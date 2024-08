las 10 mejores alternativas a Google Meet para videoconferencias en 2024

Las videoconferencias despegaron a principios de 2020, cuando muchas empresas empezaron a trabajar desde casa. De repente, los equipos remotos provocaron una necesidad inmediata de herramientas de reunión en línea diseñadas para simplificar la conexión (a internet) y la comunicación a distancia.

Gigantes del software como Google entraron de inmediato en el juego, ofreciendo Google Meet y su propia suite de herramientas de videoconferencia para mejorar su etiqueta para reuniones virtuales .

Pero la plataforma de reuniones de Google no es tu única opción. Existen muchas alternativas a Google Meet diseñadas para ofrecer muchas de las mismas funciones clave, desde el uso compartido de la pantalla hasta la grabación de reuniones y mucho más. Exploremos las principales alternativas a Google Meet para pequeñas empresas, grandes equipos y todo lo demás.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Google Meet?

Naturalmente, lo que buscas es una herramienta que te facilite la organización de reuniones online y la participación en ellas. Sin embargo, las mejores alternativas a Google Meet también ofrecen otras funciones que las convierten en una buena opción para satisfacer tus necesidades metas de comunicación y mejorar su gestión de equipos incluyendo:

Facilidad de uso: Cuanto más fácil sea para su equipo remoto participar en reuniones virtuales, mejor

Cuanto más fácil sea para su equipo remoto participar en reuniones virtuales, mejor Calidad de audio y vídeo: Poder ver y oír fácilmente a tus compañeros es esencial para una buenacolaboración en el lugar de trabajo-especialmente durante el trabajo a distancia, cuando la comunicación no verbal es más difícil

Funciones mejoradas: El uso compartido de archivos y escritorios y la función de chatear en directo pueden marcar la diferencia, tanto si todo el equipo como sólo una parte trabaja a distancia

El uso compartido de archivos y escritorios y la función de chatear en directo pueden marcar la diferencia, tanto si todo el equipo como sólo una parte trabaja a distancia Integraciones: ¿Puede tomar fácilmentenotas de reunión o integrar la herramienta con susoftware de actas de reuniones? ¿Existen integraciones con soluciones de almacenamiento como Google Drive para facilitar el uso compartido de archivos?

¿Puede tomar fácilmentenotas de reunión o integrar la herramienta con susoftware de actas de reuniones? ¿Existen integraciones con soluciones de almacenamiento como Google Drive para facilitar el uso compartido de archivos? Grabación de reuniones: Cuanto más fácil sea para los participantes grabar las reuniones sin dejar de ofrecer avisos de privacidad a cualquiera que esté en la reunión en vídeo, mejor

En definitiva, las mejores alternativas a Google Meet deben ofrecer la posibilidad de reunirse en línea fácilmente. Esto incluye opciones de videoconferencia y audioconferencia que conviertan la herramienta en una plataforma de comunicación integral para todos los usuarios.

Las 10 mejores alternativas a Google Meet para usar en 2024

Es hora de ponerse manos a la obra. Si estás buscando la mejor alternativa a Google Meet disponible, lo más probable es que encuentres la herramienta de videoconferencia adecuada para tus necesidades en esta lista.

1. Zoom

A través de Zoom Zoom puede ser la alternativa más popular a Google Meet, y es sin duda una gran plataforma para tus reuniones de vídeo. El vídeo HD viene de serie, y además la grabación en la nube se guarda automáticamente con transcripciones de vídeo y vistas tanto de la cuadrícula como del orador.

Aunque Zoom puede carecer de todas las funciones de Google Meet y de las numerosas integraciones de Google, la principal competencia de Zoom -reuniones en línea de alta calidad- no tiene rival.

Las mejores funciones de Zoom

Gran calidad de vídeo, lo que hace que las reuniones de Zoom sean especialmente buenas para reuniones importantes con partes interesadas clave

Las pizarras interactivas integradas son una gran herramienta para que los equipos remotos colaboren más allá de las simples reuniones en línea

Cifrado de extremo a extremo que hace que las salas de Zoom sean seguras para todos los participantes

Funcionalidad multiplataforma, con chats de vídeo igualmente funcionales en dispositivos móviles y de escritorio

Límites de Zoom

El plan gratuito está limitado a 40 minutos por llamada, lo que dificulta el uso de las reuniones de Zoom como solución profesional de videoconferencia

Funciones limitadas más allá de las videollamadas, como la falta de mensajería instantánea y de uso compartido de archivos fuera del contexto inmediato de una sala de reuniones

Precios de Zoom

Básico: Gratuito/a

Gratuito/a **Profesional:149,99 $/año por usuario

Business: 199,99 $/año por usuario

199,99 $/año por usuario Business Plus: 250,00 $/año por usuario

250,00 $/año por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2: 4.5/5 (53,000+ opiniones)

4.5/5 (53,000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (13,000+ opiniones)

2. Zoho

A través de Zoho Aunque forma parte de la suite Business, Zoho Meeting es una potente herramienta de videoconferencia por derecho propio. Tanto si necesitas una solución de conferencia web profesional como si prefieres realizar videollamadas más informales con tus contactos personales, Zoho te ofrece una experiencia fácil de usar para tus reuniones virtuales.

Zoho mejores funciones

Fácil grabación de llamadas que captura vídeo, audio, pantalla compartida y una transcripción

Opción de transmisión en directo para emitir su videollamada a la web con un simple enlace a la reunión

Webinars de vídeo integrados que pueden ser especialmente relevantes para equipos de ventas

Una versión gratuita relativamente sólida que incluye límites de 60 minutos para las reuniones, uso compartido de archivos y otras funciones clave normalmente reservadas a los planes de pago

Limitaciones de Zoho

Algunos usuarios han informado de problemas con la calidad del audio, especialmente en las llamadas más largas

La versión para móviles es más limitada que otras alternativas a Google Meet de esta lista

Precios de Zoho

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Reunión estándar: a partir de 1 $/mes por anfitrión para un máximo de 10 participantes

a partir de 1 $/mes por anfitrión para un máximo de 10 participantes Reunión profesional: a partir de 3 $/mes por organizador para un máximo de 10 participantes

a partir de 3 $/mes por organizador para un máximo de 10 participantes Webinar estándar: a partir de 8 $/mes por organizador para un máximo de 10 participantes

a partir de 8 $/mes por organizador para un máximo de 10 participantes Webinar profesional: a partir de 16 $/mes por organizador y hasta 10 participantes

Valoraciones y reseñas de Zoho

G2: 4.5/5 (1,000+ opiniones)

4.5/5 (1,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (700+ opiniones)

3. Microsoft Teams

A través de Microsoft Teams Frecuentemente en la lista de los mejores Google Meet y Zoom alternativo microsoft Teams representa la incursión de otro gigante tecnológico en el juego de las soluciones de videoconferencia. Se trata de un cruce entre mensajería instantánea, uso compartido de archivos en la nube y conferencias web, todo ello alojado en una completa plataforma de comunicación diseñada para la colaboración a distancia.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

La integración con las funciones de chatear y archivos en MS Teams facilita compartir y consultar documentos relevantes para mejorar el uso compartido de conocimientos

Integración nativa completa con Microsoft 365, incluidos MS Word, Excel, PowerPoint, OneDrive y otras herramientas de productividad populares

Diseño intuitivo que facilita a los nuevos usuarios el inicio de videoconferencias y el uso de funciones avanzadas como la pantalla compartida

Las notas de la reunión se pueden tomar y compartir a través de OneNote para facilitar el seguimiento y los siguientes pasos

Limitaciones de Microsoft Teams

Integraciones limitadas con herramientas como Google Workspace y Google Hangouts debido a la relación competitiva entre Google y Microsoft

Aunque los enlaces a las reuniones permiten invitar a usuarios que no pertenezcan a Microsoft Teams, la interfaz web puede resultar complicada

Precios de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mes por usuario

4 $/mes por usuario Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mes por usuario

6 $/mes por usuario Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mes por usuario

12,50 $/mes por usuario Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (más de 14.000 opiniones)

4,3/5 (más de 14.000 opiniones) Capterra: 4.5/5 (9,000+ opiniones)

4. GoTo Reunión

A través de GoTo Reunión GoTo Meeting es uno de los jugadores más veteranos en el juego de las reuniones en línea, pero no por ello es menos eficaz. Sigue siendo una de las mejores alternativas a Google Meet, en gran parte gracias a su sencillez, sus sólidas integraciones y sus funciones avanzadas, como el uso compartido de la pantalla, la grabación de llamadas y mucho más.

GoTo Meeting mejores funciones

Un asistente de IA que transcribe y guarda automáticamente las reuniones en línea para su posterior consulta

Integración de llamadas que permite a los participantes unirse desde su teléfono como lo harían en las reuniones de audioconferencia tradicionales

Función de anotación y pizarra para aportar interactividad a sus reuniones de vídeo

Función de programación integrada para facilitar la búsqueda de una hora para sus videoconferencias

Límites de GoTo Meeting

No hay integraciones basadas en navegador, sino que se requiere una descarga para cada participante en una reunión en línea

Se ve más afectado por la mala calidad de Internet que otras herramientas de esta lista, lo que complica las videoconferencias para todos los participantes

Precios de GoTo Meeting

Profesional: $12/organizador por usuario

$12/organizador por usuario Business: 16 $/organizador por usuario

16 $/organizador por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (más de 13.000 opiniones)

4,2/5 (más de 13.000 opiniones) Capterra: 4.5/5 (11,000+ opiniones)

5. Reuniones Cisco Webex

A través de Webex Para los que conocen a Cisco como proveedor líder de hardware, no les sorprenderá saber que la empresa también ofrece una de las mejores soluciones de videoconferencia para aprovechar la tecnología que produce. Al igual que Google Meet, Webex destaca por su calidad de audio y vídeo, sus herramientas de colaboración y la posibilidad de organizar reuniones en línea cuando se trabaja a distancia.

Las mejores funciones de Cisco Webex Meetings

Quizá las mejores funciones de seguridad de esta lista, con cifrado avanzado de extremo a extremo que hace que las videoconferencias sean seguras de forma predeterminada, por defecto

Una versión gratuita que te ayuda a probar funciones avanzadas como la pizarra sin confirmación financiera

Integraciones avanzadas a través de Zapier, incluyendo la capacidad de añadir automáticamente enlaces Webex a sus invitaciones de reunión

Vídeo HD que brilla en comparación con la mayoría de las otras herramientas de esta lista

Limitaciones de Cisco Webex Meetings

La capacidad de organizar seminarios web está separada de la herramienta de videoconferencia regular

Algunos usuarios han informado de problemas con los controladores de vídeo y audio, lo que provoca complicaciones tecnológicas que podrían retrasar las reuniones

Precios de Cisco Webex Meetings

Webex Free (gratuito/a)

(gratuito/a) Reunión Webex: 14,50 $/mes por licencia

14,50 $/mes por licencia Webex Suite: 25 $/mes por licencia

25 $/mes por licencia Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Cisco Webex Meetings

G2: 4,3/5 (más de 21.000 opiniones)

4,3/5 (más de 21.000 opiniones) Capterra: 4.4/5 (6,000+ opiniones)

6. Vocal

Vía Vocal En muchos sentidos, Vowel parece una evolución de herramientas como Zoom y Google Meet. Tiene un montón de funciones estándar para reuniones de vídeo, pero añade detalles que mejoran un poco las cosas.

Esta solución relativamente nueva pronto ocupará el lugar que le corresponde como una de las mejores herramientas de videoconferencia del mundo mejores herramientas de IA para reuniones . Y, con un plan gratuito/a que puede hacer frente a cualquier alternativa, vale la pena considerar Vowel para su próxima reunión en línea.

Las mejores funciones de Vowel

Transcripción de reuniones a varios idiomas mediante IA, incluidos subtítulos en directo que se guardan automáticamente para su uso futuro

Funciones innovadoras, como un contador de tiempo de conversación para dar el mismo espacio a cada participante en la reunión y un sistema de IAelementos de acción después de la reunión

Búsqueda del contenido de la reunión y marcadores para futuras consultas

Puede que sea el mejor plan gratuito de esta Lista, ya que da acceso a un montón de funciones avanzadas como grabación instantánea, transcripciones en directo y mucho más

Límites de vocales

Sus numerosas funciones avanzadas dificultan el uso de Vowel para reuniones más informales o personales

Las transcripciones y los resúmenes de reuniones generados por IA no siempre son precisos

Precios de Vowel

Gratuito

Business: 16,49 $/mes por host

16,49 $/mes por host Empresa: Consultar precios

Valoraciones y reseñas sobre las vocales

G2: 4.6/5 (180+ opiniones)

4.6/5 (180+ opiniones) Capterra: 4.0/5 (1+ reseña)

7. Slack

Vía Slack Slack es conocida desde hace tiempo como la solución perfecta para chatear en la empresa, pero se está abriendo camino como plataforma de reuniones de vídeo con la introducción de los huddles de Slack. Puede que las funciones de vídeo puro de los huddles no estén al nivel de Google Meet o algunas de las otras alternativas de esta lista, pero sus integraciones directas de chatear hacen que Slack merezca una entrada en esta lista.

Las mejores funciones de Slack

Integración directa entre videollamadas y chatear, con vistas paralelas para seguir colaborando

Los chats y documentos compartidos en una videollamada se guardan automáticamente en el canal de Slack más relevante para su posterior consulta

Integración con todos los calendarios de empresa habituales para programar más fácilmente las reuniones dentro del equipo

Entorno de trabajo de Google, Microsoft OneDrive, yIntegración con Dropbox para compartir archivos fácilmente

Límites de Slack

Los participantes están limitados a 15 usuarios, lo que dificulta el uso de Slack en equipos grandes

Conjunto de funciones relativamente limitado en comparación con la mayoría de las opciones de esta lista

Precios de Slack

Gratuito

Profesional: 7,50 $/mes

7,50 $/mes Business+: 12,50 $/mes

12,50 $/mes Enterprise Grid: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4.5/5 (32,000+ opiniones)

4.5/5 (32,000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (23,000+ opiniones)

8. Centralita

A través de Centralita Switchboard, que actualmente se encuentra en su versión beta, deja entrever por qué podría convertirse en un futuro en uno de los principales competidores de Google Meet. La herramienta desplaza intencionadamente el foco de atención de las tradicionales cabezas parlantes de las reuniones en línea a los elementos visuales que ayudan a trabajar juntos. Utiliza herramientas como pizarras, flujos de proyectos y mucho más.

Añade un sólido plan gratuito/a y colaboración en tiempo real podrás empezar a ver cómo Switchboard podría revolucionar nuestra forma de concebir las reuniones en línea.

Las mejores funciones de Switchboard

Salas de reuniones virtuales que funcionan como escritorios, con la posibilidad de consultar y colaborar fácilmente en archivos individuales

Posibilidad de guardar proyectos, archivos y salas entre reuniones para que siempre puedas continuar donde lo dejaste

Los entornos de trabajo asíncronos garantizan que la colaboración no se detenga entre las reuniones

Los navegadores interactivos compartidos permiten la colaboración sin necesidad de compartir pantallas individuales

Limitaciones de la centralita

Aún está en versión beta, por lo que los usuarios deben esperar que se solucionen algunos errores

Las funciones de colaboración en tiempo real pueden resultar caóticas cuando todo el mundo contribuye al mismo tiempo

Precios de Switchboard

Gratuito

Pro: $15/mes por usuario

$15/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Centralita

G2: Sin comentarios hasta la fecha

Sin comentarios hasta la fecha Capterra: Sin comentarios hasta la fecha

9. Skype

A través de Skype Desde que Microsoft ha dado prioridad a su marca Teams, Skype, filial de Microsoft, ha pasado a un segundo plano. Pero si lo que buscas es una simple herramienta de videollamadas y conferencias, Skype sigue siendo una opción muy sencilla para sustituir tu uso de Google Meet.

Las mejores funciones de Skype

Interfaz sencilla e intuitiva que facilita a los nuevos usuarios entrar y unirse a la llamada

Amplias capacidades de voz sobre protocolo de internet (VoIP) para conectar tus videollamadas y llamadas de audio a teléfonos fijos tradicionales y redes de telefonía móvil

Los subtítulos en tiempo real garantizan que todos los participantes en la reunión estén al tanto de la conversación

Integración de mensajes de chat para mantener la colaboración y la comunicación entre llamadas

Límites de Skype

La calidad del vídeo y del audio puede ser inferior a la de Google Meet y a la de otras opciones de esta lista

El conjunto de funciones es relativamente limitado para la colaboración virtual avanzada y los equipos grandes

Precios de Skype

Gratuito

Móvil y teléfono fijo, EE. UU.: a partir de 2,54 $/mes

a partir de 2,54 $/mes Móvil y teléfono fijo, América del Norte: desde $5,94/mes

Valoraciones y reseñas de Skype

G2: 4.3/5 (más de 22.000 opiniones)

4.3/5 (más de 22.000 opiniones) Capterra: 4.3/5 (más de 400 opiniones)

10. Por lo que

A través de Mediante Whereby no se parece a la típica app, vídeo, de empresa, y eso es por diseño. La interfaz, intencionadamente minimalista y totalmente personalizable, te permite crear un entorno que se adapte a tu estilo, y no al revés.

Las mejores funciones de Whereby

Integración perfecta con otras /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/51035/mejores-herramientas-de-productividad/ aplicaciones de productividad /%href/ como Google Workspace, YouTube, Miro, etc

La opción de incrustación permite a las empresas utilizar la API Whereby en su propia plataforma de comunicaciones

Precio relativamente bajo comparado con otras opciones de esta lista, incluido un sólido plan gratuito/a con llamadas 1:1 ilimitadas

Los enlaces rápidos del navegador facilitan el inicio y la participación en reuniones para usuarios y no usuarios

Limitaciones de Whereby

No se pueden transcribir las reuniones

Las grabaciones de vídeo pueden reducir el rendimiento audiovisual y tardan en procesarse y descargarse

Precios

Whereby Embed Explore: Gratis/a

Gratis/a Whereby Embed Build: $9.99/mes

$9.99/mes Whereby Embed Personalizado: Contactar para precios

Contactar para precios Whereby Meeting Free: Gratis/a

Gratis/a Whereby Meeting Pro: $6.99/mes para un anfitrión

$6.99/mes para un anfitrión Whereby Meeting Business: $9.99/mes por host

Valoraciones y reseñas de Whereby

G2: 4.6/5 (1,000+ opiniones)

4.6/5 (1,000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (100+ opiniones)

Otras herramientas de comunicación por vídeo

Más allá de las alternativas directas a Google Meet, también es útil tener en cuenta algunas de las otras plataformas que pueden mejorar la experiencia general de la videoconferencia. Este tipo de herramientas no proporcionan vídeo por sí mismas como lo hace Google Meet, pero estas plataformas de productividad aumentan la productividad de tus videoconferencias con funciones adicionales como chats, Pizarra y gestión de documentos.

ClickUp

Comparte tu mensaje de vídeo con un enlace directo del navegador que no requiere descargas y se puede ver al instante después de la grabación

Puede que ClickUp no disponga de funciones nativas de videoconferencia, pero sus capacidades siguen convirtiéndola en una formidable mejora de Google Meet y otras herramientas de esta lista.

Empieza por ClickUp Clip que permite a los usuarios grabar rápida y fácilmente su pantalla y compartir el vídeo con cualquier otro miembro del equipo o con cualquier otra persona a través de un enlace público. O considere el potencial de colaboración en tiempo real del uso de la función Vista del chat de ClickUp que integra una plataforma de mensajería directamente en su software de gestión de proyectos.

¿Busca una forma mejor de planificar sus reuniones en línea? En Plantilla de reuniones de ClickUp puede ayudarle. Por otra parte, si sólo deseas crear documentos listos para la colaboración en tiempo real, puedes utilizar ClickUp Docs incluso más fácilmente de lo que los usuarios de Google Meet utilizarían Documentos de Google.

Las mejores funciones de ClickUp

Integración directa con tu suite de gestión de proyectos para planificar tareas, elementos de acción y próximos pasos más allá de las reuniones

Integración con Zoom y otras herramientas de vídeo de esta lista para iniciar reuniones de Zoom directamente desde una tarea de ClickUp

Un sólido plan gratuito/a que combina a la perfección con la versión gratuita de Google Meet para obtener una suite de colaboración ágil

Asistencia de IA para resumir documentos, revisar la gramática y la ortografía y crear elementos de acción de forma dinámica

Limitaciones de ClickUp

Diseñado para mejorar, no sustituir, herramientas como Google Meet

La interfaz puede resultar compleja para los usuarios que buscan una simple colaboración en reuniones

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

4,7/5 (más de 9.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,800+ opiniones)

Potencie su próxima reunión en línea con ClickUp

Google Meet es sólo el principio. Las videoconferencias se han apoderado del mundo de la colaboración a distancia, y tienes a tu disposición un montón de herramientas para que la gestión de tus equipos remotos o híbridos sea coser y cantar.

Sin embargo, esas herramientas tienen que encajar en el contexto más amplio de la comunicación y el uso compartido de conocimientos de su equipo. Y ahí es donde entra ClickUp.

Cuando combina nuestro plan gratuito, la posibilidad de chatear con sus compañeros de equipo y nuestro asistente de IA que busca agilizar su trabajo, la integración con su software de reuniones de vídeo preferido facilita el trabajo a distancia.

Es hora de probar ClickUp. Regístrese gratis/a hoy mismo para aprender a potenciar su próxima reunión en línea.