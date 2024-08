30+ Herramientas de venta sencillas para pequeñas empresas

¿Qué considera usted una pequeña empresa?

Mamá y papá.

Tienda de la esquina.

Pequeño negocio.

Independientemente de lo que piense al respecto, en realidad las pequeñas empresas son bastante grandes. Dependiendo de a quién preguntes, las pequeñas empresas pueden tener hasta 1.000 empleados. Eso es una gran operación.

El rol de un equipo de ventas en una empresa pequeña puede ser despiadado. Te enfrentas a tus competidores (¡y a veces incluso a tus compañeros de trabajo!) y quieres ser Usain Bolt.

Sin embargo, como te diría tu profesor de economía, el tiempo invertido no equivale al rendimiento de la inversión. No sólo hay que trabajar más rápido y más duro, pero también más inteligente.

También almacena la actividad y las interacciones que tienes con cada prospecto o cliente, como el último correo electrónico o la fecha de la llamada telefónica. Conecta el contacto con una empresa, o con otras empresas con las que esta persona puede haber estado relacionada (¡la gente cambia de trabajo, ya sabes!). Los mejores CRM también puntuarán sus contactos, mostrándole los principales clientes potenciales, el estado de los acuerdos y mucho más para organizar su embudo de ventas.

Si esto le parece intimidante, no se preocupe, no tiene por qué hacerlo todo a la vez. Demasiadas empresas saltan a los grandes como Salesforce sin necesidad de hacerlo.

De hecho, puede que sea mejor empezar con un CRM sencillo y amplíelo a medida que crezca. Por instancia, ClickUp es un herramienta de productividad que también puede ser equipado como CRM con nuestro campos personalizados función.

Puede añadir información de contacto, hacer una lista de los próximos pasos a seguir por el contacto o posible cliente e incluir cualquier archivo adjunto. También puede crear una plantilla para cada nuevo registro de contacto, de modo que siempre disponga de los datos correctos para cada nueva persona que añada.

Herramientas de CRM de ventas recomendadas:

ClickUp : Herramienta flexible que puede personalizar según sus necesidades

IOVOX : Funciona como un CRM para sus llamadas telefónicas. Es muy popular entreinmobiliarias corredores.

Cerrada.io

Pipedrive

CRM menos molesto

Cáscara de nuez : CRM de automatización popular entre los equipos de ventas para el marketing por correo electrónico B2B.

2) Gestión de proyectos

¿Cuál es un lugar fácil para comunicarse con el resto de su equipo sobre cómo progresan los acuerdos o sobre cómo las nuevas funciones, productos o líneas de servicio pueden afectar a los clientes actuales? La mayoría de las empresas vuelcan esas actualizaciones en un Powerpoint, lo envían por correo electrónico a todo el mundo y lo olvidan tres días después.

Meses más tarde, el vicepresidente de ventas sufre un retraso enorme mientras busca en su bandeja de entrada los detalles de esas funciones. ¿Cómo se puede evitar esto? Respuesta: con un gestión de proyectos que es fácil de usar, pero lo suficientemente potente como para que toda la organización se sume a ella. ClickUp tiene las siguientes funciones que necesita para detalles de tareas, comentarios, adjuntos, integraciones y mucho más.

Su equipo de ventas puede dejar comentarios, así como ver proyectos y tareas en tiempo real. O... eso podría ser horrible. Tener una línea divisoria entre equipo de ventas/desarrollo empresarial y producto puede ser útil con cadenas de mando claras.

ClickUp también se ocupa de eso, con espacios individuales y Teams a los que sólo pueden acceder determinados miembros.

Herramientas recomendadas para la gestión de proyectos de ventas:

ClickUp : Interfaz sencilla con muchas funciones gratuitas/a

Xtensio : Plataforma de colaboración en la que los equipos pueden crear contenidos empresariales asombrosos en un abrir y cerrar de ojos

Asana

Trello

Monday

Bonus: Herramientas de seguimiento del tiempo para pequeñas empresas !

3) Firma de documentos

En cualquier empresa con contratos o acuerdos enviarás muchos documentos de un lado a otro. Y no me digas que sigues escaneando y enviando faxes. Eso tiene que cambiar, sobre todo porque no querrás explicarle cómo funciona el fax a tu nuevo becario. No merece la pena perder el tiempo.

Una vez que cierras un trato, no quieres ocuparte también de eso. Necesitas algo rápido, automatización para tener los papeles en la mano y el dinero en el banco.

Firma de documentos recomendada:

4) Gestión de documentos y conocimientos

Para acceder fácilmente a contratos, folletos, guías y actualizaciones de productos, necesitará un sistema de gestión de documentos que ayude a su equipo a encontrar el material necesario. Muchas de las mejores herramientas incluyen archivos adjuntos con historial de versiones y notas para ayudarle a registrar los cambios o actualizaciones que se hayan realizado.

Con esta combinación de herramientas de marketing minorista pueden llevar su estrategia de empresa a niveles completamente nuevos. Le ayudarán a alinear mejor sus equipos de ventas y de marketing equipos de marketing con el fin de alcanzar mayores metas de ingresos y realizar un seguimiento sencillo del rendimiento y las estadísticas.

También es útil que se integren con su herramienta de gestión de proyectos, para que el proceso de actualización sea más rápido. Si utiliza Dropbox o Google Drive ambos integrar con ClickUp.

Gestión recomendada de documentos y conocimientos

5) Programador de reuniones

Programar la próxima demostración o reunión es tan importante como establecer el contacto. Porque, ¿qué sentido tiene no encontrar nunca un momento para hablar? Enviar correos electrónicos de un lado a otro es una tontería cuando hay un montón de herramientas que ofrecen calendario invitaciones y detalles de la reunión.

Añadir un planificador de reuniones como una de sus herramientas de ventas le simplificará la vida y le permitirá realizar algunas demostraciones más. Una vez programada la reunión, utilice ClickUp Reuniones para tomar notas y ajustar elementos de acción.

Herramientas recomendadas para programar reuniones

Calendly : Interfaz sencilla para empezar (integra con ClickUp!)

Clara

6) Automatización y gestión del correo electrónico

Para el equipo de ventas, no basta con estar al tanto del correo electrónico, hay que maximizar su impacto. Muchos programas de correo electrónico le ayudarán a personalizar sus saludos y le notificarán cuando se abran los correos electrónicos. También puedes programar el envío de correos electrónicos a una hora determinada para llegar a tus clientes potenciales en su horario, no en el tuyo.

Muchas herramientas también tienen bandeja de entrada de grupo para que pueda comentar y hablar sobre un correo electrónico con otros miembros del equipo antes de responder. Muchos de estos programas también simplifican la respuesta y el seguimiento de los correos electrónicos.

Recomendado Herramientas de gestión del correo electrónico para equipo de ventas:

ClickUp : Envíe/reciba correos electrónicos, programe tareas, configure automatizaciones, adjunte correos electrónicos a tareas y mucho más.

Front : Agilice la comunicación entre todos los miembros del equipo con correos electrónicos, mensajes sobre productos y mucho más

Bandeja de entrada derecha : Ponga su correo electrónico en piloto automático con secuenciación de correo electrónico, plantillas de correo electrónico y seguimiento de correo electrónico.

EmailAnalytics : Siga y controle el tiempo medio de respuesta de los correos electrónicos, los correos enviados, los correos recibidos y mucho más.

Hubspot

Mailshake

Hiver

Outreach.io

Pabbly

7) Generación y captación de clientes potenciales

Antes, un vendedor eficaz se caracterizaba por llamar a un cliente potencial sin relación previa y cerrar el trato. Las llamadas en frío eran una pérdida de tiempo, excepto para unos pocos elegidos. Pero las llamadas en frío han sido sustituidas por algo más: la llamada en caliente . El marketing de contenidos, el marketing en redes sociales y mucho más han descongelado a posibles clientes antes incluso de que levantes el teléfono (con suerte)

Utilice estas herramientas para ayudarle a crear una mejor conexión, incluida la búsqueda de correos electrónicos y la creación de esa conexión instantánea. Pero, ¿cómo saber por dónde empezar? ¿Comprar esa lista de una enorme base de datos? Probablemente no. Necesita herramientas como Sales Navigator y LeadFuze para ayudarle a crear listas personalizadas que tengan más probabilidades de coincidir con su objetivos de ventas y metas de trabajo .

Herramientas recomendadas para la generación de contactos y la captación de clientes potenciales

8) Videoconferencia

Tengo un amigo en el equipo de ventas que vuela por todo el país, parando para ver a varios clientes por el camino. Una semana está en Filadelfia, la siguiente en Raleigh y luego en Seattle. Eso está muy bien si tu empresa tiene dinero para hacerlo.

No todos trabajamos para empresas que invierten miles de euros a la semana en un equipo de ventas que recorre en zigzag todos los posibles clientes. Pero la siguiente gran herramienta de su arsenal es una plataforma de videoconferencia de calidad para establecer esa conexión personal. Tiene que ser fiable y digna de confianza, y lo más importante: no molesta.

Y olvídese de los inicios de sesión múltiples, ¿a quién le gusta eso? Hay algunas herramientas que funcionan mejor a nivel individual reuniones mientras que otras se adaptan mejor a las conferencias de grupo.

Aparecer.en Cualquiera puede ir al sitio, encontrar a su persona e iniciar sesión. O enviar invitaciones. Reuniones muy sencillas a través del navegador, sin descargas adicionales ni códigos PIN.

Zoom

RingCentral

Skype

Conclusión: Acelere sus ventas

Su meta: más habilidad y capacidad de conexión, porque el vendedor típico sólo gasta 36% de su tiempo con ventas reales. Eso no es bueno. Aunque a veces las ventas pueden parecer un combate cuerpo a cuerpo, se supone que las herramientas de ventas productivas deben trabajar para usted y sus representantes de ventas. ¿Qué pasaría si existiera una IA que le ayudara a futuro del trabajo ?

Hacen que los pequeños pasos diarios, pero necesarios, de las ventas se produzcan con menos fricciones para que su equipo se centre en rendimientos de mayor valor.

Cuando esté listo para ahorrarse un día a la semana y empezar a obtener mayores beneficios, suscríbase a ClickUp's Plan Free Forever ¡!

