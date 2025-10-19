las 11 mejores alternativas a Product Hunt para lanzar y realizar la promoción de tu producto

Product Hunt es conocido por ayudar a las personas a lanzar, descubrir y hablar sobre nuevos productos, especialmente entre los primeros usuarios y los entusiastas de la tecnología.
Pero llamar la atención en Product Hunt no siempre es fácil. La plataforma está saturada, el momento es importante e incluso los productos de software excelentes pueden quedar ocultos si no se cuenta con la red o el impulso adecuados. Para los creadores independientes, las pequeñas empresas emergentes o los productos SaaS especializados, confiar únicamente en Product Hunt puede poner un límite a la cantidad de opiniones valiosas que se obtienen del objetivo.
Por eso, muchos fundadores y especialistas en marketing buscan otros sitios web y comunidades para llegar a los probadores beta, establecer conexión con usuarios reales y ganar tracción paso a paso.
En este artículo, analizaremos algunas de las mejores alternativas a Product Hunt para ayudarte a llegar al público adecuado, recopilar opiniones y hacer que tu próximo lanzamiento sea más sostenible.
Las 11 mejores alternativas a Product Hunt de un vistazo
Aquí tienes una breve comparación de las mejores soluciones alternativas a Product Hunt para ayudarte a elegir la más adecuada en función de algunas características clave, funciones adicionales, precios y valoraciones de los usuarios.
|Herramienta
|Lo mejor para
|Funciones principales
|Precios*
|BetaList
|Comentarios tempranos y tracción previa al lanzamiento
|Registros de usuarios beta, temas de actualidad, resumen diario, páginas de productos
|Precios personalizados
|Indie Hackers
|Compatibilidad de la comunidad y opiniones de otros usuarios
|Foros activos, casos prácticos reales, tablero de ideas y entrevistas con fundadores
|Free
|Comunidades especializadas y opiniones sinceras de los usuarios
|Subreddits específicos, comentarios en tiempo real, visibilidad de los votos positivos, amplia audiencia
|Gratis; planes de pago a partir de 5,99 $ al mes por usuario
|AlternativeTo
|Comparación de software y cambios exitosos
|Clasificaciones de usuarios, listas de la competencia, reseñas reales, votos colectivos
|Free
|BetaPage
|Presentación de startups a probadores beta
|Listas de productos, comunidad de usuarios beta, funciones de boletín informativo, información sobre la hoja de ruta
|Free
|Próximo lanzamiento
|Exposición constante y tracción temprana
|Funciones diarias para startups, inclusión en boletines informativos y alcance a la comunidad tecnológica
|Gratis; planes de pago a partir de 99 $ (pago único)
|Starter Story
|Aprende de las estrategias reales de los fundadores
|más de 4400 casos prácticos, acceso a la comunidad, informes detallados, cursos
|Precios personalizados
|Betafy
|Emparejamiento de startups con usuarios beta
|Grupo de probadores beta, recopilación de opiniones, generación de clientes potenciales, listados de descubrimiento
|Precios personalizados
|G2
|Generación de confianza y validación creíble
|Reseñas verificadas, comparativas con la competencia, señales de confianza, gran comunidad de compradores
|Free
|Capterra
|Llegar a los compradores de empresa de software B2B
|Reseñas verificadas, páginas de productos detalladas, pujas PPC, funciones para generar confianza
|Free
|SaaSWorthy
|Listas de software imparciales
|Puntuaciones SW, más de 75 000 herramientas, valoraciones verificadas, listas seleccionadas, citas reales
|Free
¿Qué debe buscar en las alternativas a Product Hunt?
A la hora de explorar alternativas a Product Hunt, es útil elegir plataformas que se adapten a tu objetivo y que faciliten la presentación de tus productos de software a las personas adecuadas.
Esto es lo que debe buscar en la herramienta ideal:
- Comunidades activas donde los primeros usuarios, los usuarios beta y los entusiastas de la tecnología comprueban regularmente las nuevas herramientas y comparten opiniones sinceras mediante el uso compartido
- Una audiencia que se ajusta a tu nicho, para que no le vendas productos tecnológicos al usuario equivocado
- Pasos de envío sencillos y aprobaciones rápidas para que puedas centrarte en el lanzamiento de tus productos, sin tener que rellenar interminables formularios
- Formas claras de recopilar comentarios valiosos, interactuar con su base de clientes fieles y crear un compromiso genuino con la comunidad
- Opciones que equilibran el coste y el beneficio: algunas plataformas son gratis, gratuitas, mientras que otras cobran por una mayor visibilidad o una ubicación privilegiada
Las 11 mejores alternativas a Product Hunt
Cómo evaluamos el software en ClickUp
Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto.
Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.
Las empresas que utilizan plataformas SaaS basadas en la nube suelen afirmar que pueden lanzar nuevos productos y funciones al mercado entre un 20 % y un 40 % más rápido que antes.
Esto significa que existe un potencial real para que las herramientas y los productos tecnológicos de acceso temprano lleguen a un público más amplio y revolucionen el mercado cuando cuentan con el plan de lanzamiento adecuado.
Si quieres comparar software de lanzamiento de productos o acceder a una fantástica comunidad más allá de Product Hunt, aquí tienes las mejores alternativas para ayudarte a establecer una conexión (a internet) con los primeros usuarios.
¿Listo para impulsar la adopción de tus productos?
1. BetaList (la mejor para obtener comentarios iniciales y tracción previa al lanzamiento)
Los datos de Gallup muestran que el 80 % de los empleados que reciben comentarios significativos cada semana se sienten plenamente comprometidos. El mismo principio se aplica cuando se crean nuevos productos.
Sin las opiniones sinceras de los primeros usuarios y los usuarios beta, los creadores independientes y los equipos pequeños suelen perder oportunidades para perfeccionar sus creaciones. BetaList ayuda a abordar estos problemas mostrando tu proyecto a personas que desean probar nuevas herramientas y ofrecerte comentarios valiosos antes del lanzamiento completo.
Esta exposición temprana puede ayudarte a atraer a tus primeros usuarios reales, generar confianza y dar figura a un producto que se adapte a tu objetivo desde el primer día.
Las mejores funciones de BetaList
- Conecta con usuarios beta y entusiastas de la tecnología con interés en probar productos SaaS y herramientas web
- Crea páginas de productos sencillas para recopilar registros y obtener opiniones reales de los usuarios
- Utiliza temas de actualidad como apps, herramientas para desarrolladores, herramientas de IA y gestión de proyectos para adaptarte a tu nicho de mercado
- Llega a una comunidad que busca activamente nuevas herramientas y proyectos paralelos
- Consigue mayor visibilidad a través del resumen diario y el boletín informativo de BetaList
Límites de BetaList
- La mayor parte del tráfico se produce en los primeros días después de aparecer como función
- No todos los productos obtienen la misma exposición sin promoción adicional
- Participación de la comunidad con límite en comparación con las plataformas de lanzamiento más grandes
Precios de BetaList
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de BetaList
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
Qué opinan los usuarios sobre BetaList
Esta reseña de Reddit compartió:
En los primeros 10 días, 209 visitantes llegaron al sitio web del producto desde BetaList y 53 de ellos se registraron... Como primer tráfico para un nuevo producto, el volumen me parece bastante positivo.
En los primeros 10 días, 209 visitantes llegaron al sitio web del producto desde BetaList y 53 de ellos se registraron... Como primer tráfico para un nuevo producto, el volumen me parece bastante positivo.
2. Indie Hackers (la mejor opción para obtener compatibilidad con la comunidad y opiniones de otros usuarios)
Crear un nuevo producto, un proyecto paralelo o una herramienta SaaS puede resultar aislante, especialmente para los fundadores independientes que trabajan en solitario. Sin una comunidad comprometida, es fácil perder ideas, conexiones y opiniones valiosas que figuran un intento correcto de lanzamiento.
Indie Hackers resuelve este problema ofreciendo a los fundadores un espacio para compartir historias reales y aprender de los demás.
Esta red abierta te ayuda a encontrar los primeros usuarios, obtener consejos prácticos y establecer conexión con clientes potenciales, manteniendo la motivación a largo plazo.
Las mejores funciones de Indie Hackers
- Foros activos donde creadores independientes, desarrolladores y startups hacen un uso compartido de éxitos, fracasos y consejos
- Accede a casos prácticos reales de proyectos paralelos rentables y productos tecnológicos
- Un tablero de ideas para la participación instantánea de la comunidad y comentarios sobre nuevas ideas
- Apoyo entre compañeros para ayudar a probar, lanzar y comercializar nuevas herramientas
- Historias y entrevistas para inspirarte en tus próximos pasos y mantenerte informado
Límites de Indie Hackers
- No hay una «página de lanzamiento» directa como Product Hunt, hay más debate que promoción
- Llamar la atención puede llevar tiempo si no participas activamente en la comunidad
- Los comentarios dependen de cuánto participes y contribuyas
Precios de Indie Hackers
- Free
Valoraciones y reseñas de Indie Hackers
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
3. Reddit (ideal para comunidades especializadas y opiniones sinceras de los usuarios)
Muchas startups y creadores independientes subestiman Reddit, pero una publicación adecuada en el subreddit adecuado puede generar un tráfico enorme sin gastar un céntimo.
A diferencia de los sitios de lanzamiento saturados, Reddit ofrece la ventaja de permitirte conectar con tu objetivo en sus ubicaciones preferidas, como r/SideProject para ideas independientes, r/Entrepreneur para fundadores o r/InternetIsBeautiful para productos tecnológicos inteligentes.
Terminado correctamente, Reddit te ayuda a recopilar opiniones sin filtrar, atraer a los primeros usuarios y generar confianza de una forma que las páginas de lanzamiento pulidas por sí solas no pueden.
Las mejores funciones de Reddit
- Conecta con los primeros usuarios en subreddits especializados.
- Prueba tus ideas en público y obtén opiniones sinceras y directas rápidamente.
- Llega a un gran público interesado en productos tecnológicos gratis, gratuito/a si tu publicación tiene repercusión.
- Mantén tu visibilidad a lo largo del tiempo gracias a los votos positivos y los hilos de debate activos.
- Descubre lo que realmente quiere tu público objetivo antes de dedicar más tiempo a crear
Límites de Reddit
- Es fácil infringir las normas de la comunidad y que se eliminen tus publicaciones si te promocionas demasiado.
- Requiere investigación y paciencia: el resultado depende de publicar de la manera correcta.
- El compromiso puede ser impredecible y, a veces, duro.
Precios de Reddit
- Free
- Reddit Premium: 5,99 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Reddit
- G2: 4,2/5 (más de 50 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
Qué opinan los usuarios sobre Reddit
Esta reseña de G2 recoge:
Reddit es una excelente plataforma de redes sociales que permite a sus usuarios unirse a una comunidad, publicar contenido y participar en debates con otros usuarios. Reddit facilita la creación o la incorporación a una comunidad y la conexión (a internet) con personas afines.
Reddit es una excelente plataforma de redes sociales que permite a sus usuarios unirse a una comunidad, publicar contenido y participar en debates con otros usuarios. Reddit facilita la creación o la incorporación a una comunidad y la conexión (a internet) con personas afines.
4. AlternativeTo (la mejor para comparar software y ganar usuarios que cambian de proveedor)
Mostrar tus productos de software a personas que ya están buscando alternativas es un atajo inteligente para atraer tráfico y encontrar usuarios pioneros dispuestos a probar algo nuevo.
AlternativeTo clasifica las herramientas en función de los votos y las opiniones de usuarios reales, por lo que cuando alguien busca una alternativa a una app, aplicación de renombre, tu nuevo producto puede aparecer junto a nombres más consolidados.
Las mejores funciones de AlternativeTo
- Aparece directamente junto a tus principales competidores cuando los usuarios busquen mejores opciones.
- Llega a una comunidad grande y activa que busca comparar software y descubrir nuevos productos SaaS.
- Utiliza opiniones y votos de usuarios reales para generar confianza y atraer a clientes potenciales.
- Aprovecha el tráfico orgánico constante que generan las personas que buscan herramientas mejores.
- Mantén tu relevancia con clasificaciones colaborativas y páginas de productos actualizadas.
Límites de AlternativeTo
- Lleva tiempo destacar si tu herramienta aún no tiene muchos votos positivos.
- No es una plataforma de lanzamiento clásica, y es más útil para el descubrimiento continuo que para los grandes anuncios.
- Interacción directa con límite: dependes de que los visitantes hagan clic en tu sitio web.
Precios de AlternativeTo
- Free
Valoraciones y reseñas de AlternativeTo
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
📮 ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evitan utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad.
Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp, lo hace realidad.
Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que establece la conexión entre tu chatear, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!
5. BetaPage (la mejor para presentar startups a los primeros usuarios y probadores beta)
Hace unos años, Ray-Ban y Meta lanzaron unas gafas inteligentes llamadas Ray-Ban Stories. La idea parecía futurista: unas gafas que te permiten hacer fotos y grabar vídeos con cámaras ocultas. Sin embargo, el lanzamiento no logró establecer una conexión (a internet) con los compradores reales.
Se vendió menos del 10 % del stock y se devolvió más del 13 %, lo que demuestra lo difícil que puede resultar lanzar un nuevo producto cuando no se alcanza al público objetivo y se omite la opinión sincera de los clientes.
BetaPage ayuda a los creadores independientes y a las startups a evitar este error al lista de proyectos paralelos, productos SaaS y herramientas tecnológicas donde los primeros usuarios buscan ideas nuevas. Te ayuda a atraer usuarios beta, recopilar comentarios valiosos y probar tu propuesta mucho antes del gran lanzamiento del producto.
Las mejores funciones de BetaPage
- Lista tus productos de software o apps, ya estén en fase de desarrollo, en beta privada o disponibles.
- Llega a una comunidad de amantes de las startups, probadores beta y cazadores de ideas.
- Consigue votos positivos y funciones en boletines informativos que atraigan a los primeros visitantes a las páginas de tus productos.
- Mide el interés real y figura tu presentación antes de invertir en un lanzamiento a mayor escala.
- Recopila información útil para mejorar tu hoja de ruta y generar confianza entre los clientes potenciales.
Límites de BetaPage
- La calidad de los registros puede ser desigual si tu nicho es demasiado amplio.
- El trabajo mejor junto con otras alternativas a Product Hunt para conseguir suficiente tracción.
- Menos útil para software ya lanzado que no necesita pruebas beta.
Precios de BetaPage
- Free
Valoraciones y reseñas de BetaPage
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
6. Launching Next (la mejor opción para una exposición constante y una tracción temprana)
Dar a conocer tu startup a usuarios reales suele ser la parte más difícil del lanzamiento de un producto, especialmente cuando se trata de proyectos paralelos o productos SaaS especializados sin un gran presupuesto de marketing.
Launching Next te permite crear una lista diaria de nuevas startups y productos tecnológicos, mostrando tu idea a miles de lectores que buscan herramientas nuevas para probar. Es una forma sencilla de recopilar opiniones valiosas, establecer conexión con los primeros usuarios y mantener el impulso más allá del día del lanzamiento.
Lanzamiento Próximas mejores funciones
- Función tus productos de software, herramientas y nuevos proyectos junto a miles de startups de tendencia.
- Llega a una audiencia de entusiastas de la tecnología, fundadores y posibles usuarios beta.
- Aprovecha las visitas diarias de usuarios que buscan proyectos paralelos y nuevas herramientas para probar.
- Opción de aparecer en la lista del boletín diario para aumentar la participación de la comunidad.
- Proceso de envío sencillo con una ruta clara para aparecer en la función.
Lanzamiento Próximas limitaciones
- Las listas básicas pueden tener menos visibilidad sin promoción adicional.
- El tráfico depende de tu nicho de mercado y de lo bien que destaquen tus páginas de productos.
- Funciona mejor cuando se combina con otras alternativas a Product Hunt.
Lanzamiento Próximo precio
- Free
- Actualización: 99 $ (pago único)
Lanzamiento de Next: valoraciones y reseñas
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
🤝 Consejo útil: Lanzar un nuevo producto es un proceso arriesgado y dinámico.
- Búsqueda centralizada: Encuentre al instante plan de lanzamiento, recursos de marketing, opiniones y estudios sobre la competencia en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y la web, sin tener que buscar en interminables carpetas o pestañas
- productividad basada en la voz*: utilice Talk to Text para capturar rápidamente ideas, asignar tareas de lanzamiento o poner al día a su equipo, sin necesidad de usar las manos, incluso mientras se desplaza
- Colaboración fluida: crea documentos, intercambia ideas y asigna tareas a los miembros del equipo en tiempo real, todo ello en una sola plataforma
- información basada en IA*: obtenga respuestas contextuales a preguntas relacionadas con el lanzamiento, genere comunicados de prensa, entradas de blog o preguntas frecuentes, y resuma comentarios o notas de reunión al instante
- Elimine la sobrecarga de herramientas: sustituya múltiples herramientas de IA desconectadas por una única solución preparada para empresas y obtenga acceso gratuito a ChatGPT< Claude, Gemini y mucho más para disfrutar de una IA contextual todo en uno que entiende su producto, su equipo y sus metas
Prueba ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA contextual para el trabajo que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para realizar tu trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.
7. Starter Story (la mejor para aprender de las estrategias reales de los fundadores)
¿Sabías que Google tuvo que cerrar su app, aplicación dedicada a los podcasts para los usuarios estadounidenses a mediados de 2024 tras no conseguir captar suficiente audiencia?
A pesar de contar con una marca global detrás, Google Podcasts solo logró convertirse en la opción preferida de alrededor del 4 % de los oyentes semanales en EE. UU., mientras que YouTube atrajo a más del 23 %. Un lanzamiento débil y un mercado poco claro pueden impedir el éxito incluso del producto o la empresa más innovadores.
Starter Story existe por este motivo: ayuda a los fundadores a evitar estos puntos ciegos proporcionándoles miles de ejemplos reales y detallados de estrategias de lanzamiento de productos y de cómo los fundadores pueden sacar partido a su próxima aventura empresarial
Las mejores funciones de Starter Story
- Aprende de más de 4400 casos prácticos de fundadores de diferentes sectores y modelos de empresa
- Accede a la elaboración de informes y estudios detallados para detectar tendencias y oportunidades rentables
- Únete a una comunidad activa de fundadores para obtener comentarios de tus compañeros y consejos prácticos
- Utiliza plantillas y herramientas para pasar de la idea al lanzamiento más rápidamente
- Consigue cursos especializados sobre Lean SEO, marketing por correo electrónico y sistemas para emprendedores individuales
Límites de Starter Story
- El elevado coste inicial de la suscripción puede resultar difícil de asumir para los fundadores que empiezan desde cero
- Las cifras de ingresos son elaboradas por las propias empresas y no siempre se verifican de forma independiente
- Algunas historias pueden resultar más inspiradoras que las instrucciones de paso a paso
- La profundidad de la comunidad y la experiencia de compatibilidad varían según el tema y el usuario
Precios de Starter Story
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Starter Story
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
8. Betafy (la mejor para emparejar startups con usuarios beta)
Cuando lanzas algo nuevo, nada duele más que el silencio. Sin un grupo comprometido de probadores iniciales, es fácil pasar por alto errores, perder impulso o crear algo que nadie quiere realmente.
Betafy aborda este problema mediante una conexión directa entre las startups y los usuarios beta reales, que están deseosos de probar y compartir sus opiniones. Es una forma sencilla de detectar problemas, recopilar información y fidelizar a los usuarios antes de lanzar el producto al mercado.
Las mejores funciones de Betafy
- Conéctese con una comunidad de probadores beta y usuarios pioneros
- Obtenga comentarios que le ayudarán a solucionar problemas antes de un lanzamiento más amplio
- Utiliza la plataforma para encontrar probadores de app, aplicación y SaaS
- Presenta tu startup en un espacio dedicado al descubrimiento
- Combina la investigación de usuario y la generación de clientes potenciales en un solo lugar
Límites de Betafy
- La calidad de los comentarios depende de la dependencia que tengan tus probadores beta
- Comunidad más pequeña en comparación con las plataformas de lanzamiento más grandes
- Opciones de promoción integradas con límite más allá de las pruebas beta
Precios de Betafy
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Betafy
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
9. G2 (la mejor para generar confianza y obtener validaciones creíbles de los usuarios)
Incluso los lanzamientos de productos más inteligentes pueden fracasar si los nuevos compradores no confían en lo que has creado. Una cosa es promocionar tus productos SaaS o tecnológicos en Product Hunt, y otra muy distinta es proporcionar pruebas concretas de clientes reales.
G2 resuelve esta brecha al proporcionar a su software un espacio de visibilidad y fiabilidad para reseñas verificadas. Esto facilita ganarse a los primeros usuarios, compararse con los grandes competidores y convertir los valiosos comentarios en credibilidad que perdura mucho después del día del lanzamiento.
Las mejores funciones de G2
- Recopila opiniones auténticas de clientes reales para generar confianza entre tu público objetivo
- Muestra tu producto junto a los de la competencia para que los compradores puedan comparar directamente el software
- Utiliza las insignias y señales de confianza de G2 en tu sitio web para impulsar las conversiones
- Accede a una gran comunidad de profesionales que comparten el uso compartido de lo que funciona y lo que no
- Atrae tráfico orgánico constante de compradores que buscan nuevas herramientas y productos SaaS
Límites de G2
- Recopilar suficientes reseñas de alta calidad puede llevar tiempo y esfuerzo
- Las listas de la competencia pueden aparecer en posiciones más altas si tienen más reseñas o mayores presupuestos de marketing
- Las reseñas son públicas, por lo que los comentarios negativos pueden afectar a tu puntuación si no se gestionan bien
Precios de G2
- Free
Valoraciones y reseñas de G2
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
Qué opinan los usuarios sobre G2
Esta reseña de G2 hizo uso compartido:
G2.com se ha convertido en mi plataforma de referencia cada vez que necesito evaluar un nuevo software o comparar herramientas. La utilizo con frecuencia, a menudo varias veces a la semana, porque es increíblemente fácil de navegar y me ahorra tiempo durante el proceso de toma de decisiones.
G2.com se ha convertido en mi plataforma de referencia cada vez que necesito evaluar un nuevo software o comparar herramientas. La utilizo con frecuencia, a menudo varias veces a la semana, porque es increíblemente fácil de navegar y me ahorra tiempo durante el proceso de toma de decisiones.
10. Capterra (la mejor para llegar a compradores de empresa y mostrar software B2B)
La tecnología de pago «Just Walk Out» de Amazon parecía futurista durante su lanzamiento, pero no tenía en cuenta lo que realmente importaba a los clientes: ver los ahorros, realizar un seguimiento de los recibos y encontrar productos en tiempo real.
Esto es un recordatorio de que incluso los lanzamientos más innovadores fracasan si no se ajustan a lo que realmente quieren los usuarios.
Capterra te ayuda a evitar este escollo mediante la conexión de tu software con compradores que confían en las opiniones de otros usuarios y en las comparaciones antes de la confirmación. Es una de las formas más fáciles de dar a conocer tu herramienta a empresas que buscan activamente soluciones como la tuya.
Las mejores funciones de Capterra
- Ayuda a los compradores de empresa a comparar herramientas con opiniones verificadas de usuarios
- Muestra páginas de productos detalladas que generan confianza y transparencia
- Puja por categorías para aparecer ante los responsables de la toma de decisiones en tu nicho de mercado
- Recopila y destaca los comentarios auténticos de los usuarios para demostrar tu credibilidad
- Destaque entre los competidores que los compradores ya han tenido en cuenta
Límites de Capterra
- La publicación de reseñas puede ser lenta o inconsistente para algunos proveedores
- La calidad de la compatibilidad para disputas sobre reseñas puede variar
- Para mantenerse en los primeros puestos de la lista, a menudo se necesita un presupuesto adicional para anuncios de pago por clic
Precios de Capterra
- Free
Valoraciones y reseñas de Capterra
- G2: 3,8/5 (más de 130 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
Qué opinan los usuarios sobre Capterra
Esta reseña de G2 hizo uso compartido:
Capterra es una enorme plataforma que contiene numerosas reseñas detalladas sobre software. Capterra tiene una interfaz muy fácil de usar. Me encanta utilizar Capterra porque trabajo en una empresa financiera y, para que la organización funcione correctamente, necesitamos diferentes tipos de software, como análisis de datos, videoconferencias, etc.
Capterra es una enorme plataforma que contiene numerosas reseñas detalladas sobre software. Capterra tiene una interfaz muy fácil de usar. Me encanta utilizar Capterra porque trabajo en una empresa financiera y, para que la organización funcione correctamente, necesitamos diferentes tipos de software, como análisis de datos, videoconferencias, etc.
11. SaaSWorthy (la mejor para listas de software imparciales)
Una mala elección de software puede suponer un desperdicio de presupuesto, una pérdida de tiempo y un freno al crecimiento antes incluso de que tu equipo haya empezado a trabajar.
Con miles de opciones disponibles en cada categoría, confiar únicamente en la intuición a menudo conduce a resultados desfavorables. SaaSWorthy aborda este reto realizando un seguimiento de más de 75 000 productos de software y clasificándolos con puntuaciones SW claras, para que puedas preseleccionar de forma más inteligente y comparar lo que realmente importa.
Las mejores funciones de SaaSWorthy
- Realiza un seguimiento de más de 75 000 herramientas en más de 600 categorías de software
- Utiliza la puntuación SW para comparar productos por popularidad, satisfacción y dinamismo
- Consulte las valoraciones verificadas de los usuarios y la información detallada sobre precios en una sola vista
- Obtenga listas seleccionadas, como las mejores herramientas de gestión de proveedores o de formación de empleados
- Accede a citas reales de usuarios que explican las ventajas, los inconvenientes y los casos de uso en la vida real
Límites de SaaSWorthy
- Algunas categorías tienen más profundidad que otras
- El asesoramiento gratis, gratuito/a, no es tan personalizado como el de un consultor de pago
- Las listas pueden resultar abrumadoras para los sectores especializados
Precios de SaaSWorthy
- Free
Valoraciones y reseñas de SaaSWorthy
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
Herramientas adicionales útiles
Si estás buscando otras formas de dar a conocer tu producto a los primeros usuarios y comunidades más allá de Product Hunt, aquí tienes tres excelentes alternativas que vale la pena considerar.
- Hacker News: Comparte proyectos paralelos y nuevos productos con la influyente comunidad de Hacker News para obtener opiniones sinceras
- GrowthHackers: Promociona lanzamientos e historias de crecimiento con una audiencia experta en marketing
- Próximamente: Descubre y envía nuevas startups y proyectos paralelos prometedores
Cómo ClickUp te ayuda con el lanzamiento de tus productos
Ser la función en Product Hunt o en plataformas similares puede llamar la atención durante un día, pero eso es solo una parte del lanzamiento de un producto que la gente realmente quiere y sigue utilizando.
Cada lanzamiento implica numerosos componentes, y aquí es donde ClickUp marca la diferencia para ti y tu equipo.
Aunque ClickUp no es un sitio de listados directos como Product Hunt, ofrece a los equipos de producto el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo. Esto les permite gestionar el lanzamiento de productos, recopilar opiniones y crear una comunidad en torno a su producto utilizando sus sólidas funciones de gestión de proyectos, documentación y colaboración. Explorémoslas juntos 🚀
Gestión de tareas para listas de control y cronogramas de lanzamiento
Para cualquier lanzamiento, los gestores de productos pueden dividir las grandes metas en tareas más pequeñas de la lista de control del lanzamiento del producto, establecer fechas límite, añadir propietarios y correlacionar las dependencias.
Por ejemplo, cuando tu diseñador termine las maquetas, las tareas de ClickUp pueden avisar automáticamente al equipo de desarrollo de que es hora de empezar a crear.
Aquí tienes una guía rápida sobre cómo priorizar tareas con ClickUp:
Documentos y wikis para documentación de productos y dossiers de prensa
A medida que tu proyecto va tomando figura, tu equipo necesita una fuente de información fiable. ClickUp Docs y wikis lo hacen posible. Puedes crear especificaciones detalladas del producto, subir tu dossier de prensa y enlazar cada documento directamente a las tareas. Si tu equipo de marketing necesita consultar la última descripción del producto, sabrá exactamente dónde encontrarla.
Esto es lo que Zel Crampton opina sobre ClickUp:
Recuerdo que a principios de 2021 estábamos intentando lanzar un montón de productos. No cumplimos los plazos, tuvimos problemas. La gente no se comunicaba. No sabíamos quién debía tomar las decisiones. Contratamos a algunas personas inteligentes, pero diría que ClickUp ha sido una especie de columna vertebral para el funcionamiento de la empresa, especialmente para los flujos de trabajo excelentes.
Recuerdo que a principios de 2021 estábamos intentando lanzar un montón de productos. No cumplimos los plazos, tuvimos problemas. La gente no se comunicaba. No sabíamos quién debía tomar las decisiones. Contratamos a algunas personas inteligentes, pero diría que ClickUp ha sido una especie de columna vertebral para el funcionamiento de la empresa, especialmente para los flujos de trabajo excelentes.
Recopilación integrada de opiniones a través de comentarios y formularios.
Tu producto nunca podrá alcanzar su mejor versión sin los comentarios adecuados. ClickUp Formularios te permiten recopilar opiniones de probadores beta o informes de errores en cuestión de minutos.
Tan pronto como se reciben los comentarios, se convierten en tareas para los desarrolladores o el departamento de control de calidad, completadas con comentarios y adjuntos.
Incluso puedes utilizar la función «Asignar comentarios» de ClickUp para dejar comentarios a tus compañeros de equipo directamente en ClickUp documentos, tareas o hilos de comentarios. De esta manera, queda claro quién es el responsable del siguiente paso y todos pueden ver exactamente de dónde provienen los comentarios y qué hay que hacer a continuación.
Herramientas de colaboración para equipos de marketing, compatibilidad y desarrollo.
Para mantener este flujo, tu calendario debe adaptarse a los cambios. El calendario con IA de ClickUp se encarga de todo el trabajo pesado. Si cambia la fecha de lanzamiento o se modifica un hito, el calendario reprograma automáticamente las tareas, bloquea el tiempo de concentración y mantiene las reuniones organizadas.
Se sincroniza con tu calendario de Google o Outlook, para que tu día siempre refleje tus verdaderas prioridades.
🎥 Ver: Lleva tu empresa al siguiente nivel con ClickUp, igual que Vela Bikes
Bonificación: si odias cambiar de pestaña entre tu espacio de trabajo y tu herramienta de comunicación, ClickUp también resuelve ese problema con ClickUp Chat. De esta manera, todas tus tareas, proyectos y trabajo se mantienen en contexto.
Nuestra apreciación más reciente del impacto colaborativo de ClickUp fue cuando trabajamos en un plan de contenido para el lanzamiento de un producto. Pudimos crear y mantener un repositorio de contenido utilizando la herramienta de documentos, que incluía una estructura jerárquica, edición colaborativa y potentes funciones de incrustación.
Nuestra apreciación más reciente del impacto colaborativo de ClickUp fue cuando hicimos trabajo en un plan de contenido para el lanzamiento de un producto. Pudimos crear y mantener un repositorio de contenido utilizando la herramienta de documentos, que incluía una estructura jerárquica, edición colaborativa y potentes funciones de incrustación.
Para los equipos de producto que utilizan ClickUp, el sistema significa que, cuando se acerca el día del lanzamiento, todo el mundo quiere saber cuál es el seguimiento de las cosas. Los paneles de ClickUp lo hacen muy sencillo. Crea un panel con vistas en tiempo real del progreso del sprint, los errores abiertos, la preparación del marketing y todos los KPI importantes.
Plantillas para el desarrollo de sitios web y la planificación del lanzamiento.
¿Quiere simplificar su trabajo? Las plantillas de lanzamiento de productos de ClickUp añaden un toque de comodidad a sus procesos habituales. Puede utilizar una plantilla de hoja de ruta del producto, resumen del producto o nota de lanzamiento en lugar de crear la suya propia.
Por ejemplo, la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp facilita correlacionar todas las tareas, cronogramas y recursos necesarios para un lanzamiento sin contratiempos.
Esta plantilla ofrece a tu equipo un lugar único para plan, realizar un seguimiento y actualizar el progreso en tiempo real. Desde coordinar tareas hasta mantener a todos informados, puedes gestionar fácilmente el lanzamiento de tu producto con esta práctica plantilla de lista de control.
Conecta todo con las automatizaciones e integraciones de ClickUp.
ClickUp no se limita a gestionar tu equipo.
También puedes integrar ClickUp con tus herramientas existentes, para que los archivos de diseño en Figma, las solicitudes de validación en GitHub y las conversaciones en Slack estén todos en el mismo lugar. Eso significa menos cambios de pestaña y no tener que buscar actualizaciones dispersas en diferentes herramientas.
Por último, todas esas partes móviles se mantienen sincronizadas gracias a la automatización. ClickUp Automations puede transferir automáticamente las tareas de un equipo a otro, cambiar los estados cuando se termina el trabajo y enviar recordatorios a los propietarios de los plazos que se acercan.
ClickUp hace que los lanzamientos de productos sean eficaces
Lanzar un nuevo producto al mercado es uno de los retos más emocionantes, pero también más complejos, a los que puede enfrentarse un equipo. Aunque plataformas como Product Hunt desempeñan un rol importante a la hora de ganar tracción inicial, no son una solución completa.
Para lograr un lanzamiento realmente destacado, necesitas combinar tu plataforma de lanzamiento con una herramienta que te ayude a planear cada paso.
ClickUp está diseñado precisamente para eso. ClickUp unifica todos tus componentes, desde tareas y cronogramas hasta opiniones, contenido, colaboración y automatización, lo que garantiza que tu producto se lance con el máximo impacto.
¿Listo para simplificar tu próximo lanzamiento? Regístrate hoy mismo en ClickUp