La guía definitiva de software CRM para climatización: las mejores opciones para explorar

Me encanta usar Jobber porque no solo mantiene toda la información de mis clientes en un lugar de fácil acceso, sino que me ayuda a asegurarme de que todos los trabajos se han facturado, se han cobrado los pagos y se ha hecho un seguimiento de los presupuestos. Tiene una variedad de funciones que me facilitan la vida. Jobber incluso envía automáticamente una solicitud de revisión, ¡lo que ha aumentado nuestras reseñas en Google!