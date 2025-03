12 trucos de gestión del tiempo para aumentar la productividad

El mejor testimonio de la gestión del tiempo es una tortuga.

Y no es una tortuga cualquiera: es la del famoso cuento infantil entre una tortuga y un conejo que corren para ver quién es el más rápido.

Recapitulemos: El conejo, demasiado engreído por su velocidad, pierde un tiempo valioso distrayéndose a mitad de carrera. Mientras tanto, la tortuga, lenta pero constante, mantiene la concentración y cruza la línea de meta en primer lugar.

¿Cuál es la conclusión?

Según la encuesta de PWC sobre el futuro del trabajo y las cualificaciones, más de la mitad de las personas que trabajan en la actualidad en el sector público lo hacen en el sector privado 4.000 líderes empresariales y de RR.HH informaron de que uno de sus mayores retos era identificar las competencias del futuro en un mundo en el que la tecnología evoluciona más rápido que el café de la mañana.

La mano de obra está cambiando, la competencia es feroz y, de repente, todo el mundo tiene las mismas certificaciones. Pero hay una habilidad infravalorada que no se enseña en la escuela: la gestión del tiempo.

Dominarla te proporciona un plan infalible para abordar tareas críticas, cumplir los plazos con antelación y aún tener tiempo para actualizar tus conocimientos. Veamos algunas técnicas y trucos eficaces de gestión del tiempo que te ayudarán a alcanzar tus metas de productividad (junto con algunas funciones útiles de ClickUp !).

Por qué es importante la gestión del tiempo

Cuando empiece a ver resultados, pronto se dará cuenta de que la gestión del tiempo es inmensamente importante en un ajuste profesional.

Te permite conseguir logros más rápidamente, reduce el estrés y te ayuda a lograr ese difícil equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Sin embargo, para que tenga una perspectiva real de hasta qué punto su vida mejora con la gestión del tiempo ponte en el lugar de Jenna.

Como muchos otros, Jenna es una profesional de empresa con un sueño. Su objetivo es ascender a gestora de proyectos en Londres, donde se ha trasladado recientemente su hermana. Para ello, debe completar un curso profesional; las únicas plazas disponibles son los fines de semana.

Sin trucos para gestionar el tiempo, la lista de tareas pendientes de Jenna podría parecer abrumadora. Pero, con algo de esfuerzo y la magia de la gestión del tiempo, la transformación es increíble:

Productividad : Jenna prioriza sus tareas centrándose en un proyecto cada vez, ya sean plazos relacionados con el trabajo o tareas para su curso de fin de semana. Este enfoque le ayuda a completar las tareas más rápidamente y con menos errores

: Jenna prioriza sus tareas centrándose en un proyecto cada vez, ya sean plazos relacionados con el trabajo o tareas para su curso de fin de semana. Este enfoque le ayuda a completar las tareas más rápidamente y con menos errores Reducción del estrés : Al dividir los proyectos más grandes en tareas más pequeñas y manejables, Jenna evita la abrumadora sensación de tener demasiadas cosas entre manos, lo que reduce su ansiedad y le permite trabajar con la mente despejada

: Al dividir los proyectos más grandes en tareas más pequeñas y manejables, Jenna evita la abrumadora sensación de tener demasiadas cosas entre manos, lo que reduce su ansiedad y le permite trabajar con la mente despejada Equilibrio entre trabajo y vida privada : La buena gestión del tiempo de Jenna le permite terminar eficazmente las tareas que le consumen mucho tiempo, lo que le deja tiempo para estar con su familia y asistir a su curso de fin de semana, todo ello sin renunciar a su bienestar

: La buena gestión del tiempo de Jenna le permite terminar eficazmente las tareas que le consumen mucho tiempo, lo que le deja tiempo para estar con su familia y asistir a su curso de fin de semana, todo ello sin renunciar a su bienestar Consecución de metas : Mediante el ajuste de plazos claros y el cumplimiento de un horario estructurado, Jenna trabaja sin descanso para alcanzar su meta de ascender a gestora de proyectos en Londres

: Mediante el ajuste de plazos claros y el cumplimiento de un horario estructurado, Jenna trabaja sin descanso para alcanzar su meta de ascender a gestora de proyectos en Londres Confianza : Cumplir los plazos y gestionar con éxito sus responsabilidades aumentan la seguridad en sí misma de Jenna, que se siente preparada para afrontar retos mayores

: Cumplir los plazos y gestionar con éxito sus responsabilidades aumentan la seguridad en sí misma de Jenna, que se siente preparada para afrontar retos mayores Procrastinación : Con su lista de tareas pendientes en la mano y un plan realista, Jenna evita la trampa de posponer tareas críticas, asegurando un progreso constante cada día

: Con su lista de tareas pendientes en la mano y un plan realista, Jenna evita la trampa de posponer tareas críticas, asegurando un progreso constante cada día Oportunidades profesionales: Al dominar su tiempo, Jenna no sólo completa el curso requerido, sino que demuestra su eficacia y capacidad a sus superiores, lo que refuerza su candidatura a la promoción

Técnicas eficaces de gestión del tiempo

Al igual que Jenna, tú también puedes controlar tu tiempo con un poco de planificación, un poco de consideración y un poco de ayuda de algunas herramientas y técnicas sencillas que te presentamos a continuación.

1. Análisis de Pareto: Centrarse en lo esencial

La regla 80/20, acuñada por el economista Vilfredo Pareto, le ayuda a priorizar las tareas que producen el mayor impacto. Centrándose en el 20% de las tareas responsables del 80% de los resultados, puede olvidarse del ruido e ir directamente al grano.

🤔 Cómo funciona: Identifica las causas fundamentales de tus retos, agrúpalas y céntrate en resolver primero los problemas más críticos. Por ejemplo, si la baja productividad se debe a las distracciones de las redes sociales, aborda ese problema de frente.

🤝🏻 A quién va dirigido: Solucionadores de problemas y pensadores analíticos a los que les encanta descomponer problemas complejos en pasos de solución procesables.

2. Técnica Pomodoro: Dominar la concentración en ráfagas cortas

La técnica Pomodoro, creada por Francesco Cirillo, consiste en trabajar en intervalos de tiempo (Pomodoros) con descansos regulares. Es el método perfecto para abordar tareas sin sentirse abrumado, al tiempo que te concedes descansos y recompensas por un trabajo bien terminado.

🤔 Cómo funciona: Trabaja durante 25 minutos, tómate un descanso de 5 minutos y repite. Después de cuatro Pomodoros, disfruta de un descanso más largo para recargar tu cerebro.

🤝🏻 Para quién es: Pensadores creativos y cualquier persona que luche contra el agotamiento o la procrastinación que quiera utilizar el tiempo de forma eficaz y aprovechar al máximo los momentos de máxima productividad.

3. Bloqueo del tiempo: Gestiona tu día como un profesional

El secreto de productividad de Elon Musk, fundador de Tesla, bloqueo del tiempo consiste en asignar tareas a franjas horarias específicas del día, de modo que no se acumulen para un mañana que nunca llega. Se trata de estructurar tu tiempo para maximizar la eficiencia y reducir la fatiga por las decisiones.

🤔 Cómo funciona: Divide tu día en bloques, asigna tareas a cada bloque y deja tiempo de margen para hacer ajustes. Así te asegurarás de que cada minuto cuente.

🤝🏻 A quién va dirigido: Profesionales ocupados, padres que trabajan o estudiantes que deben hacer malabarismos con múltiples prioridades mientras mantienen su cordura intacta.

4. Conseguir que las cosas estén terminadas (GTD): Borradas del desorden El método GTD de David Allen simplifica tu flujo de trabajo capturando tareas, dividiéndolas en pasos procesables y manteniéndolas organizadas. Es un sistema de descongestión cerebral para lograr la máxima productividad.

🤔 Cómo funciona: Anota todo lo que tienes en mente, decide qué es factible y prioriza en función de la urgencia. Reflexiona a menudo y dedícate a las tareas que puedes completar ahora.

🤝🏻 A quién va dirigido: Personas que se sienten abrumadas por sus listas de tareas pendientes y necesitan un enfoque estructurado para mantenerse centradas y productivas.

12 trucos de gestión del tiempo para aumentar la productividad

👀 ¿Sabías que? Los empleados dedican cerca de 60% de su día en "trabajar sobre el trabajo": buscar actualizaciones de estado, gestionar prioridades cambiantes y buscar información. Esto supone más de cinco horas perdidas a la semana o seis semanas de trabajo al año.

Está claro que algo tiene que cambiar. Aquí tienes 12 trucos prácticos de gestión del tiempo que te ayudarán a reducir el desorden y aumentar la productividad.

🍪 Bonus: También te recomendaremos algunas de nuestras funciones favoritas de ClickUp que combinan a la perfección con algunos trucos de gestión del tiempo. ¡Nos lo agradecerás más tarde!

1. Establecer metas SMART

Cuando tus metas son vagas, también lo son tus resultados. Metas SMART (Específicas, Mensurables, Alcanzables, Relevantes y Limitadas en el Tiempo) te ayudarán a definir exactamente cómo es el intento correcto y cómo conseguirlo.

🎯 Por qué funciona: Las metas SMART proporcionan claridad, seguimiento y un camino realista hacia el logro. Por ejemplo, si su objetivo es mejorar la colaboración en equipo, una meta SMART podría ser: "Aumentar la asistencia a las reuniones del equipo en un 20% en el primer trimestre mediante recordatorios semanales"

⚡️ Cómo ayuda ClickUp: Añada fechas límite, asigne tareas y visualice el progreso en tiempo real con la plataforma de productividad todo en uno de ClickUp. ClickUp le ayuda a comunicarse y colaborar con su equipo en tiempo real y le ayuda a alcanzar sus metas. Metas de ClickUp en particular, hace que la creación y el seguimiento de metas SMART sean sencillos.

establecer objetivos mediante Metas de ClickUp es uno de los trucos más eficaces para la gestión del tiempo_

ClickUp es lo mejor que me ha pasado en la vida. Soy el Director de Arte de Kredo Inc, la empresa principal de 3 filiales. Dirijo un equipo de diseñadores, por lo que ClickUp me ayuda a gestionar proyectos, gestionar el tiempo, delegar trabajo, ¡y mucho más!_

gemma Kuenzi, directora de arte de Kredo Inc

2. Priorizar tareas con la matriz de Eisenhower

No todas las tareas son iguales. La Matriz Eisenhower le ayuda a clasificarlas en cuatro categorías: tareas urgentes e importantes, importantes pero no urgentes, urgentes pero no importantes y ni urgentes ni importantes.

🎯 Por qué funciona: Al saber lo que realmente importa, puedes centrarte en las tareas que tienen un mayor impacto mientras delegas o eliminas el resto. Por ejemplo, responder correos electrónicos puede parecer urgente pero no siempre es crítico.

⚡️Cómo ayuda ClickUp: Utilice Prioridades de las tareas de ClickUp para marcar tareas urgentes e identificar dependencias.

utilice las Prioridades de Tareas de ClickUp para identificar qué tareas deben completarse primero_

Incluso puede filtrar las tareas por prioridad o fecha límite y compartir vistas personalizadas con su equipo para ver con claridad los pasos siguientes.

3. Bloqueo del tiempo: Estructura tu día como un profesional

El bloqueo del tiempo te ayuda a dedicar partes concretas de tu día a tareas específicas, reduciendo las distracciones y la fatiga por decisiones.

🎯 Por qué funciona: Este método te ayuda a controlar tu día en lugar de reaccionar a él. Imagina que reservas de 9 a 11 de la mañana para ocuparte de los informes, de 11 a 12 para las reuniones y las tardes para el trabajo creativo.

⚡️Cómo ayuda ClickUp: Muchas personas se enfrentan al reto de gestionar múltiples responsabilidades sin saber por dónde empezar. Esto hace que a menudo se pierda el tiempo y se olviden plazos importantes.

Con Plantilla de hoja de gestión del tiempo personal de ClickUp puede clasificar las tareas en función de su importancia y urgencia, asegurándose de que las más importantes reciben la máxima atención.

4. Aplica la regla de los 2 minutos

¿Te molestan las pequeñas tareas que se acumulan? La regla de los 2 minutos es sencilla: Hazlo inmediatamente si te lleva menos de dos minutos.

🎯 Por qué funciona: Es más rápido abordar estas pequeñas tareas en el momento que programarlas o volver sobre ellas más tarde. Por ejemplo, responder a un mensaje rápido de Slack o archivar un gasto en un informe de gastos se puede terminar en un santiamén.

⚡️Cómo ayuda ClickUp: Como descubrió el equipo de marketing de Shopmonkey, Pizarras ClickUp son un salvavidas para documentar procesos y tomar decisiones rápidas.

Convierta sus ideas en acción con ClickUp Pizarras 3.0

En las reuniones, por ejemplo, simplemente comparto mi pizarra de ClickUp en Zoom. Los compañeros ven la plataforma en acción, y este aprendizaje pasivo ayuda a la gente a sentir que ClickUp es donde vive nuestro equipo. No siempre es fácil conseguir que un equipo invierta en un nuevo software. Lo que me ayuda es integrar ClickUp en las cosas sencillas

Rachel Gilstrap, Directora de proyectos de marketing

5. Minimizar el cambio de contexto

Cambiar de una tarea a otra puede parecer productivo, pero a menudo conlleva una pérdida de tiempo y una disminución de la concentración.

🎯 Por qué funciona: Agrupar tareas similares -como responder a correos electrónicos o programar llamadas- ayuda a mantener el ritmo. Por ejemplo, un director de marketing puede agrupar todas las comunicaciones con los clientes para la tarde en lugar de dispersarlas a lo largo del día.

⚡️Cómo ayuda ClickUp: ClickUp, la app de todo para el trabajo, integra varias herramientas que permiten gestionar correos electrónicos, calendarios y proyectos en una única plataforma. Esto reduce la necesidad de cambiar entre diferentes aplicaciones, lo que puede interrumpir el flujo de trabajo.

Gestiona tus tareas y correos electrónicos desde la plataforma ClickUp para eliminar los cambios de contexto

Por fin, Chat ClickUp lleva tus conversaciones justo donde están tus tareas, para que no tengas que depender de apps externas para una comunicación más fluida. (Más información más adelante)

6. Utilice un Tablero Kanban para seguir el progreso

Los Tableros Kanban organizan visualmente las tareas en categorías como "Pendiente", "En curso" y "Completada", lo que facilita el seguimiento de la situación.

🎯 Por qué funciona: Una Panorámica clara ayuda a los Teams a evitar cuellos de botella y garantiza que nada se escape. Por ejemplo, un equipo de producto puede ver al instante qué funciones están listas para el control de calidad y cuáles necesitan retoques de diseño.

⚡️Cómo ayuda ClickUp: Tableros Kanban de arrastrar y soltar de ClickUp organizan visualmente las tareas en categorías como "Pendiente", "En curso" y "Completada", lo que facilita el seguimiento.

mantenga un seguimiento de las tareas y el progreso mediante las vistas integrales de ClickUp_

Una Panorámica clara ayuda a los equipos a evitar cuellos de botella. Por ejemplo, Cartoon Network utiliza Vista Tabla de ClickUp para gestionar campañas en redes sociales.

ClickUp es tan personalizable que no importa lo que alguien necesite, se puede averiguar cómo hacerlo de una manera que no afecte a todo el sistema.

sarah Lively, Directora de Medios Sociales

7. Aprovecha la Técnica Pomodoro

Este método de eficacia probada consiste en trabajar en intervalos concentrados (normalmente 25 minutos) con breves descansos.

🎯 Por qué funciona: Ayuda a mantener la concentración, evitar el agotamiento e incluso hacer que las tareas desalentadoras parezcan manejables. Por ejemplo, un escritor puede redactar secciones de un blog en sprints Pomodoro para mantener la productividad sin sentirse abrumado.

⚡️Cómo ayuda ClickUp: Utilice Función de control de tiempo de ClickUp y Estimaciones de la duración de ClickUp para controlar tus intervalos Pomodoro y establecer alertas para los descansos, asegurándote de que cumples con tu horario.

calcule si sus plazos son un éxito o un fracaso utilizando el seguimiento del tiempo de ClickUp para analizar el tiempo empleado por su equipo

8. Tareas por lotes con facilidad

Agrupar tareas similares, como devolver llamadas o procesar facturas, reduce la carga mental que supone saltar de una actividad a otra.

🎯 Por qué funciona: Es como preparar la comida para tu jornada laboral. Por ejemplo, un vendedor puede dedicar las mañanas a las llamadas de contacto y las tardes al seguimiento.

⚡️Cómo ayuda ClickUp: Vista Lista de ClickUp le permite crear listas de tareas similares y asignarles franjas horarias específicas para que pueda concentrarse en un tipo de trabajo a la vez. Además, puede utilizar Campos personalizados de ClickUp para categorizar las tareas y agruparlas por lotes para agilizar los flujos de trabajo.

categorice las tareas en función del contexto, la prioridad y otros valores mediante los campos personalizados de ClickUp

9. Haz las Cosas Terminadas (GTD)

El método GTD de David Allen se centra en capturar tareas, organizarlas en pasos procesables y abordarlas sistemáticamente.

🎯 Por qué funciona: Te ayuda a despejar tu mente, priorizar eficazmente y mantener el rumbo. Un gestor de proyectos ocupado, por ejemplo, puede utilizar GTD para dividir grandes entregas en tareas más pequeñas y procesables.

⚡️Cómo ayuda ClickUp: Tareas de ClickUp y las plantillas GTD te permiten organizar tareas y subtareas, priorizarlas y realizar un seguimiento del progreso, todo en un mismo lugar.

divida las grandes metas en Tareas de ClickUp viables y alcanzables

10. Automatización con IA

La automatización es tu aliada cuando se trata de tareas repetitivas. Las herramientas de IA pueden automatizar las actualizaciones e informes de progreso, gestionar correos electrónicos, resumir reuniones o incluso generar ideas de contenido.

🎯 Por qué funciona: Libera tu tiempo para actividades de alto impacto. Por ejemplo, un jefe de equipo puede utilizar la IA para redactar el orden del día de las reuniones mientras se centra en la planificación estratégica.

⚡️Cómo ayuda ClickUp: Cerebro ClickUp simplifica todo, desde la creación de tareas para su proyecto hasta la redacción de contenidos, permitiéndole centrarse en lo más importante. Estas acciones pueden incluir:

Generación de resúmenes de reuniones e información práctica

Redactar correos electrónicos, informes y otros contenidos sin esfuerzo

Lluvia de ideas y sugerencia de soluciones creativas para los problemas de la empresa

Organizar y dar formato a los documentos para mejorar su legibilidad

Ayudar a priorizar tareas en función de la urgencia y los plazos

automatice correos electrónicos, informes y resúmenes de contenido con las capacidades de IA de ClickUp Brain_

11. Cree un entorno de trabajo libre de distracciones

Notificaciones e interrupciones son los enemigos de la productividad. Un entorno limpio y centrado puede hacer maravillas.

🎯 Por qué funciona: Reducir las distracciones mejora tu capacidad de concentrarte profundamente. Por ejemplo, silenciar las notificaciones de Slack durante las horas de creatividad puede disparar el rendimiento.

⚡️Cómo ayuda ClickUp: Deanna Connolly, de Foundry Commercial, lo comparte:

ClickUp nos permite pasarnos proyectos unos a otros RÁPIDAMENTE, comprobar con FACILIDAD el estado de los proyectos y ofrece a nuestra supervisora una ventana a nuestra carga de trabajo en cualquier momento sin que tenga que interrumpirnos. Con ClickUp hemos ahorrado un día a la semana, si no más.

Organice las conversaciones en secciones específicas para reducir las distracciones en el trabajo, utilizando ClickUp Chat

Además, ClickUp Chat ayuda a reducir las distracciones organizando las conversaciones en secciones específicas. Esto permite a los usuarios priorizar las discusiones críticas y minimizar las idas y venidas innecesarias. Cada hilo de chat puede enlazarse directamente a tareas, documentos y proyectos dentro de la plataforma ClickUp. Esta integración garantiza que las conversaciones se mantengan contextualmente relevantes, permitiendo a los usuarios consultar rápidamente el trabajo que se está discutiendo sin necesidad de cambiar de aplicación.

¿Y lo mejor?

Elimine la fatiga de notificaciones con amplias opciones de personalización para las alertas en ClickUp Chat /%img/

ClickUp ofrece amplias opciones para personalizar las notificaciones. Adapte las alertas en función de sus preferencias, asegurándose de que sólo recibe actualizaciones relevantes y críticas, evitando la sobrecarga de notificaciones.

12. Comparta y optimice su Calendario

Compartir tu calendario con tus compañeros evita conflictos de horarios y garantiza que los plazos sean visibles para todos.

🎯 Por qué funciona: La transparencia y la colaboración reducen la necesidad de correos electrónicos de ida y vuelta. Por ejemplo, un equipo remoto puede planificar reuniones en función de la disponibilidad de cada uno.

⚡️Cómo ayuda ClickUp: Vista del Calendario de ClickUp le permite asignar tareas, fijar plazos y compartir horarios sin problemas, todo ello con un código de colores para mayor claridad visual.

asegúrese de cumplir sus tareas diarias añadiéndolas al Calendario ClickUp

Utilice las herramientas de control de tiempo

¿Te sientes abrumado después de leer estos 12 trucos? Es comprensible.

Aplicar nuevas estrategias desde cero puede ser desalentador, por eso las funciones de control de tiempo de ClickUp pueden ayudar a marcar la diferencia.

Ya hemos hablado de cómo ClickUp le permite controlar su tiempo en tareas específicas; sin embargo, la plataforma también cuenta con herramientas de seguimiento. Paneles de ClickUp y la vista Lista facilitan enormemente el análisis del progreso de las tareas y los plazos. Vistas personalizadas de ClickUp como Gantt, Tablero, Calendario y Tabla le permiten visualizar las tareas de una manera que tenga sentido. Añada notificaciones en tiempo real; siempre sabrá cuándo se ha completado o actualizado una tarea.

las vistas personalizadas de ClickUp ofrecen opciones versátiles para visualizar sus tareas y progresos_

Hablando de notificaciones: las Metas de ClickUp le ayudan a realizar un seguimiento de cronogramas y objetivos, Recordatorios de ClickUp te ayudarán a cumplir los plazos sin sudar la gota gorda. Acceda a funciones como:

Recordatorios diarios para usted y sus compañeros de equipo

Resúmenes de tareas al final de cada día de trabajo

Notificaciones a través del escritorio, navegador y móvil para mantenerle al día sobre la marcha

utilice los recordatorios de ClickUp para adelantarse a las tareas y los plazos_

Por último, y esto es imprescindible, automatiza para ahorrar tiempo. Automatizaciones ClickUp simplifican las tareas repetitivas con lógica if-then. Por ejemplo, si el estado de una tarea cambia a "En progreso", puede desencadenar una acción para asignarla automáticamente a un compañero de equipo.

utilice las Automatizaciones ClickUp para deshacerse de las tareas manuales repetitivas_

💡 Consejo profesional: ClickUp ofrece más de 50 plantillas de automatización prediseñadas para ayudarle a crear flujos de trabajo que ahorren tiempo y le permitan centrarse en el trabajo que más le importa.

Superar los retos de la gestión del tiempo con las plantillas de ClickUp

Hablemos de un problema muy común problema de gestión del tiempo a los que se enfrentan los profesionales a la hora de priorizar metas.

Es fácil perder de vista las metas a largo plazo y seguimiento del tiempo en medio del caos de las tareas diarias. Plantilla de horario de gestión del tiempo de ClickUp resuelve este problema ofreciendo una vista clara de su progreso con cronogramas y funciones de seguimiento de metas.

Plantilla de calendario de gestión del tiempo ClickUp

🔮 Cómo funciona: Te mantiene alineado con tus objetivos, ayudándote a ver lo que se ha logrado y necesita atención inmediata.

El tiempo no espera a nadie, pero ClickUp te mantiene por delante

William Penn dijo una vez: "El tiempo es lo que más queremos, pero lo que peor utilizamos" Y sinceramente, dio en el clavo.

Todos perdemos el tiempo de vez en cuando, aunque llamarlo "desconectar" o "recargar" nos hace sentir menos culpables (y, oye, es necesario). Pero seamos realistas: para ganarse ese tiempo de inactividad libre de culpa hay que saber gestionar el tiempo.

Ahí es donde entra ClickUp. Con funciones como el seguimiento de metas para controlar el progreso, Tableros Kanban para la gestión visual de tareas y herramientas basadas en IA para redactar contenidos y resumir reuniones, ClickUp le ayuda a hacer frente a su lista de tareas pendientes de manera eficiente. Añade plantillas de bloqueo de tiempo a la mezcla; tienes todo lo que necesitas para mantenerte a la cabeza.

No te limites a gestionar el tiempo, domínalo. Regístrate en ClickUp ¡y recupere su día!