21 plantillas de tablas gratuitas para mejorar la eficiencia

¿Te sientes abrumado por documentos largos y desordenados? Las tablas son una forma estupenda de organizar los datos en un formato claro y estructurado. Pueden ayudarte a comparar productos, realizar el seguimiento de proyectos, gestionar informes financieros, administrar inventarios o analizar resultados de encuestas.

Sin embargo, crear una nueva tabla desde cero para cada tarea puede llevar mucho tiempo. Por otro lado, una tabla prediseñada te permite ahorrar esfuerzo y tiempo, lo que te ayuda a centrarte en las tareas importantes.

¡Ahí es donde entran en juego las plantillas de tablas!

En esta entrada del blog, hemos recopilado 21 de las mejores plantillas de tablas gratuitas, totalmente personalizables y diseñadas para hacerte la vida más fácil. ¿Listo para reducir el esfuerzo manual y organizarte mejor? ¡Empecemos!

¿Qué son las plantillas de tablas?

Las plantillas de tablas son diseños estructurados de filas y columnas que se utilizan para registrar y presentar información de forma organizada, como datos de clientes, transacciones financieras, tareas pendientes, presupuestos y mucho más.

Estos son los elementos clave de las plantillas de tablas: Fila de encabezado: Cada columna de la fila superior de una plantilla de tabla tiene rótulos que proporcionan contexto a los datos que se muestran a continuación. Los rótulos dependen del propósito de la plantilla. Por ejemplo, si la plantilla es para el seguimiento de proyectos, los rótulos serían «Nombre de la tarea», «Asignado a», «Fecha de inicio», «Fecha límite», etc.

Filas y columnas: aquí podrás organizar tus datos en celdas.

Formato: Las plantillas de tablas tienen opciones de formato preestablecidas, como tamaño y estilo de fuente, alineación del texto, bordes y formato de encabezados.

Opciones de clasificación y filtrado: puedes utilizar opciones avanzadas de clasificación y filtrado para buscar fácilmente los datos relevantes.

Fórmulas: muchas plantillas de tablas tienen fórmulas integradas para calcular datos, como el precio total o el valor medio de un producto.

¿Qué hace que una plantilla de tabla sea buena?

Una buena plantilla de tabla organiza los datos y facilita su lectura. Estas son las funciones clave que hacen que una plantilla de tabla sea buena:

Estructura clara : elige plantillas en blanco con estructuras fáciles de seguir y títulos, filas y columnas bien definidos, además de un formato coherente. Esto hace que la introducción de datos sea intuitiva y aumenta la legibilidad.

Funciones y fórmulas integradas : elige plantillas de tablas con fórmulas y funciones integradas, especialmente cuando trabajes con valores complejos. Reducen el trabajo manual y los errores de cálculo.

Escalabilidad : busca plantillas de tablas que puedan albergar grandes volúmenes de datos. Esto garantiza que la plantilla siga siendo útil a medida que tu empresa crece, sin necesidad de actualizaciones y rediseños frecuentes.

Visualmente atractivas : selecciona plantillas de tablas de aspecto profesional para añadirlas directamente a tus informes y presentaciones. Permiten a las partes interesadas interpretar la información de un solo vistazo.

Facilidad de uso : obtén plantillas de tablas intuitivas y gratis, gratuitas, que incluyen guías de inicio para que tu equipo pueda utilizarlas sin necesidad de mucha formación.

Personalizables: asegúrate de que las plantillas que elijas se puedan personalizar según tus necesidades y preferencias. Busca opciones para añadir campos personalizados y cambiar colores, bordes, visualización, estilo, diseño y mucho más.

Antes de analizar cada una de las plantillas de tablas de ClickUp, veamos la función Vista Tabla de ClickUp.

La vista Tabla de ClickUp te permite visualizar datos y gestionar presupuestos, información de clientes, inventarios, finanzas y mucho más. Esta función te permite crear hojas de cálculo eficientes rápidamente con Campos personalizados. También te ayuda a enlazar tareas, documentos y dependencias para organizar tu trabajo y realizar el uso compartido de las tablas con las partes interesadas para mantenerlas actualizadas. Cabe mencionar que todas las plantillas de ClickUp que se mencionan a continuación son compatibles con la vista Tabla. Eso significa que puedes acceder a múltiples tipos de campos personalizados, atributos, categorías, estados y otras personalizaciones. No importa qué dispositivo o sistema operativo utilices, las tablas de ClickUp funcionan en todas partes ✨.

Crea hojas de cálculo personalizadas con la vista Tabla de ClickUp

Las 21 mejores plantillas de tablas gratuitas

Desde directorios empresariales y presupuestos hasta plantillas de hojas de cálculo, hemos recopilado aquí una lista exhaustiva de plantillas de tablas para ti. ¡Echemos un vistazo!

1. Plantilla de hoja de cálculo editable de ClickUp

Descargar esta plantilla Realiza el seguimiento de los estados financieros y los presupuestos con la plantilla de hoja de cálculo editable de ClickUp.

Si te cuesta llevar un seguimiento del estado financiero de tu empresa, es hora de tomar el control con la plantilla de hoja de cálculo editable de ClickUp. Puedes utilizar esta plantilla de tabla para gestionar los complejos estados financieros de tu empresa.

Te ayuda a realizar un seguimiento de tus ventas brutas/netas mensuales, ganancias y pérdidas, así como del estado de aprobación de los estados financieros. Con esta plantilla de hoja de cálculo, puedes:

Automatiza la introducción de datos.

Crea fórmulas personalizadas para calcular las ventas brutas, los beneficios brutos y las ventas netas.

Realiza un seguimiento del progreso de los proyectos y las inversiones con elementos visuales.

Reduce los errores en la entrada de datos.

Garantiza la coherencia de los datos en todos los documentos financieros.

Lo que nos gustó: La plantilla permite añadir fórmulas y ecuaciones personalizadas para procesar números rápidamente. Además, puedes realizar el seguimiento de las inversiones con imágenes intuitivas.

2. Plantilla de hoja de cálculo de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona toda la información de los clientes en un solo lugar con la plantilla de hoja de cálculo de ClickUp.

No es fácil compaginar el trabajo con los clientes actuales y la búsqueda de nuevos clientes potenciales. La plantilla de hoja de cálculo de ClickUp puede facilitarte el proceso.

Puedes documentar toda la información importante sobre los clientes, como el nombre del cliente, el tipo de empresa, el sector, la dirección, el correo electrónico, el número de contacto y mucho más. También puedes incrustar sitios web de clientes y sincronizar Google Calendar. Esto ayuda a agilizar la incorporación de clientes y a mejorar los procesos de soporte al cliente.

Lo que nos gustó: esta plantilla de hoja de cálculo incluye una vista de formulario que ayuda a crear formularios desde cero para recopilar datos. Puede utilizarla para generar fácilmente formularios de admisión para recopilar información de los clientes y formularios de comentarios para recopilar opiniones sobre los procesos actuales.

3. Plantilla de directorio empresarial de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona todos los contactos de socios, proveedores y clientes con la plantilla gratuita ClickUp Business Directory Template.

Al igual que el formato de las Páginas Amarillas, la plantilla de directorio empresarial de ClickUp sirve para crear una base de datos de contactos donde puedes encontrar información detallada sobre tus clientes, clientes potenciales y proveedores.

Por ejemplo, si tienes una pequeña empresa y buscas posibles colaboraciones, puedes utilizar esta plantilla para crear una lista organizada de empresas locales.

Esta plantilla te ayudará a:

Recopila y almacena información sobre clientes potenciales, empresas y proveedores.

Conéctate con otras empresas de tu sector y establece relaciones.

Organiza la información de contacto de forma que sea fácil de consultar.

Lo que nos gustó: puede ser un excelente punto de partida para los profesionales que intentan organizar y realizar el seguimiento de la información de clientes o proveedores. Puede sustituir su base de datos de Excel por esta plantilla gratuita para mantener una lista de empresas y socios que podrían necesitar sus productos o servicios.

4. Plantilla de directorio de empleados de ClickUp

Descargar esta plantilla Accede a información actualizada sobre los empleados con la plantilla de directorio de empleados de ClickUp.

Al igual que la plantilla de directorio empresarial, la plantilla de directorio de empleados de ClickUp centraliza los datos de tus empleados, incluyendo su rol, ubicación, departamento, correo electrónico, teléfono, dirección y mucho más.

La plantilla de tabla facilita la incorporación al proporcionar información esencial sobre los gerentes, compañeros y otros empleados de la organización. Además, la plantilla de directorio permite una comunicación fluida y segura con los empleados.

Lo que nos gustó: Mantener todos los datos de los empleados en un solo lugar puede ayudarte a cumplir con los requisitos normativos y te permite buscar rápidamente información actualizada sobre empleados o compañeros de trabajo.

5. Plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona proyectos sin problemas con la plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp.

Si gestionas varios proyectos al mismo tiempo, es probable que pierdas el control de los detalles y se retrasen las entregas de los proyectos.

La plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp te ayuda a completar con éxito todos los proyectos complejos. Cuenta con filas y columnas personalizables para realizar el seguimiento de los resultados durante las diferentes fases del proyecto.

Con esta plantilla de tabla, puedes:

Visualiza los cronogramas de los proyectos.

Planifica y gestiona los presupuestos de los proyectos.

Mantén informados a los interesados.

Realiza un seguimiento del progreso en tiempo real.

Organiza toda la información del proyecto en un solo lugar.

Realiza un seguimiento de las dependencias de las tareas para garantizar la entrega puntual de los proyectos.

Lo que nos gustó: esta plantilla incluye vistas Lista, Tabla y Calendario para que toda la información sea fácil de acceder y esté bien organizada.

6. Plantilla de hoja de cálculo inmobiliaria de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona la información inmobiliaria, desde propiedades hasta comisiones, con la plantilla de hoja de cálculo inmobiliaria de ClickUp.

Si todavía te cuesta gestionar tu empresa inmobiliaria con Hojas de cálculo de Google, es hora de cambiar: la plantilla de hoja de cálculo inmobiliaria de ClickUp es la alternativa perfecta a Hojas de cálculo de Google.

Esta plantilla ofrece una panorámica completa de su cartera inmobiliaria. Puede realizar el seguimiento de los clientes potenciales, convertirlos en clientes y mantener una lista actualizada de propiedades en venta.

La plantilla de hoja de cálculo para el sector inmobiliario te ayuda a:

Realiza el seguimiento de los clientes potenciales entrantes y los acuerdos en curso.

Supervisa las transacciones inmobiliarias en detalle, incluyendo fechas de cierre, precio de venta, impuestos, comisiones, gastos, etc.

Registra los precios de mercado para analizar y estimar el retorno de la inversión, el flujo de caja, etc.

Lo que nos gustó: Incluye vistas personalizadas como Vista de propiedades, Vista de todas las propiedades, Vista de vendidas y Vista de ubicación para ayudar a gestionar los flujos de trabajo fácilmente.

7. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Descargar esta plantilla Visualiza el rendimiento de las ventas y optimiza el proceso de ventas con la plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp.

La gestión de tu canal de ventas requiere una visibilidad completa de los clientes potenciales, las reuniones, los presupuestos y los acuerdos. Debes realizar un seguimiento de los nombres de los clientes potenciales, los contactos, la fase de ventas, las llamadas de descubrimiento, las fechas de las reuniones, los acuerdos cerrados/perdidos y todo lo demás.

Aquí es donde entra en juego la plantilla ClickUp Sales Tracker para facilitarte las cosas.

Te proporcionan la información básica que necesitas para la gestión de proyectos de ventas. También puedes realizar el seguimiento del rendimiento de tu equipo en tiempo real, mejorar la toma de decisiones y crear una estrategia de ventas basada en datos.

Para empezar, descarga una plantilla en blanco y sigue estos pasos.

Configura tareas para realizar el seguimiento de los objetivos de ventas, las tasas de conversión, los comentarios de los clientes y mucho más.

Empieza a realizar el seguimiento de tu actividad comercial y realiza los ajustes necesarios para configurar recordatorios automáticos para el seguimiento y la interacción con los clientes.

Crea un panel de control de ClickUp para realizar el seguimiento de tus ventas actuales y previstas, así como de otras métricas, como el coste por venta, los ingresos, etc.

Analiza los datos de ventas para identificar tendencias y áreas de mejora.

Lo que nos gustó: puedes utilizar la vista «Sales Tracker» (Seguimiento de ventas) y la vista «Sales Volume per Month» (Volumen de ventas por mes) para realizar un seguimiento y analizar el rendimiento de las ventas. Además, la vista «Sales Status per Product» (Estado de las ventas por producto) proporciona recursos e información para gestionar las ventas.

8. Plantilla de informe semanal de ventas de ClickUp

Descargar esta plantilla Mejora tu rendimiento de ventas con la plantilla de informe semanal de ventas de ClickUp.

¿Tu equipo se está quedando atrás en el cumplimiento de sus objetivos de ventas? La plantilla de informe semanal de ventas de ClickUp te ayuda al seguimiento de las metas semanales para maximizar los esfuerzos de tu equipo.

Te permite realizar un seguimiento semanal del rendimiento de las ventas y los KPI, incluyendo la tasa de conversión de clientes potenciales, el volumen de ventas por canal, las ventas totales, etc., todo en un solo lugar.

Puedes realizar la edición de las celdas de la plantilla de tabla para registrar tus llamadas en frío semanales, seguimientos, llamadas convertidas, reuniones programadas y mucho más. Esta plantilla te ayuda a:

Realiza el seguimiento del rendimiento de las ventas.

Identifica áreas de mejora.

Analiza y comparte información sobre los clientes con tu equipo.

Lo que nos gustó: puedes aprovechar su vista semanal y su vista de la semana actual para gestionar las tareas relacionadas con el informe de ventas semanal. Además, la vista del informe de ventas al final del día y la vista de informes proporcionan herramientas para realizar el seguimiento y generar informes de ventas.

9. Plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp

Descargar esta plantilla Realiza el seguimiento de tus finanzas personales con la plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp.

Si te cuesta llevar a cabo el seguimiento de tus finanzas a pesar de haber probado varias herramientas de bases de datos, es hora de simplificar el proceso con la plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp. Puedes utilizar esta plantilla para anotar tus gastos en diferentes categorías, como «Gastos del hogar», «Gastos de transporte», «Gastos de manutención» y «Seguros».

La plantilla te ayuda a:

Realiza el seguimiento de tus actividades financieras.

Establece metas financieras

Identifica los gastos que se pueden reducir o eliminar para mejorar el presupuesto.

También puedes ver el resumen del presupuesto mensual y utilizar el campo personalizado Desviación para identificar gastos adicionales.

Lo que nos gustó: esta plantilla te ayuda a llevar un control de tus ingresos y gastos para que puedas elaborar un presupuesto que se adapte a tu estilo de vida y alcanzar tus metas financieras.

10. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona los presupuestos de forma eficiente y evita los gastos excesivos con la plantilla de informe presupuestario de ClickUp.

La forma más eficaz de planificar y ejecutar proyectos dentro del presupuesto es realizar un seguimiento y analizar tus gastos con regularidad. ¡La plantilla de informe presupuestario de ClickUp te ayudará a conseguirlo!

Te proporcionan un diseño de tabla adecuado para que obtengas una vista detallada de tu rendimiento financiero pasado y presente. De esta manera, puedes identificar áreas en las que reducir tus gastos y crear informes presupuestarios en menos tiempo.

La plantilla de informe presupuestario te ayuda a:

Realiza el seguimiento del gasto en los diferentes departamentos.

Identifica posibles problemas financieros.

Analiza y presenta datos financieros a las partes interesadas.

Lo que nos gustó: La plantilla facilita la detección de posibles problemas financieros y evita el gasto excesivo. También ayuda a tomar decisiones más informadas y a asignar los recursos de manera más eficiente.

11. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp

Descargar esta plantilla Realiza el seguimiento de tus ingresos y gastos y alcanza tus metas financieras con la plantilla de presupuesto sencillo de ClickUp.

Con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp, puedes organizar y realizar un seguimiento de todos tus ingresos y gastos en una tabla clara sin agobiarte por el gran volumen de números.

La plantilla te ayuda a:

Establece metas financieras.

Identifica las áreas en las que gastas de más.

Realiza el seguimiento de los ingresos y gastos mensuales.

Identifica áreas de crecimiento financiero potencial.

Para editar esta plantilla, introduce tus fuentes de ingresos y gastos. Utiliza ClickUp Goals para establecer tus objetivos presupuestarios y realizar un seguimiento visual de tu progreso. A continuación, aprovecha los campos personalizados para sumar tus ingresos y gastos y calcular el presupuesto. Por último, añade tareas periódicas para proporcionarte recordatorios sobre la revisión del presupuesto cada mes.

Lo que nos gustó: Te ayuda a adoptar un enfoque orientado a metas para gestionar las finanzas.

12. Plantilla de gestión del tiempo de ClickUp

Descargar esta plantilla Mejora la gestión del tiempo y garantiza una alta productividad con la plantilla de gestión del tiempo de ClickUp.

Una gestión eficiente del tiempo ayuda a aumentar la productividad y a mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Pero si todavía dependes de las antiguas hojas de Excel para realizar el seguimiento y gestionar tu tiempo, es hora de cambiar de enfoque.

Calcular el tiempo en Excel requiere el uso de múltiples fórmulas, lo que puede resultar complicado. En su lugar, tenemos una forma más sencilla: la plantilla de gestión del tiempo de ClickUp.

Esta plantilla te permite establecer plazos, realizar seguimiento, clasificar y priorizar actividades, y estimar el tiempo dedicado a cada tarea. Puedes obtener una panorámica de tus tareas utilizando tableros Kanban y determinar las actividades que más tiempo requieren.

Lo que nos gustó: Te ayuda a realizar un seguimiento visual y eliminar los obstáculos que impiden la productividad mediante herramientas como los tableros Kanban.

13. Plantilla de hoja de comisiones de ClickUp

Descargar esta plantilla Realiza un seguimiento de las comisiones ganadas por los representantes y agentes de ventas y mejora el rendimiento de las ventas con la plantilla de hoja de comisiones de ClickUp.

Si trabajas con varios representantes de ventas, consultores o agentes inmobiliarios, la plantilla de hoja de comisiones de ClickUp es la herramienta perfecta para realizar el seguimiento y calcular las comisiones.

Puede utilizar esta plantilla para registrar las ventas totales y las comisiones ganadas por cada representante o agente. Además, le ayuda a realizar el seguimiento de las bonificaciones de los empleados en la misma hoja.

Esta plantilla de tabla te ayuda a:

Realiza un seguimiento preciso de las comisiones individuales ganadas.

Asegúrate de establecer y cumplir las metas de ventas.

Identifica áreas de mejora.

Mejora el rendimiento de tu equipo.

Obtén visibilidad sobre el crecimiento y las tendencias de la empresa.

Lo que nos gustó: La plantilla de hoja de comisiones también te ayuda a evaluar las tendencias generales de ventas y el rendimiento para calcular las comisiones de ventas de forma justa.

14. Plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice un seguimiento eficaz de los gastos de la empresa y mejore el presupuesto con la plantilla de cuentas por pagar de ClickUp.

Cuando se trabaja con varios proveedores, el seguimiento de las cuentas por pagar en papel se convierte en una tarea complicada. Además, es fácil pasar por alto los plazos de pago.

Sin embargo, con la plantilla de cuentas por pagar de ClickUp, el seguimiento de las cuentas por pagar es muy sencillo. Te ayuda a gestionar los ciclos de pago de forma eficiente y precisa. Con esta plantilla, puedes:

Realiza un seguimiento de los detalles de las facturas, como el importe de facturación, las condiciones de pago, el tipo, el saldo pendiente, la fecha límite del pago, etc.

Reduce los errores en la entrada de datos.

Obtén una vista organizada de los pagos pendientes.

Evita perder las fechas límite de los pagos.

Mejora la elaboración de presupuestos y la previsión del flujo de caja.

Lo que nos gustó: esta plantilla ofrece vistas personalizadas, como la vista de cuentas por pagar, la vista del proceso de pago y la vista del tipo de pago, para ayudarte a gestionar los gastos de tu empresa de forma eficaz.

15. Plantilla CRM sencilla de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona las relaciones con los clientes sin esfuerzo con la plantilla Simple CRM de ClickUp.

Para que una empresa tenga éxito, es necesario conocer a los clientes y cuidarlos. Pero cuando el número de clientes crece, gestionar las relaciones se vuelve difícil. Ahí es donde necesitas una base de datos de clientes bien mantenida.

La plantilla CRM simple de ClickUp te permite crear una única fuente de información veraz para los datos de contacto de los clientes. Puedes realizar el seguimiento de los clientes, proveedores, ventas y otros datos importantes en una sola pantalla. Además, te ayuda a analizar los comentarios y las tendencias de los clientes.

Lo mejor es que puedes utilizar ClickUp Automatizaciones para configurar recordatorios para el seguimiento de los clientes. Esto te garantiza que no te perderás ninguna reunión y que ninguno de tus clientes se quedará atrás.

Lo que nos gustó: con esta plantilla de tabla personalizable, puedes obtener una vista completa de las interacciones con los clientes. Ayuda a mejorar la toma de decisiones, impulsar una mejor experiencia del cliente y optimizar tus procesos de ventas.

16. Plantilla CRM de ventas de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona y realiza el seguimiento de los clientes potenciales y mejora las interacciones con los clientes con la plantilla CRM de ventas de ClickUp.

Crear un CRM eficaz es clave para impulsar el crecimiento de tu empresa. Pero hacerlo desde cero puede ser complicado. Por eso necesitas plantillas de CRM. Te ofrecen marcos predefinidos para optimizar y automatizar los procesos de CRM, como la gestión de datos de clientes y el seguimiento del flujo de trabajo.

Una de estas plantillas es la plantilla CRM de ventas de ClickUp, que te ayuda a visualizar las oportunidades en el embudo de ventas. Puedes utilizar esta plantilla para identificar clientes potenciales, cerrar acuerdos, realizar el seguimiento del rendimiento de las ventas y descubrir información sobre los clientes.

La plantilla CRM del equipo de ventas de ClickUp te ayuda a:

Organiza todos los datos de los clientes en un solo lugar.

Obtén visibilidad sobre las interacciones con los clientes.

Obtenga información sobre el embudo de ventas para tomar decisiones basadas en datos.

Automatiza la entrada de datos.

Lo que nos gustó: Esta plantilla de tabla ofrece análisis en tiempo real y una base de datos sin código que hace que sea muy fácil de personalizar y usar. Además, puedes usar las tareas de ClickUp para supervisar los comentarios y las opiniones de los clientes.

17. Plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp

Descargar esta plantilla Crea un repositorio de información sobre la competencia con la plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp.

«Conoce a tu enemigo, la competencia». 🥷

Seguir de cerca a tus competidores te ayuda a identificar las brechas del mercado y conocer las últimas tendencias del sector. Con la plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp, la tarea resulta mucho más fácil.

Te ayudan a realizar un seguimiento de los productos de la competencia: sus funciones, precios, puntos débiles que resuelven, actualizaciones y mucho más. Esta plantilla de tabla también te permite crear un repositorio de información sobre la competencia: sus esfuerzos de marketing, posición de marca, estrategias y otras actividades esenciales.

Lo que nos gustó: La plantilla ofrece una visión completa de las acciones y estrategias de tus competidores. Puedes supervisar las oportunidades y amenazas del mercado para mejorar tus estrategias y lograr mejores resultados.

18. Plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice un seguimiento de datos importantes, como el tipo de función, el cliente, el valor, el impacto y mucho más, con la plantilla de matriz de funciones del producto de ClickUp.

Ya sea que estés creando un software de programación de proyectos, una solución CRM o cualquier otro tipo de software, determinar las funciones adecuadas para satisfacer las necesidades de tu público es todo un reto.

La plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp puede ayudarte a crear productos valiosos. Esta plantilla de matriz te permite comparar diferentes funciones de software, lo que facilita la elección del producto que mejor se adapta a tus metas y a las necesidades de tu público objetivo.

Puedes utilizar esta plantilla para:

Comprenda las necesidades de los clientes.

Identifica las funciones importantes para priorizar su desarrollo.

Prioriza los recursos y los presupuestos para proyectos de gran impacto.

Realiza el seguimiento del progreso del desarrollo de productos.

Lo que nos gustó: La plantilla ayuda a identificar las funciones que aportan el máximo valor a los clientes, priorizar tus recursos y ofrecer productos exitosos.

19. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Descargar esta plantilla Adquiera nuevos hábitos saludables paso a paso con la plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp.

Formar un nuevo hábito requiere constancia y disciplina. Necesitas algo que te mantenga motivado. Una excelente manera de aumentar la motivación es realizar un seguimiento visual de tu progreso, y no hay mejor manera de hacerlo que marcando las tareas cada día.

La plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp es la herramienta perfecta para realizar el seguimiento de tus hábitos y asegurarte de que los sigues con diligencia. Esta plantilla te ayuda a:

Establece metas relacionadas con los hábitos.

Realiza un seguimiento del progreso hacia el dominio de un nuevo hábito.

Vea los intentos correctos y fracasos en tiempo real.

Sé más organizado y con mayor productividad.

Una vez que tengas lista tu nueva lista de hábitos, establece cronogramas para formar cada hábito utilizando ClickUp Hitos. Esto te ayudará a lograr cada hábito dentro de un periodo determinado.

Lo que nos gustó: Esta plantilla te ayuda a comprender mejor tu rutina. Puedes categorizar y añadir atributos personalizados como «Leer 10 páginas», «15 minutos de yoga», «5000 pasos» y mucho más para visualizar tu progreso.

20. Plantilla de libro mayor general de ClickUp

Descargar esta plantilla Realiza el seguimiento de las transacciones financieras y crea informes precisos con la plantilla de libro mayor general de ClickUp.

Si formas parte del equipo de contabilidad o finanzas y buscas herramientas para realizar el seguimiento de las transacciones financieras, prueba la plantilla de libro mayor de ClickUp. Te ayudará a realizar el seguimiento de las transacciones de débito y crédito, comparar activos y pasivos, y obtener una visión completa de las ganancias y pérdidas generales de tu empresa.

Puedes utilizar esta plantilla para:

Lleve un libro mayor de las transacciones financieras.

Controla los gastos, los ingresos y las ganancias/pérdidas con la vista de ganancias y pérdidas.

Realiza un seguimiento de los activos, el patrimonio neto y los pasivos con la vista «Balance general».

Crea informes financieros personalizados.

Mantén la coherencia y la precisión en todos los informes financieros.

Lo que nos gustó: La plantilla te ayuda a registrar todas las transacciones de la empresa en un solo lugar, lo que facilita la conciliación de cuentas y el cumplimiento de los requisitos financieros.

21. Plantilla de estado proforma de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice la previsión de ingresos, gastos y flujo de caja con la plantilla de estado financiero proforma de ClickUp.

Un estado pro forma es esencial para la planificación financiera estratégica de las empresas. Es una herramienta de «hipótesis» que ayuda a analizar los datos financieros actuales de una empresa, realizar una previsión del rendimiento futuro y planificar contingencias.

La plantilla de estado pro forma de ClickUp te ayuda a crear un estado pro forma sin mucho esfuerzo. Te proporciona un diseño estructurado para que puedas evaluar tu situación financiera actual y tomar decisiones informadas para el crecimiento empresarial a largo plazo.

Con esta plantilla, puedes:

Previsión de gastos, ingresos, beneficios, flujo de caja y pérdidas.

Obtén una panorámica de la salud financiera de tu empresa con diferentes estilos de tablas y vistas personalizadas.

Obtenga información sobre cómo los cambios del mercado afectan a su empresa.

Lo que nos gustó: Los propietarios de empresas pueden utilizar esta plantilla para realizar el seguimiento de la salud financiera de su empresa, realizar la previsión de ingresos y gastos futuros y mitigar los riesgos financieros.

¡Organizar datos ahora es más fácil con ClickUp!

El almacenamiento y análisis eficientes de datos son la clave para mejorar la eficiencia operativa. También te ayudan a tomar decisiones empresariales informadas. Y precisamente por eso necesitas plantillas de tablas.

Te permiten organizar los datos de forma eficiente sin necesidad de realizar entradas manuales. ClickUp ofrece varias plantillas de tablas que puedes personalizar en diferentes vistas para gestionar fácilmente tu trabajo personal y profesional.

Puedes utilizar las plantillas personalizables, intuitivas y escalables de ClickUp para todo, desde el seguimiento de tareas pendientes hasta la gestión de presupuestos y la visualización del rendimiento de la empresa.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y empieza a utilizar las plantillas de tablas!