las 11 mejores alternativas a Product Hunt para lanzar y realizar la promoción de tu producto

Product Hunt es conocido por ayudar a las personas a lanzar, descubrir y hablar sobre nuevos productos, especialmente entre los primeros usuarios y los entusiastas de la tecnología.

Pero llamar la atención en Product Hunt no siempre es fácil. La plataforma está saturada, el momento es importante e incluso los productos de software excelentes pueden quedar ocultos si no se cuenta con la red o el impulso adecuados. Para los creadores independientes, las pequeñas empresas emergentes o los productos SaaS especializados, confiar únicamente en Product Hunt puede poner un límite a la cantidad de opiniones valiosas que se obtienen del objetivo.

Por eso, muchos fundadores y especialistas en marketing buscan otros sitios web y comunidades para llegar a los probadores beta, establecer conexión con usuarios reales y ganar tracción paso a paso.

En este artículo, analizaremos algunas de las mejores alternativas a Product Hunt para ayudarte a llegar al público adecuado, recopilar opiniones y hacer que tu próximo lanzamiento sea más sostenible.

⭐ Plantilla con función ¿Quieres lanzar tu producto con confianza, sabiendo que no se pasa por alto ningún detalle? La plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp es tu única fuente para organizar cronogramas, tareas y responsabilidades del equipo en un solo lugar. Obtenga una plantilla gratis Mantén cada tarea bajo seguimiento con la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

Las 11 mejores alternativas a Product Hunt de un vistazo

Aquí tienes una breve comparación de las mejores soluciones alternativas a Product Hunt para ayudarte a elegir la más adecuada en función de algunas características clave, funciones adicionales, precios y valoraciones de los usuarios.

Herramienta Lo mejor para Funciones principales Precios* BetaList Comentarios tempranos y tracción previa al lanzamiento Registros de usuarios beta, temas de actualidad, resumen diario, páginas de productos Precios personalizados Indie Hackers Compatibilidad de la comunidad y opiniones de otros usuarios Foros activos, casos prácticos reales, tablero de ideas y entrevistas con fundadores Free Reddit Comunidades especializadas y opiniones sinceras de los usuarios Subreddits específicos, comentarios en tiempo real, visibilidad de los votos positivos, amplia audiencia Gratis; planes de pago a partir de 5,99 $ al mes por usuario AlternativeTo Comparación de software y cambios exitosos Clasificaciones de usuarios, listas de la competencia, reseñas reales, votos colectivos Free BetaPage Presentación de startups a probadores beta Listas de productos, comunidad de usuarios beta, funciones de boletín informativo, información sobre la hoja de ruta Free Próximo lanzamiento Exposición constante y tracción temprana Funciones diarias para startups, inclusión en boletines informativos y alcance a la comunidad tecnológica Gratis; planes de pago a partir de 99 $ (pago único) Starter Story Aprende de las estrategias reales de los fundadores más de 4400 casos prácticos, acceso a la comunidad, informes detallados, cursos Precios personalizados Betafy Emparejamiento de startups con usuarios beta Grupo de probadores beta, recopilación de opiniones, generación de clientes potenciales, listados de descubrimiento Precios personalizados G2 Generación de confianza y validación creíble Reseñas verificadas, comparativas con la competencia, señales de confianza, gran comunidad de compradores Free Capterra Llegar a los compradores de empresa de software B2B Reseñas verificadas, páginas de productos detalladas, pujas PPC, funciones para generar confianza Free SaaSWorthy Listas de software imparciales Puntuaciones SW, más de 75 000 herramientas, valoraciones verificadas, listas seleccionadas, citas reales Free

¿Qué debe buscar en las alternativas a Product Hunt?

A la hora de explorar alternativas a Product Hunt, es útil elegir plataformas que se adapten a tu objetivo y que faciliten la presentación de tus productos de software a las personas adecuadas.

Esto es lo que debe buscar en la herramienta ideal:

Comunidades activas donde los primeros usuarios, los usuarios beta y los entusiastas de la tecnología comprueban regularmente las nuevas herramientas y comparten opiniones sinceras mediante el uso compartido

audiencia que se ajusta a tu nicho , para que no le vendas productos tecnológicos al Una, para que no le vendas productos tecnológicos al usuario equivocado

Pasos de envío sencillos y aprobaciones rápidas para que puedas centrarte en el lanzamiento de tus productos, sin tener que rellenar interminables formularios

interactuar con su base de clientes fieles y crear un compromiso genuino con la comunidad Formas claras de recopilar comentarios valiosos y crear un compromiso genuino con la comunidad

Opciones que equilibran el coste y el beneficio: algunas plataformas son gratis, gratuitas, mientras que otras cobran por una mayor visibilidad o una ubicación privilegiada

📖 Lea también: Ejemplos de metas de marketing para alcanzar sus metas

Las 11 mejores alternativas a Product Hunt

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las empresas que utilizan plataformas SaaS basadas en la nube suelen afirmar que pueden lanzar nuevos productos y funciones al mercado entre un 20 % y un 40 % más rápido que antes.

Esto significa que existe un potencial real para que las herramientas y los productos tecnológicos de acceso temprano lleguen a un público más amplio y revolucionen el mercado cuando cuentan con el plan de lanzamiento adecuado.

Si quieres comparar software de lanzamiento de productos o acceder a una fantástica comunidad más allá de Product Hunt, aquí tienes las mejores alternativas para ayudarte a establecer una conexión (a internet) con los primeros usuarios.

¿Listo para impulsar la adopción de tus productos?

1. BetaList (la mejor para obtener comentarios iniciales y tracción previa al lanzamiento)

a través de BetaList

Los datos de Gallup muestran que el 80 % de los empleados que reciben comentarios significativos cada semana se sienten plenamente comprometidos. El mismo principio se aplica cuando se crean nuevos productos.

Sin las opiniones sinceras de los primeros usuarios y los usuarios beta, los creadores independientes y los equipos pequeños suelen perder oportunidades para perfeccionar sus creaciones. BetaList ayuda a abordar estos problemas mostrando tu proyecto a personas que desean probar nuevas herramientas y ofrecerte comentarios valiosos antes del lanzamiento completo.

Esta exposición temprana puede ayudarte a atraer a tus primeros usuarios reales, generar confianza y dar figura a un producto que se adapte a tu objetivo desde el primer día.

Las mejores funciones de BetaList

Conecta con usuarios beta y entusiastas de la tecnología con interés en probar productos SaaS y herramientas web

Crea páginas de productos sencillas para recopilar registros y obtener opiniones reales de los usuarios

Utiliza temas de actualidad como apps, herramientas para desarrolladores, herramientas de IA y gestión de proyectos para adaptarte a tu nicho de mercado

Llega a una comunidad que busca activamente nuevas herramientas y proyectos paralelos

Consigue mayor visibilidad a través del resumen diario y el boletín informativo de BetaList

Límites de BetaList

La mayor parte del tráfico se produce en los primeros días después de aparecer como función

No todos los productos obtienen la misma exposición sin promoción adicional

Participación de la comunidad con límite en comparación con las plataformas de lanzamiento más grandes

Precios de BetaList

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BetaList

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre BetaList

Esta reseña de Reddit compartió:

En los primeros 10 días, 209 visitantes llegaron al sitio web del producto desde BetaList y 53 de ellos se registraron... Como primer tráfico para un nuevo producto, el volumen me parece bastante positivo.

En los primeros 10 días, 209 visitantes llegaron al sitio web del producto desde BetaList y 53 de ellos se registraron... Como primer tráfico para un nuevo producto, el volumen me parece bastante positivo.

🎥 Ver: Cómo planear tu próximo lanzamiento de producto con una plantilla de ClickUp:

2. Indie Hackers (la mejor opción para obtener compatibilidad con la comunidad y opiniones de otros usuarios)

vía Indie Hackers

Crear un nuevo producto, un proyecto paralelo o una herramienta SaaS puede resultar aislante, especialmente para los fundadores independientes que trabajan en solitario. Sin una comunidad comprometida, es fácil perder ideas, conexiones y opiniones valiosas que figuran un intento correcto de lanzamiento.

Indie Hackers resuelve este problema ofreciendo a los fundadores un espacio para compartir historias reales y aprender de los demás.

Esta red abierta te ayuda a encontrar los primeros usuarios, obtener consejos prácticos y establecer conexión con clientes potenciales, manteniendo la motivación a largo plazo.

Las mejores funciones de Indie Hackers

Foros activos donde creadores independientes, desarrolladores y startups hacen un uso compartido de éxitos, fracasos y consejos

Accede a casos prácticos reales de proyectos paralelos rentables y productos tecnológicos

Un tablero de ideas para la participación instantánea de la comunidad y comentarios sobre nuevas ideas

Apoyo entre compañeros para ayudar a probar, lanzar y comercializar nuevas herramientas

Historias y entrevistas para inspirarte en tus próximos pasos y mantenerte informado

Límites de Indie Hackers

No hay una «página de lanzamiento» directa como Product Hunt, hay más debate que promoción

Llamar la atención puede llevar tiempo si no participas activamente en la comunidad

Los comentarios dependen de cuánto participes y contribuyas

Precios de Indie Hackers

Free

Valoraciones y reseñas de Indie Hackers

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

💡Consejo profesional: ¿Necesitas ayuda para idear un plan eficaz de lanzamiento de productos? No te preocupes, ClickUp Brain, tu asistente personal con IA, puede ayudarte. Combina la potencia de LLM como Claude, ChatGPT 5, Gemini y muchos más en un solo lugar, para que no tengas que cambiar de pestaña ni de contexto. Prueba ClickUp Brain gratis, gratuito/a. Convierte cada idea, actualización y fecha límite en una claridad lista para el lanzamiento con ClickUp Brain.

3. Reddit (ideal para comunidades especializadas y opiniones sinceras de los usuarios)

vía Reddit

Muchas startups y creadores independientes subestiman Reddit, pero una publicación adecuada en el subreddit adecuado puede generar un tráfico enorme sin gastar un céntimo.

A diferencia de los sitios de lanzamiento saturados, Reddit ofrece la ventaja de permitirte conectar con tu objetivo en sus ubicaciones preferidas, como r/SideProject para ideas independientes, r/Entrepreneur para fundadores o r/InternetIsBeautiful para productos tecnológicos inteligentes.

Terminado correctamente, Reddit te ayuda a recopilar opiniones sin filtrar, atraer a los primeros usuarios y generar confianza de una forma que las páginas de lanzamiento pulidas por sí solas no pueden.

Las mejores funciones de Reddit

Conecta con los primeros usuarios en subreddits especializados.

Prueba tus ideas en público y obtén opiniones sinceras y directas rápidamente.

Llega a un gran público interesado en productos tecnológicos gratis, gratuito/a si tu publicación tiene repercusión.

Mantén tu visibilidad a lo largo del tiempo gracias a los votos positivos y los hilos de debate activos.

Descubre lo que realmente quiere tu público objetivo antes de dedicar más tiempo a crear

Límites de Reddit

Es fácil infringir las normas de la comunidad y que se eliminen tus publicaciones si te promocionas demasiado.

Requiere investigación y paciencia: el resultado depende de publicar de la manera correcta.

El compromiso puede ser impredecible y, a veces, duro.

Precios de Reddit

Free

Reddit Premium: 5,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Reddit

G2 : 4,2/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Reddit

Esta reseña de G2 recoge:

Reddit es una excelente plataforma de redes sociales que permite a sus usuarios unirse a una comunidad, publicar contenido y participar en debates con otros usuarios. Reddit facilita la creación o la incorporación a una comunidad y la conexión (a internet) con personas afines.

Reddit es una excelente plataforma de redes sociales que permite a sus usuarios unirse a una comunidad, publicar contenido y participar en debates con otros usuarios. Reddit facilita la creación o la incorporación a una comunidad y la conexión (a internet) con personas afines.

👀 Dato curioso: el primer lanzamiento del iPhone en 2007 estuvo a punto de fracasar. Steve Jobs tuvo que cambiar de dispositivo entre bastidores porque el prototipo no dejaba de fallar durante la demostración.

4. AlternativeTo (la mejor para comparar software y ganar usuarios que cambian de proveedor)

vía AlternativeTo

Mostrar tus productos de software a personas que ya están buscando alternativas es un atajo inteligente para atraer tráfico y encontrar usuarios pioneros dispuestos a probar algo nuevo.

AlternativeTo clasifica las herramientas en función de los votos y las opiniones de usuarios reales, por lo que cuando alguien busca una alternativa a una app, aplicación de renombre, tu nuevo producto puede aparecer junto a nombres más consolidados.

Las mejores funciones de AlternativeTo

Aparece directamente junto a tus principales competidores cuando los usuarios busquen mejores opciones.

Llega a una comunidad grande y activa que busca comparar software y descubrir nuevos productos SaaS.

Utiliza opiniones y votos de usuarios reales para generar confianza y atraer a clientes potenciales.

Aprovecha el tráfico orgánico constante que generan las personas que buscan herramientas mejores.

Mantén tu relevancia con clasificaciones colaborativas y páginas de productos actualizadas.

Límites de AlternativeTo

Lleva tiempo destacar si tu herramienta aún no tiene muchos votos positivos.

No es una plataforma de lanzamiento clásica, y es más útil para el descubrimiento continuo que para los grandes anuncios.

Interacción directa con límite: dependes de que los visitantes hagan clic en tu sitio web.

Precios de AlternativeTo

Free

Valoraciones y reseñas de AlternativeTo

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evitan utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que establece la conexión entre tu chatear, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

5. BetaPage (la mejor para presentar startups a los primeros usuarios y probadores beta)

a través de BetaPage

Hace unos años, Ray-Ban y Meta lanzaron unas gafas inteligentes llamadas Ray-Ban Stories. La idea parecía futurista: unas gafas que te permiten hacer fotos y grabar vídeos con cámaras ocultas. Sin embargo, el lanzamiento no logró establecer una conexión (a internet) con los compradores reales.

Se vendió menos del 10 % del stock y se devolvió más del 13 %, lo que demuestra lo difícil que puede resultar lanzar un nuevo producto cuando no se alcanza al público objetivo y se omite la opinión sincera de los clientes.

BetaPage ayuda a los creadores independientes y a las startups a evitar este error al lista de proyectos paralelos, productos SaaS y herramientas tecnológicas donde los primeros usuarios buscan ideas nuevas. Te ayuda a atraer usuarios beta, recopilar comentarios valiosos y probar tu propuesta mucho antes del gran lanzamiento del producto.

Las mejores funciones de BetaPage

Lista tus productos de software o apps, ya estén en fase de desarrollo, en beta privada o disponibles.

Llega a una comunidad de amantes de las startups, probadores beta y cazadores de ideas.

Consigue votos positivos y funciones en boletines informativos que atraigan a los primeros visitantes a las páginas de tus productos.

Mide el interés real y figura tu presentación antes de invertir en un lanzamiento a mayor escala.

Recopila información útil para mejorar tu hoja de ruta y generar confianza entre los clientes potenciales.

Límites de BetaPage

La calidad de los registros puede ser desigual si tu nicho es demasiado amplio.

El trabajo mejor junto con otras alternativas a Product Hunt para conseguir suficiente tracción.

Menos útil para software ya lanzado que no necesita pruebas beta.

Precios de BetaPage

Free

Valoraciones y reseñas de BetaPage

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de software de gestión de tareas para mejorar sus flujos de trabajo.

6. Launching Next (la mejor opción para una exposición constante y una tracción temprana)

vía Launching Next

Dar a conocer tu startup a usuarios reales suele ser la parte más difícil del lanzamiento de un producto, especialmente cuando se trata de proyectos paralelos o productos SaaS especializados sin un gran presupuesto de marketing.

Launching Next te permite crear una lista diaria de nuevas startups y productos tecnológicos, mostrando tu idea a miles de lectores que buscan herramientas nuevas para probar. Es una forma sencilla de recopilar opiniones valiosas, establecer conexión con los primeros usuarios y mantener el impulso más allá del día del lanzamiento.

Lanzamiento Próximas mejores funciones

Función tus productos de software, herramientas y nuevos proyectos junto a miles de startups de tendencia.

Llega a una audiencia de entusiastas de la tecnología, fundadores y posibles usuarios beta.

Aprovecha las visitas diarias de usuarios que buscan proyectos paralelos y nuevas herramientas para probar.

Opción de aparecer en la lista del boletín diario para aumentar la participación de la comunidad.

Proceso de envío sencillo con una ruta clara para aparecer en la función.

Lanzamiento Próximas limitaciones

Las listas básicas pueden tener menos visibilidad sin promoción adicional.

El tráfico depende de tu nicho de mercado y de lo bien que destaquen tus páginas de productos.

Funciona mejor cuando se combina con otras alternativas a Product Hunt.

Lanzamiento Próximo precio

Free

Actualización: 99 $ (pago único)

Lanzamiento de Next: valoraciones y reseñas

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🤝 Consejo útil: Lanzar un nuevo producto es un proceso arriesgado y dinámico. ClickUp Brain MAX actúa como tu socio de lanzamiento impulsado por IA, ayudándote a eliminar el caos del trabajo desconectado y aislado, o la proliferación de tareas, y a mantenerte a la vanguardia en cada fase: Búsqueda centralizada : Encuentre al instante plan de lanzamiento, recursos de marketing, opiniones y estudios sobre la competencia en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y la web, sin tener que buscar en interminables carpetas o pestañas

productividad basada en la voz*: utilice Talk to Text para capturar rápidamente ideas, asignar tareas de lanzamiento o poner al día a su equipo, sin necesidad de usar las manos, incluso mientras se desplaza

Colaboración fluida : crea documentos, intercambia ideas y asigna tareas a los miembros del equipo en tiempo real, todo ello en una sola plataforma

información basada en IA*: obtenga respuestas contextuales a preguntas relacionadas con el lanzamiento, genere comunicados de prensa, entradas de blog o preguntas frecuentes, y resuma comentarios o notas de reunión al instante

Elimine la sobrecarga de herramientas: sustituya múltiples herramientas de IA desconectadas por una única solución preparada para empresas y obtenga acceso gratuito a ChatGPT< Claude, Gemini y mucho más para disfrutar de una IA contextual todo en uno que entiende su producto, su equipo y sus metas Prueba ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA contextual para el trabajo que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para realizar tu trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

📖 Lea también: Las mejores aplicaciones de calendario

7. Starter Story (la mejor para aprender de las estrategias reales de los fundadores)

vía Starter Story

¿Sabías que Google tuvo que cerrar su app, aplicación dedicada a los podcasts para los usuarios estadounidenses a mediados de 2024 tras no conseguir captar suficiente audiencia?

A pesar de contar con una marca global detrás, Google Podcasts solo logró convertirse en la opción preferida de alrededor del 4 % de los oyentes semanales en EE. UU., mientras que YouTube atrajo a más del 23 %. Un lanzamiento débil y un mercado poco claro pueden impedir el éxito incluso del producto o la empresa más innovadores.

Starter Story existe por este motivo: ayuda a los fundadores a evitar estos puntos ciegos proporcionándoles miles de ejemplos reales y detallados de estrategias de lanzamiento de productos y de cómo los fundadores pueden sacar partido a su próxima aventura empresarial

Las mejores funciones de Starter Story

Aprende de más de 4400 casos prácticos de fundadores de diferentes sectores y modelos de empresa

Accede a la elaboración de informes y estudios detallados para detectar tendencias y oportunidades rentables

Únete a una comunidad activa de fundadores para obtener comentarios de tus compañeros y consejos prácticos

Utiliza plantillas y herramientas para pasar de la idea al lanzamiento más rápidamente

Consigue cursos especializados sobre Lean SEO, marketing por correo electrónico y sistemas para emprendedores individuales

Límites de Starter Story

El elevado coste inicial de la suscripción puede resultar difícil de asumir para los fundadores que empiezan desde cero

Las cifras de ingresos son elaboradas por las propias empresas y no siempre se verifican de forma independiente

Algunas historias pueden resultar más inspiradoras que las instrucciones de paso a paso

La profundidad de la comunidad y la experiencia de compatibilidad varían según el tema y el usuario

Precios de Starter Story

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Starter Story

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lea también: Cómo mejorar su estrategia de marketing de productos

8. Betafy (la mejor para emparejar startups con usuarios beta)

vía Betafy

Cuando lanzas algo nuevo, nada duele más que el silencio. Sin un grupo comprometido de probadores iniciales, es fácil pasar por alto errores, perder impulso o crear algo que nadie quiere realmente.

Betafy aborda este problema mediante una conexión directa entre las startups y los usuarios beta reales, que están deseosos de probar y compartir sus opiniones. Es una forma sencilla de detectar problemas, recopilar información y fidelizar a los usuarios antes de lanzar el producto al mercado.

Las mejores funciones de Betafy

Conéctese con una comunidad de probadores beta y usuarios pioneros

Obtenga comentarios que le ayudarán a solucionar problemas antes de un lanzamiento más amplio

Utiliza la plataforma para encontrar probadores de app, aplicación y SaaS

Presenta tu startup en un espacio dedicado al descubrimiento

Combina la investigación de usuario y la generación de clientes potenciales en un solo lugar

Límites de Betafy

La calidad de los comentarios depende de la dependencia que tengan tus probadores beta

Comunidad más pequeña en comparación con las plataformas de lanzamiento más grandes

Opciones de promoción integradas con límite más allá de las pruebas beta

Precios de Betafy

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Betafy

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de estrategias de comercialización que debe tener a mano

9. G2 (la mejor para generar confianza y obtener validaciones creíbles de los usuarios)

vía G2

Incluso los lanzamientos de productos más inteligentes pueden fracasar si los nuevos compradores no confían en lo que has creado. Una cosa es promocionar tus productos SaaS o tecnológicos en Product Hunt, y otra muy distinta es proporcionar pruebas concretas de clientes reales.

G2 resuelve esta brecha al proporcionar a su software un espacio de visibilidad y fiabilidad para reseñas verificadas. Esto facilita ganarse a los primeros usuarios, compararse con los grandes competidores y convertir los valiosos comentarios en credibilidad que perdura mucho después del día del lanzamiento.

Las mejores funciones de G2

Recopila opiniones auténticas de clientes reales para generar confianza entre tu público objetivo

Muestra tu producto junto a los de la competencia para que los compradores puedan comparar directamente el software

Utiliza las insignias y señales de confianza de G2 en tu sitio web para impulsar las conversiones

Accede a una gran comunidad de profesionales que comparten el uso compartido de lo que funciona y lo que no

Atrae tráfico orgánico constante de compradores que buscan nuevas herramientas y productos SaaS

Límites de G2

Recopilar suficientes reseñas de alta calidad puede llevar tiempo y esfuerzo

Las listas de la competencia pueden aparecer en posiciones más altas si tienen más reseñas o mayores presupuestos de marketing

Las reseñas son públicas, por lo que los comentarios negativos pueden afectar a tu puntuación si no se gestionan bien

Precios de G2

Free

Valoraciones y reseñas de G2

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre G2

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

G2.com se ha convertido en mi plataforma de referencia cada vez que necesito evaluar un nuevo software o comparar herramientas. La utilizo con frecuencia, a menudo varias veces a la semana, porque es increíblemente fácil de navegar y me ahorra tiempo durante el proceso de toma de decisiones.

G2.com se ha convertido en mi plataforma de referencia cada vez que necesito evaluar un nuevo software o comparar herramientas. La utilizo con frecuencia, a menudo varias veces a la semana, porque es increíblemente fácil de navegar y me ahorra tiempo durante el proceso de toma de decisiones.

👀Dato curioso: el eslogan «Just Do It» de Nike proviene de las últimas palabras de un asesino convicto, lo que convirtió un origen inesperado en un lanzamiento de marketing valorado en miles de millones de dólares.

10. Capterra (la mejor para llegar a compradores de empresa y mostrar software B2B)

vía Capterra

La tecnología de pago «Just Walk Out» de Amazon parecía futurista durante su lanzamiento, pero no tenía en cuenta lo que realmente importaba a los clientes: ver los ahorros, realizar un seguimiento de los recibos y encontrar productos en tiempo real.

Esto es un recordatorio de que incluso los lanzamientos más innovadores fracasan si no se ajustan a lo que realmente quieren los usuarios.

Capterra te ayuda a evitar este escollo mediante la conexión de tu software con compradores que confían en las opiniones de otros usuarios y en las comparaciones antes de la confirmación. Es una de las formas más fáciles de dar a conocer tu herramienta a empresas que buscan activamente soluciones como la tuya.

Las mejores funciones de Capterra

Ayuda a los compradores de empresa a comparar herramientas con opiniones verificadas de usuarios

Muestra páginas de productos detalladas que generan confianza y transparencia

Puja por categorías para aparecer ante los responsables de la toma de decisiones en tu nicho de mercado

Recopila y destaca los comentarios auténticos de los usuarios para demostrar tu credibilidad

Destaque entre los competidores que los compradores ya han tenido en cuenta

Límites de Capterra

La publicación de reseñas puede ser lenta o inconsistente para algunos proveedores

La calidad de la compatibilidad para disputas sobre reseñas puede variar

Para mantenerse en los primeros puestos de la lista, a menudo se necesita un presupuesto adicional para anuncios de pago por clic

Precios de Capterra

Free

Valoraciones y reseñas de Capterra

G2 : 3,8/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Capterra

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

Capterra es una enorme plataforma que contiene numerosas reseñas detalladas sobre software. Capterra tiene una interfaz muy fácil de usar. Me encanta utilizar Capterra porque trabajo en una empresa financiera y, para que la organización funcione correctamente, necesitamos diferentes tipos de software, como análisis de datos, videoconferencias, etc.

Capterra es una enorme plataforma que contiene numerosas reseñas detalladas sobre software. Capterra tiene una interfaz muy fácil de usar. Me encanta utilizar Capterra porque trabajo en una empresa financiera y, para que la organización funcione correctamente, necesitamos diferentes tipos de software, como análisis de datos, videoconferencias, etc.

📖 Lea también: Cómo crear un proceso de desarrollo de productos

11. SaaSWorthy (la mejor para listas de software imparciales)

vía SaaSWorthy

Una mala elección de software puede suponer un desperdicio de presupuesto, una pérdida de tiempo y un freno al crecimiento antes incluso de que tu equipo haya empezado a trabajar.

Con miles de opciones disponibles en cada categoría, confiar únicamente en la intuición a menudo conduce a resultados desfavorables. SaaSWorthy aborda este reto realizando un seguimiento de más de 75 000 productos de software y clasificándolos con puntuaciones SW claras, para que puedas preseleccionar de forma más inteligente y comparar lo que realmente importa.

Las mejores funciones de SaaSWorthy

Realiza un seguimiento de más de 75 000 herramientas en más de 600 categorías de software

Utiliza la puntuación SW para comparar productos por popularidad, satisfacción y dinamismo

Consulte las valoraciones verificadas de los usuarios y la información detallada sobre precios en una sola vista

Obtenga listas seleccionadas, como las mejores herramientas de gestión de proveedores o de formación de empleados

Accede a citas reales de usuarios que explican las ventajas, los inconvenientes y los casos de uso en la vida real

Límites de SaaSWorthy

Algunas categorías tienen más profundidad que otras

El asesoramiento gratis, gratuito/a, no es tan personalizado como el de un consultor de pago

Las listas pueden resultar abrumadoras para los sectores especializados

Precios de SaaSWorthy

Free

Valoraciones y reseñas de SaaSWorthy

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de planes de marketing de productos para planificar campañas

Si estás buscando otras formas de dar a conocer tu producto a los primeros usuarios y comunidades más allá de Product Hunt, aquí tienes tres excelentes alternativas que vale la pena considerar.

Hacker News: Comparte proyectos paralelos y nuevos productos con la influyente comunidad de Hacker News para obtener opiniones sinceras

GrowthHackers: Promociona lanzamientos e historias de crecimiento con una audiencia experta en marketing

Próximamente: Descubre y envía nuevas startups y proyectos paralelos prometedores

Cómo ClickUp te ayuda con el lanzamiento de tus productos

Ser la función en Product Hunt o en plataformas similares puede llamar la atención durante un día, pero eso es solo una parte del lanzamiento de un producto que la gente realmente quiere y sigue utilizando.

Cada lanzamiento implica numerosos componentes, y aquí es donde ClickUp marca la diferencia para ti y tu equipo.

Aunque ClickUp no es un sitio de listados directos como Product Hunt, ofrece a los equipos de producto el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo. Esto les permite gestionar el lanzamiento de productos, recopilar opiniones y crear una comunidad en torno a su producto utilizando sus sólidas funciones de gestión de proyectos, documentación y colaboración. Explorémoslas juntos 🚀

Gestión de tareas para listas de control y cronogramas de lanzamiento

Planifica cada hito y mantén las tareas en marcha con facilidad utilizando tarea de ClickUp

Para cualquier lanzamiento, los gestores de productos pueden dividir las grandes metas en tareas más pequeñas de la lista de control del lanzamiento del producto, establecer fechas límite, añadir propietarios y correlacionar las dependencias.

Por ejemplo, cuando tu diseñador termine las maquetas, las tareas de ClickUp pueden avisar automáticamente al equipo de desarrollo de que es hora de empezar a crear.

Aquí tienes una guía rápida sobre cómo priorizar tareas con ClickUp:

Documentos y wikis para documentación de productos y dossiers de prensa

Redacta la historia de tu producto, organiza los requisitos y crea bases de conocimientos dinámicas con ClickUp Documento.

A medida que tu proyecto va tomando figura, tu equipo necesita una fuente de información fiable. ClickUp Docs y wikis lo hacen posible. Puedes crear especificaciones detalladas del producto, subir tu dossier de prensa y enlazar cada documento directamente a las tareas. Si tu equipo de marketing necesita consultar la última descripción del producto, sabrá exactamente dónde encontrarla.

Esto es lo que Zel Crampton opina sobre ClickUp:

Recuerdo que a principios de 2021 estábamos intentando lanzar un montón de productos. No cumplimos los plazos, tuvimos problemas. La gente no se comunicaba. No sabíamos quién debía tomar las decisiones. Contratamos a algunas personas inteligentes, pero diría que ClickUp ha sido una especie de columna vertebral para el funcionamiento de la empresa, especialmente para los flujos de trabajo excelentes.

Recuerdo que a principios de 2021 estábamos intentando lanzar un montón de productos. No cumplimos los plazos, tuvimos problemas. La gente no se comunicaba. No sabíamos quién debía tomar las decisiones. Contratamos a algunas personas inteligentes, pero diría que ClickUp ha sido una especie de columna vertebral para el funcionamiento de la empresa, especialmente para los flujos de trabajo excelentes.

Tu producto nunca podrá alcanzar su mejor versión sin los comentarios adecuados. ClickUp Formularios te permiten recopilar opiniones de probadores beta o informes de errores en cuestión de minutos.

Recopila respuestas, conviértelas en tareas y actúa al instante con ClickUp Formularios

Tan pronto como se reciben los comentarios, se convierten en tareas para los desarrolladores o el departamento de control de calidad, completadas con comentarios y adjuntos.

Recopila ideas, recaba opiniones de los usuarios y convierte las respuestas en próximos pasos con ClickUp Assign Comments*.

Incluso puedes utilizar la función «Asignar comentarios» de ClickUp para dejar comentarios a tus compañeros de equipo directamente en ClickUp documentos, tareas o hilos de comentarios. De esta manera, queda claro quién es el responsable del siguiente paso y todos pueden ver exactamente de dónde provienen los comentarios y qué hay que hacer a continuación.

Coordina todas las tareas, eventos y plazos a la perfección en ClickUp Calendario

Para mantener este flujo, tu calendario debe adaptarse a los cambios. El calendario con IA de ClickUp se encarga de todo el trabajo pesado. Si cambia la fecha de lanzamiento o se modifica un hito, el calendario reprograma automáticamente las tareas, bloquea el tiempo de concentración y mantiene las reuniones organizadas.

Se sincroniza con tu calendario de Google o Outlook, para que tu día siempre refleje tus verdaderas prioridades.

🎥 Ver: Lleva tu empresa al siguiente nivel con ClickUp, igual que Vela Bikes

Bonificación: si odias cambiar de pestaña entre tu espacio de trabajo y tu herramienta de comunicación, ClickUp también resuelve ese problema con ClickUp Chat. De esta manera, todas tus tareas, proyectos y trabajo se mantienen en contexto.

Mantén todas las conversaciones sobre proyecto en el lugar adecuado con ClickUp Chat.

Nuestra apreciación más reciente del impacto colaborativo de ClickUp fue cuando trabajamos en un plan de contenido para el lanzamiento de un producto. Pudimos crear y mantener un repositorio de contenido utilizando la herramienta de documentos, que incluía una estructura jerárquica, edición colaborativa y potentes funciones de incrustación.

Nuestra apreciación más reciente del impacto colaborativo de ClickUp fue cuando hicimos trabajo en un plan de contenido para el lanzamiento de un producto. Pudimos crear y mantener un repositorio de contenido utilizando la herramienta de documentos, que incluía una estructura jerárquica, edición colaborativa y potentes funciones de incrustación.

Para los equipos de producto que utilizan ClickUp, el sistema significa que, cuando se acerca el día del lanzamiento, todo el mundo quiere saber cuál es el seguimiento de las cosas. Los paneles de ClickUp lo hacen muy sencillo. Crea un panel con vistas en tiempo real del progreso del sprint, los errores abiertos, la preparación del marketing y todos los KPI importantes.

Mantén a tus equipos alineados con debates y actualizaciones en tiempo real a través de los paneles de ClickUp.

Plantillas para el desarrollo de sitios web y la planificación del lanzamiento.

¿Quiere simplificar su trabajo? Las plantillas de lanzamiento de productos de ClickUp añaden un toque de comodidad a sus procesos habituales. Puede utilizar una plantilla de hoja de ruta del producto, resumen del producto o nota de lanzamiento en lugar de crear la suya propia.

Por ejemplo, la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp facilita correlacionar todas las tareas, cronogramas y recursos necesarios para un lanzamiento sin contratiempos.

Obtenga una plantilla gratis Desglose los lanzamientos complejos en pasos claros y manejables con la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp.

Esta plantilla ofrece a tu equipo un lugar único para plan, realizar un seguimiento y actualizar el progreso en tiempo real. Desde coordinar tareas hasta mantener a todos informados, puedes gestionar fácilmente el lanzamiento de tu producto con esta práctica plantilla de lista de control.

Conecta todo con las automatizaciones e integraciones de ClickUp.

ClickUp no se limita a gestionar tu equipo.

También puedes integrar ClickUp con tus herramientas existentes, para que los archivos de diseño en Figma, las solicitudes de validación en GitHub y las conversaciones en Slack estén todos en el mismo lugar. Eso significa menos cambios de pestaña y no tener que buscar actualizaciones dispersas en diferentes herramientas.

Activa cambios de estado, asigna tareas y actualiza flujos de trabajo automáticamente con ClickUp Automatizaciones.

Por último, todas esas partes móviles se mantienen sincronizadas gracias a la automatización. ClickUp Automations puede transferir automáticamente las tareas de un equipo a otro, cambiar los estados cuando se termina el trabajo y enviar recordatorios a los propietarios de los plazos que se acercan.

ClickUp hace que los lanzamientos de productos sean eficaces

Lanzar un nuevo producto al mercado es uno de los retos más emocionantes, pero también más complejos, a los que puede enfrentarse un equipo. Aunque plataformas como Product Hunt desempeñan un rol importante a la hora de ganar tracción inicial, no son una solución completa.

Para lograr un lanzamiento realmente destacado, necesitas combinar tu plataforma de lanzamiento con una herramienta que te ayude a planear cada paso.

ClickUp está diseñado precisamente para eso. ClickUp unifica todos tus componentes, desde tareas y cronogramas hasta opiniones, contenido, colaboración y automatización, lo que garantiza que tu producto se lance con el máximo impacto.

¿Listo para simplificar tu próximo lanzamiento? Regístrate hoy mismo en ClickUp