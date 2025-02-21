13 plantillas gratuitas para presentaciones de proyectos

Las presentaciones de proyectos pueden parecer a veces aburridas. Ya sabe cómo es: diapositivas interminables, listas de puntos sin fin y esa persona que insiste en leer cada palabra.

Es peor cuando eres tú quien recibe los bostezos y las miradas desinteresadas. Pasas mucho tiempo diseñando tu presentación en plataformas tradicionales como Microsoft PowerPoint y Google Slides, y todo para nada.

¿Y si cambiar tu plantilla de presentación gratuita te ayudara a captar mejor la atención de tu público?

Estás de suerte. Hemos recopilado 13 plantillas de presentación gratuitas que te ahorrarán tiempo y darán vida a tus ideas con estilo y elegancia. (Aviso: ¡no es necesario tener un título en diseño gráfico!)

¿Qué son las plantillas de presentación de proyectos?

Una plantilla de presentación de proyectos es un diseño de diapositivas prediseñado que sirve de base para crear presentaciones organizadas y visualmente atractivas. Estas plantillas le ayudan a mostrar las metas, el progreso y los resultados de su proyecto.

👀¿Sabías que...? El 92 % de los empleadores espera ahora que los empleados que no ocupan posiciones de diseño tengan conocimientos básicos de diseño para comunicarse de forma eficaz.

Estas plantillas de PowerPoint o presentaciones de diapositivas prediseñadas tienen diseños creativos integrados, opciones de paleta de colores y secciones de marcador de posición para texto, imágenes, gráficos y gráficos. De este modo, podrá crear una presentación impresionante sin tirarse de los pelos.

Tanto si utiliza PowerPoint, Google Slides, Pitch o cualquier otro tema de herramientas, estas plantillas eliminan la necesidad de empezar desde cero.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de presentación de proyectos?

En pocas palabras, cualquier plantilla que sea fácil de usar y le ayude a crear una presentación con unos pocos clics es una buena plantilla. Pero aquí hay algunas funciones clave que la hacen eficiente:

Personalización: podrás realizar la edición del texto, las imágenes y los gráficos de forma fácil para adaptarlos a tus presentaciones empresariales.

Diseño profesional: debe tener un aspecto limpio y profesional, con una paleta de colores equilibrada que se adapte a la identidad de su marca.

Visualización de datos: la plantilla debe poder mostrar los datos mediante gráficos, infografías y elementos visuales atractivos, lo que hace que las presentaciones sean más interesantes.

Facilidad de uso: la plantilla debe ser compatible para funcionar sin problemas con plataformas como Microsoft PowerPoint, Google Slides o incluso Canva.

Relevancia: Debe ajustarse a su sector, público y metas. Una plantilla diseñada para una empresa de planificación de eventos puede que no sea la más adecuada para un asesor de inversiones.

🧠 Dato curioso: La expresión «Death by PowerPoint» (Muerte por PowerPoint) se popularizó a principios de la década de 2000 para criticar las diapositivas mal diseñadas y con demasiado texto que aburrían al público. Esto dio lugar a movimientos que fomentaban la narración visual en las presentaciones.

13 plantillas para presentaciones de proyectos

¡Aquí tienes nuestras plantillas de diapositivas recomendadas que harán que crear y realizar presentaciones sea divertido para ti!

1. La plantilla de presentación de ClickUp

Descargar esta plantilla Cree presentaciones atractivas en cuestión de minutos con la plantilla de presentación de ClickUp.

Crear la presentación perfecta en PowerPoint (¿existe siquiera?) puede llevar horas. Y aún así, es posible que sigas pensando que no es lo suficientemente buena.

Pero, ¿y si pudiera evitar el caos y pasar directamente a una presentación pulida y profesional? Con ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, es posible.

La plantilla de presentación de ClickUp es la solución definitiva para ahorrar tiempo a cualquiera que esté cansado de lidiar con las presentaciones de diapositivas.

Tanto si va a presentar informes trimestrales como si va a preparar la próxima presentación, esta plantilla le será de gran ayuda.

A continuación le explicamos cómo hacerlo:

Comience al instante con una estructura predefinida y personalícela para adaptarla a su estilo y mensaje.

Mantenga todas las tareas relacionadas con la presentación en un solo lugar: realice el seguimiento del progreso con el diagrama de Gantt, establezca estados personalizados y gestione cada diapositiva sin esfuerzo.

Colabora con tu equipo en el material de la presentación en tiempo real con ClickUp Docs , comentarios, reacciones y rótulos de prioridad.

Explore diferentes vistas, como la Guía de inicio y la Pizarra de presentación, para adaptarlas a sus necesidades de planificación.

🎨 Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y profesionales que trabajan en entornos dinámicos y buscan alternativas eficientes a las plantillas de PowerPoint.

2. La plantilla de planificación de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona todo, desde la planificación hasta la ejecución del proyecto, con la plantilla ClickUp Project Planner.

¿Y si pudieras crear presentaciones y planificar proyectos en una sola plataforma? La plantilla ClickUp Project Planner no solo te ayuda a crear un plan de proyecto, sino que también te ayuda a gestionarlo.

Esta plantilla rivaliza con cualquier sofisticada herramienta de software de planificación de proyectos, pero está pensada para principiantes. Le ayuda a gestionar todo su proyecto con la creación de tareas, la gestión de plazos y 10 Campos personalizados, como «Riesgo» y «Presupuesto restante», para realizar el seguimiento de la información crucial.

Utilice esta plantilla para:

Comparte ideas en Docs, asigna tareas, añade comentarios y añade archivos como adjuntos.

Realice un seguimiento de las tareas con estados de progreso como «Completada», «En curso», «En espera» y «Pendiente».

Utilice las seis vistas personalizadas de ClickUp , como Actividades del proyecto, Seguimiento del presupuesto e Itinerarios, para gestionar cada detalle sin cambiar de aplicación.

Utilice tableros Kanban y gráficos de Gantt para detectar cuellos de botella, gestionar dependencias y cumplir con los plazos.

🎨 Ideal para: Equipos que buscan plantillas de resumen de proyectos para planificar y gestionar proyectos completos en una plataforma colaborativa.

Tengo reuniones quincenales con mi supervisora y utilizamos ClickUp para nuestra agenda. Me siento más en control porque todas mis solicitudes de eventos y presentaciones se encuentran aquí, junto con un indicador de estado actualizado que ella puede consultar.

Tengo reuniones quincenales con mi supervisora y utilizamos ClickUp para nuestra agenda. Me siento más en control porque todas mis solicitudes de eventos y presentaciones se encuentran aquí, junto con un indicador de estado actualizado que ella puede consultar.

3. La plantilla para la elaboración de informes de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Supervise y comunique los elementos clave del proyecto con la plantilla de elaboración de informes de proyectos de ClickUp.

Las presentaciones y los proyectos tienen sus altibajos. Pero los errores siempre se pueden corregir, lo que solo ocurre cuando se realiza la elaboración de informes de proyectos adecuados.

La plantilla de elaboración de informes de proyectos de ClickUp es una plantilla lista para rellenar que le ofrece una panorámica general de alto nivel de los KPI y el rendimiento general de un proyecto, lo que facilita la identificación de las áreas que requieren atención.

Por eso necesita esta plantilla:

Utilice el cronograma de actividades para crear una representación visual de las actividades programadas con sus niveles de prioridad.

Identifique las tareas que no cumplieron con los plazos mediante la función «Actividades con calendarios no cumplidos» y añada las correcciones que sea necesario implementar.

Utilice estados personalizados en ClickUp , como «En marcha», «En espera», «Retrasado» y «Completada», para realizar el seguimiento del progreso.

🎨 Ideal para: Equipos y gestores de proyectos que desean realizar un seguimiento y supervisar su rendimiento para tomar decisiones informadas que mejoren los resultados.

4. La plantilla de hoja de ruta del proyecto ClickUp

Descargar esta plantilla Manténgase al tanto de todos los avances de sus proyectos y mejore la productividad con la plantilla de hoja de ruta de proyectos de ClickUp.

Piense en la plantilla ClickUp Project Roadmap como su navaja suiza para el desarrollo de productos, la gestión de proyectos y, sí, incluso para crear presentaciones impactantes.

Le proporcionan el plan perfecto para ejecutar proyectos exitosos con funciones para realizar el seguimiento del progreso, priorizar tareas y colaborar con su equipo de manera eficaz.

Esta plantilla puede ayudarte a:

Realice un seguimiento del desarrollo de sus proyectos con cinco estados personalizados, como «No iniciado», «En curso» y «Cancelado».

Mejora la colaboración del equipo manteniendo toda la información en un solo lugar con cuatro Campos personalizados.

Aplica seis vistas dinámicas y listas trimestrales predefinidas para mantener toda la información relevante del proyecto justo donde la necesitas.

Decida qué hitos del proyecto merecen ocupar una fase central en su próxima reunión y priorícelos.

🎨 Ideal para: Gestores de proyectos que gestionan proyectos complejos y desean mejorar su flujo de trabajo y colaboración para mantener la claridad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo del producto.

5. La plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Mantén un control sobre todas las actividades relacionadas con el proyecto con la plantilla ClickUp Project Tracker.

Los intercambios de correos electrónicos del tipo «Hola, ¿qué novedades hay sobre la propuesta?» pueden resultar agotadores muy rápidamente. El seguimiento de los proyectos en un entorno de trabajo compartido y centralizado no solo mejora la comunicación, sino que también le ayuda a planificar el siguiente paso de forma más eficiente.

📮ClickUp Insight: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectarse con 6 personas de media para realizar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto con 6 conexiones principales a diario para recopilar información esencial, acordar prioridades y hacer avanzar los proyectos. La lucha es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros de visibilidad erosionan la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp aborda este problema poniendo el contexto al alcance de la mano al instante.

La plantilla ClickUp Project Tracker es la herramienta perfecta para determinar la eficiencia de su flujo de trabajo actual y hacerlo más manejable y presentable.

Esto es lo que puede hacer con esta plantilla:

Añada miembros del equipo para que todos estén al día de toda la información.

Realice un seguimiento de cada paso del proyecto con cinco estados personalizados, como «Cerrada», «Propuesta» y «Posible cliente no cualificado».

Utilice la vista Lista o la vista Tablero para obtener una instantánea de todas las actividades del proyecto con las personas asignadas, las fechas límite, las prioridades de las tareas y las subtareas.

🎨 Ideal para: Gestores de proyectos y equipos remotos que buscan formas más manejables de colaborar en proyectos.

💡Consejo profesional: tanto si realiza el seguimiento de varios proyectos, trabaja con un equipo multifuncional o simplemente intenta mantenerse al día con su lista de tareas pendientes, los paneles de control de proyectos pueden facilitar la colaboración en la elaboración de informes y presentaciones de proyectos.

6. Plantilla de plan de implementación de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Lleve a cabo proyectos con éxito gracias a la plantilla de plan de implementación de proyectos de ClickUp.

Ya sabe cómo va: algunos proyectos comienzan con una idea sólida, pero se pierden en la traducción o en una ejecución deficiente, lo que acaba provocando decepción y desmotivación en el equipo.

La plantilla de plan de implementación de proyectos de ClickUp está aquí para salvarte (y tu cordura). Desglosa cada meta, cronograma y recurso en tareas más pequeñas, asegurando que no se pase nada por alto. ¡No hay mejor manera de presentar tu hoja de ruta!

He aquí por qué necesita esta plantilla, inmediatamente:

Colabora en ClickUp Docs para crear resúmenes de proyectos , registrar metas o trabajar juntos en informes de progreso en tiempo real.

Los estados personalizados, como «En curso» y «Necesita revisión», mantienen las tareas y los borradores de las presentaciones organizados y en marcha.

Esboza los hitos clave con los diagramas de Gantt.

Realice un seguimiento de la información presupuestaria, los gastos e incluso las tareas con más de 10 Campos personalizados.

🎨 Ideal para: Jefes de equipo y líderes que buscan herramientas para planificar, programar y ejecutar proyectos de manera eficiente.

7. Plantilla de pizarra para la hoja de ruta del proyecto ClickUp

Descargar esta plantilla Visualice las metas de su proyecto y haga que la colaboración sea divertida con la plantilla de pizarra blanca ClickUp Project Roadmap.

Gestionar un proyecto sin una hoja de ruta es como conducir sin GPS: claro, es posible que llegue a su destino, pero no sin dar algunas vueltas equivocadas y mantener acalorados debates.

La plantilla ClickUp Project Roadmap Pizarra le ayuda a visualizar sus proyectos de forma eficaz, desde el concepto hasta su completación. Ofrece una forma sencilla de planificar, realizar el seguimiento y colaborar en las metas del proyecto, al tiempo que mantiene informadas a las partes interesadas. Su riqueza visual también la convierte en una herramienta de presentación eficaz.

Estas son las funciones que hacen que esta plantilla destaque:

Las pizarras de ClickUp te permiten visualizar todo tu plan con tu equipo en tiempo real. Edita planes de forma conjunta, convierte ideas en tareas viables, obtén comentarios instantáneos y ¡diviértete!

Las etiquetas, subtareas y rótulos de prioridad integrados garantizan que no se pase por alto ninguna tarea.

La vista «Hoja de ruta del proyecto» ofrece una visión completa de todo el proyecto, lo que resulta ideal para mantener informadas a las partes interesadas.

ClickUp Hitos le ayuda a correlacionar los puntos clave del progreso a lo largo del proyecto.

🎨 Ideal para: Teams que desean simplificar sus flujos de trabajo y priorizar la colaboración en equipo para lograr proyectos eficaces.

🧠 Dato curioso: los retroproyectores, que en su día fueron un elemento básico de las presentaciones en las oficinas, se desarrollaron por primera vez en la década de 1940 para el entrenamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial. Se convirtieron en una herramienta corporativa en la década de 1950.

8. La plantilla de presentación rápida de ClickUp

Descargar esta plantilla Cree su presentación ganadora en cuestión de minutos con la plantilla ClickUp Elevator Pitch.

En un buen día, tienes menos de 30 segundos para captar la atención de alguien mientras haces tu presentación. Y la plantilla ClickUp Elevator Pitch te ayuda a aprovechar cada segundo. Te ayuda a crear presentaciones concisas e impactantes que la gente escucha en lugar de fingir que está atendiendo una llamada telefónica.

Esta plantilla mantiene su mensaje claro, conciso y convincente, ya sea para entrevistas de trabajo, presentaciones de startups o lanzamientos de productos.

Utilice esta plantilla para:

Describa su propuesta de valor, las ventajas clave y ese gancho irresistible, ideal para títulos de diapositivas o notas del ponente con

Cree su presentación en ClickUp Documentos con potentes elementos visuales y secciones estructuradas que se traducen en diapositivas de presentación impactantes.

Anote los consejos de última hora para el ensayo con las listas de control de ClickUp , porque incluso las mejores presentaciones necesitan una ejecución segura.

🎨Ideal para: Empresas y personas en busca de empleo que desean presentar sus ideas y captar el interés de su público con confianza.

9. La plantilla de argumento de venta de ClickUp

Descargar esta plantilla Cierre su próximo gran negocio con la plantilla de presentación comercial de ClickUp.

Un argumento de venta que no logra establecer una conexión con el público es simplemente una oportunidad perdida. La plantilla de argumento de venta de ClickUp te ayuda a aprovechar esa oportunidad con ambas manos. Úsala para crear argumentos persuasivos y atractivos que realmente den resultados (y tal vez incluso una sonrisa).

Tanto si presenta un producto, un servicio o la próxima gran idea, esta plantilla le ayudará a que el proceso sea fluido, organizado y perfecto.

Úselas para:

Colabora con tu equipo para crear presentaciones y realizar el seguimiento del progreso con estados personalizados, como Borrador y Revisión final.

Obtenga comentarios de las partes interesadas y del equipo en tiempo real en ClickUp Docs.

Acceda a funciones avanzadas de gestión de proyectos, como grabación de pantalla, edición colaborativa y mucho más.

Cree notificaciones personalizadas para tareas con ClickUp Automatizaciones

🎨 Ideal para: Equipos de ventas que desean crear presentaciones estandarizadas y eficientes para todas las reuniones importantes, al tiempo que mejoran su flujo de trabajo de ventas.

👀 ¿Sabías que... En 1955, el Libro Guinness de los Récords comenzó como una promoción para la cerveza Guinness. Tuvo tanto éxito que se convirtió en un libro anual sin relación con las ventas de cerveza.

10. Plantilla anual de una página de ClickUp

Descargar esta plantilla Marque todas sus metas anuales con la plantilla ClickUp Annual One Pager.

Si sus metas anuales se parecen a los propósitos de Año Nuevo (ambiciosas en enero y olvidadas en marzo), aquí tiene una plantilla que le ayudará.

¡La plantilla ClickUp Annual One Pager mantiene tus grandes planes vivos y prósperos durante todo el año! Es la herramienta definitiva para establecer metas de proyecto y tomar pasos prácticos sin ahogarte en hojas de cálculo.

Así es como le ayuda:

Clasifique las metas y los detalles clave con campos personalizados para poder añadir detalles clave que le permitan realizar el seguimiento del progreso sin tener que jugar a ser detective.

Visualice las metas con vistas personalizadas, como la vista Gantt y la vista de Calendario, para mantenerse al día con los cronogramas.

Utilice automatizaciones para establecer tareas a largo plazo y añadir comentarios para saber lo que tenía previsto.

Planifique a corto y largo plazo con ClickUp Metas

🎨 Ideal para: Equipos que desean dedicar menos tiempo a la microgestión y más tiempo a alcanzar sus ambiciosos objetivos con una alineación estratégica.

11. Plantilla de resultados de análisis de datos de ClickUp

Descargar esta plantilla Convierta los números en información útil con la plantilla de resultados de análisis de datos de ClickUp.

La gestión de datos no es la parte más divertida de los proyectos, ¿verdad? En un momento estás analizando números y al siguiente estás sepultado bajo hojas de cálculo, preguntándote si «12345» es un dato o el PIN de tu banco.

La plantilla de resultados de análisis de datos de ClickUp hace que los datos parezcan menos un problema matemático y más una historia que realmente se puede contar (¡e incluir en presentaciones!).

A continuación te explicamos cómo utilizarlas:

Almacene todos los datos, incluidos los datos demográficos de los clientes, el tráfico del sitio web, las cifras de ventas, las encuestas de opinión y mucho más, con la vista Tabla.

Utilice la vista Tablero para diseñar una representación visual de los resultados del análisis.

Clasifique sus datos en diferentes Campos personalizados para que su equipo y las partes interesadas estén todos en sintonía.

🎨 Ideal para: Equipos que desean convertir datos sin procesar en información útil que les ayude a tomar decisiones empresariales informadas.

12. Plantilla de documento de plan Business de ClickUp

Descargar esta plantilla Comience su andadura empresarial con la plantilla de documento de plan Business de ClickUp.

¿Está creando su primer plan de negocios y no sabe qué hacer a continuación? La plantilla de documento de plan Business de ClickUp ofrece un enfoque sencillo para organizar y presentar información clave sobre la empresa.

Tanto si estás tratando de atraer inversores como si simplemente estás pensando en cómo conquistar el mundo (o al menos tu sector), esta es tu plantilla para iniciar proyectos, que te permitirá mantener todo organizado, claro y listo para presentar.

Esta plantilla le ayuda a:

Recopile toda la información que desee incluir en un documento ClickUp centralizado al que su equipo pueda acceder fácilmente.

Divida el proceso de creación en tareas manejables.

Destaque las secciones clave con Campos personalizados como Finanzas, Marketing y Estrategia, para que su plan se lea como una historia en la que todos quieren participar, y no como un libro de texto.

Mantén un control sobre todas tus presentaciones con recordatorios o utiliza la vista Gantt de ClickUp para realizar el seguimiento de los cronogramas.

🎨 Ideal para: Nuevos emprendedores o equipos que desean comunicar de manera eficaz sus estrategias y objetivos, centrándose en la claridad y la colaboración.

13. Plantilla de propuesta de proyecto de ingeniería de Slidesgo

a través de Slidesgo

¿Necesita preparar rápidamente una propuesta para una reunión urgente? La plantilla de propuesta de proyecto de ingeniería de Slidesgo le ayuda a crear una presentación ganadora para sus clientes y hace que sus ideas destaquen sin esfuerzo.

Solo tienes que descargar y personalizar tu propuesta con Google Slides, PowerPoint o Canva y diseñarla.

Esto es lo que puede esperar de ellas:

Diapositivas 100 % editables que le permiten modificar el texto, las imágenes y los diseños para adaptarlos a sus necesidades.

Más de 500 iconos personalizables de Flaticon para representar visualmente las ideas de tus proyectos.

Gráficos y cronogramas integrados para mostrar los datos de su proyecto con claridad y estilo.

Una diapositiva de créditos para la atribución y una diapositiva de recursos con enlaces a todos los elementos utilizados en la presentación.

🎨 Ideal para: Profesionales que desean crear propuestas de proyectos visualmente atractivas para sus clientes utilizando plantillas diseñadas por expertos.

💡Consejo profesional: Aunque estas plantillas son un buen punto de partida, haz que tus presentaciones sean interactivas. Anima a tu público a participar y a hacer preguntas o compartir sus opiniones para generar un debate saludable en el que todos se sientan involucrados.

Diapositivas, información y productividad con ClickUp.

Las presentaciones son más que simples diapositivas bonitas: son oportunidades para inspirar, persuadir y dejar un impacto duradero. Pero si necesita sacar más partido a sus presentaciones de proyectos, la plataforma de gestión de proyectos ClickUp le ofrece todo lo que necesita. Le ayuda a crear presentaciones, gestionar proyectos completos, realizar el seguimiento del progreso y colaborar en tiempo real, todo en un solo lugar.

Desde presentar nuevas ideas y realizar el uso compartido de informes, hasta planificar eventos y lanzar productos, ClickUp te facilita la vida en cada paso del proceso.

¡Regístrese para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y gestione sus proyectos y transmita su impacto de forma significativa!