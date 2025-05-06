Las 10 mejores herramientas de gestión de lanzamientos (2025)

¿Cómo definir y elegir la mejor herramienta de gestión de lanzamientos? Con tantas opciones en el mercado, puede resultar difícil reducir la búsqueda. Además de aprovechar los procesos de lanzamiento en toda su organización para implementar a gran escala, también querrá una herramienta intuitiva que sus equipos y socios externos puedan utilizar con regularidad.

En nuestra guía Gestión de lanzamientos 101, tratamos lo más importante: cómo un proceso de gestión de lanzamientos minimiza los fallos en los lanzamientos y aumenta la productividad para satisfacer las demandas de la empresa.

Volvemos de nuevo, y esta vez hemos seleccionado las mejores herramientas de gestión de lanzamientos para ayudarte a encontrar una solución a largo plazo. ✨

¡Aquí tienes las 10 mejores herramientas de gestión de lanzamientos para maximizar el valor de tus procesos de desarrollo de software y tu comunicación!

1. ClickUp

Empieza a utilizar ClickUp ClickUp es la herramienta número uno para equipos ágiles.

ClickUp es la plataforma de productividad definitiva para equipos ágiles que desean realizar el seguimiento de los lanzamientos, colaborar en Sprints y reunir todo el trabajo en una sola herramienta. Todos los miembros de una organización (gestores de lanzamientos, desarrolladores, socios externos, seguridad y RR. HH.) pueden adoptar ClickUp para personalizar sus áreas de trabajo.

Con ClickUp, cualquiera puede ver las tareas de los próximos días o meses u obtener detalles precisos sobre el progreso de una tarea con solo unos clics. Estas son algunas de las más de 100 funciones versátiles de ClickUp que se adaptarán a las necesidades de cualquier equipo ágil y de DevOps:

✅ Ventajas de ClickUp

❌ Contras de ClickUp

No todas las vistas de ClickUp están disponibles en la aplicación móvil... ¡todavía! 🔮

💸 Precios de ClickUp

💬 Valoraciones de los clientes de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 3930 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2530 opiniones)

2. Azure Pipelines

a través de Azure Pipelines

Azure Pipelines es una herramienta de gestión de lanzamientos capaz de crear e implementar código escrito en cualquier lenguaje utilizando cualquier plataforma. Los usuarios pueden crear un nuevo proyecto con una organización Azure DevOps y código fuente almacenado en un sistema de control de versiones para iniciar un proceso de integración continua (CI) y entrega continua (CD). Si el proyecto es de código abierto, los usuarios obtienen diez trabajos paralelos gratuitos para ayudar a acelerar el tiempo de compilación.

✅ Ventajas de Azure Pipelines

Se implementa en diferentes tipos de objetivos al mismo tiempo.

Agentes Linux, macOS y Windows alojados por Microsoft con compatibilidad completa para el proceso de lanzamiento CI/CD.

❌ Contras de Azure Pipelines

Es difícil comprender las capacidades básicas si el usuario es nuevo en este tipo de sistemas.

Para pasar a Azure Pipelines como única plataforma de gestión de proyectos, los equipos tendrán que desarrollar soluciones alternativas o añadir más servicios para la personalización.

💸 Precios de Azure Pipelines

Azure Pipelines es gratis para proyectos públicos. Para obtener presupuestos personalizados, consulte con Azure Pipelines.

💬 Valoraciones de los clientes de Azure Pipelines

G2: 4,5/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

3. Jira

a través de Jira

Jira Software de Atlassian es una plataforma de seguimiento de incidencias que puede automatizar el código a lo largo de todo el ciclo de vida con la herramienta integrada de integración continua (CI) y entrega continua (CD) de Bitbucket Cloud, Bitbucket Pipelines o los socios de Jira. Da soporte a los equipos de desarrollo, pero estos necesitarán integrarse con una herramienta de gestión de proyectos como Trello (otro producto de Atlassian) para colaborar con equipos ajenos al producto en toda la organización.

✅ Ventajas de Jira

Asigna tareas o crea problemas Jira directamente desde tu solicitud de validación.

Panel de informes de incidencias para resolver más rápidamente los problemas de implementación de código.

❌ Contras de Jira

Los equipos que no se dedican al desarrollo de productos pueden tener que utilizar varias aplicaciones para gestionar el trabajo de forma sencilla y evitar flujos de trabajo excesivamente complejos.

La pronunciada curva de aprendizaje que deben seguir los administradores de Jira para aprender, implementar y formar a los miembros del equipo.

💸 Precios de Jira

Jira tiene un plan gratuito con límite. Para obtener presupuestos personalizados, consulte con Jira.

💬 Valoraciones de los clientes de Jira

G2: 4,2/5 (más de 4490 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 11 270 opiniones)

👉 ¡Echa un vistazo a estas alternativas a Jira!

4. Chef

vía Progress Chef

La siguiente herramienta de gestión de lanzamientos de nuestra lista es Chef, un producto de la cartera de Progress que proporciona alineación organizativa con un conjunto de herramientas estándar y una biblioteca de infraestructura para los equipos de aplicaciones, seguridad y operaciones. Además, sus soluciones empresariales y técnicas cuentan con automatización de la implementación que acompaña a los equipos desde el desarrollo hasta la producción.

✅ Chef pros

Paneles de control DevOps para la validación en toda la infraestructura y las aplicaciones.

Defina políticas como código para reducir el tiempo de pruebas de cumplimiento.

❌ Chef cons

Recientemente adquirida por Progress (aún es pronto para evaluar su desarrollo).

Se necesitan otras herramientas de gestión de lanzamientos para completar los lanzamientos de software.

💸 Precios de Chef

Chef no tiene un plan Free ni una versión freemium. Para obtener un presupuesto personalizado, consulte con Chef.

💬 Valoraciones de los clientes de Chef

G2: 4/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: N/A

5. Ansible

a través de Ansible

Ansible es una solución de automatización de TI empresarial de Red Hat. Con una sola herramienta, los equipos tienen la flexibilidad de automatizar tareas en todos los departamentos y dominios de TI. Es fácil de implementar utilizando el lenguaje YAML y funciona mediante la conexión a sus nodos y el envío de pequeños programas escritos para ser modelos de recursos del estado deseado del sistema.

✅ Ventajas de Ansible

Crea «jugadas», que realizan una selección de un grupo concreto de hosts y les asignan tareas que deben ejecutar o roles que deben cumplir.

Divida su inventario de Ansible para dividir su entorno de producción en diferentes grupos de máquinas.

❌ Contras de Ansible

No hay plan Free ni versión freemium.

Creada para un caso de uso específico (entorno de TI).

💸 Precios de Ansible

Red Hat Ansible Automation Platform ofrece una versión de prueba limitada del producto. Para obtener un presupuesto personalizado, consulte con Red Hat.

💬 Valoraciones de los clientes de Ansible

G2: 4,5/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 reseñas)

6. Plutora

vía Plutora

Plutora ayuda a los equipos a mejorar los lanzamientos de software creando una visibilidad y una organización completas para las herramientas internas y la lógica empresarial. El proceso de desarrollo de software, combinado con las funciones de Plutora (calendarios de lanzamiento y paneles de análisis), elimina las conjeturas del lanzamiento. A medida que los equipos y los procesos de lanzamiento evolucionan, Plutora está diseñado para crecer con ellos.

✅ Ventajas de Plutora

El calendario de lanzamientos consolidado alinea los recursos de toda la cartera.

La elaboración de informes automatizada basada en roles mantiene a las partes interesadas informadas sobre el estado de las aplicaciones y el estado de los lanzamientos.

❌ Contras de Plutora

Requiere experiencia en procesos de lanzamiento para aprender, implementar y enseñar a los miembros del equipo.

No hay plan gratuito ni versión freemium.

💸 Precios de Plutora

Para obtener un presupuesto personalizado, consulte con Plutora.

💬 Valoraciones de los clientes de Plutora

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Spinnaker

vía Spinnaker

Spinnaker es una plataforma de entrega continua de código abierto y multicloud para lanzar cambios de software. Una aplicación Spinnaker modela el concepto de operar una colección de servicios (aplicaciones o microservicios). Está diseñada para aliviar la carga manual de los equipos de desarrollo con dos conjuntos de funciones principales: gestión de aplicaciones e implementación de aplicaciones.

✅ Ventajas de Spinnaker

Ofrece implementación en múltiples proveedores de nube, incluidos Google Apple Engine, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure y muchos más.

Capacidad para restringir la ejecución de fases a ventanas de tiempo específicas.

❌ Contras de Spinnaker

Aunque la herramienta Spinnaker es gratuita para proyectos de código abierto, los desarrolladores deben invertir tiempo en aprender a utilizarla e instalarla.

Requiere actualizaciones, más ingenieros y mantenimiento para escalar.

💸 Precios de Spinnaker

Spinnaker es gratis.

💬 Valoraciones de los clientes de Spinnaker

G2: 3,9/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: N/A

8. Octopus Deploy

a través de Octopus Deploy

Octopus Deploy, un proveedor independiente, es una plataforma única que permite a los equipos gestionar los procesos de lanzamiento, controlar el desarrollo de software y automatizar los runbooks para mantener el ciclo de lanzamiento en funcionamiento. Además, los desarrolladores pueden crear un tutorial personalizado para su pila de integración continua (CI) y entrega continua (CD).

✅ Ventajas de Octopus Deploy

Tiene compatibilidad con patrones de implementación avanzados.

Promoción coherente de lanzamientos en todos los entornos, aprobaciones manuales y notas de lanzamiento.

❌ Octopus Deploy contras

El seguimiento de errores, el control de código fuente y la automatización de lanzamientos de compilación/CI no son soluciones disponibles a través de Octopus Deploy.

Planes de pago caros.

💸 Precios de Octopus Deploy

Octopus Deploy ofrece una versión de prueba gratuita de 30 días y planes de pago a partir de 50 $ al mes.

💬 Valoraciones de los clientes de Octopus Deploy

G2: 4,4/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 10 reseñas)

9. Digital. IA Release

vía Digital. IA Release

Digital. ai Release ofrece una solución de gestión y coordinación de lanzamientos que utiliza la automatización de lanzamientos para acelerar la entrega y reducir el riesgo. Está diseñada para ayudar a equipos con cualquier nivel de madurez en la entrega continua a obtener información sobre los procesos de entrega de software de principio a fin.

✅ Digital. IA Ventajas de Release

Informes automatizados y pruebas de cumplimiento para auditores de TI.

Paneles totalmente personalizables para obtener la vista de los datos de todas las herramientas de DevOps.

❌ Digital. IA Contras de Release

No hay plan Free ni versión freemium.

La interfaz no es tan fácil de usar para los usuarios en comparación con otras herramientas de gestión de lanzamientos e implementaciones de esta lista.

💸 Digital. IA Precios de lanzamiento

Para obtener un presupuesto personalizado, consulte con Digital. ai Release.

💬 Digital. IA Valoraciones de los clientes sobre el lanzamiento

G2: 4/5 (2 reseñas)

Capterra: N/A

10. Jenkins

a través de Jenkins

Jenkins es un servidor de automatización de código abierto que permite a los desarrolladores de todo el mundo crear, probar e implementar su software de forma fiable. Con cientos de complementos en el Centro de actualizaciones, Jenkins se integra con otro software de la cadena de herramientas de integración continua (CI) y entrega continua (CD).

✅ Ventajas de Jenkins

Jenkins Pipeline: un conjunto de complementos que ofrece compatibilidad para implementar y integrar procesos de lanzamiento continuo en Jenkins.

Biblioteca de complementos para el trabajo en la creación de una herramienta dinámica de implementación de aplicaciones.

❌ Contras de Jenkins

La interfaz no es tan fácil de usar para los usuarios en comparación con otras herramientas de gestión de lanzamientos y despliegues de esta lista.

Al tratarse de una herramienta impulsada por la comunidad, el soporte para la resolución de problemas puede resultar complicado.

💸 Precios de Jenkins

Jenkins es gratis.

💬 Valoraciones de los clientes de Jenkins

G2: 4,4/5 (más de 370 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 380 opiniones)

¡Ahí lo tienes: las diez mejores herramientas de gestión de lanzamientos!

No todas las herramientas de gestión de lanzamientos son iguales. Estas son las funciones ágiles imprescindibles que son esenciales para el éxito de la entrega continua:

Pizarras blancas para la lluvia de ideas y la ideación.

Documentos colaborativos para POE, resúmenes de proyectos y comunicaciones internas/externas.

Vistas de la carga de trabajo individual y del equipo para alinearse con el plan de desarrollo.

Dependencias y duraciones estimadas para la asignación de tareas.

Espacios para separar los flujos de trabajo de los equipos, pero sin dejar de colaborar entre ellos cuando sea necesario.

Automatizaciones para reducir o eliminar el esfuerzo manual necesario para realizar tareas sencillas.

Sprints, tableros Kaban y paneles para tener una vista de las métricas ágiles en un solo lugar.

Soporte continuo para productos

A estas alturas, ya tendrás en mente dos o tres herramientas de lanzamiento. Pero, ¿cuál es la solución más sólida que no solo se ajustará a los flujos de trabajo existentes, sino que también funcionará tanto para los usuarios técnicos como para los no técnicos de tu organización? 🤔

Repasemos brevemente las ventajas que se pueden esperar de una herramienta de gestión de lanzamientos adecuada:

Rápida adopción por parte de equipos internos y socios externos.

Comunicación mejorada y optimizada entre equipos multifuncionales

Actualizaciones automáticas del estado para el seguimiento de tareas.

Mejor gestión de recursos y habilidades para retener el talento.

Datos detallados sobre lanzamientos e implementaciones.

Análisis del flujo de valor para identificar oportunidades de mejora.

Visibilidad de los flujos de trabajo y los cuellos de botella mediante la elaboración de informes en tiempo real y la gestión de registros.

Envío de software de forma rápida y eficiente.

Embajadores del cambio emergentes para gestionar el crecimiento a lo largo del tiempo.

Guía rápida para elegir una herramienta de gestión de lanzamientos

Como gestor de lanzamientos, tomar una decisión no es tarea fácil. Además de hacer malabarismos con varios sistemas, grupos de proyectos y operaciones, tienes que añadir a tu lista la búsqueda de una herramienta de gestión de lanzamientos. 😮‍💨

Lo que determinará en última instancia el éxito es la transformación que la herramienta de gestión de lanzamientos aportará a tu equipo y a tus proyectos. ¡La buena noticia es que no se trata de una tarea para una sola persona! Así que aquí tienes una guía de inicio rápido para empezar con buen pie y ahorrar horas de investigación:

1️⃣ Comience su búsqueda reconociendo qué problemas resolverá esta herramienta de gestión de lanzamientos. Las personas que dependerán de la herramienta para realizar su trabajo diario y otras que estarán en contacto regular con ella son las personas más importantes con las que debe conectarse.

Envía un formulario de ClickUp para recopilar los criterios de la herramienta de gestión de lanzamientos de tu destinatario.

2️⃣ Evalúa los formularios enviados y recopila las conclusiones clave para seleccionar las opciones adecuadas. Por ejemplo, si la mayoría indica que necesita subtareas, puedes descartar cualquier herramienta que no cuente con esa función. ¡No olvides añadir también tus opiniones! Estás en contacto con la tecnología y los equipos, por lo que tu perspectiva es valiosa. Piensa en proyectos anteriores que hayan destacado áreas de oportunidad y en conversaciones ad hoc con miembros del equipo sobre mejoras en el proceso de lanzamiento.

Introduce las respuestas en una tabla de ClickUp Docs y prioriza todas las necesidades inmediatas.

3️⃣ Crea una tabla comparativa con las mejores herramientas de gestión de lanzamientos y comparte esta información con los jefes de equipo y los responsables de la toma de decisiones.

Consejo: Busca un pequeño grupo de embajadores entusiastas que puedan formar y motivar a los demás después de la introducción del nuevo software. Ellos podrán proporcionar un apoyo individualizado que no sería posible para todos.

Mantén a todos al día con el progreso de la búsqueda desde un único panel de control de ClickUp.

ClickUp para la gestión de lanzamientos

Hay una razón por la que los usuarios que antes utilizaban Jira y herramientas similares se han pasado a ClickUp: pueden alcanzar todos sus objetivos en una sola plataforma. Al automatizar los procesos y minimizar las complejidades de los lanzamientos, escalan más rápido y de forma más segura. A empresas de todo el mundo les encanta el tiempo que ganan, los gastos que ahorran y la ventaja competitiva que obtienen al utilizar ClickUp.

Tu búsqueda de software termina hoy con una buena nota: ¡empieza gratis en ClickUp! 👩‍💻