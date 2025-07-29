las 10 mejores alternativas a Amplenote para tomar notas, realizar tareas y mejorar la productividad

¿Estás buscando alternativas a Amplenote porque tus notas merecen un toque extra o simplemente te gustaría que hicieran... más? Lo entendemos.

Aunque Amplenote es ideal para gestionar tareas, notas interconectadas e ideas, todo en uno, no es la herramienta digital ideal para todo el mundo. Quizás prefieras algo más elegante, más sencillo o que no se parezca tanto a Amplenote.

Tanto si eres un mago de la productividad, un minimalista o un adicto al bullet journal que se ha pasado al mundo digital, hay una app para tomar notas con tu nombre.

En este resumen, exploraremos las mejores alternativas a Amplenote para robarle el corazón a tu organizador, o al menos su pestaña de marcadores. ¡Empecemos!

¿Qué es Amplenote?

Amplenote combina una app para tomar notas y la gestión de tareas en una sola, lo que te permite crear enlaces, incrustar listas de tareas pendientes directamente en tus notas y sincronizar eventos básicos del calendario. Sin embargo, muchos usuarios consideran que no se adapta a su flujo de trabajo tan bien como esperaban.

En Reddit, la gente elogia su flexibilidad, pero admite que se necesitan unas semanas, a veces meses, para sacarle todo el partido, por lo que buscan alternativas a Amplenote. Puede resultar limitante para aquellos que prefieren el pensamiento no lineal, es decir, aquellos que prefieren la lluvia de ideas, los mapas mentales o conectar libremente ideas abstractas.

¿Por qué optar por alternativas a Amplenote?

Si alguna vez te has sentido bloqueado por la configuración de Amplenote o has deseado que fuera más intuitivo, estas son las principales razones para explorar alternativas a Amplenote:

Colaboración en tiempo real limitada : Amplenote carece de una función de edición multusuario fluida, lo que dificulta el trabajo en equipo

Funciones de IA básicas o inexistentes : Las herramientas para resumir, organizar o escribir con IA son mínimas o inexistentes

Calendario y estructura de notas rígidos : las vistas, plantillas y personalización limitadas pueden ralentizar tu trabajo

Integraciones con terceros más débiles : si gestionas proyectos complejos que implican cronogramas, colaboración en equipo o traspasos entre departamentos, es posible que tengas que saltar entre Amplenote y otras herramientas para cubrir las carencias, como : si gestionas proyectos complejos que implican cronogramas, colaboración en equipo o traspasos entre departamentos, es posible que tengas que saltar entre Amplenote y otras herramientas para cubrir las carencias, como software de gestión de proyectos

Curva de aprendizaje pronunciada : aunque potente, Amplenote requiere tiempo y esfuerzo para configurarse y utilizarse plenamente

Interfaz obsoleta: La interfaz de usuario puede resultar torpe al manejar notas largas o gestionar listas de tareas grandes y complejas dentro de tu cuenta de Amplenote. Algunos usuarios de Reddit piensan que la app móvil necesita pulirse y que la vista de calendario no ofrece una visión completa

Dicho esto, exploremos algunas alternativas a Amplenote con funciones robustas que le ayudarán a superar estos retos.

👀 ¿Sabías que...? La toma de notas ha sido una parte esencial de la historia de la humanidad. Los antiguos griegos desarrollaron el hypomnema, que es un registro personal de temas importantes. Traducido al inglés, este término griego significa recordatorio, nota, registro público, comentario, registro anecdótico, borrador y copia.

Alternativas a Amplenote de un vistazo

En esta lista encontrará una herramienta que se adapta a sus flujos de trabajo o requisitos para tomar notas:

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios* ClickUp Tomador de notas con IA que automatiza la toma de notas en reuniones, documentos para notas rápidas, rótulos codificados por colores, conversión de voz a texto para transcribir notas de voz Equipos que necesitan un entorno de trabajo todo en uno con IA para tareas, notas y proyectos Plan Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Microsoft OneNote Lienzo de formato libre, cuadernos seccionados, compatibilidad con lápiz óptico, integración con Microsoft 365 Tomadores de notas visuales en el ecosistema de Microsoft Plan Free disponible; planes de pago a partir de 9,99 $ al mes Google Keep Los trabajadores del conocimiento y los investigadores necesitan privacidad y un entorno de trabajo basado en enlaces Usuarios ocasionales que necesitan tomar notas de forma sencilla y rápida, así como recordatorios rápidos Plan Free disponible Notas de Apple sincronización con iCloud, carpetas y etiquetas, escáner de documentos, bloqueo con Face ID/Touch ID Toma de notas minimalista en todos los dispositivos Apple Plan Free disponible; planes de pago a partir de 0,99 $ al mes Obsidian Notas Markdown, enlaces bidireccionales, vista gráfica, almacenamiento local, modo Canvas Los usuarios quieren notas que se puedan buscar y seguimiento de tareas en todos los dispositivos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5 $ al mes por usuario Evernote Web Clipper, búsqueda OCR, edición y búsqueda con IA, tareas integradas, acceso sin conexión Usuarios que desean notas con función de búsqueda y seguimiento de tareas en todos los dispositivos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14,99 $ al mes Tana Entrada de voz con IA, superetiquetas, notas estructuradas, feeds personalizados, transcripciones Usuarios que priorizan la IA y necesitan sistemas de notas estructurados y consultables Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10 $ al mes Nimbus Note (FuseBase) Entornos de trabajo, agentes de IA, bases de datos en notas, capturas de pantalla, portales para clientes Equipos que necesitan una colaboración estructurada y documentación con la marca de la empresa Precios personalizados disponibles Workflowy Anidamiento infinito, esquemas plegables, vista kanban, elementos duplicados Outliners y minimalistas que organizan en listas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 8,99 $ al mes Supernotes Formato de fichas, enlaces externos, colaboración, vistas de gráficos en 2D/3D Estudiantes y pensadores que necesitan una gestión de notas atómica y visual Plan Free disponible; precios personalizados

Las mejores alternativas a Amplenote

Visite las estrellas que hacen lo que hace Amplenote, además de algunas cosas que este no hace, empezando por el favorito de nuestra empresa.

1. ClickUp (el mejor entorno de trabajo todo en uno con productividad impulsada por IA)

Deja que la IA capture tus conversaciones con ClickUp AI Notetaker y las convierta en tareas y acciones

ClickUp es la app, aplicación, todo en uno para el trabajo y es una alternativa atractiva a Amplenote. Si buscas ir más allá de la productividad personal y dar el salto a la colaboración en equipo, la gestión de tareas, los recordatorios automatizados y la toma de notas con IA, ClickUp es tu héroe.

Deja que la IA tome tus notas sobre la marcha

El tomador de notas con IA de ClickUp transcribe y resume automáticamente todas tus reuniones virtuales. Puedes convertir estas notas en tareas prácticas que se pueden seguir en cualquier momento y lugar.

Transcribe y automatiza las notas de las reuniones con ClickUp AI Notetaker

Este vídeo le ofrece una vista previa del uso de la IA para las actas de reuniones:

Tome notas y resúmenes meticulosos con Brain

El asistente de IA de ClickUp, ClickUp Brain, puede exportar notas de voz y crear resúmenes para tus notas de investigación. He aquí por qué Brain destaca como software para actas de reuniones:

Transcribe y resume automáticamente las reuniones

Busca tus tareas o notas dentro de Brain

Genera esquemas, elementos de acción o resúmenes a partir de notas borrador

Genera ideas utilizando el poder de múltiples LLM, incluidos ChatGPT, Claude, Gemini y muchos más

Haga preguntas sobre reuniones y obtenga respuestas en segundos con ClickUp Brain

Disfruta del dictado por voz con IA que transcribe Y edita tus notas con ClickUp Talk to Text

Deja volar tu imaginación mientras dictas tus notas e ideas dispersas en ClickUp Talk to Text. El software grabará tu voz, eliminará y corregirá cualquier error verbal y, como forma parte del ecosistema ClickUp, puedes indicarle que cree tareas a partir de tus notas de voz, asigne miembros del equipo y mucho más

¡Puedes elegir entre hasta 40 idiomas para grabar tus notas!

Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con ClickUp. Conversar a texto

También puedes deshacerte de tu bloc de notas físico para anotar tus ideas de las 2 de la madrugada en el Bloc de notas de ClickUp, y se sincronizarán a la perfección con tus tareas, proyectos y documentos.

Estructura y pon en práctica tus ideas con documentos y tareas

Los documentos de ClickUp son mini wikis colaborativos y completos donde las notas de reuniones, las ideas y los planes conviven con las tareas. A diferencia de las páginas aisladas de las aplicaciones de notas tradicionales, puedes incrustar tareas directamente en los documentos de ClickUp, etiquetar a compañeros de equipo y crear especificaciones de proyectos que se pueden poner en práctica al instante.

Escribe y organiza transcripciones con edición en tiempo real e integración de tareas en ClickUp Docs

Las tareas de ClickUp te permiten gestionar proyectos pequeños y grandes en un solo lugar centralizado. Puedes asignar, priorizar, establecer dependencias y verlas en vistas Lista, Tablero, Gantt y Calendario para una flexibilidad total.

Crea, asigna y realiza el seguimiento de tareas con prioridades, plazos y dependencias con las tareas de ClickUp

Lo mejor es que los recordatorios de ClickUp se sincronizan con tus tareas y tu calendario. Te mantienen al día con los plazos, los seguimientos o las tareas puntuales. Son útiles cuando capturas ideas en documentos, pero necesitas actuar más tarde.

¿Te hemos dicho que ClickUp es una herramienta de IA gratuita para reuniones? ClickUp lo hace todo, desde tomar notas hasta ejecutar proyectos a la perfección, al tiempo que proporciona análisis robustos, toma de notas sencilla y visualizaciones llamativas, todo ello con capacidades avanzadas de IA.

Las mejores funciones de ClickUp:

Desencadena acciones automáticamente utilizando utilizando las automatizaciones de ClickUp para crear, asignar o actualizar tareas cada vez que una nueva transcripción o nota de reunión llega a tu entorno de trabajo.

Mejora las transcripciones de las reuniones con con etiquetas de tareas personalizadas : añade contexto como el tipo de reunión, el nombre del cliente o la prioridad para mantener todo organizado y rastreable.

Inserte fragmentos ricos en contexto en en ClickUp Asigne comentarios para asignar tareas directamente desde transcripciones y proporcionar una referencia precisa sin compartir documentos completos.

Limitaciones de ClickUp:

Curva de aprendizaje más pronunciada para los nuevos usuarios debido a la amplia biblioteca de funciones

Precios de ClickUp:

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp es una de esas herramientas que te acaba conquistando... En lugar de hacer malabarismos con diez apps diferentes... ClickUp lo pone todo en un solo lugar.

ClickUp es una de esas herramientas que te acaba conquistando... En lugar de hacer malabarismos con diez apps diferentes... ClickUp lo pone todo en un solo lugar.

2. Microsoft OneNote (el mejor para tomar notas visuales)

a través de Microsoft OneNote

Para cualquiera que ya utilice la suite de Microsoft, Microsoft OneNote ofrece un cambio natural desde Amplenote. Como parte de Office 365, se enlaza a la perfección con Word, Excel, Outlook y el resto, para que tus notas estén junto a las herramientas que utilizas cada día.

En lugar de cambiar por completo la forma de tomar notas, OneNote se basa en conceptos familiares: cuadernos divididos en secciones y páginas que puedes organizar como quieras. Obtienes una jerarquía clara sin sentirte limitado por plantillas rígidas.

Lo que distingue a OneNote es su flexibilidad de entrada. Puedes escribir libremente, escribir a mano o insertar archivos, y cambiar de método en la misma página. Si tienes una pantalla táctil o un lápiz óptico, el lienzo se transforma en un espacio para dibujar diagramas o anotar diapositivas con solo unos pocos toques. Esa adaptabilidad facilita la captura de ideas en cualquier formato que necesites.

Las mejores funciones de Microsoft OneNote

Organice su contenido en páginas de formato libre con compatibilidad para dibujos, imágenes, listas y notas escritas a mano

Utilice Microsoft Copilot para generar ideas, esquemas o resúmenes directamente en sus notas

Sincronice notas entre dispositivos y acceda a ellas sin conexión con la compatibilidad perfecta con la nube de Microsoft 365

Limitaciones de Microsoft OneNote

Las funciones de IA solo están disponibles cuando se integran con Microsoft Copilot

Precios de Microsoft OneNote

Gratis con funciones limitadas.

Incluido con las suscripciones a Microsoft 365 (desde 9,99 $ al mes para particulares)

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OneNote?

Un crítico de Capterra escribe:

Versatilidad: este software ofrece pocas limitaciones a la creatividad y ayuda a dar vida al diseño visual que deseas. El uso compartido de cuadernos ha supuesto un gran cambio, ya que me ha aportado mucha credibilidad y el reconocimiento de mis compañeros.

Versatilidad: este software ofrece pocas limitaciones a la creatividad y ayuda a dar vida al diseño visual que deseas. El uso compartido de cuadernos ha supuesto un gran cambio, ya que me ha aportado mucha credibilidad y el reconocimiento de mis compañeros.

3. Google Keep (ideal para notas rápidas y recordatorios sencillos)

a través de Google Keep

Google Keep te permite capturar notas, listas, fotos y clips de audio y organizarlos en un tablero digital flexible. Puedes compartir tu lista de tareas pendientes o la lista de la compra con tu familia y ver cómo se marcan los elementos en tiempo real, sin necesidad de enviar mensajes adicionales.

La función de nota de voz también agiliza la captura: graba una nota de audio rápida cuando estés fuera y conviértela más tarde en texto para consultarla fácilmente.

Sin embargo, Keep tiene dificultades con los flujos de trabajo más avanzados. A pesar de su potencial, sigue sin estar conectado con Google Tasks y Calendar, por lo que te pierdes una experiencia unificada y todo en uno.

Las mejores funciones de Google Keep

Graba notas de voz que se transcriben automáticamente en texto que se puede buscar

Organice notas utilizando rótulos y códigos de colores

Crea notas colaborativas en tiempo real para compartir con amigos o familiares

Fija notas en la pantalla de inicio de tu dispositivo y mantente al tanto de las tareas prioritarias

Limitaciones de Google Keep

No tiene la capacidad de gestionar la toma de notas complejas

Precios de Google Keep

Gratis con una cuenta de Google hasta 15 GB de almacenamiento

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2 : 4,2/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Keep?

Un usuario de Reddit comparte:

Keep es rápido y fiable, y lo que hace, lo hace muy bien... Es una excelente herramienta de captura/bandeja de entrada, buena para listas de control tipo recados, y la búsqueda es muy rápida. Pero se convierte fácilmente en un cementerio de notas, y las notas complejas con saltos de línea y sangría quedan fatal en formato de tarjeta.

Keep es rápido y fiable, y lo que hace, lo hace muy bien... Es una excelente herramienta de captura/bandeja de entrada, buena para listas de control tipo recados, y la búsqueda es muy rápida. Pero se convierte fácilmente en un cementerio de notas, y las notas complejas con saltos de línea y sangría quedan fatal en formato de tarjeta.

📮 Información de ClickUp: Más de la mitad de los empleados (57 %) pierden tiempo buscando en documentos internos o en la base de conocimientos de la empresa para encontrar información relacionada con el trabajo. ¿Y cuando no lo encuentran? Uno de cada seis recurre a soluciones personales, como rebuscar en correos electrónicos antiguos, notas o capturas de pantalla solo para reunir la información necesaria.

4. Apple Notes (la mejor para tomar notas minimalistas en todos los dispositivos)

a través de Notes – Apple iCloud

Apple Notes ofrece una experiencia de toma de notas limpia y sin florituras que se sincroniza a la perfección en todos los dispositivos Apple. Para cualquiera que haya invertido en el ecosistema de Apple, es la opción preferida entre las alternativas a Amplenote para el pensamiento no lineal.

Iniciar Notes en un Mac es tan sencillo como hacer clic en un icono en la esquina, y el contenido copiado desde un iPhone está disponible al instante en el escritorio. Puedes almacenar texto, imágenes, enlaces, PDF, mapas e incluso bocetos, todo organizado en carpetas y con la posibilidad de realizar búsquedas en cualquier momento.

El escáner de documentos integrado convierte las páginas en papel en archivos PDF sin necesidad de aplicaciones adicionales. Además, los bocetos escritos a mano o con el Apple Pencil aparecen junto a las notas escritas. Sin embargo, el formato avanzado (mover bloques de texto, sangría compleja o ajustes de diseño) es limitado. Encontrarás usuarios de iOS que buscan herramientas más potentes para la gestión de tareas.

Las mejores funciones de Apple Notes

Sincronice notas entre dispositivos Apple con iCloud, incluyendo texto, imágenes y listas de control

Añade una capa de privacidad a las notas confidenciales con Face ID, Touch ID o una contraseña

Organiza tus notas en carpetas y subcarpetas, y utiliza etiquetas para filtrarlas rápidamente

Plantillas predefinidas de Apple Notes para mantener la coherencia en tus notas, tareas y proyectos

Limitaciones de Apple Notes

Solo viable con productos Apple

Precios de Apple Notes

Gratis con iCloud (5 GB incluidos); más almacenamiento disponible a través de planes de pago de iCloud+

Valoraciones y reseñas de Apple Notes

App Store de Apple: 4,6/5 (más de 20 000 valoraciones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Apple Notes?

Un usuario de Reddit comparte:

Ideal para notas rápidas, manuscritas o de voz. La sincronización es rápida en dispositivos Apple, pero es molesto acceder desde Windows. La versión web me sigue desconectando.

Ideal para notas rápidas, manuscritas o de voz. La sincronización es rápida en dispositivos Apple, pero es molesto acceder desde Windows. La versión web me sigue desconectando.

👀 ¿Sabías que...? Dos investigadores de la Universidad de Princeton y la Universidad de California, Los Ángeles, descubrieron que escribir notas a mano es más eficaz para comprender y retener la información que escribirlas en un ordenador.

5. Obsidian (la mejor para enlazar ideas complejas con propiedad total de los datos)

vía Obsidian

Obsidian es útil para gestionar un archivo personal enorme, con cientos o incluso miles de notas individuales, entre otras alternativas a Amplenote. Esta app, aplicación para tomar notas, permite interconectar y establecer conexiones bidireccionales reales, de modo que todas las ideas, proyectos o referencias se pueden vincular entre sí.

Imagine el seguimiento de múltiples campañas de marketing para el mismo producto. Con Obsidian, cada nota relacionada se enlaza entre sí, y la vista gráfica integrada revela al instante los grupos y las relaciones que se pasan por alto.

Dicho esto, Obsidian se centra en la exploración profunda e individual, más que en la colaboración en equipo. Aunque organizar tus notas como una red de conocimientos personales es útil, no permite añadir comentarios ni editar en tiempo real.

Si tu flujo de trabajo depende de enviar información o tareas al exterior (asignar elementos de acción, recopilar comentarios o sincronizar con otras apps), el diseño minimalista de Obsidian puede resultar restrictivo. Es bueno como entorno aislado para ideas, pero se queda corto cuando se necesita un entorno de trabajo totalmente integrado y orientado al equipo.

Las mejores funciones de Obsidian

Enlaces bidireccionales y vista gráfica para crear una red de pensamientos conectados como tu propio wiki personal

Modo lienzo para organizar ideas espacialmente, perfecto para lluvias de ideas, mapas o pensamiento visual

Publica notas como base de conocimientos o wiki con dominios personalizados y diseño optimizado para SEO

Limitaciones de Obsidian

La sincronización entre dispositivos requiere un complemento de pago, y las funciones de colaboración están limitadas a menos que se utilicen soluciones alternativas

Precios de Obsidian

Gratis para uso personal

Sincronización: 5 $ al mes por usuario

Publicación: 10 $ al mes por sitio web

Licencia comercial: 50 $/usuario/año

Valoraciones y reseñas de Obsidian

Google Play : 4,3 (más de 12 000 reseñas)

Apple Store: 4,5 (más de 2000 reseñas)

Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian

Un usuario de Reddit comparte:

Obsidian me ofrece un espacio de escritura con marcado limpio que me ayuda a pensar mejor, pero muchos de los extras, como la vista gráfica, los enlaces externos y el complemento Smart Connections, me parecen excesivos. Yo utilizo principalmente el gráfico local y una estructura de carpetas sencilla.

Obsidian me ofrece un espacio de escritura con marcado limpio que me ayuda a pensar mejor, pero muchos de los extras, como la vista gráfica, los enlaces externos y el complemento Smart Connections, me parecen excesivos. Yo utilizo principalmente el gráfico local y una estructura de carpetas sencilla.

👀 ¿Sabías que...? Roam Research es una herramienta para tomar notas diseñada específicamente para el pensamiento no lineal. A diferencia de las aplicaciones de notas tradicionales que organizan la información en carpetas o documentos estáticos, Roam utiliza un modelo basado en gráficos que imita el funcionamiento del cerebro al establecer conexiones (a internet) entre ideas. Obsidian ofrece muchas de las mismas funciones básicas en un paquete más flexible, que respeta la privacidad y se puede utilizar sin conexión.

6. Evernote (ideal para sincronizar dispositivos y recortar contenido web)

vía Evernote

Evernote mantiene tus notas, documentos y recortes web fácilmente accesibles en cualquier dispositivo. Su búsqueda con tecnología OCR incluso encuentra texto dentro de imágenes y archivos PDF, para que nunca tengas que buscar en archivos. El Web Clipper te permite guardar artículos, fragmentos de código o recetas directamente en un cuaderno organizado.

Con la búsqueda y edición con IA, Evernote va más allá del almacenamiento para convertirse en un verdadero socio de productividad: muestra información clave, ordena borradores y te da ideas nuevas cuando necesitas inspiración.

Puedes enlazar con ClickUp, Google Calendar, Slack o Teams, para que las notas y los recordatorios de las reuniones fluyan sin problemas a tus herramientas favoritas. Si te preguntas cómo llevar un seguimiento de las tareas, la función Tareas de Evernote te ayuda con eso. Puedes dividir los proyectos en tareas más pequeñas, asignar responsabilidades y realizar un seguimiento del progreso, todo dentro de la app.

Las mejores funciones de Evernote

Recorta páginas web o artículos completos con Web Clipper y guárdalos en cuadernos específicos con etiquetas

Utilice la búsqueda con IA para encontrar contenido en notas, documentos, PDF e incluso texto de imágenes (OCR)

Transcribe notas de audio en texto que se puede buscar, lo que resulta útil para reuniones e ideas sobre la marcha

Limitaciones de Evernote

El plan básico (gratis) ahora te limita a solo 50 notas y un cuaderno, y solo se sincroniza con un dispositivo

Precios de Evernote

Gratis : funciones básicas

Personal : 14,99 $ al mes

Profesional : 17,99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2 : 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote

Un usuario de G2 comparte:

Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de sitios web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.

Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de sitios web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.

🧠 Dato curioso: En la década de 1830, Charles Dickens aprendió taquigrafía para convertirse en reportero parlamentario, una experiencia que plasmó en su personaje David Copperfield.

7. Tana (el mejor entorno de trabajo nativo de IA para el pensamiento estructurado)

vía Tana

Tana combina las notas tradicionales con IA y entrada de voz para ayudarte a capturar y organizar ideas rápidamente. Está diseñado para usuarios que desean que sus notas se conviertan en tareas, proyectos o datos estructurados sin necesidad de formatear manualmente.

Si estás explorando cómo utilizar la IA para las tareas cotidianas, Tana te lo pone fácil. Con solo unas pulsaciones o una nota de voz rápida, puedes convertir pensamientos fugaces en elementos estructurados y procesables.

Su enfoque centrado en la estructura convierte cada nota en un objeto dinámico que se puede vincular, etiquetar y consultar. Tanto si estás desconectado como si estás grabando notas de voz sobre la marcha, Tana tiene como objetivo reducir la fricción entre la captura y la actuación sobre la información.

Las mejores funciones de Tana

Convierta las notas en elementos estructurados como tareas, reuniones u OKR utilizando Supertags, lo que las hace filtrables, buscables y rastreables

Transcribe automáticamente las notas de voz en elementos de la agenda, ideas o notas utilizando el procesamiento de IA integrado

Utilice fuentes personalizadas para mostrar elementos clave como próximas reuniones, tareas delegadas o metas, sin necesidad de etiquetar u organizar nada manualmente

Limitaciones de Tana

Exportar contenido desde Tana puede resultar difícil, ya que las opciones integradas para sacar datos de la plataforma son limitadas

Precios de Tana:

Plan Free: Disponible con funciones básicas

Planes de pago: Plus : 10 $ al mes Pro : 18 $ al mes

Más : 10 $ al mes

Pro: 18 $ al mes

Más : 10 $ al mes

Pro: 18 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Tana

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tana?

Un usuario de Reddit comparte:

Elegí Tana por la facilidad con la que se puede ver la información de tantas formas diferentes (listas, tarjetas, pestañas, calendario, menú lateral), todo ello sin necesidad de conocimientos técnicos. Dicho esto, echo de menos las siguientes cosas de Obsidian: el acceso local, el omnipresente formato Markdown y la facilidad y el uso de las copias de seguridad.

Elegí Tana por la facilidad con la que se puede ver la información de muchas maneras (listas, tarjetas, pestañas, calendario, menú lateral), todo ello sin necesidad de conocimientos técnicos. Dicho esto, echo de menos las siguientes cosas de Obsidian: el acceso local, el omnipresente formato Markdown y la facilidad y el uso de las copias de seguridad.

8. Nimbus Note (ahora FuseBase; ideal para la colaboración estructurada en equipo)

vía FuseBase

Nimbus Note (ahora FuseBase) es un software de colaboración de documentos multiplataforma. Mientras que los entusiastas de la productividad utilizan Amplenote para gestionar sus flujos de trabajo personales, FuseBase es una plataforma de entorno de trabajo centrada en el B2B para equipos pequeños, clientes y socios.

Permite a equipos y personas gestionar notas, tareas y proyectos en un solo lugar. Ofrece toma de notas en múltiples formatos, organización estilo base de datos y herramientas de captura de pantalla integradas. Esta alternativa a Amplenote combina el poder de la toma de notas, las bases de conocimiento, los agentes de IA y los portales de clientes bajo un mismo paraguas.

Las mejores funciones de Nimbus Note

Crea entornos de trabajo independientes para diferentes equipos, clientes o proyectos, cada uno con distintos niveles de acceso

Captura páginas web completas, imágenes o screencasts con el Nimbus Clipper integrado y añádele anotaciones dentro de las notas

Añada bases de datos, hojas de cálculo y listas de tareas directamente a las notas para crear un wiki interno dinámico o un portal para clientes

Limitación de Nimbus Note

Los usuarios han informado de problemas de inicio de sesión y compatibilidad inconsistente de la app, aplicación, entre plataformas

Precios de Nimbus Note

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nimbus Note

G2 : 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nimbus Note?

Una reseña en Google Play Notes:

Es maravillosa y puede barrer el suelo con un bloatware disfrazado de app para tomar notas (no hay premio por adivinarlo). Los desarrolladores son muy receptivos si encuentras algún inconveniente. Su atractivo estético es su mayor encanto, pero también está repleta de funciones. Mucha suerte a todo el equipo de Fuse Base (parece que han cambiado el nombre de Nimbus)

Es maravillosa y puede barrer el suelo con un bloatware disfrazado de app para tomar notas (no hay premio por adivinarlo). Los desarrolladores responden rápidamente si encuentras algún inconveniente. Su atractivo estético es su mayor encanto, ¡pero también está repleta de funciones! Mucha suerte a todo el equipo de fuse base (parece que han cambiado el nombre de nimbus)

9. Workflowy (ideal para esquemas minimalistas y anidamiento infinito)

vía Workflowy

WorkFlowy convierte tus notas y tareas pendientes en listas anidadas, para que puedas alejarte para ver el panorama general o sumergirte en los detalles más granulares con un solo clic.

Su formato de esquema plegable da la sensación de desplazarse por comentarios en hilos, lo que te permite expandir solo los temas que necesitas. Cuando quieras tener una visión visual del progreso, el tablero Kanban integrado de Workflowy transforma cualquier lista en columnas. Puedes mover tareas de «idea» a «terminada» sin salir de tu esquema.

Las mejores funciones de Workflowy

Le permite duplicar elementos en diferentes ubicaciones, de modo que cualquier edición realizada en un lugar se actualiza automáticamente en todas las instancias enlazadas

Compatible con tableros de estilo kanban dentro de cualquier lista para gestionar proyectos visualmente sin salir del esquema

Permite incrustar medios enriquecidos, como vídeos de YouTube y tuits, directamente en las notas para una planificación con más contexto

Limitaciones de Workflowy

Las opciones de formato son limitadas, sin compatibilidad con tablas, con un estilo mínimo y todo el contenido almacenado en un único archivo, lo que puede resultar restrictivo para los usuarios que prefieren una organización de notas más estructurada.

Precios de Workflowy

Plan Free

Pro: 8,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Workflowy

G2 : 4,5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 15 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workflowy?

Un usuario de Reddit nota:

Workflowy es una herramienta de esquematización magnífica y la utilizo para organizar gran parte de mi vida. Es sencilla, rápida, fácil de usar con el teclado y funciona en cualquier lugar. Creo que mucha gente la buscó porque había utilizado otras herramientas de esquematización anteriormente (como More, GrandView, Ecco, etc.) y quería una herramienta web.

Workflowy es una magnífica herramienta para crear esquemas y la utilizo para organizar gran parte de mi vida. Es sencilla, rápida, fácil de usar con el teclado y funciona en cualquier lugar. Creo que mucha gente la buscó porque había utilizado otras herramientas para crear esquemas (como More, GrandView, Ecco, etc.) y quería una herramienta web.

10. Supernotes (lo mejor para la gestión del conocimiento basada en tarjetas)

vía Supernotes

Supernotes utiliza un enfoque único basado en fichas para ayudarte a capturar, organizar y colaborar en ideas más rápidamente.

En lugar de largas páginas o documentos, cada idea se convierte en una pequeña ficha con etiquetas, enlaces, ecuaciones matemáticas, imágenes y tablas.

Con vistas gráficas visuales, jerarquías anidadas y colaboración en tiempo real, Supernotes se parece más a un mapa de conocimientos que a una herramienta de notas lineales. Es beneficioso para estudiantes, investigadores y fans de Zettelkasten que quieren notas atómicas que puedan mover y enlazar profundamente.

Las mejores funciones de Supernotes

El formato de fichas te permite dividir las ideas en fragmentos atómicos y compartibles, con compatibilidad para ecuaciones, tablas y contenido enriquecido

Vista gráfica para visualizar conexiones (a internet) entre notas en 2D y 3D

Colaboración en tiempo real sin necesidad de que los demás tengan una cuenta de Supernotes

Limitaciones de Supernotes

Nivel gratuito limitado después de las primeras 100 tarjetas de notas; tendrás que recomendar a amigos o actualizar para seguir utilizándolo sin restricciones

Precios de Supernotes

Plan Free: 100 tarjetas

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Supernotes

G2 : 4,8/5 (más de 45 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Supernotes?

Un usuario de Reddit nota:

Supernotes parece increíble: una de las mejores interfaces de usuario que existen, altamente integrada, multiplataforma, y la tarjeta de notas es una forma genial de organizar la información.

Supernotes parece increíble: una de las mejores interfaces de usuario que existen, altamente integrada, multiplataforma, y la tarjeta de notas es una forma genial de organizar la información.

