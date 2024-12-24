Cómo redactar un informe de diseño en 8 pasos (con plantillas, ejemplos y buenas prácticas)

¿Cree que la parte más difícil de un proyecto de diseño es su ejecución? No se equivoca, pero hay algo que debe tener en cuenta: el éxito o el fracaso de su proyecto de diseño depende de algo que se hace incluso antes de que el proyecto comience.

Depende de si los conceptos de diseño que imaginaste tan vívidamente pueden entenderse y recrearse en la vida real. ¿Cuál es la solución? ¡Redactar briefings de diseño detallados y prácticos, por supuesto!

Al igual que cuando se hace un pedido en un restaurante, un informe de diseño le indica al diseñador lo que usted desea obtener de una solicitud. Le ayuda a comprender el proyecto, la tarea y por dónde empezar.

La clave para redactar un informe de diseño altamente eficaz es ser claro y conciso, lo cual resulta difícil cuando se trata de tareas complejas o múltiples requisitos de proyecto no negociables. Pero estamos aquí para ayudarte con consejos y ejemplos de informes de diseño que te facilitarán la tarea. 💜

Tanto si tu equipo de diseño quiere estandarizar sus informes como si formas parte de una agencia de diseño que encarga un proyecto a una empresa, este artículo te será de gran utilidad.

Siga leyendo para descubrir una nueva forma de redactar briefings de diseño eficaces, incluyendo los elementos esenciales, desgloses prácticos, buenas prácticas para briefings de diseño, una plantilla personalizable para briefings de diseño y mucho más.

¿Qué es un informe de diseño?

Un informe de diseño es un documento escrito de gestión de proyectos que establece el pensamiento de diseño para un proyecto de diseño con las metas, el alcance del proyecto y el enfoque de la solicitud. Similar a la hoja de ruta de su proyecto, el informe de diseño es la guía del diseñador en lo que respecta al dónde, qué, cuándo y por qué de una solicitud específica.

Un informe de diseño bien redactado suele pasar por muchas manos antes de llegar a la lista de tareas pendientes del diseñador. Con la aprobación de todos los gestores de proyectos y partes interesadas, el informe debe ser exhaustivo pero conciso, e identificar el cronograma aprobado, el producto final y el presupuesto (si procede).

Crea wikis, resúmenes y recursos con un formato atractivo para todo tipo de proyectos de diseño en ClickUp Documentos.

En un nivel más profundo, los resúmenes también son una forma de que el diseñador conecte y se alinee con la persona que realiza la solicitud. En este sentido, intente utilizar el resumen de su proyecto como una herramienta colaborativa para eliminar la confusión general que se produce con las llamadas telefónicas, los mensajes y los correos electrónicos adicionales.

Pero, aunque es importante incluir los detalles fundamentales y el contexto de tus solicitudes, tu informe de diseño debe seguir siendo, bueno, breve. Debe ser lo suficientemente largo como para describir el proyecto y comunicar tu solicitud sin abrumar al diseñador con un folleto de varias páginas que ocupe todo el espacio disponible. 🥵

¿Quién es responsable de crear un informe de diseño?

Como mencionamos anteriormente, lo mejor es que el informe de diseño sea elaborado de forma colaborativa por todas las personas involucradas. Esto incluiría:

El equipo de diseño

El cliente o propietario del producto

El gestor de proyectos responsable del proyecto de diseño y sus metas.

Partes interesadas clave que pueden aportar información útil sobre los problemas que hay que resolver, como los gestores de productos, los especialistas en marketing y los usuarios finales.

¿Qué debe incluir un informe de diseño?

⭐ Plantilla destacada ¿Necesitas un informe de diseño rápidamente? Obtén objetivos, requisitos y expectativas claros al instante con la plantilla gratuita de informe de diseño de ClickUp. Obtenga una plantilla gratuita Comience los diseños con claridad utilizando la plantilla de resumen de diseño de ClickUp.

Un buen informe de diseño debe ser completo y claro. Estos son los componentes clave que debe incluir:

Descripción general del proyecto

El informe de diseño debe proporcionar toda la información posible sobre el proyecto y la empresa en general. Debe incluir:

Una declaración clara del propósito y los objetivos del proyecto de diseño.

Información relevante sobre los antecedentes de la organización.

Una descripción del problema que se va a resolver o la oportunidad que se va a abordar.

Análisis de la competencia para mostrar cómo están abordando el mismo problema.

Público objetivo

Un equipo de diseño debe comprender al público al que se dirige y lo que es importante para estas personas si quiere que el diseño tenga impacto. Esto es especialmente importante para el diseño de la experiencia de usuario. El informe de diseño debe incluir:

Alcance y entregables

Un informe de diseño bien planificado ayuda a los diseñadores a comprender lo que se espera de ellos y evita múltiples revisiones y retrasos. Considere incluir:

Los resultados específicos requeridos, como un logotipo, un embalaje, un sitio web, etc.

Especificaciones de formato y requisitos técnicos.

Lista de todos los materiales necesarios.

Requisitos de tamaño/dimensión para el material que se va a crear.

Cualquier limitación de la plataforma o la tecnología.

Requisitos de diseño

Tu informe también debe incluir una mención de todos los elementos de diseño que necesitas y las peticiones específicas de la marca. Estos podrían abarcar:

Las directrices de tu marca y tus preferencias visuales, como fuentes, colores, etc.

Instrucciones sobre el tono y el estilo.

Elementos obligatorios o restricciones.

Ejemplos de estilos de diseño que te gustan o te inspiran.

Cronograma y presupuesto

Como en cualquier proyecto, especificar claramente los recursos disponibles, como el presupuesto y el tiempo, ayuda a establecer las expectativas. Incluya detalles específicos en el informe de diseño sobre:

Hitos clave y plazos a tener en cuenta.

El proceso de revisión y aprobación

Parámetros y restricciones presupuestarias.

Criterios de éxito

Para asegurarse de que todos estén en sintonía, aclare siempre lo que significa para usted un proyecto de diseño exitoso. Esto incluye:

Cómo medir la eficacia del diseño.

¿Algún objetivo o métrica específicos que se deban alcanzar?

¿Cómo se combinan estos elementos en un informe de diseño? ¡Te lo mostramos!

Lea también: Cómo optimizar su proceso de diseño ágil

Resumen de diseño frente a resumen creativo

La principal diferencia entre un informe de diseño y un informe creativo es el público objetivo. Un informe de diseño está dirigido a los diseñadores, mientras que un informe creativo se centra en los equipos de marketing u otras personas involucradas en el proceso creativo.

Un informe de diseño incluye detalles más técnicos, como cronogramas, restricciones presupuestarias y requisitos específicos para el proyecto. Por otro lado, un informe creativo puede centrarse más en el mensaje de la marca, el Tono de voz y el público objetivo del proyecto.

Ambos tipos de resúmenes tienen una función en el proceso de diseño y deben combinarse para proporcionar una comprensión completa de las metas y los objetivos del proyecto.

A continuación se muestra una tabla comparativa entre los resúmenes de diseño y los resúmenes creativos para facilitar su consulta:

Aspecto Resumen de diseño Resumen creativo Objetivo principal Se centra en la ejecución específica del diseño y los requisitos técnicos. Esboza una estrategia más amplia de marketing y comunicación. Nivel de detalle Más amplio, abarca toda la estrategia creativa. Más conceptual y centrado en la estrategia de mensajes. Público Dirigido principalmente a diseñadores y equipos de diseño. Para todos los miembros del equipo creativo (redactores, diseñadores, estrategas). Enfoque del contenido Elementos de diseño, requisitos visuales, especificaciones técnicas. Mensajes de marca, objetivos de la campaña, posicionamiento en el mercado. Entregables Resultados de diseño específicos (logotipos, sitios web, embalajes, etc.). Elementos generales de la campaña y materiales de marketing. Información técnica Especificaciones detalladas sobre dimensiones, colores y formatos. Directrices generales para el tono de la marca y la dirección creativa. Cronograma Hitos específicos del diseño y calendarios de producción. Cronograma general de la campaña y fechas importantes de marketing. Medidas Métricas centradas en el diseño (usabilidad, atractivo visual) Métricas de marketing (compromiso, concienciación, ventas) Ámbito Concentrado y enfocado en la ejecución del diseño. Amplio, cubre toda la estrategia creativa. Componentes Especificaciones de diseño. Requisitos técnicos. Referencias visuales. Detalles de formato. Directrices de producción. Objetivos de marketing Posicionamiento de marca Mensajes clave Información sobre el público objetivo Análisis de la competencia

Lea también: Cómo aplicar los principios del diseño

Cómo redactar un informe de diseño en 8 pasos

No existe un formato fijo al que debas ceñirte a la hora de redactar un informe de diseño eficaz. 🤩

Tu equipo encontrará el tipo de informe que mejor se adapte a tu estilo de gestión de proyectos de diseño en términos de extensión, detalle y estilo de trabajo. Es posible que las solicitudes pequeñas o los proyectos a menor escala no requieran un informe tan extenso, pero hay elementos clave que todos los informes comparten.

Utilizar una plantilla, una solicitud tipo encuesta o una estructura de documento estandarizada son excelentes formas de recopilar la información necesaria para crear un informe de diseño. ¡La clave es mantener la coherencia! Aquí tienes nuestra guía paso a paso para redactar informes de diseño eficaces con ejemplos reales. ✏️

Sigue estos ocho pasos o pasa a la siguiente sección para obtener una plantilla gratuita de informe de diseño que te facilitará aún más el proceso de diseño. 🤓

Paso 1: Organiza tus ideas

Considere su informe de diseño como una fuente fiable de información, un documento al que puede recurrir en cualquier momento para obtener la información más precisa y las últimas novedades sobre el progreso de su proyecto de diseño.

Por lo tanto, crea un único documento que contenga toda la información de tu informe de diseño. Aunque puedes hacerlo en un simple documento de Word o Google, el uso de un software creado para ayudar a los equipos de diseño te garantizará que el informe de diseño se mantenga optimizado y siempre actualizado.

Las herramientas de gestión de proyectos de diseño, como ClickUp, te permitirán a ti y a tu equipo idear y recopilar de forma colaborativa vuestras ideas para el proyecto de diseño. Las potentes herramientas de diseño también aliviarán parte del estrés que conlleva tu flujo de trabajo de diseño, gracias a su capacidad para organizar, realizar edición, realizar uso compartido y gestionar proyectos de cualquier tamaño.

💡Consejo profesional: Una herramienta de documentación como ClickUp Docs ofrece un montón de funciones como IA, páginas anidadas, comandos de barra inclinada, opciones de estilo, incrustación y ajustes avanzados para personalizar tu documento de resumen de diseño. También te encantará lo lejos que puedes llegar con tus informes de diseño gracias a la edición en tiempo real, las menciones en los comentarios y el uso compartido seguro y los permisos a través de un simple enlace. Además, Docs se puede conectar a tus flujos de trabajo, de modo que cualquier actualización que se realice en tu documento se refleje automáticamente en las tareas relacionadas y en otras áreas de tu entorno de trabajo.

ClickUp Docs permite un formato enriquecido y comandos de barra inclinada para trabajar de forma más eficiente.

Paso 2: Escribir la descripción del proyecto de diseño

El contexto es todo, y esta sección de tu informe de diseño debe reflejarlo exactamente.

Incluya una sección breve pero descriptiva con una descripción general del proyecto que explique su proyecto y su finalidad. No es necesario que sea muy detallada, pero una o dos frases que expresen claramente su solicitud y su finalidad son un buen punto de partida para el diseñador.

Esta sección también puede incluir información sobre la empresa o el cliente que encarga el diseño. Los detalles más comunes incluyen la actividad de la empresa, sus servicios principales, sus valores y su identidad de marca.

Ejemplo:

Nuestra agencia de marketing en redes sociales está rediseñando nuestro sitio web para incluir una nueva página de inicio, una sección de blog y un portafolio. Somos un pequeño equipo de ocho miembros que trabajamos con 50 empresas de nuestra zona, y todo nuestro trabajo está actualmente agrupado en nuestra página web obsoleta. Hemos madurado como marca desde que creamos nuestro sitio web inicial y hemos crecido como empresa, y queremos que nuestro nuevo sitio web refleje eso.

Paso 3: Finalizar el objetivo del proyecto de diseño

Describa el problema que abordará este proyecto y la idea general que espera lograr con él. Sea directo con el propósito que desea que cumpla el proyecto y utilice esta sección para alinear al equipo de diseño con la visión y el objetivo general del cliente a través de metas SMART.

SMART son las siglas de específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo.

Crea metas SMART en ClickUp con múltiples formas de realizar el seguimiento del progreso de tu proyecto de diseño.

Ejemplo:

Queremos que nuestro sitio web rediseñado refleje mejor nuestra identidad de marca, atraiga más tráfico a nuestros servicios y aumente las suscripciones al boletín informativo por correo electrónico en un 25 % para el final de nuestro próximo trimestre fiscal.

💡Consejo profesional: ClickUp Goals es una excelente manera para que los equipos creen, compartan y realicen el seguimiento de las metas de forma colaborativa.

Paso 4: Identificar el público objetivo

La siguiente sección de tu informe trata sobre el quién de todo ello.

Aquí es donde el cliente que encarga el proyecto describirá su cliente ideal, su público, los perfiles de los usuarios y los casos de uso.

Es fundamental que el diseñador comprenda el público objetivo de su cliente a través de esta solicitud para establecer una conexión significativa con las necesidades de esos clientes.

Ejemplo:

Nuestro público objetivo son las mujeres emprendedoras de la zona de San Diego en el intervalo de edades que va de los 25 a los 34 años y de los 35 a los 44 años. Estas clientas desean hacer crecer su empresa invirtiendo en anuncios de pago en las redes sociales y buscan recursos para mejorar y aumentar su presencia en Internet.

Paso 5: Establezca su presupuesto y cronograma

Ahora vamos a entrar en los detalles y la logística de tu informe de diseño. ⏰💸

Asegúrate de que el cronograma proporcionado sea realista y viable para lo que se solicita en el informe. Si hay alguna restricción presupuestaria o de recursos, este es el momento de establecerla.

Los diseñadores deben saber cuándo está prevista la primera ronda de ediciones del proyecto, cuándo pueden esperar recibir comentarios del cliente y cuáles son los hitos clave, las dependencias de las tareas o los plazos vinculados a la solicitud.

Esto ayudará a establecer una comunicación clara entre el diseñador y el cliente para que se cumplan todas sus expectativas y se eviten posibles obstáculos mientras el proyecto está en curso.

💡Consejo profesional: los equipos de proyectos de diseño pueden utilizar herramientas como los diagramas de Gantt para realizar el seguimiento de los hitos e identificar los obstáculos a tiempo.

Mostrar las relaciones entre las tareas y los hitos en la vista Gantt en ClickUp.

Ejemplo:

Nuestro cronograma ideal de principio a fin es de seis meses. Anunciaremos nuestra nueva página web en un evento en marzo, pero queremos lanzarla discretamente un mes antes. Este mes adicional nos dará un margen de maniobra si surge algún contratiempo. Nos gustaría aprobar las maquetas y los esquemas funcionales, y realizar dos rondas de ediciones antes del lanzamiento.

Paso 6: Especificar los resultados esperados del proyecto de diseño

Esta sección trata sobre los detalles del archivo y el formato en el que desea recibir el proyecto. Si es necesario o aplicable, especifique el tamaño, el tipo de archivo, el proceso de nomenclatura y los resultados del proyecto que espera. Por ejemplo, ¿cuál es su tipo preferido de vídeo, imagen o software con el que trabajar, y cómo deben tener un uso compartido con usted?

Ejemplo:

Aprobaremos las ideas y diseños iniciales desde nuestro software de pizarra digital y revisaremos todos los wireframes en Figma. Todas las imágenes e iconos deberán estar en formato SVG.

Paso 7: Proporcionar referencias, inspiración y otros detalles

Para asegurarte de que todo esté perfecto, añade cualquier otra información relevante al final. Esto puede incluir contactos clave a los que acudir si el diseñador tiene alguna pregunta urgente, detalles del proceso de aprobación del diseño, fechas clave, maquetas del cliente y mucho más.

Este es un buen momento para especificar cualquier cosa que no desee ver en este proyecto e imágenes inspiradoras para que el diseñador tenga una idea clara de en qué basarse.

Ejemplo:

Consulte nuestra pizarra virtual para ver los últimos trabajos que hemos terminado con nuestros clientes, bocetos preliminares de lo que estamos imaginando para nuestro nuevo sitio web, algunas investigaciones, medios de comunicación y mucho más.

💡Consejo profesional: ¿La mejor herramienta para intercambiar ideas y compartir conceptos de diseño? ¡Las pizarras de ClickUp! Con herramientas para dibujar, cargar archivos multimedia, incrustar, aplicar estilos y realizar edición en tiempo real, las pizarras de ClickUp están diseñadas para capturar tus ideas en el momento en que surgen, de modo que puedas ponerlas en práctica al instante. Con chat, documentos y tareas integrados, las pizarras son el sueño de todo diseñador. ✨ Además, tu pizarra se mantiene actualizada en todo momento, lo que elimina la necesidad de utilizar múltiples pestañas, actualizar constantemente y la confusión causada por las largas descripciones basadas en texto. 🎨

Esboza fácilmente bocetos e ideas de wireframes en las pizarras blancas de ClickUp.

Paso 8: Compártelo con el equipo

Los proyectos de diseño son colaborativos, ¡y los resúmenes de diseño también!

Asegúrate de compartir tus resúmenes de diseño con todas las partes interesadas relevantes, además del equipo que ejecuta el proyecto. Esto hará que todo el equipo se ponga rápidamente de acuerdo (literalmente) y se mantenga enfocado en el objetivo. 🎯

💡Consejo profesional: Comparte, realiza la edición y actualiza rápidamente tus resúmenes de diseño mediante permisos personalizados en ClickUp y cómodas opciones de uso compartido, como un simple enlace.

Comparte tu informe de diseño de forma pública o privada a través de un sencillo enlace en ClickUp Documentos.

Ejemplos de resúmenes de diseño

Ejemplo de informe de diseño 1: Cambio de imagen de una cafetería local

Antecedentes:

Una cafetería local busca renovar su imagen para atraer a una base de clientes más amplia, al tiempo que mantiene a su clientela fiel. La cafetería quiere destacar su compromiso con la sostenibilidad, la participación en la comunidad y los productos locales de alta calidad.

Objetivos y metas SMART:

Nuestra meta es renovar la identidad de marca de las cafeterías para reflejar sus valores de sostenibilidad y compromiso con la comunidad. Pretendemos aumentar el tráfico de clientes en un 30 % y potenciar nuestra presencia en las redes sociales en un 50 % en los seis meses posteriores al lanzamiento de la nueva imagen de marca.

Público objetivo:

Nuestro público principal incluye personas con conciencia ecológica de entre 20 y 35 años que viven en la zona urbana cercana a la cafetería. Estos clientes valoran la sostenibilidad, la comunidad y la calidad en su experiencia con el café y la cafetería.

Presupuesto y cronograma:

Hemos asignado 10 000 dólares al proyecto de renovación de la marca, con la esperanza de completarlo en los próximos cuatro meses. El cronograma incluye el desarrollo del concepto inicial, las iteraciones de diseño y la implementación final en todas las plataformas.

Resultados esperados:

Un nuevo logotipo que refleja el compromiso de la cafetería con la sostenibilidad y la comunidad.

Diseños de envases actualizados para nuestros productos para llevar, centrados en materiales ecológicos.

Diseño renovado del menú que destaca nuestros ingredientes de origen local.

Gráficos digitales para campañas en redes sociales de promoción del cambio de marca.

Consulte nuestra pizarra virtual para obtener inspiración, recursos de marca y datos de contacto del director del proyecto. No queremos que el cambio de imagen se aleje demasiado de nuestra combinación de colores original para garantizar el reconocimiento de la marca entre nuestra clientela actual.

Ejemplo de resumen de diseño 2: Diseño de una aplicación móvil para la gestión de tareas

Antecedentes:

Una startup centrada en herramientas de productividad busca un diseño de aplicación móvil innovador y fácil de usar. La aplicación tiene como objetivo ayudar a los profesionales a gestionar sus tareas y proyectos de manera eficiente, con funciones únicas que permiten la colaboración y la priorización.

Objetivos y metas SMART:

El objetivo es diseñar una app móvil que destaque en el saturado mercado de la productividad, centrándose en la facilidad de uso, la colaboración y la personalización. Nuestro objetivo es conseguir 10 000 usuarios activos en los tres primeros meses tras el lanzamiento.

Público objetivo:

Nuestros usuarios objetivo son profesionales de entre 25 y 45 años que compaginan múltiples tareas y proyectos. Buscan una solución completa pero sencilla para mejorar su productividad diaria y la colaboración en el trabajo.

Presupuesto y cronograma:

Nuestro presupuesto para el proyecto de diseño de la aplicación es de 15 000 dólares, con un cronograma de cinco meses desde la concepción hasta la entrega del diseño final. Esto incluye las fases de diseño de la interfaz de usuario y la experiencia, con ciclos de retroalimentación después de cada hito importante.

Resultados esperados:

Diseños completos de UI/UX para la aplicación móvil, incluyendo todas las pantallas y elementos interactivos.

Una guía de estilo que especifica la tipografía, los esquemas de color y los componentes de la interfaz de usuario.

Prototipo que muestra las funciones clave y el flujo de usuarios.

Paquete de activos listo para el desarrollo.

Para obtener más detalles sobre las funciones y características de la aplicación, visite nuestra sección Pizarra digital. Estamos abiertos a ideas innovadoras, pero debemos asegurarnos de que la aplicación siga siendo intuitiva para los nuevos usuarios.

💡Consejo profesional: ahorra tiempo creando plantillas para informes de diseño o pidiendo a ClickUp Brain que te proporcione ejemplos de informes de diseño.

Crea el tuyo propio con IA Genera resúmenes de diseño en segundos con ClickUp Brain.

Puedes obtener más información sobre ClickUp Brain aquí:

Plantilla de resumen de diseño

Al igual que en un mal juego del teléfono, los resúmenes de proyectos de diseño inconsistentes pasan por alto ideas clave y, finalmente, pierden por completo el objetivo principal del proyecto. Sin embargo, las plantillas personalizables son una forma segura de garantizar que todos los detalles se expresen con claridad.

Piensa en las plantillas de resúmenes de diseño predefinidas como una forma de estandarizar la forma en que redactas tus resúmenes de diseño. Se han creado para simplificar el proceso de redacción de resúmenes de diseño, de modo que todos los involucrados puedan centrarse en lo que más importa: el proyecto en sí.

La plantilla de informe de diseño de ClickUp es tu solución integral para redactar informes creativos completos y valiosos. Esta plantilla aplica una lista designada a tu entorno de trabajo con vistas separadas para gestionar tareas, cronogramas y tu dirección general.

Descargar esta plantilla La plantilla de resumen de diseño de ClickUp es la solución ideal para redactar resúmenes de diseño completos.

En la vista Lista de tu resumen de diseño, encontrarás tareas personalizables predefinidas para todo, desde sesiones con clientes hasta recopilación de activos, y siete estados personalizados para una transparencia total. Pero la función más interesante de esta plantilla es, sin duda, la pizarra creativa con secciones de colores, notas adhesivas y diagramas para consolidar la visión de tu proyecto, la marca, los recursos, las notas y mucho más.

Personaliza tu pizarra preconfigurada con la plantilla de resumen de diseño de ClickUp.

Esta plantilla también incluye un documento ClickUp Doc con instrucciones detalladas que le guiarán por todas las funciones para garantizar que la utilice al máximo.

💡Consejo profesional: El documento de ayuda de la plantilla de resumen de diseño muestra un montón de funciones de estilo y formato que pueden servirte de inspiración a la hora de redactar tu resumen de diseño en ClickUp. Coloca tiras en la parte superior de tu documento y a lo largo de la página para obtener un esquema claro de la información, incrusta vídeos, añade un índice y mucho más. O bien, superpone otra de las plantillas predefinidas de ClickUp sobre tu documento para que el proceso siga avanzando.

Buenas prácticas para redactar un informe de diseño

Seguir ciertas prácticas y reglas al crear un informe de diseño puede garantizar que sea lo más eficaz y útil posible. Estas son nuestras sugerencias:

1. Sea claro y proporcione el contexto adecuado.

Utilice un lenguaje preciso y sin ambigüedades.

Evita la jerga a menos que sea necesario.

Definir los términos técnicos cuando se utilicen.

Exprese los requisitos de forma explícita, en lugar de darles a entender.

Incluya información relevante sobre los antecedentes.

Explique los retos o problemas actuales.

Comparte estudios de mercado o información sobre los usuarios que puedan resultar útiles.

2. Céntrate en los objetivos, no en las soluciones.

Indique claramente lo que se debe lograr.

Explique el «porqué» detrás de los requisitos.

Deja espacio para soluciones creativas.

Equilibrar la dirección con la libertad creativa.

Mantén una actitud abierta hacia los enfoques innovadores.

Evite prescribir soluciones de diseño específicas a menos que sea absolutamente necesario.

3. Establecer parámetros realistas

Especifique claramente las limitaciones presupuestarias.

Crear cronogramas realistas.

Definir los límites del alcance

Incluya todos los entregables necesarios.

4. Conoce a tu público

Defina claramente los datos demográficos del público objetivo.

Proporcionar información sobre la experiencia del usuario.

Incluye los puntos débiles, las preferencias y las necesidades de los usuarios.

5. Incluya criterios de éxito medibles.

Defina métricas de éxito claras y metas específicas y medibles.

Establecer criterios de evaluación y puntos de referencia de rendimiento.

6. Documenta todo

Incluye las directrices de la marca y todos los materiales de referencia pertinentes.

Adjunte ejemplos o fuentes de inspiración.

Documentar los requisitos técnicos.

7. Revisar y perfeccionar

Obtenga la aprobación de las partes interesadas.

Verificar los requisitos técnicos.

Asegúrate de que las expectativas estén claras.

Revise periódicamente el formato del informe para asegurarse de que cumple con los requisitos actuales.

Lea también: Cómo utilizar la IA en el diseño de productos

Gestiona tu próximo proyecto de diseño con ClickUp.

¡Ya está! No solo está preparado para el éxito con los ocho pasos esenciales para redactar informes de diseño, sino que también dispone de una plantilla de informe de diseño flexible, gratis y personalizable para aligerar la carga.

Sin embargo, la idea principal no es solo cómo redactar un informe funcional, sino cómo sacarle el máximo partido. Y ahí es donde ClickUp puede ayudarte a llevar tus procesos a nuevas cotas. ✅

Supervisa las actualizaciones del proyecto, crea informes de diseño y trabaja con el equipo, todo desde tu entorno de trabajo de ClickUp.

ClickUp es la plataforma de productividad definitiva para que los equipos reúnan todo su trabajo en un único espacio colaborativo, independientemente de su caso de uso o estilo de trabajo. Su lista de funciones incluye cientos de herramientas que ahorran tiempo y hacen que la gestión del trabajo sea más fácil y cómoda que nunca, con 15 formas de visualizar sus proyectos, más de 1000 integraciones, chat en la aplicación y mucho más.

Accede a todo lo que necesitas para redactar briefings de diseño eficaces, incluyendo ClickUp Docs, Pizarras, tareas ilimitadas y mucho más, sin ningún coste alguno al registrarte en el plan Free Forever de ClickUp.

Y cuando estés listo para aumentar aún más tu productividad, desbloquea funciones aún más avanzadas por tan solo 7 $.