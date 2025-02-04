Los 10 mejores programas de gestión de turnos de trabajo en 2025

La gestión de los horarios de los empleados puede convertirse rápidamente en un caos, lo que da lugar a malentendidos, turnos perdidos y errores en las nóminas.

Si eso le suena familiar, no se preocupe. Yo también he pasado por eso.

Afortunadamente, el software de gestión de turnos de los empleados simplifica el proceso al automatizar los horarios, realizar el seguimiento de la asistencia y ahorrar un tiempo valioso.

Pero con tantas opciones disponibles, ¿cómo elegir la mejor?

En este blog, te mostraré las 10 mejores herramientas de gestión de turnos que mi equipo y yo hemos probado para ayudarte a encontrar la solución perfecta.

¿Qué debe buscar en un software de gestión de turnos?

Elegir el software de gestión de turnos adecuado ha transformado mi forma de gestionar los horarios de los empleados, ahorrándome tiempo y eliminando conflictos de programación.

Después de probar varias herramientas, estas son las funciones clave que considero imprescindibles:

Seguimiento de la disponibilidad de los empleados: elija una solución de software de gestión de turnos que registre con precisión la disponibilidad del personal para evitar conflictos en la programación de los empleados y garantizar que los turnos se asignen correctamente.

Funciones de intercambio de turnos: Busque Busque aplicaciones de programación que le permitan crear horarios flexibles y que los empleados puedan intercambiar turnos fácilmente dentro de la plataforma, minimizando las interrupciones y manteniendo el buen funcionamiento de las operaciones.

Integración de nóminas: elija un software de nóminas que se integre perfectamente con su sistema de nóminas para realizar cálculos salariales precisos. Esto ayuda a reducir el trabajo administrativo.

Seguimiento de la asistencia: opte por un software de control de asistencia que registre : opte por un software de control de asistencia que registre la asistencia remota en tiempo real para evitar discrepancias.

Herramientas de comunicación para equipos: busque un software de gestión de turnos en línea que facilite la comunicación rápida entre los gerentes y los empleados y mantenga a todos informados sobre los cambios en los horarios y la disponibilidad del equipo.

Gestión de múltiples equipos: opte por un software de gestión de turnos que tenga compatibilidad con la programación de horarios para empleados de varios equipos o departamentos sin crear confusión.

Teniendo en cuenta estas funciones imprescindibles, ¡descubramos el mejor software de programación que cumple todos estos requisitos!

Los 10 mejores programas de gestión de turnos

Tras una exhaustiva investigación, mi equipo y yo hemos realizado una cuidadosa selección de estas 10 mejores soluciones de software para la gestión de turnos. Estas herramientas pueden ayudarle a optimizar sus complejas necesidades de programación y a mejorar la productividad de su equipo.

1. ClickUp (el mejor para la programación de empleados, el control de tiempo y la gestión de la plantilla)

Organice las tareas sin problemas en la vista de calendario de ClickUp utilizando la función de arrastrar y soltar.

ClickUp ha optimizado enormemente mi flujo de trabajo. Ha transformado la gestión del equipo al optimizar la programación, el seguimiento y la asignación de tareas, todo ello en una potente plataforma.

Con la herramienta ClickUp Calendar View, puedo arrastrar y soltar tareas, establecer plazos y obtener una vista general de todo lo que va a suceder en la semana o el mes siguiente.

También puede sincronizar la herramienta con Google Calendar para alinear todo en todas las plataformas.

Codifique las tareas por colores para resaltar los diferentes niveles de prioridad y trabajar de manera eficiente con el calendario de ClickUp.

Otra funcionalidad en la que confío con frecuencia es la codificación por colores de las diferentes tareas en función de su prioridad. Es perfecta si quieres gestionar varios proyectos simultáneamente.

Por ejemplo, puedo ver cuándo la fecha límite de un proyecto coincide con las vacaciones planificadas de un miembro del equipo y ajustar rápidamente sus tareas.

Asigne comentarios a miembros específicos del equipo y mantenga una comunicación optimizada.

Con la función de control de tiempo de ClickUp, puedes realizar el seguimiento del tiempo directamente en las tareas, tanto si trabajas en el navegador como en la aplicación móvil.

Por ejemplo, puedo registrar el tiempo que dedico a sesiones de formación o reuniones con un solo clic. Los informes de tiempo son útiles cuando necesito revisar cuánto tiempo dedica mi equipo a proyectos específicos.

Registre las horas de trabajo y realice el control de tiempo eficiente con ClickUp Time Tracking.

También puede exportar los datos de control de tiempo para la nómina, lo que simplifica el proceso y reduce los errores manuales. Además, puede marcar el tiempo como facturable, lo que facilita el seguimiento del trabajo que debe facturarse.

Una función destacada que simplifica la gestión de los empleados es la capacidad de optimizar los procesos utilizando la herramienta de recursos humanos de ClickUp. Con funciones como campos personalizados, estados, recordatorios y listas de control, puedo realizar un seguimiento eficiente de todo, desde la contratación hasta la incorporación.

Optimice el proceso de contratación con la herramienta ClickUp HR.

La herramienta me permite configurar tareas para cada fase de contratación, como la selección y las entrevistas, y marcar el progreso utilizando estados como «En curso» o «Completada». Añadir recordatorios y listas de control garantiza que no se pase nada por alto durante la incorporación.

También utilizo funciones de comunicación como ClickUp Comments y ClickUp Chat View para colaborar en tiempo real con otros miembros del equipo. Estas funciones nos mantienen a mi equipo y a mí informados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que no se nos escape nada.

Además, las plantillas de RR. HH. de ClickUp suponen un gran ahorro de tiempo. Me ayudan a evitar empezar desde cero y a crear rápidamente flujos de trabajo para tareas como la contratación de empleados, la incorporación y las evaluaciones de rendimiento.

Plantilla de turnos de personal de ClickUp

Descargar esta plantilla Visualice los días y horarios de trabajo de sus empleados utilizando la plantilla de turnos de personal de ClickUp.

La plantilla de turnos de personal de ClickUp hizo que la gestión de turnos y tareas fuera mucho más eficiente que con las hojas de cálculo. Podía hacer un seguimiento de la disponibilidad de todos, asignar roles e incluso gestionar las solicitudes de permisos, todo en un solo lugar. Esta plantilla le permite:

Mejore la comunicación y la coordinación.

Garantice un control preciso del tiempo.

Optimice la asignación de tareas para obtener la máxima productividad.

Los campos personalizados, como «Horas extras» y «Departamento», me permiten filtrar rápidamente por detalles específicos de los empleados, lo que facilita el seguimiento de quién ha estado trabajando y cuándo. Y como todo está enlazado en un solo entorno de trabajo, nadie tiene que pedirme actualizaciones, ya que pueden verlo todo en tiempo real.

Plantilla de horarios de turnos de ClickUp

Descargar esta plantilla Planifique, organice y realice el seguimiento de la programación de sus equipos utilizando la plantilla de programación de turnos de ClickUp.

También me resulta muy útil la plantilla de turnos de ClickUp para gestionar las operaciones diarias. Antes, programar los turnos era una tarea complicada, pero con ClickUp ahora puedo configurar rápidamente el horario de toda la semana.

Puede arrastrar y soltar turnos, ajustarlos e incluso realizar el seguimiento de las ausencias utilizando Campos personalizados como «Motivo de la ausencia». Esta plantilla me permite:

Obtenga una panorámica clara de las horas de trabajo de los empleados.

Garantice una cobertura adecuada durante las horas punta.

Optimice el proceso de programación y ajuste de los turnos de los empleados.

Minimice el impacto financiero de los conflictos de programación y los cambios de última hora.

Me encanta cómo las tareas se actualizan automáticamente y lo fácil que es comunicar los cambios al equipo. Se acabaron los intercambios de correos electrónicos o textos para solicitar cambios de turno: todo se optimiza con esta plantilla.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La aplicación móvil de ClickUp no ofrece todas las funciones y funcionalidades que ofrece la versión de escritorio.

Debido al gran número de funciones y opciones de personalización, algunos usuarios nuevos notan una curva de aprendizaje.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresas : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4200 opiniones)

2. Deputy (el mejor para gestionar los horarios y el tiempo de los empleados)

via Deputy

Deputy me pareció una herramienta útil para crear y gestionar turnos, asignar tareas y comprobar quién está disponible para trabajar. También es eficaz para gestionar las solicitudes de permisos y las horas extras.

Otra función útil es la posibilidad de realizar el seguimiento de la asistencia de los empleados. Puede ver fácilmente cuándo fichan los empleados al entrar y al salir e identificar cualquier ausencia o retraso.

Bonificación: Echa un vistazo a estas 10 plantillas gratuitas para la gestión del tiempo (Calendarios y horarios).

Las mejores funciones de Deputy

Envíe anuncios, mensajes y recordatorios directamente a su equipo.

Optimice procesos como las aprobaciones de permisos y los cálculos de nóminas.

Obtenga información sobre el rendimiento y la productividad del equipo a través de informes detallados de análisis de la plantilla.

Límites de Deputy

El plan Free no incluye un panel de control de gestión.

La herramienta no tiene una solución para la nómina.

Precios de Deputy

Planificación: 4,50 $ al mes por usuario.

Tiempo y asistencia: 4,50 $ al mes por usuario.

Premium: 6 $ al mes por usuario.

Deputy HR: 2 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Deputy

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

3. Connecteam (el mejor para el seguimiento del tiempo, la asistencia y la finalización de tareas)

vía Connecteam

Connecteam es muy intuitivo, incluso para personas que no son muy expertas en tecnología. Es personalizable, por lo que puede crear listas de empleados y diferentes horarios para diferentes equipos, asignar tareas específicas a los empleados e incluso realizar el seguimiento de su progreso.

Todos los usuarios de Connecteam pueden ver sus turnos y cualquier cambio en tiempo real. La app de gestión de turnos en línea también es ideal para gestionar las solicitudes de permisos y la comunicación del equipo.

Las mejores funciones de Connecteam

Cree y gestione fácilmente los horarios, incluidos los turnos, los descansos y las vacaciones, con la función de arrastrar y soltar.

Controle el tiempo, la asistencia y la ubicación de los empleados en tiempo real.

Integre Connecteam con otras herramientas, como sistemas de nóminas y software de RR. HH.

Límites de Connecteam

Algunos usuarios han informado de que la interfaz puede parecer desordenada y que el sistema de programación puede presentar algunos fallos en ocasiones.

Carece de funciones avanzadas de elaboración de informes y seguimiento financiero.

Precios de Connecteam

Free Forever

Operations Basic : 29 $ al mes.

Operaciones avanzadas : 49 $ al mes.

Operations Expert : 99 $ al mes.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Connecteam

G2: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 300 opiniones)

4. 7shifts (el mejor para simplificar las solicitudes y aprobaciones de permisos)

a través de 7shifts

7shifts es otro excelente software de gestión de turnos que le ayuda a gestionar los horarios de su equipo de forma más eficiente. Con su función de arrastrar y soltar, puede mover fácilmente a los empleados al Calendario y asignarles turnos específicos rápidamente.

7shifts tiene una función muy útil para los equipos del sector de la restauración: las solicitudes automáticas de permisos. Los empleados pueden enviar sus solicitudes directamente a través de la app, aplicación, y usted puede aprobarlas o rechazarlas con un solo clic. Esto agiliza la programación y ayuda a evitar conflictos en los turnos. De hecho, este software se diseñó pensando en el sector de la restauración.

Las mejores funciones de 7shifts

Envíe y gestione las solicitudes de permisos de forma sencilla.

Acceda a datos en tiempo real y obtenga una vista de métricas clave, como los costes laborales y el rendimiento de los empleados.

Utilice la función de reloj registrador integrada para controlar las horas de los empleados.

Límites de 7shifts

Los planes de precios de 7shifts pueden resultar caros para las empresas más pequeñas.

Algunos usuarios han informado de fallos y incidencias ocasionales que interrumpen los flujos de trabajo en curso.

Precios de 7shifts

Comp: Free Forever

Entrée : 34,99 $ al mes.

The Works : 76,99 $ al mes.

Gourmet : 150 $ al mes

7shifts Payroll: 39,99 $/añadir a cualquier plan

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de 7shifts

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1100 opiniones)

5. Calendly (el mejor para optimizar la reserva de citas)

a través de Calendly

La conocida aplicación de calendario Calendly ayuda a optimizar el proceso de reserva de citas. Con su solución de automatización de programación, puede establecer su disponibilidad y compartir un enlace con clientes potenciales. Estos pueden elegir entonces una franja horaria adecuada que se adapte a ambos.

Calendly se sincroniza automáticamente con Google Calendar, lo que evita las reservas duplicadas y garantiza que siempre tenga una panorámica clara de la programación de su equipo. Esta función puede ahorrarle mucho tiempo y mejorar la productividad.

Las mejores funciones de Calendly

Comparte un enlace de programación único y deja que otros elijan sus franjas horarias preferidas.

Envíe recordatorios automáticos por correo electrónico y SMS y mantenga informados a los asistentes.

Sincronice Calendly con Google Calendar, Outlook u otros sistemas de calendario.

Límites de Calendly

El plan Free de Calendly solo permite la integración de un calendario.

No ofrece las herramientas de programación completas que necesitan los equipos más grandes.

Precios de Calendly

Free Forever

Estándar : 12 $ al mes

Teams : 20 $ al mes

Corporación: desde 15 000 $ al año.

Valoraciones y reseñas de Calendly

G2: 4,7/5 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3500 opiniones)

6. QuickBooks Time (el mejor para optimizar el proceso de integración de nóminas)

a través de QuickBooks Time

QuickBooks Time, un software de control de tiempo y gestión de la plantilla, ayuda a optimizar las operaciones de la empresa. Gracias a su seguimiento automático del tiempo, los empleados pueden fichar fácilmente al entrar y salir utilizando sus teléfonos inteligentes u ordenadores.

Otra función útil de QuickBooks Time es la integración con QuickBooks Payroll. Permite a los usuarios transferir fácilmente los datos de control de tiempo a los sistemas de nóminas, lo que reduce el riesgo de errores y ahorra tiempo.

Las mejores funciones de QuickBooks Time

Acceda a información sobre la productividad de los empleados y las horas extras para tomar decisiones informadas.

Reciba notificaciones por faltas de asistencia o horas extras.

Gestione la programación de los empleados creando, realizando edición y visualizando horarios en una plataforma centralizada.

Límites de QuickBooks Time

Los planes de precios del software pueden resultar caros para las empresas más pequeñas.

Se centra principalmente en el control de tiempo y la integración de nóminas, y menos en la programación de empleados ( programación de recursos ).

Precios de QuickBooks Time

Time Premium + Payroll Premium : 14 $ al mes + 6,80 $ al mes por empleado.

Time Elite + Payroll Elite: 28 $ al mes + 8,50 $ al mes por empleado.

Valoraciones y reseñas de QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 6800 opiniones)

7. Homebase (la mejor para la programación de empleados y el control de tiempo)

vía Homeb ase

Homebase es una aplicación de planificación de horarios fiable y fácil de usar que le ayudará a gestionar los horarios de su equipo. De un solo vistazo, podrá ver quién trabaja y cuándo, y si hay alguna carencia de personal.

Homebase también le permite establecer diferentes tipos de turnos. Por ejemplo, puede crear un tipo de turno para «horas extras» o «guardias» y arrastrar y soltar a los empleados a diferentes turnos. De esta manera, puede realizar el seguimiento de las horas de trabajo de su equipo y asegurarse de que todos reciban el pago correcto.

Las mejores funciones de Homebase

Optimice el proceso de nóminas mediante la integración con un software de nóminas.

Acceda a la información de su equipo desde cualquier lugar con la app móvil.

Utilice el reloj de control de asistencia integrado para supervisar las horas de los empleados y evitar la pérdida de horas de trabajo.

Limitaciones de Homebase

Algunos usuarios han informado de que la interfaz es torpe, confusa y difícil de navegar.

Otros usuarios han informado de una falta de respuesta y comprensión por parte del soporte al cliente.

Precios de Homebase

Free Forever

Essentials : 24,95 $ al mes.

Además : 59,95 $ al mes.

Todo en uno: 99,95 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Homebase

G2: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

8. Findmyshift (el mejor para gestionar turnos y realizar el seguimiento de las horas de trabajo de los empleados)

a través de Findmyshift

Con Findmyshift, puede crear horarios de trabajo, establecer la disponibilidad de los empleados e incluso optimizar la gestión de las vacaciones. Se trata de un software de gestión de turnos fiable que le permite ver quién trabaja cada día, lo que facilita la coordinación con los compañeros y la planificación de los turnos.

Findmyshift actualiza automáticamente los horarios en función de la disponibilidad. Así, si tienes un cambio de última hora, puedes actualizar tu disponibilidad y la herramienta ajustará inmediatamente tu horario.

Las mejores funciones de Findmyshift

Cree y gestione horarios ajustando patrones de turnos y ajustándolos según sea necesario.

Permita a los empleados intercambiar turnos entre ellos, promoviendo la flexibilidad.

Controle con precisión las horas de trabajo y las ausencias de los empleados.

Limitaciones de Findmyshift

La integración de Findmyshift en sus flujos de trabajo puede requerir mucho tiempo y esfuerzo.

Los usuarios han informado de fallos ocasionales que provocan interrupciones durante las horas de trabajo.

Precios de Findmyshift

Free Forever

Starter : 25 $ al mes

Empresa : 40 $ al mes

Corporación: 80 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Findmyshift

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

9. Cuando trabajo (el mejor para la programación de turnos y el control de tiempo)

vía Cuando hago mi trabajo

Cuando trabajo es una herramienta fácil de usar que simplifica mucho la programación. Puede ver fácilmente los próximos turnos, solicitar días libres e incluso intercambiar turnos con compañeros de trabajo.

Cuando I Work también ofrece otra función muy útil: el reloj automático. Los usuarios pueden fichar la entrada y la salida directamente desde sus teléfonos, lo que resulta muy cómodo. Si necesita realizar algún cambio en su horario, también puede hacerlo a través de la app.

Las mejores funciones de When I Work

Envíe notificaciones y mensajes directamente a los empleados sobre los cambios en los horarios.

Gestione los horarios de trabajo de los empleados y consulte las solicitudes de permisos desde su dispositivo móvil.

Configure patrones de turnos y supervise las horas trabajadas y las ausencias de los empleados.

Limitaciones de When I Work

Las solicitudes de tiempo libre solo se pueden eliminar y volver a añadir, no se pueden modificar.

No ofrece funciones detalladas de seguimiento de trabajos o tareas.

Precios de When I Work

Imprescindible : 1,50 $ al mes.

Essential + Control de tiempo y asistencia : 3 $ al mes.

Pro : 3 $ al mes

Pro + Control de tiempo y asistencia : 5 $ al mes.

Premium : 5 $ al mes

Premium + Control de tiempo y asistencia : 7 $ al mes.

Cuando trabajo en Payroll (añadir a cualquier plan): 39 $ al mes + 6 $ por usuario activo al mes.

Valoraciones y reseñas de When I Work

G2: 4,3/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)

10. Sling (el mejor para gestionar turnos y comunicarse con los empleados)

a través de Sling

Con Sling, puede crear rápidamente turnos, asignarlos a los empleados y ajustarlos según sea necesario. La función de arrastrar y soltar facilita el cambio de turnos y garantiza que todos tengan una carga de trabajo equitativa.

Sling también tiene una función de mensajería integrada, que resulta increíblemente útil para comunicarse con los equipos. Puede enviar mensajes directamente a personas o grupos para compartir información importante o coordinar turnos.

Las mejores funciones de Sling

Comparte archivos, asigna tareas y comunícate de forma eficaz con los miembros del equipo.

Controle cómo se asignan el tiempo y los recursos para garantizar una productividad óptima.

Realice el seguimiento de las tareas, los plazos y el progreso de varios proyectos.

Limitaciones de Sling

Los usuarios han señalado que la versión móvil de la herramienta no es tan fácil de usar como la versión de escritorio.

Solo los usuarios que utilicen el plan Business pueden generar informes.

Precios de Sling

Free Forever

Premium : 2 $ al mes

Empresa: 4 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Sling

G2: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 150 opiniones)

Optimice el proceso de programación de empleados con ClickUp

La gestión de los horarios de los empleados puede llevar mucho tiempo y ser propensa a errores. Un software de gestión de turnos eficaz simplifica el proceso al permitirle crear horarios, asignar turnos rápidamente y gestionar la disponibilidad de su equipo.

El uso de un software de programación fiable también le ayuda a acceder sin problemas a los sistemas de nóminas y a controlar los costes, lo que garantiza unos niveles óptimos de personal y minimiza el exceso o la falta de personal.

ClickUp, como software de programación ideal, le permite asignar turnos en función de la disponibilidad de los empleados, realizar el seguimiento del tiempo trabajado y generar informes de nóminas precisos. Agiliza su flujo de trabajo y reduce la introducción manual de datos.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y disfrute de las ventajas de un flujo de trabajo optimizado para la programación de empleados!