los 10 mejores programas de procesamiento de textos de 2024 (gratuitos y de pago)

Cuando asistes a una conferencia virtual o tu jefe empieza a marcar como favoritos sus consejos de productividad, ¿qué haces? Abres un documento digital y tomas notas. 📝

...probablemente con el mismo software de procesamiento de textos que usas desde noveno curso. 👀

El software de procesamiento de textos ya no es lo que era-es mejor.

Estas herramientas han evolucionado más allá de las aburridas pantallas en blanco que nos veíamos obligados a utilizar. Ahora, ¡el procesamiento de textos puede ser realmente divertido!

Edición de texto enriquecido, formato dinámico, ayuda intuitiva a la escritura y las funciones de colaboración son algunas de las mayores ventajas de utilizar los mejores procesadores de texto. ¿Pero lo mejor? También es increíblemente asequible.

Síganos mientras nos sumergimos en todas las funciones imprescindibles de los procesadores de texto y en los 10 mejores para cada equipo, estilo de escritura y caso de uso Completada con comparaciones detalladas de funciones, ventajas e inconvenientes, precios, valoraciones y mucho más

¿Qué es un procesador de textos?

Un software de procesamiento de textos es una aplicación que se utiliza para capturar, dar formato y editar cualquier tipo de escrito, ya sean ideas generales, notas de reuniones, POE o borradores de correo electrónico. Es posible que su mente se dirija inmediatamente a las máquinas de escribir, pero las ventajas del software de procesamiento de textos van mucho más allá. Gracias al moderno desarrollo de software de gestión de proyectos herramientas de colaboración y un diseño intuitivo, el software de tratamiento de textos puede hacer más de lo que jamás pensó Puedes editar un documento junto con tus compañeros, organizar documentos por categorías compartirlos mediante enlaces sencillos y dar rienda suelta a su creatividad con un formato enriquecido. Y hoy en día, ¡eso es lo mínimo!

La cuestión es que hoy en día hay un montón de programas de tratamiento de textos entre los que elegir.

De hecho, apostaríamos un dólar a que se te ocurren unos cuantos mientras hablamos Puede que incluso tengas los tres mejores

Pero con el número de funciones nuevas, flexibles e interesantes que se añaden cada día a las herramientas de procesamiento de textos, es importante saber qué buscar en el software que elijas para que se adapte mejor a tu caso de uso y saques el máximo partido a tu dinero.

¿Qué debe buscar en los programas de procesamiento de textos?

Toda esta charla sobre funciones avanzadas hace que te preguntes: ¿qué aspecto tiene realmente esta función?

No tiene por qué conformarse con las funciones básicas con las que crecimos luchando. Tampoco tienes que pagar un ojo de la cara para acceder a un software potente que puede hacer que tus documentos vayan mucho más allá

Varios miembros de un equipo editan un documento a la vez en ClickUp Docs

Aquí tiene una lista de nuestras funciones favoritas e imprescindibles que debe buscar en su próximo software de procesamiento de textos:

Facilidad de uso : Asegúrese de que su software sea fácil de aprender, compartir con otros y que sea compatible de manera eficiente con sus funciones más utilizadas

: Asegúrese de que su software sea fácil de aprender, compartir con otros y que sea compatible de manera eficiente con sus funciones más utilizadas Basado en la nube y un modo offline fiable : ¡Son cosas que pasan! Puede que pierdas la conexión (a internet), que necesites cambiar de dispositivo o que te pidan que compartas tus documentos sobre la marcha. El software basado en la nube y la función sin conexión garantizan que estos obstáculos no supondrán ningún problema real

: ¡Son cosas que pasan! Puede que pierdas la conexión (a internet), que necesites cambiar de dispositivo o que te pidan que compartas tus documentos sobre la marcha. El software basado en la nube y la función sin conexión garantizan que estos obstáculos no supondrán ningún problema real Funciones de colaboración : Estas funciones le permiten editar y desarrollar documentos en tiempo real con el equipo Con claridad y sin solapamientos. Y considéralo un extra si también puedes etiquetar a tu equipo o comentar tu texto

: Estas funciones le permiten editar y desarrollar documentos en tiempo real con el equipo Con claridad y sin solapamientos. Y considéralo un extra si también puedes etiquetar a tu equipo o comentar tu texto Permisos personalizados y uso compartido : Especialmente si trabajas a menudo con partes interesadas, clientes u otros departamentos, es importante tener la posibilidad de elegir quién puede editar, ver o dar acceso a tu trabajo

: Especialmente si trabajas a menudo con partes interesadas, clientes u otros departamentos, es importante tener la posibilidad de elegir quién puede editar, ver o dar acceso a tu trabajo Historial de versiones : Esta es tu forma de mantener un rastro de papel digital. Además, si cometes un error, podrás volver atrás y restaurar el texto

: Esta es tu forma de mantener un rastro de papel digital. Además, si cometes un error, podrás volver atrás y restaurar el texto Integraciones: Cuantas más integraciones, más información podrás incluir en tus documentos Además, las integraciones múltiples con el procesador de textos que elijas te permitirán acceder a tus documentos desde prácticamente cualquier lugar y desde cualquier otra herramienta

Cree wikis detallados, gestione flujos de trabajo y colabore con el equipo, todo desde su entorno de trabajo de ClickUp

10 mejores ejemplos de software de procesador de textos gratuito/a en 2024

No hay ninguna razón por la que su software de procesamiento de textos no pueda ser emocionante, dinámico o colaborativo.

Los editores digitales y el uso compartido de documentos han recorrido un largo camino en la última década y ¡tenemos toneladas de software para mostrar ese crecimiento! El reto es encontrar una herramienta que se adapte a tus necesidades y a tu estilo de trabajo.

¿Y qué hay que hacer? Volver a consultar esta Lista

Hemos investigado y probado los mejores procesadores de texto para ofrecerte nuestros 10 favoritos en función de sus mejores funciones, limitaciones, precios, valoraciones y mucho más

ClickUp Docs permite formato enriquecido y comandos de barra inclinada para trabajar con más eficacia

ClickUp es lo último en todo en uno herramienta de productividad para que equipos de todos los sectores centralicen su trabajo en una plataforma de colaboración. ClickUp es conocida por su amplio conjunto de funciones totalmente personalizables, entre las que se incluye una función integrada de gestión de la información editor de documentos para crear desde simples listas de tareas hasta wikis detallados, y luego conectarlos directamente a su flujo de trabajo.

Con la capacidad de convertir texto en tareas procesables, incrustar datos de prácticamente cualquier otra herramienta de trabajo y colaborar en documentos en tiempo real, Documentos ClickUp es la herramienta de procesamiento de textos ideal para equipos, estudiantes y corporaciones.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp AI para ayudarle a redactar textos convincentes, aportar ideas, editar, corregir, resumir notas y mucho más

Funciones avanzadas de procesamiento de textos y gestión del trabajo en todotodos los planes de preciosincluso Free Forever

Incruste medios, tablas, marcadores e incluso otros documentos en ClickUp Docs para aportar más contexto y valor a sus hojas de ruta y bases de conocimiento

La detección en vivo en ClickUp Docs permite a los equipos editar, contribuir y comentar el mismo documento en tiempo real

Vincule Docs a tareas y añada widgets para actualizar automáticamente los flujos de trabajo desde su editor de documentos

Convierta el texto resaltado enelementos de acción y delegarlos al equipo con hilocomentarios y @menciones* Cientos deplantillas para cualquier caso de usoincluyendo varias creadas específicamente para ClickUp Docs

Uso compartido fácil y seguro a través de URL para cualquier invitado, colaborador o incluso acceso público

Más de 1.000 integraciones para incrustar trabajo en ClickUp Docs desde prácticamente cualquier lugar

Páginas anidadas y opciones de estilo para crear jerarquías visuales dentro de cada documento

Utilice el asistente de escritura ClickUp AI para mejorar su escritura

Contras de ClickUp

Puede haber un periodo de adaptación para aprender todas las funciones avanzadas de ClickUp

Algunas vistas aún no se ofrecen en la app para móviles

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $ por usuario y mes

: 7 $ por usuario y mes Empresa : 12 $ por usuario, al mes

: 12 $ por usuario, al mes Empresa : Póngase en contacto con ClickUp para precios personalizados

: Póngase en contacto con ClickUp para precios personalizados ClickUp AI: Añadir a cualquier plan de pago por 5 $ por miembro al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 5.680 opiniones)

4,7/5 (más de 5.680 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.540+ opiniones)

2. Microsoft Word

vía Microsoft WordMicrosoft Word es un potente procesador de textos con el que cualquiera puede crear documentos de Word, hojas de cálculo, correos electrónicos y mucho más. Forma parte del Microsoft Office Suite, que facilita la integración con otros productos de Microsoft como Excel y PowerPoint.

Word ofrece varias funciones que te ayudarán a mantenerte organizado, como opciones de plantillas para distintos tipos de documentos formales y herramientas avanzadas de edición. Puede añadir imágenes, tablas, gráficos, hipervínculos y otros elementos multimedia para mejorar el aspecto de sus documentos de MS Word. El programa también ofrece muchas funciones que ayudan a crear documentos de forma más eficaz, como un corrector ortográfico, un autocorrector y un tesauro.

Las mejores funciones de Microsoft Word

Almacenamiento en OneDrive para guardar documentos y acceder a ellos desde cualquier lugar

Colaboración en tiempo real para compartir y editar con otras personas

Corrector ortográfico y gramatical

App, aplicación móvil

Limitaciones de Microsoft Word

Las funciones de la barra de herramientas varían de una versión a otra

Muchas funciones de los formularios de Word no se transfieren y hacen que el formato se rompa al imprimir los documentos

Precios de Microsoft Word

Microsoft Word está disponible como versión independiente por 159,99 $ o con una suscripción a Microsoft 365

Valoraciones y reseñas de Microsoft Word

Capterra: 4.7/5 (1,600+ reseñas)

4.7/5 (1,600+ reseñas) G2: 4,7/5 (más de 1.000 opiniones)

3. Documentos de Google

vía Documentos de GoogleDocumentos de Google es un procesador de textos en línea que facilita la creación y edición de documentos profesionales. Con colaboración en tiempo real documentos de Google proporciona una plataforma para la colaboración en tiempo real grupos de personas colaboren en un mismo proyecto para que todo el mundo esté al día del progreso del documento. También dispone de funciones como la creación de plantillas y la automatización del formato para que su documento tenga un aspecto profesional.

Con Documentos de Google, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los cambios, comentarios y sugerencias a medida que realizan revisiones y ediciones. Todos los documentos que crees en Documentos de Google se guardan automáticamente en la nube, para que puedas acceder a ellos desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Así que, tanto si estás en tu escritorio como en tu dispositivo móvil, ¡puedes seguir trabajando!

Las mejores funciones de Documentos de Google

menciones para seleccionar personas, archivos y eventos relevantes

Smart Compose te ayuda a escribir más rápido con menos errores

Aplicaciones de terceros con herramientas de gestión de proyectos

Respuestas a comentarios desde Gmail

Documentos de Google límites

Limitaciones en el tamaño de los documentos

No es adecuado como sistema de base de conocimientos escalable

Precios de Documentos de Google

Documentos de Google es gratuito/a con una cuenta de Google

Valoraciones y reseñas de Documentos de Google

Capterra: 4.7/5 (27,000+ reseñas)

4.7/5 (27,000+ reseñas) G2: N/A

4. Grammarly

vía Grammarly Grammarly es un asistente de escritura basado en IA. Te ayuda a identificar y corregir rápidamente errores de gramática, ortografía, puntuación y otros errores de escritura. Grammarly te ofrece sugerencias mientras utilizas aplicaciones de escritorio o sitios web, como Gmail, ClickUp, LinkedIn, Documentos de Google y muchos más

Con Grammarly, recibirás comentarios sobre tu escritura en tiempo real para que puedas mejorarla al instante. Además, gracias a su profundo conocimiento de temas gramaticales y lingüísticos, puedes confiar en que tu próximo informe o proyecto será pulido y profesional. Grammarly te permite centrarte en lo importante: crear contenidos sólidos y convincentes.

Las mejores funciones de Grammarly

Guía de estilo para capturar la voz y el estilo para documentos coherentes

Fragmentos de texto para insertar frases y párrafos en todos los flujos de trabajo

Detector de tono para una comunicación eficaz

Editor en la app para subir documentos

Límites de Grammarly

No funciona con todas las aplicaciones y sitios web

Suscripciones mensuales caras

Precios de Grammarly

Plan Free : gratuito/a

: gratuito/a **Plan Premium 12 $/mes

Plan Business: 15 $/miembro al mes

Valoraciones y reseñas de Grammarly

Capterra: 4.7/5 (6,000+ reseñas)

4.7/5 (6,000+ reseñas) G2: 4.6/5 (1,200+ opiniones)

5. Oficina WPS

vía Oficina WPS WPS Office es una completa suite ofimática que te proporciona las herramientas y funciones necesarias para gestionar todos tus documentos, archivos y presentaciones de manera eficiente. Soporta los formatos de archivo más populares y es compatible con PC y dispositivos móviles. Con WPS Office, los usuarios pueden crear y editar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones de diapositivas en una interfaz intuitiva y fácil de usar.

También incluye potentes herramientas de gestión de documentos como temas de color, anotación, documentos PDF divididos y conversión de formatos de archivo. El programa también dispone de funciones avanzadas de colaboración que permiten a varios usuarios trabajar simultáneamente en el mismo archivo.

Las mejores funciones de WPS Office

más de 100.000 plantillas organizadas por categorías

Compatibilidad con varios idiomas

Extracción de texto

Creación de marcas de agua

Limitaciones de WPS Office

Capacidad limitada para manejardiferentes estilos de trabajo y preferencias

No existe un plan gratuito/a

Precios de WPS Office

WPS Estándar: Gratis

Gratis WPS Pro: 23,99 $ por 6 meses o 35,99 $ por 1 año

Valoraciones y reseñas de WPS Office

Capterra: 4.5/5 (1,200+ opiniones)

4.5/5 (1,200+ opiniones) G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

6. Dropbox Papel

vía Documento de DropboxDocumento de Dropbox ofrece una forma sencilla de iniciar un proyecto. La función de arrastrar y soltar permite a los usuarios dividir tareas complejas en partes fácilmente manejables. En invitar a compañeros de equipo a colaborar en proyectos todos pueden contribuir a la conversación, comentar el trabajo de los demás y aportar ideas en tiempo real.

La función Master Doc permite a cualquiera crear un hub para otros documentos. Para proyectos complejos o a largo plazo, organizar los documentos desde el principio aumentará la productividad. Te proporciona una forma eficaz de acceder y gestionar todos los documentos relacionados creando enlaces a ellos. No necesitas perder tiempo buscando archivos. Busque o navegue dentro del documento maestro

Dropbox Paper mejores funciones

Barra de búsqueda para encontrar documentos públicos asociados a la dirección de correo electrónico de un miembro del equipo

Atajos de teclado para resaltar texto específico

Plantillas personalizadas para formularios estándar

Tabla de contenidos autogenerada

Límites de Dropbox Paper

Limitaciones en los tamaños de carga de archivos en una cuenta de Dropbox

Los usuarios básicos sólo pueden iniciar sesión en tres dispositivos a la vez

Precios de Dropbox Paper

Plus : 9,99 $/mes para 1 usuario

: 9,99 $/mes para 1 usuario Familia : 16,99 $/familia al mes para hasta 6 usuarios

: 16,99 $/familia al mes para hasta 6 usuarios Profesional : 16,58 $/mes para 1 usuario

: 16,58 $/mes para 1 usuario Estándar : 15 $/usuario al mes para más de 3 usuarios

: 15 $/usuario al mes para más de 3 usuarios Avanzado : 24 $/usuario al mes para 3+ usuarios

: 24 $/usuario al mes para 3+ usuarios Empresa: Ponte en contacto con Dropbox para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Dropbox Paper

Captura: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

4,4/5 (más de 100 opiniones) G2: 4,1/5 (más de 4.400 opiniones)

7. Notion

vía NotionNotion es un entorno de trabajo basado en documentos para sus notas, tareas, documentos y bases de datos. Es una herramienta versátil como procesador de textos para el seguimiento de cualquier información, desde hitos del proyecto y recordatorios de tareas a planes de viaje e ideas personales.

El sistema operativo de Notion facilita la organización de cualquier cosa de la que necesites hacer un seguimiento. Con su intuitiva interfaz de arrastrar y soltar, puedes configurar rápidamente entornos de trabajo personalizados adaptados a cualquier tipo de proyecto o meta. Además, Notion te permite enlazar entre diferentes bases de datos y notas, crear listas de control, incrustar medios y mucho más.

Notion mejores funciones

plataformas iOS, Windows, navegador web y MacOS

Calendario, Tableros Kanban, listas y vistas de galería

Notion IA para ayuda a la escritura

Enlace bidireccional

Límites de Notion

Planes premium caros en comparación con otros procesadores de texto de esta lista

Funciones limitadas de gestión de proyectos y tareas

Precios de Notion

Plan Free : gratuito/a

: gratuito/a Plan Plus : 8 $/usuario al mes, facturados anualmente

: 8 $/usuario al mes, facturados anualmente Plan Business : 15 $/usuario al mes, facturación anual

: 15 $/usuario al mes, facturación anual Empresa: Póngase en contacto con Notion para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Notion

Capterra: 4.7/5 (1,100+ opiniones)

4.7/5 (1,100+ opiniones) G2: 4,6/5 (más de 1.000 opiniones)

8. Coda

vía CodaCoda es un potente editor de documentos para crear y gestionar contenidos. Con Coda, puede crear documentos desde cero, editar los existentes, realizar un seguimiento de los cambios, colaborar con otras personas en tiempo real y compartirlos de forma segura. El editor proporciona un intervalo de herramientas para ayudarle a escribir con fluidez y rapidez, incluyendo formato de texto, edición de imágenes, tablas e hipervínculos.

Coda también incorpora funciones de colaboración, para que puedas invitar a otras personas a participar en los proyectos y debatir los cambios fácilmente. Con su interfaz fácil de usar y sus herramientas intuitivas, Coda es un procesador de textos para cualquiera que desee crear documentos profesionales

Las mejores funciones de Coda

Bloques de construcción para convertir documentos en Tableros

Paneles para ver los datos conectados

Integración con Google Calendar y Slack

Plantillas básicas de arrastrar y soltar

Limitaciones de Coda

No es escalable como base de datos de documentos en comparación con otros procesadores de texto

Integraciones limitadas con otras apps

Precios de Coda

Plan Free : gratuito/a

: gratuito/a Pro : 10$/mes por Doc Maker, facturado anualmente

: 10$/mes por Doc Maker, facturado anualmente Equipo : 30 $/mes por Doc Maker, facturación anual

: 30 $/mes por Doc Maker, facturación anual Empresa: Póngase en contacto con Coda

Valoraciones y reseñas de Coda

Capterra: 4.6/5 (40+ opiniones)

4.6/5 (40+ opiniones) G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

9. Evernote

vía EvernoteEvernote es una aplicación online para tomar notas para ayudarte a ser más productivo y organizado. Con Evernote, puedes guardar cualquier cosa, desde notas basadas en texto hasta imágenes, vídeos y grabaciones de audio. Incluso puedes añadir recordatorios y leer páginas web sin conexión. Evernote está disponible para varias plataformas, incluidos los dispositivos móviles. Además, ¡tiene una extensión para el navegador Web Clipper!

No importa en qué tipo de proyecto estés trabajando, Evernote te facilita la gestión de los detalles. Ya se trate de una lluvia de ideas sobre nuevos contenidos o de planificar una reunión de empresa, Evernote te da la libertad de capturar, organizar y sincronizar toda tu información. Con funciones como la búsqueda por etiquetas y categorías, tendrás las herramientas para encontrar lo que necesitas, cuando lo necesitas. Conectar Evernote y ClickUp **para gestionar tus notas en un solo lugar

Las mejores funciones de Evernote

Vista de Calendario para conectar horarios y notas

Escáner de documentos para prescindir del papel

Función de fechas límite y recordatorios

Integración con Google Calendar

Limitaciones de Evernote

Número limitado de plantillas guardadas en todos los planes

Plan gratuito/a limitado que sólo permite 50 notas por usuario

Precios de Evernote

Plan Free : gratis/a

: gratis/a Personal : 10,84 $/mes, facturados anualmente

: 10,84 $/mes, facturados anualmente Profesional : 14,17 $/mes, facturación anual

: 14,17 $/mes, facturación anual Equipos: 20,83 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Evernote

Capterra: 4.4/5 (7,700+ opiniones)

4.4/5 (7,700+ opiniones) G2: 4.4/5 (1,900+ opiniones)

10. LibreOffice

vía LibreOffice LibreOffice es una suite ofimática gratuita y de código abierto diseñada para facilitar la tarea de completar tareas cotidianas. Es un producto de código abierto, lo que significa que es gratuito/a y está disponible para todos los usuarios. LibreOffice incluye programas de procesamiento de textos, creación de presentaciones, edición de hojas de cálculo, manipulación de bases de datos, edición de fórmulas, dibujo y mucho más.

Juntas, estas herramientas proporcionan una experiencia de usuario intuitiva y ayudan a las personas a crear su mejor trabajo. Con LibreOffice, puede desarrollar informes financieros, hojas de cálculo, presentaciones y mucho más. Si desea más funciones, hay extensiones disponibles a través del repositorio de LibreOffice.

Las mejores funciones de LibreOffice

Editor de fórmulas para insertar fórmulas matemáticas y científicas

API LanguageTool para la comprobación gramatical

Extensiones de formato OpenDocument (ODF)

Plantillas personalizadas

Limitaciones de LibreOffice

Interfaz anticuada en comparación con otros procesadores de texto gratuitos/a

No es escalable como base de datos de documentos a largo plazo

Precios de LibreOffice

LibreOffice es gratis, gratuito/a

Valoraciones y reseñas de LibreOffice

Capterra: 4.3/5 (1,600+ opiniones)

4.3/5 (1,600+ opiniones) G2: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

ClickUp-La mejor herramienta de procesamiento de textos para tu trabajo

Es hora de pedirle más a tu software de procesamiento de textos, ClickUp Docs te enseñará cómo 🙂 ..

Edite con el equipo, convierta sus ideas en tareas ejecutables y conecte sus documentos directamente a su flujo de trabajo, ¡todo ello sin salir de su editor! Ningún otro procesador de textos puede aumentar el valor de sus documentos como lo hace ClickUp. ¿Y lo mejor de todo? ClickUp lo hace todo gratis.

Acceda a ClickUp Docs, tareas ilimitadas, toneladas de plantillas y recursos, más de 1.000 integraciones y mucho más cuando regístrese en ClickUp hoy mismo .