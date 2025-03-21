Todos los responsables de ventas se esfuerzan por cerrar más acuerdos, aumentar los ingresos por ventas, gestionar mejor a los clientes y expandirse a nuevos mercados.

La encuesta sobre metas de ventas para 2024 de Gartner destaca las principales prioridades del equipo de ventas: aumentar los ingresos (52 %), mejorar la experiencia del cliente (50 %), mejorar la experiencia de los representantes de ventas (32 %) y aumentar la productividad (24 %).

Sin embargo, para alcanzar estas metas es necesario analizar los datos relevantes, mejorar la visibilidad y permitir que los equipos de ventas se centren en tareas creativas y estratégicas en lugar de repetitivas.

Aunque las hojas de cálculo tradicionales son útiles, a menudo tienen dificultades con grandes conjuntos de datos, lo que conduce a la ineficiencia.

¿La solución? Plantillas de ventas especializadas en Hojas de cálculo de Google que optimizan las operaciones y aumentan la productividad.

Hemos recopilado una lista de seis plantillas de ventas gratuitas de Hojas de cálculo de Google. También analizamos sus limitaciones y exploramos alternativas interesantes a Hojas de cálculo de Google para ayudarte a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia de los representantes de ventas.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de ventas de Hojas de cálculo de Google?

Esto es lo que distingue a una buena plantilla de ventas de las hojas de cálculo de Google del resto:

Facilidad de uso: asegúrate de que la plantilla de Hojas de cálculo de Google sea fácil de navegar, de modo que todos los miembros del equipo puedan utilizarla sin necesidad de una formación exhaustiva.

Personalización: permite modificar fácilmente los campos de los clientes, establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) y gestionar las notificaciones para adaptarse a las necesidades específicas de ventas.

Colaboración: Facilite la colaboración sin fisuras creando tareas, realizando el seguimiento de las operaciones, dejando comentarios y realizando el uso compartido de los informes de ventas con el equipo de ventas.

Visualización y elaboración de informes: incluye funciones de elaboración de informes para visualizar los datos de ventas en gráficos, diagramas de barras o paneles para una interpretación más clara.

Cálculos integrados: elige una plantilla con fórmulas integradas y cálculos avanzados para automatizar la previsión de ingresos totales y ventas, lo que te permitirá ahorrar tiempo y reducir errores.

Integración: garantice la compatibilidad con los CRM, las herramientas de marketing y garantice la compatibilidad con los CRM, las herramientas de marketing y las plataformas de productividad del equipo de ventas existentes para una transferencia de datos fluida.

Plantillas de ventas de Hojas de cálculo de Google

1. Plantilla CRM de Hojas de cálculo de Google de HubSpot

vía HubSpot

Si desea realizar el seguimiento de las tareas de ventas y gestionar las interacciones con los clientes sin invertir por completo en software CRM, entonces la plantilla CRM de Hojas de cálculo de Google de HubSpot debería ser su elección.

Puede descargar esta plantilla gratuita de Hojas de cálculo de Google y personalizarla añadiendo o eliminando campos para adaptarla al proceso de ventas de su empresa y aprovechar todo su potencial.

A continuación, incluya los datos del cliente, como el nombre, la dirección de correo electrónico, el gestor de cuentas, el canal de comunicación, el sitio web, la fecha y la fase de venta.

Analice los datos de ventas y genere un informe para descubrir las tendencias y los patrones de los clientes y mejorar la gestión de las relaciones con los clientes.

2. Hojas de cálculo de Google Sales Lead Tracker de HubSpot

vía HubSpot

Google Sheets Sales Lead Tracker de HubSpot te permite realizar el seguimiento del recorrido de tus clientes potenciales y analizar datos para personalizar tus esfuerzos de divulgación, mejorar el embudo de ventas y aumentar las conversiones. Para empezar a realizar el seguimiento de los clientes potenciales con esta plantilla gratuita, descárgala en formato de Hojas de cálculo de Google y configúrala según tus fases de ventas.

Vaya a la pestaña «Datos» y rellene los datos sobre sus clientes potenciales: nombre, persona de contacto, fuente, región, dirección de correo electrónico, probabilidad de éxito, fase y estado de la operación, y valor estimado.

A continuación, puede utilizar el panel de la plantilla, que ofrece información sobre las tasas de conversión, el valor medio, el ciclo de vida del cliente y el tamaño de las operaciones. Con esta información, puede crear estrategias de ventas y operaciones para impulsar las ventas.

3. Plantilla de panel de ventas de Hojas de cálculo de Google de HubSpot

vía HubSpot

No siempre es fácil realizar el seguimiento de los KPI y las métricas y realizar el uso compartido del informe entre los equipos para aumentar la visibilidad y la transparencia.

Con la plantilla de panel de ventas de Hojas de cálculo de Google de HubSpot, puede supervisar sin esfuerzo los datos de ventas mensuales, organizar los componentes del panel, configurar filtros e identificar patrones.

Para obtener información útil de su informe, introduzca los datos de ventas en la plantilla de Hojas de cálculo de Google y establezca métricas de ventas fundamentales, como el total de ventas, la tasa de conversión, el valor medio de las ventas, los ingresos semanales y mensuales, y los costes de adquisición de clientes.

Lo mejor es que puede configurar notificaciones automáticas para alertar a las partes interesadas cada vez que una métrica supere o no alcance los límites predefinidos. Esto le permite celebrar el éxito empresarial y tomar medidas de control para abordar los retos en los procesos de ventas.

4. Plantilla de registro de llamadas de ventas de Template.net

La plantilla Sales Call Log Template de Template.net es una plantilla de Hojas de cálculo de Google sencilla pero potente que le ayuda a analizar las llamadas de ventas para mejorar la eficiencia del equipo. Descargue la plantilla en formato de Hojas de cálculo de Google y personalícela para empezar a utilizarla en sus flujos de trabajo de ventas.

Además, puede utilizar varios campos, como el nombre del cliente, la empresa, la fecha, la hora y las notas, para mantener organizados los datos de los clientes. La plantilla de hoja de cálculo incluye fórmulas integradas y elementos visuales, como gráficos y barras, para proyectar eficazmente las ventas y realizar el seguimiento de los datos.

5. Plantilla de formulario de informe diario de ventas de Template.net

¿Desea registrar las transacciones de ventas diarias y evaluar el rendimiento de cada representante de ventas? La plantilla de formulario de informe de ventas diarias de Template.net es una excelente opción.

Esta plantilla gratuita de Hojas de cálculo de Google le permite registrar su información de ventas diaria en una sola ubicación. Incluye datos esenciales como el nombre del representante de ventas, la hora, el nombre del producto, la cantidad y el precio unitario. La plantilla de Hojas de cálculo de Google calcula automáticamente el total y muestra las ventas diarias de cada representante en un gráfico de barras.

Esto le permite realizar un seguimiento sencillo del rendimiento, identificar los productos más vendidos y medir los ingresos generados en comparación con los objetivos. Es una forma estupenda de supervisar el progreso.

6. Plantilla de previsión de ventas basada en oportunidades de Template.net

Un proceso preciso de previsión de ventas es fundamental para una asignación eficaz de los recursos, la elaboración de presupuestos, el establecimiento de metas y la gestión del inventario. La plantilla de previsión de ventas basada en oportunidades de Template.net le permite consolidar las oportunidades de ventas y prever con precisión los ingresos futuros de forma sencilla.

Esta plantilla incluye campos como agente de ventas, ubicación, detalles de la cuenta, importe previsto, probabilidad y cierre previsto. Puede prever fácilmente las ventas para un periodo específico: un mes, un trimestre o un año. Los cálculos integrados en esta plantilla de hoja de cálculo rellenan automáticamente la previsión ponderada y el valor total de su empresa.

Esta plantilla de Hojas de cálculo de Google también ofrece funciones avanzadas, como la elaboración de informes sobre el proceso de ventas, previsiones basadas en el tiempo y estimaciones de valor basadas en oportunidades, para predecir las conversiones de ventas y los ingresos.

Limitaciones del uso de las Hojas de cálculo de Google para plantillas de ventas

A pesar de ser funcionales y fáciles de usar, estas plantillas gratuitas de Hojas de cálculo de Google tienen sus límites. Los vendedores que utilizan Hojas de cálculo de Google pueden tener dificultades con:

Falta de automatización: las plantillas de Hojas de cálculo de Google no pueden automatizar los flujos de trabajo de ventas mediante el envío de correos electrónicos, la creación de tareas y la generación de informes. De este modo, los equipos de ventas no pueden ahorrar tiempo y mejorar la productividad.

Integración limitada: la integración de Hojas de cálculo de Google, incluso con la integración de Hojas de cálculo de Google, incluso con herramientas de ventas sencillas , a menudo requiere complementos adicionales, lo que puede resultar engorroso y limitar la transferencia fluida de datos.

Personalización restringida: las opciones de personalización suelen ser limitadas, lo que dificulta la adaptación de las plantillas a procesos de ventas complejos o necesidades empresariales específicas.

Alternativas a las plantillas de ventas de Hojas de cálculo de Google

Ahora que conoce las ofertas, funcionalidades y límites de las plantillas de Hojas de cálculo de Google para operaciones de ventas, exploremos algunas alternativas.

ClickUp es un software de gestión de proyectos versátil que mejora la gestión avanzada de tareas, la colaboración en tiempo real, el establecimiento de metas y el seguimiento de KPI.

El software de gestión de proyectos de ventas de ClickUp le permite gestionar todas las tareas de ventas, desde el seguimiento de clientes potenciales hasta la colaboración con su equipo de ventas, la formación del personal y la incorporación de clientes, todo en un solo lugar.

Puede romper los silos y sustituir los voluminosos Excel o Hojas de cálculo de Google.

Empieza con ClickUp Reúna el seguimiento de clientes potenciales, la captación, la incorporación de clientes y la colaboración en una sola plataforma con el software de gestión de proyectos de ventas ClickUp.

ClickUp Brain, la red neuronal de ClickUp, utiliza la IA para conectar a las personas con tareas, documentos, bases de conocimiento y datos de clientes con el fin de descubrir información oculta y realizar proyecciones de ingresos. Personaliza la comunicación para aumentar el compromiso y realiza análisis de opiniones para perfeccionar las estrategias.

Además, con una biblioteca de plantillas prediseñadas, totalmente personalizables y gratuitas, ClickUp es una herramienta imprescindible en su conjunto de tecnologías de ventas.

1. Plantilla de canal de ventas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Realice el seguimiento de todos los clientes y clientes potenciales con la plantilla de canalización de ventas de ClickUp.

Tu canal de ventas ofrece una vista clara de todo el proceso de ventas: prospección, calificación de clientes potenciales, propuestas, negociación, cierre de acuerdos y formalización de contratos. Esta visibilidad ayuda a mejorar el desarrollo de productos, la gestión del inventario, la previsión de ingresos y la resolución de retos.

Por ejemplo, la plantilla ClickUp Sales Pipeline es una plantilla totalmente personalizable que le permite gestionar los datos de los clientes potenciales y visualizar el embudo de ventas.

Con más de 30 estados personalizados, cuatro vistas personalizadas diferentes, Campos personalizados y funciones de gestión de proyectos, puede optimizar cada fase del proceso de ventas, mejorar la comunicación y la colaboración entre los representantes de ventas y priorizar los clientes potenciales en función de la urgencia, el valor y el potencial.

2. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Evalúa el rendimiento de los representantes de ventas y gestiona mejor el proceso de ventas con la plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp.

¿Está cansado de tener que utilizar varias herramientas para recopilar datos de ventas?

Utilice la plantilla ClickUp Sales Tracker para obtener una vista clara de las partes móviles de su proceso de ventas.

Puede establecer los objetivos de ventas semanales y mensuales de su equipo y organizar las tareas en cinco estados, incluyendo «Objetivo alcanzado», «Objetivo no alcanzado», «Completada», «No iniciada» y «En curso», para realizar el seguimiento del progreso.

Esta plantilla gratuita le permite supervisar el rendimiento individual y del equipo en tiempo real, analizar datos, compararlos con registros históricos y tomar decisiones basadas en datos.

Después de analizar los datos de ventas, usa los resultados para elaborar informes o presentaciones y revisar, recompensar a los empleados y establecer nuevas metas semanales/mensuales.

3. Plantilla de informe de ventas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Recopile métricas de ventas clave y obtenga claridad con la plantilla de informes de ventas de ClickUp.

Generar un informe de ventas detallado y realizar el seguimiento de las métricas no tiene por qué ser complicado. La plantilla de informe de ventas de ClickUp le facilita el seguimiento de las métricas clave, la supervisión del progreso de las ventas y la identificación de áreas de mejora.

Cree campos personalizados como Región de ventas, Logros de ventas, Año de ventas, Trimestre de ventas y mucho más para almacenar y visualizar datos críticos. Utilice la vista Tabla de ClickUp para analizar patrones y tendencias en el rendimiento de las ventas, comprender mejor a los clientes y descubrir oportunidades de crecimiento.

Una vez que haya completado el seguimiento de los datos, comparta los conocimientos y conclusiones en un informe visual con las partes interesadas.

💡Consejo profesional: La forma más inteligente de realizar el seguimiento de los datos de ventas críticos y del rendimiento del equipo es a través de los paneles de ClickUp. Cree un panel de control de ventas personalizado para realizar el seguimiento y destacar las métricas clave y tomar decisiones basadas en datos.

4. Plantilla de KPI de ventas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Establece metas medibles y realiza el seguimiento de los KPI relevantes con la plantilla de KPI del equipo de ventas de ClickUp.

La plantilla de KPI de ventas de ClickUp le ayuda a establecer metas medibles, supervisar los KPI clave y medir el éxito de su estrategia de ventas. Es fundamental para mejorar el rendimiento de las ventas, aprovechar las oportunidades y aumentar los ingresos.

Para visualizar el rendimiento de las ventas, configura los KPI utilizando Campos personalizados, como los ingresos mensuales por ventas, el valor medio de los pedidos, la tasa de conversión, el valor del ciclo de vida del cliente y las ventas repetidas.

Considere esta plantilla como un mapa que proporciona total transparencia y claridad en los KPI para facilitar una toma de decisiones más rápida y alcanzar los objetivos comerciales de ventas.

5. Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Actualiza el estado de cada cliente en el proceso de ventas y realiza el seguimiento del progreso general con la plantilla de llamadas de ventas de ClickUp.

¿Le cuesta gestionar la captación de clientes?

La plantilla de llamadas de ventas de ClickUp le ayuda a registrar los detalles de las llamadas, analizar el rendimiento de los representantes de ventas y asignar tareas de seguimiento. Como resultado, puede controlar las operaciones de ventas, maximizar la eficiencia y ahorrar tiempo.

Esta plantilla de ventas en particular le ayuda a supervisar las llamadas de ventas y medir el rendimiento de los representantes de ventas para encontrar áreas de mejora. Puede invitar a los representantes de ventas a colaborar y asegurarse de que todas las partes interesadas estén en sintonía con estos datos consolidados.

💡Consejo profesional: utilice ClickUp Docs para almacenar todos los documentos necesarios para las llamadas de ventas, como guiones, folletos, presentaciones y materiales gratuitos, en un solo lugar. Invite a su equipo a compartir sugerencias utilizando la función de colaboración en tiempo real.

6. Plantilla de plan de ventas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Realice el seguimiento de las metas de ventas y ajuste las estrategias con la plantilla de plan de ventas de ClickUp.

Como ejecutivo de ventas, crear el plan de ventas adecuado, establecer objetivos claros y desarrollar estrategias puede resultar abrumador.

La plantilla de plan de ventas de ClickUp ayuda a crear un plan de ventas completo para impulsar los resultados. Esta plantilla fácil de usar es perfecta para aquellos que buscan comprender mejor a los clientes, establecer una estructura de tareas clara y aumentar la visibilidad del progreso de las ventas.

Con cinco estados personalizados, cuatro campos personalizados y cinco vistas personalizadas diferentes, puede acceder fácilmente a los datos, visualizar los pasos de un plan de ventas y supervisar el progreso. Además, puede mejorar el seguimiento del plan de ventas con funcionalidades matizadas, como el etiquetado, las subtareas anidadas, las personas asignadas múltiples y los rótulos de prioridad.

En general, esta plantilla gratuita de plan de ventas garantizará que los miembros del equipo estén en sintonía durante todo el proceso de ventas: estableciendo metas, realizando el seguimiento del rendimiento, superando posibles retrasos y retos, y alcanzando el éxito.

7. Plantilla de proceso de ventas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Optimice los procesos de ventas y cierre más acuerdos con la plantilla de procesos de ventas de ClickUp.

La plantilla de proceso de ventas de ClickUp guía a los representantes de ventas, ejecutivos y personal de soporte al cliente a través del proceso de convertir clientes potenciales en clientes habituales.

Con esta plantilla fácil de usar para principiantes, puede aclarar su proceso de ventas y proporcionar una estructura para que los equipos de ventas se centren en los próximos pasos. Además de identificar áreas de mejora y permitir a los equipos optimizar el proceso de ventas, la plantilla ayuda a incorporar fácilmente a los nuevos empleados de ventas, ya que pueden empezar a trabajar en las tareas consultándola.

Esta plantilla gratuita está diseñada para ayudar a todos los miembros del equipo de ventas a gestionar todo el proceso de ventas de forma más rápida y eficiente. Puede optimizar el proceso de ventas con funciones avanzadas como gráficos, etiquetas, advertencias de dependencia, correos electrónicos, etc.

8. Plantilla de incorporación del equipo de ventas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Incorpore rápidamente a los vendedores y dótelos de los conocimientos adecuados utilizando la plantilla de incorporación del equipo de ventas de ClickUp.

Crear material de incorporación del equipo de ventas desde cero requiere mucho tiempo y esfuerzo.

Ahí es donde la plantilla de incorporación de ventas de ClickUp simplifica el proceso. Cinco campos personalizados, como el correo electrónico, el número de contacto, el tipo de empleo, la fecha de inicio oficial y la fecha de orientación, ayudan a recopilar la información necesaria para la incorporación. La vista Gantt de ClickUp facilita la visualización de los flujos de trabajo de incorporación, la gestión de tareas con etiquetas de prioridad y el seguimiento del progreso en tiempo real.

Aprovecha ClickUp Docs para realizar el uso compartido de recursos como documentación sobre el proceso de ventas, información sobre productos y materiales de formación con los nuevos empleados. ClickUp Automatización ayuda a automatizar las tareas repetitivas para liberar a los representantes de ventas y optimizar la gestión de proyectos para los equipos de ventas.

La plantilla de incorporación del equipo de ventas de ClickUp le permite crear un proceso de incorporación fluido, lo que ayuda a los nuevos empleados a ponerse al día rápidamente y maximiza la productividad del personal del equipo de ventas existente.

9. Plantilla de CRM de ventas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Obtenga visibilidad de los datos de los clientes y gestione eficazmente a los clientes con la plantilla CRM de ventas de ClickUp.

La plantilla CRM de ventas de ClickUp ayuda a gestionar clientes potenciales, visualizar oportunidades de venta, organizar contactos y descubrir información única.

Crea tareas con más de 20 estados personalizados, como «Activo», «En curso», «En negociaciones», «En proceso de incorporación» y «Cerrada».

ClickUp Automatización va más allá al automatizar el flujo de trabajo del correo electrónico para enviar actualizaciones oportunas sin esfuerzo manual.

Por ejemplo, necesita enviar correos electrónicos de seguimiento a los clientes potenciales con los que ha mantenido conversaciones preliminares durante la última semana. ClickUp Brain puede generar correos electrónicos personalizados para cada cliente potencial. Esto le ahorra horas de trabajo y acorta el ciclo de ventas al automatizar los seguimientos.

Aprenda consejos y trucos para escribir correos electrónicos eficaces con ClickUp Brain.

Solo tienes que escribir tu consulta y recibirás orientación personalizada de tu propio asistente de IA.

Crea estrategias de ventas eficaces con ClickUp.

Una plantilla de ventas te ayuda a realizar el seguimiento de las actualizaciones de tu equipo de ventas, gestionar los clientes potenciales, comprender mejor a tus clientes y crear planes de ventas eficaces.

¿Qué hace que ClickUp destaque? Sus funciones avanzadas le permiten colaborar con el equipo de ventas, ayudan a escalar de forma sostenible y personalizan sus flujos de trabajo de ventas.

¿Lo mejor de todo?

Las funciones de automatización e IA de ClickUp le permiten ahorrar tiempo, mejorar la eficiencia y optimizar todo el proceso de ventas, ayudándole a convertir a los clientes potenciales en clientes fieles.

¿Listo para mejorar tu estrategia de ventas? Regístrate gratis en ClickUp para descargar y utilizar estas eficaces plantillas de ventas.