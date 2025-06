Cómo ser productivo en casa cuando se trabaja a distancia

La definición de productividad es subjetiva y ampliable. Antes de la COVID, se trataba de trabajar sin descanso y durante tantas horas como fuera posible. Ahora, la gente se centra en mantener una rutina equilibrada que sea compatible con el crecimiento profesional y personal.

Sin embargo, una cosa es segura: con el teletrabajo en el panorama y el tiempo de desplazamiento fuera de él, por fin podemos hacer más. Un estudio publicado en Forbes reveló que los empleados que trabajan a distancia son, de media, un 20 % más felices que los que no pueden trabajar desde casa.

Para garantizar que esto continúe, e incluso mejore, a medida que adoptamos la cultura del teletrabajo, aquí tienes algunas estrategias y herramientas para mantener la productividad durante toda la jornada y aprovechar al máximo tus horas de trabajo.

⏰ Resumen de 60 segundos A continuación, te ofrecemos un resumen rápido de cómo puedes aplicar técnicas y métodos productivos en la configuración de tu teletrabajo: El teletrabajo puede aumentar la eficiencia, pero sin límites claros, puede provocar agotamiento y desequilibrio entre la vida laboral y personal

A continuación, te ofrecemos algunos consejos importantes para aumentar la productividad en casa y adoptar una mentalidad productiva: Empieza con una rutina matutina sólida. Prepara las tareas domésticas con antelación. Organiza las tareas importantes de forma eficiente

Estrategias esenciales para aumentar la productividad en casa

¿Quiere aprender a gestionar sus tareas personales sin dejar de ser productivo en el trabajo? Aquí tiene algunas estrategias probadas que le ayudarán a aumentar su productividad general.

1. Priorice una rutina de cuidado personal por las mañanas

Durante generaciones, nuestros padres y abuelos han jurado que levantarse temprano es la clave para tener un buen día. Aunque aún no estamos convencidos de ello, los psicólogos coinciden en que tener una rutina matutina constante puede reducir el estrés, aumentar los niveles de energía y mejorar la productividad en el trabajo.

Aunque la rutina de cada persona es diferente, aquí tienes algunos hábitos esenciales que te ayudarán a mantener la productividad durante todo el día:

Hacer ejercicio por la mañana puede aumentar la concentración y eliminar el sueño

Un desayuno saludable te mantiene con energía

Escribir sus metas, pensamientos o afirmaciones ayuda a despejar la mente

Pase los primeros momentos del día sin tecnología para evitar la sobrecarga de información

💡 Consejo profesional: ¿Te cuesta mantenerte al día con tus tareas, pero sigues sintiéndote improductivo? 10 consejos para trabajar más rápido y terminar tus tareas con ClickUp desglosa estrategias prácticas para ayudarte a gestionar el tiempo de manera eficiente y, finalmente, tomar el control de tu productividad.

2. Prepare las tareas domésticas con antelación

«¿Cómo es posible trabajar más de 8 horas, cuidar de tu hogar y aún así tener tiempo para divertirte?». Esa es la pregunta del millón que un usuario de Reddit hizo recientemente, y muchos de nosotros podemos identificarnos con ella.

Cuando estás inmerso en el flujo de un trabajo intenso, lo último que necesitas es darte cuenta de repente de que no tienes nada preparado para comer. A continuación te explicamos cómo mantener la productividad abordando las tareas domésticas con antelación:

Preparar las comidas con antelación significa que no perderá horas de trabajo valiosas

Si eres de los que necesitan un entorno de trabajo impecable para poder concentrarse, realiza las tareas de limpieza rápidas a primera hora de la mañana o la noche anterior

Configure lavavajillas, ollas de cocción lenta o ciclos de lavandería para que funcionen en segundo plano mientras trabaja

Hay una excelente plantilla de ClickUp llamada Plantilla de gráfico de tareas domésticas para mantenerse organizado. Con ella, puedes:

✅ Realice un seguimiento de todas las tareas domésticas en un solo lugar en lugar de confiar en su memoria

✅ Asigna tareas a los miembros de tu familia al instante (para que no todo recaiga sobre ti)

✅ Establezca plazos para que las tareas no se acumulen

📮 ClickUp Insight: Tu equipo tiene que sentarse juntos para decidir las tareas Según una investigación de ClickUp, el trabajador del conocimiento medio necesita conectarse con seis personas al día solo para recopilar información esencial, alinear prioridades y mantener los proyectos en marcha. ¿El reto? Los seguimientos interminables, las confusiones entre versiones y la falta de visibilidad ralentizan a los equipos. Una plataforma centralizada como ClickUp, con Connected Search y AI Knowledge Manager, elimina estos obstáculos al mostrar al instante la información que necesitas, justo cuando la necesitas.

3. Organice las tareas y conéctelas a las metas con ClickUp

Pocas cosas en la vida son tan satisfactorias como tachar una lista de control. Pero si sus tareas no están organizadas, pueden desviarse rápidamente de sus metas, dejándole ocupado pero sin ser realmente productivo.

Por eso necesita una herramienta que le ayude a realizar un seguimiento de su progreso.

ClickUp es la app, aplicación definitiva para el trabajo, que combina la gestión de proyectos y tareas. Así es como puedes vincular tus tareas con ClickUp Goals:

El sistema centralizado de ClickUp te garantiza que siempre tengas una hoja de ruta clara de lo que hay que hacer

ClickUp Goals te permite ver lo que es realmente importante para que puedas dedicar tu tiempo al trabajo de mayor impacto

Comunique el progreso a múltiples partes interesadas en un mismo lugar

Asegúrese de que todos estén alineados y que las metas se conviertan en tareas viables con ClickUp Goals

4. Minimice el ruido para evitar distracciones

Según el informe Digital Noise Impact Report, uno de cada tres trabajadores afirma sufrir interrupciones cada 15 minutos debido a las notificaciones en el lugar de trabajo.

Esto es lo que puede hacer para minimizar las distracciones en la configuración de su oficina en casa:

✅ Encuentre un espacio tranquilo y cierre la puerta

✅ Invierte en unos auriculares con cancelación de ruido

✅ Establezca límites claros con sus compañeros de piso

5. Designe un entorno de trabajo separado

El lugar donde trabajas puede determinar tu productividad en casa. Quieres crear un entorno en el que realmente te apetezca pasar tus horas de trabajo.

Rachel, una gestora de productos de Brooklyn, aprendió esto por las malas después de pasar nueve horas al día sentada en una silla barata que le provocaba dolor de espalda.

¿Su solución? Un entorno de trabajo específico con una silla ergonómica y, si es posible, un escritorio para trabajar sentado o de pie.

Sería inteligente equipar su espacio con elementos esenciales adicionales para trabajar desde casa, como:

Auriculares con cancelación de ruido para bloquear las distracciones

Cuadernos y bolígrafos para anotar tareas importantes

Encienda una vela para comenzar un día productivo

Utiliza un mantel para trabajar y retíralo cuando termines para separar las horas de trabajo de tu vida personal

💡 Consejo profesional: ¿Te cuesta equilibrar las grandes ideas con las tareas diarias? Los 10 consejos de productividad para emprendedores te ayudarán a aprovechar al máximo cada minuto, eliminar las distracciones y convertir tu visión en realidad.

6. Silenciar las notificaciones de las apps durante las horas de trabajo

Si alguna vez has pensado «solo voy a mirar esta notificación rápidamente» y has vuelto a aparecer 50 minutos más tarde navegando por Instagram, no eres el único.

El FOMO (miedo a perderse algo) es real. La constante afluencia de actualizaciones, chats y menciones crea una necesidad compulsiva de comprobarlo todo, aunque el 90 % no sea urgente. La clave para mantener la productividad en casa es dominar la priorización de las notificaciones, de modo que solo veas lo que realmente importa.

ClickUp Chat te respalda con notificaciones personalizables que te ayudan a mantener la productividad durante todo el día sin ahogarte en alertas. Así es como funciona:

Personaliza las notificaciones globales : haz clic en el icono de ajustes situado en la parte inferior de la barra lateral para ajustar las notificaciones del navegador, del móvil, de la bandeja de entrada y del correo electrónico, de modo que solo recibas actualizaciones donde y cuando las necesites

Personaliza las notificaciones de chat: haz clic con el botón derecho en cualquier chat y selecciona Cambiar ajustes de notificación para filtrar el ruido y centrarte solo en lo importante

7. Programa tiempo para conectarte con tu equipo utilizando las funciones de comunicación de ClickUp

El teletrabajo tiene sus ventajas, pero también puede hacerte sentir aislado. Cuando trabajas a distancia, sentirte desconectado de tu equipo puede acabar con tu motivación.

Por eso, una breve reunión o un rato para chatear pueden aumentar los niveles de energía y evitar la temida sensación de «¿Me he perdido algo?».

Las herramientas de comunicación de ClickUp facilitan la sincronización:

Responde a los mensajes : pasa el cursor sobre un chat, pulsa Me gusta o utiliza el botón Añadir reacción

Responder en hilos : mantenga las conversaciones organizadas utilizando la opción Responder en hilos

Enlace tareas a chats: ya no tendrá que buscar ese mensaje: conecte tareas importantes directamente a hilos de chat para obtener contexto al instante

Opte por mensajes en tiempo real, reacciones y conversaciones enlazadas a tareas para mantener a su equipo sincronizado con ClickUp Chat

Además, ClickUp Docs facilita la colaboración en equipo al centralizar toda la información en un solo lugar.

Habilite la colaboración en vivo y convierta los comentarios en tareas prácticas para el trabajo en equipo con ClickUp Docs

Con la edición en vivo, varios miembros del equipo pueden contribuir simultáneamente en ClickUp Docs. Además, el seguimiento del historial de versiones integrado garantiza que los errores se puedan deshacer y que el progreso siga siendo visible, de modo que ninguna actualización pase desapercibida.

Sin embargo, los comentarios no se quedan solo en comentarios: ClickUp Assign Comments te permite convertir esos pensamientos en tareas prácticas al instante. Cada comentario se puede asignar a la persona adecuada, se puede realizar un seguimiento y se puede resolver directamente en el documento.

Además, ClickUp Docs está estrechamente integrado con tareas, chats y paneles, para que puedas editar, asignar y lanzar proyectos directamente desde tu espacio de escritura. Añade widgets a tus documentos para actualizar el estado de las tareas, realizar un seguimiento del progreso o enlazar con paneles, sin tener que cambiar de herramienta.

8. Utilice ClickUp para aumentar la productividad y reducir el cambio de app, aplicaciones

Cambiar de app, aplicación, te hace perder la concentración y te hace perder tiempo. Para evitarlo, ClickUp ofrece un intervalo de funciones que te ayudan a plan, automar, y mejorar tus tareas a lo largo del día.

ClickUp para equipos remotos está diseñado para la colaboración. Esto significa que, desde la gestión de la carga de trabajo hasta la sincronización de prioridades, los trabajadores remotos pueden confiar en ClickUp para ejecutar proyectos más rápido y sin malentendidos.

Para empezar, las más de 15 vistas personalizables de ClickUp ayudan a los equipos remotos a visualizar el progreso de la forma que mejor se adapta a su forma de trabajar. Y con integraciones como Zoom, Slack y Google Drive, puedes mantener todas las conversaciones, archivos y actualizaciones en un solo lugar.

El control de tiempo de proyectos de ClickUp te ayuda a supervisar tus tareas y ver exactamente en qué empleas tu tiempo. Solo tienes que pulsar «Iniciar» antes de comenzar una tarea y «Detener» cuando hayas terminado, tanto si estás en tu ordenador como en tu dispositivo móvil.

¿Quieres un flujo de trabajo estructurado? Puedes utilizar los paneles de ClickUp para:

Cree y asigne tareas directamente desde su panel de productividad

Utilice las vistas Lista, Tablero o Gantt para organizar proyectos

Filtra por estado, fecha límite o persona asignada para realizar un seguimiento del progreso al instante

Si tienes un equipo que acaba de empezar a trabajar a distancia, la plantilla de plan de teletrabajo de ClickUp simplifica la transición al teletrabajo al proporcionar una estructura clara para la colaboración en equipo, el seguimiento de tareas y la gestión de roles.

Descargar esta plantilla Esta plantilla elimina la confusión al proporcionar un plan estructurado para la colaboración y la rendición de cuentas, de modo que los equipos se mantengan productivos y alineados sin interrupciones.

¿Otra función que realmente puede ayudarte a gestionar mejor tu trabajo? Las herramientas basadas en IA. Estas pueden hacer que tu trabajo sea más rápido e inteligente al automatizar tareas repetitivas, resumir información y generar contenido bajo demanda. ClickUp Brain, por ejemplo, mejora la productividad en casa al:

Creación de contenido inteligente para escribir, corregir y parafrasear

Simplifique las tareas importantes mediante la gestión automatizada de tareas

Respuestas instantáneas mediante la consolidación de documentos, tareas e interacciones del equipo

Pruebe ClickUp Brain Duplique su productividad generando contenido inteligente en segundos con ClickUp Brain

Por último, los flujos de trabajo repetitivos ralentizan a los trabajadores remotos productivos. ClickUp Automatizaciones te permite configurar desencadenantes, acciones y condiciones que se encargan de las tareas que consumen mucho tiempo.

Elimine las tareas repetitivas creando flujos de trabajo personalizados que desencadenen acciones automáticamente con las automatizaciones de ClickUp

Ahora, con ClickUp Brain, incluso puedes crear automatizaciones utilizando lenguaje natural: solo tienes que describir lo que necesitas y él establece las condiciones por ti.

📌 Ejemplo: Si eres gestor de nóminas, ClickUp puede:

Cree automáticamente una tarea de pago para el próximo mes al pagar a un contratista

Envíe una alerta por correo electrónico cuando los gastos de un empleado superen un umbral establecido

Si sigues sintiendo que tu lista de tareas pendientes controla tu vida en lugar de al revés, prueba la plantilla de productividad personal de ClickUp.

Descargar esta plantilla Manténgase al día con sus responsabilidades diarias y simplifique la gestión del tiempo con la plantilla de productividad personal de ClickUp

Cuando las tareas se acumulan y las prioridades se difuminan, mantener la productividad puede parecer imposible. Esta plantilla te ayuda a organizar tareas, establecer prioridades claras y realizar un seguimiento del progreso para que puedas mantener el control y aprovechar al máximo tu tiempo cada día.

Cómo gestionar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal mientras se trabaja desde casa

Los teletrabajadores están redefiniendo la línea entre las horas de trabajo y la vida personal. Aún así, cada vez son más los profesionales que se sienten atraídos por esta modalidad debido a su flexibilidad.

vía Randstad Workmonitor 2023

Lo que puede ayudar en este caso es establecer límites y cumplirlos. Aquí tienes algunos trucos para trabajar desde casa:

Defina un horario de trabajo claro y resista la tentación de «solo revisar un correo electrónico más» a las 10 de la noche.

Cierre sesión correctamente: abandone físicamente su entorno de trabajo o desactive las notificaciones después del trabajo

Tómese su PTO (tiempo libre remunerado): su agenda personal es tan importante como sus plazos de entrega

🧠 ¿Sabías que: Según el Pew Research Center, 1 de cada 10 empleados que teletrabajan tiene dificultades para conciliar la vida laboral y personal, y a menudo trabaja más horas sin darse cuenta. Cómo crear un horario para trabajar desde casa ofrece consejos prácticos para establecer límites claros, estructurar tu día y mantener la productividad sin agotarte.

Además, no olvide moverse, estirarse y tomar aire fresco. Estar sentado todo el día no solo es malo para la espalda, sino que también reduce los niveles de energía y agota la creatividad.

Si tienes dificultades para gestionar tu tiempo, prueba el método de bloques de tiempo para estructurar tu día en bloques específicos para trabajar en profundidad, responder correos electrónicos y asistir a reuniones.

Superar los retos habituales del teletrabajo

El teletrabajo ofrece flexibilidad, pero también conlleva obstáculos únicos. Lo inteligente sería reconocer estos retos e implementar soluciones prácticas.

Reto n.º 1: La falta de interacción presencial hace que la comunicación sea menos eficaz

✅ Solución: Establezca reuniones periódicas por vídeo, documente claramente las decisiones y utilice herramientas de mensajería instantánea para mantener la transparencia.

Desafío n.º 2: Trabajar de forma aislada puede provocar soledad y disminuir la motivación

✅ Solución: Fomente las actividades virtuales de formación de equipos, las reuniones informales y las interacciones sociales para crear un sentido de conexión (a internet).

Desafío n.º 3: La ausencia de un entorno de oficina estructurado difumina la línea entre el trabajo y la vida personal

✅ Solución: Establezca un horario de trabajo claro, tome descansos programados y utilice técnicas de gestión del tiempo para evitar que el trabajo se extienda a su vida personal.

Desafío n.º 4: Los entornos domésticos están llenos de distracciones que reducen la productividad

✅ Solución: Crea un entorno de trabajo específico, silencia las notificaciones que no sean esenciales y utiliza las herramientas de control de tiempo y automatización de ClickUp para mantener la concentración.

La importancia de la productividad en casa

Un estudio realizado en California reveló un aumento del 47 % en la productividad de los empleados que trabajan a distancia. Para el 53 % restante, unas sencillas estrategias pueden marcar una gran diferencia.

Para ello, primero debemos comprender los fundamentos del trabajo desde casa y por qué es tan importante ser productivo en casa:

Menos estrés, más concentración : manténgase al día con sus tareas para evitar la temida acumulación de tareas pendientes y plazos

Dominar el tiempo de forma eficaz : aprenda a ahorrar tiempo priorizando y planificando las tareas

Sensación de logro : marque los proyectos de bricolaje, la preparación de comidas o las nuevas habilidades que haya completado para que su vida en casa sea más gratificante

Mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal: Estructura tu rutina diaria para separar las horas de trabajo de tu vida personal

La productividad encuentra su hogar en ClickUp

Starr, responsable de cuentas de West Tech Shipping, señala: «ClickUp me ayuda a organizarme y aumenta mi productividad en el trabajo. Ahora hago más en menos tiempo, ya que estoy más concentrada»

Esta afirmación resume el poder de ClickUp: gestión de tareas simplificada, automatización y colaboración para que puedas mantener tu productividad en casa sin necesidad de utilizar otras herramientas.

¡Regístrese gratis en ClickUp ahora y haga más en menos tiempo!