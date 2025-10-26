Las 10 mejores alternativas a Teamflow para la colaboración virtual

La primera vez que tu equipo inicia sesión en una plataforma de oficina virtual, suele ocurrir una de estas dos cosas:

Todo el mundo está emocionado, haciendo clic, personalizando escritorios.. Todo el mundo está confundido, en silencio y preguntándose si esta será otra herramienta más que se olvidarán de abrir antes del viernes

Las oficinas virtuales como Teamflow tienen como objetivo unir a los equipos, pero a menudo siguen dejando el contexto disperso entre chats, documentos y tareas. ¿El resultado? Una búsqueda diaria para responder preguntas como «¿Cuál es la última novedad sobre eso?» o «¿Dónde está el archivo que necesito?». Esta pérdida de contexto y el cambio constante de herramientas definen la dispersión del trabajo: una pérdida generalizada de la productividad y el potencial de tu equipo. La alternativa adecuada debe unir a tu equipo y mantener todo el contexto en un solo lugar. En esta entrada del blog, hemos recopilado 10 alternativas a Teamflow que ofrecen diferentes enfoques de la colaboración virtual. ¡Vamos a ello! 🎯

Las mejores alternativas a Teamflow de un vistazo

Estas son las mejores alternativas a Teamflow comparadas. 📄

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios* ClickUp Gestión de reuniones remotas, actualizaciones y colaboración asíncrona en un solo lugar. Tamaño del equipo: ideal para equipos híbridos, asíncronos y de distribución Chatear de ClickUp, vídeo asíncrono a través de Clip, resúmenes de reuniones con AI Notetaker, inteligencia de proyectos integrada con ClickUp Brain y ClickUp Brain MAX Gratis para siempre, personalizado disponible para corporaciones SpatialChat Organización de eventos remotos interactivos y conversaciones espontáneas Tamaño del equipo: Ideal para equipos de eventos y grupos que trabajan principalmente de forma remota Audio espacial, mensajes temporales, chats privados, presentaciones por zonas Gratis; planes de pago desde 5 $ al mes por usuario (oficina virtual) Reúne Creación de una oficina 2D donde los equipos pueden moverse e interactuar de forma natural. Tamaño del equipo: ideal para agencias creativas y equipos amantes de los videojuegos Creador de mapas de píxeles, audio espacial, reuniones sin cita previa, espacios privados Gratis (hasta 10 usuarios); planes de pago desde 7 $ al mes por usuario Kumospace Réplica de diseños de oficinas reales con planos virtuales y escritorios personales. Tamaño del equipo: ideal para equipos que desean sedes virtuales realistas Navegación por plantas, reserva de escritorios, reserva visual de salas y branding personalizado Gratis; planes de pago desde 16 $ al mes por usuario ivCAMPUS Diseño de campus virtuales teniendo en cuenta los flujos de trabajo académicos Tamaño del equipo: Ideal para universidades, facultades y centros de formación Horario de oficina virtual, conferencias interactivas, seguimiento de asistencia, eventos en todo el campus (Versión de) prueba gratuita; precios personalizados Sococo Ejecuta flujos de trabajo remotos estructurados dentro de una configuración virtual. Tamaño del equipo: ideal para equipos centrados en la productividad y pymes Flujos de trabajo basados en salas, estado de disponibilidad y espacios listos para archivar Desde 14,99 $ al mes por usuario Tandem Participa en chats de voz instantáneos sin necesidad de programar reuniones. Tamaño del equipo: ideal para equipos dinámicos que necesitan interacciones rápidas Llamadas de voz/videollamadas instantáneas, indicadores de actividad, uso compartido de pantalla Gratis; planes de pago desde 59 $ al mes (10 usuarios) Teemyco Personalización de entornos de trabajo digitales con funciones sociales Tamaño del equipo: Ideal para equipos conscientes de la marca y equipos de operaciones internas Personalización de salas, tablones de anuncios, integración con Slack/Calendario, herramientas para pausas para el café prueba gratuita de 14 días; planes de pago desde 8 $ al mes por usuario Slack Coordina las comunicaciones del equipo basadas en texto a través de canales y hilos. Tamaño del equipo: ideal para equipos remotos que necesitan mensajería estructurada Canales, respuestas en hilos, flujo de trabajo con bots, más de 2000 integraciones de app, aplicación Gratis; planes de pago desde 8,75 $ al mes por usuario Roam Reformular los entornos de trabajo virtuales para adaptarlos a las necesidades cambiantes de las reuniones Tamaño del equipo: Ideal para equipos que trabajan con clientes y equipos basados en proyectos Salas configurables, acceso externo, herramientas interactivas y archivos de sala Desde 18,88 $ al mes por usuario

¿Por qué optar por alternativas a Teamflow?

He aquí por qué muchos equipos empiezan a buscar alternativas a Teamflow:

Tu flujo de trabajo ha cambiado: los equipos híbridos o asincrónicos pueden necesitar menos presencia y más flexibilidad

faltan integraciones clave: *si no se conecta con tus herramientas de teletrabajo , perturba más de lo que ayuda

sin visibilidad para los responsables de ventas o RR. HH.:* los datos con límite dificultan el seguimiento del uso o la detección de deficiencias

Se siente demasiado rígido: La configuración espacial puede no ser adecuada para La configuración espacial puede no ser adecuada para equipos dinámicos o multifuncionales

*necesitas mejores opciones asíncronas: los equipos que valoran la concentración y la flexibilidad pueden preferir herramientas diseñadas para la comunicación asíncrona entre equipos

🧠 Dato curioso: Las ofertas de trabajo a distancia están aumentando. FlexJobs informó de un aumento del 8 % en las listas de trabajo totalmente a distancia. La mayor demanda se da en informática y TI, seguida de gestión de proyectos, equipo de ventas, operaciones y atención sanitaria.

Las mejores alternativas a Teamflow

Estas son nuestras opciones para las mejores alternativas a Teamflow. 👇

1. ClickUp (ideal para organizar, grabar y llevar a cabo reuniones en un único entorno de trabajo)

Proporciona compatibilidad para la colaboración remota con ClickUp Chat Facilita la colaboración remota sin el coste adicional del interruptor de ClickUp Chat

El software de gestión de proyectos para equipos remotos de ClickUp ofrece a los equipos remotos un lugar donde hablar, asignar trabajo, registrar actualizaciones y realizar un seguimiento de los resultados sin cambiar de contexto. ClickUp resuelve la dispersión del trabajo al reunir todo tu trabajo en un espacio de trabajo unificado y basado en IA. Así es como lo hace:

Habla donde están tus tareas

ClickUp Chat mantiene las conversaciones vinculadas a tus tareas, listas o proyectos para que el contexto acompañe a la discusión.

Pide a ClickUp Brain que resuma los hilos de ClickUp Chatear

Así, cuando un diseñador señala un problema en el proceso de sincronizar semanal, puedes añadirlo al chat de tareas, etiquetar al equipo de desarrollo y crear inmediatamente una tarea de seguimiento. No es necesario volver a explicar el problema ni copiar y pegar las actualizaciones en diferentes herramientas.

Y el asistente de IA integrado, ClickUp Brain, lo hace aún más fácil. Por ejemplo, si alguien se une al hilo más tarde y pregunta qué está pasando, puede resumir toda la conversación y enlazar con el trabajo realizado hasta el momento.

💡 Bonificación: ¿Buscas una app, aplicación que sea más que una simple oficina virtual? Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas tus apps de conexión (a internet), además de en la web, para encontrar rápidamente archivos, documentos y adjuntos

Cuenta con Talk to Text para hacer preguntas, dictar notas y gestionar tu trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos, estés donde estés

Reemplaza docenas de herramientas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude y Gemini, por una plataforma unificada y lista para empresas que reúne todas tus capacidades de trabajo y de IA Prueba ClickUp Brain MAX , la superaplicación de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para realizar tu trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más. Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

Uso compartido de información rápida sin necesidad de reuniones

Por supuesto, no todo funciona con texto. El vídeo asíncrono suele ser más fácil cuando tu equipo hace trabajo en diferentes zonas horarias. ClickUp Clips te permite grabar tu pantalla y tu voz desde dentro de la plataforma.

Utiliza ClickUp Clips para actualizaciones asíncronas y conviértelas en claros elementos en el mismo espacio

Supongamos que el director de producto no puede participar en la revisión de la hoja de ruta. Utiliza grabadores de pantalla con IA para repasar las actualizaciones, hacer uso compartido de ellas en la tarea y dejar que ClickUp Brain resuma automáticamente las decisiones clave. El equipo ve qué está cambiando, por qué es importante y qué hay que seguir. Vea este vídeo para obtener más información:

O si quieres ponerte al día en la vida real, ClickUp SyncUps mantiene a los equipos remotos alineados con revisiones rápidas y estructuradas, directamente desde tu entorno de trabajo.

También te ahorras las idas y venidas habituales, ya que los clips permanecen vinculados al trabajo que explican. Cualquiera puede responder en los comentarios, solicitar cambios o crear nuevas tareas en ClickUp sin cambiar de herramienta.

Planifica el teletrabajo sin caos

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento de la incorporación, coordina equipos y gestiona la capacidad con la plantilla de plan de teletrabajo de ClickUp

Hoy en día, la estructura es tan importante como la comunicación. La plantilla de plan de teletrabajo de ClickUp te ayuda a crear eso desde el primer día. La plantilla también incluye vistas y paneles de control de carga de trabajo integrados.

Los gerentes pueden detectar la sobrecarga de trabajo a tiempo, reasignar tareas y evitar cuellos de botella sin necesidad de utilizar una herramienta de recursos independiente. ClickUp Brain cubre las carencias resumiendo el progreso, sugiriendo los siguientes pasos o mostrando tareas relacionadas.

Las mejores funciones de ClickUp

graba y resume reuniones al instante: *Captura llamadas con el tomador de notas con IA de ClickUp, parte de Meetings in ClickUp , para generar transcripciones, resúmenes y tareas sin mover un dedo

*escribe donde se realiza el trabajo: crea agendas, añade notas y asigna los siguientes pasos dentro de ClickUp Doc para que nada se pierda entre herramientas

*sincroniza tus herramientas marcadas como favoritas: conecta Zoom, Outlook, Google Drive y mucho más con las integraciones de ClickUp para que las actualizaciones, los archivos y las reuniones permanezcan en un solo lugar

Realice llamadas rápidas: Inicie SyncUps de voz o vídeo directamente desde ClickUp Chatear para resolver rápidamente los obstáculos y mantener intacto el contexto

Comunícate con tu entorno de trabajo desde tu escritorio: Utiliza Utiliza ClickUp Brain MAX para navegar, hacer preguntas y gestionar el trabajo sin usar las manos, mediante comandos de voz

*programa automáticamente tu semana: Deja que ClickUp Calendar te sugiera los horarios ideales para las tareas y reuniones en función de la disponibilidad y los plazos de tu equipo

Póngase de acuerdo antes de empezar el trabajo: establezca rápidamente las expectativas utilizando establezca rápidamente las expectativas utilizando las plantillas de planes de comunicación de ClickUp, que definen qué compartir, cuándo y con quién

ClickUp: Límites

Demasiadas funciones pueden resultar abrumadoras para los usuarios novatos

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de Reddit hizo uso compartido:

ClickUp Brain me ahorra un montón de idas y venidas, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me pasa factura. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector de los contenidos. También edita lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Documento. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

ClickUp Brain me ahorra un montón de idas y venidas, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me pasa factura. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector de los contenidos. También edita lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Documento. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de olvidar lo que se dijo en las reuniones? Utiliza ClickUp AI Notetaker para capturar automáticamente notas, acciones y decisiones, y luego enlazalas a tareas para que tu equipo esté siempre sincronizado.

2. SpatialChat (la mejor para organizar eventos interactivos)

a través de SpatialChat

La herramienta de colaboración remota de SpatialChat te permite alejarte de las conversaciones aburridas y acercarte a grupos de mayor interés, tal y como harías en un evento real. No estás atrapado en una cuadrícula de cabezas flotantes, sino que puedes moverte libremente y unirte a las conversaciones de forma natural.

El audio espacial te permite oír a las personas hablar a medida que te acercas, creando esos momentos naturales de «oh, ¿de qué estáis hablando?» que hacen que merezca la pena asistir a los eventos.

Las mejores funciones de SpatialChat

Organice eventos virtuales para establecer contactos en los que los asistentes puedan dividirse en círculos más pequeños y reformar grupos de forma natural

Envía mensajes que desaparecen tras el periodo de tiempo que elijas, perfectos para el uso compartido de enlaces temporales o actualizaciones rápidas durante eventos en directo

Permita conversaciones privadas fluidas en las que los participantes puedan pasar del grupo principal sin momentos incómodos del tipo «¿podemos hablar en privado?»

Transmite presentaciones a áreas específicas de tu espacio virtual mientras permites que las personas chateen en zonas designadas

Límites de SpatialChat

La herramienta implica una curva de aprendizaje para los usuarios que no están familiarizados con los conceptos de interacción espacial

Puede resultar abrumador para los participantes que prefieren formatos de reunión estructurados

Las opciones de personalización para experiencias de marca tienen un límite

Precios de SpatialChat

Free

Oficina virtual: 5 $ al mes por usuario

Corporación: 12 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de SpatialChat

G2: 4,7/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SpatialChat?

Una reseña de G2 dice:

SpatialChat ofrece un espacio virtual donde puedes tener una reunión con amigos o compañeros de trabajo. Mi función favorita es que puedes hacer uso compartido de la sala, y el volumen de la conversación se amplifica o reduce a medida que te acercas o te alejas, respectivamente. También puedes hacer uso compartido de tu pantalla o de un vídeo que se reproducirá como si estuviera en una pantalla.

SpatialChat ofrece un espacio virtual donde puedes tener una reunión con amigos o compañeros de trabajo. Mi función (marcar como favorito) es que puedes hacer uso compartido de la sala, y el volumen de la conversación se amplifica o reduce a medida que te acercas o te alejas, respectivamente. También puedes hacer uso compartido de tu pantalla o de un vídeo que se reproducirá como si estuviera en una pantalla.

🔍 ¿Sabías que...? Los trabajadores que teletrabajan a tiempo completo superan constantemente a sus compañeros que trabajan en la oficina en términos de compromiso. El informe de Gallup muestra que el 31 % de los empleados que teletrabajan se sienten muy comprometidos, en comparación con el 23 % de los que tienen puestos híbridos y puestos presenciales que permiten cierto grado de teletrabajo, y solo el 19 % de los que no lo hacen.

3. Gather (la mejor opción para entornos de oficina con arte pixelado)

a través de Gather

¿Recuerdas cuando la vida en la oficina se parecía más a pasar el rato que al trabajo? Gather recupera esa energía a través de entornos de píxeles en 2D que se asemejan a los de un juego de Super Nintendo.

Los miembros de tu equipo aparecen como pequeños avatares que deambulan por espacios de oficina personalizados, completando salas de reuniones, zonas de café y plantas decorativas aleatorias.

El audio de proximidad crea interacciones naturales. Puedes acercarte al escritorio de alguien para iniciar una conversación, lo que puede parecer molesto hasta que te das cuenta de lo mucho que echas de menos esos momentos espontáneos de «eh, una pregunta rápida...».

Reúne las mejores funciones

Crea diseños de oficina elaborados utilizando un editor de mapas intuitivo, con muebles, decoraciones y objetos interactivos que funcionan como desencadenantes de diferentes acciones

Experimenta un flujo de conversación natural, ya que las voces se hacen más fuertes cuando te acercas a tus compañeros y más bajas cuando te alejas, imitando la dinámica espacial real

Reserva salas de conferencias entrando en ellas y haciendo una conexión (a internet) automática con otros asistentes que ya se encuentran en el espacio

Diseña oficinas privadas y zonas tranquilas a las que los miembros del equipo solo puedan acceder con permiso explícito

Recopila los límites

El estilo pixel art del software puede no resultar atractivo para todos los públicos profesionales

Requiere una buena conexión (a internet) para un movimiento fluido del avatar y una buena calidad de audio

Gather puede distraer a los miembros del equipo que necesitan concentrarse profundamente

Recopila precios

Gratis (para 10 usuarios)

Premium: 7 $ al mes por usuario

Recopila valoraciones y reseñas

G2: 4,9/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gather?

De un hilo de Reddit:

Mi equipo lo utilizó ampliamente para todas las reuniones internas. Como equipo totalmente remoto, lo utilizamos durante todo el día. Era una forma estupenda de indicar con antelación cuándo estábamos disponibles para una conversación. No había necesidad de Slack a alguien preguntando «¿puedes chatear?». Me gustó mucho ese aspecto.

Mi equipo lo utilizó ampliamente para todas las reuniones internas. Como equipo totalmente remoto, lo utilizamos durante todo el día. Era una forma estupenda de indicar con antelación cuándo estábamos disponibles para una conversación. No había necesidad de Slack a alguien preguntando «¿puedes chatear?». Me gustó mucho ese aspecto.

4. Kumospace (la mejor opción para crear réplicas realistas de oficinas con salas virtuales)

a través de Kumospace

Kumospace ofrece entornos fotorrealistas en los que puedes recrear el diseño físico de tu empresa, hasta los extraños pósters motivacionales de la sala de descanso. Esta alternativa a Teamflow se centra en la memoria espacial, ayudando a los trabajadores remotos a mantener el mapa mental que tenían cuando podían acercarse físicamente al escritorio de Becky o tomar un café cerca de la esquina del equipo de marketing.

Obtienes la misma familiaridad en el diseño sin tener que desplazarte, además de la posibilidad de personalizar espacios que requerirían costosas renovaciones en la vida real.

Las mejores funciones de Kumospace

Navega entre diferentes plantas y departamentos haciendo clic en ascensores o escaleras, manteniendo la estructura jerárquica de los edificios de oficinas tradicionales

Reclame escritorios y estaciones de trabajo personales que sus compañeros puedan visitar acercándose a ellos, conservando así las visitas informales que se producen en las oficinas físicas

Reserva salas de reunión a través de una interfaz visual que muestra la ocupación y la disponibilidad en tiempo real para mantener la etiqueta de las reuniones virtuales

Personaliza la estética de los entornos de trabajo individuales manteniendo al mismo tiempo unos estándares de diseño y unos elementos de marca coherentes en toda la oficina

Límites de Kumospace

Los requisitos de recursos más elevados pueden ralentizar los ordenadores más antiguos

El tiempo de configuración necesario para crear réplicas detalladas de la oficina es de extensión

Kumospace Los costes mensuales pueden acumularse rápidamente para los equipos más grandes, lo que obliga a los usuarios a buscar alternativas

Precios de Kumospace

Free

Empresa: 16 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kumospace

G2: 4,8/5 (más de 250 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

5. ivCAMPUS (ideal para instituciones educativas)

a través de ivCAMPUS

Las clases habituales por Zoom suelen parecer aburridas, sobre todo cuando intentas captar la atención de 200 estudiantes que tienen la cámara apagada. ivCAMPUS crea campus virtuales que hacen el trabajo en la vida académica.

Piensa en aulas interactivas donde los estudiantes pueden levantar la mano visualmente, salas de estudio para proyectos en grupo y despachos de profesores con sistemas de colas adecuados para las horas de atención al público.

Esta alternativa a Teamflow entiende los flujos de trabajo académicos en lugar de intentar forzar las necesidades educativas en un software genérico para reuniones.

las mejores funciones de ivCAMPUS

Establece horarios de oficina virtuales con sistemas de colas visuales que permiten a los estudiantes ver su lugar en la fila y los tiempos de espera estimados

Organiza clases interactivas con encuestas, debates en grupos reducidos y pizarras colaborativas que mantienen el interés de las clases numerosas durante toda la sesión

Realiza un seguimiento automático de la asistencia y la participación a través de interacciones espaciales para disfrutar de una experiencia inmersiva

Coordina eventos en todo el campus, como orientaciones, ferias de empleo y ceremonias de graduación, con gestión de capacidad y control de flujo de personas

límites de ivCAMPUS

Está diseñado principalmente para casos de uso educativo, con un límite en sus aplicaciones corporativas

Requiere formación para los miembros del profesorado que no estén familiarizados con la navegación en entornos virtuales

Retos de integración con los sistemas de información de estudiantes existentes

precios de ivCAMPUS

(versión de) prueba gratuita

Precios personalizados

valoraciones y reseñas de ivCAMPUS

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📮 Información de ClickUp: El 48 % de los empleados afirma que el trabajo híbrido es lo mejor para conciliar la vida laboral y personal. Sin embargo, dado que el 50 % sigue trabajando principalmente en la oficina, mantener la coordinación entre las distintas ubicaciones puede ser un reto. Pero ClickUp está diseñado para todo tipo de equipos: remotos, híbridos, asíncronos y todo lo demás. Con ClickUp Chat y los comentarios asignados, los equipos pueden compartir rápidamente actualizaciones, dar opiniones y convertir las discusiones en acciones, sin reuniones interminables. Colabora en tiempo real a través de ClickUp documentos y ClickUp pizarra, asigna tareas directamente desde los comentarios y mantén a todos en la misma página, independientemente de dónde hagan su trabajo 💫 Resultados reales: STANLEY Seguridad experimentó un aumento del 80 % en la satisfacción del trabajo en equipo gracias a las herramientas de colaboración fluida de ClickUp.

6. Sococo (la mejor para flujos de trabajo estructurados en equipo)

a través de Sococo

Si Gather es el compañero de trabajo divertido que decora su escritorio con figuras de acción, Sococo es el organizado que utiliza el código color en su calendario. Trata las oficinas virtuales como herramientas de productividad en lugar de experimentos sociales.

Dispondrás de salas designadas para diferentes actividades de trabajo, indicadores de disponibilidad claros y una integración perfecta con las apps que tu equipo ya utiliza a diario.

Sococo atrae a equipos que quieren que el teletrabajo sea profesional y eficiente, en lugar de novedoso y experimental. Piensa menos en «juguemos en nuestra casa del árbol virtual» y más en «terminemos el trabajo en nuestra sede digital».

Las mejores funciones de Sococo

Designa salas específicas para la gestión de proyectos de producción de vídeo en curso, donde los miembros del equipo puedan entrar y salir según sea necesario.

Supervise la disponibilidad del equipo y el estado de concentración mediante indicadores de presencia en tiempo real que se actualizan automáticamente en función de la ubicación de la sala y la actividad.

Archiva las conversaciones de la sala y el contenido compartido para futuras consultas, manteniendo la continuidad del proyecto incluso cuando los miembros del equipo entran y salen.

Límites de Sococo

La interfaz parece más corporativa y menos atractiva que las alternativas a Teamflow de estilo gaming.

Opciones de personalización con límite para el diseño de las salas y el diseño de las oficinas.

Requiere una suscripción incluso para las funciones básicas que otras plataformas ofrecen de forma gratis, gratuito/a.

Precios de Sococo

Sococo: 14,99 $ al mes por usuario (mínimo 10 usuarios)

Ilimitado: 24,99 $ al mes por usuario (mínimo 100 usuarios, facturación anual).

Valoraciones y opiniones sobre Sococo

G2: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sococo?

Según una reseña de G2:

Lo más útil de Sococo es que me permite sentirme como si estuviera en la oficina con mis compañeros remotos, aunque todos trabajemos desde ubicaciones diferentes. Me gusta poder tener un espacio personalizado en la oficina virtual y utilizarla como una oficina real con salas que sirven para diferentes fines. Las herramientas de estado en línea, notificación y reunión ayudan a que la jornada laboral tenga un toque más personal.

Lo más útil de Sococo es que me permite sentirme como si estuviera en la oficina con mis compañeros remotos, aunque todos trabajemos desde ubicaciones diferentes. Me gusta poder tener un espacio personalizado en la oficina virtual y utilizarla como una oficina real con salas que sirven para diferentes fines. Las herramientas de estado en línea, notificaciones y reuniones ayudan a que la jornada laboral sea más personal.

🧠 Dato curioso: Alrededor del 83 % de los empleados afirman que se sienten más productivos en entornos híbridos/remotos que en ajustes de oficina/presenciales. Esto es una clara señal de que la flexibilidad se ha convertido en una de las principales prioridades de la fuerza laboral actual.

7. Tandem (la mejor para conexiones de voz instantáneas)

a través de Tandem

¿Conoces ese momento en el que necesitas hacerle una pregunta rápida a alguien, pero programar una reunión te parece ridículo? Tandem elimina esa fricción. Puedes hacer clic en el perfil de cualquier miembro del equipo y empezar a hablar inmediatamente, sin invitaciones, sin salas de espera, sin rituales del tipo «¿me oyes ahora?».

La plataforma parte de la base de que la mayoría de las conversaciones en el lugar de trabajo surgen de forma espontánea y no requieren el mismo formalismo que una reunión de la junta directiva. Las llamadas de voz se inician de forma predeterminada, ya que la mayoría de las preguntas rápidas no requieren vídeo, pero se puede pasar al vídeo en cualquier momento.

Las mejores funciones de Tandem

Vista indicadores de estado en tiempo real que muestran quién está disponible para preguntas rápidas y quién está concentrado y no debe ser interrumpido.

Comparte pantallas de forma espontánea durante cualquier conversación activa sin necesidad de realizar una configuración adicional ni solicitar un permiso.

Mantén un conocimiento continuo de la actividad del equipo a través de sutiles señales audiovisuales que no requieren una atención constante ni una supervisión activa.

Límites de Tandem

Funciones de límite más allá de la comunicación básica por voz y vídeo.

Sin salas de reuniones permanentes ni espacios dedicados a proyectos en curso.

Puede resultar perturbador para los miembros del equipo que necesitan tiempo de concentración ininterrumpido.

Precios de Tandem

Free

Equipos pequeños: 59 $ al mes (hasta 10 usuarios)

Equipos medianos: 119 $ al mes (hasta 50 usuarios)

Equipos grandes: 449 $ al mes (usuarios ilimitados)

Valoraciones y reseñas de Tandem

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

8. Teemyco (la mejor opción para experiencias de oficina virtual con marca propia)

a través de Teemyco

Teemyco te permite recrear digitalmente el diseño de tu oficina, completar con los color de la marca, los logotipos de la empresa y citas inspiradoras en las paredes (¡ya sabes a qué nos referimos!).

Los equipos pueden personalizar los diseños de las oficinas virtuales con diferentes salas e incorporar elementos de la marca de la empresa para mantener esa identidad corporativa que todos han trabajado tan duro para establecer.

La alternativa a Teamflow se centra en hacer que el teletrabajo se parezca menos a una serie de videollamadas aleatorias y más a formar parte de una cultura laboral cohesionada.

Las mejores funciones de Teemyco

Fija documentos y recursos importantes en tablones de anuncios virtuales dentro de cada sala, creando espacios dedicados para la información continua del proyecto y las actualizaciones del equipo

Integra el calendario y las notificaciones de Slack directamente en tu entorno de oficina virtual para mejorar la colaboración y mantener accesibles todos los canales de comunicación

Utiliza reacciones con emojis, botones para pausas para tomar café y otras funciones sociales para mantener las conexiones del equipo y celebrar los logros

Límites de Teemyco

Se necesita mucho tiempo de configuración para personalizar y adaptar completamente tu espacio de oficina virtual a tu marca

Puede resultar abrumador para los equipos que prefieren herramientas de comunicación más sencillas y menos visuales

Funciones avanzadas con límite en comparación con alternativas especializadas en reuniones o gestión de proyectos como Teamflow

Precios de Teemyco

(Versión de) prueba gratuita de 14 días

8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Teemyco

G2: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teemyco?

Basado en una reseña de G2:

Teemyco facilita la cooperación incluso dentro del mismo edificio. Con un solo clic, puedo entrar en la oficina de mis compañeros. También lo utilizamos para nuestros clientes, que acceden directamente a nuestra oficina virtual y les encanta. Ya no se necesitan Teams, Google Meet, etc.

Teemyco facilita la cooperación incluso dentro del mismo edificio. Puedo entrar en la oficina de mis compañeros con un solo clic. También lo utilizamos para nuestros clientes, que acceden directamente a nuestra oficina virtual y les encanta. Ya no se necesitan Teams, Google Meet, etc.

🔍 ¿Sabías que...? La mayoría de los trabajadores jóvenes no están dispuestos a renunciar a la flexibilidad. De hecho, el 77 % de la generación Z y el 75 % de los millennials que trabajan en teletrabajo o en rols híbridos afirman que se plantearían dejar su trabajo si se les exigiera acudir a la oficina a tiempo completo.

9. Slack (la mejor para la coordinación de equipos basada en texto)

a través de Slack

Mientras todos los demás crean oficinas virtuales y experiencias de audio espacial, Slack se ciñe a lo que sabe hacer bien: organizar la comunicación del equipo en torno a temas y proyectos, en lugar de espacios físicos.

No intenta recrear el diseño de tu oficina ni hacerte caminar como un avatar digital. En su lugar, proporciona la infraestructura basada en texto en la que confían la mayoría de los equipos remotos para la colaboración diaria en tiempo real. Los canales mantienen las conversaciones organizadas, mientras que las integraciones proporcionan la conexión (a internet) para todo tu conjunto de herramientas.

Las mejores funciones de Slack

Automatiza los procesos rutinarios con un generador de flujos de trabajo e integraciones de bots que se encargan de tareas repetitivas, como la programación de reuniones y las actualizaciones de estado

Conéctese con miles de aplicaciones de terceros a través de un mercado maduro para el trabajo colaborativo

Encadena los hilos de respuestas a mensajes específicos dentro de canales muy activos, manteniendo la coherencia incluso cuando se producen múltiples debates simultáneamente

Límites de Slack

Su uso puede resultar abrumador debido a las constantes notificaciones y la proliferación de canales

Las funciones de videollamada se quedan bastante atrás en comparación con los competidores de Slack

Las funciones de hilo pueden fragmentar las conversaciones y dificultar su seguimiento

Precios de Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mes por usuario

Empresa+: 15 $ al mes por usuario

Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 35 375 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 24 045 opiniones)

10. Roam (la mejor opción para espacios virtuales flexibles)

a través de Roam

La mayoría de las alternativas a Teamflow te obligan a confirmar un diseño y a mantenerlo, como si estuvieras firmando un contrato digital. Roam adopta el enfoque contrario, con espacios que se remodelan en función de lo que estás haciendo.

¿Necesitas una sala de brainstorming para sesiones creativas? Créala. ¿Tienes una presentación para un cliente esta tarde? Reconfigura el mismo espacio con herramientas de presentación y branding profesional. Para el taller de formación de mañana, vuelve a transformarlo.

Esta flexibilidad en el lugar de trabajo resulta atractiva para consultoras, agencias y cualquier equipo cuyo trabajo cambie drásticamente de un proyecto a otro.

Las mejores funciones de Roam

Cambia entre configuraciones de salas preguardadas para tipos de reuniones recurrentes, presentaciones a clientes o fases de proyectos sin tener que reconstruir los espacios desde cero cada vez

Invita a colaboradores externos a espacios de proyecto específicos, manteniendo al mismo tiempo los límites de seguridad que impiden el acceso a otros trabajos de clientes o debates internos

Utiliza herramientas interactivas persistentes, como pizarras colaborativas, paredes de notas adhesivas y uso compartido de documentos, que guardan automáticamente el progreso entre sesiones

Archiva configuraciones completas de salas, incluyendo todo el contenido compartido y las configuraciones, para futuras consultas o reutilización en proyectos similares

Límites de Roam

La reconfiguración frecuente del espacio puede confundir a los miembros del equipo que prefieren la coherencia

Plantillas y ajustes preestablecidos con límite en comparación con las alternativas a Teamflow, con estructuras de salas fijas

Precios de Roam

2025: 18,88 $ al mes por miembro activo

2026: 19,88 $ al mes por miembro activo

Valoraciones y reseñas de Roam

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Roam?

Según el uso compartido en G2:

Roam es una oficina virtual completa que he estado utilizando a diario durante los últimos meses. Te permite ver quién está conectado, saber quién está en la puerta (iniciar llamada de voz) y ver quién está hablando con quién. La pantalla compartida muestra los cursores de otras personas, de modo que se puede señalar la pantalla de otra persona con solo pasar el cursor por encima de la pantalla compartida (esto es realmente útil). […] Lleva tiempo acostumbrarse, porque no es intuitivo. Las notificaciones son lo peor. Una llamada es solo un pitido, si no lo oyes, te pierdes la llamada. No hay notificaciones pendientes en el escritorio (al menos en el centro de notificaciones de Mac).

Roam es una oficina virtual completa que he estado utilizando a diario durante los últimos meses. Te permite ver quién está conectado, saber quién está en la puerta (iniciar llamada de voz) y ver quién está hablando con quién. El uso compartido de pantalla muestra los cursores de otras personas, de modo que se puede señalar la pantalla de otra persona simplemente pasando el cursor por encima del uso compartido de pantalla (esto es realmente útil). […] Lleva tiempo acostumbrarse, porque no es intuitivo. Las notificaciones son lo peor. Una llamada es solo un pitido, si no lo oyes, te pierdes la llamada. No hay notificaciones pendientes en el escritorio (al menos en el centro de notificaciones de Mac).

🔍 ¿Sabías que...? El Foro Económico Mundial prevé un gran aumento de los empleos digitales a nivel mundial. Para 2030, se espera que estos rols crezcan un 25 %, hasta alcanzar más de 90 millones de posiciones.

ClickUp es donde los equipos remotos hacen su trabajo mejor

No necesitas una oficina virtual para demostrar que tu equipo está trabajando. Necesitas un espacio donde el trabajo avance, las conversaciones sean claras y nadie se quede atascado esperando a que alguien aparezca «en línea»

Si la mayoría de las alternativas a Teamflow parecen más sustitutos que soluciones, es hora de probar algo que te ayude a realizar tu trabajo.

ClickUp reúne tus tareas, documentos, actualizaciones y registros en un único espacio conectado sin obligar a nadie a sentarse en una sala digital.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅