Plantilla gratuita de alcance del trabajo para documentos de Google

Los malentendidos sobre el alcance son una de las causas más rápidas para que los proyectos fracasen. Quizás el cliente esperaba tres revisiones, pero tu equipo presupuestó solo una. La vida de los gestores de proyectos, entonces, puede parecerse a esto:

Una plantilla de alcance del trabajo resuelve estos problemas antes de que surjan. Funciona como un documento vivo que es fácil de edición, uso compartido y adaptar a cualquier proyecto.

En esta guía, exploraremos algunas plantillas gratuitas de alcance de trabajo en Documentos de Google que puedes empezar a utilizar de inmediato. Si buscas una opción más conectada y personalizable, considera explorar las plantillas de ClickUp que se pueden integrar directamente en tus proyectos.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de alcance del trabajo de Documentos de Google?

A continuación, se indican algunos aspectos que hay que tener en cuenta en una plantilla de alcance del trabajo (SOW) de Documentos de Google:

Define las metas y los resultados del proyecto: Indica exactamente lo que se logrará con el proyecto y qué resultados se esperan

ajusta los cronogramas del proyecto: *Añade hitos y fechas de vencimiento para realizar un seguimiento del progreso

Asigna rols y responsabilidades: Aclara la propiedad y Aclara la propiedad y los rols del proyecto para cada tarea o resultado

Detalla el presupuesto: Asigna los costes y recursos estimados para garantizar la transparencia

lista los criterios de aceptación: *Establece cómo se medirá y aprobará el intento correcto

estructura el contenido con secciones:* utiliza títulos, tablas o listas para mayor claridad y navegación

sigue el historial de versiones: *Supervisa los cambios en los documentos y mantén la responsabilidad

Plantillas de alcance del trabajo de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de alcance del trabajo que aparecen en el blog:

Plantillas de alcance del trabajo de Documentos de Google

Estas son algunas de las mejores plantillas de SOW editables que se adaptan a los requisitos de su proyecto. 🚀

1. Plantilla de alcance del trabajo de HubSpot

a través de HubSpot

Se trata de una plantilla de documento lista para usar que recoge todos los detalles esenciales de un proyecto antes de que este comience. Abarca los aspectos básicos del proyecto y describe exactamente lo que se va a entregar.

Comience añadiendo los detalles básicos del proyecto, como el título, la ubicación, los métodos de entrega y las partes responsables. A continuación, describa el alcance en términos sencillos, seguido de un desglose de los resultados.

🌟 Por qué te gustará:

Incluye un espacio específico para exclusiones, lo que evita desviaciones del alcance

Organiza los hitos junto con las fechas de entrega

Incluye una sección detallada sobre los costes de mano de obra, materiales y otros gastos del proyecto

Aprovecha el acceso en Microsoft Word, PDF y Documentos de Google para mayor flexibilidad en la edición y el uso compartido

📌 Ideal para: Equipos de marketing y agencias de atención al cliente que necesitan registrar por adelantado los resultados, las exclusiones y los costes para evitar expectativas desajustadas.

💡 Consejo profesional: antes de pasar a la ejecución, es fundamental alinear a su equipo y al cliente obteniendo la aprobación formal de su base de referencia del alcance. Esta base de referencia incluye tres componentes: la declaración del alcance, la estructura de desglose del trabajo ( WBS) y el diccionario WBS. En conjunto, estos definen los objetos del proyecto, los entregables, las exclusiones, los recursos, los cronogramas y mucho más.

2. Plantilla de alcance del trabajo del proyecto de Template. Net

a través de Template.Net

Esta plantilla está diseñada para ser personalizada de forma rápida, al tiempo que mantiene todos los detalles clave del proyecto en un formato limpio e imprimible. Se abre con un espacio para el logotipo de su empresa y el título del proyecto, para que pueda adaptarla al estilo de su marca desde el principio.

Además, el diseño intuitivo de la plantilla de alcance del proyecto permite a los equipos adaptar rápidamente secciones como los objetivos, el alcance y los resultados, lo que ayuda a garantizar la claridad y la coordinación desde el inicio hasta el completado.

🌟 Por qué te gustará:

Defina los objetivos, los resultados y los cronogramas del proyecto desde el principio

Minimice los cambios en el alcance estableciendo límites y expectativas desde el principio

Mejora la rendición de cuentas con rolos y responsabilidades claramente definidos

Imprima la plantilla para consultarla in situ o para incorporar a los clientes

📌 Ideal para: Pequeñas empresas y agencias que buscan un documento de alcance personalizado e imprimible para que los clientes lo revisen y aprueben rápidamente.

3. Plantilla de alcance del trabajo de TI de Template. Net

a través de Template.Net

Esta plantilla de alcance del proyecto de Template.net está diseñada para recopilar los detalles técnicos y administrativos de un proyecto de TI en un documento estructurado. Comienza con una sección de definición de términos para aclarar el lenguaje técnico desde el principio y garantizar que todos estén de acuerdo con la terminología.

Puede hacer edición con Microsoft Word, Documentos de Google o Apple Pages, y personalizarlas con sus propios datos de gestión de proyectos antes del uso compartido o la impresión.

🌟 Por qué te gustará:

Organice los detalles con áreas estructuradas para el nombre del proyecto, la descripción general, el alcance, el calendario y la gestión

Registra los nombres de los contratistas y testigos en campos específicos para acuerdos formales

Adapta el diseño para que se ajuste a cualquier proyecto de TI, desde actualizaciones de infraestructura hasta implementación de software

Imprime y comparte la plantilla sin esfuerzo, asegurándote de que se adapta tanto a los flujos de trabajo digitales como a los presenciales

ideal para: *Departamentos de TI y contratistas que gestionan proyectos técnicos que exigen claridad en las definiciones, el cumplimiento y los acuerdos formales.

4. Plantilla profesional para descripción del trabajo de GooDocs

a través de GooDocs

En lugar de elaborar acuerdos desde cero, esta plantilla le permite organizar todos los detalles del trabajo en un solo documento. Puede establecer un calendario de trabajo claro utilizando el horario semanal integrado. A continuación, especifique la remuneración en secciones específicas para el salario, la frecuencia de pago, los gastos, las políticas de permisos y el pago de horas extras.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Describa la cobertura de gastos, los derechos de vacaciones y las tarifas por horas extras en secciones específicas

Haz cada sección personalizada para que se ajuste exactamente a tu proyecto o a las condiciones de empleo

Úsalas como contrato de trabajo y documento de referencia para mantener la claridad en todo momento

📌 Ideal para: Gerentes de RR. HH. y empleadores que necesitan documentación tipo contrato con horarios de trabajo, estructuras de pago y detalles de políticas.

🧠 Dato curioso: El término «estructura de desglose del trabajo» (Work Breakdown St ructure ) se pronuncia a menudo como «webs», lo que hace que suene tan interconectado como los proyectos que organiza.

5. Plantilla de declaración del alcance del proyecto de ManyRequests

a través de ManyRequests

Esta plantilla de ManyRequests garantiza que todos, desde los clientes hasta los miembros del equipo, sepan exactamente qué incluye el alcance de su trabajo (y qué no).

Sirve como herramienta para la coordinación, las aprobaciones y la protección contra malentendidos. Con esta plantilla de declaración del alcance del proyecto, ahorrará tiempo, mantendrá los proyectos en seguimiento y generará una mayor confianza con los clientes.

🌟 Por qué te gustará:

Rellene el alcance, los entregables y los cronogramas con secciones ya preparadas

Edita las condiciones de pago y los detalles de facturación para establecer acuerdos claros sobre las tarifas

Defina la cadencia de comunicación y los canales de retroalimentación

Agiliza las aprobaciones habilitando el uso compartido digital, las firmas del cliente y el seguimiento de las revisiones

📌 Ideal para: Equipos basados en servicios y autónomos que consolidan el alcance, los hitos y las condiciones de pago en un documento dirigido al cliente.

6. Plantillas de alcance de trabajo para contratistas de WordLayouts

a través de WordLayouts

Esta plantilla guía a los contratistas a través de todos los detalles necesarios para definir y comunicar claramente el alcance del proyecto. Recoge todo, desde los antecedentes y los objetivos del proyecto hasta las ubicaciones de los sitios, las inclusiones y exclusiones detalladas, los cronogramas de los hitos y los criterios de aceptación.

También dispone de secciones completas para ubicaciones de sitios (primarias y secundarias), condiciones de pago, protocolos de cumplimiento, apéndices y mucho más.

🌟 Por qué te gustará:

Correlacione los sitios principales y secundarios para abordar las consideraciones logísticas y de recursos

Documente las medidas de seguridad y medioambientales para cumplir con las normas de cumplimiento

Esboza protocolos de control de calidad para mantener los estándares de mano de obra

Añada apéndices o documentos de apoyo directamente en la plantilla para completar el contexto

📌 Ideal para: Empresas de construcción o contratistas y equipos de campo que deben detallar las ubicaciones de los proyectos, las medidas de cumplimiento, los cronogramas y los criterios de aceptación a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.

7. Plantilla de alcance del trabajo para eventos de WordLayouts

a través de WordLayouts

Esta plantilla de WordLayouts ofrece a los gestores de eventos un documento estructurado para fijar todos los detalles del evento antes de su ejecución. Cuenta con funciones de secciones claramente definidas, como objetivos, detalles del evento, personal y responsabilidades, equipos y materiales, entre otras. Ayuda a los organizadores de eventos a esbozar de forma exhaustiva el alcance del evento y garantizar la claridad mutua con los clientes.

🌟 Por qué te gustará:

Defina los objetivos del evento con espacio para lista resultados medibles, como objetivos de asistencia o confirmaciones de patrocinio

Esboza estrategias de marketing y promoción con canales definidos, objetivo y actividades planificadas

Añada métodos de evaluación, procesos de recopilación de comentarios y métricas para medir el intento correcto del evento

Registre los riesgos potenciales con planes de contingencia para cada escenario, desde interrupciones por causas meteorológicas hasta problemas con los proveedores

ideal para: *Organizadores y coordinadores de eventos que gestionan proyectos con una gran carga logística en los que es necesario documentar los objetivos, las promociones y los riesgos.

🔍 ¿Sabías que...? Antes de que se popularizara el WBS, se pensaba que la mayoría de los fracasos de los proyectos se producían al final. Sin embargo, las investigaciones realizadas en la década de 1990 revelaron que los proyectos suelen fracasar al principio debido a una plan deficiente y a un alcance poco claro.

8. Plantilla de alcance del proyecto de Scribd

vía Scribd

Esta plantilla de Scribd ofrece un diseño limpio que define claramente lo pendiente. Comienza con un espacio para las instrucciones clave y las notas de la reunión inicial del proyecto, y luego pasa a una tabla estructurada que recoge los detalles más importantes de tu proyecto.

Disponibles en formatos editables como DOCX, PDF o TXT, son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a su flujo de trabajo actual. Incluso puede importarlas a Documentos de Google o compartirlas para uso compartido con sus colaboradores a través de Scribd.

🌟 Por qué te gustará:

Rellene los resultados deseados con objetivos cuantificables para orientar las expectativas de los entregables

Defina las necesidades de comunicación, incluidos los canales, la frecuencia y las partes responsables

Lista los criterios de aceptación con métricas o condiciones específicas para la aprobación del proyecto

Expanda secciones o inserte filas para adaptar la plantilla al tamaño o la complejidad del proyecto

ideal para: * Gestores de proyectos que prefieren una estructura adaptable para documentar el alcance, los cronogramas y las expectativas de comunicación entre los equipos.

Límites del uso de las plantillas de alcance del trabajo de Documentos de Google

Las plantillas de alcance del trabajo de Documentos de Google ofrecen comodidad y accesibilidad. Sin embargo, también tienen límites notables que pueden causar problemas en la gestión de proyectos:

*límite de formato: carece de herramientas de diseño avanzadas en comparación con los procesadores de texto de escritorio, lo que dificulta la creación de diseños de documentos complejos

*posibilidad de violaciones de seguridad: su interfaz para uso compartido de archivos puede dar lugar a una sobreexposición accidental de documentos confidenciales, lo que pone en riesgo el alcance confidencial de los proyectos

*aplicación deficiente de las plantillas: a diferencia de las herramientas específicas, Documentos de Google no aplica normas de plantillas (por ejemplo, campos obligatorios), lo que dificulta la coherencia entre varios documentos de alcance

Confusión con las versiones de los documentos: aunque existe un historial de versiones, comparar versiones, realizar un seguimiento preciso de los cambios o volver a un borrador específico aprobado puede resultar engorroso

Problemas de formato entre plataformas: la importación o exportación a formatos como MS Word puede distorsionar los diseños, provocando errores de formato y borrando la estructura

💡 Consejo profesional: Utiliza la regla WBS de 8-80. Según esta regla, los paquetes de trabajo no deben tardar menos de 8 horas ni más de 80 horas en completarse. De este modo, las tareas del proyecto se mantienen manejables sin resultar abrumadoras o vagas.

Alternativas a las plantillas de alcance del trabajo de Documentos de Google

Si desea flujos de trabajo en tiempo real, una personalización profunda y una colaboración fluida, todo ello en una única plataforma de IA para el trabajo, ClickUp es mucho más que un software de gestión de tareas.

*es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la IA, que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente

Además, la plataforma ofrece un sólido ecosistema de plantillas (más de 1000 plantillas) que enlaza directamente todos los elementos del ciclo de vida de su proyecto.

Estas son algunas de nuestras plantillas de ClickUp más recomendadas para el alcance del trabajo.

1. Plantilla de alcance del trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Correlacionar las fases del proyecto y describa las tareas y los cronogramas con la plantilla de alcance del trabajo de ClickUp

La plantilla de alcance del trabajo de ClickUp describe los objetivos, los límites y los entregables de su proyecto en un único documento organizado. Está integrada en ClickUp Docs, por lo que puede actualizar los detalles en tiempo real, enlazarlos directamente a las tareas y asegurarse de que todas las partes interesadas vean el mismo plan.

Una vez definido el alcance, puede establecer la conexión (a internet) al instante con cronogramas, listas de tareas y actualizaciones de automatización. De esta forma, el progreso avanza sin necesidad de comprobaciones constantes.

🌟 Por qué te gustará:

Añada campos personalizados de ClickUp para presupuestos, puntos de control de aprobación o asignación de recursos para ofrecer una visibilidad completa a los responsables de la toma de decisiones

Cambie entre varias vistas de ClickUp , como (diagrama de) Gantt, Carga de trabajo, Calendario o Lista, para supervisar el progreso desde diferentes ángulos

Captura y comparte actualizaciones de forma visual con las herramientas integradas de grabación de pantalla y edición colaborativa

ideal para: *Gestores de proyectos y equipos de atención al cliente que necesitan una descripción clara de las responsabilidades, los resultados y los cronogramas.

🚀 Ventaja de ClickUp: estas plantillas son las mejores sin duda alguna, ya que funcionan muy bien con el asistente de IA integrado en la plataforma, ClickUp Brain. Con AI Writer for Work de ClickUp Brain, puedes generar pliegos de condiciones completados con objetivos, entregables y cronogramas en cuestión de segundos. Da una indicación a ClickUp Brain para que redacte SOW contextuales u otra documentación en cualquier tono de voz Aquí tienes algunas indicaciones que puedes probar: Redacta un alcance del trabajo del proyecto para el rediseño de un nuevo sitio web, incluyendo objetivos, entregables e hitos

Cree un alcance de trabajo para la configuración de la infraestructura de TI que abarque el hardware, el software y los protocolos de seguridad

Genere un alcance de trabajo para una campaña de marketing con un cronograma, métricas de éxito y responsabilidades clave

2. Plantilla de plan de gestión del alcance de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona los cambios de alcance sobre la marcha con la plantilla de plan de gestión de alcance de ClickUp

La plantilla del plan de gestión del alcance de ClickUp le ofrece una forma estructurada de definir exactamente qué incluye (y qué excluye) su proyecto, para que las expectativas de todos estén alineadas.

Está diseñado para supervisar activamente el alcance. A medida que evolucionan los resultados del proyecto, puede realizar un seguimiento del progreso con respecto a los requisitos originales, marcar los cambios para su aprobación y ver al instante cómo afectan los ajustes a los cronogramas o los presupuestos.

🌟 Por qué te gustará:

Utilice los campos personalizados para registrar detalles relacionados con el alcance, como el origen del cambio, el impacto en los plazos y las implicaciones en los costes

Ajusta las advertencias de dependencia para que los cambios en el alcance no alteren tu ruta crítica sin previo aviso

Organice y encuentre información relacionada con el alcance más rápidamente con el etiquetado de los entregables

📌 Ideal para: Gerentes de programas y oficinas de gestión de proyectos (PMO) que gestionan proyectos complejos en los que los cambios de alcance son frecuentes y requieren documentación estructurada y aprobación.

3. Plantilla de alcance del trabajo de ClickUp Whiteboard

Obtenga una plantilla gratis Colabora en tiempo real para gestionar las partes móviles del proyecto con la plantilla de pizarra para el alcance del proyecto de ClickUp

Planifique visualmente el alcance de su proyecto con la plantilla de pizarra para el alcance del proyecto de ClickUp. Con esta plantilla, su equipo puede trabajar conjuntamente en tiempo real en un tablero digital compartido, añadiendo ideas, organizando detalles y dividiendo los grandes objetivos en partes más manejables.

Esta plantilla de alcance del trabajo viene preconfigurada con secciones específicas para supuestos, justificaciones, objetivos y entregables, por lo que puede empezar a planear directamente sin tener que partir de cero.

🌟 Por qué te gustará:

Convierte las notas de la pizarra directamente en tareas rastreables con personas asignadas y plazos

Clasifique los detalles del alcance utilizando Campos personalizados para presupuestos, dependencias o requisitos de aprobación

Mantén el impulso con comentarios que permiten a los miembros del equipo indicar rápidamente su aprobación o plantear inquietudes

Divida los entregables complejos en subtareas anidadas y asígnelas a varios propietarios para la ejecución colaborativa del proyecto

📌 Ideal para: Equipos creativos y consultores que prefieren correlacionar el alcance de forma visual en talleres o sesiones iniciales antes de concretar los detalles en tareas.

📮 ClickUp Insight: El 16 % de los gerentes tiene dificultades para integrar las actualizaciones de múltiples herramientas en una vista cohesionada. Cuando las actualizaciones están dispersas, se dedica más tiempo a recopilar información y menos tiempo a liderar. ¿El resultado? Cargas administrativas innecesarias, información perdida y descoordinación. Con el entorno de trabajo todo en uno de ClickUp, los gerentes pueden centralizar tareas, documentos y actualizaciones, lo que reduce el trabajo innecesario y permite obtener la información más importante justo cuando se necesita. 💫 Resultados reales: Reúna a 200 profesionales en un único entorno de trabajo de ClickUp, utilizando plantillas personalizables y control de tiempo para reducir los gastos generales y mejorar los plazos de entrega en múltiples ubicaciones.

4. Plantilla de alcance del trabajo del sitio web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Calcule los plazos, asigne trabajo y realice un seguimiento del progreso con la plantilla de alcance del trabajo del sitio web ClickUp

La plantilla de alcance de trabajo para sitios web de ClickUp proporciona a los equipos una hoja de ruta clara para los proyectos de sitios web. Garantiza que todas las partes interesadas, incluidos los diseñadores, los desarrolladores y los clientes, estén alineados en cuanto a los objetivos, los resultados, el cronograma y las tareas.

También incluye orientación integrada para secciones complicadas, como la redacción de una declaración de objetivos y problemas o el ajuste de exclusiones claras.

🌟 Por qué te gustará:

Borrador de diseño, Revisión del cliente, Desarrollo, Control de calidad y Lanzamiento Realice un seguimiento de cada fase del desarrollo web con los estados personalizados de ClickUp , como

Registra detalles específicos del proyecto, como precios, exclusiones y fechas de puesta en marcha , utilizando campos personalizados para que el cliente tenga una visibilidad clara

Almacene todos los activos creativos, esquemas funcionales y contratos en un solo lugar con adjuntos basados en documentos

Automatice las actualizaciones de estado, los recordatorios de fecha límite o las notificaciones a los clientes con ClickUp Automatización

📌 Ideal para: Agencias de diseño web, autónomos y equipos de marketing digital que necesitan establecer expectativas claras con los clientes sobre las fases del proyecto, los cronogramas y las exclusiones.

🎥 Ver: Obtenga más información sobre cómo puede automatizar su entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp Agents:

5. Plantilla de alcance de trabajo de la aplicación ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Graba tutoriales rápidos sobre los flujos de la app, aplicación, con la plantilla de esquema de alcance de la aplicación ClickUp

Describa la visión, la función y el plan de desarrollo de su app, aplicación con la plantilla ClickUp App Scope Outline. Desde la función básica hasta los casos más complejos, está diseñada para capturar tanto el panorama general como los detalles que los ingenieros, diseñadores y clientes necesitan para mantenerse alineados.

Ofrece secciones predefinidas para objetivos, listas de funciones, historias de usuario y requisitos de recursos. Esta guía paso a paso le ayuda a documentar todo, desde las especificaciones técnicas hasta el cronograma de implementación.

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento de cada fase del desarrollo de la aplicación con estados personalizados como Wireframing, Prototipo, Pruebas beta y Implementación

Documente los requisitos técnicos, la compatibilidad con sistemas operativos y las integraciones de API con Campos personalizados creados para mejorar la visibilidad de la ingeniería

Prioriza las funciones y los sprints utilizando la ordenación de tareas mediante arrastrar y soltar dentro de tu documento de alcance

Adjunte maquetas de interfaz de usuario, diagramas de arquitectura y fragmentos de código directamente en el documento con la función de incrustación de archivos

📌 Ideal para: Gerentes de producto, desarrolladores de software y equipos de startups que crean apps que requieren funciones definidas, requisitos de plataforma y fases de prueba.

6. Plantilla de declaración de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Redacta un documento de alcance del trabajo listo para el cliente con la plantilla de declaración de trabajo de ClickUp

Utilice la plantilla de declaración de trabajo (SOW) de ClickUp para crear un acuerdo legalmente válido entre usted y sus clientes o contratistas. Incluye breves descripciones de los calendarios de pago, cláusulas de autorización, condiciones legales y otros requisitos contractuales que protegen a ambas partes.

Esta plantilla, fácil de usar para principiantes, garantiza que tanto los clientes como los equipos tengan un entendimiento común desde el principio

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento de las fases de creación y aprobación del alcance del trabajo con estados personalizados, como Borrador, Revisión interna, Revisión del cliente y Firmado

Utilice los Campos personalizados para registrar los números de referencia de los contratos, los importes de los pagos y las fechas de aprobación para facilitar el seguimiento

Añada cláusulas opcionales sobre privacidad de datos, derechos de propiedad intelectual, cumplimiento normativo y condiciones de rescisión

Aplica etiquetas para el tipo de contrato, el nombre del cliente o la categoría del proyecto para recuperar rápidamente los acuerdos pertinentes

📌 Ideal para: Agencias, consultores y equipos jurídicos que necesitan un acuerdo contractual con el cliente que cubra los resultados, las condiciones de pago y las aprobaciones.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain MAX es una superaplicación de IA para escritorio que entiende tu trabajo. Consolida tus tareas, documentos, reuniones y aplicaciones integradas, como Google Drive, GitHub y SharePoint, en un solo lugar. Esto significa que nunca más tendrás que explicar el contexto a tu IA; esta trata tu trabajo como parte de la conversación. ⭐️ Bonificación: Aprovecha modelos premium de IA como ChatGPT, Claude y Gemini directamente desde Brain MAX para crear SOW que se adapten al 100 % al contexto de tu trabajo. ⭐️ ⭐️ Doble ventaja: utilice su voz para indicar a Brain MAX las cláusulas clave o excepciones que desea incluir en su SOW con Talk to Texto. ¡No tiene que escribir nada! Pide a ClickUp Brain MAX que extraiga información contextual siempre que lo necesites

7. Plantilla de propuesta de cambio de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Descubra todos los pasos y recursos necesarios para llevar a cabo un cambio con intento correcto con la plantilla de propuesta de cambio de ClickUp

Cuando necesite proponer un cambio en las operaciones de su empresa, la plantilla de propuesta de cambio de ClickUp le ofrece un marco ya preparado para presentarlo de forma clara y profesional.

Ofrece secciones específicas, como la página Caso de cambio, para explicar el «porqué», y espacios estructurados para cronogramas, presupuestos y firmantes. Con esta plantilla, podrá asegurarse de que su propuesta sea persuasiva y viable.

🌟 Por qué te gustará:

Añada una sección de cronograma con hitos para definir el calendario de implementación de los cambios

Detalla los requisitos en una sección de recursos para especificar el personal, las herramientas o la financiación necesarios

Consigue el compromiso formal con la página de firma para las aprobaciones de las partes interesadas

Utiliza las reacciones a los comentarios y las menciones para colaborar en borradores de propuestas en tiempo real

📌 Ideal para: Gerentes de operaciones y jefes de proyecto que necesitan proponer ajustes en los recursos, cronogramas o alcance en un formato estructurado y listo para su aprobación.

8. Plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Consigue un diseño visual para organizar ideas y el alcance del trabajo con la plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp

Planifica, estructura y presenta tu próxima propuesta de proyecto con la plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp. Esta plantilla se ha creado en ClickUp Whiteboards para la fase de propuesta, no para la planificación del proyecto tras su aprobación.

Te ayuda a convertir ideas sin pulir en una presentación visualmente organizada que los responsables de la toma de decisiones pueden comprender y aprobar fácilmente. Con vistas de propuestas preconfiguradas, puedes recopilar opiniones de tu equipo, perfeccionar la presentación y finalizar una propuesta clara y atractiva lista para presentar.

🌟 Por qué te gustará:

Añada detalles específicos de la propuesta, como estimaciones presupuestarias, ROI esperado y plazos de decisión, con los Campos personalizados

Cambie entre vistas predefinidas, como el Tablero de propuestas de proyectos , para agilizar la configuración y la navegación

Organice visualmente los componentes de la propuesta y mantenga las notas, gráficos y enlaces enlazados adjuntos a cada elemento

Utilice rótulos de prioridad para marcar qué elementos de la propuesta deben finalizarse primero antes de su envío

📌 Ideal para: Equipos de desarrollo empresarial, consultores y autónomos que presenten nuevos proyectos y necesiten mostrar el retorno de la inversión, los cronogramas y los presupuestos en un formato profesional.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain convierte tus ideas en imágenes generando imágenes directamente en Pizarra mediante sencillas indicaciones. Si necesitas maquetas rápidas, diagramas de procesos o recursos creativos, dales vida sin cambiar de herramienta. Crea imágenes personalizadas para compatibilidad con tu planing con ClickUp Brain dentro de ClickUp Pizarra Simplemente tienes que indicarle que «Genere un flujo de trabajo visual sencillo utilizando las fases del proyecto (descubrimiento, plan, diseño, desarrollo, pruebas y lanzamiento)». De esta manera, tu pizarra obtendrá al instante una hoja de ruta visual clara y alineada con el alcance del trabajo que estás redactando.

9. Plantilla de acuerdo de servicios de alcance de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Proteja sus relaciones comerciales con la plantilla de acuerdo de servicios de alcance de trabajo de ClickUp

Con la plantilla de acuerdo de servicios de alcance de trabajo de ClickUp, puede crear rápidamente un documento profesional y legalmente vinculante que describa exactamente qué servicios prestará y cómo se gestionarán los pagos.

Esta plantilla de Documento proporciona secciones estructuradas para el alcance, los entregables, los cronogramas y las condiciones de pago, lo que facilita la formalización de acuerdos.

🌟 Por qué te gustará:

Rellene la sección dedicada a los Requisitos de pago para documentar las tarifas, los calendarios y los métodos aceptados

Rótulo los acuerdos como Borrador, En revisión, Finalizado o Firmado para ver al instante en qué estado se encuentra cada uno

Utilice los comentarios, reacciones y notificaciones del documento para acordar internamente los detalles del contrato antes de enviarlo al cliente

📌 Ideal para: Proveedores de servicios y agencias que desean estandarizar los contratos con los clientes, garantizando la claridad en los entregables, los calendarios de pago y las condiciones.

10. Plantilla de entregables de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Correlaciona los plazos, las personas asignadas y las expectativas con la plantilla de entregables de proyecto de ClickUp

Utilice la plantilla de entregables de proyectos de ClickUp para determinar los resultados tangibles de su proyecto, como los informes, diseños, campañas o prototipos que su equipo debe entregar.

Desglosa los entregables en fases, los enlaza a cronogramas y presupuestos, y crea responsabilidad en todo tu equipo. Puedes adjuntar requisitos, enlazar documentos de apoyo e incluso realizar seguimiento de las aprobaciones de los clientes directamente en la plantilla.

🌟 Por qué te gustará:

Conecta los entregables a las fases del proyecto con hitos y vincula los resultados a puntos de control clave para que el progreso se alinee con la estrategia

Documenta la propiedad con múltiples personas asignadas y establece el uso compartido de entregables entre departamentos

Configura las dependencias de tareas de ClickUp para correlacionar cuáles entregables no pueden avanzar hasta que se hayan completado otros

Aprovecha la vista Gantt de ClickUp para ver cómo se comparan los resultados entre sí y cambiar fácilmente los cronogramas

📌 Ideal para: Equipos multifuncionales y jefes de departamento que necesitan realizar seguimiento de la propiedad de los resultados clave y alinear los entregables con los hitos generales del proyecto.

11. Plantilla de plan de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Establece metas realistas para cada paso de tu proyecto con la plantilla de plan de trabajo de ClickUp

Planificar los calendarios de trabajo implica comprender cómo se desarrollan las tareas, qué esfuerzo requieren y cómo los retrasos afectan al panorama general. La plantilla de plan de trabajo de ClickUp proporciona esa claridad. Puede correlacionar todo el ciclo de vida del proyecto, desde el inicio hasta la finalización, mientras realiza un seguimiento del estado del calendario, el esfuerzo y los plazos en cada fase.

Lo que las hace especialmente útiles es el nivel de detalle que incluyen. Más allá de las fechas de inicio y fecha límite, podrás ver cuánto esfuerzo requiere cada tarea, realizar un seguimiento del alcance del proyecto y saber si los hitos se mantienen estables o se están retrasando.

🌟 Por qué te gustará:

Utiliza fases como Cancelado, Terminado, En curso, En espera y Pendiente para tener una idea clara del estado de cada tarea

Registra atributos con estados personalizados como Calendario, Esfuerzo, Fecha de inicio real, Duración real en días y Duración en días para analizar tanto el progreso plan como el real

Supervise el estado del proyecto con el campo Calendario y obtenga una vista codificada por colores (verde, ámbar, rojo) para ver al instante si las tareas están dentro de los objetivos, ligeramente retrasadas o muy retrasadas

Realiza una valoración del esfuerzo de las tareas del 1 al 5 para equilibrar las asignaciones entre el equipo y evitar cuellos de botella

📌 Ideal para: Jefes de equipo y gestores de proyectos que desean supervisar los calendarios, detectar retrasos con antelación y analizar las cargas de trabajo para mejorar la planificación futura.

Escuche la opinión de un usuario de ClickUp:

Convierta el alcance de su proyecto en un plan de acción con ClickUp

Las plantillas de Documentos de Google son un punto de partida muy útil, pero tienen sus limitaciones.

Con ClickUp, tu sencillo alcance de trabajo se convierte en parte de tu flujo de trabajo. Puedes asignar responsabilidades directamente desde el alcance, establecer fechas de vencimiento que se actualizan automáticamente en todas las vistas y utilizar Campos personalizados para capturar cada detalle.

Además, sus plantillas están diseñadas para equipos de todos los sectores, por lo que nunca más tendrás que empezar desde cero.

