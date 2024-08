10 herramientas imprescindibles en su pila tecnológica de ventas

En mis años de trabajo con líderes de ventas y perfeccionando estrategias de ventas, he visto de primera mano la transformación que puede aportar una pila de tecnología de ventas bien ensamblada.

Hoy en día, 90% de las empresas utilizan al menos dos herramientas de enriquecimiento de prospectos para conocerlos mejor. Sin embargo, 77% de los representantes de ventas creen que las organizaciones no invierten lo suficiente.

Una pila tecnológica de ventas moderna no consiste en comprar los mejores productos. Se trata más bien de comprender sus necesidades y enfoque y priorizar las funciones y herramientas en consecuencia. Inversiones inteligentes en ventas pila tecnológica dará sus frutos, mejorando la eficiencia y aumentando los ingresos.

En este artículo hablaré de las 10 herramientas indispensables que todo vendedor debería tener en su arsenal, basándome en mi propia experiencia.

¿Qué es una pila tecnológica de ventas?

Una pila de tecnología de ventas es esencialmente su arsenal de herramientas y plataformas de software elegidas específicamente para agilizar y potenciar el proceso de ventas. Equipa a los equipos de salida al mercado (GTM) con todo lo que necesitan para:

Gestionar eficazmente los clientes potenciales

Interactuar eficazmente con clientes y clientes potenciales

Medir todas las interacciones para impulsar el crecimiento de los ingresos

Cada herramienta de la pila tecnológica de ventas cumple una función única y da soporte a las distintas fases del ciclo de compra, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos.

Sin embargo, no basta con tener estas herramientas; deben integrarse estratégicamente para que funcionen a la perfección. Esta integración garantiza que el proceso de ventas proporcione una experiencia fluida tanto a los vendedores como a los clientes.

¿Cómo elegir las herramientas adecuadas para su pila tecnológica de ventas?

según informe sobre el estado de las ventas de Salesforce la redundancia de utilizar varias aplicaciones para las mismas funciones puede generar confusión y dificultar la alineación del equipo.

Le aconsejo que se plantee estas seis preguntas fundamentales para asegurarse de que selecciona las herramientas adecuadas para su arsenal:

**1. ¿Qué software utiliza actualmente?

Revise las herramientas que su equipo utiliza activamente frente a las que acumulan polvo virtual. A veces, menos es más si significa mantener las herramientas que realmente añaden valor y son las preferidas por su equipo. Identifique los solapamientos en los que distintas herramientas sirven para lo mismo y consolídelas para evitar costes innecesarios.

2. ¿Cuáles son sus necesidades específicas y sus puntos débiles?

Identifique exactamente los puntos débiles de su proceso de ventas. ¿Se trata de la generación de oportunidades, el seguimiento de clientes o el cierre de acuerdos? Elija herramientas que aborden eficazmente estos cuellos de botella específicos.

**3. ¿Le ayudarán las herramientas a alcanzar sus indicadores clave de rendimiento?

Cualquier herramienta nueva debe alinearse con sus objetivos empresariales más amplios. Tanto si se trata de aumentar los ingresos como de mejorar la fidelización de los clientes, asegúrate de que la herramienta desempeña un papel claro en tu estrategia.

4. ¿Pueden las herramientas integrarse sin problemas con su pila actual?

La capacidad de integración puede ser decisiva para la utilidad de una herramienta de ventas, sobre todo si se quieren funciones de automatización de ventas. Opte por herramientas que se integren perfectamente en su ecosistema actual para mejorar los flujos de trabajo en lugar de interrumpirlos.

**5. ¿Cuál es la carga de trabajo de implantación y gestión?

Considere el esfuerzo necesario para incorporar y mantener las nuevas herramientas. Su objetivo debe ser adoptar soluciones fáciles de integrar y gestionar sin una gran intervención de TI.

**6. ¿Cómo se adaptarán estas herramientas a su empresa?

Analice sus necesidades actuales y su futuro. Asegúrese de que las herramientas elegidas pueden ampliarse y evolucionar a medida que crece su empresa, desbloqueando potencialmente nuevas capacidades cuando sea necesario.

Las 10 mejores herramientas para construir su pila tecnológica de ventas en 2024

Con una pila tecnológica bien equipada, su equipo poseerá todas las herramientas necesarias para prosperar en el mercado competitivo. Estas son las 10 herramientas de software de ventas esenciales que le ayudarán a conseguirlo.

1. ClickUp - La mejor herramienta de gestión de proyectos de ventas

planifique su actividad comercial diaria con ClickUp_ clickUp para equipos de ventas proporciona una plataforma todo en uno que centraliza todos los aspectos de la gestión de ventas en un entorno cohesionado. ClickUp ofrece un conjunto integrado de funciones diseñadas para optimizar y agilizar sus procesos de ventas, ya se trate del seguimiento del progreso de los clientes potenciales, de la gestión de las relaciones con los clientes o de la coordinación de campañas de ventas. ClickUp CRM permite a sus equipos gestionar las actividades de ventas mediante flujos de trabajo personalizables. Le permite visualizar su canal de ventas en el formato que mejor se adapte al estilo de su equipo Diagramas de Gantt de ClickUp , Vistas del tablero ClickUp o cualquiera de las versátiles opciones de visualización de ClickUp.

¿Qué hace de ClickUp la mejor herramienta de gestión de proyectos de ventas?

elija entre más de 1.000 aplicaciones para integrarse con la plataforma de gestión de ventas ClickUp y agilizar su flujo de trabajo

En primer lugar, ClickUp se integra sin esfuerzo con sus herramientas de ventas, garantizando que pueda conectar sus herramientas de ventas directamente con su flujo de trabajo sin interrupciones. Esta Integración de ClickUp es crucial para mantener un flujo operativo fluido y permitirle aprovechar las mejores funciones de cada herramienta.

Desde el punto de vista operativo, Automatizaciones ClickUp es una herramienta revolucionaria para los equipos de ventas. Al automatizar las tareas rutinarias, la plataforma libera a sus representantes de ventas para que puedan centrarse en interactuar más eficazmente con los clientes y cerrar acuerdos.

Esta automatización facilita un movimiento más fluido de los clientes potenciales a través del canal de ventas y permite actualizaciones y asignaciones de tareas puntuales, algo fundamental para los entornos de ventas de ritmo rápido.

Por si fuera poco, El cerebro de ClickUp de ClickUp facilita el trabajo diario de sus representantes de ventas mediante la infusión de IA en las tareas cotidianas. Con Brain, puede automatizar las actualizaciones rutinarias, gestionar tareas y liberar a sus representantes de ventas para que se centren en conectar con los clientes y cerrar acuerdos.

Con funciones como AI Knowledge Manager, los profesionales de ventas pueden acceder al instante a información detallada sobre tareas, documentos e interacciones con clientes. Además, ClickUp Herramienta de IA para CRM de ventas de generar informes de progreso y resúmenes en tiempo real garantiza que las estrategias de ventas se ajusten a los datos actuales.

utilice ClickUp Brain para autogenerar correos electrónicos personalizados_

Las funciones avanzadas de colaboración de ClickUp unen todas estas características, incluyendo Vista de chat de ClickUp , Tareas ClickUp y creación de subtareas, y Documentos de ClickUp compartir. Estas herramientas minimizan las barreras de comunicación y permiten que todos los miembros del equipo estén informados de los últimos avances.

Además de estas características, ClickUp ofrece una amplia gama de herramientas de productividad de ventas, incluyendo plantillas para simplificar y optimizar todos los aspectos del proceso de ventas para los representantes de ventas, desde el seguimiento de las llamadas y la gestión de los pipelines hasta la generación de informes detallados.

Mejore sus operaciones de ventas con las plantillas de ClickUp

Realice una planificación eficaz de las llamadas, la preparación del material y el seguimiento del rendimiento con la plantilla de llamadas de ventas de ClickUp

Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp es totalmente personalizable y agiliza la gestión de las llamadas de ventas. Permite a su equipo realizar un seguimiento de las interacciones, organizar los datos de ventas de forma centralizada y realizar un seguimiento puntual de los clientes potenciales. Con funciones como estados y campos personalizados, ofrece una gestión detallada de cada oportunidad de venta, desde el contacto inicial hasta el cierre del trato. Descargar esta plantilla

Haga un seguimiento del rendimiento de su equipo de ventas en diferentes plazos y métricas con la plantilla de informe de ventas de ClickUp

Plantilla de informe de ventas de ClickUp hace un seguimiento y analiza el rendimiento de las ventas a través de diferentes métricas y plazos. Es perfecta para los equipos de ventas que desean visualizar tendencias, supervisar logros y tomar decisiones basadas en datos. Con vistas adaptadas a informes anuales, trimestrales y mensuales, simplifica el seguimiento del rendimiento y ayuda en la planificación estratégica. Descargar esta plantilla

Visualice todo su embudo de ventas con la plantilla de canal de ventas de ClickUp

Plantilla de canal de ventas ClickUp ayuda a los equipos de ventas a realizar un seguimiento y una gestión eficaces de los clientes potenciales mediante un marco coherente de procesos y cualificación de acuerdos. Con 14 estados personalizados y varios automatismos, esta plantilla proporciona un enfoque estructurado para nutrir a los clientes potenciales e impulsar los acuerdos hacia el cierre. Es especialmente beneficiosa para los gestores y representantes de ventas que buscan agilizar sus procesos de ventas y aumentar la eficiencia general de las ventas. Descargar esta plantilla

Las mejores características de ClickUp

Adapte suCRM SaaS para adaptarse a las necesidades específicas de su equipo y gestionar visualmente su canal de ventas para un mejor seguimiento y previsión

Integre sin esfuerzo con una variedad de aplicaciones como Hubspot y Salesforce, asegurándose de que sus herramientas trabajan juntas sin problemas para mejorar la productividad

Automatiza las tareas de ventas repetitivas con ClickUp Automations , permitiendo a tu equipo centrarse en captar clientes y cerrar acuerdos de forma más eficiente

, permitiendo a tu equipo centrarse en captar clientes y cerrar acuerdos de forma más eficiente Aprovecha ClickUp Brain para buscar y encontrar información rápidamente, y gestionar tareas de forma eficiente, asegurando que tus estrategias de ventas estén estructuradas y sean efectivas

para buscar y encontrar información rápidamente, y gestionar tareas de forma eficiente, asegurando que tus estrategias de ventas estén estructuradas y sean efectivas Facilite la comunicación en tiempo real con las funciones Asignados y @mención

Colabore y comparta documentos fácilmente dentro de su equipo con ClickUp Docs y haga que la documentación sea más transparente

Acceda a una amplia gama deplantillas de ventas de ClickUp para agilizar su proceso, desde el seguimiento de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje al trabajar con las plantillas de ventas

Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Empresas: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 5$ al mes por miembro del espacio de trabajo

Calificaciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ opiniones)

4.7/5 (9,000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (4,000+ opiniones)

2. HubSpot CRM - Mejor software de gestión de relaciones con clientes (CRM)

vista del cuadro de mando a través de HubSpot HubSpot CRM centraliza y agiliza todos los aspectos de la gestión de ventas ofreciendo herramientas diseñadas para impulsar la productividad de tus equipos de ventas. En su esencia, HubSpot actúa como un software de mapeo de relaciones .

Su CRM permite a los responsables de ventas visualizar todo su pipeline de ventas a través de un panel intuitivo y en tiempo real.

Me parece una herramienta muy completa que permite hacer un seguimiento de la actividad de ventas, la productividad y el rendimiento individual. Ayuda a los responsables a identificar oportunidades de crecimiento y a gestionar eficazmente las cuotas sin la molestia de las actualizaciones manuales.

Hubspot suele ser una de las favoritas de las nuevas empresas. Su nivel gratuito ofrece todo lo necesario para gestionar una operación de ventas a pequeña escala sin gastar demasiado por adelantado.

Las mejores características de HubSpot CRM

Gestiona todo el ciclo de ventas desde el contacto inicial hasta el seguimiento postventa en una plataforma unificada

Personalice los registros de contactos y empresas, los pipelines de ventas y los paneles de análisis para adaptarlos a estrategias de ventas específicas

Integración perfecta con numerososherramientas de ventas y aplicaciones a través del amplio ecosistema de integración de HubSpot

Agiliza los procesos de ventas automatizando las tareas rutinarias, lo que permite a los equipos de ventas concentrarse en captar clientes y cerrar acuerdos

Limitaciones de HubSpot CRM

Aunque es muy versátil, la versión gratuita puede ser limitada para equipos grandes o para aquellos que necesitan funciones más avanzadas

Precios de HubSpot CRM

Plataforma de cliente profesional : 1080 $/mes (para 5 puestos)

: 1080 $/mes (para 5 puestos) Plataforma de clientes Enterprise: 4.000 $/mes (para 7 puestos)

Valoraciones y reseñas de HubSpot CRM

G2 : 4.4/5 (11.000+ opiniones)

: 4.4/5 (11.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (más de 4.000 opiniones)

3. Outreach - Mejor automatización y alcance por correo electrónico

cuadro de mandos de ventas vía_ alcance La divulgación es un herramienta de automatización de ventas que le permite seguir y analizar fácilmente sus actividades de ventas en tiempo real, ayudándole a comprender lo que funciona y lo que no.

Esta plataforma también asesora a su equipo sobre el terreno, mostrándoles cómo tomar decisiones más inteligentes que generen más ingresos. Gestionará los acuerdos de forma más eficaz y conseguirá que las cosas avancen sin problemas hacia el cierre. Además, Outreach le garantiza que se centrará en las tareas adecuadas y se comunicará con eficacia, aumentando así sus posibilidades de organizar más reuniones y cerrar más acuerdos.

Personalmente, lo que más me gusta son los datos de clientes potenciales y las métricas de compromiso. Esta función me ayuda a determinar las horas de contacto ideales y las plantillas de correo electrónico que mejor funcionan, e incluso analiza el sentimiento de las respuestas. Puede que sean cosas sencillas, pero me ayudan a adaptar mis mensajes para conseguir el máximo impacto.

Las mejores funciones de divulgación

Cree un proceso de ventas repetible y alineado que aclare qué impulsa las ganancias y las pérdidas con información basada en datos

Identificar las carencias de habilidades y proporcionar formación en tiempo real para mejorar la toma de decisiones y las actividades que generan ingresos

Simplifique la gestión de las partes interesadas e identifique las siguientes mejores acciones en su proceso de ventas aprovechando las guías de acuerdos

Utilice los datos de los clientes potenciales para elaborar comunicaciones oportunas y relevantes con el fin de aumentar las tasas de reuniones y oportunidades con la prospección saliente.

Utilizar la IA predictiva para desarrollar previsiones de ventas flexibles y precisas, lo que permite realizar pruebas rápidas de suposiciones y una planificación sólida basada en datos de acuerdos reales

Limitaciones de alcance

Los usuarios han señalado la necesidad de una interfaz de correo electrónico más grande para una mejor visibilidad de los mensajes

Los usuarios han pedido un proceso más ágil para enviar correos electrónicos masivos a través de múltiples contactos y organizaciones

Precios de alcance

Precios personalizados

Calificaciones y reseñas de alcance

G2 : 4.3/5 (más de 3.000 opiniones)

: 4.3/5 (más de 3.000 opiniones) Capterra: 4.4/5 (más de 200 reseñas)

4. Salesloft - Mejor plataforma de compromiso de ventas

vista del salpicadero via *[_Salesloft](https://www.salesloft.com/platform/sales-performance-dashboard)* Con funciones como Cadence, SalesLoft permite a los equipos crear y nutrir sus canales de ventas de forma eficaz. La herramienta de conversaciones profundiza en las interacciones para encontrar perspectivas y oportunidades de coaching en tiempo real, mejorando el rendimiento de los representantes y su capacidad de toma de decisiones.

Los módulos de ofertas y previsiones agilizan la gestión de la cartera de pedidos y predicen los resultados futuros de las ventas, lo que ayuda a los equipos a cerrar más tratos de forma eficaz.

Para mí, Rhythm de SalesLoft, un motor impulsado por IA, fue muy valioso. Alinea las señales del comprador directamente en el proceso de ventas, asesorando a los equipos sobre las acciones más eficaces en los momentos críticos. Esta integración aumenta la velocidad y la precisión de las actividades de ventas y, en última instancia, incrementa las tasas de conversión y los ingresos.

Las mejores características de Salesloft

Construir y nutrir pipelines con herramientas de proceso de ventas racionalizadas

Obtenga información en tiempo real y proporcione asesoramiento a partir de las interacciones de ventas en curso

Utilizar herramientas avanzadas para predecir los resultados de ventas con alta precisión

Aproveche un motor de IA para obtener información procesable en tiempo real a partir de las señales del comprador y los micro momentos

Limitaciones de Salesloft

Los usuarios se han quejado una y otra vez de que no pueden actualizar la información de contacto directamente dentro de la plataforma

Precios de Salesloft

Precios personalizados

Calificaciones y reseñas de Salesloft

G2 : 4.5/5 (3,000+ opiniones)

: 4.5/5 (3,000+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (más de 200 opiniones)

5. ZoomInfo - La mejor inteligencia de ventas y prospección

cuadro de mandos de ZoomInfo via_ soluciones RFDM ZoomInfo proporciona a los equipos una visión profunda y práctica de sus compradores más valiosos, agilizando la conexión con los clientes potenciales.

Aprovechando los completos datos B2B de ZoomInfo, los profesionales de ventas pueden localizar a sus clientes ideales e interactuar con ellos de forma más eficaz que nunca, mejorando significativamente su capacidad para cerrar acuerdos con rapidez.

Esta plataforma, uno de los competidores originales de LinkedIn, identifica clientes potenciales. Proporciona un contexto rico que permite a los equipos de ventas acercarse a cada cliente potencial con estrategias personalizadas, lo que aumenta enormemente las probabilidades de éxito.

Puedo integrar sus herramientas basadas en IA, como ZoomInfo Copilot, en mi pila tecnológica, que incluye CRM, correo electrónico y calendario, para guiar a mi equipo hacia las cuentas más activas y prometedoras y los responsables de la toma de decisiones adecuados.

Las mejores características de ZoomInfo

Descubra información en tiempo real con datos B2B de confianza para la prospección específica

Conecte los equipos de ventas y marketing en una plataforma unificada para una interacción perfecta

Automatice la captación de clientes para agilizar el proceso de ventas

Utilizar IA sofisticada para identificar las mejores cuentas y las acciones de ventas óptimas

Genere previsiones de ventas flexibles y precisas para impulsar la toma de decisiones estratégicas

Limitaciones de Zoominfo

Algunos usuarios han informado de incoherencias ocasionales en los datos, como información de contacto obsoleta o títulos incorrectos

Precios de Zoominfo

Precios personalizados

Calificaciones y reseñas de Zoominfo

G2: 4,4/5 (más de 8.000 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 200 opiniones)

6. Highspot - Mejor herramienta de capacitación de ventas

tablero de mandos de HighSpot _via G2 Highspot capacita a los equipos de ventas proporcionándoles una solución basada en inteligencia artificial plataforma de capacitación de ventas que mejora todos los aspectos del proceso de ventas. Highspot garantiza que los representantes de ventas dispongan de los recursos adecuados en el momento oportuno para captar y convertir compradores mediante la gestión de contenidos de ventas, la ejecución de jugadas de ventas eficaces y la oferta de formación y entrenamiento sólidos.

Sus completas funciones de análisis e integración permiten a los equipos obtener información valiosa sobre la salida al mercado, lo que se traduce en un aumento de las tasas de éxito, una incorporación más rápida y un mayor cumplimiento de las cuotas de ventas.

Sus funciones avanzadas de gestión de contenidos han cambiado las reglas del juego para mí. Con este aspecto de capacitación de ventas, Highspot me ayuda a centralizar y buscar todo mi material de ventas -presentaciones, tarjetas de batalla, análisis de la competencia- en una ubicación de fácil búsqueda.

Las mejores funciones de Highspot

Organizar eficazmente el contenido de capacitación de ventas para garantizar una interacción oportuna con los clientes

Ejecutar jugadas de ventas precisas y libros de jugadas para impulsar un rendimiento constante

Incorporar y formar rápidamente a los representantes de ventas con herramientas completas

Utilizar potentes herramientas de análisis para obtener información procesable sobre la salida al mercado

Limitaciones de los puntos fuertes

Se necesita más flexibilidad en el diseñador de páginas inteligentes para facilitar los ajustes de imagen

Se necesitan mejoras en los componentes de formación para incluir preguntas tipo encuesta

Precios de Highspot

Precios personalizados

Valoraciones y críticas de Highspot

G2 : 4.7/5 (más de 1.000 opiniones)

: 4.7/5 (más de 1.000 opiniones) Capterra: 4.6/5 (40+ reseñas)

7. Tableau - Mejor análisis e informes de ventas

interfaz de canalización de ventas a través de Tableau Tableau es un software de seguimiento de ventas que transforma la forma en que los equipos de ventas interpretan los datos y actúan sobre ellos. Sus análisis intuitivos y visuales hacen que los datos complejos sean accesibles, lo que permite a los equipos de ventas obtener información detallada rápidamente. Al integrarse a la perfección con Salesforce CRM, Tableau proporciona una visión completa del rendimiento de las ventas, la gestión de canalizaciones y el comportamiento de los clientes.

Las funciones de IA y aprendizaje automático de la plataforma proporcionan análisis predictivos que ayudan a los equipos de ventas a anticipar tendencias y tomar decisiones basadas en datos. Con Tableau, mi equipo de ventas puede crear fácilmente paneles interactivos y compartibles que mejoran la colaboración e impulsan los resultados.

La función de desglose me resulta útil para investigar puntos de datos específicos. Puede ayudar a diagnosticar problemas, comprender tendencias y realizar ajustes específicos en la estrategia de ventas.

Es una herramienta indispensable para cualquier equipo de ventas que quiera ser competitivo y basarse en datos.

Las mejores funciones de Tableau

Visualice datos complejos con cuadros de mando intuitivos e interactivos

Integración con Salesforce CRM para obtener información exhaustiva sobre las ventas

Utilice IA y aprendizaje automático para análisis predictivos

Cree y comparta fácilmente informes dinámicos entre equipos

Conéctese a una amplia gama de fuentes de datos para un análisis holístico

Limitaciones de Tableau

Una de las herramientas de BI más caras, lo que puede disuadir a las pequeñas empresas

Problemas de rendimiento con grandes conjuntos de datos que requieren optimización para un mejor manejo

Precios de Tableau

**Precios personalizados

Valoraciones y críticas de Tableau

G2 : 4.4/5 (2.000+ opiniones)

: 4.4/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (2000+ opiniones)

8. PandaDoc - Mejor herramienta de gestión documental

interfaz de documentos Pandadoc a través de flujos de páginas PandaDoc destaca como la principal herramienta de gestión de documentos para equipos de ventas. Proporciona una forma ágil y eficiente de gestionar propuestas, contratos y presentaciones en un único espacio.

Con la introducción de PandaDoc Rooms, los procesos de ventas se aceleran significativamente, permitiendo a los equipos colaborar más eficazmente y cerrar acuerdos más rápido.

Lo que más me llamó la atención es que la plataforma permite la edición mediante arrastrar y soltar, junto con más de 750 plantillas listas para usar, lo que facilita la creación y personalización rápidas de documentos.

Las integraciones CRM nativas garantizan que todos los datos sean coherentes en todo el flujo de trabajo de ventas. Además, PandaDoc mejora la seguridad de los documentos con firmas electrónicas legalmente vinculantes y permite el cobro instantáneo de pagos directamente a través de los documentos, lo que aumenta la productividad general y reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas.

Las mejores características de PandaDoc

Crea y personaliza documentos rápidamente con la edición de arrastrar y soltar y más de 750 plantillas

Colabora eficientemente con PandaDoc Rooms para propuestas, contratos y presentaciones

Seguimiento del estado de los documentos en tiempo real con notificaciones de visualización, firma y aprobación

Integración perfecta con sistemas CRM para mantener datos coherentes en todos los flujos de trabajo

Cobra pagos instantáneamente desde los documentos para aumentar las tasas de cierre

Limitaciones de PandaDoc

El tiempo de inactividad ocasional puede ser inconveniente, pero es un problema común a todas las plataformas

Precios de PandaDoc

Esenciales : 35 $/usuario/mes

: 35 $/usuario/mes Empresas : 65 $/usuario/mes

: 65 $/usuario/mes Empresas: Personalizado

Valoraciones y críticas de PandaDoc

G2 : 4.7/5 (2.000+ opiniones)

: 4.7/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (1000+ reseñas)

9. Zoom - La mejor herramienta para llamadas de ventas y videoconferencias

interfaz de videoconferencia Zoom via_ Pitt Edu Zoom proporciona una plataforma fiable e intuitiva para reuniones virtuales que es fundamental en el entorno digital de ventas actual. Sus sólidas funciones, que incluyen audio y vídeo de alta calidad, pantalla compartida y opciones de grabación, garantizan que las reuniones de ventas, las presentaciones a clientes y los seminarios web se lleven a cabo con fluidez y eficacia.

Al integrar reuniones, chat de equipo, teléfono, correo y calendarios en una única plataforma, Zoom simplifica los flujos de trabajo de comunicación para sus equipos de ventas.

Reduce el desorden de múltiples aplicaciones y mantiene a los equipos de ventas organizados y eficientes. Este enfoque unificado garantiza que cada punto de contacto de comunicación esté perfectamente conectado, lo que facilita a los profesionales de ventas la gestión de sus agendas y seguimientos.

Aunque Zoom no es una herramienta de ventas al uso, la función de transcripción de las reuniones me resulta útil para identificar y aprovechar los "micromomentos" o los puntos de vista únicos de las llamadas con mis clientes.

Las mejores características de Zoom

Realiza videoconferencias fluidas que mejoran el compromiso con el cliente y la colaboración en equipo

Compartir pantallas durante las presentaciones en directo para que los discursos sean más interactivos y atractivos

Grabar las sesiones para revisarlas más tarde o compartirlas con los clientes a modo de seguimiento

Utilice la inteligencia artificial de Zoom para agilizar la programación y automatizar las tareas de comunicación repetitivas

Gestione todas las necesidades de comunicación y programación desde una única plataforma para mantener la concentración y la eficiencia

Limitaciones de Zoom

A pesar de sus amplias funciones, la versión gratuita de Zoom tiene un límite de 40 minutos para las reuniones, lo que puede interrumpir discusiones de ventas más largas a menos que se actualice

Los permisos de grabación están restringidos a los anfitriones y coanfitriones, lo que puede limitar la flexibilidad durante las reuniones.

Precios de Zoom

Básico : Gratis

: Gratis Pro : 14,99 $/mes por usuario

: 14,99 $/mes por usuario Empresas : 21,99 $/mes por usuario

: 21,99 $/mes por usuario Empresas Plus : Consultar precios

: Consultar precios Empresas: Consultar precios

Valoraciones y comentarios de Zoom

G2 : 4.6/5 (54.000+ opiniones)

: 4.6/5 (54.000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (13.000+ opiniones)

10. Zapier - Mejor herramienta de integración y automatización de flujos de trabajo

vista de carpetas a través de zapier Zapier simplifica drásticamente el proceso de ventas mediante la automatización de tareas repetitivas en varias plataformas. Permite a los equipos de ventas centrarse más en interactuar con los clientes potenciales y cerrar acuerdos. Al conectar más de 7.000 aplicaciones, Zapier permite un flujo de datos y una comunicación fluidos entre diferentes herramientas. Garantiza que tus equipos de ventas tengan acceso a la información más actualizada.

Esta integración cambia las reglas del juego a la hora de captar clientes potenciales de múltiples fuentes, enviar correos electrónicos personalizados y programar tareas de seguimiento sin intervención manual. Como resultado, los equipos de ventas pueden reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas, mejorar los tiempos de respuesta y, en última instancia, aumentar su eficiencia y productividad en las ventas.

Con Zapier, los equipos de ventas pueden configurar flujos de trabajo personalizados que activen acciones específicas en función de los datos recibidos, lo que facilita la gestión de todo el ciclo de ventas, desde la prospección hasta el cierre.

Las mejores características de Zapier

Automatiza flujos de trabajo en más de 7.000 aplicaciones como ClickUp, Zendesk Sell y Trello para una integración perfecta de tareas

Agilice la captura de clientes potenciales desde múltiples canales en su sistema CRM

Envíe automáticamente correos electrónicos de seguimiento personalizados para nutrir a los clientes potenciales

Programe llamadas y reuniones de ventas directamente desde su flujo de trabajo

Personaliza los desencadenantes y las acciones para crear soluciones de automatización a medida

Limitaciones de Zapier

Los usuarios señalan que Zapier tiene una colección limitada de aplicaciones a un precio comparativamente alto.

Precios de Zapier

**Gratuito

Profesional : 29,99 $/mes por usuario

: 29,99 $/mes por usuario Equipo : 103,50 $/mes por usuario

: 103,50 $/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y críticas de Zapier

G2 : 4.5/5 (1.000+ opiniones)

: 4.5/5 (1.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (2.000+ opiniones)

Optimice sus procesos de ventas con ClickUp

La elección de la pila tecnológica de ventas adecuada empieza por comprender en profundidad su proceso de ventas y sus necesidades específicas. Las herramientas que elija deben integrarse a la perfección y mejorar todas las fases del ciclo de ventas, desde la generación de oportunidades hasta el cierre de acuerdos.

ClickUp destaca como una solución todo en uno que centraliza todas sus actividades de ventas, desde la gestión de clientes potenciales hasta la renovación, en un único lugar. Utilícela para automatizar tareas rutinarias, mejorar la visibilidad de cada fase del proceso de ventas y potenciar la colaboración. Al aprovechar ClickUp, puede agilizar sus operaciones de ventas y asegurarse de que su equipo sigue siendo productivo y centrado.

¿Está preparado para transformar su proceso de ventas? Registrarse en ClickUp hoy mismo y lleve sus operaciones de venta al siguiente nivel.