en la web. Shopify tiene la mayor cuota, con alrededor del 27 %, seguida de Wix, con aproximadamente el 18 %.

Cómo escribe la IA las descripciones de productos

El camino hacia la automatización de las descripciones de productos comienza con un análisis de tus operaciones de contenido.

La mayoría de los equipos de comercio electrónico dependen de un mosaico de herramientas, hojas de cálculo y archivos de texto.

Una investigación de IBM revela que el 50 % de los directores generales afirman que sus organizaciones siguen operando con tecnología desconectada. Antes de que la IA pueda ampliar su catálogo, debe comprender en qué aspectos su flujo de trabajo de contenido es sólido y en cuáles le está ralentizando.

Paso ¿Qué ocurre? Cómo funciona la IA en este caso Recopilación de datos Le proporcionas a la IA los detalles del producto. La IA necesita entradas estructuradas, como funciones, materiales, especificaciones, dimensiones, público objetivo y tono. Desarrollar la comprensión contextual El modelo analiza tus entradas. Mediante el procesamiento del lenguaje natural (NLP), la IA interpreta tus datos para comprender qué es el producto y qué es lo más importante para los clientes. Coincidencia de patrones La IA establece la conexión entre tu producto y patrones extraídos de millones de ejemplos. Los modelos lingüísticos se entrenan con grandes conjuntos de datos. Reconocen cómo se suelen redactar las descripciones de productos en distintos sectores e imitan esos patrones. Generación de borradores La IA genera la descripción de tu producto. Genera texto similar al humano basándose en tus instrucciones sobre el tono, la longitud, las palabras clave, si se deben destacar primero las ventajas o las funciones, etc. Integración SEO Se añaden palabras clave y formato. La IA puede incorporar automáticamente palabras clave SEO, estructurar viñetas con ventajas y garantizar la legibilidad tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda. Alineación de la voz de la marca La descripción se adapta a tu estilo de redacción. Cuando se especifica el tono, el modelo ajusta la redacción para que sea divertida, técnica, etc. Precisión y verificación de datos Revisa y perfecciona /IA te ayuda en un 80-90 %. Los humanos comprueban los datos del producto, eliminan las alucinaciones y añaden matices de la marca. Variaciones finales Genera múltiples versiones rápidamente. Ideal para pruebas A/B, formato de mercados (Shopify vs Amazon) o distribución multicanal.

🧠 Dato curioso: El 3 de abril de 1997, John Wainwright, un ingeniero de software australiano, se convirtió en el primer cliente externo de Amazon al comprar «Fluid Concepts And Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought» (Conceptos fluidos y analogías creativas: modelos informáticos de los mecanismos fundamentales del pensamiento), de Douglas Hofstadter. El primer libro comprado en Amazon y su albarán de entrega.

Paso a paso: automatización de descripciones de productos con IA

Puede que pases horas creando listas de funciones y detalles técnicos. Pero eso por sí solo no vende.

Tus clientes quieren saber cómo encaja el producto en sus vidas y por qué vale la pena elegirlo frente a otras alternativas.

Este es el flujo de trabajo práctico para la automatización de las descripciones de productos con IA.

1. Centraliza los datos de tus productos

Empieza por reunir todo el material relacionado con tus productos en un solo lugar. Piensa en las especificaciones de los productos, las imágenes, los detalles técnicos, la información sobre precios y, tal vez, los casos de uso.

Es posible que ya tengas esta información dispersa en hojas de cálculo, galerías multimedia, documentos técnicos y carpetas de testimonios.

En lugar de ir y venir para alimentar a la IA con esa información, organízala en un solo lugar. Esto ayudará a la IA a comprender el alcance de tus productos de forma integral.

En cada paso, te mostramos cómo ClickUp , el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, te simplifica este proceso* al reunir todos los flujos de trabajo en una plataforma unificada.

¿Cómo ayuda ClickUp?

Descarga la plantilla de documento de resumen de producto de ClickUp. En esencia, se trata de un documento ClickUp preestructurado que centraliza toda la información de tus productos en un entorno de trabajo colaborativo.

Utiliza esta plantilla para organizar las especificaciones de tus productos, descripciones de problemas, requisitos técnicos e información complementaria sobre los productos. Para obtener más detalles, también puedes añadir páginas anidadas dentro del documento.

Obtenga una plantilla gratuita Centraliza toda la información de tus productos con la plantilla de documento de resumen de productos de ClickUp.

Dado que se trata de un documento colaborativo, otros departamentos pueden contribuir a recopilar los detalles.

El equipo de producto añade especificaciones e información sobre los usuarios, mientras que el equipo de diseño sube imágenes y archivos de embalaje. El equipo de marketing añade la voz de la marca y el equipo de operaciones actualiza los precios, los SKU o los detalles relacionados con el stock.

Puedes asignar comentarios y tareas a los miembros del equipo (directamente desde Docs), hacer una mención a un miembro del equipo para aclarar dudas e incluso establecer conexiones entre tareas y cronogramas relacionados para que todos estén alineados.

Esta plantilla se convierte en la fuente central de información veraz para cuando los miembros de tu equipo necesiten datos relacionados con los productos.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para el desarrollo de productos que ilustran y estandarizan los procesos.

2. Crea directrices y plantillas reutilizables

Quieres que las descripciones de productos generadas por IA reflejen tu voz y posición únicos, y que lo hagan a gran escala.

Esta coherencia se consigue proporcionando a la IA una estructura repetible que todas las descripciones deben seguir.

Empieza por definir una plantilla sencilla y reutilizable a la que tu IA pueda recurrir cada vez. Este enfoque resuelve el problema de la página en blanco para la IA, ya que le proporciona una estructura predecible a seguir. Tu plantilla incluirá:

Frase gancho que capte la atención

Párrafo breve que explique la finalidad del producto, a quién va dirigido y por qué es importante.

Puntos clave sobre funciones y ventajas y tradúcelos a resultados para los clientes.

Especificaciones del producto que el comprador querría conocer antes de realizar la compra.

Palabras clave SEO para que la descripción sea fácil de encontrar.

La voz de la marca es otro aspecto fundamental que formará parte de tu plantilla. Deberás especificar las preferencias lingüísticas (términos técnicos que se deben incluir y palabras poderosas que se deben utilizar), el nivel de formalidad y cualquier restricción en cuanto al tono.

Cuanto más claras sean tus directrices de voz, más se acercará la IA a sonar como tú.

Un consejo profesional es añadir ejemplos. La IA aprende bien a partir de ejemplos. Incluye algunas descripciones perfectas, lo que se debe y no se debe hacer, y la longitud y el estilo preferidos de las frases.

¿Cómo ayuda ClickUp?

Utiliza ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT para crear y almacenar todas las directrices de tu marca y los requisitos de voz. Aquí puedes dar formato a tus documentos con diferentes opciones de estilo.

Crea directrices completas sobre los productos con ClickUp Docs + ClickUp AI.

Docs te permite añadir tablas, incrustar enlaces de YouTube y archivos PDF, interconectar documentos, incrustar sitios web e incorporar la paleta de colores de tu marca para mantener la coherencia.

También sabes que cada plataforma en la que vendes requiere un estilo de descripción diferente. En lugar de guardar estas reglas en archivos separados, puedes consolidarlas en un único documento de ClickUp. Solo tienes que acceder al botón «Preguntar a la IA» de tu documento para obtener soporte adicional y tendrás a un redactor/editor trabajando contigo.

Por ejemplo, añade secciones con directrices específicas para cada plataforma, como:

Shopify: Párrafos limpios + viñetas con ventajas

Amazon: cinco puntos clave ricos en palabras clave + una panorámica de entre 400 y 500 caracteres.

Instagram: tono de conversación + emojis + CTA

Mercados: Normas de formato estrictas + directrices de cumplimiento

A continuación, te mostramos una plantilla de ejemplo que puedes utilizar para crear descripciones de productos atractivas 👇. Meta descripción: 140-150 caracteres

Gancho emocional: 15-20 palabras

Descripción general del producto: 50-80 palabras Breve descripción que explique qué es el producto, para quién está destinado y cuál es el principal problema que resuelve. Céntrate en las ventajas más que en las funciones y utiliza un lenguaje que resulte atractivo para tu público objetivo. Ventaja principal con prueba: 25-30 palabras

4-6 Características principales: Encabezado seguido de una descripción de entre 15 y 25 palabras cada una.

Testimonio de un cliente Cita breve y auténtica que destaque las ventajas o la experiencia clave.

Descripciones de imágenes : 4-5 puntos a destacar en la imagen.

Palabras clave: Lista de palabras clave relevantes para SEO.

Directrices sobre la voz de la marca: enlace al documento sobre la voz de la marca para mantener un tono coherente. Detalles del producto: [Documento enlazado con la ficha del producto]

⚒️ Truco rápido: Utiliza el sesgo de anclaje al fijar tus precios. El sesgo de anclaje significa que tu plantilla debe incluir campos para el precio original, el precio con descuento y la comparación de valores, de modo que los compradores perciban instintivamente la oferta como más atractiva. vía Columbia

3. Elige tu herramienta de IA para generar la descripción del producto.

No faltan herramientas de IA para escribir descripciones de productos.

Pero la verdadera pregunta es: ¿qué IA se adapta a tu forma de trabajar? Porque si la IA se encuentra fuera de tu flujo de trabajo, tendrás que cambiar constantemente de pestañas, pegar datos manualmente y corregir inconsistencias, lo que frustraría todo el propósito de la automatización.

Necesitas una IA que comprenda tus productos, tu marca, la estructura de tu catálogo y las tareas relacionadas con cada nuevo SKU.

¿Cómo ayuda ClickUp?

ClickUp BrainGPT es la IA contextual que entiende tu trabajo.

Extrae el contexto de los documentos de tus productos, las directrices de voz de la marca, la información sobre los clientes, el Calendario de marketing y mucho más para generar descripciones de productos con una alta tasa de conversión. ¡Echa un vistazo a este flujo de trabajo en el que BrainGPT genera automáticamente el texto!

A diferencia de otras aplicaciones independientes que no conocen su catálogo, ClickUp BrainGPT extrae información de páginas de productos, listas, tareas, bases de conocimiento, comentarios y documentos.

¿Qué hace que BrainGPT sea tan potente?

Pídele a la IA que redacte una descripción del producto SKU-147. Esta extraerá las especificaciones, los materiales, las dimensiones, las preguntas frecuentes de los clientes e incluso los recursos de diseño de tu entorno de trabajo.

Dado que las directrices de voz de tu marca se almacenan en ClickUp Docs, esta herramienta de IA contextual aprende continuamente cómo escribes y aplica ese tono en cada nueva descripción.

Así es como funciona paso a paso:

Añade una idea de producto : introduce tu lista de ideas de productos en ClickUp como tareas. Estas se convertirán en los puntos de partida que utilizará la IA para generar descripciones y variaciones.

Selección automática de categorías : el sistema asigna cada idea de producto a la categoría más relevante utilizando los : el sistema asigna cada idea de producto a la categoría más relevante utilizando los estados personalizados los campos personalizados que ya has ajustado.

Características destacadas generadas por IA : mediante un : mediante un campo de IA , el sistema genera al instante tres variaciones de características destacadas basadas en marcos de copia de productos probados.

Variaciones de descripciones de productos generadas por IA : en otro campo de la IA, esta genera tres opciones completas de descripción de productos, basadas en las buenas prácticas de comercio electrónico y marketing de productos de alto rendimiento.

Aceleración instantánea del contenido: con una sola idea de producto, obtienes en segundos funciones destacadas listas para usar, opciones de descripción completas y categorización, lo que reduce el tiempo dedicado a la redacción inicial del texto.

📮 ClickUp Insight: ¡La mitad de nuestros encuestados tiene dificultades para adoptar la IA ! El 23 % simplemente no sabe por dónde empezar, mientras que el 27 % necesita más formación para realizar tareas avanzadas. ClickUp AI resuelve este problema con una interfaz de chat familiar y una asistencia altamente contextual. Los equipos pueden empezar directamente con preguntas y solicitudes sencillas y, a medida que avanzan, descubrir de forma natural funciones de automatización y flujos de trabajo más potentes, sin la intimidante curva de aprendizaje que frena a tanta gente.

⚡ Archivo de plantillas: 7 plantillas gratuitas para escribir contenido y realizar la creación de contenido más rápido.

4. Bonificación: crea un repositorio de indicaciones

Crea una colección de indicaciones probadas que puedan generar descripciones de productos de calidad de forma consistente.

Tu equipo puede utilizar estas indicaciones probadas que ya incorporan la voz de tu marca y los requisitos de la plataforma. Hemos creado algunas indicaciones de IA para descripciones de productos que puedes guardar:

Indicación de descripción general del producto

Escribe una panorámica de entre 50 y 80 palabras para [nombre del producto] dirigida a [público objetivo]. Empieza por el principal problema que resuelve, explica qué lo hace diferente y termina indicando quién se beneficia más de él. Utiliza la segunda persona del singular («tú»). Evita las listas de funciones: céntrate en los resultados y las experiencias.

Indicación para beneficiar la conversión inmediata

Toma estas funciones técnicas: [lista de funciones] y reescribe cada una de ellas como una ventaja para el cliente. Formato: «Nombre de la función: explicación de la ventaja en 15-20 palabras». Céntrate en lo que gana el cliente, no en lo que tiene el producto. Utiliza un lenguaje emocional y conecta con las mejoras en la vida cotidiana.

Indicación emocional atractiva

Crea una frase inicial de 15 palabras para [nombre del producto] que haga que [público objetivo] se sienta comprendido. Aborda primero su frustración y luego insinúa la solución. Utiliza un tono coloquial. Evita los superlativos. Empieza con «Por fin», «Basta» o «Imagina» para causar impacto.

Indicación de optimización SEO

Reescribe esta descripción para incluir [palabra clave principal] 2-3 veces y [palabras clave secundarias] de forma natural. Mantén la legibilidad por encima del 70 %. Mantén la palabra clave principal en los primeros 50 caracteres. Añade palabras clave de cola larga: [lista]. No sacrifiques el flujo natural por el relleno de palabras clave.

Indicación para la llamada a la acción

Escribe una frase final convincente para [nombre del producto] que cree urgencia sin resultar agresiva. Incluye un recordatorio de las ventajas, aborda la última objeción y utiliza palabras de acción. No superes las 25 palabras. Evita «Compra ahora» y utiliza frases como «Empieza a disfrutar» o «Experimenta la diferencia».

Recuerda que tu próximo paso no depende de esto. Tómate tu tiempo, experimenta con estas indicaciones y sigue actualizando este repositorio.

👀 ¿Sabías que...? Utilizar un lenguaje sensorial en las descripciones de tus productos puede ayudar a los compradores a imaginar cómo sería tener tu producto. La conclusión se basa en dos estudios. Uno de ellos demostró que las publicaciones de personas influyentes en las redes sociales con palabras sensoriales como «jugoso» y «crujiente» generaban un mayor compromiso. Otro estudio descubrió que los verbos táctiles, como «tocar», pueden preparar al cerebro para responder como si ya estuviera tocando un objeto. La descripción del producto que aparece a continuación, de The Oodie, utiliza frases como «te sentirás como si estuvieras abrazando cachorros».

5. Revisa la precisión y el tono de la marca

El uso de la IA para la redacción publicitaria te permite obtener excelentes descripciones de productos.

Lo tienes todo: documentación del producto que recopila toda la información necesaria + directrices de marca y voz + plantillas específicas para cada plataforma + indicaciones probadas.

Es necesario humanizar el contenido de la IA. Y, a pesar de las instrucciones claras, la IA podría ignorar las instrucciones de redacción y ofrecerte un texto que suena robótico.

Utiliza esta lista de control para realizar la edición de las descripciones de productos generadas por IA:

Verifica la exactitud de los datos: compara los detalles técnicos, como las especificaciones, las dimensiones y las declaraciones de compatibilidad, con la documentación original.

Céntrate en las ventajas: convierte las funciones en resultados para el cliente, es decir, en lugar de decir «revestimiento impermeable», escribe «protección durante las aventuras al aire libre».

Añade detalles específicos: añade pruebas concretas como «esta funda para teléfono resiste caídas de 3 metros» en lugar de decir que es duradera.

Prueba la conexión emocional: pregunta si la descripción te hace sentir algo respecto al producto.

Confirma el cumplimiento de la plataforma: verifica los límites de caracteres, la ubicación de las palabras clave y los requisitos de formato.

¿Cómo ayuda ClickUp?

El software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp ofrece un sistema de revisión exhaustivo, por lo que las descripciones generadas por IA se someten al mismo rigor que cualquier texto redactado por un profesional.

Así es como centraliza tu flujo de trabajo:

🎷 Para inspirarte: No es necesario incluir todas las palabras clave en una descripción breve. También puedes ampliar los detalles del producto, como ha hecho North Brewer con el kit de cerveza artesanal.

6. Optimiza el SEO

La verdad es que nadie comprará tus productos si no los encuentra.

Incluso si su sitio web está optimizado en todo (velocidad, imágenes de alta calidad, etc.), sigue siendo necesario optimizarlo para los motores de búsqueda.

¿Cómo se hace?

Añade palabras clave de cola larga a las descripciones de tus productos. Escribe para los compradores, no para los bots.

Tu contenido debe responder a una pregunta: ¿informa y ayuda al comprador a tomar la decisión de compra? Tu descripción no debe limitarse a hacer menciones de las funciones. Debe explicar cómo te beneficiarás de ellas.

❌ Descripción del producto con muchas funciones

Aanya, la elefanta, está fabricada con hilo 100 % algodón. Mide 23 cm de altura. El peluche tiene detalles cosidos a mano, relleno de fibra suave y costuras reforzadas. Se puede lavar a máquina y es apto para niños a partir de 6 meses.

✅ Descripción de productos basada en los beneficios

Aanya la elefanta está diseñada para ser la primera compañera de consuelo de tu bebé. Su hilo 100 % algodón le da una textura suave y acogedora que a las manitas les encanta agarrar, mientras que los detalles cosidos a mano la hacen sentir cálida y personal, como un juguete hecho solo para tu hijo. Con 23 cm de altura, tiene el tamaño perfecto para abrazarla a la hora de dormir o llevarla en el cochecito. Y como se puede lavar a máquina y tiene costuras reforzadas, Aanya se mantiene segura, limpia y lista para años de recuerdos.

Recuerda colocar las palabras clave de forma estratégica: en la URL, el título de la página, el texto alternativo de las imágenes, los encabezados H2 y, con moderación, en el cuerpo del texto.

7. Crea flujos de trabajo automatizados

Si su empresa lanza constantemente nuevos productos, siempre tendrá tareas relacionadas con las descripciones de productos en la lista de tareas pendientes.

Necesitas una herramienta de creación de contenido que automatice la generación de descripciones sin necesidad de introducir datos manualmente. Formarán parte del flujo de trabajo de lanzamiento de productos, en lugar de ser una tarea independiente.

¿Cómo ayuda ClickUp?

Con ClickUp, puedes utilizar los desencadenantes para activar automatizaciones basadas en reglas y agentes de IA para generar descripciones en modo automático.

Para los flujos de trabajo de automatización básicos, establece desencadenantes como «cuando se crea una nueva tarea de producto» o «cuando el estado de un producto cambia a Listo para descripción». A continuación, añade acciones como «generar la descripción del producto utilizando ClickUp AI» o «asignar la tarea a un redactor de contenidos».

Crea automatizaciones basadas en reglas con ClickUp Automations.

También puedes utilizar la IA integrada de ClickUp para crear agentes que rellenen automáticamente los detalles de los productos, asignen revisores y muevan tareas a través de tu flujo de trabajo, sin necesidad de intervención manual.

Por ejemplo, cuando se añade un nuevo producto a tu lista de lanzamientos, una automatización puede crear al instante un borrador de descripción, notificarlo a tu equipo y actualizar el estado de la tarea. Esto garantiza que todos los productos tengan una descripción de alta calidad a tiempo, siempre.

Crea agentes de IA personalizados en ClickUp para gestionar flujos de trabajo específicos sin intervención manual.

Estas son algunas automatizaciones que puedes configurar para optimizar los flujos de trabajo de las descripciones de productos: Campo personalizado «Resumen del producto» actualizado → Crear subtarea «Escribir descripción del producto» → Añadir plantilla de lista de control

Tarea trasladada a «Descripción completa» → Enviar notificación por correo electrónico al equipo de SEO → Establecer prioridad alta

Se acerca la fecha límite para la tarea de descripción → Publicar comentario recordatorio → Asignar observador para el seguimiento

6. Supervisa y optimiza tu flujo de trabajo

El último paso en la automatización del flujo de trabajo de IA es realizar el seguimiento del rendimiento de las descripciones generadas por IA.

Descubre cuántos visitantes se convierten en clientes y qué productos reciben más clics.

Realiza pruebas A/B. Presta atención a qué ganchos emocionales, presentaciones de funciones y estilos de llamada a la acción impulsan la participación de los clientes.

Actualiza tu repositorio de indicaciones basándote en la información sobre el rendimiento. Si las descripciones con un formato específico superan constantemente a otras, perfecciona tus indicaciones para replicar esa estructura.

Si ciertas categorías de productos tienen un rendimiento inferior al esperado, ajusta las directrices de voz de tu marca o añade especificaciones más detalladas a tus indicaciones.

¿Cómo ayuda ClickUp?

Recopila métricas clave, como las tasas de conversión y de clics, y visualiza el éxito de los productos en los paneles de ClickUp. Crea widgets personalizables para identificar tendencias en todo tu catálogo de productos.

Configura tarjetas de IA que muestren las tasas de conversión de diferentes categorías de productos, supervisa qué descripciones generan tráfico orgánico y realiza el seguimiento de las tasas de finalización de tus flujos de trabajo automatizados.

También obtienes un resumen ejecutivo que muestra el estado y la salud de tu departamento, equipo o proyectos.

Deja que la IA se encargue del análisis y el resumen de los datos de tu entorno de trabajo.

📚 Más información: 10 programas de software de flujo de trabajo de contenido para equipos de marketing en 2025

Aquí tienes una lista de herramientas de IA populares para generar descripciones de productos. Cada una tiene diferentes funciones clave y casos de uso.

1. ClickUp BrainGPT

La IA extrae el contexto de tus tareas, documentos, fuentes web y todas las herramientas de terceros que utilizas.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que te entiende a ti y a tu trabajo.

Optimiza todo el proceso de creación de contenido al integrar la IA directamente en tu flujo de trabajo.

Puede iniciar proyectos haciendo una lluvia de ideas y resumiendo investigaciones o informes con ClickUp BrainGPT, extrayendo información clave de todo su entorno de trabajo y aplicaciones integradas. Cuando llega el momento de crear contenido, Brain genera entradas de blog, descripciones de productos o textos para redes sociales acordes con la marca directamente en sus documentos, lo que elimina la necesidad de cambiar de herramienta o volver a introducir la información.

El contenido visual es igual de fácil, con la generación instantánea de imágenes impulsada por IA basada en tus instrucciones o detalles de la tarea. A lo largo del proceso, puedes colaborar con tu equipo en ClickUp Chat para perfeccionar los mensajes o solicitar reescrituras, mientras se realiza el seguimiento de los comentarios y las asignaciones en tiempo real.

Para flujos de trabajo repetitivos o complejos, puedes crear agentes de IA personalizados para automatizar tareas como la investigación de palabras clave, la optimización SEO o la programación de contenidos, asegurándote de que nada se pase por alto. Incluso las reuniones están cubiertas: ClickUp AI Notetaker captura las decisiones y las convierte en tareas prácticas o borradores de contenido. Con la profunda conciencia contextual y la automatización de Brain, cada paso, desde la ideación hasta la publicación, se vuelve más rápido, más inteligente y siempre acorde con la marca.

Las mejores funciones de BrainGPT

IA multimodelo : aprovecha la potencia de múltiples modelos de IA para la automatización de textos, imágenes y flujos de trabajo, lo que garantiza la mejor adaptación a cada tarea.

Comprensión contextual : lee y comprende documentos, tareas, comentarios, adjuntos, campos personalizados y subtareas para obtener resultados más inteligentes y relevantes.

Generación de imágenes mediante IA : crea instantáneamente imágenes y gráficos a partir de indicaciones de texto, directamente en tu entorno de trabajo.

Creador de agentes : crea y despliega agentes de IA personalizados para automatizar flujos de trabajo de contenido, tareas repetitivas y desencadenantes de procesos.

Chat del entorno de trabajo : colabora, intercambia ideas y perfecciona el contenido con tu equipo y Brain, sin salir de ClickUp.

IA Notetaker : captura notas de reuniones, decisiones y elementos pendientes de llamadas, y conviértelas en tareas automáticamente. : captura notas de reuniones, decisiones y elementos pendientes de llamadas, y conviértelas en tareas automáticamente.

Resultados específicos para cada marca y plataforma: se adapta a tu estilo de redacción y aplica el formato adecuado para cualquier plataforma o canal.

Limitaciones de BrainGPT

Es posible que haya una curva de aprendizaje inicial con los flujos de trabajo agenticos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de BrainGPT

G2: 4,7/5 (más de 10 585 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BrainGPT?

Un usuario de ClickUp también comparte su experiencia en G2:

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la función de conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel empresarial, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. […] Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con más claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o generando nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la función de conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel empresarial, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. […] Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con más claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o generando nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

2. Jasper

vía Jasper

La plataforma de automatización de contenidos con IA te ayuda a crear textos coherentes y acordes con la marca en múltiples canales. Centraliza la voz de tu marca, las directrices de contenido y los activos en un único entorno de trabajo.

Desde la generación de descripciones de productos hasta contenidos extensos, publicaciones en redes sociales y mensajes de campaña, puedes utilizarlo en todo tu canal de contenidos. Jasper IQ mantiene la coherencia de la voz de tu marca en todas partes, incorporando tu tono, tus mensajes y tus reglas de estilo en todos los activos.

Las mejores funciones de Jasper

Utiliza Canvas, un entorno de trabajo de escritura flexible para redactar, editar y perfeccionar descripciones de productos largas o con varias secciones con la ayuda de la IA en tiempo real.

Studio estructura tu flujo de creación de contenido, ayudándote a alinear los mensajes, el tono y los requisitos de SEO en todas las referencias y categorías.

Configura automatizaciones con agentes de IA para ejecutar tareas repetitivas, como reescribir descripciones, generar variaciones, aplicar reglas de voz de marca o preparar formatos específicos para el mercado.

Limitaciones de Jasper

A pesar de su avanzado entrenamiento, el contenido a veces puede carecer de verdadera originalidad, estilo personal o profundidad narrativa, lo que hace que resulte robótico en temas comunes.

Precios de Jasper

Pro: 69 $/asiento/mes

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1264 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 1000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jasper?

Una reseña de un usuario dice:

La interfaz de usuario es muy limpia y fácil de navegar, incluso para alguien nuevo en las herramientas de IA. La curva de aprendizaje fue sorprendentemente baja.

La interfaz de usuario es muy limpia y fácil de navegar, incluso para alguien nuevo en las herramientas de IA. La curva de aprendizaje fue sorprendentemente baja.

3. Copy. IA

Copy. ai es una plataforma de comercialización (GTM) nativa de IA diseñada para ayudar a los equipos de marketing, ventas y contenido a optimizar la creación de contenido y ampliar su movimiento de comercialización.

Consolida la automatización del flujo de trabajo, la generación de contenido y las directrices de marca en un solo lugar. Puede producir rápidamente descripciones de productos, textos publicitarios, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, blogs y mucho más.

Las herramientas centradas en GTM de Copy.ai te permiten codificar estrategias de marketing, unificar tus datos y contenidos, y mantener la coherencia de la marca en todos los canales.

Las mejores funciones de Copy.ai

Automatiza secuencias de contenido completas utilizando flujos de trabajo de IA mediante la encadenamiento de varios pasos, desde la generación de clientes potenciales y la identificación de la audiencia hasta la redacción de campañas completas de correo electrónico y entradas de blog.

Crea contenido diverso rápidamente utilizando una amplia biblioteca de plantillas con más de 90 herramientas y plantillas prediseñadas.

Define una imagen de marca coherente utilizando las herramientas Infobase y Brand Voice.

Precios de Copy.ai / IA

Chatear: 29 $ al mes

Agentes : 249 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Limitaciones de Copy.ai

G2: 4,9/5 (más de 4000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 1000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Copy.ai?

Escúchalo en una reseña de Reddit:

Copy IA está bien en cuanto a velocidad, pero no esperes que gane la guerra del SEO sin más. Texto IA sin procesar = genérico, detectable y, por lo general, no se posicionará a largo plazo sin una edición humana exhaustiva.

Copy IA está bien en cuanto a velocidad, pero no esperes que gane la guerra del SEO sin más. Texto IA sin procesar = genérico, detectable y, por lo general, no se posicionará a largo plazo sin una edición humana exhaustiva.

Una superapp para todo tu trabajo Brain MAX se conecta a tus archivos, herramientas y base de conocimientos. Se convierte en el único hub de IA que escribe, resume, analiza y recupera todo lo que necesitas durante la creación de descripciones de productos. Utiliza Brain MAX para: Convierte ideas verbales en descripciones de productos listas para usar con Talk to Text.

Accede y analiza al instante la información de tareas, documentos, comentarios y sistemas conectados con Enterprise Search

Extraiga automáticamente detalles de tareas, imágenes, documentos, Calendarios e integraciones. Olvídate del cansancio de escribir textos con Talk to Text de Brain MAX.

4. ChatGPT

a través de ChatGPT

ChatGPT de OpenAI es uno de los asistentes de escritura con IA más sencillos para descripciones de productos. Se adapta rápidamente a diferentes tonos, formatos y plataformas, lo que lo hace útil para vendedores que gestionan múltiples referencias.

Puede cargar archivos, realizar el uso compartido de ejemplos y repetir el proceso en tiempo real para dar forma al texto final. ChatGPT también cuenta con compatibilidad para razonamientos avanzados, lo que le permite analizar detalles y generar descripciones precisas y centradas en las ventajas.

Si quieres una herramienta independiente para gestionar la investigación y la redacción, ChatGPT es una opción adecuada.

Las mejores funciones de ChatGPT

Sube especificaciones, imágenes, resúmenes y ejemplos para que ChatGPT pueda generar descripciones basadas en el contexto completo del producto.

Cree GPT personalizados para flujos de trabajo repetibles, entrenados en la voz de su marca, las reglas de formato y los requisitos del mercado.

Ejecute código Python, analice conjuntos de datos o extraiga información de las fichas de productos para enriquecer sus descripciones con detalles precisos.

Limitaciones de ChatGPT

Los usuarios gratuitos pueden ser asignados a modelos más antiguos o lentos durante los picos de demanda, lo que afecta a la velocidad y la calidad de la respuesta.

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes

Pro: 200 $ al mes

Empresa: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 1045 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 260 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Una reseña de un usuario dice:

A veces, pierde el contexto, lo que interrumpe el flujo general. Las versiones anteriores eran propensas a las alucinaciones y a menudo inventaban información. Por ejemplo, cuando pedía recomendaciones de libros, en ocasiones sugería títulos que en realidad no existen. Además, cuando lo utilizo para generar código, a menudo me asegura que el código funcionará, pero en la práctica no funciona como se promete.

A veces, pierde el contexto, lo que interrumpe el flujo general. Las versiones anteriores eran propensas a las alucinaciones y a menudo inventaban información. Por ejemplo, cuando pedía recomendaciones de libros, en ocasiones sugería títulos que en realidad no existen. Además, cuando lo utilizo para generar código, a menudo me asegura que el código funcionará, pero en la práctica no funciona como se promete.

📚 Más información: Las mejores opciones de software de comercio electrónico para crear tu próxima tienda online

Retos comunes en la automatización de descripciones de productos con IA y cómo superarlos

Aunque la automatización ahorra horas y días, hay posibles inconvenientes que debes tener en cuenta.

Error 1: Alucinación de la IA

La IA alucina y, a menudo, inventa funciones de los productos que no existen, como afirmar que los auriculares inalámbricos tienen una autonomía de 50 horas cuando en realidad solo ofrecen 8 horas. La IA simplemente crea funciones que parecen plausibles para llenar los vacíos de contenido.

✅ Solución: Alimenta la IA con datos de productos estructurados y verificados procedentes de tu base de datos oficial. Evita que la IA tenga que adivinar o rellenar huecos con suposiciones.

Integra comprobaciones automatizadas o pasos de validación que comparen las descripciones generadas con las especificaciones de tus productos antes de publicarlas. Se te notificará al instante en caso de discrepancias.

⚠️ Sesgo LLM: incluso cuando un modelo de lenguaje parece fluido, puede reflejar sesgos grupales arraigados. Este estudio revela que muchos modelos de lenguaje grandes muestran un fuerte optimismo dentro del grupo y negatividad fuera del grupo, lo que pone de relieve que la «alucinación» no es solo hechos inventados, sino también resultados socialmente sesgados.

Error 2: Problemas de formato para diferentes plataformas

Reto: Cada plataforma (eBay, Amazon, Shopify) tiene diferentes directrices de descripción. Mientras que Amazon posiciona mejor en los resultados de búsqueda las listas con viñetas, Shopify funciona mejor con formatos de párrafos cortos.

✅ Solución: Crea plantillas específicas para cada plataforma con reglas de formato claras y restricciones de caracteres.

Error 3: Mantener el atractivo emocional

La IA puede tener dificultades para infundir narrativa, resonancia emocional o contexto de estilo de vida, elementos que impulsan las conversiones.

✅ Solución: mediante indicaciones basadas en historias, guía a la IA para que incluya situaciones de los clientes, ventajas o casos de uso (perfecto para acurrucarse antes de dormir o viajar cómodamente).

Error 4: Integración deficiente de palabras clave

Reto: la IA o bien rellena las descripciones con palabras clave de forma poco natural o bien omite por completo términos de búsqueda importantes que utilizan los clientes. Ambas cosas perjudican tu posicionamiento en los motores de búsqueda y la visibilidad de tus productos.

Solución: Investiga las palabras clave objetivo antes de generar descripciones y proporciona listas clasificadas de términos que deben incluirse en tus indicaciones. Crea reglas de integración de palabras clave que especifiquen la frecuencia de colocación y los métodos de incorporación natural dentro de tu contenido.

Automatiza las descripciones de tus productos con ClickUp.

Contrariamente al mito de que la automatización de las descripciones de productos con IA las hace genéricas, puedes crear descripciones de productos de alta calidad y alineadas con la marca a gran escala con los flujos de trabajo adecuados.

ClickUp, por supuesto, ofrece una ventaja con su IA contextual, que no necesita una alimentación constante de información. Todo ocurre en un solo entorno de trabajo: las descripciones de tus productos, las directrices de marca, la generación de IA, la colaboración del equipo y el seguimiento del rendimiento.

¿Por qué complicarse cambiando entre 10 herramientas cuando puede registrarse gratis ahora mismo y realizar la automatización de las descripciones?