Programar trabajos en una hoja de cálculo. Enviar mensajes de texto a los limpiadores para confirmar los turnos. Perseguir los pagos atrasados. Si tienes una empresa de limpieza, probablemente hayas terminado las tres cosas, en el mismo día.

Los procesos manuales ralentizan el trabajo, provocan errores y dificultan el crecimiento en el sector de la limpieza. El software de gestión de limpieza le ayuda a solucionar eso. Reúne la programación, la facturación, el seguimiento de los trabajos y la coordinación de equipos en un solo lugar, para que pueda ahorrar tiempo y centrarse en atender a más clientes.

A continuación, presentamos la lista de los 10 mejores programas informáticos para empresas de limpieza que ayudan a los proveedores de servicios de limpieza profesionales y a los propietarios de servicios de limpieza doméstica a simplificar las operaciones, mantenerse organizados y reducir las idas y venidas diarias.

Los 10 mejores programas informáticos para empresas de limpieza en 2025 de un vistazo

Antes de profundizar en cada herramienta de nuestra lista, aquí tienes un resumen de las 10 mejores herramientas de software para empresas de limpieza y lo que las hace especiales.

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Gestión integral de proyectos de limpieza, programación, comunicación y facturación, además de seguimiento de tareas, automatización y paneles personalizados. Ideal para la gestión integral de empresas de limpieza Tamaño del equipo: autónomos, pequeñas empresas de limpieza y proveedores de servicios de limpieza a gran escala. Gratis para siempre; planes personalizables disponibles para corporaciones. ZenMaid Planificación optimizada con calendario de arrastrar y soltar, recordatorios automáticos, listas de control de limpieza y reservas en línea. Ideal para optimizar la programación y la comunicación con los clientesTamaño del equipo: autónomos y pequeñas empresas Prueba gratuita; planes de pago a partir de 19 $ al mes. HouseCall Pro Gestión de servicios de campo, reservas online, facturación automatizada, portal de clientes, trabajos recurrentes. Ideal para la comunicación en el servicio de campo Tamaño del equipo: Proveedores de servicios de limpieza, grandes empresas, limpieza comercial y proveedores de servicios de limpieza doméstica. Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 59 $ al mes. Jobber Gestión de presupuestos, trabajos y facturación con un portal para clientes y CRM. Ideal para gestionar presupuestos, trabajos y facturación. Tamaño del equipo: Proveedores de servicios de limpieza del mercado medio. Desde 24 $ al mes. mHelpDesk Órdenes de trabajo personalizadas y programación de campo con una aplicación móvil y mensajería automatizada. Ideal para órdenes de trabajo personalizadas y programación de campoTamaño del equipo: Emprendedores individuales, empresas medianas y grandes empresas comerciales Precios personalizados ServiceTitan Funciones complejas de programación y envío para equipos grandes con acceso móvil y elaboración de informes. Ideal para programaciones complejas y envíos de gran volumenTamaño del equipo: Empresas medianas y grandes, empresas comerciales Precios personalizados Hubstaff Control de tiempo con GPS, elaboración de informes de productividad e integraciones de nóminas. Ideal para el control de tiempo y la productividad de los empleadosTamaño del equipo: empresas medianas y grandes Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 7 $/usuario/mes. Swept Comunicación con el equipo de limpieza con soporte multilingüe y seguimiento de suministros. Ideal para la comunicación del equipo de limpiezaTamaño del equipo: Proveedores de servicios de limpieza multilingües de tamaño mediano a grande Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 30 $ al mes. Connectteam Capacidades de incorporación de empleados y operaciones diarias. Ideal para la incorporación de empleados y las operaciones diarias. Tamaño del equipo: Proveedor de servicios de limpieza local más pequeño. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes. WorkWave Service Optimización de rutas y envíos a gran escala con seguimiento en tiempo real. Ideal para la planificación de rutas y el envío a gran escalaTamaño del equipo: Grandes proveedores de servicios de limpieza comercial Precios personalizados

¿Qué debe buscar en un software para empresas de limpieza?

El software de limpieza comercial adecuado mantiene a su equipo coordinado, sus trabajos a tiempo y a sus clientes satisfechos. Para muchos ejemplos de empresas de servicios, desde la limpieza y la climatización hasta el paisajismo, utilizar el software adecuado marca la diferencia entre un funcionamiento fluido y el caos diario.

Esto es lo que debe tener en cuenta al elegir un software para empresas de limpieza:

Programación sencilla: el software debe permitir programar trabajos mediante la función de arrastrar y soltar para asignar personal de limpieza, gestionar calendarios y evitar reservas duplicadas.

CRM integrado: un sistema CRM le ayuda a almacenar información esencial sobre los clientes, como datos de contacto, historial de servicios, solicitudes especiales y preferencias de limpieza, todo en un solo lugar.

Facturación automatizada: un buen software para empresas de limpieza debe generar facturas automáticamente en función de los trabajos completados, enviarlas a los clientes e incluso integrarse con procesadores de pagos para permitir los pagos en línea.

Control de tiempo: opte por un software con funciones de control de tiempo que permita a los limpiadores fichar la entrada y la salida de forma digital. Esto ayuda a garantizar la responsabilidad y proporciona un registro preciso de las horas de trabajo para el procesamiento de las nóminas.

Automatización del flujo de trabajo: el software con el software con automatización del flujo de trabajo puede automatizar tareas como el seguimiento de clientes, la facturación y la confirmación de citas, lo que le permite disponer de más tiempo para centrarse en las operaciones comerciales principales.

Gestión de inventario: Llevar un control de los productos de limpieza puede ser todo un reto. El software con seguimiento de inventario te ayuda a supervisar los niveles de existencias, configurar alertas de reposición y garantizar que tu equipo disponga de los materiales adecuados para cada trabajo.

🧠 ¿Sabías que... Se espera que el mercado de los productos de limpieza para el hogar genere más de 41 150 millones de dólares en ingresos en 2025?

El mejor software para empresas de limpieza en 2025

1. ClickUp (el mejor para la gestión integral de empresas de limpieza)

Gestiona todos los aspectos de tu empresa de limpieza con ClickUp

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que ayuda a las empresas de limpieza a gestionar la programación de trabajos, la coordinación del personal, la comunicación con los clientes, la facturación, el seguimiento de tareas y la gestión de la plantilla.

Con todas las herramientas disponibles en un solo lugar, ClickUp sustituye las hojas de cálculo, los chats grupales y las aplicaciones dispersas por un sistema centralizado diseñado para gestionar tanto trabajos puntuales como contratos de limpieza recurrentes.

Ya sea para asignar turnos diarios a un equipo pequeño o para gestionar a docenas de limpiadores en múltiples ubicaciones, ClickUp le permite crear flujos de trabajo personalizados, automatizar tareas rutinarias y realizar el seguimiento del progreso de los trabajos en tiempo real. Es ideal para empresas de limpieza que desean tener una mayor visibilidad de sus operaciones sin añadir más trabajo administrativo.

🧹 Gestión de tareas y proyectos con tareas de ClickUp

ClickUp Tasks le permite crear programaciones de trabajo estructuradas con el nivel de detalle que las empresas de limpieza necesitan para mantener su eficiencia. Puede crear diferentes tipos de tareas para limpiezas puntuales, contratos recurrentes o solicitudes urgentes, cada una con su estado, persona asignada y prioridad.

Programa limpiezas, realiza el seguimiento de los suministros, gestiona al personal y factura a los clientes de forma eficiente con las tareas de ClickUp.

¿Quiere recibir actualizaciones instantáneas sobre el progreso de las tareas o buscar los requisitos de los clientes? ClickUp Brain, el potente asistente de IA de ClickUp, se encarga de todo. Proporciona respuestas instantáneas a sus consultas de búsqueda.

Obtenga respuestas basadas en IA con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain.

📃 Automatice las tareas administrativas con ClickUp Automatizaciones.

ClickUp Automations ayuda a las empresas de limpieza a reducir los seguimientos manuales y optimizar la gestión de trabajos. Con el generador de automatización de IA y más de 100 plantillas, puede asignar trabajos automáticamente, actualizar el estado de las tareas y enviar alertas cuando un limpiador comienza o termina un trabajo, sin necesidad de microgestión.

Realice la automatización de la programación, los recordatorios y las actualizaciones de los clientes para que las operaciones de limpieza se desarrollen sin problemas.

También puede activar la automatización del correo electrónico para notificar a los clientes las citas programadas o el trabajo completado y generar facturas tan pronto como se termine un trabajo, mejorando así la satisfacción del cliente.

Funciones como personas asignadas dinámicas y registros de auditoría garantizan que su equipo rinda cuentas y que su facturación sea precisa sin tener que perseguir detalles al final del día.

📈 Paneles personalizados para realizar el seguimiento de los ingresos y el rendimiento del equipo.

Los paneles de control de ClickUp ofrecen a las empresas de limpieza una vista clara del funcionamiento de la operación, desde la productividad del equipo hasta la satisfacción del cliente. En lugar de tener que manejar múltiples herramientas, puede supervisar los trabajos pendientes, las tareas completadas, los ingresos y el seguimiento de los clientes desde un único panel.

Realice un seguimiento del progreso de las tareas y del rendimiento general de la empresa con los paneles de control de ClickUp.

Es beneficioso para los gerentes que desean controlar el estado de los trabajos, la calidad del servicio y el rendimiento general sin depender de actualizaciones manuales.

🧹 Plantilla CRM de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Centralice los datos de los clientes, realice el seguimiento de las interacciones y gestione las relaciones de los servicios de limpieza con la plantilla CRM de ClickUp.

La plantilla CRM de ClickUp es un buen punto de partida. Le ayuda a organizar los datos de los clientes, asignar tareas y guiar cada trabajo o consulta a través de un proceso definido. Así es como puede utilizarla:

Vista Lista . Realice un seguimiento de los registros y las preferencias de los clientes utilizando la

Asigne tareas a los limpiadores y supervise el progreso con Mi vista de asignaciones .

Gestión de solicitudes de servicio entrantes o clientes potenciales utilizando la Vista del proceso de ventas .

Cree un espacio de incorporación personalizado para nuevos clientes con la Vista de bienvenida.

También puede probar la plantilla de gestión de servicios de instalaciones de ClickUp. Garantiza una coordinación precisa y una organización de los recursos para que sus operaciones de limpieza se desarrollen sin problemas. Así es como funciona: Proporciona una panorámica completa de las actividades relacionadas con las instalaciones para una mejor toma de decisiones.

Ayuda a los gerentes a identificar, realizar el seguimiento y elaborar informes rápidamente sobre las tareas relacionadas con las instalaciones.

Permite a los propietarios evaluar rápidamente el rendimiento de su personal de servicio.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden experimentar cierta curva de aprendizaje debido a la variedad de funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

La capacidad de personalizar los flujos de trabajo, automatizar los procesos e integrarse a la perfección con otras herramientas lo convierte en una parte esencial de nuestras operaciones diarias. Las diferentes vistas (lista, tablero y calendario) permiten una gestión eficiente de las tareas, y las funciones de documentación integradas ayudan a mantener todo en un solo lugar. La velocidad y fiabilidad de la plataforma garantizan que nuestros proyectos se mantengan en marcha sin interrupciones.

📮 ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de su equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que hacer malabarismos con las plataformas, gestionar los correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudiera eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une sus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicie y gestione sus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen la conexión del contexto, lo hacen buscable y gestionable.

2. ZenMaid (el mejor para optimizar la programación y la comunicación con los clientes)

a través de ZenMaid

ZenMaid es un software de programación diseñado específicamente para servicios de limpieza y limpiadores autónomos. Le ayuda a organizar citas, realizar el seguimiento de la disponibilidad del equipo y realizar la automatización de la comunicación diaria en un solo panel de control. ZenMaid elimina la programación manual al permitirle establecer citas recurrentes, ver la disponibilidad y evitar reservas duplicadas.

Los recordatorios automáticos, las actualizaciones por correo electrónico y las herramientas orientadas a los limpiadores ayudan a reducir las citas perdidas y a mejorar la consistencia del servicio. Facilitan el seguimiento y mejoran la gestión de los clientes sin necesidad de microgestionar cada detalle.

Las mejores funciones de ZenMaid

Utilice el calendario de arrastrar y soltar para programar y reprogramar trabajos rápidamente.

Reduzca las ausencias y los malentendidos con recordatorios automáticos por SMS y correo electrónico.

Cree listas de control digitales para que los limpiadores sigan instrucciones específicas para cada trabajo.

Permita a los clientes programar servicios de limpieza comercial directamente con formularios de reserva online integrados.

Obtenga registros precisos de los horarios de los limpiadores y visibilidad de las nóminas con el control de tiempo basado en GPS.

Limitaciones de ZenMaid

Opciones limitadas de elaboración de informes y personalización de datos y plantillas.

Menos integraciones de terceros en comparación con plataformas de servicios más amplias.

Precios de ZenMaid

Versión de prueba gratuita

Starter: 19 $ al mes

Pro: 39 $ al mes

Pro Max: 49 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ZenMaid

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,6/5 (más de 180 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ZenMaid?

Una reseña de Capterra dice:

Su facilidad de uso, su capacidad de ampliación y las funciones adicionales que ofrece son increíbles. Desde aplicaciones de seguimiento por GPS hasta la elaboración de informes instantáneos y un panel fácil de leer, realmente lo tiene todo.

3. Housecall Pro (el mejor para la comunicación en el servicio de campo)

a través de Housecall Pro

Housecall Pro ayuda a las empresas de limpieza a gestionar todo, desde la programación y el envío de personal hasta la comunicación con los clientes y los pagos. Es útil para equipos que gestionan múltiples citas recurrentes y personal de campo.

Housecall Pro reduce la carga administrativa con herramientas que simplifican las reservas online, automatizan la facturación y crean una experiencia fluida para el cliente. Funciones como el portal del cliente y las actualizaciones en tiempo real ayudan a los equipos de limpieza a mantener un alto nivel de servicio al cliente, ya que estos están informados en cada paso.

Las mejores funciones de Housecall Pro

Ajuste citas de limpieza recurrentes semanalmente, quincenalmente o mensualmente.

Cree formularios de precios personalizados para enviar presupuestos precisos rápidamente.

Genere y envíe facturas automáticamente inmediatamente después de completar el trabajo.

Permita a los clientes reservar servicios directamente a través de su sitio web o plataformas sociales.

Ofrezca a los clientes acceso a un portal para gestionar reservas, pagos y comunicaciones.

Limitaciones de Housecall Pro

Los usuarios informan de retrasos en las actualizaciones del software de la aplicación.

La aplicación móvil tiene una funcionalidad limitada en comparación con la versión de escritorio.

La estructura de precios puede resultar confusa para las empresas más pequeñas.

Precios de Housecall Pro

Básico: 59 $ al mes

Essentials: 149 $ al mes

Máximo: 299 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Housecall Pro

G2: 4,3/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Housecall Pro?

Una reseña de G2 dice:

Housecall Pro es muy fácil de usar y de implementar. Me gusta la configuración del catálogo de precios, la facilidad para aceptar tarjetas de crédito/débito y las etiquetas de clientes y trabajos. También es fácil realizar el seguimiento de las fuentes de clientes potenciales. Me gusta el soporte al cliente.

📖 Más información: Plantillas de soporte al cliente para organizar las operaciones de soporte

4. Jobber (el mejor para gestionar presupuestos, trabajos y facturación)

a través de Jobber

Jobber ofrece a las empresas de limpieza una forma organizada de gestionar el trabajo de los clientes de principio a fin. Es ideal para equipos que gestionan múltiples trabajos a diario y desean una forma más rápida y organizada de enviar presupuestos, programar limpiezas y cobrar.

Con herramientas para la automatización de la programación, la generación de facturas y la facilitación de la comunicación, Jobber ayuda a reducir el trabajo administrativo y a mantener el buen funcionamiento de su negocio de limpieza, especialmente a la hora de gestionar clientes habituales o solicitudes de última hora.

Las mejores funciones de Jobber

Permita a los clientes reservar servicios directamente desde su sitio web o redes sociales.

Ofrezca a los clientes acceso a un portal de autoservicio para ver los trabajos, aprobar presupuestos y pagar en línea.

Convierte al instante los detalles de los trabajos en facturas con tu marca y cobra más rápido con las plantillas de facturas.

Cree formularios y listas de control personalizados para garantizar unos estándares de limpieza uniformes.

Realice un seguimiento del historial de clientes, las notas y los registros de comunicación con las herramientas CRM integradas.

Limitaciones de Jobber

Carece de herramientas sólidas de gestión de inventario y de equipo de ventas, funciones esenciales para una empresa de limpieza.

Algunos usuarios consideran que carece de escalabilidad y opciones de integración.

Precios de Jobber

Versión de prueba gratuita

Básico: 24 $ al mes

Connect: 72 $ al mes

Grow: 120 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Jobber

G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jobber?

Una reseña de G2 dice:

Yo utilizo Jobber para organizar mis servicios de limpieza programados, así como para enviar presupuestos, realizar el seguimiento de las facturas y cobrar los pagos/depósitos de los clientes. Es muy fácil de usar y es exactamente lo que necesito para mi pequeña empresa.

📖 Más información: Estrategias de retención de clientes para el éxito de la empresa a largo plazo

5. mHelpDesk (el mejor para órdenes de trabajo personalizadas y programación de campo)

a través de mHelpDesk

mHelpDesk es ideal para empresas que gestionan solicitudes de servicio detalladas y necesitan un mejor control sobre la programación de tareas sobre el terreno. Le permite gestionar tipos de trabajos personalizados, como limpiezas profundas, propiedades con múltiples unidades o servicios de mudanzas, con herramientas para crear órdenes de trabajo detalladas, enviar personal y realizar el seguimiento de los trabajos en tiempo real.

La aplicación móvil ayuda a los limpiadores a mantenerse al día con las tareas in situ, mientras que el personal de oficina puede ver el progreso, enviar facturas y procesar pagos, todo desde un solo lugar.

Las mejores funciones de mHelpDesk

Asigna y programa trabajos de limpieza con un calendario que muestra la disponibilidad del equipo.

Configure mensajes automáticos para clientes y personal para reducir los seguimientos.

Genere y envíe facturas directamente desde los registros de trabajos.

Utilice la aplicación móvil para actualizar el progreso de los trabajos y acceder a los detalles de los mismos en el campo.

Acepte pagos en línea o en persona con el procesamiento de pagos integrado.

Limitaciones de mHelpDesk

Actualmente, la aplicación no tiene compatibilidad con el modo sin conexión. Por lo tanto, no funciona si no hay conexión a internet.

Los precios no se indican por adelantado; deberá ponerse en contacto con el equipo de ventas para obtener más detalles.

Precios de mHelpDesk

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de mHelpDesk

G2: 4,0/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre mHelpDesk?

Una reseña de Capterra dice:

Podrá automatizar su empresa para mantener una base de datos de clientes, programar y realizar el seguimiento de las órdenes de trabajo. La facturación es muy sencilla gracias a la función de correo electrónico que envía a sus clientes.

📖 Más información: El mejor software de órdenes de trabajo para solicitudes de mantenimiento

6. ServiceTitan (ideal para programaciones complejas y envíos de gran volumen)

a través de ServiceTitan

ServiceTitan ayuda a gestionar múltiples equipos, áreas de servicio o grandes volúmenes de trabajos diarios. Simplifica la programación, supervisa la ubicación de los equipos en tiempo real y reduce los retrasos causados por la falta de comunicación o la coordinación manual.

Si su equipo se enfrenta constantemente a problemas de programación o a un despacho ineficiente, ServiceTitan le ofrece una visibilidad y un control completos para solucionar esos cuellos de botella. Es beneficioso para las empresas en crecimiento que necesitan un seguimiento más estricto de los trabajos, una reprogramación más rápida y una prestación de servicios más coherente en todos los ámbitos.

Las mejores funciones de ServiceTitan

Programación mediante arrastrar y soltar para ajustar fácilmente las citas en función de la disponibilidad del personal.

Tablero de despacho en tiempo real para realizar el seguimiento del estado de los trabajos y la ubicación de los técnicos.

App móvil para que los limpiadores actualicen el progreso del trabajo y se comuniquen desde el campo.

Herramientas de facturación integradas para enviar solicitudes de pago inmediatamente después de completar el servicio.

Paneles de control y informes personalizados para supervisar el volumen de trabajo, los ingresos y la eficiencia del equipo.

Limitaciones de ServiceTitan

Puede resultar demasiado complejo para las empresas de limpieza más pequeñas.

La configuración y la incorporación llevan más tiempo en comparación con herramientas más sencillas.

El precio puede resultar elevado para equipos con presupuestos con límites.

Precios de ServiceTitan

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ServiceTitan

G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 290 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ServiceTitan?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta que podamos gestionar toda la empresa desde una sola aplicación. Despacho, programación, supervisión de llamadas, seguimiento de clientes potenciales, presupuestos, marketing, comunicación con los clientes, inventario, facturación, gestión de proyectos, tareas de oficina, comunicaciones con los técnicos y el portal de clientes... La lista es interminable.

📖 Más información: El mejor CRM para servicios y mantenimiento de climatización

7. Hubstaff (el mejor para el control de tiempo y la productividad de los empleados)

a través de Hubstaff

Hubstaff ayuda a las empresas de limpieza a realizar un seguimiento preciso del tiempo y a mejorar el rendimiento del equipo en todos los lugares de trabajo. El seguimiento por GPS, el geofencing y las hojas de horas automatizadas muestran claramente dónde se encuentran sus limpiadores y cuánto tiempo dedican a cada tarea.

Esta información simplifica la gestión de nóminas y ayuda a identificar ineficiencias, como el tiempo perdido entre trabajos o el personal infrautilizado. Para los equipos que trabajan en múltiples ubicaciones, Hubstaff ayuda a mantener la responsabilidad, realizar el seguimiento de la productividad y satisfacer las expectativas de los clientes sin tener que estar pendiente de cada detalle.

Las mejores funciones de Hubstaff

Automatice los registros de entrada y salida en las ubicaciones de trabajo con geolocalización.

Cree informes de productividad que muestren el tiempo dedicado a cada tarea y el rendimiento del personal.

Calcule automáticamente el salario de los limpiadores en función de las horas de seguimiento con integraciones de nóminas.

Cree facturas directamente a partir del tiempo registrado para facilitar la facturación.

Limitaciones de Hubstaff

Carece de funciones integradas de programación de trabajos o envío de personal.

El seguimiento de la productividad puede resultar invasivo para algunos miembros del equipo.

Funcionalidad offline limitada cuando los equipos trabajan en zonas con poca cobertura.

Precios de Hubstaff

Versión de prueba gratuita

Starter: 7 $/asiento/mes

Grow: 9 $/asiento/mes

Equipo: 12 $/asiento/mes

Corporación: 25 $/asiento/mes

Valoraciones y reseñas de Hubstaff

G2: 4,5/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hubstaff?

Una reseña de G2 dice:

Llevamos un tiempo utilizando Hubstaff y ha supuesto una diferencia significativa en la forma en que hacemos un seguimiento de las horas de trabajo y gestionamos nuestro equipo remoto. La función de control de tiempo es buena y la interfaz es fácil de entender para todo el equipo y la jerarquía. Nos ha ayudado a impulsar al equipo hacia un desarrollo eficiente y un mejor seguimiento.

📖 Más información: Herramientas de software para el seguimiento de la productividad de los empleados

8. Swept (el mejor para la comunicación entre equipos de limpieza)

a través de Swept

Swept está diseñado específicamente para empresas de limpieza que deben mantener a sus equipos coordinados en múltiples lugares de trabajo. En lugar de depender de chats grupales dispersos o llamadas de última hora, los gerentes pueden utilizar Swept para enviar instrucciones, obtener actualizaciones y asegurarse de que los limpiadores sepan exactamente lo que se espera de ellos.

La asistencia multilingüe y la mensajería específica para cada sitio ayudan a evitar malentendidos y deficiencias en el servicio, especialmente para equipos que trabajan en diferentes idiomas o turnos.

Las mejores funciones de Swept

Habilite la mensajería directa basada en la ubicación entre los gerentes y los limpiadores.

Garantiza la claridad entre los equipos con compatibilidad multilingüe para más de 100 idiomas.

Gestiona el seguimiento de suministros en tiempo real para que los limpiadores puedan señalar las faltas de existencias al instante.

Cree listas de control digitales adaptadas a cada lugar de limpieza o tipo de trabajo.

Limitaciones de Swept

Algunas funciones, como las inspecciones de clientes, solo están disponibles en los planes de nivel superior.

Los flujos de trabajo centrados en aplicaciones móviles pueden no ser adecuados para equipos con acceso tecnológico limitado.

Los nuevos usuarios pueden necesitar tiempo para familiarizarse con la plataforma.

Precios de Swept

Lanzamiento: 30 $ al mes.

Optimizar: 150 $ al mes

Escala: 225 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Swept

G2: No hay suficientes valoraciones.

Capterra: 4,3/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Swept?

Una reseña de Capterra dice:

Muy fácil para que el personal registre su entrada y salida. Excelentes funciones para poder enviar mensajes al personal asignado a las distintas ubicaciones. Las hojas de asistencia disponibles para el personal son muy útiles. La información de seguridad adjunta a las ubicaciones es una herramienta ideal. La posibilidad de cambiar el idioma es muy útil para enviar mensajes.

9. Connecteam (el mejor para la incorporación de empleados y las operaciones diarias)

a través de Connecteam

Connecteam ayuda a las empresas de limpieza a incorporar rápidamente a los nuevos empleados y a gestionar las operaciones diarias sin el caos de las hojas de cálculo o las listas de control en papel. Puede configurar una formación adaptada a los dispositivos móviles, asignar tareas con instrucciones detalladas y realizar el seguimiento del progreso.

Para las empresas de limpieza con alta rotación de personal o turnos rotativos, ofrece herramientas para formar, gestionar y comunicarse con los equipos en el campo sin ralentizar el trabajo en la oficina.

Las mejores funciones de Connecteam

Cree flujos de trabajo móviles para formar a los nuevos limpiadores de manera eficiente.

Ofrezca formación interactiva con vídeos, archivos PDF y cuestionarios en la aplicación.

Utilice un reloj registrador integrado para realizar un seguimiento preciso de las horas de cada turno.

Asigna tareas de limpieza diarias con instrucciones, plazos y actualizaciones en tiempo real.

Comuníquese al instante con su equipo mediante el chat y los anuncios integrados.

Limitaciones de Connecteam

El rendimiento de la aplicación puede verse ligeramente afectado si la conexión a internet es deficiente.

Algunos usuarios mencionan que la personalización de plantillas requiere un tiempo de configuración adicional.

La función de elaboración de informes es funcional, pero no tan detallada como algunas herramientas especializadas.

Precios de Connecteam

Free

Básico: 29 $ al mes

Avanzado: 49 $ al mes

Experto: 99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Connecteam

G2: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Connecteam?

Una reseña de G2 dice:

Connecteam ha sido una herramienta maravillosa para que mi organización gestione sus recursos humanos. Lo mejor de esta herramienta es que la interfaz es fácil de entender y los nuevos usuarios pueden familiarizarse rápidamente con ella. Es extremadamente fácil de usar. Nos encanta la sección de programación porque podemos programar fácilmente a nuestro personal, y este recibe inmediatamente una notificación sobre el turno.

📖 Más información: Cómo establecer metas de incorporación para ayudar a los empleados a tener éxito

10. WorkWave Service (el mejor para la planificación de rutas y el envío a gran escala)

a través de WorkWave Service

WorkWave Service es ideal para empresas con múltiples equipos en la carretera y un gran volumen de citas diarias. Sus funciones de planificación de rutas y envío ayudan a reducir los costes de combustible, evitar solapamientos en la programación y mantener a los equipos de campo trabajando de forma eficiente.

Los gerentes pueden asignar rutas en segundos, realizar el seguimiento del progreso en tiempo real y ajustar los horarios sin interrumpir la jornada. Para las empresas de limpieza en crecimiento con plazos ajustados o grandes áreas de servicio, esta herramienta garantiza que los limpiadores adecuados lleguen a tiempo al trabajo adecuado.

Las mejores funciones de WorkWave Service

Planifique y optimice las rutas de limpieza en cuestión de minutos con la lógica integrada para la sincronización, las zonas y los tipos de trabajo.

Envía actualizaciones en tiempo real para que puedas cambiar las rutas o reprogramar al instante.

La aplicación para conductores muestra a los miembros del equipo dónde ir, qué hacer y cuándo elaborar informes.

Notifique automáticamente a los clientes las horas estimadas de llegada y los retrasos.

Acceda a informes para revisar la eficiencia de los trabajos, el rendimiento de las rutas y la consistencia del servicio.

Límites del servicio WorkWave

La configuración inicial puede requerir asistencia para configurar zonas, controladores y reglas de servicio.

No incluye la gestión de tareas a nivel de trabajo para los limpiadores (centrada en las rutas).

Requiere un acceso constante a Internet para que el seguimiento en tiempo real funcione correctamente.

Precios de WorkWave Service

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de WorkWave Service

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 3,1/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WorkWave Service?

Una reseña de Capterra dice:

No solo la navegación (optimización de rutas) es mucho más fácil de realizar que en otras plataformas anteriores, sino que queríamos poder automatizar el «servicio completado» para que se facturara automáticamente al cliente. Eso era algo que nuestra antigua plataforma no tenía.

📖 Más información: Cómo crear un formato de orden de trabajo eficaz

Gestiona clientes, equipos y limpiezas, todo en ClickUp.

Las empresas de limpieza no tienen tiempo para perseguir tareas, rebuscar entre mensajes o solucionar problemas de programación. El software adecuado para empresas de limpieza mantiene tus trabajos en marcha, a tu equipo sincronizado y a tus clientes fieles.

Todas las herramientas que hemos incluido en la lista abordan una parte de ello, pero ClickUp lo reúne todo.

Tendrá todo en un solo lugar, desde la programación de trabajos y la facturación hasta la automatización, el seguimiento de clientes y la colaboración en equipo. Tanto si trabaja solo como si gestiona a todo un equipo, ClickUp se adapta a su forma de trabajar.

Regístrese en ClickUp y gestione toda su empresa de limpieza en un solo lugar.