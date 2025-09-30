Plantilla gratuita de alcance del trabajo para documentos de Google

Los malentendidos sobre el alcance son una de las causas más rápidas para que los proyectos fracasen. Quizás el cliente esperaba tres revisiones, pero tu equipo presupuestó solo una. La vida de los gestores de proyectos, entonces, puede parecerse a esto:
Una plantilla de alcance del trabajo resuelve estos problemas antes de que surjan. Funciona como un documento vivo que es fácil de edición, uso compartido y adaptar a cualquier proyecto.
En esta guía, exploraremos algunas plantillas gratuitas de alcance de trabajo en Documentos de Google que puedes empezar a utilizar de inmediato. Si buscas una opción más conectada y personalizable, considera explorar las plantillas de ClickUp que se pueden integrar directamente en tus proyectos.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de alcance del trabajo de Documentos de Google?
A continuación, se indican algunos aspectos que hay que tener en cuenta en una plantilla de alcance del trabajo (SOW) de Documentos de Google:
- Define las metas y los resultados del proyecto: Indica exactamente lo que se logrará con el proyecto y qué resultados se esperan
- ajusta los cronogramas del proyecto: *Añade hitos y fechas de vencimiento para realizar un seguimiento del progreso
- Asigna rols y responsabilidades: Aclara la propiedad y los rols del proyecto para cada tarea o resultado
- Detalla el presupuesto: Asigna los costes y recursos estimados para garantizar la transparencia
- lista los criterios de aceptación: *Establece cómo se medirá y aprobará el intento correcto
- estructura el contenido con secciones:* utiliza títulos, tablas o listas para mayor claridad y navegación
- sigue el historial de versiones: *Supervisa los cambios en los documentos y mantén la responsabilidad
Plantillas de alcance del trabajo de un vistazo
Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de alcance del trabajo que aparecen en el blog:
|Nombre de la plantilla
|Enlace a la plantilla enlazada
|Ideal para
|Mejores funciones
|Formato visual
|Plantilla de alcance del trabajo de HubSpot
|Descargar esta plantilla
|Equipos de marketing, agencias de atención al cliente de cliente
|Sección de exclusiones, hitos, desglose de costes, formatos flexibles
|Documentos de Google, Word, PDF
|Plantilla de alcance del trabajo del proyecto de Template.Net
|Descargar esta plantilla
|Pequeñas empresas, agencias
|Objetos, entregables, cronogramas, imprimibles, con marca
|Documentos de Google, Word, PDF
|Plantilla de alcance del trabajo de TI de Template.Net
|Descargar esta plantilla
|Departamentos de TI, contratistas
|Definición de términos, campos de acuerdo formal y un diseño adaptable
|Documentos de Google, Word, Apple Pages
|Plantilla profesional para descripción del trabajo de GooDocs
|Descargar esta plantilla
|Gerentes de RR. HH., empleadores
|Calendario de trabajo, remuneración, permisos, tipo de contrato
|Documentos de Google
|Plantilla de declaración del alcance del proyecto de ManyRequests
|Descargar esta plantilla
|Equipos de servicio, autónomos
|Alcance, entregables, condiciones de pago, firma digital
|Documentos de Google, Word, PDF
|Plantillas de alcance del trabajo para contratistas de WordLayouts
|Descargar esta plantilla
|Empresas constructoras, contratistas
|Ubicaciones de los sitios, cumplimiento normativo, apéndices, control de calidad
|Documentos de Google, Word
|Plantilla de alcance del trabajo para eventos de WordLayouts
|Descargar esta plantilla
|Organizadores de eventos, coordinadores
|Objetivos, marketing, riesgos, evaluación, apéndices
|Documentos de Google, Word
|Plantilla de alcance del proyecto de Scribd
|Descargar esta plantilla
|Gerentes de proyectos
|Objetivos medibles, comunicación y criterios de aceptación
|Documentos de Google, DOCX, PDF, TXT
|Plantilla de alcance del trabajo de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Gestores de proyectos, equipos de atención al cliente
|Campos personalizados, múltiples vistas, actualizaciones en tiempo real
|ClickUp Doc, (diagrama de) Gantt, Lista, Calendario
|Plantilla de plan de gestión del alcance de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratuita
|Gerentes de programas, PMO
|Seguimiento de cambios, advertencias de dependencia, etiquetado
|ClickUp Doc, Lista
|Plantilla de alcance del trabajo de ClickUp Whiteboard
|Obtenga una plantilla gratuita
|Equipos creativos, consultores
|Correlacionar mapas, colaboración en tiempo real y conversión de notas en tareas
|Pizarra de ClickUp
|Plantilla de alcance del trabajo del sitio web de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Agencias web, autónomos
|Estados personalizados, almacenamiento de activos, automatización
|ClickUp Doc, Lista
|Plantilla de alcance del trabajo de la aplicación ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Gerentes de producto, equipos de desarrollo
|Listas de funciones, especificaciones técnicas e incrustación de archivos
|ClickUp Doc, Lista
|Plantilla de declaración de trabajo de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Agencias, consultores, equipos jurídicos
|Seguimiento del estado, cláusulas contractuales, etiquetado
|ClickUp documento
|Plantilla de propuesta de cambio de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Gerentes de operaciones, jefes de proyecto de proyecto
|Cronograma, recursos, página de firma y colaboración
|ClickUp documento
|Plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Equipos de desarrollo empresarial, consultores
|Propuesta visual, campos de presupuesto/ROI, rótulos de prioridad
|Pizarra de ClickUp
|Plantilla de acuerdo de servicios de alcance de trabajo de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratuita
|Proveedores de servicios, agencias
|Sección de pago, rótulos de estado, comentarios
|ClickUp documento
|Plantilla de entregables de proyectos de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Equipos multifuncionales, responsables de funciones
|Hitos, dependencias, vista Gantt
|ClickUp documento, (diagrama de) Gantt, Lista
|Plantilla de plan de trabajo de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Jefes de equipo, gestores de proyectos
|Estados personalizados, estado del calendario y seguimiento del esfuerzo
|ClickUp documento, Lista
Plantillas de alcance del trabajo de Documentos de Google
Estas son algunas de las mejores plantillas de SOW editables que se adaptan a los requisitos de su proyecto. 🚀
1. Plantilla de alcance del trabajo de HubSpot
Se trata de una plantilla de documento lista para usar que recoge todos los detalles esenciales de un proyecto antes de que este comience. Abarca los aspectos básicos del proyecto y describe exactamente lo que se va a entregar.
Comience añadiendo los detalles básicos del proyecto, como el título, la ubicación, los métodos de entrega y las partes responsables. A continuación, describa el alcance en términos sencillos, seguido de un desglose de los resultados.
🌟 Por qué te gustará:
- Incluye un espacio específico para exclusiones, lo que evita desviaciones del alcance
- Organiza los hitos junto con las fechas de entrega
- Incluye una sección detallada sobre los costes de mano de obra, materiales y otros gastos del proyecto
- Aprovecha el acceso en Microsoft Word, PDF y Documentos de Google para mayor flexibilidad en la edición y el uso compartido
📌 Ideal para: Equipos de marketing y agencias de atención al cliente que necesitan registrar por adelantado los resultados, las exclusiones y los costes para evitar expectativas desajustadas.
💡 Consejo profesional: antes de pasar a la ejecución, es fundamental alinear a su equipo y al cliente obteniendo la aprobación formal de su base de referencia del alcance.
Esta base de referencia incluye tres componentes: la declaración del alcance, la estructura de desglose del trabajo ( WBS) y el diccionario WBS. En conjunto, estos definen los objetos del proyecto, los entregables, las exclusiones, los recursos, los cronogramas y mucho más.
2. Plantilla de alcance del trabajo del proyecto de Template. Net
Esta plantilla está diseñada para ser personalizada de forma rápida, al tiempo que mantiene todos los detalles clave del proyecto en un formato limpio e imprimible. Se abre con un espacio para el logotipo de su empresa y el título del proyecto, para que pueda adaptarla al estilo de su marca desde el principio.
Además, el diseño intuitivo de la plantilla de alcance del proyecto permite a los equipos adaptar rápidamente secciones como los objetivos, el alcance y los resultados, lo que ayuda a garantizar la claridad y la coordinación desde el inicio hasta el completado.
🌟 Por qué te gustará:
- Defina los objetivos, los resultados y los cronogramas del proyecto desde el principio
- Minimice los cambios en el alcance estableciendo límites y expectativas desde el principio
- Mejora la rendición de cuentas con rolos y responsabilidades claramente definidos
- Imprima la plantilla para consultarla in situ o para incorporar a los clientes
📌 Ideal para: Pequeñas empresas y agencias que buscan un documento de alcance personalizado e imprimible para que los clientes lo revisen y aprueben rápidamente.
3. Plantilla de alcance del trabajo de TI de Template. Net
Esta plantilla de alcance del proyecto de Template.net está diseñada para recopilar los detalles técnicos y administrativos de un proyecto de TI en un documento estructurado. Comienza con una sección de definición de términos para aclarar el lenguaje técnico desde el principio y garantizar que todos estén de acuerdo con la terminología.
Puede hacer edición con Microsoft Word, Documentos de Google o Apple Pages, y personalizarlas con sus propios datos de gestión de proyectos antes del uso compartido o la impresión.
🌟 Por qué te gustará:
- Organice los detalles con áreas estructuradas para el nombre del proyecto, la descripción general, el alcance, el calendario y la gestión
- Registra los nombres de los contratistas y testigos en campos específicos para acuerdos formales
- Adapta el diseño para que se ajuste a cualquier proyecto de TI, desde actualizaciones de infraestructura hasta implementación de software
- Imprime y comparte la plantilla sin esfuerzo, asegurándote de que se adapta tanto a los flujos de trabajo digitales como a los presenciales
ideal para: *Departamentos de TI y contratistas que gestionan proyectos técnicos que exigen claridad en las definiciones, el cumplimiento y los acuerdos formales.
4. Plantilla profesional para descripción del trabajo de GooDocs
En lugar de elaborar acuerdos desde cero, esta plantilla le permite organizar todos los detalles del trabajo en un solo documento. Puede establecer un calendario de trabajo claro utilizando el horario semanal integrado. A continuación, especifique la remuneración en secciones específicas para el salario, la frecuencia de pago, los gastos, las políticas de permisos y el pago de horas extras.
🌟 Por qué te encantará esta plantilla
- Describa la cobertura de gastos, los derechos de vacaciones y las tarifas por horas extras en secciones específicas
- Haz cada sección personalizada para que se ajuste exactamente a tu proyecto o a las condiciones de empleo
- Úsalas como contrato de trabajo y documento de referencia para mantener la claridad en todo momento
📌 Ideal para: Gerentes de RR. HH. y empleadores que necesitan documentación tipo contrato con horarios de trabajo, estructuras de pago y detalles de políticas.
🧠 Dato curioso: El término «estructura de desglose del trabajo» (Work Breakdown St ructure ) se pronuncia a menudo como «webs», lo que hace que suene tan interconectado como los proyectos que organiza.
5. Plantilla de declaración del alcance del proyecto de ManyRequests
Esta plantilla de ManyRequests garantiza que todos, desde los clientes hasta los miembros del equipo, sepan exactamente qué incluye el alcance de su trabajo (y qué no).
Sirve como herramienta para la coordinación, las aprobaciones y la protección contra malentendidos. Con esta plantilla de declaración del alcance del proyecto, ahorrará tiempo, mantendrá los proyectos en seguimiento y generará una mayor confianza con los clientes.
🌟 Por qué te gustará:
- Rellene el alcance, los entregables y los cronogramas con secciones ya preparadas
- Edita las condiciones de pago y los detalles de facturación para establecer acuerdos claros sobre las tarifas
- Defina la cadencia de comunicación y los canales de retroalimentación
- Agiliza las aprobaciones habilitando el uso compartido digital, las firmas del cliente y el seguimiento de las revisiones
📌 Ideal para: Equipos basados en servicios y autónomos que consolidan el alcance, los hitos y las condiciones de pago en un documento dirigido al cliente.
6. Plantillas de alcance de trabajo para contratistas de WordLayouts
Esta plantilla guía a los contratistas a través de todos los detalles necesarios para definir y comunicar claramente el alcance del proyecto. Recoge todo, desde los antecedentes y los objetivos del proyecto hasta las ubicaciones de los sitios, las inclusiones y exclusiones detalladas, los cronogramas de los hitos y los criterios de aceptación.
También dispone de secciones completas para ubicaciones de sitios (primarias y secundarias), condiciones de pago, protocolos de cumplimiento, apéndices y mucho más.
🌟 Por qué te gustará:
- Correlacione los sitios principales y secundarios para abordar las consideraciones logísticas y de recursos
- Documente las medidas de seguridad y medioambientales para cumplir con las normas de cumplimiento
- Esboza protocolos de control de calidad para mantener los estándares de mano de obra
- Añada apéndices o documentos de apoyo directamente en la plantilla para completar el contexto
📌 Ideal para: Empresas de construcción o contratistas y equipos de campo que deben detallar las ubicaciones de los proyectos, las medidas de cumplimiento, los cronogramas y los criterios de aceptación a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.
7. Plantilla de alcance del trabajo para eventos de WordLayouts
Esta plantilla de WordLayouts ofrece a los gestores de eventos un documento estructurado para fijar todos los detalles del evento antes de su ejecución. Cuenta con funciones de secciones claramente definidas, como objetivos, detalles del evento, personal y responsabilidades, equipos y materiales, entre otras. Ayuda a los organizadores de eventos a esbozar de forma exhaustiva el alcance del evento y garantizar la claridad mutua con los clientes.
🌟 Por qué te gustará:
- Defina los objetivos del evento con espacio para lista resultados medibles, como objetivos de asistencia o confirmaciones de patrocinio
- Esboza estrategias de marketing y promoción con canales definidos, objetivo y actividades planificadas
- Añada métodos de evaluación, procesos de recopilación de comentarios y métricas para medir el intento correcto del evento
- Registre los riesgos potenciales con planes de contingencia para cada escenario, desde interrupciones por causas meteorológicas hasta problemas con los proveedores
ideal para: *Organizadores y coordinadores de eventos que gestionan proyectos con una gran carga logística en los que es necesario documentar los objetivos, las promociones y los riesgos.
🔍 ¿Sabías que...? Antes de que se popularizara el WBS, se pensaba que la mayoría de los fracasos de los proyectos se producían al final. Sin embargo, las investigaciones realizadas en la década de 1990 revelaron que los proyectos suelen fracasar al principio debido a una plan deficiente y a un alcance poco claro.
8. Plantilla de alcance del proyecto de Scribd
Esta plantilla de Scribd ofrece un diseño limpio que define claramente lo pendiente. Comienza con un espacio para las instrucciones clave y las notas de la reunión inicial del proyecto, y luego pasa a una tabla estructurada que recoge los detalles más importantes de tu proyecto.
Disponibles en formatos editables como DOCX, PDF o TXT, son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a su flujo de trabajo actual. Incluso puede importarlas a Documentos de Google o compartirlas para uso compartido con sus colaboradores a través de Scribd.
🌟 Por qué te gustará:
- Rellene los resultados deseados con objetivos cuantificables para orientar las expectativas de los entregables
- Defina las necesidades de comunicación, incluidos los canales, la frecuencia y las partes responsables
- Lista los criterios de aceptación con métricas o condiciones específicas para la aprobación del proyecto
- Expanda secciones o inserte filas para adaptar la plantilla al tamaño o la complejidad del proyecto
ideal para: * Gestores de proyectos que prefieren una estructura adaptable para documentar el alcance, los cronogramas y las expectativas de comunicación entre los equipos.
Límites del uso de las plantillas de alcance del trabajo de Documentos de Google
Las plantillas de alcance del trabajo de Documentos de Google ofrecen comodidad y accesibilidad. Sin embargo, también tienen límites notables que pueden causar problemas en la gestión de proyectos:
- *límite de formato: carece de herramientas de diseño avanzadas en comparación con los procesadores de texto de escritorio, lo que dificulta la creación de diseños de documentos complejos
- *posibilidad de violaciones de seguridad: su interfaz para uso compartido de archivos puede dar lugar a una sobreexposición accidental de documentos confidenciales, lo que pone en riesgo el alcance confidencial de los proyectos
- *aplicación deficiente de las plantillas: a diferencia de las herramientas específicas, Documentos de Google no aplica normas de plantillas (por ejemplo, campos obligatorios), lo que dificulta la coherencia entre varios documentos de alcance
- Confusión con las versiones de los documentos: aunque existe un historial de versiones, comparar versiones, realizar un seguimiento preciso de los cambios o volver a un borrador específico aprobado puede resultar engorroso
- Problemas de formato entre plataformas: la importación o exportación a formatos como MS Word puede distorsionar los diseños, provocando errores de formato y borrando la estructura
💡 Consejo profesional: Utiliza la regla WBS de 8-80. Según esta regla, los paquetes de trabajo no deben tardar menos de 8 horas ni más de 80 horas en completarse. De este modo, las tareas del proyecto se mantienen manejables sin resultar abrumadoras o vagas.
Alternativas a las plantillas de alcance del trabajo de Documentos de Google
Si desea flujos de trabajo en tiempo real, una personalización profunda y una colaboración fluida, todo ello en una única plataforma de IA para el trabajo, ClickUp es mucho más que un software de gestión de tareas.
*es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la IA, que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente
Además, la plataforma ofrece un sólido ecosistema de plantillas (más de 1000 plantillas) que enlaza directamente todos los elementos del ciclo de vida de su proyecto.
Estas son algunas de nuestras plantillas de ClickUp más recomendadas para el alcance del trabajo.
1. Plantilla de alcance del trabajo de ClickUp
La plantilla de alcance del trabajo de ClickUp describe los objetivos, los límites y los entregables de su proyecto en un único documento organizado. Está integrada en ClickUp Docs, por lo que puede actualizar los detalles en tiempo real, enlazarlos directamente a las tareas y asegurarse de que todas las partes interesadas vean el mismo plan.
Una vez definido el alcance, puede establecer la conexión (a internet) al instante con cronogramas, listas de tareas y actualizaciones de automatización. De esta forma, el progreso avanza sin necesidad de comprobaciones constantes.
🌟 Por qué te gustará:
- Añada campos personalizados de ClickUp para presupuestos, puntos de control de aprobación o asignación de recursos para ofrecer una visibilidad completa a los responsables de la toma de decisiones
- Cambie entre varias vistas de ClickUp, como (diagrama de) Gantt, Carga de trabajo, Calendario o Lista, para supervisar el progreso desde diferentes ángulos
- Captura y comparte actualizaciones de forma visual con las herramientas integradas de grabación de pantalla y edición colaborativa
ideal para: *Gestores de proyectos y equipos de atención al cliente que necesitan una descripción clara de las responsabilidades, los resultados y los cronogramas.
🚀 Ventaja de ClickUp: estas plantillas son las mejores sin duda alguna, ya que funcionan muy bien con el asistente de IA integrado en la plataforma, ClickUp Brain.
Con AI Writer for Work de ClickUp Brain, puedes generar pliegos de condiciones completados con objetivos, entregables y cronogramas en cuestión de segundos.
Aquí tienes algunas indicaciones que puedes probar:
- Redacta un alcance del trabajo del proyecto para el rediseño de un nuevo sitio web, incluyendo objetivos, entregables e hitos
- Cree un alcance de trabajo para la configuración de la infraestructura de TI que abarque el hardware, el software y los protocolos de seguridad
- Genere un alcance de trabajo para una campaña de marketing con un cronograma, métricas de éxito y responsabilidades clave
2. Plantilla de plan de gestión del alcance de ClickUp
La plantilla del plan de gestión del alcance de ClickUp le ofrece una forma estructurada de definir exactamente qué incluye (y qué excluye) su proyecto, para que las expectativas de todos estén alineadas.
Está diseñado para supervisar activamente el alcance. A medida que evolucionan los resultados del proyecto, puede realizar un seguimiento del progreso con respecto a los requisitos originales, marcar los cambios para su aprobación y ver al instante cómo afectan los ajustes a los cronogramas o los presupuestos.
🌟 Por qué te gustará:
- Utilice los campos personalizados para registrar detalles relacionados con el alcance, como el origen del cambio, el impacto en los plazos y las implicaciones en los costes
- Ajusta las advertencias de dependencia para que los cambios en el alcance no alteren tu ruta crítica sin previo aviso
- Organice y encuentre información relacionada con el alcance más rápidamente con el etiquetado de los entregables
📌 Ideal para: Gerentes de programas y oficinas de gestión de proyectos (PMO) que gestionan proyectos complejos en los que los cambios de alcance son frecuentes y requieren documentación estructurada y aprobación.
3. Plantilla de alcance del trabajo de ClickUp Whiteboard
Planifique visualmente el alcance de su proyecto con la plantilla de pizarra para el alcance del proyecto de ClickUp. Con esta plantilla, su equipo puede trabajar conjuntamente en tiempo real en un tablero digital compartido, añadiendo ideas, organizando detalles y dividiendo los grandes objetivos en partes más manejables.
Esta plantilla de alcance del trabajo viene preconfigurada con secciones específicas para supuestos, justificaciones, objetivos y entregables, por lo que puede empezar a planear directamente sin tener que partir de cero.
🌟 Por qué te gustará:
- Convierte las notas de la pizarra directamente en tareas rastreables con personas asignadas y plazos
- Clasifique los detalles del alcance utilizando Campos personalizados para presupuestos, dependencias o requisitos de aprobación
- Mantén el impulso con comentarios que permiten a los miembros del equipo indicar rápidamente su aprobación o plantear inquietudes
- Divida los entregables complejos en subtareas anidadas y asígnelas a varios propietarios para la ejecución colaborativa del proyecto
📌 Ideal para: Equipos creativos y consultores que prefieren correlacionar el alcance de forma visual en talleres o sesiones iniciales antes de concretar los detalles en tareas.
📮 ClickUp Insight: El 16 % de los gerentes tiene dificultades para integrar las actualizaciones de múltiples herramientas en una vista cohesionada. Cuando las actualizaciones están dispersas, se dedica más tiempo a recopilar información y menos tiempo a liderar.
¿El resultado? Cargas administrativas innecesarias, información perdida y descoordinación. Con el entorno de trabajo todo en uno de ClickUp, los gerentes pueden centralizar tareas, documentos y actualizaciones, lo que reduce el trabajo innecesario y permite obtener la información más importante justo cuando se necesita.
💫 Resultados reales: Reúna a 200 profesionales en un único entorno de trabajo de ClickUp, utilizando plantillas personalizables y control de tiempo para reducir los gastos generales y mejorar los plazos de entrega en múltiples ubicaciones.
4. Plantilla de alcance del trabajo del sitio web de ClickUp
La plantilla de alcance de trabajo para sitios web de ClickUp proporciona a los equipos una hoja de ruta clara para los proyectos de sitios web. Garantiza que todas las partes interesadas, incluidos los diseñadores, los desarrolladores y los clientes, estén alineados en cuanto a los objetivos, los resultados, el cronograma y las tareas.
También incluye orientación integrada para secciones complicadas, como la redacción de una declaración de objetivos y problemas o el ajuste de exclusiones claras.
🌟 Por qué te gustará:
- Realice un seguimiento de cada fase del desarrollo web con los estados personalizados de ClickUp, como Borrador de diseño, Revisión del cliente, Desarrollo, Control de calidad y Lanzamiento
- Registra detalles específicos del proyecto, como precios, exclusiones y fechas de puesta en marcha, utilizando campos personalizados para que el cliente tenga una visibilidad clara
- Almacene todos los activos creativos, esquemas funcionales y contratos en un solo lugar con adjuntos basados en documentos
- Automatice las actualizaciones de estado, los recordatorios de fecha límite o las notificaciones a los clientes con ClickUp Automatización
📌 Ideal para: Agencias de diseño web, autónomos y equipos de marketing digital que necesitan establecer expectativas claras con los clientes sobre las fases del proyecto, los cronogramas y las exclusiones.
🎥 Ver: Obtenga más información sobre cómo puede automatizar su entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp Agents:
5. Plantilla de alcance de trabajo de la aplicación ClickUp
Describa la visión, la función y el plan de desarrollo de su app, aplicación con la plantilla ClickUp App Scope Outline. Desde la función básica hasta los casos más complejos, está diseñada para capturar tanto el panorama general como los detalles que los ingenieros, diseñadores y clientes necesitan para mantenerse alineados.
Ofrece secciones predefinidas para objetivos, listas de funciones, historias de usuario y requisitos de recursos. Esta guía paso a paso le ayuda a documentar todo, desde las especificaciones técnicas hasta el cronograma de implementación.
🌟 Por qué te gustará:
- Realice un seguimiento de cada fase del desarrollo de la aplicación con estados personalizados como Wireframing, Prototipo, Pruebas beta y Implementación
- Documente los requisitos técnicos, la compatibilidad con sistemas operativos y las integraciones de API con Campos personalizados creados para mejorar la visibilidad de la ingeniería
- Prioriza las funciones y los sprints utilizando la ordenación de tareas mediante arrastrar y soltar dentro de tu documento de alcance
- Adjunte maquetas de interfaz de usuario, diagramas de arquitectura y fragmentos de código directamente en el documento con la función de incrustación de archivos
📌 Ideal para: Gerentes de producto, desarrolladores de software y equipos de startups que crean apps que requieren funciones definidas, requisitos de plataforma y fases de prueba.
6. Plantilla de declaración de trabajo de ClickUp
Utilice la plantilla de declaración de trabajo (SOW) de ClickUp para crear un acuerdo legalmente válido entre usted y sus clientes o contratistas. Incluye breves descripciones de los calendarios de pago, cláusulas de autorización, condiciones legales y otros requisitos contractuales que protegen a ambas partes.
Esta plantilla, fácil de usar para principiantes, garantiza que tanto los clientes como los equipos tengan un entendimiento común desde el principio
🌟 Por qué te gustará:
- Realice un seguimiento de las fases de creación y aprobación del alcance del trabajo con estados personalizados, como Borrador, Revisión interna, Revisión del cliente y Firmado
- Utilice los Campos personalizados para registrar los números de referencia de los contratos, los importes de los pagos y las fechas de aprobación para facilitar el seguimiento
- Añada cláusulas opcionales sobre privacidad de datos, derechos de propiedad intelectual, cumplimiento normativo y condiciones de rescisión
- Aplica etiquetas para el tipo de contrato, el nombre del cliente o la categoría del proyecto para recuperar rápidamente los acuerdos pertinentes
📌 Ideal para: Agencias, consultores y equipos jurídicos que necesitan un acuerdo contractual con el cliente que cubra los resultados, las condiciones de pago y las aprobaciones.
🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain MAX es una superaplicación de IA para escritorio que entiende tu trabajo. Consolida tus tareas, documentos, reuniones y aplicaciones integradas, como Google Drive, GitHub y SharePoint, en un solo lugar. Esto significa que nunca más tendrás que explicar el contexto a tu IA; esta trata tu trabajo como parte de la conversación.
⭐️ Bonificación: Aprovecha modelos premium de IA como ChatGPT, Claude y Gemini directamente desde Brain MAX para crear SOW que se adapten al 100 % al contexto de tu trabajo.
⭐️ ⭐️ Doble ventaja: utilice su voz para indicar a Brain MAX las cláusulas clave o excepciones que desea incluir en su SOW con Talk to Texto. ¡No tiene que escribir nada!
7. Plantilla de propuesta de cambio de ClickUp
Cuando necesite proponer un cambio en las operaciones de su empresa, la plantilla de propuesta de cambio de ClickUp le ofrece un marco ya preparado para presentarlo de forma clara y profesional.
Ofrece secciones específicas, como la página Caso de cambio, para explicar el «porqué», y espacios estructurados para cronogramas, presupuestos y firmantes. Con esta plantilla, podrá asegurarse de que su propuesta sea persuasiva y viable.
🌟 Por qué te gustará:
- Añada una sección de cronograma con hitos para definir el calendario de implementación de los cambios
- Detalla los requisitos en una sección de recursos para especificar el personal, las herramientas o la financiación necesarios
- Consigue el compromiso formal con la página de firma para las aprobaciones de las partes interesadas
- Utiliza las reacciones a los comentarios y las menciones para colaborar en borradores de propuestas en tiempo real
📌 Ideal para: Gerentes de operaciones y jefes de proyecto que necesitan proponer ajustes en los recursos, cronogramas o alcance en un formato estructurado y listo para su aprobación.
8. Plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp
Planifica, estructura y presenta tu próxima propuesta de proyecto con la plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp. Esta plantilla se ha creado en ClickUp Whiteboards para la fase de propuesta, no para la planificación del proyecto tras su aprobación.
Te ayuda a convertir ideas sin pulir en una presentación visualmente organizada que los responsables de la toma de decisiones pueden comprender y aprobar fácilmente. Con vistas de propuestas preconfiguradas, puedes recopilar opiniones de tu equipo, perfeccionar la presentación y finalizar una propuesta clara y atractiva lista para presentar.
🌟 Por qué te gustará:
- Añada detalles específicos de la propuesta, como estimaciones presupuestarias, ROI esperado y plazos de decisión, con los Campos personalizados
- Cambie entre vistas predefinidas, como el Tablero de propuestas de proyectos, para agilizar la configuración y la navegación
- Organice visualmente los componentes de la propuesta y mantenga las notas, gráficos y enlaces enlazados adjuntos a cada elemento
- Utilice rótulos de prioridad para marcar qué elementos de la propuesta deben finalizarse primero antes de su envío
📌 Ideal para: Equipos de desarrollo empresarial, consultores y autónomos que presenten nuevos proyectos y necesiten mostrar el retorno de la inversión, los cronogramas y los presupuestos en un formato profesional.
🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain convierte tus ideas en imágenes generando imágenes directamente en Pizarra mediante sencillas indicaciones. Si necesitas maquetas rápidas, diagramas de procesos o recursos creativos, dales vida sin cambiar de herramienta.
Simplemente tienes que indicarle que «Genere un flujo de trabajo visual sencillo utilizando las fases del proyecto (descubrimiento, plan, diseño, desarrollo, pruebas y lanzamiento)». De esta manera, tu pizarra obtendrá al instante una hoja de ruta visual clara y alineada con el alcance del trabajo que estás redactando.
9. Plantilla de acuerdo de servicios de alcance de trabajo de ClickUp
Con la plantilla de acuerdo de servicios de alcance de trabajo de ClickUp, puede crear rápidamente un documento profesional y legalmente vinculante que describa exactamente qué servicios prestará y cómo se gestionarán los pagos.
Esta plantilla de Documento proporciona secciones estructuradas para el alcance, los entregables, los cronogramas y las condiciones de pago, lo que facilita la formalización de acuerdos.
🌟 Por qué te gustará:
- Rellene la sección dedicada a los Requisitos de pago para documentar las tarifas, los calendarios y los métodos aceptados
- Rótulo los acuerdos como Borrador, En revisión, Finalizado o Firmado para ver al instante en qué estado se encuentra cada uno
- Utilice los comentarios, reacciones y notificaciones del documento para acordar internamente los detalles del contrato antes de enviarlo al cliente
📌 Ideal para: Proveedores de servicios y agencias que desean estandarizar los contratos con los clientes, garantizando la claridad en los entregables, los calendarios de pago y las condiciones.
10. Plantilla de entregables de proyectos de ClickUp
Utilice la plantilla de entregables de proyectos de ClickUp para determinar los resultados tangibles de su proyecto, como los informes, diseños, campañas o prototipos que su equipo debe entregar.
Desglosa los entregables en fases, los enlaza a cronogramas y presupuestos, y crea responsabilidad en todo tu equipo. Puedes adjuntar requisitos, enlazar documentos de apoyo e incluso realizar seguimiento de las aprobaciones de los clientes directamente en la plantilla.
🌟 Por qué te gustará:
- Conecta los entregables a las fases del proyecto con hitos y vincula los resultados a puntos de control clave para que el progreso se alinee con la estrategia
- Documenta la propiedad con múltiples personas asignadas y establece el uso compartido de entregables entre departamentos
- Configura las dependencias de tareas de ClickUp para correlacionar cuáles entregables no pueden avanzar hasta que se hayan completado otros
- Aprovecha la vista Gantt de ClickUp para ver cómo se comparan los resultados entre sí y cambiar fácilmente los cronogramas
📌 Ideal para: Equipos multifuncionales y jefes de departamento que necesitan realizar seguimiento de la propiedad de los resultados clave y alinear los entregables con los hitos generales del proyecto.
11. Plantilla de plan de trabajo de ClickUp
Planificar los calendarios de trabajo implica comprender cómo se desarrollan las tareas, qué esfuerzo requieren y cómo los retrasos afectan al panorama general. La plantilla de plan de trabajo de ClickUp proporciona esa claridad. Puede correlacionar todo el ciclo de vida del proyecto, desde el inicio hasta la finalización, mientras realiza un seguimiento del estado del calendario, el esfuerzo y los plazos en cada fase.
Lo que las hace especialmente útiles es el nivel de detalle que incluyen. Más allá de las fechas de inicio y fecha límite, podrás ver cuánto esfuerzo requiere cada tarea, realizar un seguimiento del alcance del proyecto y saber si los hitos se mantienen estables o se están retrasando.
🌟 Por qué te gustará:
- Utiliza fases como Cancelado, Terminado, En curso, En espera y Pendiente para tener una idea clara del estado de cada tarea
- Registra atributos con estados personalizados como Calendario, Esfuerzo, Fecha de inicio real, Duración real en días y Duración en días para analizar tanto el progreso plan como el real
- Supervise el estado del proyecto con el campo Calendario y obtenga una vista codificada por colores (verde, ámbar, rojo) para ver al instante si las tareas están dentro de los objetivos, ligeramente retrasadas o muy retrasadas
- Realiza una valoración del esfuerzo de las tareas del 1 al 5 para equilibrar las asignaciones entre el equipo y evitar cuellos de botella
📌 Ideal para: Jefes de equipo y gestores de proyectos que desean supervisar los calendarios, detectar retrasos con antelación y analizar las cargas de trabajo para mejorar la planificación futura.
Escuche la opinión de un usuario de ClickUp:
La capacidad de ClickUp para personalizar flujos de trabajo individuales proporciona a nuestro equipo la flexibilidad necesaria para definir el alcance de las tareas de forma eficaz, al tiempo que ofrece una vista del progreso del proyecto para la dirección y otros departamentos.
La capacidad de ClickUp para personalizar flujos de trabajo individuales proporciona a nuestro equipo la flexibilidad necesaria para definir las tareas de forma eficaz, al tiempo que ofrece una vista del progreso del proyecto para la dirección y otros departamentos.
Convierta el alcance de su proyecto en un plan de acción con ClickUp
Las plantillas de Documentos de Google son un punto de partida muy útil, pero tienen sus limitaciones.
Con ClickUp, tu sencillo alcance de trabajo se convierte en parte de tu flujo de trabajo. Puedes asignar responsabilidades directamente desde el alcance, establecer fechas de vencimiento que se actualizan automáticamente en todas las vistas y utilizar Campos personalizados para capturar cada detalle.
Además, sus plantillas están diseñadas para equipos de todos los sectores, por lo que nunca más tendrás que empezar desde cero.
¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito/a! ✅