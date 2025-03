25 Mejores Programas Gratuitos de Gestión de Proyectos: Herramientas a prueba en 2025

Como gestor de proyectos, he aprendido una cosa: este trabajo no es para pusilánimes.

Una típica día en mi vida es un torbellino constante de carreras en pos de los plazos, malabarismos con los recursos e implicación de las partes interesadas. Cada uno de estos aspectos es una cuesta arriba (sobre todo el último cuando tienes clientes difíciles).

Al principio de mi carrera, me costaba incluso lo más básico. Entre las prisas por satisfacer las peticiones de clientes y partes interesadas y la búsqueda en informes y análisis, acababa por perderme una o dos reuniones importantes. O tres. Ya me entiendes.

Por suerte, al final descubrí cómo facilitar el trabajo (y la vida) con un software de gestión de proyectos. Ahora tengo procesos y sistemas sólidos y utilizo herramientas y automatización para hacer gran parte del trabajo pesado de mis proyectos.

En este blog, vamos a profundizar en 25 programas gratuitos, gratuitos/a herramientas gratuitas de gestión de proyectos diseñadas para fortalecer su flujo de trabajo. Desde el seguimiento de tareas hasta la comunicación con las partes interesadas, todo está cubierto, ¿y lo mejor? No te costará ni un céntimo. ¡A trabajar!

¿Qué es un software de gestión de proyectos?

El software de gestión de proyectos está diseñado para ayudar a gestionar las actividades, recursos, información y tareas relacionadas con un proyecto. Ofrece estructura y organización para proyectos de cualquier tamaño, de modo que los equipos controlan el progreso del proyecto de principio a fin.

La mayoría de las herramientas de gestión de proyectos suelen incluir funciones especializadas para agilizar el ciclo de vida de la gestión de proyectos: Asignación de recursos

Las mejores funciones de ClickUp

Gestiona los flujos de trabajo de los proyectos y organiza tu trabajo de forma eficaz con Tareas de ClickUp Visualice, realice el seguimiento y gestione sus tareas con más de 15+ funciones Vistas de ClickUp que van desde diagramas de) Gantt a Listas y Tableros Kanban, entre otros

Encuentre cualquier cosa dentro y conectada a la app con Búsqueda universal de ClickUp Cree flujos de trabajo visuales e incorpore todas las aportaciones de las partes interesadas en el alcance del proyecto utilizando Pizarras en ClickUp Planifique y gestione los calendarios de forma precisa con la herramienta nativa Control de tiempo en ClickUp app que puede utilizar incluso desde la extensión de Chrome

Seguimiento y evaluación comparativa del estado de los proyectos con una aplicación rica e interactiva Paneles de ClickUp que puede personalizar según sus necesidades y compartir con las partes interesadas

Conecte y realice un seguimiento de las metas de la empresa, del equipo y de cada individuo con Metas de ClickUp Limitaciones de ClickUp

La app para móviles aún no tiene todas las funciones de la aplicación de escritorio

Para los nuevos usuarios, la exhaustiva lista de funciones puede resultar abrumadora

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: $7/mes

$7/mes Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por miembro de entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5,0 (más de 9.400 opiniones)

4,7/5,0 (más de 9.400 opiniones) Capterra: 4.7/5.0 (4,000+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre ClickUp

_Un único punto de gestión de proyectos para TODAS mis tareas asociadas a mi empresa y a mis CLIENTES. ClickUp ha reducido el ruido en mi bandeja de entrada al permitirme tener portales de clientes donde se aloja el 95% de la comunicación con los clientes. Mi Asistente Virtual y yo también hemos racionalizado nuestros POE en ClickUp

G2 opinión

2. Notion - Bueno para la (elaboración de) informes, análisis y API

notion

Notion es una herramienta gratuita, completa de gestión de proyectos que ofrece un versátil software todo en uno para que los equipos colaboren y gestionen proyectos con eficacia. Ofrece funciones como la gestión de tareas, la colaboración en equipo y la gestión del conocimiento en una única plataforma, permitiendo a los usuarios crear bases de datos, tableros Kanban y calendarios personalizados. La interfaz fácil de usar y las plantillas personalizables de Notion facilitan a los equipos la organización de tareas, el intercambio de ideas y el seguimiento del progreso en tiempo real.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Notion:

Paneles de proyecto personalizables para obtener una visión general del proyecto de un vistazo

Herramientas de colaboración en equipo como comentarios y @menciones para una comunicación fluida

Accesibilidad multiplataforma para facilitar el acceso desde dispositivos móviles y de escritorio

Integración con herramientas populares como Google Drive, Slack y Trello

Plantillas para planificar proyectos, notas de reuniones y seguimiento de metasNotion IA Tanto si se trata de una empresa emergente de alto crecimiento y potencial como de una corporación consolidada, Monday.com se adapta a sus necesidades cambiantes. Descubrimos que la software de gestión de proyectos de permite que equipos de distintos tamaños realicen una serie de funciones.

Tanto si se trata de gestionar una simple lista de tareas pendientes como de crear una estructura de desglose del trabajo de un proyecto complejo, Monday.com permite hacerlo con relativa facilidad. También permite pasar de la versión Vista del (diagrama de) Gantt a vistas de Calendario a Tableros Kanban, dependiendo del proyecto.

Desafortunadamente, necesitarás uno de los planes de pago más caros para acceder a funciones críticas como integraciones y automatización. Monday.com tampoco ofrece una función de captura de pantalla esencial para equipos remotos.

Las mejores funciones de Monday.com

Recibe ayuda del asistente de IA de Monday para automatizar el trabajo y generar contenido

Toma decisiones más inteligentes con paneles personalizables con más de 30 widgets

Vea su proyecto de la forma que desee con más de 10 vistas de proyecto como diagramas de Gantt, tablero Kanban, etc.

Aproveche la creación sin código para personalizar y automatizar los flujos de trabajo de la empresa

Implementar la gestión de tareas de extremo a extremo para que coincida con sus proyectos, metas y flujos de trabajo

Colabore sin problemas utilizando Pizarra, documentos incrustados, sección de actualización, etc.

Limitaciones de Monday.com

Algunos usuarios han indicado que el software gratuito de gestión de proyectos está muy diluido, haciendo que parezca un Excel de colores

La curva de aprendizaje, unida a un precio elevado, es desalentadora

Consume grandes volúmenes de datos, lo que afecta al rendimiento y hace que la plataforma sea lenta

Precios de Monday.com

De 3 a 49 asientos:

Gratis

Básico: 12 $/mes por asiento

12 $/mes por asiento Estándar: 14 $/mes por asiento

14 $/mes por asiento **Profesional:24 $/mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Monday.com valoraciones y comentarios

G2: 4,7/5,0 (más de 10.600 opiniones)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 4.700 opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Monday.com

En general Monday es una buena herramienta para la gestión de proyectos. La recomendaría encarecidamente a las empresas de nueva creación o de gran volumen

Opinión de Capterra

¿Tienes la melancolía de los Monday? Nosotros sí

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Todoist:

Listas de tareas con niveles de prioridad y fechas límite

Seguimiento de proyectos mediante gráficos codificados por colores

Funciones de colaboración para tareas en equipo

Capacidad de integración con varias apps

Recordatorios de tareas por correo electrónico, SMS o notificaciones push

Esto es lo que obtienes en la versión gratuita, aplicación Todoist:

Acceso en más de 10 plataformas

Fechas límite recurrentes

Conexión (a internet) segura SSL

Subtareas y subproyectos

Prioridades de tareas (cuatro niveles)

80 proyectos activos

Cinco personas por proyecto

Lo que piensa la gente sobre la gestión de proyectos en Todoist:

"No he encontrado la manera de conseguir la integración con Calendario de Google de una forma que me funciona. Sincroniza las tareas, pero la forma en que lo hace no es fluida con mi forma de trabajar, por lo que probablemente se deba a un error del usuario o a mis preferencias personales y no tanto a un reflejo del programa." -

G2Crowd

"Uso Todoist para llevar un seguimiento de las tareas que me envían los clientes. No lo uso tanto para la gestión de proyectos, notas extensas, o flujo de trabajo como una simple lista de tareas pendientes de los proyectos que necesitan ser completadas. A veces no es necesario escribir un montón de detalles - sólo tiene que estar seguro de hacer la tarea y Todoist es el mejor software que he encontrado para eso." - Revisión verificada de Capterra

11. Airtable - Bueno para proyectos basados en hojas de cálculo

A través de Airtable

Airtable es una solución de tablas y bases de datos con un bonito diseño. Toma lo que te gusta de Excel y Hojas de cálculo de Google y pone un moderno proyecto basado en la web en él.

Piense en Airtable como una hoja de cálculo de lujo que le ayuda a hacer un seguimiento del inventario listas de elementos de referencia, o como CRM de arranque.

Esencialmente, Airtable es una base de datos super-amigable, no intimidante para el siglo 21, que altera las bases de datos tradicionales sistemas de gestión de bases de datos que se basan en SQL u otros lenguajes complejos.

Si ha utilizado Excel como herramienta de gestión de proyectos en el pasado, puede que le interese Airtable. Sin embargo, no recomendamos las hojas de cálculo para la gestión de proyectos.

¿Por qué?

Porque las mejores herramientas de gestión de proyectos gratuitas y dedicadas hacen mejor su trabajo

Bonus: Lea sobre las mejores alternativas de Airtable.

Airtable mejores funciones de gestión de proyectos:

Integraciones con Box, Salesforce y Google Calendar para extraer otros datos

Diseñador de interfaces para crear y compartir interfaces personalizadas

Formularios compartibles para poblar los registros en la base de Airtable

Herramientas de desarrollo de software para construir robustos sistemas de (elaboración de) informes

Automatizaciones con funciones Javascript

Esto es lo que obtiene en la versión gratuita/a de Airtable:

Unlimited bases

Vistas de programación ilimitadas

Ricos registros de campo

Comentarios

2 GB de almacenamiento

Dos semanas de datos históricos

Lo que la gente piensa acerca de la gestión de proyectos en Airtable:

"Me encanta Airtable porque soy capaz de construir programas personalizados simples pero útiles y bases de datos sin saber básicamente nada de código. Aunque hay realmente funciones clave que detienen Airtable poco menos que perfecto, sigue siendo ligas mejor que una hoja de cálculo normal con seguridad." - Capterra Revisión Verificada "Odio que no tenga funciones de recordatorio/seguimiento, especialmente sabiendo que se anuncian como una herramienta de colaboración en equipo que se utiliza para la atención al cliente." - G2CrowdComparar Airtable y ClickUp para la gestión de proyectos.

12. TeamGantt - Bueno para cronogramas visuales de proyectos

A través de TeamGantt

¿Te gusta cómo los gráficos de Gantt lo dejan todo tan claro como el agua?

Entonces TeamGantt está hecho para ti.

Es un software de gestión de proyectos gratuito/a que se centra únicamente en los gráficos de Gantt.

Esta herramienta de software es impresionante en la construcción y visualización de gráficos de Gantt para que pueda ver lo que las tareas pueden solaparse y quién es responsable de qué.

También es una gran herramienta para medir el progreso del equipo y de los individuos en relación con los objetivos hitos del proyecto .

Lo curioso es que para un software que se enorgullece de sus diagramas de Gantt, usted obtiene sólo UN gráfico de Gantt en el plan Free. ¡Vaya!

Las mejores funciones de gestión de proyectos de TeamGantt:

Fácil de leer gráficos de Gantt para la programación

Asignación de tareas con dependencias y hitos

Gestión de la disponibilidad de los equipos

Control de tiempo para un mejor análisis de la productividad

Esto es lo que obtiene en la versión gratuita, gratuita/a de TeamGantt:

Un proyecto

Planificación básica de proyectos y colaboración

Tres usuarios

Disponibilidad del equipo y carga de trabajo

Qué opinan los gestores de proyectos sobre TeamGantt:

"La versión gratuita sólo permite un proyecto. Sin embargo, el siguiente paso no es tan caro" - Multitud G2 "Me gusta la versatilidad y facilidad a la hora de utilizar este programa y gestionar tareas." - Revisión verificada de Capterra ¿Busca un buen software de (diagrama de) Gantt? Lea nuestro artículo sobre los mejores_

/%href/ software gratuito para diagramas de Gantt /%href/

y si es una empresa de construcción, nuestro artículo sobre los mejores software de gestión de proyectos de construcción.

y si es una empresa de construcción, nuestro artículo sobre los mejores software de gestión de proyectos de construcción .

Check out these Alternativas al TeamGantt !

13. Proyectos de trabajo en equipo - Bueno para la gestión de clientes y hitos

A través de Trabajo en equipo Teamwork Projects es un sistema o software de gestión de proyectos muy conocido y orientado más a públicos que necesitan una gestión de corporación con inicio de sesión único, compatibilidad con HIPAA y compatibilidad premium.

Sus planes de pago tienen muchas opciones de funciones para equipos y ofrecen un conjunto de herramientas como facturación.

Sin embargo, su nivel gratuito/a es bastante limitado.

Muchos clientes y equipos pagarán por esas funciones avanzadas, pero es un riesgo si no quieres estar atado a un plan de precios a largo plazo. Por ejemplo, en el plan Pro, tienes muchas integraciones como Dropbox y Slack, mucho más almacenamiento y hasta 50 usuarios.

Teamwork Projects mejores funciones de gestión de proyectos:

Creación y asignación de tareas y subtareas

Diagrama de) Gantt para cronograma del proyecto visualización

Funciones de control de tiempo y facturación

Almacenamiento de archivos y versiones para una gestión eficaz de los documentos

Herramientas integradas de comunicación en equipo

Lo que obtienes en la versión gratuita/a de proyectos de trabajo en equipo:

Dos proyectos activos

Tableros de tareas limitados

Subtareas

Temas cromáticos

Lo que la gente piensa de los proyectos de trabajo en equipo:

"El software parece ser popular sólo en Europa, por lo que hay algunas apps de terceros que han desarrollado algo conectado a Teamwork, pero tiene acceso a la API y webhooks para compensar." - G2Crowd "Teamwork sobresale en la asignación de tareas y la gestión de proyectos básicos, pero no cuentes con él para cualquier empresa o cartera de ideas y / o vistas generales. Se trata de una buena herramienta para equipos pequeños que se preocupan por el control de los proyectos y del tráfico, pero no para grandes equipos interconectados que requieren gestión de cuentas, evaluación de la eficiencia o supervisión del presupuesto." - Revisión verificada de Capterra Prueba estos **Alternativas de trabajo en equipo !

14. Freedcamp - Bueno para CRM

A través de Freedcamp

Freedcamp le ofrece múltiples vistas, incluyendo una lista, un tablero Kanban y una vista de (diagrama de) Gantt.

También tiene un muro para la comunicación social y tareas privadas, junto con rótulos blancos para espacios de clientes, facturación y capacidades de CRM.

Pero aquí está la cosa, el plan gratuito es muy limitado, y los planes de pago comienzan en $ 1.49 por usuario por mes.

Y en sus propias palabras, ¡es un plan "minimalista"!

Aunque nos gustaría que fueran aún más minimalistas con un plan gratuito/a.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Freedcamp:

Listas de tareas con notas adhesivas para capturar información al instante

Vista de Calendario para facilitar la programación y seguimiento de tareas

Tableros de debate dedicados para la colaboración en equipo

Seguimiento de problemas para una gestión eficiente de los mismos

Almacenamiento en la nube para la gestión de documentos sin complicaciones

Esto es lo que incluye la versión gratuita de Freedcamp:

Unlimited usuarios y tareas

Control de tiempo

Tableros de discusión

Gestor de contraseñas

Gestor personal de tareas

Subtareas

Lo que la gente piensa de Freedcamp:

"Freedcamp no se actualiza tan a menudo como me gustaría. El software debería cambiar constantemente para mantenerse al día con las tendencias y las necesidades del sector." - Revisión verificada de Capterra "No me gusta que no tenga aplicación móvil. Sería genial para comunicarse y gestionar tareas directamente desde el móvil." - G2Crowd

15. Smartsheet - Bueno para el soporte al cliente y la automatización del flujo de trabajo

vía Smartsheet

Smartsheet es una herramienta dinámica de gestión de proyectos que ofrece una interfaz similar a una hoja de cálculo para organizar y realizar el seguimiento de tareas, proyectos y colaboración en equipo. Con funciones como los gráficos de Gantt, la gestión de recursos y los flujos de trabajo automatizados, Smartsheet permite a los usuarios agilizar los procesos, establecer prioridades y cumplir los plazos de forma eficaz.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Smartsheet:

Alertas y recordatorios automatizados para mantener a los equipos en seguimiento

Uso compartido de archivos en la nube para una colaboración fluida

Formato condicional para resaltar visualmente los datos importantes

Actualizaciones en tiempo real y visibilidad del estado del proyecto

Integraciones con herramientas populares como Google Drive y Salesforce

Esto es lo que obtiene en la versión gratuita, gratuita/a de Smartsheet:

10 planes de proyecto

Colaboradores ilimitados

5 paneles para vistas generales de proyectos

Qué opina la gente sobre la gestión de proyectos con Smartsheet:

"Smartsheet tiene mucho potencial. Ha hecho que la automatización de muchos de nuestros procesos manuales internos sea fácil y eficaz. Ha liberado tiempo que se dedicaba a pedir aprobaciones a otras personas. Smartsheet ya lo hace por nosotros. La utilizamos todos los días para cosas tan sencillas como mantener a todo el mundo al día de lo que estamos haciendo o gestionar todas nuestras solicitudes de formación y hacer que los elementos avancen automáticamente. Lo hemos integrado con éxito en la mayoría de nuestros procesos." - G2Crowd "Hay un poco de curva de aprendizaje para aquellos que estén interesados en profundizar. Lleva algún tiempo aprender las fórmulas, que son similares a las de Excel, pero lo suficientemente diferentes como para sorprender. Nuestra sugerencia es que usted elija una o dos personas en su equipo para convertirse en expertos en la materia en Smartsheet que pueden guiar al equipo a través de la transición." - G2Crowd Comprueba cómo ClickUp en comparación con Redbooth .

16. Basecamp - Bueno para los usuarios de nivel de entrada

A través de Basecamp

Basecamp es un popular software de gestión de proyectos y comunicación en equipo que facilita la colaboración entre equipos.

Uno de los principales contras de Basecamp es que no ofrece el mismo nivel de personalización y flexibilidad que otros programas de gestión de proyectos. Aunque Basecamp está diseñado para ser una plataforma fácil de usar, su rigidez puede dificultar la adaptación del software a proyectos o equipos específicos.

Si buscas un gestor de tareas sencillo con funciones de comunicación en tiempo real para los miembros de tu equipo, Basecamp puede ser una gran elección.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Basecamp:

Cronograma de gestión de proyectos para ver todo desde el principio hasta el final

Gráficos de colinas para ver visualmente el progreso cuesta arriba o cuesta abajo a lo largo del tiempo

El menú Hey! agiliza las notificaciones en un único menú

Check-in con encuesta automática para el equipo

Sistema de chats y mensajes

Esto es lo que obtienes en la versión gratuita/a de Basecamp:

20 usuarios

Tres proyectos

Espacio de almacenamiento de 1 GB

¿Qué opina la gente sobre la gestión de proyectos con Basecamp?

"Cuando lo utilizaba para colaborar con un equipo pequeño, era genial. Cuando empecé a utilizarlo para comunicación con el cliente y entregables, nos frustró tanto a mí como a mi equipo" - Revisión verificada de Capterra "En general, Basecamp es un producto sólido que utilizo casi a diario para gestionar proyectos. No he tenido ningún problema importante con el software, pero me gustaría poder consultar fácilmente consejos y trucos para mejorar mi flujo de trabajo." - Revisión verificada de Capterra

17. ActiveCollab - Bueno para autónomos y pequeñas agencias

A través de ActiveCollab

Si te gusta el diseño sencillo, los tableros Kanban y una interfaz de usuario elegante, echa un vistazo a ActiveCollab . Una herramienta fácil de usar que le permite agilizar proyectos, comunicarse con su equipo y colaborar con los clientes .

Divide los proyectos en tareas con fechas de inicio y plazos flexibles que puedes asignar al equipo o invitar a los clientes a que las vean cuando lo necesiten.

ActiveCollab puede visualizarse como una lista o en vista Kanban, tiene un cronómetro integrado para controlar el tiempo de las tareas y cuenta con una app integrada para chatear o compartir archivos.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de ActiveCollab:

Función de control del tiempo con gráfico de Gantt interactivo

Herramientas de comunicación dentro de la app y uso compartido de archivos

Dependencias de tareas y reprogramación automatizada

Seguimiento del presupuesto para controlar las finanzas del proyecto

Lo que obtienes en la versión gratuita/a de ActiveCollab:

Hasta tres miembros

Unlimited proyectos y clientes

Dependencias de tareas y programación automatizada

App para móvil y escritorio

Qué opina la gente sobre la gestión de proyectos con ActiveCollab:

Nuestro equipo gestiona todos nuestros proyectos a través de ActiveCollab, lo que incluye la presupuestación, las tareas y la planificación gestión del tiempo . Sin ella, estaríamos perdidos en un mar de correos electrónicos y mensajes de Slack." - Revisión verificada de Capterra "Me gustaría que se conectara con otras herramientas de gestión de proyectos como Basecamp, Asana, etc. Trabajo con muchos contratistas y proveedores y si pudiera hacer todo en collab activo, entonces crearía un ticket en sus plataformas, sería impresionante." - Revisión verificada de Capterra

18. Paymo - Bueno para la gestión de recursos

A través de Paymo Paymo es un software gratuito, de gestión de proyectos para usuarios individuales y gestores de equipos que busca gestión de recursos . También ofrece Tableros Kanban y control de tiempo que permite autónomos llevar un seguimiento de seguimiento de tiempo para cada cliente fácilmente.

Paymo mejores funciones de gestión de proyectos:

Comentarios de tareas en tiempo real para una comunicación efectiva del equipo

Cronograma visual del proyecto con gráficos de Gantt

Gestión avanzada de tareas con múltiples usuarios

Widget de cronómetro para una mejor gestión del tiempo

Creación de facturas para gestionar las finanzas del proyecto

Esto es lo que obtiene en la versión gratuita, gratuita/a de Paymo:

Un usuario

1 GB de espacio

Elaboración de informes

Control de tiempo

API

Lo que la gente piensa de Paymo:

"Me encanta absolutamente el control granular sobre los informes y la capacidad de gestionar usuarios, proyectos, tareas y mucho más." - Revisión verificada de Capterra "Recomendaría este servicio a toda empresa de tamaño medio, que esté buscando un buen software de seguimiento de isseu sólido." - Revisión verificada de Capterra

19. Podio - Bueno para la mensajería

A través de Podio

Podio es casi como un cóctel de software gratuito/a de gestión de proyectos y herramientas de mensajería. Ofrece conversaciones en la app, y obtienes una visión general de todas tus tareas.

Es compatible con numerosas integraciones con software popular como ZenDesk, Evernote y Google Drive.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Podio:

Herramientas integradas de colaboración en equipo con uso compartido de archivos

Capacidades de (elaboración de) informes con paneles visuales de proyectos

Integración de apps para una mayor funcionalidad

Flujos de trabajo automatizados para agilizar las tareas

Esto es lo que obtienes en la versión gratuita, gratis/a de Podio:

Cinco usuarios

Integraciones

Espacios de trabajo ilimitados

Capacidades para chatear

Qué opina la gente sobre la gestión de proyectos con Podio:

"Comunicación fiable con el equipo a través de la función de chatear. Buena gestión de tareas personales y también gestión del conocimiento . Aunque almacenamos nuestros archivos en un servicio en la nube, 'indexamos' y ordenamos nuestro conocimiento a través de Podio." - Revisión verificada de Capterra "El sistema CRM de Podio es personalizable según tus necesidades personales. Puedes crear fácilmente entornos de trabajo independientes y añadir las apps necesarias para facilitar el acceso y las necesidades organizativas." - G2Crowd

20. MeisterTask - Bueno para la gestión de proyectos en la nube

meisterTask

Cualquier Tablero Kanban fanáticos en la casa? MeisterTask es el camino a seguir para ustedes. Esta herramienta de software de gestión de proyectos intenta hacer más prácticos los tableros Kanban.

Sus tareas, comentarios, notas, fechas límite, etc, están todos ajustados como tableros Kanban en un solo lugar. Es un Tablero de proyectos flexible y una herramienta de gestión de proyectos basada en la nube.

MeisterTask mejores funciones de gestión de proyectos:

Asignación de tareas y seguimiento del progreso

Tableros Kanban para la gestión de tareas

Automatizaciones ilimitadas

Cronogramas de estilo Gantt para programar y asignar tareas

Lo que obtiene en la versión gratuita de MeisterTask:

Unlimited proyectos y unlimited usuarios

Dos integraciones (Slack o Zendesk)

Funciones de listas de control, comentarios, etiquetas, tareas y control de tiempo

Interfaz fácil de usar

Uso compartido de archivos y archivos adjuntos (hasta 20 MB)

Lo que piensa la gente sobre la gestión de proyectos en MeisterTask:

"Lo único con lo que no estoy muy contento es con la imposibilidad de mover tareas por lotes de una sección a otra. ¡No sé por qué se puede hacer eso! Sólo se puede mover una tarea a la vez. Además, la barra de desplazamiento es bastante pequeña y difícil de pulsar porque es bastante delgada. La versión gratuita no es compatible con tareas periódicas, así que eso es algo a tener en cuenta si no vas a pagar por ello." - Revisión verificada de Capterra "Me gustaría que la versión gratuita tuviera más proyectos - algo así como 4 a 6 sería genial. Puede que mi presupuesto me permita comprar la versión completa (creo que Pro). Ahora mismo la utilizo sólo para mí, pero puedo ver cómo una empresa podría sacarle partido. Como la mayoría de las apps de pendientes, le falta una función decente de posponer. A veces estoy en medio de una tarea y necesito unos minutos más para terminarla; posponer un elemento próximo siempre es útil" - Revisión verificada de Capterra

21. Zenkit - Bueno para la planificación multivista

zenkit

Cuando busque el mejor software de gestión de proyectos, piense en Zenkit. Con Zenkit, obtendrá una buena variedad de funciones y plantillas para una fácil configuración del entorno de trabajo.

Aunque facilitan la configuración, el límite de 5.000 elementos puede ser una barrera de entrada para la mayoría de los equipos ocupados.

Zenkit mejores funciones de gestión de proyectos:

Planificación multivista con Kanban, Tabla, Lista o Calendario

Configuración de jerarquía de tareas y dependencias

Herramientas de colaboración con asignaciones y menciones de equipo

Control de tiempo para una mejor gestión de la productividad

Capacidades de integración para la gestión de proyectos

Lo que obtienes en la versión gratuita de Zenkit:

Unlimited colecciones

3 GB de almacenamiento

Hasta cinco miembros

Hasta cinco equipos

Qué opina la gente sobre la gestión de proyectos con Zenkit:

"Es fácil de usar desde el primer día, ya que la mayoría de las herramientas tienen una estructura muy fácil de usar. Me gusta la eficacia que proporciona para compartir información y tareas con mi equipo." - Revisión verificada de Capterra "Para los usuarios gratuitos el almacenamiento de datos es muy bajo, es el único disgusto que tengo con respecto a Zenkit. También la interfaz de usuario se vuelve demasiado recargada en algunas fases, hay mucho margen para mejorar la interfaz." - G2Crowd

22. Toggl Plan - Bueno para la gestión del tiempo

plan de Toggl

Toggl Plan es una de las mejores herramientas de gestión de proyectos para la planificación eficaz de equipos y la gestión de tareas.

El software es muy fácil de usar, y se adapta a los gestores de proyectos que gestionan equipos pequeños.

Toggle Track mejores funciones de gestión de proyectos:

Cronograma para agilizar la planificación del proyecto

Panel de tareas para la gestión de la carga de trabajo del equipo

Fácil interfaz de arrastrar y soltar para ajustar tareas

Cronogramas y tableros de tareas compartidos para la colaboración en equipo

Tareas codificadas por colores para una mejor categorización de las tareas

Lo que obtienes en la versión gratuita/a de Toggl Plan:

Hasta cinco usuarios

Tareas ilimitadas

Unlimited hitos del proyecto

Cronogramas compartidos

Lo que opina la gente sobre la gestión de proyectos con Toggl Plan:

"Sentí que la experiencia móvil era deficiente. Es increíble para la planificación a largo plazo, incluso la planificación semanal, pero se vuelve incómoda cuando se trata de la planificación diaria o la planificación en detalle de los horarios. Está muy bien para los planes regulares, pero se complica cuando se trata de eventos extraordinarios" Revisión verificada de Capterra "Toggl ha hecho algunos grandes cambios en la interfaz de usuario en los últimos años, pero una forma más robusta de personalizar su interfaz y vistas sería una ventaja, sobre todo porque este es un programa que uso casi todo el día y comprobar con frecuencia. Algunas vistas adicionales de cronómetros o incluso temas cromáticos serían divertidos." - G2Crowd

23. Zoho Projects - Bueno para la gestión de documentos

zoho Projects Proyecto Zoho es otro eficaz software de gestión de proyectos. Tanto si necesita gestionar documentos, colaborar con su equipo cómodamente o solucionar incidencias con un gestor de problemas zoho puede manejarlo.

Zoho Projects mejores funciones de gestión de proyectos:

Gestión integral de tareas con campos personalizados

Vista de (diagrama de) Gantt para la programación de proyectos

Herramientas de control de tiempo y proceso de aprobación de hojas de horas

Análisis en profundidad con elaboración de informes personalizables

Sistemas integrados de gestión de documentos

Lo que obtienes en la versión gratuita de Zoho Projects:

10 MB de almacenamiento de archivos

Dos proyectos

Visor del (diagrama de) Gantt

Calendario y Foros

10 usuarios

Lo que la gente piensa acerca de la gestión de proyectos con Zoho Projects:

"La interfaz de usuario puede ser un poco confusa (difícil para los novatos)."- Revisión verificada de Capterra "Lo que me gusta de Zoho proyectos es que me ayuda a mantener mi eficiencia de completar la tarea en un plazo determinado con su función de control de tiempo. Este software es fácil de integrar con otros softwares Zoho y nos ayuda en el seguimiento del progreso y el mantenimiento de la productividad de nuestro equipo." - G2Crowd Prueba estos **Alternativas a Zoho !

24. Nifty - Bueno para el seguimiento de los hitos del proyecto

A través de Nifty Nifty es una herramienta de gestión de proyectos cuyo objetivo es mantenerte centrado en la gestión de tu trabajo, no en la herramienta. Colabora con tu equipo y tus clientes en una app con diversas funciones como chatear, tareas, documentos y calendario. Crea una

/ref/ /blog?p=46493 propuesta para tus proyectos /%href/

y automatice el seguimiento de sus progresos.

Ajuste metas y cronogramas, colabore en tareas, establezca un hub de conocimiento, cree documentos y wikis y equilibrar las cargas de trabajo .

Visualice su proyecto en Nifty como Hitos (similar a la vista Gantt), o elija entre sus otras tres vistas incluyendo Cronograma, su vista de (diagrama de) Gantt, o a vista de pájaro con Panorámica general.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Nifty:

Seguimiento de hitos y cronogramas del proyecto

Gestión de tareas con actualizaciones de progreso automatizadas

Herramientas de colaboración en equipo

Asignación y priorización de tareas

Canales de comunicación integrados

Lo que obtienes en la versión gratuita, gratis/a de Nifty:

Unlimited miembros del equipo, invitados y clientes

100 MB de espacio de almacenamiento

2 proyectos

Tareas, hitos, discusiones y documentos

Automatizaciones de flujo de trabajo y roles y permisos personalizados

¿Qué opina la gente sobre la gestión de proyectos en Nifty?

"Nifty es un producto que destaca en muchos entornos de clientes. Su facilidad de uso lo convierte en una potente herramienta para gestionar nuestra cartera de clientes." - Stefan Schmidt, socio ejecutivo, Hemmersbach

"Nifty está todavía en sus inicios, puedes encontrar algunos errores aquí y allá, pero el equipo es siempre muy rápido en responder cuando informas de algo o si envías una solicitud de función. En cuanto a su interfaz, no hay nada que disguste. Creo que Nifty va en la dirección correcta, sólo necesita un poco de tiempo para madurar, pero mientras tanto, es perfectamente funcional y hace lo que dice, facilitando la gestión de proyectos." - G2Crowd

25. Jira - Bueno para equipos de desarrollo e integraciones

Vía: Software Jira Jira es una herramienta gratuita, gratuita/a de gestión de proyectos que se utiliza para el seguimiento de errores y la gestión de incidencias. Ofrece funciones de desarrollo de software como opciones avanzadas de elaboración de informes, incluida la carga de trabajo de los usuarios, la antigüedad media de los problemas y los problemas creados recientemente. Esto permite a los gestores de proyectos analizar el rendimiento del proyecto, gestionar los problemas pendientes y tomar decisiones basadas en datos para planificar Sprints eficaces .

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Jira:

Panel de investigación de incidencias para resolver problemas de despliegue de código más rápidamente

Asignar tareas o crear Problemas de Jira directamente desde su solicitud de validación

Control de tiempo con indicación de color para la gestión visual de proyectos

Tableros Scrum para desglosar tareas complejas

Plantillas de seguimiento de proyectos

Lo que obtienes en la versión gratuita de Jira:

Unlimited clientes

100 notificaciones por correo electrónico al día

Qué opina la gente sobre la gestión de proyectos con Jira:

"En general, Jira es una gran herramienta con una interfaz de usuario fantástica y fácil de usar, que en general proporciona una experiencia de usuario agradable" Revisión verificada de Capterra "Hay que admitir que Jira puede ser un poco abrumador al principio, especialmente para los nuevos usuarios. La miríada de funciones puede tomar algún tiempo para explorar y comprender plenamente. Pero una vez que le coges el truco, es una poderosa herramienta al alcance de tu mano." - G2Crowd Check out these **Alternativas a Jira !

Ventajas del software gratuito/a de gestión de proyectos

El software de gestión de proyectos ofrece numerosas ventajas que pueden agilizar el flujo de trabajo de su equipo e impulsar la productividad. Gracias a estas herramientas, los equipos pueden organizar eficazmente las tareas, seguir el progreso de los proyectos y fomentar un entorno de colaboración.

El software de gestión de proyectos viene equipado con funciones como tareas, calendarios compartidos, gestión de documentos, chatear en equipo y elaboración de informes completos sobre los proyectos. Estas funciones no sólo ayudan a estructurar las tareas del proyecto, sino también a supervisar la carga de trabajo de cada miembro del equipo, garantizando que todas las tareas se asignen de forma eficaz.

Entre las ventajas del mejor software de gestión de proyectos se incluyen:

Reducción de los costes laborales: La eliminación de redundancias y la automatización de tareas repetitivas reducirán el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar las tareas. Como resultado, se requieren menos horas para completar la misma cantidad de trabajo

La eliminación de redundancias y la automatización de tareas repetitivas reducirán el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar las tareas. Como resultado, se requieren menos horas para completar la misma cantidad de trabajo Mayor responsabilidad y propiedad: La documentación de expectativas claras y metas de tareas en la herramienta de gestión de proyectos responsabiliza a los miembros del equipo de su trabajo

La documentación de expectativas claras y metas de tareas en la herramienta de gestión de proyectos responsabiliza a los miembros del equipo de su trabajo Tiempo de comercialización más rápido: Alinear la comunicación y los objetivos del proyecto con los objetivos de la empresa flujos de trabajo interfuncionales bajo una misma plataforma ayudará a los equipos a gestionar y entregar proyectos más rápidamente

Alinear la comunicación y los objetivos del proyecto con los objetivos de la empresa flujos de trabajo interfuncionales bajo una misma plataforma ayudará a los equipos a gestionar y entregar proyectos más rápidamente Mejora de la gestión del tiempo: Programación y priorización de las tareas de mayor valor libera espacio para dedicar energía al trabajo más importante y menos a tareas administrativas

Programación y priorización de las tareas de mayor valor libera espacio para dedicar energía al trabajo más importante y menos a tareas administrativas Mejor asignación de recursos: Asignar tareas a las personas adecuadas distribuye las habilidades y la experiencia entre los proyectos y reduce los retrasos causados por la sobrecarga de trabajo

Asignar tareas a las personas adecuadas distribuye las habilidades y la experiencia entre los proyectos y reduce los retrasos causados por la sobrecarga de trabajo Aumento de la colaboración: Los comentarios y debates dentro de una app, aplicación de gestión de proyectos ofrece a los equipos y partes interesadas un espacio dedicado para hacer preguntas, proporcionar retroalimentación y alinear las decisiones críticas del proyecto

Los comentarios y debates dentro de una app, aplicación de gestión de proyectos ofrece a los equipos y partes interesadas un espacio dedicado para hacer preguntas, proporcionar retroalimentación y alinear las decisiones críticas del proyecto Información centralizada: Almacenar y compartir información reduce la probabilidad de que se pierdan datos o se comuniquen erróneamente. Teams also benefit from having project records, pocketed ideas, and documentation within reach under one platform

Encuentre el mejor software de gestión de proyectos para su equipo

El software de gestión de proyectos que elija debe ser capaz de hacer el trabajo. Al mismo tiempo, todo su equipo debe poder subirse al Tablero y utilizar sus ventajas sin ni siquiera plantearse optar por el plan de pago.

La peor situación es cuando se embarca con entusiasmo en una nueva herramienta de proyectos, sólo para verse bloqueado por su falta de funciones y funcionalidades, lo que le lleva a optar por el plan de pago de la solución.

¿Por qué no prueba ClickUp?

Es más gratis, gratuito/a funciones que cualquier otra de las mejores herramientas de gestión de proyectos que enumeramos aquí.

Si desea Asignar Tareas, crear Metas, Control de Tiempo, utilizar Automatizaciones, las posibilidades son infinitas.

Así que pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo porque se merece una gestión de proyectos eficaz y sencilla que no le haga un agujero en el bolsillo.