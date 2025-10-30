Plantillas gratuitas de planificador para la educación en casa para organizar el aprendizaje de tu hijo

«¿Hoy hacemos historia o arte?», pregunta tu hijo a las 11 de la mañana de un martes. Echas un vistazo a tus notas y te das cuenta de que... tampoco lo sabes. Una pestaña del navegador contiene el plan de estudios de matemáticas, otra una unidad de estudio de la naturaleza y una tercera es un tablero de Pinterest lleno de manualidades.

La educación en casa aporta libertad, pero también puede resultar abrumadora cuando los recursos se acumulan sin una hoja de ruta. 📚

De hecho, la Universidad Johns Hopkins elabora informes de que, en el año escolar 2023-24, 19 de los 21 estados que usaron compartido datos registraron un aumento en la matriculación en la educación en casa. A medida que más familias eligen esta opción, la demanda de formas sencillas de organizar las lecciones y realizar seguimiento del progreso es cada vez mayor.

Por eso, en esta entrada del blog, exploraremos 18 plantillas gratuitas de planificadores para la educación en casa en ClickUp for Students que pueden ayudarte a controlar el aprendizaje de tus hijos. 🏁

¿Qué son las plantillas de planificador para la educación en casa?

Una plantilla de planificador para la educación en casa es una herramienta digital o imprimible estructurada, diseñada para ayudar a los principales, tutores o estudiantes a organizar las actividades académicas en casa.

Centraliza los planes de lecciones, las tareas, la asistencia, las calificaciones y los horarios, lo que facilita la gestión de las metas diarias, semanales y a largo plazo. Estas plantillas suelen incluir vistas personalizables, seguimiento de materias, herramientas de escritura con IA e indicadores de progreso para simplificar la planificación escolar y el mantenimiento de registros.

¿Qué hace que una plantilla de planificador para la educación en casa sea buena?

Una buena plantilla de planificador para la educación en casa proporciona un sistema completo para gestionar los aspectos académicos, los recursos y las rutinas familiares. A continuación, te indicamos algunos aspectos que debes tener en cuenta a la hora de elegir una:

Establece metas generales: describe los objetivos anuales y crea una visión general del año para correlacionar rutinas, prioridades e hitos.

Organiza planes mensuales y semanales: utiliza calendarios, paneles y horarios para estructurar lecciones, tareas y actividades.

Detalles de las lecciones diarias: desglosa cada día con materias específicas, tareas y bloques de tiempo para una ejecución más fluida.

Gestiona el plan de estudios y los recursos: realiza el seguimiento de los libros, los materiales, la planificación de las excursiones y los planes de lecciones específicos de cada materia para todo el año académico.

Registra la asistencia y las reflexiones: registra los registros de asistencia y te permite utilizar páginas de reflexión para revisar el progreso.

Realiza un seguimiento de los objetivos y hábitos: supervisa el progreso académico y supervisa el progreso académico y el desarrollo personal a través de herramientas de seguimiento.

Personalizado para tus necesidades: Ofrece páginas adicionales para planear proyectos, estudios por unidades o enfoques de educación no escolarizada.

Fomenta la participación de los alumnos: invita a los niños a ayudar a planear las lecciones o a elegir recursos para fomentar la propiedad y el compromiso.

🧠 Dato curioso: Charlotte Mason fue una educadora británica del siglo XIX cuya filosofía sigue inspirando hoy en día a muchas familias que educan en casa. Ella creía que las lecciones cortas son mejores que las largas porque la atención de los niños trabaja (trabajo) mejor en intervalos cortos y se fortalece con la práctica constante. Su enfoque de crear «libros vivos» y paseos por la naturaleza se consideraba bastante radical en aquella época.

18 plantillas de planificador para la educación en casa

El software de gestión de proyectos educativos ClickUp te ofrece un único lugar para correlacionar todos los aspectos de la educación en casa. Puedes esbozar planes de lecciones, realizar seguimiento de las tareas terminadas, registrar las horas dedicadas a las actividades e incluso anotar reflexiones rápidas sobre el aprendizaje de cada día.

Aquí tienes 18 plantillas para simplificar, estructurar y mantenerte al día durante el año escolar en casa.

Plantilla de plan de lecciones de ClickUp

Guarda los planes de lecciones, los formularios de evaluación y las tareas juntos con la plantilla de plan de lecciones de ClickUp.

La plantilla de plan de lecciones de ClickUp está diseñada para ayudar a los educadores a crear, gestionar y realizar un seguimiento de los planes de lecciones para cursos universitarios de forma eficiente. Empieza por esbozar los temas y materiales que se tratarán en el curso y, a continuación, define metas y objetivos claros para cada curso dentro de la herramienta.

La plantilla de planificador para la educación en casa te permite desarrollar planes de lecciones detallados para cada tema, incluyendo actividades y evaluaciones para garantizar la participación de los alumnos. Además, puedes comprobar regularmente el progreso de cada curso para realizar ajustes con antelación.

🌟 Aquí tienes por qué te gustará:

📌 Ideal para: Principales, tutores o profesores particulares que deseen una plantilla de plan de lecciones para planificar y realizar un seguimiento de las lecciones de varias materias y niveles académicos en su educación en casa.

2. Plantilla de planificador diario de ClickUp

Organiza las tareas en categorías como «Personal», «Trabajo» y «Metas» con la plantilla de planificador diario de ClickUp.

La plantilla de planificador diario de ClickUp organiza tus lecciones de educación en casa, tareas domésticas y tareas personales en un solo lugar. Con vistas personalizadas como la vista de calendario de ClickUp y Todas las tareas, puedes gestionar sin esfuerzo tareas cotidianas como ir a comprar, rutinas de cuidado personal o incluso proyectos paralelos.

🌟 Aquí tienes por qué te gustará:

Organiza las tareas por categorías con campos personalizados para Personal , Trabajo , Escuela u Metas .

Mantén el control de tus prioridades con actualizaciones de estado como pendiente y completar .

Agrupa las tareas por fecha límite y ve de un vistazo cuáles están vencidas , vencen hoy o ya están terminadas .

Añade detalles como recordatorios, notas y subtareas para cada tarea, para que no se te olvide ningún paso importante.

📌 Ideal para: Principales que educan en casa y desean una forma fiable de gestionar las lecciones diarias, al tiempo que equilibran las responsabilidades domésticas y las tareas personales en una aplicación de planificación diaria.

3. Plantilla de planificador semanal de ClickUp

Realice un seguimiento de los plazos, eventos, reuniones y mucho más de una forma atractiva con la plantilla de planificador semanal de ClickUp.

La plantilla de planificador semanal de ClickUp es un proveedor de un mapa visual de la semana que viene, lo que te permite ver exactamente qué va a pasar cada día, en qué metas te vas a centrar y dónde puede que tengas que hacer ajustes.

En lugar de tener que apresurarte cada mañana, tendrás una vista de las lecciones, actividades y prioridades planificadas con antelación. Con su colorido diseño tipo pizarra, espacios dedicados a las metas y tareas que se pueden arrastrar y soltar, esta plantilla de planificador para la educación en casa parece más una guía semanal creativa.

🌟 Aquí tienes por qué te gustará:

Planifica tu semana de forma visual con un tablero Kanban de siete días, en el que cada columna representa un día de la semana, de Monday a domingo.

Identifica rápidamente lo que está pendiente o completado con estados como Abierto y Completada .

Utiliza la vista Tablero del planificador para organizar las tareas por días de forma colorida y mediante arrastrar y soltar.

Establece las metas principales de la semana en áreas específicas como ¡Prioridad! y Reflexiones.

📌 Ideal para: Principales, tutores o cuidadores que educan en casa y desean tener una vista equilibrada de su semana.

🧠 Dato curioso: En el siglo XVII, las familias europeas adineradas solían contratar institutrices para educar a los niños en casa, combinando las lecciones académicas con la enseñanza de etiqueta y moral.

4. Plantilla de horario diario de ClickUp

Planifica tus lecciones, actividades y descansos hora por hora con esta plantilla de horario diario de ClickUp.

La plantilla de horario diario de ClickUp ayuda a los principales que educan en casa a planear cada día de forma estructurada. Puedes bloquear horas específicas para las lecciones, el tiempo de lectura, las actividades prácticas e incluso los descansos, dejando márgenes intencionados para gestionar preguntas inesperadas o transiciones entre materias.

Los recordatorios integrados y el control de tiempo te permiten cumplir fácilmente con el horario, garantizando que cada bloque de aprendizaje y cada actividad reciban la atención que merecen.

🌟 Por eso te gustará:

Divida su día en franjas horarias utilizando la vista de cronograma para ver claramente las horas de inicio y finalización.

Utiliza los campos para registrar detalles como Motivo de la ausencia o Notas para bloques específicos.

Cambia entre las vistas flujo de trabajo diario , Ausencias y Horario diario para diferentes necesidades de planificación.

Resalta los descansos o transiciones importantes (como el almuerzo o las sesiones de repaso) con marcadores de tiempo visuales.

📌 Ideal para: principales, tutores y estudiantes que desean una estructura hora por hora para las lecciones de educación en casa.

5. Plantilla de horario escolar de ClickUp

Haga vista de las próximas clases y del tiempo dedicado a los proyectos con la plantilla de horarios escolares de ClickUp.

La plantilla de horario escolar de ClickUp ofrece una vista clara del horario de clases, tiempo de estudio y actividades.

Funciona como un sistema de gestión del conocimiento. Esto significa que puedes correlacionar clases, añadir bloques de estudio e incluso incluir actividades no académicas, como deportes o descansos. Con detalles como los nombres de los profesores, las ubicaciones donde se imparten las clases o incluso notas sobre las tareas, es fácil mantener todo con visibilidad.

🌟 Aquí tienes por qué te gustará:

Añade contexto con campos como Profesor , Actividad y Ubicación para cada clase o bloque.

Cambia entre las vistas Actividades , Horario escolar y Notas de clase para centrarte en lo que necesitas.

Realiza un seguimiento de la asistencia o la finalización con estados como Abierto y Completada .

Configura las tareas periódicas de ClickUp para gestionar las lecciones continuas y las tareas repetitivas del horario.

📌 Ideal para: Principales, tutores o tutores que desean un planificador mensual estructurado para gestionar múltiples clases, bloques de estudio y rutinas personales en un entorno de educación en casa.

💡 Consejo profesional: Utiliza 10 minutos diarios para ordenar tus archivos digitales como técnica de gestión del tiempo para borrar notificaciones, actualizar tareas y preparar tu entorno de trabajo.

6. Plantilla de ClickUp para horarios de clase y estudio del tiempo

Consigue un mejor rendimiento académico compaginando múltiples compromisos simultáneamente con la plantilla de horarios de clase y estudio de tiempo de ClickUp.

La plantilla de horarios de clase y estudio de ClickUp está diseñada para realizar un seguimiento de las clases, las calificaciones, las evaluaciones y las sesiones de estudio. Conecta tus horarios de clase diarios con el rendimiento académico y el progreso de los estudios. Con tareas periódicas para cada asignatura y campos personalizados para las evaluaciones, puedes gestionar cuándo son tus clases y cómo te va en ellas.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento del rendimiento académico con 11 campos para Color de la clase , Semestre , Compañeros de clase y Notas .

Gestiona los trabajos del curso con estados como «pendiente», «en curso» y «completar».

Mantente al día con los exámenes y los plazos gracias a los paneles Vencidos y Sin programar .

Utiliza cinco vistas personalizadas (Año, Cronograma, Prioridad, Horario de clases) en diferentes configuraciones para una planificación flexible.

📌 Ideal para: Estudiantes, tutores o profesores que quieran establecer la conexión entre los horarios de clase y el seguimiento académico cuando usan ClickUp para estudiantes.

Aprende a mejorar la productividad con un calendario de proyectos completo. 👇🏼

7. Plantilla de plan de clases de ClickUp

Consigue un espacio de trabajo claro para redactar lecciones y asignar responsabilidades con la plantilla de planificación de clases de ClickUp.

La plantilla de plan de clases de ClickUp es ideal para tutores o principales que educan en casa y desean una forma estructurada de plan, organizar y realizar un seguimiento de las lecciones de varias materias. Cada lección puede incluir recursos, plazos y notas.

Por ejemplo, si estás enseñando álgebra a un niño mayor y habilidades básicas de lectura a uno más pequeño, puedes crear listas separadas en la plantilla de planificador de educación en casa para cada niño. Añade tareas de las lecciones, adjunta hojas de trabajo, vídeos o materiales de lectura, y márcalas como «Completada» una vez que estén listas.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento del progreso de las lecciones con estados como pendiente , plan , completada , Suspenso , Aprobado y Archivado .

Gestiona los detalles de las lecciones con campos para la información de las clases, los plazos y la prioridad.

Accede rápidamente a la preparación de las lecciones con vistas como Esta semana, Hoy, Todas las listas y Guía.

📌 Ideal para: Principales que educan en casa y desean organizar las lecciones para varios hijos y realizar un seguimiento del progreso en todas las materias.

🔍 ¿Sabías que...? Horace Mann, a menudo llamado el «padre del movimiento de la escuela común», fue fundamental en la defensa de un sistema educativo público gratis, gratuito/a y no sectario en los Estados Unidos. Sus reformas incluyeron la creación de instituciones de formación de profesores conocidas como «escuelas normales», que desempeñaron un rol fundamental en la profesionalización de la enseñanza y la ampliación de las oportunidades educativas.

8. Plantilla de plan del programa de estudios de ClickUp

Utiliza la plantilla de planificación del programa de estudios de ClickUp para realizar el seguimiento de los objetivos del curso, los cronogramas y los materiales de apoyo.

La plantilla de planificación del programa de estudios de ClickUp ofrece una herramienta estructurada para planear lecciones, actividades y evaluaciones, lo que garantiza que los educadores puedan ofrecer una experiencia de aprendizaje bien ritmada.

Colabora con tus compañeros para recopilar y organizar posibles temas para el programa. Una vez recopiladas las ideas, elabora un plan completo que incluya descripciones de los cursos, objetos, políticas de calificación y un calendario de temas y actividades.

🌟 Por eso te gustará:

Organiza el plan de estudios por asignaturas con Carpetas y Jerarquía de listas (por ejemplo, Inglés, Matemáticas).

Realiza un seguimiento de la preparación de las lecciones con 10 estados, como Actual , En curso , Necesita revisión , Antiguo y Por plan .

Añade detalles clave con campos para Temas , Impresiones , Fecha límite y niveles de Prioridad .

Planifica todo el semestre utilizando vistas como Cronograma, Tablero, Calendario, Guía y Todas las listas.

📌 Ideal para: Profesores, diseñadores de planes de estudio o coordinadores académicos que desean una forma estructurada de crear, realizar un seguimiento y perfeccionar los programas de estudios a lo largo del año escolar.

Convierte al instante las notas generadas por IA en documentos o tareas prácticas.

Organiza las tareas, las listas de lectura y los plazos de los proyectos en un solo hub.

Prioriza las lecciones y realiza un seguimiento del progreso con la guía inteligente de la IA. ✅ Prueba esta indicación: Crea un plan de lecciones de una semana para un alumno de 10 años que cubra las fracciones básicas en matemáticas. Incluye objetivos diarios, actividades y una breve evaluación al final de la semana.

9. Plantilla de programa de estudios de ClickUp

Establece objetivos claros para cada clase y realiza un seguimiento del progreso en tiempo real con la plantilla de programa de estudios de ClickUp.

Con la plantilla de programa de estudios de ClickUp, puedes crear un programa estructurado y pulido que comunique claramente los objetivos, los temas y las tareas de cada clase. Está integrada en ClickUp Documento, por lo que puedes crear un esquema con formato bien formateado con descripciones de los cursos, políticas de calificación y un calendario de actividades.

🌟 Por eso te gustará:

Estructura el contenido con vista Documento para crear un programa de estudios en formato de texto enriquecido.

Realiza un seguimiento de las actualizaciones del programa con campos de metadatos como Creador/Propietario y Última actualización .

Organiza los elementos esenciales del curso en una tabla de Información del curso con campos para el nombre del curso, la sección, las unidades de crédito, la información del profesor y los datos de contacto.

Navega rápidamente con la barra lateral de navegación para páginas como Plantilla de programa de estudios, Guía de inicio y + Nueva página.

📌 Ideal para: Principales, tutores y educadores que imparten clases en casa y desean un programa de estudios profesional y centralizado para cada asignatura o curso.

🔍 ¿Sabías que...? John Dewey, una figura clave en la educación progresista, hacía hincapié en el aprendizaje mediante la práctica. Defendía que la educación debía establecer una conexión con las experiencias de la vida real, fomentando la resolución de problemas, el pensamiento crítico y los proyectos prácticos.

10. Plantilla de seguimiento de tareas escolares de ClickUp

Ve toda tu tarea en un solo lugar para no perderte nunca una fecha límite con la plantilla de seguimiento de tareas de ClickUp.

La plantilla de seguimiento de tareas de ClickUp te ayuda a ver todas las tareas (o partes de las tareas) en un solo lugar, asignar prioridades y centrarte en supervisar las tareas individuales.

La plantilla de planificador para la educación en casa consolida los deberes en una vista de tareas estructurada, en la que cada tarea es una subtarea con su propia fecha de entrega, etiqueta de asignatura y estado de finalización. Los indicadores visuales de progreso, combinados con la posibilidad de añadir notas o dividir las tareas en pasos más pequeños, facilitan la gestión de múltiples asignaturas y plazos.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento de las tareas utilizando estados como pendiente , en curso y completada para cada subtarea.

Clasifica los deberes por asignaturas con etiquetas codificadas por color para consultarlos rápidamente.

Visualiza el progreso utilizando la barra de progreso de finalización para ver lo que está hecho y lo que está pendiente.

Asigna tareas a los alumnos o ayudantes y establece indicadores de prioridad para resaltar el trabajo urgente.

📌 Ideal para: Principales, tutores o cuidadores que educan en casa y desean supervisar las tareas de varias asignaturas y realizar un seguimiento visual del progreso dentro de una app de productividad.

Esto es lo que Michael Turner, de la Universidad de Miami, opinó sobre ClickUp:

ClickUp es una herramienta estupenda que utilizamos para organizarnos y hacer seguimiento de los eventos. La plataforma nos ha proporcionado un repositorio de conocimientos.

ClickUp es una herramienta estupenda que utilizamos para organizarnos y mantener el seguimiento de los eventos. La plataforma nos ha proporcionado un repositorio de conocimientos.

11. Plantilla de tareas de clase de ClickUp

Realiza un seguimiento sencillo de las tareas y las calificaciones de tu semestre con la plantilla de tareas de clase de ClickUp.

La plantilla de tareas de clase de ClickUp centraliza todo el trabajo de los alumnos, los plazos y las calificaciones en una intuitiva vista Lista de ClickUp. También funciona como plantilla de seguimiento de tareas, supervisando y gestionando las tareas de todos los alumnos y asignaturas.

Cada tarea está claramente organizada por estado de finalización, con campos detallados para la calificación, los temas tratados y el contexto específico del curso. Los padres o tutores pueden asignar tareas rápidamente, realizar un seguimiento del progreso y compartir recursos, lo que facilita la supervisión de varios alumnos o materias sin perder detalle.

🌟 Aquí tienes por qué te gustará:

Clasifica las tareas por asignatura con el campo Clase (por ejemplo, Matemáticas 102, Inglés 201, Historia 102).

Provee acceso instantáneo a los recursos y enlaza con materiales para tareas, lecturas o herramientas de estudio en línea.

Organiza y visualiza las tareas en múltiples diseños utilizando las vistas Lista , Lista por fecha de vencimiento , Exámenes y Trabajos .

Realiza un seguimiento de los temas tratados y los tipos de tareas con los campos Tipo de tarea y Temas tratados.

📌 Ideal para: Principales, tutores o profesores particulares que se encargan de la educación en casa de varios alumnos y buscan una forma sencilla de asignar, realizar seguimiento y calificar el trabajo de clase de todas las asignaturas.

12. Plantilla de lista de control para el plan de los estudiantes de ClickUp

Crea una lista de todo lo que quieres lograr a lo largo del año académico con la plantilla de lista de control para la planificación de los estudiantes de ClickUp.

La plantilla de lista de control para la planificación de los estudiantes de ClickUp ofrece a los estudiantes y a los padres que educan en casa un hub para realizar el seguimiento de todas las tareas críticas para la planificación académica, desde las solicitudes hasta los exámenes. Además, cada paso se organiza en subtareas prácticas. Esto facilita desglosar la planificación compleja en partes manejables, ver el progreso de un vistazo y estar al tanto de los plazos.

🌟 Aquí tienes por qué te gustará:

Organiza todo el flujo de trabajo de preparación para la universidad con una tarea maestra que sirva como hub.

Divida la plan compleja en subtareas distintas, como Recursos , Calendario de exámenes , Seguimiento de proyectos , Seguimiento de actividades en grupo y Clases magistrales y notas .

Añade notas, etiquetas o dependencia a las tareas para obtener una orientación clara y contexto durante todo el proceso de planificación.

📌 Ideal para: Principales, tutores o profesores particulares que guían a los alumnos en la preparación para la universidad, las admisiones y la plan académica a largo plazo.

13. Plantilla de progreso del estudiante de ClickUp

Proporcione apoyo orientado a objetivos a cada estudiante con la plantilla de progreso estudiantil de ClickUp.

¿Alguna vez te has preguntado si tu alumno o hijo realmente está al día? La plantilla de progreso del alumno de ClickUp está diseñada para principales, tutores y profesores de educación en casa que necesitan una vista en tiempo real del rendimiento, el comportamiento y el crecimiento de sus alumnos.

Puedes realizar un seguimiento de varios alumnos a la vez, ver quién destaca, quién necesita un estímulo adicional y qué áreas requieren más atención. La plantilla de planificador para la educación en casa organiza a los alumnos por estado, supervisa su comportamiento y esfuerzo, y almacena datos personales y académicos importantes en un solo lugar.

🌟 Por eso te gustará:

Supervisa el rendimiento de cada alumno con estados como Va bien , Necesita atención , Necesita reforzar la confianza y Necesita tareas de extensión .

Realiza un seguimiento de los detalles esenciales utilizando los campos Cumpleaños , Clases , Esfuerzo y Comportamiento .

Accede a múltiples perspectivas con las vistas Problemas de comportamiento , Lista y Necesita atención .

Registra el esfuerzo de forma visual con el campo Calificación por estrellas y el progreso académico con el campo Progreso .

📌 Ideal para: principales, tutores o profesores particulares que educan en casa a varios niños y desean una herramienta para realizar un seguimiento del progreso, el comportamiento y los logros individuales, asegurándose de que cada alumno reciba la atención que necesita.

🔍 ¿Sabías que...? Thomas Jefferson, un firme defensor de la educación, creía en el aprendizaje autodirigido y animaba a los niños a leer mucho en casa.

14. Plantilla para establecer metas de ClickUp

Mantén la motivación en tus metas a largo plazo visualizando los pequeños pasos que te llevan a ellas con la plantilla de metas SMART de ClickUp.

La plantilla de objetivos SMART de ClickUp está diseñada para tutores, principales y estudiantes que reciben educación en casa y desean establecer objetivos medibles y realizar un seguimiento del progreso en un solo lugar.

Te permite dividir los grandes objetivos académicos, como dominar una nueva materia o completar un proyecto trimestral, en pasos manejables. La plantilla de planificador para la educación en casa también te ayuda a cuantificar el esfuerzo, asignar responsabilidades y realizar un seguimiento del éxito a lo largo del tiempo, lo que motiva a los estudiantes a alcanzar sus metas.

🌟 Por eso te gustará:

específicas , medibles , alcanzables , relevantes y con plazos determinados . Define metas viables utilizando los campos del marco SMART

Realiza un seguimiento visual del progreso con estados como A tope , Por buen camino , Fuera de camino y Pendiente .

Cuantifica el esfuerzo y la viabilidad con los campos Cantidad de esfuerzo requerido y ¿Tienes las habilidades necesarias? .

Supervise el progreso de las metas con vistas específicas como Metas SMART, Esfuerzo para alcanzar los objetivos y Hoja de trabajo de metas SMART.

📌 Ideal para: Principales, tutores y estudiantes que reciben educación en casa y desean un enfoque estructurado y cuantificable para alcanzar sus metas académicas.

Crea una hoja de ejercicios imprimible con 10 problemas de multiplicación adecuados para un niño de 9 años.

Resumir los puntos clave de un capítulo sobre la Revolución Americana para un niño de 12 años.

Crea un horario semanal de educación en casa para alguien de 10.º grado, que incluya matemáticas, ciencias, historia, lectura y arte.

15. Plantilla de educación para estudiantes de ClickUp

Crea planes de proyecto para gestionar tu carga de trabajo de forma eficaz con la plantilla de educación para estudiantes de ClickUp.

La plantilla de educación para estudiantes de ClickUp proporciona un hub único para organizar el progreso académico a lo largo de los semestres, realizar el seguimiento de la carga lectiva completa, los requisitos previos y la planificación académica a largo plazo.

Podrás visualizar todo el semestre de un vistazo, realizar seguimiento del rendimiento de los alumnos y gestionar detalles esenciales del curso, como créditos, profesores y programas. Es perfecta para garantizar que los alumnos se mantengan al día con su carga de trabajo, al tiempo que ofrece a los principales y tutores una vista clara de su progreso.

🌟 Por eso te gustará:

Organiza todos los cursos cronológicamente utilizando Grupos semestrales (por ejemplo, Primer semestre de 2022, Segundo semestre de 2023).

Realiza un seguimiento del progreso de cada curso con estados como Pendiente , En curso , Completada , Aprobado , Suspenso , Abandonado .

Almacena los datos académicos clave en campos como Número de curso , Créditos , Contacto del profesor , Enlace al programa y Calificación final .

Visualiza las dependencias del curso utilizando la vista de requisitos previos para planear el aprendizaje secuencial de forma eficaz.

📌 Ideal para: Principales, tutores y profesores particulares que necesitan un sistema para gestionar múltiples cursos, realizar un seguimiento de las calificaciones y supervisar el progreso académico a lo largo del tiempo.

16. Plantilla de notas de clase de ClickUp

Captura, organiza y revisa el contenido de las clases con la plantilla de apuntes de clase de ClickUp.

La plantilla de notas de clase de ClickUp centraliza tus materiales de clase, tareas y recursos de estudio en un documento editable. Tienes control sobre la identidad y las contribuciones de tu documento con ajustes y metadatos de fácil acceso. Además, el bloc de notas fijado en la parte inferior es perfecto para tomar notas rápidas, ideas de proyecto o recordatorios rápidos mientras estudias.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento y envía los deberes directamente desde tus notas utilizando la Tabla de deberes con columnas para las tareas y las respuestas.

Añade comentarios, asigna preguntas o deja notas para ti y los tutores con el Panel de comentarios .

Resalta términos o secciones clave con las funciones Resaltar y Anotación para consultarlos rápidamente.

Revisa la gramática, el estilo y el tono utilizando Sugerencias/Predicciones Premium para obtener notas pulidas.

📌 Ideal para: Estudiantes, principales y tutores que desean un lugar organizado para las notas de clase y las tareas con herramientas colaborativas y de anotación.

17. Plantilla de hoja de asistencia de ClickUp

Controle la asistencia y la participación diaria en clase con la plantilla de hoja de asistencia de ClickUp.

La plantilla de hoja de asistencia de ClickUp te ayuda a registrar rápidamente quién está presente, ausente o llega tarde, y mantiene toda la información de contacto de los alumnos y las lecciones estructurada. Obtén una vista de las tendencias de asistencia, realiza un seguimiento de la cobertura de las lecciones e incluso gestiona recordatorios para las próximas clases o recuperaciones. Es una forma sencilla y organizada de identificar patrones o irregularidades en la asistencia.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento de la asistencia diaria de los alumnos con estados como Presente , Ausente , Tardío y Programado .

Anota la información clave de las clases, como Lección del día , Profesor y Nombre del aula .

Ten a mano la información de contacto con los campos Correo electrónico y Número de teléfono para cada alumno.

Visualiza y cambia entre múltiples perspectivas con vistas como Hoja de asistencia, Formulario de asistencia o Lista de asistentes.

📌 Ideal para: Principales, tutores o coordinadores de educación en casa que necesitan realizar seguimiento de la asistencia de los alumnos, gestionar varias asignaturas y mantener el contacto y la información de las lecciones.

🔍 ¿Sabías que...? El compromiso emocional con el aprendizaje, como el que se crea a través de la narración de historias, puede hacer que los temas complejos sean más fáciles de entender y recordar. Más del 80 % de los participantes en un estudio se sintieron con una conexión emocional (a internet) con los vídeos narrativos, lo que mejoró su comprensión.

18. Plantilla para estudiantes de ClickUp

Integra el programa de estudios, los deberes, los apuntes de clase, la asistencia y el seguimiento del progreso con la plantilla para estudiantes de ClickUp.

A diferencia de otras plantillas que se centran en áreas específicas, la plantilla para estudiantes de ClickUp es un entorno de trabajo todo en uno diseñado para gestionar todos los aspectos de la vida académica de un estudiante. Los recordatorios y notificaciones automáticas garantizan que no se pasen por alto plazos importantes, mientras que la posibilidad de asignar tareas para proyectos en grupo mantiene la colaboración clara y coordinada.

🌟 Por eso te gustará:

Centraliza todas las listas académicas, documentos y horarios en un único espacio dedicado a los estudiantes: Student Space .

Realice un seguimiento de las notas de clase y las tareas como tareas con indicadores de estado, personas asignadas, fechas límite y prioridades.

Planifica cursos y lecciones por grado, semestre o materia, utilizando flujos de trabajo como Actual, Necesita revisión y Pendiente.

📌 Ideal para: Estudiantes, tutores o coordinadores de educación en casa que deseen una plantilla de productividad para planear lecciones, realizar seguimiento de las calificaciones y gestionar tareas y notas.

Haz que la educación en casa sea más gratificante con ClickUp.

La educación en casa ya te ofrece la ventaja de la flexibilidad. Pero sin un plan, es fácil acabar con notas dispersas, pestañas abiertas e ideas a medio terminar.

Las plantillas de ClickUp son totalmente personalizables, lo que te permite organizar las asignaturas, las tareas, los horarios y las excursiones para adaptarlas a la rutina única de tu familia. ClickUp Doc guarda los planes de lecciones, las notas y los recursos en un solo lugar. Por su parte, ClickUp Brain es perfecto para generar ideas, establecer prioridades y simplificar tu flujo de trabajo.

