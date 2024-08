Probamos los 10 mejores sistemas de teleasistencia en 2024

¿Trabajan eficazmente sus empleados a distancia?

Controlar el rendimiento y la asistencia de sus empleados puede ser un reto en un entorno de trabajo a distancia. A mí me ha pasado. Por eso me pasé a los sistemas de asistencia remota para controlar y maximizar la productividad de los empleados.

Estas herramientas se han convertido en componentes cruciales de la gestión eficiente de la plantilla, ya que ayudan a los directivos como yo a llevar un seguimiento de los horarios de los turnos y a revisar las horas de registro de los empleados sin supervisión directa.

Está usted en el lugar adecuado si también desea simplificar las tareas de gestión y mejorar la eficiencia de la plantilla. En este blog, hemos comparado y seleccionado meticulosamente los 10 mejores sistemas de asistencia remota en función de sus características, precios y opiniones de los clientes.

¿Qué debe buscar en los sistemas de teleasistencia?

Como líder, puede caer en la trampa de microgestionar a los empleados, lo que en última instancia reduce su productividad, motivación y compromiso. Incluso yo caí en esta trampa mientras probaba estrategias para mejorar el rendimiento, pero ya no.

Cuando utilicé las herramientas de asistencia remota, me ayudaron a seguir las horas de trabajo de los trabajadores remotos sin ser intrusivo ni controlador.

Si está a punto de elegir el mejor software de teleasistencia, empiece por evaluar sus necesidades y objetivos específicos. Siempre debe comprobar la compatibilidad del software con sus sistemas existentes y su facilidad de uso para que no requiera una formación exhaustiva para navegar por él.

Veamos algunas características esenciales que debe tener en cuenta antes de elegir el sistema de teleasistencia para su empresa:

1. Automatización de la asistencia

Los sistemas modernos de teleasistencia pueden automatizar el control de asistencia de los empleados. Optar por un sistema automatizado de gestión de la asistencia le ayuda a reconocer mejor a los empleados puntuales que desempeñan diligentemente sus funciones y cumplen las expectativas de la organización.

Estas herramientas también aportan numerosas ventajas, como precisión, productividad y cumplimiento, ya que no dejan margen para errores intencionados o no intencionados en los marcajes de asistencia de los empleados.

2. Notificaciones y recordatorios

El sistema de teleasistencia que elija para su empresa debe integrarse con calendarios digitales como Microsoft Outlook, Calendly Mobile y Google Calendars. La elección de este software empaquetado informará a todo su equipo sobre la capacidad de un individuo y realizar un seguimiento de la asistencia a través del calendario compartido.

3. Informes y análisis

Un software ideal de gestión remota de la asistencia cuenta con funcionalidades de generación de informes para proporcionar una visión completa de las operaciones de su empresa. Esto incluye la generación de informes detallados sobre tendencias de asistencia, patrones y cumplimiento de la legislación laboral.

4. Gestión de bajas

Un sistema de asistencia eficaz ofrece funciones de gestión de las vacaciones, como configurar las políticas de vacaciones en función de la legislación aplicable, plantear solicitudes, ayudar a los empleados a comprobar los saldos de vacaciones, revisar los calendarios de vacaciones, etc.

5. Hojas de horas

En gestión de hojas de horas es de suma importancia en los sistemas de teleasistencia y no debe pasarse por alto antes de hacer una elección. Le permite realizar un seguimiento de las horas de trabajo programadas, los permisos, las acumulaciones y los ajustes para procesar las nóminas.

**Consejo profesional Asegúrese de que su software de asistencia remota proporciona flexibilidad a su personal remoto y les da cierto margen para completar sus tareas. Asegurarse de esto puede hacer que sus empleados se sientan más cómodos utilizando estas herramientas y aumentar la productividad.

Los 10 mejores sistemas de teleasistencia para 2024

1. ClickUp: El mejor para el seguimiento del rendimiento y la productividad de los empleados

Como herramienta versátil de gestión de proyectos, ClickUp le permite realizar el seguimiento del tiempo de la forma que mejor se adapte a sus necesidades. Con Seguimiento del tiempo de proyectos de ClickUp de ClickUp, podrá controlar fácilmente las horas trabajadas desde cualquier lugar, realizar ajustes cuando sea necesario y añadir notas para mantener un registro de las horas facturables y del tiempo específico del proyecto.

Por ejemplo, la herramienta permite a sus empleados iniciar y detener un temporizador directamente dentro de la aplicación, en el escritorio con un Extensión de Chrome o incluso añadir entradas de tiempo manualmente para trabajos anteriores con el fin de realizar un seguimiento del tiempo en todos los dispositivos. Las amplias funciones de categorización de ClickUp también permiten a los empleados organizar las entradas de tiempo registradas mediante Campos personalizados y Etiquetas ClickUp .

simplifique sus procesos de control horario con las funciones de control horario de ClickUp

También puede pedir a su equipo que añada notas a las entradas de tiempo y filtrarlas por varios criterios para obtener información sobre dónde y cómo se emplea el tiempo en toda la empresa.

Más allá de las funciones, las plantillas personalizables y listas para usar de ClickUp facilitan el diseño y la implantación de sistemas de seguimiento sin perder el ritmo. Con la plantilla de hoja de asistencia de ClickUp podrá realizar un seguimiento de las asistencias y ausencias de sus empleados, ver cuándo vuelven de vacaciones y crear recordatorios flexibles para los empleados sobre sus horarios de trabajo a distancia.

Utilice la plantilla de hoja de asistencia de ClickUp para realizar un seguimiento de la asistencia y analizar las tareas para obtener la máxima productividad

Descargar esta plantilla Por otra parte, Vistas de RRHH de ClickUp son útiles para supervisar la incorporación de empleados, la programación de horarios y otros detalles importantes. Establezca una ubicación centralizada para los datos de los empleados y la correspondencia privada entre los empleados y sus jefes. Puede utilizar esta ubicación central para supervisar el progreso, realizar encuestas de compromiso de los empleados y preparar las próximas evaluaciones de rendimiento.

ClickUp mejores características

**Seguimiento del tiempoUtilizar el seguimiento del tiempo de ClickUp para crear y personalizar hojas de tiempo y ver informes detallados sobre el tiempo de sus empleados por día, semana, mes o cualquier intervalo personalizado

Colaboración sin fisuras: Visualice el progreso de sus proyectos de forma remota, controle los sprints y backlogs con gráficos ágiles ycolabore en tiempo real con Clickup Docs y Whiteboards *PTO Calendar: Agiliza el seguimiento de los días de vacaciones y enfermedad de los empleados conPlantilla de calendario PTO de ClickUp *Automatizar tareas: UtiliceAutomatización ClickUpque le ofrece más de 100 automatizaciones predefinidas para agilizar los flujos de trabajo, los traspasos de proyectos y las tareas rutinarias

Visualice el progreso de sus proyectos de forma remota, controle los sprints y backlogs con gráficos ágiles ycolabore en tiempo real con Clickup Docs y Whiteboards *PTO Calendar: Agiliza el seguimiento de los días de vacaciones y enfermedad de los empleados conPlantilla de calendario PTO de ClickUp *Automatizar tareas: UtiliceAutomatización ClickUpque le ofrece más de 100 automatizaciones predefinidas para agilizar los flujos de trabajo, los traspasos de proyectos y las tareas rutinarias Cifrado de datos: Garantice la seguridad de los datos confidenciales con el cifrado AES-256 que impide el acceso no autorizado a terceros

Utilice ClickUp PTO Calendar Template para crear y optimizar sus procesos de tiempo libre

Descargar esta plantilla

Limitaciones de ClickUp

Su pronunciada curva de aprendizaje puede dificultar la navegación por esta plataforma a los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Gratuito: para siempre

para siempre Ilimitado : $7/mes por usuario

: $7/mes por usuario Empresa: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 5 $ por miembro del espacio de trabajo al mes.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9500+ reseñas)

: 4.7/5 (9500+ reseñas) Capterra: 4.6/5 (4100+ opiniones)

2. ClockShark: Lo mejor para el seguimiento de los empleados en el campo

www.clockshark.com ClockShark ClockShark es otra potente herramienta que cuenta con seguimiento GPS para rastrear en tiempo real la ubicación de los empleados junto con sus horas de trabajo. La plataforma le proporciona hojas de horas 100% precisas y reduce los costes de nómina con su software de control de asistencia .

Esta plataforma también garantiza que sus empleados asuman una mayor responsabilidad, ya que saben que se está realizando un seguimiento de su tiempo. Me gustan sus funciones adicionales, como integración contable, seguimiento de actividades, programación de empleados, informes personalizables y mucho más.

ClockShark mejores características

Nómina integrada y soluciones de software de contabilidad como QuickBooks y QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® y ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero, y 1000+ apps usando Zapier

Mantenga registros de tiempo precisos sobre la marcha de todos sus empleados y evite problemas de asistencia con su Reloj de Asistencia Virtual

Utilice sus funciones mejoradas de gestión de proyectos para asignar tareas, realizar un seguimiento del progreso del trabajo y de los plazos

Elimine el redondeo de hojas de horas permitiéndole realizar un seguimiento preciso de sus costes laborales

Limitaciones de ClockShark

Carece de funciones de facturación

No funciona bien con la aplicación móvil de seguimiento GPS y sincronización de datos

Precios de ClockShark

Gratis: 14 días de prueba

14 días de prueba Estándar: $ 40 por mes

$ 40 por mes Pro: 60$ al mes

ClockShark calificaciones y comentarios

G2: 4.6/5 (300+ opiniones)

4.6/5 (300+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (1800+ opiniones)

3. Gusto: Mejor para el seguimiento de la productividad de los empleados

vía Gusto ¿Busca una herramienta eficaz para crear informes de datos financieros y realizar un seguimiento de la asistencia remota en tiempo real? No busque más allá de Gusto. Esta plataforma se integra con AttendanceBot para sincronizar las hojas de horas de los empleados y facilitar el pago de nóminas de empleados y contratistas.

Usando Gusto, también puede realizar un seguimiento de la productividad de los empleados y nutrir las mejores partes del rendimiento de su equipo.

Sus herramientas de control horario y asistencia me resultaron útiles para gestionar vacaciones complejas y planes de permisos retribuidos. La herramienta facilita la aprobación de las solicitudes de tiempo libre y la sincronización del tiempo de permiso aprobado con la nómina y los calendarios de la empresa.

Gusto mejores características

Seguimiento de las horas de trabajo de los empleados Replicon es uno de los mejores herramientas de trabajo a distancia para el seguimiento del tiempo y la asistencia, el cumplimiento de la normativa laboral, el horario y la retribución.

Es una de mis favoritas, ya que elimina por completo la necesidad de registrar la asistencia manualmente aprovechando las capacidades de la IA. Replicon captura automáticamente el tiempo empleado por su fuerza de trabajo en más de 100 aplicaciones de trabajo, como Slack, Jira, Asana, Zoom y más.

La plataforma también le permite establecer y gestionar políticas de acumulación y reajustes basados en sus necesidades empresariales.

Funciones como seguimiento del tiempo y la gestión de la plantilla hacen de Replicon una herramienta ideal para grandes organizaciones, ya que unifica el control del tiempo, la gestión de turnos y la planificación de la plantilla en una sola plataforma.

Replicon mejores características

Agilice la creación de hojas de horas con flujos de trabajo de aprobación dinámicos basados en validaciones de datos de asistencia en tiempo real

Identifique a los empleados ideales en función del coste o las habilidades con su SmartSchedule basado en IA

Proporcione una captura de tiempo intuitiva, un control continuo y un seguimiento de las horas regulares frente a las horas extra para el personal asalariado y por horas

Ofrezca hojas de horas pre-rellenadas montadas, precisas y completas para que sus empleados las revisen y envíen

Limitaciones de Replicon

Potencialmente difícil de configurar, ya que hay muchas características y opciones de personalización

La creación de informes con estructuras personalizadas puede resultar complicada

Precios de Replicon

Precios personalizados en función del tamaño de la empresa y del sector

Valoraciones y reseñas de Replicon

G2 : 4.3/5 (700+ opiniones)

: 4.3/5 (700+ opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 500 opiniones)

5. TimeClock Plus: Mejor para la programación automatizada de empleados

vía reloj Plus TimeClock Plus es una solución flexible de tiempo y asistencia que ofrece tanto en las instalaciones y la solución basada en la nube. Permite acceder a horarios en directo y realizar el seguimiento de los empleados a través de dispositivos móviles.

La plataforma se integra bien con cientos de sistemas de nóminas, planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión del capital humano (HCM), por lo que no tendrá que preocuparse por los problemas informáticos.

En cuanto a sus funciones exclusivas, la aplicación móvil de asistencia me pareció muy fácil de usar. Los empleados pueden utilizarla para fichar cómodamente a la entrada y a la salida, ver las hojas de horas y gestionar los horarios directamente desde sus teléfonos.

Cuando se está en movimiento con un trabajo remoto, una aplicación móvil que funcione bien como esta puede ayudar a ahorrar horas de seguimiento manual del tiempo y de comprobación cruzada de las entradas de tiempo.

TimeClock Plus mejores características

Permite a los empleados fichar desde cualquier lugar con una conexión a Internet mediante el seguimiento del tiempo basado en la nube

Configura el motor de nóminas con diferentes tasas de pago, diferenciales de turno y criterios de horas extras

Gestionar el tiempo libre con un solo clic utilizando su función de Gestión de Ausencias

Permitir una programación perfecta de los empleados con horarios de turnos de 24 horas ajustados a sus rotaciones exclusivas y reglas integradas

Limitaciones de TimeClock Plus

Tiene una interfaz menos intuitiva en comparación con otros sistemas de asistencia remota

Puede que no se conecte sin problemas con todas las aplicaciones o sitios web de terceros

Precios de TimeClock Plus

Precios personalizados basados en el tamaño de la empresa y la industria

Valoraciones y reseñas de TimeClock

G2 : 4.3/5 (400+ opiniones)

: 4.3/5 (400+ opiniones) Capterra: 4,4/5 (150+ opiniones)

6. Connecteam: La mejor para controlar la asistencia en tiempo real

vía conectar equipo Connecteam es una excelente plataforma que puede hacer smart time tracking using automated timesheets. Utilizando esta plataforma, puede gestionar fácilmente todas las operaciones diarias, como la delegación de tareas en tiempo real, la programación eficiente del personal, la supervisión de la asistencia en tiempo real, los informes archivados instantáneos con resultados en directo, y mucho más.

Como gestor, le proporciona una visión clara de la disponibilidad, las cualificaciones y las preferencias del equipo, lo que le ayuda a dominar el proceso de programación.

Lo que más me gusta de esta herramienta es su completo conjunto de funciones. Connecteam reúne las funciones de RR.HH., comunicación, gestión de tareas y programación en una única plataforma, lo que facilita la visibilidad de principio a fin.

Diseñado pensando en los trabajadores sin escritorio, ofrece una solución única para mantener a sus empleados al día de todo lo relacionado con el trabajo, desde su horario individual hasta la base de conocimientos y las actualizaciones de la empresa.

Las mejores características de Connecteam

Permite establecer las reglas de descanso y horas extras de los empleados según las leyes laborales locales, estatales y federales

Adopte supolíticas de trabajo híbrido registrando las horas de entrada con el reloj de fichar integrado en la aplicación o con la aplicación Kiosk in situ

Utilice el chat de la aplicación para comunicarse directamente con los empleados

Utilice las herramientas integradas de generación de informes y análisis para realizar un seguimiento y optimizar las funciones de gestión clave en las operaciones diarias y los RR.HH

Limitaciones de Connecteam

Puede experimentar retrasos ocasionales y congelación de la aplicación

Requiere muchas actualizaciones para acceder a más funciones

Precios de Connecteam

Gratis: Para siempre

Para siempre **Básico:$35/mes

**Avanzado:$59/mes

**Experto:119 $/mes

Valoraciones y reseñas de Connecteam

**G2: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4.8/5 (300+ opiniones)

7. TimeCamp: Lo mejor para el seguimiento del tiempo

www.timecamp.com campamento de Tiempo TimeCamp es uno de los mejores sistemas de asistencia remota que gestiona la asistencia de los empleados, registra las horas de trabajo, y crea las nóminas, todo ello utilizando una sola aplicación. Ofrece seguimiento del tiempo basado en palabras clave, lo que significa que puede establecer palabras clave para que el seguimiento del tiempo sea automático.

He probado su sistema de control de asistencia, y es útil para llevar un registro de las horas de trabajo, vacaciones y bajas por enfermedad en un solo lugar, ayudando a reducir el margen de error.

También se integra con herramientas como Airtable, Asana y Gitlab, entre otras, lo que facilita el seguimiento y la gestión de los plazos de los proyectos de forma más eficiente.

TimeCamp mejores características

Ofrece una función de geofencing, que es perfecta para el seguimiento de los trabajadores de campo siempre en movimiento

Generar informes detallados sobre el uso del tiempo, el progreso del proyecto y el rendimiento de los equipos remotos utilizando la función de informes

Añada, edite o elimine entradas de tiempo con hojas de horas gráficas y cambie la vista entre diaria y semanal con sólo unos clics.

Limitaciones de TimeCamp

No permite personalizar los nombres de las tareas ni la interfaz

Ofrece funcionalidades limitadas de exportación de informes

Precios de TimeCamp

Gratuito: 14 días de prueba

14 días de prueba Inicial: 3,99 $/mes

3,99 $/mes Premium: 6,99 $/mes

6,99 $/mes Ultimate: 10,99 $/mes

10,99 $/mes **Empresa:14,99 $/mes

Valoraciones y reseñas de TimeCamp

G2: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

4,7/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.7/5 (500+ opiniones)

8. ADP Workforce Now: Lo mejor para agilizar el sistema de asistencia remota

vía fuerza de trabajo de ADP ADP Workforce Now es un completo software de gestión de recursos humanos que ayuda a mantener la precisión y el cumplimiento de las nóminas para que pueda invertir esas horas de nuevo en su negocio.

Su función exclusiva proporciona opciones de inicio de sesión biométrico, como el reconocimiento facial y el escaneado dactilar, que ofrecen una capa adicional de seguridad. Personalmente, prefiero estas opciones a las engorrosas interfaces protegidas por contraseña.

Las soluciones automatizadas de tiempo y asistencia de la plataforma realizan un seguimiento de las solicitudes de tiempo libre, aprobaciones y vacaciones de los empleados, y permiten a todos sus empleados fichar a la entrada y a la salida a través de múltiples dispositivos.

Mejores características de ADP Workforce Now

Permita a los empleados fichar a la entrada y a la salida, añadir su pausa para comer y transferir su tiempo entre departamentos, ubicaciones o puestos de trabajo

Permitir a los gerentes realizar un seguimiento y controlar los patrones de asistencia, generar informes sobre las horas de los empleados y aprobar las solicitudes de tiempo libre

Proporcionar herramientas para la formación y el desarrollo, con el objetivo de apoyar el ciclo de vida completo del empleado, desde la contratación hasta la planificación de la sucesión

Se integra bien con herramientas como Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks y Greenhouse

Limitaciones de ADP Workforce Now

Puede enfrentarse a dificultades cuando desee personalizar los informes.

La integración con los sistemas existentes y con algunos programas de terceros a veces puede resultar compleja.

Precios de ADP Workforce Now

Precios personalizados basados en el tamaño de la empresa y el sector.

Valoraciones y reseñas de ADP Workforce Now

G2: 4.1/5 (3300+ opiniones)

4.1/5 (3300+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (6400+ opiniones)

9. ExakTime: Mejor para el seguimiento de los trabajadores de campo

vía exakTime ExakTime está diseñado especialmente para equipos y empleados que trabajan fuera de las instalaciones. Ofrece una aplicación sencilla con funciones de entrada y salida fáciles. También proporciona una función de GPS que le permite rastrear la ubicación del empleado en tiempo real, a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil.

Con ExakTime, obtendrá más de 40 plantillas de informes pre-construidos para realizar un seguimiento de la asistencia y el tiempo de los empleados. Estos informes proporcionan visibilidad en tiempo real y perspectivas procesables necesarias para tomar decisiones críticas para el bienestar de sus negocios.

Su sistema de alertas me parece bastante útil. Me ayuda a configurar alertas automáticas para los empleados. Como gestor, estas alertas garantizan que tanto yo como mis empleados no pasemos por alto acciones críticas como enviar permisos, dar el visto bueno o controlar el umbral de horas extra.

ExakTime mejores características

Seguimiento de las horas de trabajo de los empleados, entradas tardías, salidas tempranas y ausencias

El uso de la función de captura de identificación con foto evita problemas relacionados con el fraude de tiempo y el uso no autorizado de tarjetas de tiempo o PINs

Ofrece relojes de fichar robustos que sirven como centros de asistencia cuando se trabaja fuera de las instalaciones; estos datos de asistencia y tiempo se pueden almacenar y sincronizar con la nube para que los gerentes puedan acceder a ellos en la oficina

Limitaciones de ExakTime

Usted puede enfrentar problemas para ejecutar informes basados en los horarios de sus trabajadores

No permite a sus empleados ver sus horas acumuladas para cada periodo de pago.

Precios de ExakTime

Avanzado: $9/mes

$9/mes Premium: Contactar con el equipo de ventas

Contactar con el equipo de ventas Elite: Contactar con el equipo de ventas

ExakTime valoraciones y comentarios

G2: 4.2/5 (50 + opiniones)

4.2/5 (50 + opiniones) **Capterra 4/5 (150+ opiniones)

10. Quickbooks Time: Mejor para supervisar el rendimiento de los empleados

/%img/ Quickbooks Time Quickbooks Time ofrece un intuitivo panel web, una aplicación móvil y un quiosco de tiempo que facilitan el seguimiento en tiempo real de los empleados. Utilizando esta plataforma, puede realizar un seguimiento de todas las acciones de sus empleados sobre la marcha y asegurarse de que cumplen los plazos con la colaboración en proyectos y el seguimiento del tiempo.

Esta plataforma integra la programación de los empleados y el seguimiento del tiempo en un solo lugar.

Permite construir horarios, compartirlos con los empleados y asignar trabajos y turnos. El software también ofrece funciones como Seguimiento del PTO firma de partes de horas y seguimiento del kilometraje.

Quickbooks Tiempo mejores características

Seguimiento de horas con soluciones de gestión de nóminas precisas, automatizadas y fáciles de usar

Utilice la tecnología de geofencing para gestionar proyectos, horarios y costes de trabajo y realizar un seguimiento de las ubicaciones de los empleados fichados durante las horas de trabajo.

Ayuda a los contratistas a generar y enviar facturas utilizando plantillas

Limitaciones de tiempo de Quickbooks

Falta de informes personalizados

Limitaciones con el tamaño de los archivos y los datos, así como con el número de usuarios

Precios de Quickbooks Time

Gratuito: 30 días de prueba

30 días de prueba Premium: $6/mes

$6/mes Elite: $12/mes

Quickbooks calificaciones y comentarios

G2: 4.5/5 (1400+ opiniones)

4.5/5 (1400+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (6700+ opiniones)

Gestione la asistencia de su equipo remoto con ClickUp

No puede depender de cálculos manuales para la asistencia y pasar incontables horas descodificando plantillas de hojas de asistencia para empleados de la oficina o trabajadores remotos. Si todavía hace esto, debe estar demasiado familiarizado con los dolores de la comprobación de inexactitudes y la manipulación de las hojas de asistencia. Debe implantar un sistema de control de asistencia para facilitar el seguimiento del tiempo y centrarse en las funciones principales de su empresa. ClickUp ayuda a gestionar un equipo remoto alinearse con los objetivos compartidos, realizar un seguimiento del progreso y colaborar sin problemas. Con su seguimiento del tiempo de proyecto y una visualización clara de los horarios y turnos de los empleados, garantiza un procesamiento preciso de las nóminas.

Regístrese en cuenta ClickUp gratuita y transforme su forma de gestionar el talento remoto