Las 14 mejores alternativas a Zoom para 2025

Aunque las conferencias virtuales te permiten comunicarte con tu equipo, no es posible hacer todo lo necesario en una videollamada. Las funciones adicionales que se sincronizan con las videoconferencias, como el chat, el chat de vídeo, el intercambio de archivos, las llamadas de audio, los calendarios y mucho más, son importantes para mantener la fluidez de los flujos de trabajo.

En mi rol, colaboro principalmente con equipos de diferentes departamentos. Para facilitar el proceso, he probado y evaluado varios programas de videoconferencia.

Tanto si buscas una solución de videoconferencia fiable pero gratuita, un titán de nivel empresarial o una aplicación básica para videochats, ¡tengo lo que necesitas!

En este artículo, uso compartido de mi selección de las 14 herramientas más fiables como alternativas a Zoom.

⏰ Resumen de 60 segundos A la hora de buscar una alternativa a Zoom, tenga en cuenta factores como la facilidad de uso, la seguridad, las funciones de colaboración y las capacidades de integración. Google Meet (ideal para colaborar en Google Workspace)

Microsoft Teams (ideal para reuniones con capacidades de IA)

GoTo Reunión (la mejor interfaz sencilla con funciones avanzadas)

Cisco Webex (la mejor opción para comunicaciones seguras y unificadas)

Discord (la mejor para la comunicación interactiva en grupo)

TeamViewer (la mejor para acceso remoto)

Slack (ideal para reuniones instantáneas)

RingCentral Vídeo (ideal para reuniones y llamadas de ventas)

Lark (la mejor para seminarios web y opciones de personalización)

Jitsi Meet (la mejor opción para reuniones de vídeo gratuitas)

Skype (ideal para videollamadas de audio/vídeo)

Zoho Reunión (ideal para seminarios web y uso compartido de pantalla)

Livestorm (la mejor opción para videoconferencias y eventos de vídeo interactivos)

Chanty (la mejor para la comunicación interna del equipo)

¿Qué debe buscar en las alternativas a Zoom?

Antes de comenzar con la lista de las mejores aplicaciones alternativas a Zoom, echemos un vistazo rápido a las funciones clave que le interesaría tener si va a cambiar su cuenta de Zoom por cualquier otra herramienta popular de videoconferencia.

Mayor duración: Las videoconferencias grupales ininterrumpidas son la mejor opción cuando las llamadas no se cortan tras un límite de tiempo de 40 minutos.

Mejor calidad de vídeo: la calidad de vídeo de las reuniones de Zoom es estándar, pero otras herramientas ofrecen opciones de mejor calidad de vídeo.

Otras funciones como mensajería y uso compartido de archivos: Disponer de estos complementos fuera de las reuniones de vídeo ayuda a sincronizar las comunicaciones importantes.

Salas de reuniones seguras: No querrás pasar por momentos incómodos en los que se anuncia la entrada de personas no deseadas en las salas de descanso y tienes que esperar a que se vayan para continuar con tus conversaciones.

Basta de consejos; pasemos a la lista.

Las 14 mejores alternativas a Zoom

Si cree que Zoom no le ofrece muchas posibilidades debido a las funciones limitadas para sus reuniones virtuales, aquí tiene algunas opciones interesantes.

1. Google Meet (ideal para colaborar en el entorno de trabajo de Google Workspace)

a través de GoogleWorkspace

Google Meet simplifica el teletrabajo, especialmente si la mayor parte de tu trabajo se realiza en Google Workspace. Dado que otras aplicaciones de Google se sincronizan, esta se convierte en la forma más productiva de celebrar reuniones. Por ejemplo, puedes iniciar una reunión directamente desde el documento de Google en el que estás trabajando. Además, es seguro, ya que nadie puede unirse a la reunión sin una invitación o sin la aprobación del administrador.

Las mejores funciones de Google Meet

Programa reuniones en línea con equipos e invita a invitados con solo unos clics.

Integra las reuniones con Google Calendar para no perderte ninguna.

Documente notas importantes con subtítulos en directo automatizados.

Manténgase conectado durante reuniones con una duración más larga. A diferencia de Zoom, Google Meet ofrece hasta 60 minutos de reunión en la versión gratuita.

Utiliza su aplicación móvil para mantenerte conectado con tus equipos mientras te desplazas.

Limitaciones de Google Meet para reuniones

La función de grabación de reuniones no está disponible en el plan Free.

La edición de citas/eventos a veces puede resultar complicada.

Precios de Google Meet para reuniones

Free Forever: para una cuenta personal.

Empresa Starter: 6 $ al mes por usuario.

Business Standard: 12 $ al mes por usuario.

Business Plus: 18 $ al mes por usuario.

Corporación: ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Google Meet en reuniones

G2: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 11 000 opiniones)

Más información: Las 10 mejores alternativas a Google Meet para reuniones de vídeo

2. Microsoft Teams (ideal para reuniones con capacidades de IA)

a través de Microsoft

Microsoft Teams es una herramienta todo en uno para videoconferencias, chat en equipo, llamadas telefónicas, intercambio de archivos y todas las funciones clave que necesitas para tus comunicaciones laborales diarias. Sus notas de reunión generadas por IA, sugerencias de respuesta y otros complementos agilizan aún más el trabajo.

Microsoft Teams es una aplicación ideal para equipos remotos, ya que permite celebrar reuniones instantáneas en lugar de esperar a que la otra persona acepte la invitación del Calendario. Lo que más me entusiasma de Teams es la posibilidad de utilizar avatares y espacios inmersivos en las reuniones.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Comparte archivos fácilmente entre equipos.

Crea resúmenes y puntos destacados de las reuniones para consultarlos más adelante.

Graba reuniones, guárdalas y realiza un uso compartido fácil con tu equipo.

Minimice el desorden de los chats creando canales separados para diferentes temas.

Organiza tus archivos sin preocupaciones, ya que dispones de almacenamiento en la nube más que suficiente.

Limitaciones de Teams de Microsoft

A diferencia de algunos de los competidores de Microsoft Teams , la colaboración con terceros que trabajan en otros entornos de trabajo como Google no es fluida debido a las limitaciones de integración.

Los planes iniciales no incluyen funciones clave como salas de descanso.

Precios de Teams

Free Forever: para una cuenta personal.

Essentials: 4 $ al mes por usuario.

Business Basic: 6 $ al mes por usuario.

Business Standard: 12,50 $ al mes por usuario.

Business Premium: 22 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Teams de Microsoft

G2: 4,3/5 (más de 15 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 9000 opiniones)

Más información: 10 plantillas de reuniones individuales para gerentes en Excel y Word

3. GoTo Reunión (la mejor interfaz sencilla con funciones avanzadas)

a través de GoTo

Desde hace mucho tiempo, GoTo Meeting es una de las opciones más fiables para las necesidades de videoconferencia y comunicación de las empresas, gracias a su interfaz de usuario sencilla y consistente, su acceso rápido y seguro y sus integraciones. Con una administración unificada en todos los productos GoTo, el alojamiento, la gestión, la supervisión y el soporte para los usuarios se simplifican.

Si te gusta la facilidad porque necesitas dedicar más tiempo a tus proyectos de trabajo que a intentar averiguar cómo funcionan las herramientas que utilizas, GoTo Meeting puede ser la opción adecuada para ti.

Las mejores funciones de GoTo Meeting

Conéctese con la mejor calidad de audio y vídeo.

Cree pizarras para debatir puntos importantes en las reuniones.

Presente y cambie de pantalla para interactuar fácilmente con los usuarios.

Proteja sus reuniones, chats, llamadas y archivos con cifrado de datos y filtrado de spam y malware.

Colabora frecuentemente con equipos y organiza reuniones ilimitadas.

Vuelve a ver las grabaciones de las reuniones después de almacenarlas con una función de grabación en la nube ilimitada.

Limitaciones de GoTo Meeting

El conjunto de herramientas GoTo Suite requiere descargar para poder acceder a él.

Precios de GoTo Reunión

Profesional: 12 $ al mes por usuario.

Empresas: 16 $ al mes por usuario.

Corporación: ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de reuniones GoTo

G2: 4,2/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 11 000 opiniones)

4. Cisco Webex (la mejor opción para comunicaciones seguras y unificadas)

a través de Webex

Webex incluye ocho paquetes de software individuales que pueden cubrir todas sus necesidades de comunicación, desde chatear, llamar y organizar reuniones hasta seminarios web y mucho más. Proporciona a los equipos híbridos un acceso equitativo a los flujos de trabajo colaborativos para garantizar una participación óptima.

El precio puede parecer elevado para los usuarios de pequeñas empresas, pero vale la pena el aumento si busca una solución completa y con seguridad.

Las mejores funciones de Cisco Webex

Conéctese con más miembros del equipo a la vez, ya que Webex le permite invitar a un mayor número de participantes.

Interactúa mejor con funciones como subtítulos avanzados, encuestas en directo, asistente de IA, comandos de voz y traducciones.

Obtenga una función de llamadas para empresas y un número en las versiones premium.

Garantiza la seguridad de tus comunicaciones con las mejores funciones de seguridad.

Comparte fácilmente el uso compartido de la pantalla en las reuniones, tanto si utilizas la versión móvil como la web.

Limitaciones de Cisco Webex

La interfaz de usuario es difícil de entender, y las funciones importantes no son fácilmente accesibles en la pantalla.

La plataforma también consume una cantidad significativa de ancho de banda, lo que afecta a la calidad del audio o el vídeo.

Precios de Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $ al mes por licencia.

Webex Suite: 25 $ al mes por licencia.

Webex Enterprise: Ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Cisco Webex

G2: 4,2/5 (más de 18 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 7000 opiniones)

5. Discord (la mejor para la comunicación interactiva en grupo)

a través de Discord

Si el trabajo puede ser más divertido en cualquier canal, ese es Discord. Es una opción ideal para debates informales sobre temas específicos, conectar con compañeros del sector, jugar o crear una comunidad mundial.

Todo el mérito es de las funciones que te permiten interactuar en comunidades con emojis personalizados, pegatinas, efectos de sonido y mucho más. Mi equipo y yo disfrutamos de los perfiles únicos que pudimos crear con nuestros propios avatares y estados personalizados. La función de videollamada te ayuda a ponerte al día con la gente, discutir ideas o pasar el rato de forma informal.

Las mejores funciones de Discord

Asigna roles a los participantes y establece límites para moderar las conversaciones con facilidad.

Integra bots para ciertas cosas y evita el spam o los mensajes no deseados en el grupo.

Defina el número de mensajes que pueden enviar los usuarios.

Prueba diferentes modos de uso compartido de vídeos.

Transmite o realiza el uso compartido de tu pantalla fácilmente.

Limitaciones de Discord

No sirve para todos los fines de comunicación empresarial.

La navegación se vuelve abrumadora con tantos canales y mensajes.

El límite en el número de personas que pueden unirse a la vez es alto.

Uso restringido de otras funciones en Discord mientras estás en una videollamada.

Precios de Discord

Free Forever: Para una cuenta personal

Básico: 2,99 $ al mes por usuario.

Nitro: 9,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Discord

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

6. TeamViewer (la mejor para el acceso remoto)

a través de TeamViewer

Piense en colaborar con equipos de forma remota como si estuviera físicamente presente con ellos; eso es lo que hace TeamViewer. Con TeamViewer Remote, puede conectar de forma segura su dispositivo para manejar un ordenador ubicado en otra ubicación, como su sede central.

El software actúa como un puente entre dos dispositivos, lo que le permite interactuar con ellos como si estuviera físicamente presente. Esto es especialmente útil para el soporte técnico, la colaboración y el teletrabajo.

Es uno de los actores más antiguos del mercado del software de acceso y control remoto y, aunque sus funciones se han actualizado y ampliado con el tiempo, el acceso remoto sigue siendo una de sus principales funciones.

Las mejores funciones de TeamViewer

Acceda a varios dispositivos de forma remota con un solo clic.

Transferir archivos entre los dispositivos conectados es muy fácil.

Uso compartido de la pantalla incluso desde un dispositivo móvil.

Proteja las comunicaciones de sus reuniones con contraseñas.

Limitaciones de TeamViewer

Migrar a un nuevo dispositivo puede ser una molestia.

Problemas de conectividad si tú y los miembros de tu equipo utilizáis diferentes versiones de la aplicación.

Precios de TeamViewer

Acceso remoto: 24,90 $ al mes por usuario.

Business: 50,90 $ al mes por usuario.

Premium: 112,90 $ al mes por usuario.

Empresas: 229,90 $ al mes por usuario.

Enterprise: ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de TeamViewer

G2: 4,4/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 11 000 opiniones)

7. Slack (ideal para reuniones instantáneas)

a través de Slack

Como afirma Slack, «es una herramienta donde se realiza el trabajo». Si has utilizado Slack durante un tiempo o más, estarás de acuerdo con eso. Slack Huddles es una de las mejores funciones para reuniones rápidas. También puedes crear notas de reunión en Huddles para mantener todo organizado.

Esta herramienta realmente ayuda a que todos los miembros de tu equipo estén en sintonía gracias a sus funciones de chat en equipo, uso compartido de archivos, llamadas de audio y mucho más.

📮ClickUp Insight: El 42 % de los miembros del equipo sigue dependiendo en gran medida del correo electrónico para comunicarse, a pesar de su naturaleza aislada. Según una investigación de ClickUp, la comunicación suele estar aislada y separada de los flujos de trabajo reales. Para evitar la falta de comunicación, integra la mensajería en tus flujos de trabajo con una plataforma centralizada que une la gestión de proyectos, la colaboración y la comunicación. Prueba ClickUp , la aplicación que lo tiene todo para el trabajo*.

Las mejores funciones de Slack

Organice conversaciones con canales dedicados para diferentes equipos y gestione proyectos.

Conecta tus herramientas de trabajo importantes en un solo lugar y trabaja sin preocuparte por cambiar de pestaña.

Invita a personas ajenas a tu organización a colaborar en Slack.

Crea enlaces de reunión rápida y únete desde cualquier lugar.

Discute el contenido en detalle utilizando la función de compartir pantalla.

Limitaciones de Slack

El número de asistentes a las reuniones es limitado, por lo que es necesario buscar competidores de Slack para equipos más grandes.

Encontrar mensajes antiguos puede ser complicado, dependiendo de su plan de pago.

Precios de Slack

Free Forever : para una cuenta personal.

Pro: 8,75 $ al mes por usuario.

Slack Business+: 15 $ al mes por usuario.

Enterprise Grid: Ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 33 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 000 opiniones)

8. RingCentral Vídeo (ideal para reuniones y llamadas del equipo de ventas)

a través de RingCentral

RingCentral es una plataforma de comunicación empresarial basada en la nube diseñada para interactuar con equipos internos y con clientes potenciales y actuales.

Su robusto sistema de telefonía VoIP permite a las empresas realizar y recibir llamadas fácilmente a través de Internet, sustituyendo a menudo a los teléfonos fijos tradicionales.

Sus funciones avanzadas, incluida la funcionalidad de centro de contacto, lo convierten en la opción perfecta para quienes trabajan en atención al cliente o en el equipo de ventas y siempre están en movimiento.

Las mejores funciones de RingCentral Vídeo

Utilice teléfonos para realizar reuniones con todas las funciones de la aplicación web, como uso compartido de pantalla, pizarras y mucho más.

Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento de sus reuniones y llamadas en línea con el análisis de datos.

Llame en frío a clientes potenciales con números virtuales.

Conéctese con clientes y equipos con facilidad.

Limitaciones de RingCentral Vídeo

Hasta ahora, su adopción en el mercado corporativo es muy escasa y resulta difícil colaborar con terceros.

El límite de la compra directa se aplica a determinados países.

Funciones limitadas para gestionar contactos.

Precios de RingCentral Vídeo

Básico: 30 $ al mes por usuario.

Avanzado: 35 $ al mes por usuario

Ultra: 45 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de RingCentral Vídeo

G2: 4,1/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

9. Lark (la mejor para seminarios web y opciones personalizadas)

vía Lark

Lark ofrece algunas de las mejores opciones de personalización para videoconferencias en comparación con otras herramientas del mercado.

Sus funciones avanzadas para la comunicación centralizada, los flujos de trabajo digitales, la gestión de proyectos y el análisis pueden ayudarte a ampliar tus operaciones de forma significativa. Lo que más me interesa es que facilita la comunicación en todo el mundo con traducciones para chats, documentos, reuniones y mucho más.

Las mejores funciones de Lark

Gestiona proyectos y realiza el seguimiento del progreso desde tu teléfono.

Admite a más participantes en tus reuniones y videoconferencias.

Traducir a otros idiomas automáticamente

Almacena fácilmente los datos de las reuniones con un buen almacenamiento en la nube.

Centralice las comunicaciones por correo electrónico y las llamadas en una sola plataforma.

Limitaciones de Lark

Es difícil comunicarse con personas externas que no utilizan Lark.

Muchas opciones de personalización para organizar una videoconferencia sencilla, lo que puede resultar difícil de navegar y gestionar.

Precios de Lark

Starter: 0 $ al mes por usuario

Pro: 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Ponte en contacto con el equipo de ventas.

Valoraciones y reseñas de Lark

G2: 4,6/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Jitsi Meet (la mejor opción para reuniones de vídeo gratuitas)

a través de Jitsi

Uno de los programas de videoconferencia totalmente gratuitos del mercado es Jitsi. Se trata de una herramienta de código abierto que te permite establecer conexiones con otras personas a través de Internet.

Necesitas tener aplicaciones con compatibilidad con Jitsi para utilizar la mayoría de sus funciones clave. Lo divertido es el chat integrado que te permite intercambiar mensajes y emojis durante las videoconferencias.

Las mejores funciones de Jitsi

Proteja la sala de reuniones y sus conversaciones con contraseñas.

Uso compartido de la pantalla en las reuniones sin complicaciones.

Invita a los usuarios a una conferencia a través de una URL sencilla y personalizada.

Realiza la edición de documentos conjuntamente con Etherpad.

Limitaciones de Jitsi

Los administradores tienen un control limitado sobre las llamadas.

La opción de grabar reuniones no está fácilmente disponible, por lo que hay que recurrir a herramientas de grabación de pantalla.

No es ideal para equipos de gran tamaño, ya que tiene un límite de 50 participantes.

Precios de Jitsi

Free Forever: para una cuenta personal.

JaaS Basic : 99 $ al mes por 300 usuarios activos mensuales (MAU).

JaaS Standard: 499 $ al mes por 1500 usuarios activos mensuales.

JaaS Business: 999 $ al mes por 3000 usuarios activos mensuales.

JaaS Enterprise: Plan personalizado para empresas con más usuarios.

Valoraciones y reseñas de Jitsi

G2: 4,3/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 70 opiniones)

11. Skype (ideal para videollamadas de audio/vídeo)

a través de Skype

Skype lleva ya unas dos décadas en el mercado. Si priorizas una herramienta sencilla como alternativa a Zoom para videollamadas de audio y vídeo, Skype es para ti.

La nueva cámara de Skype cuenta con docenas de lentes atractivas y divertidas que funcionan con la tecnología de realidad aumentada (RA) de Snap. Además, la función de selección de tono te permite establecer la intención de tus mensajes de forma correcta, divertida y clara.

Las mejores funciones de Skype

Llame y realice la conexión con personas que no están en Skype con llamadas internacionales.

Organice videollamadas con clientes y equipos.

Configura subtítulos para tus videollamadas.

Envía archivos y textos durante y fuera de las reuniones.

Enviar mensajes de voz a personas concretas

Limitaciones de Skype

Solo puede conservar hasta tres años de historial de chat.

Requiere una conexión a Internet potente.

Falta de nuevas funciones a lo largo de los años.

Precios de Skype

Suscripción en EE. UU.: Desde 2,54 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Skype

G2: 4,3/5 (más de 23 000 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 400 opiniones)

12. Zoho Reunión (ideal para seminarios web y uso compartido de pantalla)

a través de Zoho Meeting

Zoho Meeting forma parte del paquete de software de gestión de proyectos. Si tienes equipos grandes o trabajas con Zoho, esta herramienta es un gran complemento para tu kit de herramientas de trabajo.

Se trata de una plataforma segura de reuniones y seminarios web en línea que le ayuda a conectarse, colaborar y trabajar de forma eficiente desde cualquier lugar del mundo. Sus funciones, como el uso compartido de pantalla, las pizarras y el intercambio de archivos, facilitan la colaboración y la generación de ideas.

Las mejores funciones de Zoho Meeting

Promociona tu marca con opciones de personalización personalizada de marca.

Únase a las reuniones a través de números de teléfono locales.

Simplifique las reuniones con anotaciones mientras realiza el uso compartido de la pantalla.

Tome notas fácilmente después de las reuniones con transcripciones grabadas.

Limitaciones de Zoho Meeting

No hay opción de uso compartido de archivos durante las reuniones.

A diferencia de Zoom, no se puede establecer un enlace de reunión por tiempo indefinido.

Como administrador, tienes que hacer un esfuerzo adicional y abrir la app para iniciar la reunión o ir al correo electrónico que contiene el enlace para iniciar la llamada, ya que los enlaces para unirse y para iniciar la reunión son diferentes.

Precios de Zoho Reunión

Free Forever

Reunión Standard: desde 2 $ al mes.

Reunión Professional: desde 3 $ al mes.

Seminario web estándar: desde 9 $ al mes.

Webinar Professional Webinar: desde 19 $ al mes.

Webinar Enterprise: desde 79 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Zoho Reunión

G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

13. Livestorm (la mejor opción para videoconferencias y eventos interactivos)

a través de Livestorm

Livestorm combina las videoconferencias tradicionales con funciones interactivas como encuestas, preguntas y respuestas y pizarras digitales. Proporciona a sus equipos funcionalidades intuitivas para organizar cualquier evento en cuestión de minutos.

Además, es altamente personalizable, lo que le permite crear una identidad de marca única. Si le encanta organizar y hacer mucho más que reuniones de vídeo, Livestorm tiene justo lo que necesita.

Las mejores funciones de Livestorm

Diseña tus salas de reuniones de reunión

Envía recordatorios de invitación con unos pocos clics a todos tus contactos y consigue la máxima participación.

Automatice tareas de las reuniones, como la transcripción, para reducir el trabajo manual.

Analiza las tasas de participación y los datos de las reuniones.

Limitaciones de Livestorm

Las invitaciones y recordatorios por correo electrónico a veces pueden acabar en la carpeta de spam.

Opciones de personalización limitadas en los correos electrónicos de invitación a reuniones.

Precios de Livestorm

Starter : 0 $ al mes por usuario

Pro : 99 $ al mes por usuario

Empresas : Ponte en contacto con el equipo de ventas.

Enterprise: Ponte en contacto con el equipo de ventas.

Valoraciones y reseñas de Livestorm

G2: 4,4/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

14. Chanty (la mejor para la comunicación interna del equipo)

vía Chanty

Si tienes equipos remotos separados que gestionan el trabajo en primera línea y las operaciones de backend, Chanty puede ayudarte a coordinarlos de forma fluida.

Puede pasar de escribir mensajes a realizar una videollamada con solo hacer clic en un botón. ¿Lo mejor de todo? No depende de Internet, por lo que puede seguir trabajando sin interrupciones.

Las mejores funciones de Chanty

Convierte cualquier mensaje en una tarea para colaboraciones inteligentes.

Analiza el progreso de las tareas con la vista Kanban.

Se integra perfectamente con otras aplicaciones.

Comuníquese con claridad gracias a la calidad de vídeo de alta definición en las llamadas.

Reciba notificaciones sobre los plazos de las tareas con la función Fecha límite.

Limitaciones de Chanty

La interfaz de usuario podría mejorarse, ya que la pantalla se bloquea a veces durante el uso compartido de la pantalla.

Precios de Chanty

Chanty Starter: 0 $ al mes por usuario.

Chanty Business: 3 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Chanty

G2: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Más información: Las 25 mejores soluciones de software para la gestión de reuniones y agendas

Integra Zoom y sus alternativas en tus flujos de trabajo con ClickUp.

Programar reuniones por correo electrónico y calendario está bien hasta que te das cuenta de que tu software de gestión de proyectos no puede hacer un seguimiento de ellas.

Necesitas realizar un seguimiento de los flujos de trabajo con notas de debate y planes de reuniones para ampliar tus operaciones.

Ahí es donde ClickUp puede ayudarte a obtener una ventaja competitiva.

ClickUp, uno de los mejores programas de gestión de proyectos del mercado, puede facilitar su flujo de trabajo con colaboraciones e integraciones sencillas y permitir reuniones de alta productividad sin esfuerzo.

Imagina unirte a una reunión de vídeo directamente desde tu aplicación de gestión de proyectos con solo hacer clic en un botón. Eso es lo que ClickUp hace por ti y mucho más.

La integración de Zoom con ClickUp te ayudará a añadir reuniones a tareas a las que los usuarios pueden unirse directamente. Si tienes una suscripción a Zoom, se compartirá automáticamente una grabación de vídeo de la reunión como comentario en el hilo de la tarea.

Haz que tus reuniones sean más eficaces con la integración de Zoom en ClickUp. Inicie y únase a reuniones directamente desde sus tareas de ClickUp con la integración de Zoom en ClickUp.

Si Slack ha sido tu plataforma preferida para las comunicaciones del equipo y te vuelve loco hacer un seguimiento de las tareas y las actualizaciones en los chats de Slack, entonces la integración de ClickUp Slack es para ti.

Con esta sencilla integración, puedes crear tareas en los chats de Slack, asignarlas a los miembros de tu equipo, establecer prioridades y utilizar las funciones «Acciones» y «Notificaciones». Puedes gestionar y realizar la edición de detalles como la fecha y el estado de la tarea, añadir comentarios y recibir notificaciones cuando los miembros del equipo asignados completen una fase o actualicen cualquier detalle.

Crea y gestiona tareas en ClickUp con su integración con Slack.

Del mismo modo, las personas familiarizadas con Microsoft Workspace pueden beneficiarse de la integración de ClickUp Teams. Esto le ayuda a optimizar la gestión de proyectos y garantiza que todos los involucrados estén en sintonía con respecto a las tareas que se deben realizar.

Puede utilizar el comando de tareas del compositor para crear rápidamente una nueva tarea desde cualquier canal de Microsoft Teams. Los enlaces desplegables de ClickUp permiten a todos saber qué tarea se está discutiendo para evitar malentendidos.

Cualquier nuevo comentario, adjunto, cambio de estado y actualización de las personas asignadas se envía directamente a tu canal de Teams, para que siempre estés al tanto de todo.

Además de estas integraciones, ClickUp Meetings te permite establecer agendas de reuniones, informar a los participantes, asignar roles, tomar notas, establecer acciones y mucho más, todo ello en un único entorno de trabajo en ClickUp.

Si bien la amplia opción de edición te ayuda a destacar lo más importante, también te permite ser tan creativo y organizado como necesites con tus notas de reunión. Además, cuando asignas comentarios a un miembro del equipo, ClickUp Meetings los convierte en acciones que deben completarse para finalizar la tarea.

Puede crear su propia lista de control para la agenda de la reunión y utilizar tareas periódicas para crear listas de control para reuniones similares.

Más información: 16 ejemplos de agendas de reuniones y plantillas gratuitas

La plantilla de reuniones de ClickUp muestra a la perfección cómo serían las reuniones de su equipo sincronizadas con los flujos de trabajo. Le permite gestionar los elementos del orden del día de la reunión, organizarlos y hacer un seguimiento directamente en el documento de actas de la reunión.

Descargar esta plantilla Gestiona tus reuniones de trabajo sin complicaciones con la plantilla de reuniones de ClickUp.

Y si estás pensando en planear videoconferencias, esta plantilla de gestión de conferencias de ClickUp puede ser tu punto de partida.

Más información: Las 10 mejores soluciones de software para conferencias telefónicas

De hecho, con la nueva función de ClickUp, muchas de tus videollamadas grupales ahora pueden ser solo un texto. ¿No lo entiendes?

Las funciones de grabación de pantalla de ClickUp Clips te ayudan a eliminar la necesidad de realizar reuniones de vídeo. Si quieres hacer demostraciones, mostrar procesos en pantalla y compartirlos con tus equipos, solo tienes que grabar la pantalla y compartir el clip con los equipos.

Es una función muy útil para la elaboración de informes sobre incidencias y el uso compartido de demostraciones de productos, actualizaciones de proyectos o comentarios sobre diseños sin tener que participar en una reunión.

Para ir un paso más allá, utiliza ClickUp Brain para transcribir clips automáticamente. Esta herramienta de IA te ayuda a escanear fácilmente los momentos destacados del clip, hacer clic en las marcas de tiempo para navegar por el vídeo y copiar fragmentos para utilizarlos según sea necesario. Si necesitas más información o quieres obtener algunos detalles importantes de la grabación de los clips, ClickUp Brain buscará en las transcripciones de tus clips y te capturará la respuesta al grano.

¿Y lo mejor de todo? ¡Puedes incrustar un clip en ClickUp, compartir un enlace público o descargar el archivo de vídeo para hacer lo que quieras! Y siempre puedes encontrarlos en el hub de clips dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp.

Para complementar sus reuniones, ClickUp Chat le permite centralizar las discusiones del equipo y del proyecto, lo que da como resultado una solución integral de comunicación y colaboración.

Tanto si quieres enlazar un hilo de chat específico con una tarea, clasificar comentarios y convertirlos en tareas rastreables, u organizar chats en espacios de proyectos específicos, ¡tenemos lo que necesitas!

Obtenga una visión general completa de su trabajo en ClickUp Chat.

Precios de ClickUp

Más información: 10 plantillas gratuitas para tomar mejores notas en las reuniones

Mejora tus videoconferencias con ClickUp.

Las aplicaciones de videoconferencia son uno de los requisitos más importantes para los equipos remotos modernos. Aunque Zoom sigue siendo una herramienta útil, necesitará algo más que una simple plataforma de videoconferencia para abordar la gestión de proyectos híbridos o remotos.

Mientras que otras aplicaciones de videoconferencia destacan en un área específica, como un mejor cifrado o funciones interactivas, ClickUp integra todas esas funcionalidades y mucho más en una sola plataforma. Desde la gestión de tus proyectos y miembros del equipo hasta la creación de tareas y el seguimiento del progreso de forma remota, ¡hemos pensado en todo lo que necesitas!

Así que la próxima vez, no te limites a realizar una conexión para una reunión de vídeo, sino prepárate para potenciar tu flujo de trabajo con los complementos y funciones adicionales de ClickUp. Reúne a todos y todo en un solo lugar, ¡haz más en menos tiempo! Prueba ClickUp gratis hoy mismo.