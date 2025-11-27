Más de 40 de las mejores herramientas de organización para mejorar la productividad en 2026

En algún momento, todos nos hemos quedado mirando 27 pestañas abiertas, dos calendarios y una notificación de chat parpadeante, preguntándonos dónde se nos ha ido el día.

Entre gestionar reuniones, cumplir con los plazos y recordar qué significaba esa nota adhesiva, mantenerse organizado es agotador.

Las herramientas de organización adecuadas pueden cambiar esta situación.

Esta entrada del blog analiza más de 40 herramientas para poner orden en el caos.

Las herramientas de organización son sistemas, programas informáticos o recursos que ayudan a las personas y a los equipos a gestionar sus tareas, horarios, información y entorno de trabajo. Estas herramientas agilizan los procesos, optimizan los flujos de trabajo y mejoran la productividad.

Pueden ser digitales, como aplicaciones de gestión de proyectos, software para tomar notas y plataformas colaborativas, o físicas, como agendas, calendarios, organizadores de archivos y notas adhesivas.

Estas son las claves de las ventajas de utilizar herramientas de organización.

Aumenta la productividad , lo que te ayudará a centrarte en las prioridades y gestionar las tareas de forma eficiente

Ahorra tiempo gracias a una mejor organización, listas de tareas claras y flujos de trabajo optimizados

Mejora la gestión del tiempo , ya que te permite distribuir el tiempo de forma eficaz y cumplir con los plazos

Mejora la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo, facilitando el trabajo conjunto de forma asincrónica

Ayuda a la memoria para evitar olvidar fechas, tareas o plazos importantes

Mejora la planificación y la programación, facilitando la gestión de proyectos a corto y largo plazo

Fomenta la responsabilidad facilitando la asignación y el seguimiento de las responsabilidades

A la hora de elegir la herramienta de organización adecuada para el seguimiento, esto es lo que realmente importa:

Funciona en tu configuración: Debería funcionar sin problemas en Windows, macOS, Android o iOS sin problemas de compatibilidad.

Se adapta a tu día a día: No deberías tener que reestructurar todo tu flujo de trabajo; debería funcionar con las herramientas que ya utilizas.

Crece contigo: Tanto si trabajas por tu cuenta como si formas parte de un equipo en expansión, la herramienta debe adaptarse a medida que evoluciona tu trabajo

Facilita la colaboración: si trabajas con otras personas, las actualizaciones en tiempo real, los comentarios y los tableros compartidos son imprescindibles

Cubre lo básico (y mucho más): Funciones como los recordatorios, los calendarios, el seguimiento de tareas y la elaboración de informes no deberían ser extras, sino que deberían estar integradas.

🧠 Dato curioso: La palabra «organizar» proviene del griego organon, que significa herramienta o instrumento. Así que, técnicamente, cuando organizas, estás convirtiendo el caos en un instrumento funcional.

Aquí tienes un resumen de más de 40 herramientas de productividad. 📈

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios* ClickUp Gestión de proyectos todo en uno con vistas y flujos de trabajo personalizados Tamaño del equipo: Ideal para particulares, pymes y grandes corporaciones Asistente basado en IA (ClickUp Brain), vistas y paneles personalizables, chat y gestión de tareas integrados, programación automatizada, plantillas de proyectos, automatización de tareas Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones Asana Organización de tareas y proyectos de equipo con flujos de trabajo personalizables Tamaño del equipo: Ideal para personas individuales y equipos de tamaño medio Automatiza tareas, centraliza la comunicación del equipo y utiliza formularios para estandarizar las solicitudes Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 13,49 $ al mes. Trello Gestión visual de tareas mediante tableros KanbanTamaño del equipo: Ideal para personas individuales y equipos pequeños Listas de control, Power-Ups, automatización de Butler, Atlassian Intelligence Gratis para 10 usuarios; los planes de pago empiezan en 6 $ al mes Monday.com Colaboración en equipo con plantillas de proyectos personalizables Tamaño del equipo: Adecuado para empresas medianas y grandes Control de tiempo, personalización de tableros, plantillas prediseñadas Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes Jira Proyectos de desarrollo de software y flujos de trabajo ágilesTamaño del equipo: Equipos de desarrollo e ingenieros de software Gestión de tareas pendientes, seguimiento de incidencias, filtrado avanzado Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 7,53 $ al mes. Pipefy Automatización de flujos de trabajo y gestión de procesos Tamaño del equipo: Ideal para equipos de operaciones y administración de cualquier tamaño Coordinación de flujos de trabajo basada en IA, portales centralizados, automatización sin código Plan Free disponible; precios personalizados para los planes premium Zapier Automatización de tareas y conexión de aplicaciones sin necesidad de escribir códigoTamaño del equipo: Ideal para equipos de cualquier tamaño Más de 8000 integraciones de aplicaciones, lógica condicional y flujos de trabajo de varios pasos Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 29,99 $ al mes. Notion Toma de notas y organización personalTamaño del equipo: Ideal para autónomos, creadores y equipos pequeños Más de 20 000 plantillas, resúmenes generados por IA, búsqueda Enterprise Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes Evernote Captura y sincronización de notas entre dispositivosTamaño del equipo: Ideal para estudiantes, escritores e investigadores Resumidor con IA, Web Clipper, formato avanzado, sincronización de calendarios Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 14,99 $ al mes. Obsidian Toma de notas en red y gestión del conocimiento personalTamaño del equipo: Ideal para particulares Vista de gráfico, enlaces externos, notas locales en Markdown, función de publicación Plan Free disponible; los complementos de pago empiezan en 5 $ al mes Coda Creación de documentos que funcionan como aplicacionesTamaño del equipo: Ideal para startups y equipos colaborativos Coda IA, documentos tipo aplicación, integraciones de Packs Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes Lucidchart Diagramas, organigramas y mapeo de procesosTamaño del equipo: Ideal para equipos técnicos y educadores Generador de diagramas con IA, colaboración en tiempo real, modo de presentación Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 9 $ al mes Scribe Documentación de procesos y creación de guías prácticas Tamaño del equipo: Ideal para equipos de RR. HH., TI y formación Captura de flujos de trabajo, títulos generados por IA, personalización de marca personalizada Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes Google Workspace Colaboración en activos digitales Tamaño del equipo: Ideal para empresas de cualquier tamaño Google Gemini IA, uso compartido de archivos en la nube, integración con el calendario y Meet Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 7 $ al mes. Dropbox Almacenamiento y uso compartido de archivos en la nubeTamaño del equipo: Ideal para equipos remotos y creativos Búsqueda con IA, Dropbox Paper, colaboración en tiempo real Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 11,99 $ al mes. Slack Comunicación en equipo y mensajería en tiempo realTamaño del equipo: Ideal para equipos en crecimiento y trabajadores remotos Reuniones rápidas, Slack Canvas, Workflow Builder, listas de tareas nativas Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 8,75 $ al mes. Microsoft Teams Comunicación de nivel corporativo con integración de Office 365Tamaño del equipo: Ideal para grandes organizaciones Resúmenes de Co-pilot, agentes de interpretación, chatear, reuniones Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 7,20 $ al mes. Zoom Videoconferencias y reuniones de equipo a distanciaTamaño del equipo: Ideal para empresas de todos los tamaños Asistente de IA, subtítulos en directo, resúmenes de reuniones Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 15,99 $ al mes. Calendly Automatización de la programación y las citasTamaño del equipo: Ideal para autónomos y equipos de atención al cliente Autoprogramación de clientes, formularios de derivación, integraciones de Calendario Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes Otter.ia Transcripción automatizada y colaboraciónTamaño del equipo: Ideal para periodistas, educadores y equipos Transcripción en tiempo real, rótulos de los interlocutores, elementos pendientes Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 16,99 $ al mes. Reclaim. IA Automatización de la programación y la gestión del tiempo del equipoTamaño del equipo: Ideal para profesionales ocupados y equipos pequeños Planificación de hábitos, tiempo de margen, estadísticas de productividad Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes Clean Email Organizar y ordenar tu bandeja de entradaTamaño del equipo: Ideal para particulares y autónomos Acciones masivas, filtros inteligentes, herramientas para darse de baja y de selección Los planes de pago empiezan en 9,99 $ al mes. Todoist Gestión de tareas personales con categorización de proyectosTamaño del equipo: Ideal para personas individuales y equipos pequeños Niveles de prioridad, adición rápida, sincronización entre dispositivos Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 2,5 $ al mes. Toggl Track Control de tiempo y análisis de la productividadTamaño del equipo: Ideal para autónomos, agencias y consultores Detección de inactividad, auditorías de tiempo, tarifas facturables Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes TimeCamp Control de tiempo y elaboración de informes del equipoTamaño del equipo: Ideal para pymes y equipos remotos Seguimiento automatizado, presupuestación de proyectos, reglas de palabras clave Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 3,99 $ al mes. Habitica Gamificar tus tareas y crear hábitosTamaño del equipo: Ideal para personas individuales y grupos de amigos Seguimiento de rachas, gamificación, misiones, avatares Los planes de pago empiezan en 4,99 $ al mes. Buffer Programación y automatización de publicaciones en redes socialesTamaño del equipo: Ideal para creadores de contenido y profesionales del marketing Sugerencias de contenido con IA, programación multicanal, análisis Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 6 $ al mes por canal. Canva Creación de contenido visual, como gráficos y presentacionesTamaño del equipo: Ideal para equipos de marketing y educadores Magic Design, edición de vídeo, publicación en redes sociales Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes Pocket Guardar artículos, vídeos y páginas webTamaño del equipo: Ideal para lectores e investigadores Lectura sin distracciones, herramientas para resaltar texto, organización basada en etiquetas Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan desde 2,95 $ al mes. MindMeister Mapas mentales y organización visual de ideasTamaño del equipo: Ideal para educadores, estudiantes y equipos Mapas con gran cantidad de contenido multimedia, modo de esquema, registro de auditoría Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 4,50 $ al mes. Okta Gestión de identidades y accesos en corporacionesTamaño del equipo: Ideal para equipos de TI y seguridad SSO, MFA adaptativa, integraciones de aplicaciones preconfiguradas Prueba gratuita disponible; precios personalizados Nimble Gestión de relaciones con funciones inteligentes de CRMTamaño del equipo: Ideal para equipos de ventas y de divulgación Enriquecimiento inteligente de contactos, sincronización con redes sociales, divulgación a grupos Plan de pago: 29,90 $ al mes Shopify Creación y gestión de una empresa de comercio electrónicoTamaño del equipo: Ideal para startups, pymes y marcas D2C Tienda personalizable, pagos seguros, automatización del inventario Los planes de pago empiezan en 39 $ al mes QuickBooks Contabilidad, facturación y gestión financieraTamaño del equipo: Ideal para pequeñas empresas y autónomos Nómina, sincronización bancaria, seguimiento de gastos Versión de prueba gratuita disponible. Los planes de pago empiezan desde 19 $ al mes. Sortly Seguimiento de inventario y gestión de activosTamaño del equipo: Ideal para pequeñas empresas y almacenes Seguimiento mediante códigos QR/códigos de barras, catalogación basada en imágenes, alertas Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 49 $ al mes Workable Optimización de los procesos de selección y contratación Tamaño del equipo: Ideal para equipos de RR. HH. y agencias Selección de personal basada en IA, reclutamiento móvil, kits para entrevistas Versión de prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 360 $ al mes Cuando trabajo Planificación de horarios y gestión de turnos del personalTamaño del equipo: Ideal para equipos del sector hostelero y personal remunerado por horas Alertas en tiempo real, relojes de fichaje en la nube, sincronización de nóminas Los planes de pago empiezan en 3 $ al mes por usuario 7shifts Planificación de turnos y gestión de empleados en restaurantesTamaño del equipo: Ideal para restaurantes y empresas de restauración Programación con IA, grupos de turnos, distribución de propinas Plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 31,99 $ al mes. Workday Gestión de RR. HH., nóminas y talento a nivel de corporaciónTamaño del equipo: Ideal para grandes organizaciones Emparejamiento de puestos de trabajo mediante IA, movilidad interna, flujos de incorporación Prueba gratuita disponible; precios personalizados Bonusly Programas de reconocimiento y recompensas para empleados Tamaño del equipo: Ideal para empresas de cualquier tamaño Celebraciones de hitos, recompensas entre compañeros, análisis Precios personalizados TripIt Organización de planes de viaje e itinerariosTamaño del equipo: Ideal para viajeros frecuentes Alertas de vuelos en tiempo real, vista de cronograma, almacenamiento de documentos Plan Free disponible; plan de pago a 49 $ al año Wanderlog Planificación colaborativa de viajes Tamaño del equipo: Ideal para grupos de viaje y amigos Mapas interactivos, sincronización con Gmail, optimización de rutas Prueba gratuita disponible; plan de pago a 39,99 $ al año

Echemos un vistazo a algunas de las mejores herramientas de organización que hay en el mercado. 💁

📌Categoría 1: Gestión de tareas y gestión de proyectos

1. ClickUp (Ideal para la gestión integral de proyectos con vistas y flujos de trabajo personalizados)

ClickUp es el entorno de trabajo con IA convergente del mundo que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

En combinación con el software de gestión de proyectos de ClickUp, dispondrás de un amplio conjunto de herramientas para aumentar la productividad.

¿Pero cómo? ClickUp Brain, el asistente basado en IA de la plataforma, es la clave. Integrado directamente en tu entorno de trabajo, conecta todas tus tareas para que no tengas que estar buscando. Esta herramienta de IA contextual:

Aprovecha múltiples modelos avanzados de IA para ofrecer respuestas y recomendaciones adaptadas al contexto

Proporciona soporte para consultas en lenguaje natural para buscar, resumir y generar contenido en tareas, documentos y chats.

Permite generar y realizar la edición de imágenes sobre la marcha directamente dentro de tu flujo de trabajo

Automatiza flujos de trabajo complejos mediante la integración con herramientas de gestión de tareas, planificación y de terceros

Ofrece información en tiempo real mediante el análisis de los datos del entorno de trabajo, el estado de los proyectos y la actividad del equipo

Ofrece agentes de IA personalizables para casos de uso especializados, desde la creación de contenido hasta el análisis de datos.

Garantiza la privacidad y la seguridad de los datos al procesar la información dentro de tu entorno de ClickUp

Imagina que eres un director de marketing preparándose para el lanzamiento de una campaña. En lugar de tener que buscar briefings, informes del último trimestre o actualizaciones del equipo creativo, ClickUp Brain lo recopila todo en segundos. Responde a preguntas (¡solo tienes que preguntar en lenguaje natural!), resume hilos de conversación e incluso redacta resúmenes de proyectos por ti. Todo tu trabajo se puede buscar en ClickUp y en las aplicaciones conectadas a través de ClickUp Brain

¿Quieres tener todo tu contexto y las conversaciones de tu equipo en un solo lugar? ClickUp Chat lo hace posible.

¿Estás planeando el lanzamiento de un producto? Puedes intercambiar ideas en el chat, asignar tareas directamente desde esa conversación y dejar que ClickUp Brain resuma el debate con los siguientes pasos bien definidos.

Nunca más volverás a tener ese momento de «¿qué habíamos decidido?». ¿Una ventaja adicional? Incluso puedes hacer una llamada rápida con SyncUps sin salir de tu entorno de trabajo.

Pon en contexto tus conversaciones con ClickUp Chat

Por supuesto, saber qué está pasando en todos tus proyectos es igual de importante. Los paneles de ClickUp marcan la diferencia en este sentido.

Visualiza las métricas clave de rendimiento con los paneles de ClickUp

Son instantáneas de tu trabajo totalmente personalizables y en tiempo real.

Por ejemplo, un responsable de ventas puede hacer un seguimiento de la cartera de proyectos trimestral, un diseñador puede supervisar el progreso de los sprints o un fundador puede revisar la carga de trabajo del equipo, todo ello desde un único panel.

Y luego está ClickUp Calendario: la potente herramienta de planificación basada en IA que sincroniza tus días, plazos y entregables.

Imagina que tienes reuniones consecutivas y, de repente, necesitas reorganizar tus prioridades. El Calendario se adapta, reserva tiempo para concentrarte, reprograma de forma inteligente e incluso convierte las notas de las reuniones en tareas asignadas. Con ClickUp Brain ayudándote a encontrar los mejores horarios y los seguimientos sincronizándose automáticamente, no se te escapará nada.

Pero, ¿y si empiezas desde cero?

Consigue una plantilla gratuita Lleva a cabo proyectos grandes, complejos y multifuncionales con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp es una hoja de ruta visualmente organizada y basada en el estado de las tareas, diseñada para equipos que gestionan múltiples proyectos en distintos departamentos.

Lo que hace especial a esta plantilla es el uso de agrupaciones por estado, claramente segmentadas en fases como Sin iniciar, En revisión, En curso, Requiere actualización, Rechazado y Completada. Cada sección contiene tareas de ClickUp relevantes vinculadas a departamentos y fases del proyecto, lo que facilita ver de un vistazo en qué punto se encuentra todo.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada debido a su amplio conjunto de funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

Lo que más me gusta de ClickUp es su personalización y flexibilidad. Ya sea creando flujos de trabajo a medida para diferentes equipos (como marketing y desarrollo web), utilizando campos personalizados para realizar el seguimiento de detalles específicos de los proyectos o realizando la automatización de tareas repetitivas, ClickUp me permite adaptarlo a nuestras necesidades exactas. Ayuda a mantener todo en un solo lugar, lo que facilita la gestión de proyectos y la comunicación entre equipos. Además, las integraciones y automatizaciones nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos en lo que realmente importa.

Lo que más me gusta de ClickUp es su personalización y flexibilidad. Ya sea creando flujos de trabajo a medida para diferentes equipos (como marketing y desarrollo web), utilizando campos personalizados para realizar el seguimiento de detalles específicos de los proyectos o automatizando tareas repetitivas, ClickUp me permite adaptarlo a nuestras necesidades exactas. Ayuda a mantener todo en un solo lugar, lo que facilita la gestión de proyectos y la comunicación entre equipos. Además, las integraciones y automatizaciones nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos en lo que realmente importa.

📮 Dato de ClickUp: Los trabajadores del conocimiento envían una media de 25 mensajes al día en busca de información y contexto. Esto indica que se pierde bastante tiempo desplazándose por la pantalla, buscando y descifrando conversaciones fragmentadas entre correos electrónicos y chats. 😱 Ojalá tuvieras una plataforma inteligente que conectara tareas, proyectos, chat y correos electrónicos (¡además de IA!) en un solo lugar. Pero la tienes: ¡prueba ClickUp!

2. Asana (ideal para organizar las tareas y los proyectos del equipo con flujos de trabajo personalizables)

vía Asana

Asana mantiene a los equipos en sintonía sin necesidad de reuniones constantes. Puedes asignar tareas, realizar el seguimiento del progreso y crear flujos de trabajo que se adapten al modo de trabajo de tu equipo. Tiene la estructura justa para que todo siga su curso sin resultar rígida.

No es la herramienta más llamativa, pero es fiable, y para los equipos que necesitan mantenerse organizados sin necesidad de microgestionar, eso es de gran ayuda.

Las mejores funciones de Asana

Automatiza las tareas repetitivas con «Reglas» para aumentar la productividad y reducir el trabajo manual

Aprovecha Asana IA para recibir asesoramiento sobre prioridades, realizar la automatización del trabajo rutinario y acelerar la toma de decisiones.

Integra la comunicación con comentarios en las tareas, el uso compartido de archivos y el etiquetado de equipos

Recopila información estructurada y estandariza las solicitudes mediante formularios

Limitaciones de Asana

No se puede establecer un intervalo de tiempo para las tareas periódicas

La aplicación móvil carece de las funciones del escritorio

Precios de Asana

Free

Plan Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 11 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Directamente de una reseña de Capterra:

Asana puede presentar dificultades de navegación. Hay muchos aspectos de Asana que requieren tiempo y esfuerzo para aprenderlos. Estos componentes no siempre son intuitivos. Los tutoriales y cursos de formación de Asana no siempre son los más útiles. De hecho, me ha costado entender los conceptos y, como resultado, no he podido aprovechar al máximo todas las facetas de Asana. Es una pena (ya que llevo varios años utilizando Asana).

Asana puede presentar dificultades de navegación. Hay muchos aspectos de Asana que requieren tiempo y esfuerzo para aprenderlos. Estos componentes no siempre son intuitivos. Los tutoriales y cursos de formación de Asana no siempre son los más útiles. De hecho, me ha costado entender los conceptos y, como resultado, no he podido aprovechar al máximo todas las funciones de Asana. Es una pena (ya que llevo varios años utilizando Asana).

3. Trello (la mejor opción para la gestión visual de tareas mediante tableros Kanban)

vía Trello

Trello es como un tablón de anuncios digital que te ayuda a ver tu trabajo de un vistazo. Creas tableros, los divides en listas y añades tarjetas para cada tarea.

Aunque no es ideal para proyectos complejos, la herramienta funciona muy bien para planificadores independientes, creativos y cualquiera que prefiera un flujo de trabajo limpio y sencillo, fácil de actualizar y difícil de estropear.

Las mejores funciones de Trello

Butler , su Activa reglas, botones personalizados, comandos programados e informes por correo electrónico con, su herramienta de IA

Realiza un seguimiento del progreso y desglosa el trabajo utilizando «listas de control» para las subtareas dentro de las tarjetas, con barras de progreso incluidas.

Mejora la funcionalidad e integra otras herramientas mediante Power-Ups como Calendario, Google Drive, Slack y Jira

Aprovecha Atlassian Intelligence (IA) para generar ideas, organizar elementos pendientes y resumir el texto en las tarjetas para mayor claridad.

Limitaciones de Trello

Las funciones avanzadas, como la vista Gantt, requieren complementos de pago o actualizaciones.

La aplicación se vuelve lenta cuando hay muchos tableros

Precios de Trello

Gratis para 10 usuarios

Plan Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Según una reseña de G2:

La interfaz de usuario es bastante intuitiva, con listas, tableros y tarjetas para gestionar las listas pendientes. La parte de la automatización puede resultar complicada al principio, pero una vez que le cojas el truco, verás todas las ventajas de Trello. Por no hablar de los Power-Ups para integrar aplicaciones de terceros que ya estás utilizando.

La interfaz de usuario es bastante intuitiva, con listas, tableros y tarjetas para gestionar las listas de tareas pendientes. La parte de la automatización puede resultar complicada al principio, pero una vez que le cojas el truco, verás todas las ventajas de Trello. Por no hablar de los Power-ups para integrar aplicaciones de terceros que ya estás utilizando.

🔍 ¿Sabías que...? Existe una condición llamada «culpa por la productividad», por la que las personas se sienten mal por no tachar suficientes cosas de su lista, incluso los fines de semana.

4. monday.com (Ideal para la colaboración en equipo con plantillas de proyectos personalizables)

monday.com es ideal por su flexibilidad y visibilidad. Dispone de plantillas para poner en marcha proyectos, flujos de trabajo personalizados, automatización y paneles de control coloridos para realizar el seguimiento del progreso.

Es fácil de usar una vez que empiezas, aunque las configuraciones más avanzadas pueden requerir algo de experimentación. Los equipos que necesitan coordinarse entre roles o departamentos apreciarán la claridad con la que Monday.com muestra quién es responsable de qué.

Las mejores funciones de monday.com

Optimiza la incorporación de nuevos empleados y la configuración de los flujos de trabajo con plantillas prediseñadas para proyectos, tareas y automatizaciones

Realiza el seguimiento del tiempo dedicado a las tareas con el sistema integrado de control de tiempo para la elaboración de informes y facturas precisos

Estructura los proyectos con un sistema jerárquico de gestión de tareas, que incluye entornos de trabajo, tableros, tareas y subelementos.

Limitaciones de monday.com

Restricciones en el número de acciones de automatización

No puedes enviar correos electrónicos masivos con más de 500 elementos a la vez

Precios de monday.com

Free

Básico: 12 $ al mes por usuario

Plan Estándar: 14 $ al mes por usuario

Pro: 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de monday.com

G2: 4,7/5 (más de 13 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday.com?

Un usuario de G2 compartió esta opinión:

Hay muchas cosas que me gustan de Monday, ya sea la facilidad para crear flujos de trabajo o la automatización de la creación según cualquier requisito, o la integración ultrarrápida para una aplicación personalizada… Ha habido ocasiones en las que he necesitado hacer algo con subelementos, pero debido a los límites de las acciones restringidas que podemos realizar con ellos, he tenido que buscar una solución alternativa. Además, existe el mecanismo de reintento de monday.com y la restricción en el envío de datos con el encabezado de Monday con fines de autenticación.

Hay muchas cosas que me gustan de Monday, ya sea la facilidad para crear flujos de trabajo o la automatización de la creación según cualquier requisito, o la integración ultrarrápida para una aplicación personalizada… Ha habido ocasiones en las que he necesitado hacer algo con subelementos, pero debido a los límites de las acciones restringidas que podemos realizar con ellos, he tenido que buscar una solución alternativa. Además, existe el mecanismo de reintento de monday.com y la restricción en el envío de datos con el encabezado de Monday con fines de autenticación.

5. Jira (Ideal para proyectos de desarrollo de software y flujos de trabajo ágiles)

vía Atlassian

Jira está diseñada para desarrolladores y cuenta con una estructura específica para realizar el seguimiento de las incidencias, gestionar los Sprints o ejecutar flujos de trabajo ágiles. Aunque no es la herramienta más sencilla para usuarios sin conocimientos técnicos, Jira es una buena opción para mantener todo el proceso de desarrollo bajo control.

Las mejores funciones de Jira

Planifica y prioriza el trabajo con herramientas de gestión de la cartera de tareas para organizar tareas, historias y épicas a lo largo de los sprints

Realiza un seguimiento y resuelve las incidencias mediante el seguimiento de incidencias con información detallada sobre el estado, la asignación y el historial

Mejora la capacidad de búsqueda y el filtrado con la búsqueda avanzada (JQL) y los filtros guardables para acceder rápidamente a los problemas relevantes

Limitaciones de Jira

Algunas configuraciones requieren conocimientos de administrador para gestionarlas, lo que las hace complejas y requiere mucho tiempo

Jira carece de herramientas de colaboración integradas sólidas

Los usuarios informan de tiempos de carga de consultas lentos y problemas ocasionales con el servidor

Precios de Jira

Free

Plan Estándar: 7,91 $ al mes por usuario

Premium: 14,54 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,5/5 (más de 6300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Según una reseña en G2:

Me gusta que Jira facilite el seguimiento de las incidencias y las tareas de principio a fin. Todo está en un solo lugar, así que puedo ver quién es el responsable y comprobar el progreso rápidamente. Los paneles y los filtros me ayudan a ver qué es importante y qué está terminado. Los flujos de trabajo funcionan bien si se configuran con cuidado, y Jira se conecta con herramientas como Slack, Git y plataformas de pruebas, lo que mantiene al equipo trabajando en conjunto. Tiene muchas funciones, como flujos de trabajo personalizados e informes, que son útiles para proyectos más grandes.

Me gusta que Jira facilite el seguimiento de las incidencias y las tareas de principio a fin. Todo está en un solo lugar, así que puedo ver quién es el responsable y comprobar el progreso rápidamente. Los paneles y los filtros me ayudan a ver qué es importante y qué está hecho. Los flujos de trabajo funcionan bien si se configuran con cuidado, y Jira se conecta con herramientas como Slack, Git y plataformas de pruebas, lo que mantiene al equipo trabajando en conjunto. Tiene muchas funciones, como flujos de trabajo personalizados e informes, que son útiles para proyectos más grandes.

🔍 ¿Sabías que...? Durante la Guerra Civil, el término «dead line» no se refería a los plazos que conocemos hoy en día. Era una línea divisoria real en los campos de prisioneros, y si los prisioneros la cruzaban, podían ser fusilados.

6. Pipefy (La mejor para la automatización de flujos de trabajo y la gestión de procesos)

vía Pipefy

Pipefy ayuda a los equipos de operaciones a mantener los flujos de trabajo recurrentes bien controlados y eficientes. Ya sea que te ocupes de solicitudes de compra, la incorporación de empleados o cadenas de aprobación, puedes configurar procesos estructurados y automatizar las partes más tediosas.

Es especialmente útil para obtener resultados consistentes en todo momento, como asegurarse de que se sigan todos los pasos de un flujo de trabajo, sin necesidad de marcarlos manualmente.

Las mejores funciones de Pipefy

Potencia a tus equipos con automatización sin código para optimizar los procesos sin dependencia del departamento de TI

Optimice la prestación de servicios con agentes de IA que realizan la automatización de las interacciones y mantienen los flujos de trabajo en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Centraliza las solicitudes y la información con «New Portal», que reúne formularios, enlaces, archivos y servicios en una ubicación única

Optimice el uso de los recursos y reduzca los costes con una gestión unificada de los flujos de trabajo

Limitaciones de Pipefy

Los usuarios informan de que el generador de PDF tiene problemas

Carece de funciones para gestionar tareas complejas

Precios de Pipefy

Free

Empresas: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Unlimited: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Pipefy

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipefy?

Según una reseña de Capterra:

Aprecio mucho todas las diferentes plantillas de flujo de trabajo que ofrece; facilitan la organización de cualquier tipo de proyecto o lista de tareas, y se pueden modificar fácilmente para adaptarlas a nuestras necesidades… Creo que sería útil que integraran métricas más complejas, como el rendimiento y la duración de las actividades; por ejemplo, el diagrama de Gantt podría mostrar cuánto tiempo ha transcurrido desde que se programó una actividad.

Aprecio mucho todas las diferentes plantillas de flujo de trabajo que ofrece; facilitan la organización de cualquier tipo de proyecto o lista de tareas, y se pueden modificar fácilmente para adaptarlas a nuestras necesidades… Creo que sería útil que integraran métricas más complejas, como el rendimiento y la duración de las actividades; por ejemplo, el diagrama de Gantt podría mostrar cuánto tiempo ha transcurrido desde que se programó una actividad.

7. Zapier (ideal para la automatización de tareas y la conexión de aplicaciones sin necesidad de programar)

a través de Zapier

Zapier conecta miles de aplicaciones (Gmail, ClickUp, Mailchimp, ¡lo que se te ocurra!) para que puedas automatizar tareas con facilidad. ¿Quieres guardar automáticamente los adjuntos de los correos electrónicos en Dropbox o crear una nueva tarea en ClickUp cada vez que alguien rellene un formulario de Google? Zapier tiene un Zap para eso.

Las mejores funciones de Zapier

Conecta más de 8000 aplicaciones para lograr un flujo de datos fluido y la automatización de los flujos de trabajo

Crea flujos de trabajo avanzados con Zaps de varios pasos , encadenando múltiples acciones y aplicaciones en un único proceso de automatización

Personaliza los flujos de trabajo con lógica condicional, como rutas y filtros, para automatizaciones dinámicas

Limitaciones de Zapier

Su sistema de automatización a veces duplica las tareas

Los usuarios se quejan de que las integraciones dejan de funcionar sin explicaciones claras, lo que hace que sea frustrante solucionar los problemas del sistema

Precios de Zapier

Free

Profesional: 29,99 $ al mes

Equipo: 103,50 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,7/5 (más de 2900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Un usuario de Reddit comparte:

Lo uso MUCHO. Sinceramente, sin él no podría hacer mi trabajo ni la mitad de bien. Usamos una plataforma LMS que no tiene integración nativa con Salesforce y no tenemos ni el tiempo ni los recursos para crear una desde cero; Zapier facilita la automatización del flujo de datos (usuarios, pagos, progreso de los cursos, etc.) hacia Salesforce. También lo uso para muchas otras cosas, pero ha sido un salvavidas para esa plataforma en concreto.

Lo uso MUCHO. Sinceramente, sin él no podría hacer mi trabajo ni la mitad de bien. Usamos una plataforma LMS que no tiene integración nativa con Salesforce y no tenemos ni el tiempo ni los recursos para crear una desde cero; Zapier facilita la automatización del flujo de datos (usuarios, pagos, progreso de los cursos, etc.) hacia Salesforce. También lo uso para muchas otras cosas, pero ha sido un salvavidas para esa plataforma en concreto.

📌 Categoría 2: Documentación y mapas mentales

8. Notion (Ideal para tomar notas y la organización personal)

vía Notion

Notion es en parte un cuaderno, en parte un entorno de trabajo y en parte una lista de tareas pendientes. Puede ser tan sencillo o tan complejo como tú quieras. Puedes utilizarlo para llevar un diario, planificar un proyecto, crear una wiki para tu equipo o hacer un seguimiento de tus metas.

Sin embargo, configurar tu flujo de trabajo ideal requiere mucho esfuerzo y tiempo. Es una buena opción si quieres controlar cómo se organiza tu información.

Las mejores funciones de Notion

Crea páginas personalizadas con contenido, texto, imágenes, tablas y otras opciones multimedia

Utiliza Notion AI para generar ideas, resumir contenidos y obtener información relevante, incluyendo sus funciones AI Meeting Notes y modo Investigación .

Crea páginas para cualquier propósito, como la planificación de proyectos o la toma de notas, gracias a su biblioteca de 20 000 plantillas.

Realice búsquedas de forma eficiente en su entorno de trabajo y en las herramientas conectadas con «Enterprise Search», que incluye la indexación automática del contenido de archivos PDF.

Limitaciones de Notion

Funcionalidad offline con límite, lo que afecta a la usabilidad durante los viajes o los cortes de red

La búsqueda no funciona bien cuando se trata de un entorno de trabajo grande o de páginas anidadas

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario

Empresas: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,5/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un usuario de G2 escribe:

Notion es increíblemente flexible y me permite reunir documentos, notas, tareas y bases de datos en un único entorno de trabajo ordenado. La interfaz es intuitiva, la estructura de arrastrar y soltar facilita la reorganización del contenido, y la posibilidad de incrustar diferentes tipos de archivos multimedia o enlazar páginas relacionadas supone un gran impulso a la productividad. Aprecio especialmente cómo me permite mantener todo —resúmenes de proyectos, listas de tareas e investigaciones— organizado visualmente y fácil de navegar. También es muy personalizable, por lo que se adapta a diferentes flujos de trabajo sin obligarte a seguir una estructura rígida.

Notion es increíblemente flexible y me permite reunir documentos, notas, tareas y bases de datos en un único entorno de trabajo ordenado. La interfaz es intuitiva, la estructura de arrastrar y soltar facilita la reorganización del contenido, y la posibilidad de incrustar diferentes tipos de archivos multimedia o enlazar páginas relacionadas supone un gran impulso a la productividad. Aprecio especialmente cómo me permite mantener todo —resúmenes de proyectos, listas de tareas e investigaciones— organizado visualmente y fácil de navegar. También es muy personalizable, por lo que se adapta a diferentes flujos de trabajo sin obligarte a seguir una estructura rígida.

🧠 Dato curioso: La famosa curva del olvido de Hermann Ebbinghaus muestra que las personas olvidan alrededor del 50 % de la información nueva en 60 minutos, y hasta el 70 % en 24 horas. Tomar notas con regularidad ayuda a combatir este olvido.

9. Evernote (Ideal para capturar y sincronizar notas entre dispositivos)

vía Evernote

Evernote es una opción excelente si necesitas capturar ideas rápidamente y encontrarlas más tarde, sin tener que rebuscar entre un sinfín de carpetas. Es muy útil para investigar, tomar notas en reuniones o guardar contenido web.

Todo se sincroniza entre dispositivos, por lo que tus notas siempre te acompañan. Si lo único que necesitas es un cuaderno digital fiable, Evernote es la solución.

Las mejores funciones de Evernote

Toma y organiza notas con «notas manuscritas» y formato de texto enriquecido

Automatiza la creación y edición de contenidos con el asistente de IA, que resume, redacta, traduce, parafrasea y corrige errores ortográficos.

Integra calendarios de gestión de proyectos mediante la sincronización bidireccional con Google Calendar y Outlook para gestionar eventos

Guarda y anota contenido web con «Web Clipper» para capturar artículos, capturas de pantalla y páginas web

Limitaciones de Evernote

Las constantes actualizaciones y notificaciones publicitarias distraen a los usuarios

La versión gratuita de Evernote solo tiene un límite de uso de 60 MB de espacio al mes y de dos dispositivos a la vez.

Precios de Evernote

Free

Personal: 14,99 $ al mes

Professional: 17,99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4,5/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote?

Esta reseña de G2 plantea un punto de vista interesante:

La capacidad de sincronizar a la perfección todos mis dispositivos. Puedo tomar notas en mi teléfono durante una reunión y acceder a ellas al instante en mi portátil más tarde. El sistema de etiquetas y los cuadernos facilitan la organización de todo… La versión gratuita tiene algunos límites en cuanto a la sincronización de dispositivos, y los planes premium pueden resultar un poco caros para las startups con presupuestos ajustados.

La capacidad de sincronizar a la perfección todos mis dispositivos. Puedo tomar notas en mi teléfono durante una reunión y acceder a ellas al instante en mi portátil más tarde. El sistema de etiquetas y los cuadernos facilitan la organización de todo… La versión gratuita tiene algunos límites en cuanto a la sincronización de dispositivos, y los planes premium pueden resultar un poco caros para las startups con presupuestos ajustados.

📖 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Evernote

10. Obsidian (Ideal para tomar notas en red y gestionar el conocimiento personal)

vía Obsidian

Obsidian es como tener una base de conocimientos personal que crece a medida que piensas. Está diseñado para quienes toman notas detalladas y para personas a las que les gusta conectar ideas y crear una red de información.

Tus notas se almacenan localmente en archivos Markdown, y puedes enlazarlas entre sí para crear un «segundo cerebro».

Las mejores funciones de Obsidian

Vincula notas de forma bidireccional mediante enlaces internos y externos para crear una red de ideas interconectadas y navegar fácilmente entre contenidos relacionados.

Visualiza las relaciones entre las notas a través de la Vista de gráfico , que muestra un mapa interactivo de todas las notas enlazadas y sus conexiones

Publica tu base de conocimientos en línea con Obsidian Publish, que permite alojar tu bóveda en la web con temas personalizables y visualización gráfica.

Limitaciones de Obsidian

La función de búsqueda es imprecisa, especialmente si el término de búsqueda tiene más de una palabra.

Las tablas no se pueden utilizar ni siquiera con los complementos de la comunidad

Precios de Obsidian

Free

Sincronizar: 5 $ al mes por usuario

Publicar: 10 $ al mes por usuario

Catalyst: Pago único de 25 $

Versión comercial: 50 $ al año por usuario

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian?

De una reseña de Capterra:

Me decidí por Obsidian tras una larga investigación y, aunque hubo una curva de aprendizaje, fue una elección 100 % acertada. Me encanta usarla: tiene un aspecto limpio, es rapidísima, funciona sin conexión, es muy personalizable y puedes adaptarla exactamente a lo que necesitas. Por lo general, si falta alguna función en su funcionalidad, se soluciona con complementos de la comunidad.

Me decidí por Obsidian tras una larga investigación y, aunque hubo una curva de aprendizaje, fue una elección 100 % acertada. Me encanta usarla: tiene un aspecto limpio, es rapidísima, funciona sin conexión, es muy personalizable y puedes adaptarla exactamente a lo que necesitas. Por lo general, si falta alguna función en su funcionalidad, se soluciona con complementos de la comunidad.

11. Coda (Ideal para crear documentos que funcionan como aplicaciones)

vía Coda

Coda permite a los equipos crear documentos interactivos para gestionar proyectos, almacenar datos y realizar automatizaciones de tareas. Piensa en ello como un documento que puede funcionar como una aplicación. Tanto si estás creando hojas de ruta de productos, redactando notas de reuniones o ejecutando flujos de trabajo personalizados, Coda puede encargarse de ello.

Las mejores funciones de Coda

Delega tareas, replantéate la creación de contenidos y obtén información sobre los proyectos más rápidamente con Coda IA

Conecta, realiza la edición y actualiza tus documentos en aplicaciones como ClickUp con Packs

Utiliza sus funciones de entorno de trabajo, como estadísticas de publicación, carpetas ilimitadas, iconos personalizados, acceso a carpetas y análisis de documentos internos.

Limitaciones de Coda

No puedes bloquear ni fijar columnas de tablas ni personalizar formularios para una presentación visual

Los usuarios se quejan de que carece de funciones de código para personalizar documentos

Precios de Coda

Free

Pro: 12 $ al mes por usuario

Equipo: 36 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coda

G2: 4,5/5 (más de 470 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Coda?

Un breve extracto de una reseña de G2:

Ofrece un sinfín de posibilidades. Puedes redactar documentación, crear tablas (complejas), crear páginas dentro de otras páginas, hacer menciones a personas y páginas, integrarlo con Miro, Hojas de cálculo de Google/Docs/etc., insertar imágenes, enlaces… Algunas funciones y posibilidades no son muy claras ni intuitivas. Aunque la interfaz es muy fácil de usar, hay que averiguar cómo utilizar ciertas funciones.

Ofrece un sinfín de posibilidades. Puedes redactar documentación, crear tablas (complejas), crear páginas dentro de otras páginas, hacer menciones a personas y páginas, integrarlo con Miro, Hojas de cálculo de Google/Docs/etc., insertar imágenes, enlaces… Algunas funciones y posibilidades no son muy claras ni intuitivas. Aunque la interfaz es muy fácil de usar, hay que averiguar cómo utilizar ciertas funciones.

12. Lucidchart (Ideal para diagramas, diagramas de flujo y mapeo de procesos)

vía Lucidchart

Lucidchart facilita la comprensión de ideas complejas, especialmente a la hora de representar sistemas, flujos de trabajo o arquitecturas. Es ideal para crear diagramas de flujo, organigramas, diagramas de red e incluso mapas de arquitectura de software.

La interfaz de arrastrar y soltar es clara e intuitiva. Permite la comunicación y la colaboración en tiempo real, de modo que todo tu equipo puede trabajar en los diagramas a la vez.

Las mejores funciones de Lucidchart

Genera diagramas al instante con IA para crear y modificar utilizando indicaciones en lenguaje natural

Vincula fuentes de datos externas mediante la vinculación y visualización de datos para establecer conexiones entre diagramas y datos en tiempo real de las Hojas de cálculo de Google, Excel o bases de datos

Colabora en tiempo real con la coedición en tiempo real, el chat integrado en el editor y los comentarios específicos para cada figura, con el fin de optimizar el trabajo en equipo y los comentarios.

Presenta e interactúa con diagramas utilizando el modo de presentación interactiva, que permite una navegación fluida

Limitaciones de Lucidchart

La biblioteca de iconos se centra principalmente en diagramas técnicos

A veces, los usuarios tienen dificultades con el formato, como alinear figuras o mantener diseños coherentes en los diagramas

Precios de Lucidchart

Free

Individual: 9 $ al mes por usuario

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lucidchart

G2: 4,5/5 (más de 6300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lucidchart?

Según una reseña de G2:

En mi opinión, lo mejor de Lucid es lo sencillo que resulta transformar un concepto ambiguo en un diagrama comprensible. La amplia biblioteca de plantillas ahorra mucho tiempo y la interfaz resulta muy intuitiva. […] El hecho de que el uso compartido fuera fácil y de que mi equipo pudiera seguir mi diseño de inmediato sin necesidad de más explicaciones me resultó realmente útil.

En mi opinión, lo mejor de Lucid es lo sencillo que resulta transformar un concepto ambiguo en un diagrama comprensible. La amplia biblioteca de plantillas ahorra mucho tiempo y la interfaz resulta muy intuitiva. […] El hecho de que el uso compartido fuera fácil y de que mi equipo pudiera seguir mi diseño de inmediato sin necesidad de más explicaciones me resultó realmente útil.

🧠 Dato curioso: Una persona media recuerda el 65 % de la información cuando se acompaña de elementos visuales, pero solo el 10 % cuando se trata únicamente de texto. Por eso los diagramas, los mapas mentales y los organigramas son alimento para el cerebro. Las herramientas visuales convierten el caos en claridad.

13. Scribe (Ideal para documentar procesos y crear guías prácticas)

vía Scribe

Scribe convierte tus clics en guías claras y paso a paso al instante. Solo tienes que pulsar «grabar», realizar una tarea y capturará cada paso con capturas de pantalla comentadas e instrucciones.

Es un recurso muy útil para equipos que necesitan documentar procesos, formar a los nuevos empleados o crear POE internos sin tener que dedicar horas a redactarlos.

Las mejores funciones de Scribe

Registra cada clic, desplazamiento y entrada del flujo de trabajo para generar guías paso a paso con capturas de pantalla comentadas y texto gracias a la Captura automática de flujos de trabajo

Personaliza y perfecciona la documentación con herramientas de edición de capturas de pantalla para recortar, anotar y ocultar información confidencial

Automatiza la creación de contenido con títulos y descripciones generados por IA para obtener una documentación impecable

Mantén la coherencia de tu marca con la imagen de marca personalizada, lo que te permite eliminar el logotipo de Scribe de las guías

Limitaciones de Scribe

No puedes nombrar una sesión antes de iniciar una captura

No es posible subir archivos de vídeo directamente, especialmente en formato MP4

Precios de Scribe

Free

Pro Equipo: 15 $ al mes por usuario

Pro Personal: 29 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Scribe

G2: 4,8/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scribe?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Me gusta la integración en mi navegador y la facilidad para crear y publicar una nueva guía… Me encontré con un problema al intentar incrustar el vídeo, ya que no había compartido el Scribe en la otra pestaña. Quizás sería útil una ventana emergente en esa pestaña como recordatorio de que hay que compartirlo o algún tipo de alerta que indique que no se ha compartido.

Me gusta la integración en mi navegador y la facilidad para crear y publicar una nueva guía… Me encontré con un problema al intentar incrustar el vídeo, ya que no había compartido el Scribe en la otra pestaña. Quizás sería útil una ventana emergente en esa pestaña como recordatorio de que hay que compartirlo o algún tipo de alerta que indique que no se ha compartido.

📌 Categoría 3: Gestión de archivos

14. Entorno de trabajo de Google (Ideal para la colaboración en activos digitales)

vía Google

Google Workspace es un entorno de trabajo digital para equipos que se nutren de la colaboración. Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Slides permiten que varias personas realicen la edición, comenten y aporten ideas en tiempo real. Gmail, Chat y Meet mantienen una comunicación fluida, mientras que Google Drive organiza tus archivos en la nube.

Todo se sincroniza, y funciones como los calendarios compartidos y los controles de administración se adaptan a tus necesidades.

Las mejores funciones de Google Workspace

Protege los datos confidenciales con funciones de seguridad integradas, como la autenticación de dos factores (2FA) y el cifrado de datos.

Potencia tu entorno de trabajo integrando Gemini de Google para mejorar las capacidades de búsqueda y el descubrimiento de información

Optimiza las reuniones con Google Meet, que ofrece subtítulos traducidos, mejoras de vídeo y audio con calidad de estudio y una herramienta de IA para tomar notas de las reuniones

Limitaciones de los entornos de trabajo de Google Workspace

Funciones limitadas sin conexión; debes configurar aplicaciones como Docs, Sheets y Gmail con antelación

A algunos usuarios les resulta abrumadora la interfaz cuando gestionan varias tareas o cuentas

Precios de Google Workspace

Free

Business Starter: 7 $ al mes por usuario

Plan Business Standard: 14 $ al mes por usuario

Business Plus: 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2: 4,6/5 (más de 46 645 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 17 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre el entorno de trabajo de Google?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta cómo todo está perfectamente conectado en una sola plataforma. Tener Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendario y Meet integrados facilita enormemente la colaboración. Es muy intuitivo, fácil de implementar y accesible desde cualquier dispositivo. La colaboración en tiempo real en documentos y hojas de cálculo ahorra tiempo y mantiene a todo el mundo en sintonía, lo cual resulta especialmente útil para el teletrabajo o el trabajo híbrido.

Me gusta cómo todo está perfectamente conectado en una sola plataforma. Tener Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendario y Meet integrados facilita enormemente la colaboración. Es muy intuitivo, fácil de implementar y accesible desde cualquier dispositivo. La colaboración en tiempo real en documentos y hojas de cálculo ahorra tiempo y mantiene a todo el mundo en sintonía, lo cual resulta especialmente útil para el teletrabajo o el trabajo híbrido.

🔍 ¿Sabías que...? La falta de comunicación en los equipos provoca confusión, estrés y pérdida de tiempo. Un informe reveló que provoca un aumento del 51 % en el estrés, una caída del 41 % en la productividad y un incremento del 31 % en la tensión, además de un mayor número de plazos incumplidos.

15. Dropbox (La mejor opción para el almacenamiento y el uso compartido de archivos en la nube)

a través de Dropbox

Dropbox almacena y sincroniza archivos de forma segura. Su interfaz intuitiva, sus copias de seguridad fiables y el control de versiones de los archivos lo convierten en la herramienta ideal para equipos que necesitan un acceso constante a los activos digitales.

Ya sea que colabores en un documento, almacenes archivos de diseño o realices el uso compartido de archivos con clientes, Dropbox mantiene todo organizado y accesible desde cualquier dispositivo. Además, se integra perfectamente con otras herramientas, lo que lo convierte en un pilar fiable para equipos distribuidos.

Las mejores funciones de Dropbox

Busca y accede a contenido con Dropbox Dash , que incluye una función de búsqueda basada en IA para vídeos, imágenes, documentos y personas.

Colabora sin problemas creando y realizando la edición de archivos en la nube y de Microsoft Office directamente desde la herramienta

Colabora en tiempo real con Dropbox Paper, un editor de documentos colaborativo con cronogramas, listas de tareas y tablas para organizar proyectos.

Límites de Dropbox

A veces no se sincroniza automáticamente a menos que la abras

Una vez que generes un PDF, no podrás añadirle más páginas ni realizar edición en él.

Precios de Dropbox

Básico: Gratis, gratuito/a

Además: 11,99 $ al mes por usuario

Professional: 19,99 $ al mes por usuario

Plan Estándar: 18 $ al mes por usuario

Avanzado: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dropbox

G2: 4,4/5 (más de 28 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 21 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dropbox?

Un crítico de Capterra comparte esta opinión:

Yo lo utilicé personalmente para enviar y realizar el uso compartido de archivos PDF durante los seminarios web de nuestra empresa. Para eso, me resultó muy útil y fácil. El plan más básico ofrece mucho espacio de almacenamiento en comparación con otros… Simplemente no puede competir con Google Drive o SharePoint en cuanto a funciones. Si solo buscas compartir archivos, con el plan Free solo obtienes 2 GB de espacio, frente a los 15 GB de Drive, además de acceso a Docs, Sheets y otras aplicaciones. El software de Adobe ofrece firma electrónica y edición de PDF, pero con muchas otras funciones.

Yo lo utilicé personalmente para enviar y realizar el uso compartido de archivos PDF durante los seminarios web de nuestra empresa. Para eso, me resultó muy útil y fácil. El plan más básico ofrece mucho espacio de almacenamiento en comparación con otros… Simplemente no puede competir con Google Drive o SharePoint en cuanto a funciones. Si solo buscas el uso compartido de archivos, con el plan Free solo obtienes 2 GB de espacio, frente a los 15 GB de Drive, además de acceso a Docs, Sheets y otras aplicaciones. El software de Adobe ofrece firma electrónica y edición de PDF, pero con muchas otras funciones.

📌 Categoría 4: Comunicación y colaboración

16. Slack (Ideal para la comunicación en equipo y la mensajería en tiempo real)

a través de Slack

Slack organiza las conversaciones y conecta a los equipos en tiempo real. Es el centro del trabajo diario, con canales para diferentes temas, hilos para mantener el enfoque de las conversaciones e integraciones de Slack con todas tus herramientas favoritas.

Si se utiliza bien, puede reducir el número de correos electrónicos y aumentar la transparencia, pero sin unos límites claros, también puede convertirse en una distracción molesta.

Las mejores funciones de Slack

Colabora en recursos persistentes utilizando Slack Canvas para redactar, compartir y actualizar información directamente dentro de la plataforma

Conéctate a través de Huddles con voz, vídeo y uso compartido de pantalla para reuniones rápidas e informales

Automatiza los flujos de trabajo repetitivos con Workflow Builder , que permite la automatización sin código de aprobaciones, recordatorios y distribución de tareas.

Gestiona las tareas de forma nativa con Slack Lists, que ofrece seguimiento de tareas, asignaciones y supervisión del progreso integrados.

Limitaciones de Slack

Carece de ajustes detallados para el control de notificaciones, como filtros u opciones para posponer notificaciones durante más tiempo

Le cuesta recuperar información de conversaciones anteriores, especialmente en canales con mucha actividad

Precios de Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mes por usuario

Business+: 15 $ al mes por usuario

Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 34 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Aquí tienes una reseña de Gartner sobre esta herramienta de organización:

La capacidad de tener mensajes directos, grupos y canales al mismo tiempo, y la posibilidad de convertir los grupos más pequeños en canales sin esfuerzo. Las reuniones rápidas también son muy buenas

La capacidad de tener mensajes directos, grupos y canales al mismo tiempo, y la posibilidad de convertir los grupos más pequeños en canales sin esfuerzo. Las reuniones rápidas también son muy buenas

📮 ClickUp Insight: Alrededor del 41 % de los profesionales prefiere la mensajería instantánea para la comunicación en equipo. Aunque permite intercambios rápidos y eficientes, los mensajes suelen dispersarse por múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación de la información más adelante. Con una solución integrada como ClickUp Chat, tus hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene tus conversaciones en contexto y fácilmente accesibles.

17. Microsoft Teams (Ideal para la comunicación a nivel corporativo con integración con Office 365)

vía Microsoft

Microsoft Teams es una opción sólida para las organizaciones más grandes, especialmente aquellas que ya utilizan Microsoft 365. Combina chat, reuniones de vídeo, intercambio de archivos e integraciones con Word, Excel y Outlook.

No es la aplicación más minimalista, pero cubre todas las necesidades de las corporaciones que requieren estructura, seguridad y una profunda integración con Microsoft.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Resumir documentos al instante con Co-pilot File Summary en Chat, que utiliza la IA para ofrecer un resumen conciso a partir de archivos compartidos

Mejora las reuniones con Interpreter Agent para obtener traducción de voz a voz en tiempo real, lo que permite a los participantes comunicarse en sus idiomas preferidos utilizando voces generadas por IA.

Automatiza la configuración de reuniones con plantillas de reuniones personales , que permiten a los usuarios guardar configuraciones previamente y programar reuniones

Graba, transcribe y revisa reuniones con Intelligent Meeting Recap y la función de toma de notas basada en IA para un seguimiento y una documentación eficientes.

Limitaciones de Microsoft Teams

Los usuarios se quejan de que se vuelve caótico con tantos canales y hilos, lo que hace que sea fácil perder el hilo de las conversaciones

La función de búsqueda no siempre es precisa, especialmente con mensajes o archivos antiguos

Precios de Teams de Microsoft

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mes por usuario

Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas: 9,90 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Teams de Microsoft

G2: 4,4/5 (más de 16 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 10 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Teams?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Lo mejor de Microsoft Teams es lo bien que se integra con el resto de la suite de Microsoft 365. Pasar de Teams a Outlook, SharePoint y OneDrive es muy fluido, lo que realmente aumenta la productividad… Lo que me resulta frustrante es que Teams puede parecer desordenado y poco intuitivo, especialmente para los nuevos usuarios. Las notificaciones pueden resultar abrumadoras, y navegar entre chats, canales y reuniones no siempre es tan fluido como debería. Además, el rendimiento puede ralentizarse en equipos más lentos y, en ocasiones, surgen problemas para sincronizar archivos o eventos del Calendario.

Lo mejor de Microsoft Teams es lo bien que se integra con el resto de la suite de Microsoft 365. Pasar de Teams a Outlook, SharePoint y OneDrive es muy fluido, lo que realmente aumenta la productividad… Lo que me resulta frustrante es que Teams puede parecer desordenado y poco intuitivo, especialmente para los nuevos usuarios. Las notificaciones pueden resultar abrumadoras, y navegar entre chats, canales y reuniones no siempre es tan fluido como debería. Además, el rendimiento puede ralentizarse en equipos más lentos y, en ocasiones, surgen problemas de sincronización con archivos o eventos del Calendario.

18. Zoom (Ideal para videoconferencias y reuniones de equipos a distancia)

a través de Zoom

Zoom se ha convertido en la herramienta de referencia para las reuniones virtuales, y con razón. Es fiable, escalable y fácil de usar.

Funciones como el uso compartido de pantalla, las salas de reuniones y las grabaciones en la nube lo hacen flexible para cualquier interacción virtual.

Las mejores funciones de Zoom

Organiza reuniones de alta calidad mediante videoconferencias en HD, con compatibilidad para reuniones virtuales, seminarios web y llamadas individuales.

Aumenta la productividad con IA Companion , que genera resúmenes de reuniones, próximos pasos y respuestas automáticas, y extrae tareas de llamadas y chats.

Mejora la inclusividad con subtítulos traducidos en tiempo real en 33 idiomas para apoyar a equipos diversos

Limitaciones de Zoom

Los usuarios se quejan de problemas de privacidad, como el acceso no autorizado a las reuniones, posibles fugas de datos y el riesgo de infección por malware.

La sesión gratuita de 40 minutos es muy limitante, lo que lleva a los usuarios a buscar alternativas a Zoom

Precios de Zoom

Free

Pro: 15,99 $ al mes para 1-9 usuarios

Empresas: 21,99 $ al mes para entre 10 y 250 usuarios

Business Plus: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2: 4,6/5 (más de 55 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 14 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoom?

Aquí tienes una reseña de G2 sobre esta herramienta:

Zoom Workplace es extremadamente fiable para videoconferencias, reuniones de equipo y seminarios web. La interfaz es sencilla y fácil de usar, lo que permite a cualquiera unirse o organizar una reunión sin problemas técnicos. Me gustan especialmente la alta calidad de vídeo y audio, las salas de debate para discusiones en grupo y la posibilidad de grabar sesiones para su uso posterior. Su integración con calendarios, herramientas de gestión de proyectos y aplicaciones de colaboración agiliza los flujos de trabajo diarios. La plataforma también funciona de manera consistente en todos los dispositivos, lo cual es muy práctico.

Zoom Workplace es extremadamente fiable para videoconferencias, reuniones de equipo y seminarios web. La interfaz es sencilla y fácil de usar, lo que permite a cualquiera unirse o organizar una reunión sin problemas técnicos. Me gustan especialmente la alta calidad de vídeo y audio, las salas de debate para discusiones en grupo y la posibilidad de grabar sesiones para su uso posterior. Su integración con calendarios, herramientas de gestión de proyectos y aplicaciones de colaboración agiliza los flujos de trabajo diarios. La plataforma también funciona de manera consistente en todos los dispositivos, lo cual es muy práctico.

📌 Gestión del tiempo y reuniones

19. Calendly (Ideal para la automatización de la programación y las citas)

a través de Calendly

¿Recuerdas cuando solías enviar correos electrónicos del tipo «¿Cuándo estás libre?»? Calendly acaba con eso.

Solo tienes que indicar tu disponibilidad, enviar un enlace y dejar que la gente reserve una cita sin necesidad de idas y venidas. Las integraciones de Calendly se sincronizan con tu calendario, evitan las reservas duplicadas y permiten establecer márgenes de tiempo y recordatorios.

Las mejores funciones de Calendly

Simplifica la reserva de reuniones con la autoprogramación de clientes , que permite a los invitados elegir entre las franjas horarias disponibles a través de un enlace personalizado

Sincroniza calendarios gracias a su integración con Google, Outlook, Microsoft 365 y otras plataformas para evitar reservas duplicadas

Personaliza las preferencias de las reuniones con ajustes de disponibilidad personalizados, como tiempos de margen, periodos de aviso de programación y ajustes de la duración de las reuniones

Distribuye las reuniones de forma eficiente utilizando formularios de distribución, dirigiendo a los invitados al miembro del equipo adecuado en función de su respuesta

Limitaciones de Calendly

No sincroniza bien todos los Google Calendars, por lo que algunas horas pueden aparecer como disponibles cuando en realidad están bloqueadas.

Algunos usuarios informan de dificultades con la gestión de las zonas horarias

Precios de Calendly

Free

Plan Estándar: 12 $ al mes por usuario

Equipos: 20 $ al mes por usuario

Corporación: 15 000 $ al año

Valoraciones y reseñas de Calendly

G2: 4,7/5 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Calendly?

Así es como un usuario de G2 describe su experiencia:

Calendly ha simplificado enormemente nuestro proceso de programación. Es fantástico porque permite a los usuarios, clientes y clientes potenciales reservar llamadas con nosotros para todo tipo de cosas, desde demostraciones de software hasta asistencia técnica, formación y reuniones rápidas… La configuración del tipo de evento puede resultar un poco complicada, ya que no siempre es muy intuitiva. Y, a veces, parece que los ajustes cambian sin previo aviso, lo que puede resultar bastante confuso cuando nos encontramos de repente con cambios inesperados.

Calendly ha simplificado enormemente nuestro proceso de programación. Es fantástico para permitir que usuarios, clientes y clientes potenciales reserven llamadas con nosotros para todo tipo de asuntos, desde demostraciones de software hasta asistencia técnica, formación y reuniones rápidas… La configuración del tipo de evento puede resultar un poco complicada; no siempre es muy intuitiva. Y, a veces, parece que los ajustes cambian sin previo aviso, lo que puede resultar bastante confuso cuando de repente nos encontramos con cambios inesperados.

20. Otter.ai (La mejor para la automatización de la transcripción y la colaboración)

vía Otter

Otter.ai transcribe reuniones, conferencias y entrevistas en tiempo real, incluyendo rótulos de los interlocutores y texto con capacidad de búsqueda.

Puedes resaltar momentos clave, realizar el uso compartido de transcripciones e incluso colaborar con tus compañeros de equipo. Se integra con herramientas como Zoom y Google Meet, lo que la convierte en una opción fiable para cualquiera que desee registros precisos sin tener que tomar notas durante toda la reunión.

Las mejores funciones de Otter.ai

Identifica y coloca rótulos en los hablantes automáticamente con herramientas de identificación de hablantes y huellas vocales personalizables para una atribución precisa

Realice un seguimiento de las tareas y los seguimientos mediante el seguimiento de acciones pendientes, asignando responsabilidades y plazos en función del contenido de las reuniones

Edita, busca y colabora en transcripciones con herramientas de edición de texto, búsqueda por palabras clave y opciones de uso compartido

Personaliza el vocabulario y mejora la precisión gracias al Diccionario personalizado y a las funciones de reconocimiento de nombres

Limitaciones de Otter

La precisión de las transcripciones puede variar en función del acento del hablante.

Al exportar la transcripción en formato .srt, el interlineado se desajusta en algunas ocasiones.

Precios de Otter

Free

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Empresas: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter

G2: 4,3/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter?

Una reseña de G2 dice:

Otter me ha ayudado a tomar y procesar notas en tiempo real y a realizar un uso compartido inmediato después de las reuniones. También me gusta que puedo utilizarlo para grabar reuniones presenciales desde mi teléfono y luego procesarlas en Otter u otro modelo de lenguaje grande (LLM) como ChatGPT para desarrollar los siguientes pasos o prototipos de políticas o programas basados en la reunión. Otro uso es la grabación de podcasts o seminarios web para desarrollar módulos de aprendizaje que me permitan profundizar en mi capacidad para recordar conceptos clave y aplicaciones de lo tratado.

Otter me ha ayudado a tomar y procesar notas en tiempo real y a realizar un uso compartido inmediato después de las reuniones. También me gusta que puedo utilizarlo para grabar reuniones presenciales desde mi teléfono y luego procesarlas en Otter u otro modelo de lenguaje grande (LLM) como ChatGPT para desarrollar los siguientes pasos o prototipos de políticas o programas basados en la reunión. Otro uso es la grabación de podcasts o seminarios web para desarrollar módulos de aprendizaje que me permitan profundizar en mi capacidad para recordar conceptos clave y aplicaciones de lo tratado.

🧠 Dato curioso: La lista de tareas pendientes de Leonardo da Vinci de la década de 1490 no incluía las compras habituales ni las tareas domésticas cotidianas. En su lugar, anotaba cosas como medir la ciudad de Milán, estudiar geometría con los mejores profesores y averiguar cómo caminaba la gente sobre el hielo en Flandes. También tenía planificado aprender a cuadrar triángulos y técnicas de fortificación (nada menos que de expertos en bombas).

21. Reclaim.ai (Ideal para la automatización de la programación y la gestión del tiempo del equipo de forma eficiente)

Reclaim.ai bloquea automáticamente el tiempo de concentración, encuentra las mejores franjas horarias para las reuniones y ajusta tu agenda a medida que surgen cambios. De esta forma, podrás estar al tanto de las prioridades cambiantes sin mover un dedo.

Si siempre tienes compromisos que se solapan o tu trabajo de concentración se ve constantemente interrumpido, las funciones de planificación con IA de Reclaim actúan como un amortiguador entre tú y el agotamiento.

Las mejores funciones de Reclaim.ai

Comprueba cuánto tiempo se dedica a reuniones, trabajo de concentración y rutinas en todo el equipo

Mantén rutinas saludables con Habit Scheduling , reservando tiempo en tu Calendario para hábitos personales o profesionales recurrentes.

Evita el agotamiento y la fatiga de las reuniones con Buffer Time, que programa automáticamente descansos y tiempo de desplazamiento entre reuniones y tareas.

Supera las limitaciones de la IA

Carece de funciones de gestión de proyectos

No se integra con Trello, lo que significa que tendrás que introducir y actualizar las tareas manualmente.

Precios de Reclaim IA

Free

Starter: 12 $ al mes por usuario

Business: 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Recupera valoraciones y reseñas de IA

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Reclaim.ai?

Un usuario satisfecho de G2 opinó lo siguiente:

Utilizo ReclaimAI para las estadísticas. Me cuesta gestionar el tiempo y asegurarme de que estoy trabajando en los hábitos adecuados. Aprovecho los niveles críticos que se pueden asignar a los hábitos… Aunque la función «Time defense» es excelente, no he conseguido que me funcione. Es muy posible que no la esté configurando bien. Cuando la uso, los eventos de mi Calendario se desordenan. Cuanto más la use, mejor entenderé cómo funciona. Sería genial poder añadir vacaciones o días libres, y que se actualizara automáticamente el día.

Utilizo ReclaimAI para las estadísticas. Me cuesta gestionar el tiempo y asegurarme de que estoy trabajando en los hábitos adecuados. Aprovecho los niveles críticos que se pueden asignar a los hábitos… Aunque la función «Time defense» es excelente, no he conseguido que me funcione. Es muy posible que no esté haciendo los ajustes correctamente. Cuando la uso, los eventos de mi Calendario se desordenan. Cuanto más la use, mejor entenderé cómo funciona. Sería genial poder añadir vacaciones o días libres, y que se actualizara automáticamente el día.

📌 Categoría 5: Gestión de la bandeja de entrada y del correo electrónico

22. Clean Email (La mejor para organizar y ordenar tu bandeja de entrada)

a través de Clean Email

Clean Email te ayuda a recuperar el control de una bandeja de entrada desordenada. Organiza los correos electrónicos en grupos fáciles de gestionar, aplica reglas automáticamente y te permite darte de baja de contenidos a los que nunca te suscribiste.

Los filtros inteligentes y las acciones masivas de la herramienta hacen que ordenar sea rápido y sencillo.

Las mejores funciones de Clean Email

Organiza los correos electrónicos automáticamente con filtros y reglas inteligentes, agrupando, ordenando y redirigiendo los mensajes por remitente, estado o antigüedad.

Elimina, borra, archiva, mueve o aplica rótulos a correos electrónicos o elementos innecesarios de forma masiva con Acciones masivas

Darse de baja de boletines y listas de correo no deseados con la función Unsubscriber

Filtra los remitentes desconocidos con la función Screener, manteniendo los mensajes de remitentes nuevos o sospechosos fuera de tu bandeja de entrada principal.

Limitaciones de correo electrónico Clean

Todas las funciones avanzadas están bloqueadas tras un muro de pago

Los usuarios se quejan de problemas al usar Yahoo Mail

Precios de correo electrónico limpio

1 cuenta: 9,99 $ al mes

5 cuentas: 19,99 $ al mes

10 cuentas: 29,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de correo electrónico

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clean Email para correo electrónico?

Echemos un vistazo a una reseña de G2 sobre esta herramienta de organización:

Lo mejor es que organiza nuestro correo electrónico según nuestras necesidades, bloquea el correo basura y silencia los mensajes sin importancia, e incluso sugiere una lista de correos electrónicos que hay que eliminar y de aquellos de los que hay que darse de baja… A veces añade algunos correos electrónicos necesarios y promociones a la lista de baja y marca mis correos electrónicos importantes como spam. Aparte de eso, organiza bien y mantiene mi correo electrónico en buen estado.

Lo mejor es que organiza nuestro correo según nuestras necesidades, bloquea el correo basura y silencia los mensajes sin importancia, e incluso sugiere una lista de correos electrónicos que hay que eliminar y de aquellos de los que hay que darse de baja… A veces añade algunos correos electrónicos necesarios y promociones a la lista de baja y marca mis correos electrónicos importantes como spam. Aparte de eso, organiza bien y mantiene mi correo electrónico en buen estado.

📌 Categoría 6: Productividad personal y control de tiempo

23. Todoist (Ideal para la gestión de tareas personales con categorización de proyectos)

vía Todoist

Todoist te ayuda a gestionar tus tareas y proyectos en una interfaz limpia y sin distracciones. Establece prioridades, programa tareas periódicas, organiza por rótulos o proyectos y sincroniza todo en todos tus dispositivos.

Con Todoist, puedes planificar tu semana, hacer el seguimiento de tus metas a largo plazo o simplemente recibir recordatorios para comprar leche.

Las mejores funciones de Todoist

Prioriza las tareas de forma visual utilizando niveles de prioridad codificados por colores (P1 a P4) para centrarte en lo que más importa

Acelera la entrada de tareas con la función de añadir rápidamente y los atajos globales desde el escritorio o tu dispositivo móvil

Utiliza la vista de productividad para realizar el seguimiento de las tareas completadas y mantener la motivación

Limitaciones de Todoist

Deshacer la acción es un problema si marcas accidentalmente una tarea como completada en tu dispositivo móvil, especialmente

Los ajustes de «fin de semana» necesitan más trabajo, y las integraciones de Calendario pueden complicarse rápidamente

Precios de Todoist

Free

Pro: 2,5 $ al mes por usuario

Business: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2560 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Todoist?

Esta reseña de Capterra nos llamó la atención:

Estoy profundamente impresionado por la simplicidad y versatilidad de Todoist. Me permite crear tantos proyectos como desee, ofreciéndome infinitas opciones de personalización para mejorar mi experiencia… Creo que Todoist podría aumentar aún más su utilidad mejorando sus funciones de elaboración de informes. Disponer de estadísticas más detalladas sobre los proyectos más utilizados o de información sobre los periodos de máxima productividad, como las semanas más activas del año, sería de un valor incalculable…

Estoy profundamente impresionado por la simplicidad y versatilidad de Todoist. Me permite crear tantos proyectos como desee, ofreciéndome infinitas opciones de personalización para mejorar mi experiencia… Creo que Todoist podría aumentar aún más su utilidad mejorando sus funciones de elaboración de informes. Disponer de estadísticas más detalladas sobre los proyectos más utilizados o de información sobre los periodos de máxima productividad, como las semanas más activas del año, sería de un valor incalculable…

24. Toggl Track (La mejor para el control de tiempo y el análisis de la productividad)

a través de Toggl Track

Toggl Track es un sencillo cronómetro para quienes quieren saber en qué invierten sus horas. Pon en marcha el cronómetro con un solo clic, etiqueta tu trabajo por cliente o proyecto y genera informes para ver cómo se distribuye tu tiempo.

Es un ingenioso truco de gestión del tiempo para autónomos, agencias o equipos pequeños que facturan por horas o que simplemente quieren tener un mejor control del tiempo. Incluso cuenta con detección de inactividad e integraciones con herramientas como Asana y Trello para que el seguimiento sea fluido.

Las mejores funciones de Toggl Track

Simplifica el control de tiempo con el seguimiento automático del tiempo y el seguimiento en segundo plano, la app de registro y la actividad en sitios web

Aprueba y gestiona las horas de trabajo con hojas de horas digitales , que permiten el envío, la revisión y la aprobación de las hojas de horas para la nómina

Establece tarifas facturables y límites de proyecto para controlar los gastos en tiempo real

Limitaciones de Toggl Track

Los usuarios se quejan de que el plan gratuito no ofrece suficientes categorías y proyectos en comparación con otras alternativas a Toggl

No envía recordatorios para activar el control de tiempo

Precios de Toggl Track

Free ( para hasta 5 usuarios)

Starter: 10 $ al mes por usuario

Premium: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Toggl Track

G2: 4,6/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Toggl Track?

Un usuario de Reddit escribe:

Llevo literalmente varios días buscando un cronómetro o un software de control de tiempo que muestre las horas de inicio y fin. Por fin probé Toggl Track y ha sido el único que muestra las horas de inicio y fin. Lo único que no me gusta es tener que iniciar sesión, pero me gusta su app para Windows, que puedo redimensionar para que ocupe poco espacio y ya no tengo que preocuparme por cerrar accidentalmente el navegador mientras el cronómetro está en marcha y perder el tiempo registrado. Además, es MUY fácil de usar, sin necesidad de abrir ningún menú ni de exportar un PDF con los tiempos. Con un par de clics del ratón, muestra la hora en que iniciaste el cronómetro y la hora en que lo detuviste.

Llevo literalmente varios días buscando un cronómetro o un software de control de tiempo que muestre las horas de inicio y fin. Por fin probé Toggl Track y ha sido el único que muestra las horas de inicio y fin. Lo único que no me gusta es tener que iniciar sesión, pero me gusta su app para Windows, que puedo redimensionar para que ocupe poco espacio y ya no tengo que preocuparme por cerrar accidentalmente el navegador mientras el cronómetro está en marcha y perder el tiempo registrado. Además, es MUY fácil de usar, sin necesidad de abrir ningún menú ni de exportar un PDF con los tiempos. Con un par de clics del ratón, muestra la hora en que iniciaste el cronómetro y la hora en que lo detuviste.

25. TimeCamp (La mejor para el control de tiempo y la elaboración de informes del equipo)

vía TimeCamp

TimeCamp desglosa el tiempo por cliente, tarea o proyecto para generar informes que muestran las tendencias de productividad y las horas facturables.

Se integra con las herramientas más populares de gestión de proyectos y facturación, lo que la hace ideal para autónomos, agencias y equipos que necesitan registros de tiempo transparentes y precisos sin necesidad de microgestión.

Las mejores funciones de TimeCamp

Analiza y gestiona las horas de trabajo mediante hojas de horas y el seguimiento de la asistencia, incluyendo las horas extras, la elaboración de informes sobre permisos y la automatización de nóminas.

Automatiza el flujo de trabajo con el control de tiempo basado en palabras clave, asignando tareas y proyectos automáticamente en función de nombres, URL o títulos de ventanas

Garantiza la precisión en la elaboración de presupuestos y la facturación de proyectos con tarifas de facturación personalizables y notificaciones presupuestarias.

Limitaciones de TimeCamp

Funcionalidad limitada de la aplicación móvil en comparación con la versión de escritorio

Es difícil personalizar los bloques de tiempo después de haber añadido la información una vez

Precios de TimeCamp

Versión de prueba gratis

Plan Starter: 1,49 $ al mes por usuario

Premium: 2,99 $ al mes por usuario

Ultimate: 3,99 $ al mes por usuario

Enterprise: 11,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de TimeCamp

G2: 4,7/5 (más de 340 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 590 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TimeCamp?

Según una reseña de G2:

Un buen cronómetro básico, editable y a un precio razonable, para personas algo desorganizadas con pocos clientes. No está excesivamente automatizado, lo que me permite mantener el control sobre el programa y sus resultados.

Un buen cronómetro, básico, editable y a un precio razonable, para personas algo desorganizadas con pocos clientes. No está excesivamente automatizado, lo que me permite mantener el control sobre el programa y sus resultados.

26. Habitica (La mejor para gamificar tus tareas y crear hábitos)

vía Habitica

Habitica convierte la productividad en un juego de rol (RPG) en el que tachar tareas ayuda a tu avatar a subir de nivel. Crea hábitos, realiza el seguimiento de tus metas, gana recompensas y participa en retos con amigos o compañeros de trabajo.

Es divertido, motivador y sorprendentemente eficaz, sobre todo si te motivan las rachas, las estadísticas o un poco de competición amistosa.

Las mejores funciones de Habitica

Visualiza tu progreso y mantén la motivación con el sistema de niveles , los logros y las insignias , y gana XP, oro y reconocimiento visual.

Fomenta la constancia con contadores de rachas y tareas codificadas por colores, lo que te ayudará a llevar un seguimiento de tus rutinas y a mantener el impulso.

Colabora y mantén tu compromiso a través de fiestas y misiones sociales, uniéndote a tus amigos para enfrentarte a jefes y completar desafíos en equipo.

Limitaciones de Habitica

La interfaz de usuario podría ser más intuitiva

Los usuarios se quejan de que debería haber más opciones de personalización de avatares.

Precios de Habitica

9 $ al mes + 3 $ por cada miembro adicional

Valoraciones y reseñas de Habitica

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Habitica?

Un comentario en una publicación de Reddit dice:

Me va muy bien y me ha ayudado a hacer cosas que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Me proporciona la dopamina que me falta para realizar tareas, como persona neurodivergente.

Me va muy bien y me ha ayudado a hacer cosas que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Me proporciona la dopamina que me falta para realizar tareas, como persona neurodivergente.

🔍 ¿Sabías que...? En un experimento, los participantes obtuvieron peores resultados en tareas de memoria si había un smartphone con visibilidad cerca, incluso cuando estaba apagado. Así que sí, ese «modo de concentración» también requiere distancia física.

📌 Categoría 7: Redes sociales y diseño

27. Buffer (Ideal para programar y realizar la automatización de publicaciones en redes sociales)

vía Buffer

Buffer te permite gestionar las redes sociales como un profesional. Programa publicaciones en todas las plataformas, colabora en borradores, obtén recomendaciones basadas en datos e incluso crea páginas de destino con su función Start Page.

Su interfaz intuitiva, sus herramientas de análisis y su asistente de contenido con IA ayudan a los equipos pequeños y a los creadores independientes a mantener una estrategia de redes sociales eficaz.

Las mejores funciones de Buffer

Personaliza tu contenido para cada red social, incluyendo el lenguaje, las imágenes y los hashtags

Analiza el rendimiento con la elaboración de informes detallados para realizar el seguimiento del compromiso, el alcance y los datos demográficos de la audiencia, y medir la eficacia del contenido.

Integra Buffer con Canva, WordPress, Google Drive y otras herramientas de contenido

Límites de Buffer

La herramienta no ofrece análisis para todas las plataformas de redes sociales, y a veces las cuentas de Pinterest no tienen conexión

Los usuarios han informado de instancias en las que las publicaciones programadas no se han publicado

Precios de Buffer

Free

Lo esencial: 6 $ al mes por canal

Equipo: 12 $ al mes por canal

Precios personalizados para más de 10 canales

Valoraciones y reseñas de Buffer

G2: 4,3/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Buffer?

Una reseña de Capterra ofrece un desglose muy útil:

Usar Buffer ha sido una experiencia transformadora para gestionar mi presencia en las redes sociales. La plataforma ofrece una forma fluida y eficiente de programar y publicar contenido en diversos canales de redes sociales… El único inconveniente que he encontrado con Buffer es el límite de texto para las publicaciones en Twitter/X. Aunque se trata más bien de una restricción impuesta por el propio Twitter/X, sería estupendo que Buffer ofreciera algunas funciones o consejos para ayudar a gestionar estos límites de forma más eficaz, como un contador automático de caracteres o sugerencias para acortar el texto…

Usar Buffer ha sido una experiencia transformadora para gestionar mi presencia en las redes sociales. La plataforma ofrece una forma fluida y eficiente de programar y publicar contenido en diversos canales de redes sociales… El único inconveniente que he encontrado con Buffer es el límite de texto para las publicaciones en Twitter/X. Aunque se trata más bien de una restricción impuesta por el propio Twitter/X, sería estupendo que Buffer ofreciera algunas funciones o consejos para ayudar a gestionar estos límites de forma más eficaz, como un contador automático de caracteres o sugerencias para acortar el texto…

28. Canva (Ideal para crear contenido visual, como gráficos y presentaciones)

vía Canva

Canva es una plataforma imprescindible para crear imágenes atractivas en cuestión de minutos. Elige entre miles de plantillas, crea gráficos personalizados con solo arrastrar y soltar, y colabora con tus compañeros de equipo en tiempo real.

Desde presentaciones y publicaciones en redes sociales hasta currículos e informes, Canva pone el diseño al alcance de cualquiera que necesite contenido llamativo.

Las mejores funciones de Canva

Acelera tu flujo de trabajo con Magic Design, Magic Write y Magic Eraser , que te ofrecen sugerencias de diseño con IA, generación de texto y eliminación de elementos no deseados.

Crea vídeos profesionales con herramientas de edición de vídeo como la eliminación de fondos, la sincronización de ritmos y la integración perfecta de pistas de vídeo y audio.

Optimiza tu estrategia en redes sociales publicando contenido directamente en múltiples plataformas desde Canva

Accede a su amplia biblioteca de plantillas personalizables para crear calendarios de contenido, gráficos para redes sociales, materiales de marketing y mucho más.

Limitaciones de Canva

Sus plantillas de edición de vídeo no son adecuadas para vídeos más largos

Los diseños exportados pierden calidad con respecto al original

Precios de Canva

Free

Pro: 15 $ al mes por usuario

Teams: 10 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva

G2: 4,7/5 (más de 4400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 12 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canva?

Según una reseña de G2:

Canva pone al alcance de cualquiera diseños de aspecto profesional, incluso sin experiencia previa en diseño. Su interfaz de arrastrar y soltar, su amplia biblioteca de plantillas, fuentes y gráficos, junto con sus funciones basadas en IA, me ayudan a crear rápidamente todo, desde publicaciones en redes sociales hasta presentaciones y materiales de marketing.

Canva pone al alcance de cualquiera diseños de aspecto profesional, incluso sin experiencia previa en diseño. Su interfaz de arrastrar y soltar, su amplia biblioteca de plantillas, fuentes y gráficos, junto con sus funciones basadas en IA, me ayudan a crear rápidamente todo, desde publicaciones en redes sociales hasta presentaciones y materiales de marketing.

29. Pocket (Ideal para guardar artículos, vídeos y páginas web para verlos más tarde)

vía Pocket

Pocket te permite guardar artículos, vídeos y contenido web para volver a consultarlos más tarde, tanto en línea como sin conexión, sin distracciones. Etiqueta lo que guardes, organízalo a tu manera y deja que la herramienta te recomiende nuevas lecturas basadas en tus intereses.

Es ideal para investigadores, creadores de contenido y personas que acumulan conocimientos y buscan una forma más inteligente de gestionar su lista de lecturas.

Las mejores funciones de Pocket

Guarda artículos, vídeos y páginas web al instante con un solo clic.

Lee sin distracciones con una vista de artículo limpia y gratuita, que elimina el desorden y el formato del contenido.

Resalta los puntos clave y las ideas para volver a consultarlas y tener a mano la información importante más adelante

Limitaciones de Pocket

La interfaz de usuario no es intuitiva para los usuarios

No está enlazado con la aplicación Readwise, lo cual es importante para la gestión del conocimiento.

Precios de Pocket

Prueba gratuita

Suscripción anual Premium: 35,99 £ al año por usuario (aproximadamente 26,87 $)

Suscripción mensual Premium: 3,95 £ al mes por usuario (aproximadamente 2,95 $)

Valoraciones y reseñas de Pocket

G2: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pocket?

Mira lo que opinó este usuario de G2:

Utilizo la extensión Pocket en mi navegador Firefox para guardar artículos que encuentro mientras investigo temas relacionados con el SaaS B2B. Lo mejor de Pocket es su capacidad para asignar etiquetas al instante cuando guardo el contenido (blogs, publicaciones en redes sociales, vídeos de YouTube). Por lo tanto, no tengo que visitar el sitio web para clasificar el contenido guardado… Creo que había una opción gratuita de lectura en voz alta automatizada en Pocket que echo en falta.

Utilizo la extensión Pocket en mi navegador Firefox para guardar artículos que encuentro mientras investigo temas relacionados con el SaaS B2B. Lo mejor de Pocket es su capacidad para asignar etiquetas al instante cuando guardo el contenido (blogs, publicaciones en redes sociales, vídeos de YouTube). Por lo tanto, no tengo que visitar el sitio web para clasificar el contenido guardado… Creo que había una opción gratuita de lectura en voz alta automatizada en Pocket que echo en falta.

30. MindMeister (La mejor para crear mapas mentales y organizar ideas de forma visual)

vía MindMeister

MindMeister es una herramienta de mapas mentales que te ayuda a esbozar ideas, dar sentido a pensamientos complejos y colaborar con tu equipo.

Personaliza tus mapas, añade iconos y enlaces, y organiza tus ideas de forma visual sin agobios. Si estás planificando un proyecto, escribiendo una tesis o simplemente reflexionando sobre algo, MindMeister ofrece a tus ideas el espacio necesario para desarrollarse.

Las mejores funciones de MindMeister

Enriquece los mapas mentales con archivos adjuntos y contenido multimedia integrado, como archivos, imágenes, vídeos, enlaces y notas para aportar más contexto.

Cambia de perspectiva con el modo de esquema , alternando entre mapas mentales visuales y esquemas lineales para una revisión flexible

Realiza un seguimiento de los cambios y restaura versiones anteriores con el historial de versiones para obtener un registro de auditoría completo y revertir fácilmente a estados anteriores del mapa

Personaliza la apariencia con temas y estilos, incluyendo branding personalizado, diseños y combinaciones de colores que se adapten a tu identidad

Limitaciones de MindMeister

No puedes crear diagramas de flujo de procesos

La herramienta se ralentiza cuando el mapa es muy detallado o tiene archivos grandes adjuntos.

Precios de MindMeister

Free

Personal: 3,50 $ al mes por usuario (facturación anual)

Pro: 5,50 $ al mes por usuario (facturación anual)

Empresas: 8,50 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de MindMeister

G2: 4,2/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 290 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MindMeister?

Un crítico de Capterra escribe:

Utilizamos MindMeister para realizar revisiones colaborativas de proyectos. La gran ventaja es que ya cuenta con pestañas para diferentes opciones (por ejemplo, «qué podríamos mejorar» y «qué podríamos aprender»), lo que nos permite recopilar comentarios tanto positivos como negativos. Esto resulta especialmente útil porque la mayor dificultad con las revisiones de proyectos es cuando son totalmente negativas o totalmente positivas.

Utilizamos MindMeister para realizar revisiones colaborativas de proyectos. La gran ventaja es que ya cuenta con pestañas para diferentes opciones (por ejemplo, «qué podríamos mejorar» y «qué podríamos aprender»), lo que nos permite recopilar comentarios tanto positivos como negativos. Esto resulta especialmente útil porque la mayor dificultad con las revisiones de proyectos es cuando son totalmente negativas o totalmente positivas.

📌 Categoría 8: Seguridad y protección

31. Okta (La mejor para la gestión de identidades y accesos en corporaciones)

a través de Okta

Okta ofrece a tu equipo un único lugar desde el que acceder a todas sus herramientas, con inicio de sesión único (SSO), autenticación multifactorial (MFA) y controles de identidad muy seguros.

Sus integraciones abarcan miles de aplicaciones y está diseñado para equipos de TI que desean proteger los datos sin comprometer la productividad.

Las mejores funciones de Okta

Automatiza la gestión de usuarios con la gestión del ciclo de vida, agilizando la incorporación, la salida y los cambios de roles

Integre con los sistemas existentes mediante la integración de directorios, mediante la conexión a Active Directory, LDAP y otros directorios

Protege los recursos con autenticación adaptativa y acceso basado en el contexto, ajustando los requisitos de seguridad según el comportamiento del usuario, el dispositivo y los factores de riesgo de la ubicación.

Acelera la adopción de aplicaciones con integraciones de aplicaciones preconfiguradas a través de la Okta Integration Network (OIN)

Limitaciones de Okta

La configuración inicial lleva bastante tiempo

Los usuarios se quejan de problemas de inicio de sesión, especialmente de tener que introducir las contraseñas repetidamente

Precios de Okta

Prueba gratuita

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Okta

G2: 4,5/5 (más de 890 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 880 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Okta?

Una reseña de Capterra lo expresa así:

Me gusta el panel de control que permite crear horarios y calendarios de los empleados asignados a determinadas responsabilidades fuera del horario laboral… Cuando el sistema te indica que restablezcas la contraseña, no te lo permite. Te solicita una frase de seguridad que, según me han dicho, «no tiene respuesta», por lo que nunca podrás volver a acceder y tendrás que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente para que te la restablezcan. Ninguna de las preguntas de seguridad que elijas es relevante.

Me gusta el panel que permite crear horarios y calendarios de los empleados asignados a determinadas responsabilidades fuera del horario laboral… Cuando el sistema te indica que restablezcas la contraseña, no te lo permite. Te solicita una frase de seguridad que, según me han dicho, «no tiene respuesta», por lo que nunca podrás volver a acceder y tendrás que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente para que te la restablezcan. Ninguna de las preguntas de seguridad que elijas es relevante.

📌 Categoría 9: Gestión de las relaciones con los clientes

32. Nimble (Ideal para la gestión de relaciones con funciones inteligentes de CRM)

vía Nimble

Nimble es un asistente con gran inteligencia social que recopila tus contactos, correos electrónicos y calendarios para ofrecerte contexto instantáneo en cada conversación. Actualiza automáticamente los datos de contacto de toda la web y te muestra un historial completo de comunicaciones, para que nunca más te pierdas un seguimiento.

Su extensión para el navegador te permite captar clientes potenciales desde cualquier lugar en línea, y las integraciones mantienen todo sincronizado.

Las mejores funciones de Nimble

Sincroniza con Google y Microsoft 365 para mantener tus contactos, calendarios y correos electrónicos actualizados en todas las plataformas

Personaliza tu experiencia con registros de contactos personalizables y el panel de la página Hoy

Aumenta la productividad con plantillas de flujos de trabajo, mensajes grupales, secuencias de mensajes y herramientas de automatización

Mejora tus perspectivas de negocio con la comparación de perfiles sociales, que permite descubrir automáticamente datos online, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones físicas.

Limitaciones de Nimble

El widget del navegador suele ir con retraso y no adjunta la foto del contacto al contacto.

Los usuarios se quejan de que hay un límite en el número de personas a las que puedes contactar y envíaste correos electrónicos repetitivos

Precios de Nimble

Plan Estándar: 29,90 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Nimble

G2: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nimble?

Según una reseña de G2:

Nimble elimina aproximadamente el 70 % del trabajo necesario para buscar, comprender, registrar, etiquetar y contactar con personas. El resultado es que dispones de más tiempo para trabajar en las relaciones con las personas en lugar de dedicarte a manipular sus datos.

Nimble elimina aproximadamente el 70 % del trabajo necesario para buscar, comprender, registrar, etiquetar y contactar con personas. El resultado es que dispones de más tiempo para trabajar en las relaciones con las personas en lugar de dedicarte a manipular sus datos.

📌 Categoría 10: Comercio electrónico

33. Shopify (Ideal para crear y gestionar una empresa de comercio electrónico)

vía Shopify

Shopify te ofrece todo lo que necesitas para crear, gestionar y hacer crecer una tienda de comercio electrónico. Diseña tu tienda, gestiona productos, acepta pagos, envía pedidos y amplía tu negocio, todo desde un elegante panel.

Con análisis integrados, potentes aplicaciones y temas personalizables, Shopify te permite adaptar tu tienda a tu marca (y a tus metas empresariales).

Las mejores funciones de Shopify

Crea y personaliza tu tienda online con un creador de páginas sin código y de arrastrar y soltar

Acepta pagos de forma segura y flexible con Shopify Payments , que cuenta con compatibilidad para las principales tarjetas de crédito, monederos digitales y mucho más.

Optimiza el proceso de pago y aumenta las conversiones con la extensibilidad del proceso de pago , que te permite un control total sobre el diseño del proceso, las ventas adicionales y las opciones de pago.

Automatiza las operaciones con herramientas de gestión de inventario, que incluyen seguimiento de existencias en tiempo real, sincronización entre múltiples ubicaciones y gestión de pedidos.

Limitaciones de Shopify

Personalización limitada, que además depende en gran medida de aplicaciones de terceros

Los usuarios se quejan de problemas de seguridad, concretamente de que Shopify puede acceder a su sitio web, incluyendo materiales de marketing, datos de productos, ventas e inventario.

Precios de Shopify

Básico: 39 $ al mes

Shopify: 105 $ al mes

Avanzado: 399 $ al mes

Además: Desde 2300 $ al mes con un contrato de 3 años

Valoraciones y reseñas de Shopify

G2: 4,4/5 (más de 4600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 6500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Shopify?

Esto es lo que dice una reseña de G2:

Genial. Justo lo que necesito para poner en marcha y gestionar una tienda de comercio electrónico con bastante éxito. Al usar la App Store de Shopify, también he ampliado mucho las funciones del sitio web… Personalizar los temas sin tener muchos conocimientos de código a veces puede ser un quebradero de cabeza. Lo que menos me gusta es que ya no tengan un número de atención al cliente

Genial. Justo lo que necesito para poner en marcha y gestionar una tienda de comercio electrónico con bastante éxito. Al usar la App Store de Shopify, también he ampliado mucho las funciones del sitio web… Personalizar los temas sin tener muchos conocimientos de código a veces puede ser un quebradero de cabeza. Lo que menos me gusta es que ya no tengan un número de atención al cliente

34. QuickBooks (Ideal para contabilidad, facturación y gestión financiera)

a través de QuickBooks

QuickBooks realiza un seguimiento automático de los ingresos, los gastos, las nóminas y los impuestos para que dediques menos tiempo a hacer cálculos. Crea facturas de nivel profesional, enlaza cuentas bancarias y genera informes claros y comprensibles. Te ayuda a mantenerte organizado, preparado para la declaración de impuestos y con una visión clara de tus finanzas durante todo el año.

Las mejores funciones de QuickBooks

Automatiza las tareas financieras con Bank Feeds , conectando tus cuentas bancarias a la herramienta para sincronizar las transacciones en tiempo real.

Crea y envía facturas profesionales con plantillas que permiten personalizar la imagen de marca, enviar recordatorios de pago automáticos y cotejar pagos.

Realiza un seguimiento y clasifica los gastos de forma eficiente con la gestión de gastos, que incluye la captura de recibos a través de la app móvil

Limitaciones de QuickBooks

Los usuarios se quejan de problemas con los complejos procesos contables

No tiene compatibilidad para gestionar varias entidades dentro de una misma cuenta

Precios de QuickBooks

Prueba gratuita

Simple Start: 38 $ al mes

Essentials: 75 $ al mes (para tres usuarios)

Además: 115 $ al mes (para cinco usuarios)

Avanzado: 275 $ al mes (hasta 25 usuarios)

Valoraciones y reseñas de QuickBooks

G2: 4/5 (más de 3400 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 8000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre QuickBooks?

Un usuario de Reddit añade:

QBO es fácil. Enlazas una cuenta bancaria para que las transacciones se importen automáticamente. Creas cuentas de ingresos, gastos, activos, pasivos, etc., en tu plan de cuentas. Puedes configurar reglas para que QBO clasifique automáticamente tipos específicos de transacciones importadas en las cuentas que especifiques (por ejemplo: las transacciones con «VERIZON» en el texto del banco se clasifican automáticamente en la cuenta de gastos de teléfono). De esta forma, no tienes que clasificar manualmente cada transacción importada.

QBO es fácil. Enlazas una cuenta bancaria para que las transacciones se importen automáticamente. Creas cuentas de ingresos, gastos, activos, pasivos, etc., en tu plan de cuentas. Puedes configurar reglas para que QBO clasifique automáticamente tipos específicos de transacciones importadas en las cuentas que especifiques (por ejemplo: las transacciones con «VERIZON» en el texto del banco se clasifican automáticamente en la cuenta de gastos de teléfono). De esta forma, no tienes que clasificar manualmente cada transacción importada.

🔍 ¿Sabías que...? Cuando los equipos utilizan tableros de proyectos visuales como Kanban, inconscientemente crean vínculos de memoria más sólidos con las tareas. Esto está relacionado con el efecto del método de los lugares (técnica del palacio de la memoria); tu cerebro recuerda mejor las cosas cuando se correlacionan visualmente.

35. Sortly (Ideal para el seguimiento de inventario y la gestión de activos)

vía Sortly

Sortly hace que la gestión de inventario sea visual, sencilla y sin estrés. Haz fotos de tus elementos, etiquétalos con campos personalizados y utiliza códigos QR o códigos de barras para mantener todo organizado.

Intuitiva y compatible con dispositivos móviles, está diseñada para equipos pequeños y empresas que desean mantener el control sin necesidad de hojas de cálculo ni una curva de aprendizaje pronunciada.

Las mejores funciones de Sortly

Organiza tus recursos con carpetas y etiquetas personalizables que se adapten a tu flujo de trabajo y a tus categorías

Controla los niveles de stock en tiempo real con alertas automáticas y notificaciones de stock bajo

Realiza auditorías de forma eficiente con registros de actividad e historial de inventario para garantizar la rendición de cuentas

Limitaciones de Sortly

Tiene restricciones en el uso de impresoras de códigos de barras

La app no muestra la fecha y la hora exactas de un evento

Precios de Sortly

Free

Avanzado: 49 $ al mes por usuario

Ultra: 149 $ al mes por usuario

Premium: 299 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sortly

G2: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sortly?

Como se señala en una nota de Capterra:

Es muy fácil registrar las salidas de stock y también muy preciso a la hora de saber dónde ha estado un elemento si necesitas consultar su historial. Reduce las pérdidas y mantiene un control de inventario excelente… Tener que buscar en el historial de un elemento para ver un evento que ocurrió hace tres semanas. Preferiría una fecha y hora exactas.

Es muy fácil registrar las salidas de stock y también muy preciso a la hora de saber dónde ha estado un elemento si necesitas consultar su historial. Reduce las pérdidas y mantiene un control de inventario excelente… Tener que buscar en el historial de un elemento para ver un evento que ocurrió hace tres semanas. Preferiría una fecha y hora exactas.

📌 Categoría 11: Gestión de empleados y recursos humanos

36. Workable (Ideal para optimizar los procesos de selección y contratación)

vía Workable

Workable es una plataforma de contratación que te ayuda a publicar ofertas de empleo, realizar el seguimiento de los candidatos, programar entrevistas y tomar decisiones de contratación de forma colaborativa. Dispones de procesos personalizados, herramientas de retroalimentación del equipo, plantillas de RR. HH. y paneles de elaboración de informes que muestran lo que funciona (y lo que no).

Las mejores funciones de Workable

Optimización de los procesos de contratación con la búsqueda de candidatos basada en IA, que busca automáticamente entre millones de perfiles para ofrecer sugerencias

Automatiza las tareas repetitivas con la automatización del proceso de selección, que incluye flujos de trabajo personalizables, plantillas de correo electrónico y programación automática de entrevistas.

Evalúa a los candidatos con kits de entrevista estructurados y fichas de puntuación para una evaluación imparcial

Acelera el proceso de contratación con Mobile Recruiting para evaluar a los candidatos, comunicarte y programar entrevistas desde cualquier lugar.

Limitaciones de Workable

La función de búsqueda es deficiente y se basa en las etiquetas

No puedes comentar los registros ni enviar correos electrónicos a los candidatos si no están adjuntados a una oferta de empleo.

Precios de Workable

Prueba gratuita

Plan Estándar: 360 $ al mes para 1-20 empleados

Premier: 599 $ al mes para 1-20 empleados (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Workable

G2: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 450 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workable?

De una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Workable es su interfaz intuitiva y cómo simplifica todo el proceso de contratación, desde la publicación de la oferta de empleo hasta la incorporación del candidato. La plataforma facilita la colaboración con los equipos de contratación, el seguimiento del progreso de los solicitantes y la comunicación con los candidatos, todo en un mismo lugar.

Lo que más me gusta de Workable es su interfaz intuitiva y cómo simplifica todo el proceso de contratación, desde la publicación de la oferta de empleo hasta la incorporación del candidato. La plataforma facilita la colaboración con los equipos de contratación, el seguimiento del progreso de los solicitantes y la comunicación con los candidatos, todo en un mismo lugar.

🔍 ¿Sabías que...? En Zappos, solían pagar a los nuevos empleados para que renunciaran. Tras la incorporación, se ofrecía a los empleados 2000 dólares para que se marcharan si consideraban que el trabajo no era adecuado para ellos. La idea: solo las personas verdaderamente motivadas para quedarse rechazarían el dinero.

37. Cuando trabajo (Ideal para la planificación de horarios y la gestión de turnos de los empleados)

vía When I Work

When I Work facilita la creación, el uso compartido y la gestión de los horarios de los empleados en cuestión de minutos. Los empleados pueden intercambiar turnos, fichar y chatear entre ellos a través de la app, mientras que los responsables reciben actualizaciones en tiempo real y el control de tiempo para agilizar el procesamiento de las nóminas.

Resulta especialmente útil para equipos que trabajan por horas en el sector minorista, la hostelería o la sanidad, donde la flexibilidad es imprescindible y una comunicación clara es fundamental.

Las mejores funciones de When I Work

Gestiona a tu plantilla con un reloj de fichaje basado en la nube, que permite a los empleados fichar la entrada y la salida desde cualquier dispositivo

Realiza un seguimiento de la asistencia, las llegadas tardías y las tendencias laborales con análisis detallados y alertas de turnos en tiempo real con notificaciones.

Sincroniza las horas directamente con ADP, Gusto o Paychex para una integración perfecta de las nóminas

Limitaciones de When I Work

No puedes copiar y pegar opciones para los horarios de la semana pasada y la próxima.

Los usuarios se quejan de que la función de chat es lenta y a veces se ralentiza

Precios de When I Work

Una sola ubicación o agenda: 2,5 $ al mes por usuario

Varias ubicaciones o horarios: 5 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de When I Work

G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre When I Work?

Como se menciona en una reseña de Capterra:

La facilidad de uso de la aplicación. Hace que tu horario de trabajo sea pan comido. Puedes hacer mucho más que simplemente ver cuándo trabajas, como enviar mensajes a tus compañeros, consultar las horas previstas y totales, el importe exacto de tu nómina y las previsiones anuales, solicitar días libres o más tiempo; es como tener a tu jefe en el bolsillo en todo momento.

La facilidad de uso de la aplicación. Hace que tu horario de trabajo sea pan comido. Puedes hacer mucho más que simplemente ver cuándo trabajas, como enviar mensajes a tus compañeros, consultar las horas previstas y totales, el importe exacto de tu nómina y las previsiones anuales, solicitar días libres o más tiempo; es como tener a tu jefe en el bolsillo en todo momento.

🧠 Dato curioso: El método de organización de Marie Kondo se inspira en la filosofía sintoísta. En el sintoísmo, se cree que incluso los objetos inanimados contienen energía, por lo que su método hace hincapié en la gratitud y la conexión emocional con las pertenencias.

38. 7shifts (La mejor para la planificación de turnos en restaurantes y la gestión de empleados)

vía 7shifts

7shifts facilita la gestión del personal de los restaurantes al permitirte crear horarios, realizar el seguimiento de los costes laborales, supervisar el cumplimiento normativo e incluso realizar la previsión de la demanda.

Los empleados tienen acceso desde cualquier lugar a los horarios, los cambios de turno y las solicitudes de permisos, mientras que los responsables mantienen el control de los costes laborales y el rendimiento del equipo.

Las mejores funciones de 7shifts

Automatiza la creación de turnos con su programador automático basado en aprendizaje automático, que analiza datos históricos, costes laborales y previsiones de ventas.

Facilita a tu personal el intercambio de turnos y la gestión de turnos compartidos para intercambiar o solicitar turnos disponibles a través de la app

Evita el exceso de horas de trabajo con alertas de horas extras y el registro de descansos, que señalan posibles horas extras.

Simplifica la distribución de propinas mediante la puesta en común automatizada de propinas, sincronizándola con los sistemas de punto de venta para garantizar pagos justos.

Limitaciones de 7shifts

Los usuarios se quejan de que la herramienta tiene muchos periodos de inactividad en mitad de la jornada laboral.

No puedes eliminar en bloque a los empleados inactivos

Precios de 7shifts

Free

Precio: 44,99 $ al mes por ubicación

El precio: 89,99 $ al mes por ubicación

Gourmet: 149 $ al mes por ubicación

Valoraciones y reseñas de 7shifts

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 7shifts?

Directamente de una reseña de G2:

Es fácil ver el horario de un vistazo, y los colores y letras dejan claro cuál es cada posición. 7shifts es ideal para publicar anuncios y Mensajes, y dirigirlos a posiciones específicas… A veces, si hay muchos empleados y quieres avanzar una semana, tienes que desplazarte hacia abajo para volver a la misma sección.

Es fácil ver el horario de un vistazo, y los colores y letras dejan claro cuál es cada posición. 7shifts es ideal para publicar anuncios y Mensajes, y dirigirlos a posiciones específicas… A veces, si hay muchos empleados y quieres avanzar una semana, tienes que desplazarte hacia abajo para volver a la misma sección.

39. Workday (Ideal para la gestión de RR. HH., nóminas y talento a nivel de corporación)

vía Workday

Workday es una plataforma sólida que abarca desde la contratación y la incorporación hasta la gestión de nóminas, prestaciones y seguimiento del rendimiento. Es inteligente, está optimizada para dispositivos móviles y cuenta con numerosas funciones analíticas que te ayudan a tomar decisiones estratégicas sobre tu plantilla.

Las mejores funciones de Workday

Acelera la contratación y mejora los resultados con el redescubrimiento de talento impulsado por IA, sacando a la luz candidatos cualificados de tus reservas de talento

Personaliza la incorporación y el compromiso con experiencias dinámicas que guían a los nuevos empleados desde la oferta hasta la integración

Mejora la movilidad interna con recomendaciones de roles inteligentes, utilizando la IA para emparejar a los empleados con los roles en función de sus habilidades, intereses y trayectorias profesionales.

Optimice la planificación de la remuneración con recomendaciones basadas en IA que sugieren planes relevantes en función de la elegibilidad, el rol y el historial

Limitaciones de Workday

La herramienta de elaboración de informes no es tan fácil de usar como las de la competencia, como Power BI o Tableau.

Se vuelve lento en las horas punta y con conjuntos de datos de gran tamaño

Precios de Workday

Prueba gratuita

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Workday

G2: 4,1/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workday?

Una nota de Capterra señala:

Workday funcionó bien en una organización muy grande para necesidades como nóminas, seguimiento de prestaciones, inscripción en prestaciones, evaluaciones de rendimiento y mucho más. Es más adecuado para organizaciones muy grandes o complejas y, desde el punto de vista organizativo, resulta bastante prohibitivo para que las empresas pequeñas y medianas puedan adaptarlo y sacarle partido de verdad.

Workday funcionó bien en una organización de gran tamaño para necesidades como nóminas, seguimiento de prestaciones, inscripción en prestaciones, evaluaciones de rendimiento y mucho más. Es más adecuado para organizaciones muy grandes o complejas y, desde el punto de vista organizativo, resulta bastante prohibitivo para que las empresas pequeñas y medianas puedan adaptarlo y sacarle partido de verdad.

40. Bonusly (Ideal para programas de reconocimiento y recompensas para empleados)

vía Bonusly

Bonusly ayuda a los equipos a sentirse valorados y reconocidos sin necesidad de las incómodas placas de «empleado del mes». Permite a los compañeros de trabajo otorgarse entre sí microbonificaciones por un trabajo excelente, que pueden canjearse por recompensas reales.

Integrado con Slack, Teams y otras plataformas, hace que el reconocimiento forme parte de tu día a día, en lugar de ser algo que ocurre una vez al año. Bonusly es ideal para empresas que buscan mejorar la moral y fomentar el reconocimiento entre compañeros.

Las mejores funciones de Bonusly

Motiva a los equipos con un catálogo de recompensas personalizable que incluye tarjetas regalo, dinero en efectivo, donaciones benéficas, artículos promocionales de la empresa y otros incentivos únicos.

Celebra momentos importantes con hitos automáticos de cumpleaños, aniversarios y la incorporación de nuevos empleados.

Fomenta los comportamientos deseados mediante programas de incentivos que alineen el reconocimiento con las metas y objetivos de la empresa.

Obtén información útil mediante el análisis de los empleados, que realiza el seguimiento de la participación, las conexiones, la frecuencia de reconocimiento y el impacto de los programas.

Limitaciones de Bonusly

Opciones de personalización limitadas en el catálogo de recompensas para algunas regiones

Los usuarios se quejan de inconvenientes en la asignación de puntos, la variedad de recompensas y la interfaz de usuario

Precios de Bonusly

Precio: Personalizado

Conéctate: Precios personalizados

Achieve: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Bonusly

G2: 4,675 (más de 4300 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bonusly?

De una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Bonusly es lo fácil que es de usar. La interfaz es sencilla y clara, por lo que cualquiera puede empezar a utilizarlo de inmediato sin necesidad de mucha formación. También fue muy fácil de configurar e implementar en todo el equipo; apenas llevó tiempo ponerlo en marcha… Una pequeña cosa que diría es que a veces los puntos mensuales pueden parecer un poco limitados, especialmente si tienes un equipo más grande y quieres reconocer a mucha gente. Estaría bien tener un poco más de flexibilidad en ese aspecto. Pero, en general, no es un problema grave y no resta valor a lo útil que es la plataforma.

Lo que más me gusta de Bonusly es lo fácil que es de usar. La interfaz es sencilla y clara, por lo que cualquiera puede empezar a utilizarlo de inmediato sin necesidad de mucha formación. También fue muy fácil de configurar e implementar en todo el equipo; apenas llevó tiempo ponerlo en marcha… Una pequeña cosa que diría es que a veces los puntos mensuales pueden parecer un poco limitados, especialmente si tienes un equipo más grande y quieres reconocer a mucha gente. Estaría bien tener un poco más de flexibilidad en ese aspecto. Pero, en general, no es un problema grave y no resta valor a lo útil que es la plataforma.

🔍 ¿Sabías que...? Según Gallup, los empleados que reciben reconocimiento de forma regular son más productivos, están más comprometidos y son más propensos a permanecer en sus puestos de trabajo. Curiosamente, el reconocimiento entre compañeros es tan eficaz como los elogios de los superiores a la hora de mejorar la moral y la cultura del lugar de trabajo.

📌 Viajes

41. TripIt (Ideal para organizar planes de viaje e itinerarios)

vía TripIt

TripIt organiza todas tus reservas de viaje en un itinerario maestro para que nunca más tengas que rebuscar en tu bandeja de entrada en el aeropuerto. Solo tienes que reenviar tus correos electrónicos de confirmación y la aplicación creará tu plan de viaje por ti, con mapas, alertas y planes alternativos incluidos.

Tanto para quienes viajan con frecuencia como para los viajeros más inquietos, esta herramienta elimina el estrés de la logística del viaje y mantiene todo en un solo lugar.

Las mejores funciones de TripIt

Mantente al día en tiempo real con alertas proactivas de vuelos y actualizaciones de estado sobre retrasos, cambios de puerta de embarque, cancelaciones y sugerencias de vuelos alternativos.

Organiza y personaliza tus viajes con itinerarios personalizables y una vista de cronograma, añadiendo imágenes, documentos y organizando todos los planes

Guarda y gestiona documentos importantes con seguridad mediante el almacenamiento de documentos para pasaportes, visados, seguros y archivos PDF de viajes

Limitaciones de TripIt

Funcionalidad móvil deficiente y capacidades de integración con el backend

No puedes ver los itinerarios compartidos dentro de la aplicación y tienes que usar el correo electrónico en su lugar

Precios de TripIt

Free

TripIt Pro: 49 $ al año

Valoraciones y opiniones sobre TripIt

G2: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wanderlog?

De un hilo de Reddit:

Lo llevo usando unos doce años más o menos. Mi función favorita (y, en realidad, la única para la que lo uso) es que añade automáticamente mis viajes y toda la información de mis reservas a mi calendario. Hago muchas reservas en booking.com y Priceline y, en cuanto las hago, ¡bum!, se añaden directamente a mi calendario en cuanto TripIt recibe el correo electrónico de confirmación.

Lo llevo usando unos doce años más o menos. Mi función favorita (y, en realidad, la única para la que lo uso) es que añade automáticamente mis viajes y toda la información de mis reservas a mi calendario. Hago muchas reservas con booking.com y Priceline y, en cuanto las hago, ¡bum!, se añaden directamente a mi calendario en cuanto TripIt recibe el correo electrónico de confirmación.

42. Wanderlog (Ideal para planear viajes en grupo)

vía Wanderlog

Wanderlog es un planificador de viajes colaborativo que te permite crear itinerarios detallados, organizar actividades y realizar el uso compartido de planes con tus compañeros de viaje.

Añade reservas, marca lugares en un mapa y crea listas de tareas, tanto en línea como sin conexión. Es ideal para viajes en grupo en los que todos quieren opinar, pero nadie quiere lidiar con una hoja de cálculo.

Las mejores funciones de Wanderlog

Planifica viajes con itinerarios interactivos basados en mapas para añadir, organizar y ver todas las atracciones y rutas en un solo mapa

Optimiza las rutas de viaje con la optimización de rutas y paradas ilimitadas

Importa reservas sin problemas mediante la sincronización automática de reservas, el reenvío de correos electrónicos de confirmación o la conexión con Gmail para añadir al instante vuelos, hoteles y alquileres de coches.

Limitaciones de Wanderlog

La incorporación es larga; los usuarios indican que dedican 10 minutos o más a la configuración

Falta la opción de añadir una ubicación personalizada

Precios de Wanderlog

Prueba gratuita

Pro Anual: 39,99 $/año

Valoraciones y reseñas de Wanderlog

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wanderlog?

Un usuario de Reddit comparte:

¡Me encanta Wanderlog! Lo utilicé para mi viaje de 24 días a Francia. ¡Sin él, no habría podido realizar el seguimiento de 12 hoteles diferentes, varias actividades, trenes y vuelos a más de 8 ciudades distintas!

¡Me encanta Wanderlog! Lo utilicé para mi viaje de 24 días a Francia. ¡Sin él no habría podido realizar el seguimiento de 12 hoteles diferentes, varias actividades, trenes y vuelos a más de 8 ciudades distintas!

🔍 ¿Sabías que...? Un estudio publicado en Applied Research in Quality of Life reveló que la ilusión por las vacaciones mejora el estado de ánimo hasta 8 semanas antes de que lleguen. ¿Y después del viaje? Esa sensación de felicidad suele desaparecer en cuestión de días.

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