Plantillas gratuitas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de la búsqueda y solicitud de empleo

¿Alguna vez te han llamado para una entrevista de trabajo pero no recordabas haber solicitado el puesto? ¡Es algo que pasa!

Cuando estás en plena búsqueda de empleo y envías varias solicitudes a la semana, puede resultar difícil llevar el seguimiento de todas ellas. Y, si no recibes una respuesta rápida, es posible que incluso se te olviden por completo.

Una solución sencilla para ello es un gestor de búsqueda de empleo. Una plantilla estándar de búsqueda de empleo es una forma excelente de gestionar la información relacionada con tu búsqueda y agilizar los seguimientos. En este sentido, las Hojas de cálculo de Google son una opción muy popular por su rápida accesibilidad, con casi mil millones de usuarios en la plataforma.

¿Y lo mejor de todo? No necesitas crear una plantilla para la búsqueda de empleo en las Hojas de cálculo de Google desde cero.

Hemos seleccionado nueve plantillas de Hojas de cálculo de Google en esta guía para ahorrarte tiempo. Como bonus, hemos incluido plantillas de ClickUp, un veterano en gestión de proyectos, que pueden adaptarse mejor a tus necesidades. ¡Empecemos!

¿Qué hace que una plantilla de búsqueda de empleo sea buena?

Antes de pasar a las plantillas de hojas de cálculo, aquí tienes cuatro elementos que están presentes en todas las plantillas eficaces para la búsqueda de empleo:

Claridad: tu plantilla de búsqueda de empleo debe ser sencilla. Un diseño sencillo ayuda a los solicitantes de empleo a realizar el seguimiento de tareas como solicitudes, entrevistas, personas de contacto y seguimientos. De esta forma, nunca se te escaparán detalles importantes. Seguimiento: una plantilla de Hojas de cálculo de Google para la búsqueda de empleo visualiza las fechas clave e incluye recordatorios o funciones una plantilla de Hojas de cálculo de Google para la búsqueda de empleo visualiza las fechas clave e incluye recordatorios o funciones de programación para garantizar un seguimiento oportuno. Esto te permite cumplir con tus plazos y mantener tu enfoque organizado. Personalizable: una buena plantilla te permite añadir o ajustar campos para adaptarla a tus necesidades específicas. Las personalizaciones te ayudan a añadir elementos como espacio para notas, tareas relacionadas con el trabajo (como una prueba de solicitud), un intervalo salarial medio, etc. Accesible: ya sea en tu móvil, tableta o escritorio, deberías poder abrir tu gestor de seguimiento de empleos en cualquier lugar. Al fin y al cabo, un empleador podría ponerse en contacto contigo incluso cuando estés de viaje. Por lo tanto, es útil disponer de una plataforma optimizada para vista y edición en cualquier dispositivo.

Plantillas gratuitas de Hojas de cálculo de Google para la búsqueda de empleo

Navegar por el mercado laboral puede resultar abrumador, pero con las herramientas adecuadas, puedes optimizar tu búsqueda y mantenerte organizado.

Estas nueve plantillas gratuitas de Hojas de cálculo de Google te ayudarán a realizar el seguimiento de tus solicitudes, gestionar tus contactos y establecer tus metas de búsqueda de empleo, lo que hará que el proceso sea más fluido y eficiente.

1. Plantilla de búsqueda de empleo de Hojas de cálculo de Google de Lido

vía Lido

La plantilla de búsqueda de empleo de Lido para Hojas de cálculo de Google simplifica la búsqueda de empleo con una combinación de elementos visuales y simplicidad. Ofrece una amplia lista de campos de datos, que incluyen la posición de trabajo, la información de la empresa, la fecha de solicitud, el estado y los seguimientos, todo en un solo lugar.

También cuenta con listas desplegables claras y coloridas para el estado de las solicitudes y la ubicación. Ideal para maximizar la productividad a través de la simplicidad, Lido es una solución rápida para poner en marcha tu búsqueda de empleo.

2. Plantilla de hoja de cálculo para el seguimiento de empleos de Spreadsheetpoint

vía Spreadsheetpoint

La plantilla de hoja de cálculo Job Tracker es práctica para aquellos que necesitan una solución completa sin complicaciones.

La plantilla divide el seguimiento en cuatro fases. La subhoja detalles del trabajo te permite organizar los contactos y los detalles básicos de la solicitud. Las subhojas previa a la entrevista y entrevista se centran en los siguientes pasos tras la llamada. La plantilla también tiene un espacio llamado créditos para tomar notas, lo que puede resultar útil si necesitas consejos para entrevistas remotas por teléfono.

Su diseño limpio y sencillo garantiza que todo funcione a la perfección.

3. Plantilla de hoja de cálculo para el seguimiento de empleos con la elaboración de informes dinámicos de Loopcv

vía Loopcv

Esta plantilla de Hojas de cálculo de Google para la búsqueda de empleo es ideal si prefieres visualizaciones avanzadas para realizar el seguimiento de tu búsqueda de empleo. Aunque incluye los detalles esenciales, Loopcv se centra en la elaboración de informes dinámicos sobre campos como el número de solicitudes, las rondas de entrevistas e incluso la calidad de las respuestas.

La plantilla ofrece gráficos automatizados e información para realizar el seguimiento de las métricas que te ayudarán a comprender tu progreso. Además, es totalmente personalizable y se adapta fácilmente a tus necesidades.

Esta plantilla de Loopcv es ideal para un enfoque de búsqueda de empleo basado en datos.

4. Plantilla de seguimiento de búsqueda de empleo de FileDrop

vía FileDrop

¿Buscas un gestor de empleo sencillo? La plantilla de Hojas de cálculo de Google para la búsqueda de empleo de FileDrop es la opción perfecta.

Al igual que Lido, combina simplicidad con funcionalidad. La plantilla incluye detalles importantes como seguimientos y fechas de entrevistas sin desviarse de un flujo lógico.

Su diseño limpio ofrece una panorámica clara y accesible de un solo vistazo, y destaca las fechas límite para que puedas estar al tanto de ellas. Es ideal para quienes buscan empleo y quieren una experiencia sin complicaciones, ya que esta plantilla se basa en el minimalismo eficiente.

5. Plantilla para el seguimiento de entrevistas de trabajo de las Hojas de cálculo de Google

a través de Hojas de cálculo de Google

Algunos solicitantes de empleo comienzan a realizar el seguimiento después de la primera llamada de seguimiento. Ahí es donde destaca la plantilla Job Interview Tracker Template de las Hojas de cálculo de Google.

Esta herramienta se centra exclusivamente en la fase de entrevistas, lo que te permite registrar datos clave como el nombre de la empresa y profundizar directamente en los detalles. Puedes realizar el seguimiento de las rondas de entrevistas, su estado y las fechas importantes.

Su sección dedicada a las notas te permite añadir puntos importantes que debes recordar para cada solicitud, de modo que nunca pierdas el hilo. La plantilla es perfecta para los solicitantes de empleo que desean una forma centrada y optimizada de revisar el progreso de sus solicitudes.

6. Plantilla de hoja de cálculo para el seguimiento de solicitudes de empleo de StandOutCV

vía StandOutCV

La siguiente en la lista es la plantilla de Hojas de cálculo de Google para la búsqueda de empleo de StandoutCV. Este marco tiene como objetivo hacer que tu búsqueda de empleo sea libre de estrés.

También cubre los aspectos esenciales y añade campos de datos únicos, como un enlace al anuncio de empleo, para facilitar la consulta. Gracias a su diseño limpio y fácil de usar, podrás detectar rápidamente las oportunidades y estar al día con tus tareas.

Esta plantilla es perfecta para aquellos que valoran la eficiencia y quieren mantenerse organizados, sin la complejidad de herramientas más avanzadas.

7. Plantilla de seguimiento de búsqueda de empleo de Teal

vía Teal

La plantilla de seguimiento de búsqueda de empleo de Teal es una excelente opción para los profesionales que desean tener información completa sobre cada una de sus solicitudes de empleo en una ubicación única.

Esta plantilla de Hojas de cálculo de Google para la búsqueda de empleo incluye más de 32 campos de datos para realizar el seguimiento de cada solicitud de empleo. También contiene pestañas que puedes utilizar para dividir tu búsqueda de empleo en empresas, reclutadores y contactos relevantes para tu búsqueda. Esto te ayuda a gestionar tu base de datos de contactos para ampliar tu red.

Teal mantiene todos los campos sencillos y directos con un útil emoji descriptivo. Puedes personalizar cada parte de este marco para cualquier propósito.

8. Plantilla de seguimiento de búsqueda de empleo de The Muse

vía The Muse

La completa plantilla de Hojas de cálculo de Google para la búsqueda de empleo de The Muse divide tus solicitudes de empleo en fases. Está diseñada para alinearse con la secuencia cronológica de cada solicitud de empleo, comenzando con la información general, seguida de la preentrevista, la entrevista n.º 1, etc.

El marco contiene campos para las fechas de solicitud, las fechas de seguimiento, las notas, la investigación, una sección para las pruebas de aptitud y mucho más. Como complemento adicional, esta plantilla incluso comprueba si has enviado un mensaje de agradecimiento a tu posible empleador después de una entrevista.

Con secciones claras y un formato visualmente atractivo, la plantilla es perfecta para obtener una panorámica completa de tu búsqueda de empleo.

9. Plantilla de hoja de cálculo para el seguimiento de empleos de Jobscan

vía Jobscan

Jobscan es una marca de confianza en lo que respecta a herramientas eficaces para la búsqueda de empleo y la creación de currículos. Su plantilla de búsqueda de empleo para Hojas de cálculo de Google refleja esta confianza con sus campos completos y sus reglas de validación.

La plantilla tiene como objetivo realizar el seguimiento de todos los datos relacionados con la búsqueda de empleo, para que tengas suficiente información para elaborar estrategias para las entrevistas y ajustar el formato de tu currículum. También te ayuda a tomar nota de los comentarios recibidos para que estés mejor preparado para la próxima entrevista.

Independientemente del número de solicitudes, esta herramienta te permite organizar el proceso y hacerlo más eficiente.

Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de la búsqueda de empleo

Aunque estas plantillas de búsqueda de empleo en Hojas de cálculo de Google te ayudan a mantenerte al día y organizado, tienen algunas desventajas.

Actualizaciones manuales : debes actualizar manualmente el estado de las solicitudes y los plazos en las plantillas de Hojas de cálculo de Google, lo que deja un margen considerable para los errores. Por ejemplo, si solicitas 10 puestos de trabajo en una semana, actualizar cada entrada puede resultar tedioso y propicio a los errores.

Sin gestión de tareas: Las Hojas de cálculo de Google carecen de funciones integradas de gestión de tareas. No es fácil configurar recordatorios para seguimientos, mensajes de agradecimiento o entrevistas, lo que puede llevar a perder oportunidades.

Falta de automatización del flujo de trabajo : sin automatización integrada, pasar una solicitud de «Solicitada» a «Entrevista» es otra tarea manual. Esto puede crear confusión, especialmente si gestionas varias solicitudes.

Visualización limitada : Las Hojas de cálculo de Google ofrecen gráficos básicos, pero pueden dificultar la obtención de una panorámica rápida del progreso de tu búsqueda de empleo. Por ejemplo, puede que te resulte difícil visualizar a qué empresas estás enviando solicitudes con más frecuencia o cuántas entrevistas has conseguido.

Ausencia de análisis integrados: Hojas de cálculo de Google no proporcionan información inmediata sobre el rendimiento de tu búsqueda del empleo ideal. No sabrás cuáles son tus tasas de éxito en las solicitudes, cómo han respondido los responsables de contratación ni cuál es el tiempo medio de contratación, a menos que los calcules manualmente.

Si crees que estos límites son un impedimento, veamos algunas alternativas a las Hojas de cálculo de Google para plantillas de búsqueda de empleo con funciones más sólidas.

Plantillas alternativas para el seguimiento de la búsqueda de empleo y las solicitudes

Una plantilla adecuada puede eliminar cualquier estrés relacionado con mantenerse al día en el proceso de solicitud de empleo.

Hemos explorado las Hojas de cálculo de Google y sus límites. Ahora, reimaginemos tu búsqueda de empleo como un proyecto, un enfoque estratégico que requiere una gestión de proyectos eficaz. Ahí es donde entra en juego ClickUp.

Con su sólida gestión de tareas, visualizaciones claras y automatización inteligente, ClickUp te permite tomar el control del proceso de solicitud.

¿Te interesa? Pues aquí tienes tres plantillas de ClickUp diseñadas para buscar trabajo de forma eficiente y sin estrés, listas para usar con solo un clic.

1. Plantilla de lista de búsqueda de empleo de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona y visualiza todo lo relacionado con tus solicitudes de empleo con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp.

La plantilla de lista de búsqueda de empleo de ClickUp es el marco perfecto para supervisar y controlar de forma eficaz tu búsqueda de empleo. Esta plantilla centraliza todos los aspectos de tu búsqueda, desde el seguimiento de las solicitudes hasta la gestión de las entrevistas con los responsables de contratación. También incluye visualizaciones claras de todos los campos de datos esenciales.

Estas son algunas de las funciones esenciales que la convierten en una plantilla ideal para la búsqueda de empleo:

Organiza tus solicitudes, actualiza los detalles de los puestos y almacena la información de contacto en un solo lugar con ClickUp Jerarquía

Planifica y personaliza métricas como el intervalo salarial y el horario de trabajo con los campos personalizados integrados en la plantilla.

Personaliza las actualizaciones de tareas con estados únicos como «Solicitado», «En proceso de entrevista» u «Oferta recibida» con el estado personalizado de ClickUp

Este marco de ClickUp está diseñado para optimizar tus esfuerzos, tu tiempo y tus posibilidades de éxito a la hora de conseguir el trabajo perfecto.

2. Plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp

Descargar esta plantilla Realiza el seguimiento de las solicitudes y visualiza el progreso con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp.

¿Quieres una solución que gestione numerosas solicitudes? La plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp es ideal, ya que agiliza todas las tareas relacionadas con tu búsqueda de empleo. Esta completa herramienta te ayuda a organizar, realizar el seguimiento y gestionar tus solicitudes de empleo en un único espacio.

Estas son algunas de sus funciones esenciales:

Crea tareas laborales con fechas límite precisas y realiza el seguimiento del progreso con las tareas de ClickUp integradas en esta plantilla.

Prioriza y clasifica tus solicitudes de empleo según aspectos como las habilidades y el sector con las etiquetas y los filtros instantáneos de ClickUp.

Revisa tu carga de trabajo y asegúrate de estar a la vanguardia en tu búsqueda de empleo con las vistas personalizadas de ClickUp , como la vista Carga de trabajo y la vista Lista.

Tanto si estás empezando de cero como si estás cambiando de carrera, la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp simplificará tu proceso y lo hará más eficaz.

3. Plantilla de propuesta de empleo de ClickUp

Descargar esta plantilla Envía propuestas de trabajo atractivas y bien estructuradas con la plantilla de propuesta de trabajo de ClickUp.

¿Necesitas crear una propuesta ganadora? La plantilla de propuesta de trabajo de ClickUp es el marco documental perfecto, tanto si eres autónomo como si buscas trabajo por contrato. Se trata de un marco sencillo para mostrar tus servicios y precios. También es una herramienta que ayuda a gestionar las habilidades relevantes para un proyecto.

Estas son algunas de las funciones que las convierten en la herramienta perfecta para tu búsqueda y seguimiento de empleo:

Personaliza al instante el contenido de las secciones predefinidas de forma personalizada.

Edita cualquier página con la completa función de Markdown de ClickUp para resaltar los cambios en una solicitud.

Perfecciona tu lenguaje para cartas de presentación y correos electrónicos y crea mapas de carrera con la función de IA integrada en la plantilla, ClickUp Brain . Esta herramienta de IA también te puede ayudar a preparar entrevistas y resúmenes de puestos de trabajo.

Integra herramientas como Google Drive, Zoom y Calendly para gestionar tus archivos y entrevistas con ClickUp Integrations

Visualizar y conseguir solicitudes de empleo con ClickUp

Hacer el seguimiento de tus solicitudes de empleo con una plantilla de búsqueda de empleo puede transformarlas de una lucha desorganizada a una búsqueda segura y centrada. Las plantillas de Hojas de cálculo de Google sin duda te ayudan a mantenerte organizado, pero con ClickUp obtienes la ventaja de información relacionada con el empleo, recordatorios, herramientas para mejorar tu currículum, mejoras en las cartas de presentación y mucho más.

¡Regístrate en ClickUp y empieza hoy mismo!